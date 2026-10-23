kab mob galderma yog tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev kho mob tawv nqaij: kev kho mob pob txuv, rosacea, thiab psoriasis; tshuaj kho kom zoo nkauj nrog Restylane fillers thiab Dysport botulinum toxin; thiab cov khoom lag luam dermo-cosmetic muag hauv cov khw muag tshuaj. Sau npe rau ntawm Zurich Stock Exchange thaum Lub Peb Hlis 2024, lub tuam txhab tau ntsib qhov kev pib zoo kawg nkaus ua raws li kev vam meej tseem ceeb: kev loj hlob zoo hauv cov txiaj ntsig, thawj qhov nyiaj faib tau them rau xyoo 2026, thiab kev koom nrog hauv SMI index thaum Lub Cuaj Hli 2026, nrog rau SandozDaim ntawv no qhia txog tus nqi ntawm Galderma feem, nws cov nyiaj, nws cov nyiaj faib tawm tshiab, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm Galderma hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Galderma tam sim no yog nyob rau ntawm 191,05 CHF (Swiss francs), nrog rau qhov sib txawv ntawm 2,33% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 365,322 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm CHF 136,30 thiab CHF 191,20.
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Zurich hauv Swiss francs, qhov chaw nws yog ib qho ntawm IPOs zoo tshaj plaws ntawm kaum xyoo. Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, nws suav nrog hauv SMI nrog rau Sandoz - siv tau rau lub Cuaj Hli - tau nthuav dav nws cov tswv cuab ntawm lub koom haum thiab lees paub nws qhov chaw ntawm cov neeg ua lag luam hauv Switzerland.
Cov ntaub ntawv nyiaj txiag — Galderma Group AG
|Npe qhov chaw
|Swiss - daim ntawv qhia gald.sw
|sector
|Kev Kho Mob — Cov Chaw Tsim Tshuaj – Tshwj Xeeb & Generic
|Lub rooj
|Switzerland — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ CHF 44,55 billion (txij li thaum Lub Kaum Hli 24, 2026)
|PER (TTM)
|≈ 65,9 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|CHF 0,35 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 0,2%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|CHF 5,21 billion
|CHF 613,0 lab
|2024
|CHF 4,41 billion
|CHF 231,0 lab
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|24.04.2026
|0,35 CHF
|25.04.2025
|0,15 CHF
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Galderma: Kev nthuav qhia ntawm lub tuam txhab
Tau tsim tsa xyoo 1981 ua kev koom tes ntawm Nestlé thiab L'Oréal, Galderma tau hloov tes ntau zaus ua ntej rov qab tau nws txoj kev ywj pheej: tau txais los ntawm cov neeg ua lag luam hauv xyoo 2019, nws tau teev nyob rau hauv SIX Swiss Exchange thaum Lub Peb Hlis 2024. Nws lub hauv paus chaw ua haujlwm nyob hauv Zug, Switzerland, thiab nws txoj kev lag luam tau teeb tsa ua peb ntu sib txuas:
- Kev kho mob tawv nqaij uas tau sau tseg kev kho mob rau pob txuv, rosacea, psoriasis thiab lwm yam kab mob ntawm daim tawv nqaij, suav nrog cov tshuaj tshiab Nemluvio (nemolizumab), tau pom zoo rau atopic dermatitis thiab prurigo nodularis;
- Kev kho mob zoo nkauj : cov tshuaj fillers uas muaj hyaluronic acid (Restylane range), Dysport botulinum toxin thiab collagen stimulators — kev lag luam loj hlob uas tau txhawb nqa los ntawm cov neeg laus thiab kev ua kom cov txheej txheem kho kom zoo nkauj tsis tseem ceeb;
- Kev kho mob dermo-cosmetic : cov npe muag hauv cov khw muag tshuaj thiab cov khw muag khoom loj tshwj xeeb, uas tau txais txiaj ntsig los ntawm kev lees paub kho mob thiab txoj kev faib khoom tshwj xeeb.
Cov qauv no—tib tus neeg mob, txij li kev kho mob uas tau sau tseg mus txog rau kev kho kom zoo nkauj thiab kev saib xyuas txhua hnub—yog lub plawv ntawm tus qauv: peb ntu sib koom cov channel kws kho mob tawv nqaij, thiab cov ntaub ntawv neeg mob txhawb nqa kev tsim kho tshiab hla ntau yam haujlwm. Nco ntsoov cov qauv ntawm cov tswv cuab: L'Oréal tau nce nws cov feem mus rau 20% ntawm lub peev, kev ua haujlwm tiav rau lub Ob Hlis 2026, lub cim qhia zoo los ntawm lub tuam txhab kev zoo nkauj thib ib hauv ntiaj teb txog kev sib koom ua ke ntawm kev kho mob tawv nqaij thiab kev saib xyuas tawv nqaij.
Cov Txiaj Ntsig: Kev loj hlob ob npaug raws li kos npe
Cov nyiaj xyoo 2025, uas tau tshaj tawm rau lub Peb Hlis 5, 2026, lees paub qhov kev mus los:
- Cov nyiaj muag khoom tag nrho yog $5,21 billion (+17,7% ntawm tus nqi pauv tas li), hla lub cim tsib billion thawj zaug;
- Core EBITDA ntawm 1,21 billion, qhov sib txawv ntawm 23,3%, qhov kev txhim kho zoo heev;
- Cov nyiaj tau los ntawm IFRS yog $613 lab, tom qab 231 lab hauv xyoo 2024 - kev ua lag luam tau zoo tab tom pib; cov nyiaj tau los tseem ceeb nce 75% mus rau 871 lab, lossis $ 3,69 ib feem;
- Cov nuj nqis txo qis mus rau 1,5 npaug ntawm EBITDA, kev rov qab zoo tom qab ntau xyoo ntawm kev nqis peev ntiag tug.
Lub zog tsav tsheb tom qab qhov kev ua tiav no muaj ob qho: tshuaj kho kom zoo nkauj, uas tab tom nplua nuj nws cov ntau yam thiab tau txais feem ntawm kev ua lag luam, thiab kev tshaj tawm thoob ntiaj teb ntawm Nemluvio, uas nws cov muag khoom tau txog $ 452 lab los ntawm 2025 thiab nws cov muag khoom siab tshaj plaws kwv yees li ntau dua plaub billion - lub peev xwm tsis tshua muaj rau cov khoom siv kho mob tawv nqaij.
Cov nyiaj faib ntawm Galderma: kev them thawj zaug, txoj cai ceev faj
Ib lub cim ntawm nws txoj kev loj hlob tshiab, Galderma tau them nws cov nqi them thaum lub Plaub Hlis 2026 thawj qhov nyiaj faib txij li thaum nws qhia tawm : 0,35 Swiss francs ib feemCov nyiaj tau los ntawm cov peev txheej khaws cia - ib qho se uas txhais tau tias, rau tus neeg nqis peev, tsis muaj se Swiss txiav rau qhov kev them nyiaj no. Tus nqi tseem me me (txwv rau kwv yees li $ 135 lab tag nrho), vim tias pawg neeg muab qhov tseem ceeb rau kev pab nyiaj txiag rau nws txoj kev loj hlob thiab, txij li xyoo 2025, ib qho kev pab cuam yuav rov qab sib koom - $ 363 lab tau ua tiav thaum lub xyoo nyiaj txiag. Yog li ntawd, qhov pom tseeb yog qis; qhov kev thov ntawm cov khoom lag luam nyob rau hauv kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los ib feem, tus nqi tam sim no uas - kaum feem pua ib xyoos - yog ib txwm muaj ntawm lub tuam txhab tseem nyob rau ntawm qhov pib ntawm nws lub voj voog ua lag luam.
Kev lag luam kho mob tawv nqaij: kev loj hlob ntawm cov qauv uas tsav los ntawm peb yam tseem ceeb
Kev kho mob tawv nqaij tau txais txiaj ntsig los ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov qauv ntawm cov pej xeem thiab zej zog. Tus tsav tsheb thawj zaug yog kev laus zuj zus—cov kab mob tawv nqaij thiab kev xav tau kev zoo nkauj nce ntxiv nrog hnub nyoog, thiab cov pej xeem hnub nyoog tshaj 60 xyoo yuav luag ob npaug los ntawm xyoo 2050 hauv cov tebchaws tsim kho. Tus tsav tsheb thib ob yog kev kho mob kom zoo nkauj, uas tau hloov pauv ntawm kev txwv tsis pub mus rau kev saib xyuas niaj hnub rau cov neeg siv khoom dav dav thiab hluas dua—kev lag luam thoob ntiaj teb rau kev kho mob zoo nkauj tab tom loj hlob ntawm tus nqi ob tus lej, nrog rau kev lees txais ntawm zej zog. Tus tsav tsheb thib peb yog kev tsim kho tshiab, nrog rau kev tuaj txog ntawm cov tshuaj biologics zoo li Nemluvio uas hloov pauv lub neej txhua hnub ntawm cov neeg mob uas tau kho tsis zoo yav dhau los—mob atopic dermatitis hnyav thiab prurigo nodularis cuam tshuam rau ntau lab tus tib neeg thoob ntiaj teb. Hauv qhov xwm txheej no, Galderma txoj haujlwm yog qhov tshwj xeeb: tsis zoo li cov chaw kuaj mob loj, nws yog 100 feem pua tsom mus rau daim tawv nqaij, nrog rau lub zog muag khoom tawv nqaij uas npog cov lag luam tseem ceeb—qhov zoo tshwj xeeb uas cov tub ua lag luam txheeb xyuas tias yog qhov teeb meem rau kev nkag mus.
Los ntawm cov duab ntxoov ntxoo ntawm cov peev txheej ntiag tug mus rau kev vam meej hauv kev lag luam hauv khw muag khoom
Keeb kwm tsis ntev los no ntawm Galderma piav qhia txog nws cov hauv paus tam sim no thiab qhov kev saib xyuas uas nws txhawb nqa. Tau txais los ntawm pawg neeg peev nyiaj hauv xyoo 2019, lub tuam txhab tau hloov pauv loj heev: kev rov tsom mus rau kev kho mob tawv nqaij, kev nqis peev hauv kev kho mob zoo nkauj, thiab kev rov ua kom zoo dua ntawm nws cov kav dej. Lub sijhawm no hauv kev tswj hwm nyiaj txiag tau tso nws lub cim - cov nuj nqis siab thiab cov tswv cuab tsis muaj siab ntev - tab sis nws kuj tau npaj lub tuam txhab rau qhov kev nyuaj siab kom xa cov txiaj ntsig. Lub Peb Hlis 2024 IPO, uas tso cai rau cov nyiaj kom maj mam khwv tau nyiaj los ntawm lawv cov ceg, tau ua tiav: cov khoom lag luam tau tsim nws tus kheej ua ib qho ntawm cov neeg ua tau zoo tshaj plaws hauv kev lag luam Swiss, mus txog rau qhov uas tau suav nrog hauv SMI tsuas yog ob xyoos thiab ib nrab tom qab nws teev npe - txoj kev uas hais txog ob qho tib si zoo ntawm kev ua tiav thiab lub zog ntawm lub ntsiab lus kho mob tawv nqaij. Cov nyiaj tswv cuab thawj zaug tau txo lawv cov ceg, qhib lub peev rau kev ua lag luam thiab rau L'Oréal, tam sim no yog tus tswv cuab thib ob loj tshaj plaws.
Kev Tshuaj Xyuas: Lub zog thiab kev pheej hmoo ntawm tus neeg ua si ntshiab
Cov Tshuag Galderma muaj ntau qhov zoo tshwj xeeb: kev lag luam thoob ntiaj teb rau kev kho mob tawv nqaij thiab kev zoo nkauj uas muaj kev loj hlob ob npaug, txoj haujlwm ua tus thawj coj hauv txhua peb ntu, cov khoom lag luam uas nce sai sai (Nemluvio), daim ntawv qhia nyiaj txiag zoo, thiab tus tswv cuab 20% muaj koob npe. Muaj kev pheej hmoo, txawm tias ntsuas tau: kev sib tw los ntawm cov chaw kuaj mob zoo nkauj hauv Asmeskas thiab Kauslim Teb, qhov ua tsis tiav ntawm cov cim qhia tshiab, thiab kev vam khom rau cov neeg siv khoom Asmeskas - kev kho mob zoo nkauj tau txais nyiaj txiag los ntawm cov neeg mob lawv tus kheej, thiab yog li ntawd nkag siab txog cov xwm txheej kev lag luam. Thaum kawg, qhov kev ntsuas tus nqi xav tias kev ua tiav zoo tshaj plaws: txhua qhov kev qeeb hauv kev loj hlob yuav raug nplua. Rau cov tub ua lag luam Fabkis, cov Tshuag sawv cev rau lub sijhawm loj hlob hauv kev kho mob, sib txawv ntawm cov Tshuag uas tsim cov nyiaj tau los. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Galderma hauv tsib tus cwj pwm tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 5,21 billions ntawm cov nyiaj kev muag khoom tag nrho xyoo 2025, nrog rau kev loj hlob ntawm yuav luag 18%;
- 23,3% core EBITDA margin, txhim kho tas li;
- 452 lab las : 2025 muag ntawm Nemluvio, tus tshiab dermatological blockbuster;
- 20% : L'Oréal txoj kev koom tes hauv lub peev, tau ua tiav rau lub Ob Hlis 2026;
- 0,35 Swiss francs : thawj qhov nyiaj faib hauv keeb kwm ntawm lub tuam txhab teev npe, them rau lub Plaub Hlis 2026.
Cov cim qhia no qhia txog ib daim duab ntawm lub tuam txhab nyob rau theem ntawm kev kov yeej: kev loj hlob sai, cov nyiaj tau los nce siab, daim ntawv qhia nyiaj txiag noj qab haus huv thiab cov nyiaj rov qab thawj zaug rau cov tswv cuab - cov qauv ib txwm muaj ntawm cov khoom lag luam loj hlob zoo.
Tshuaj kho kom zoo nkauj, lub plawv ntawm lub tshuab loj hlob
Kev nkag siab txog Galderma yuav tsum tsom mus rau nws qhov kev lag luam uas muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws: tshuaj txhaj rau kev zoo nkauj. Restylane fillers, cov thawj coj hauv kev lag luam hyaluronic acid txij li xyoo 1990, thiab Dysport toxin muaj cov khoom lag luam uas muaj collagen stimulators, cov khoom tshiab no uas kho cov tawv nqaij kom zoo dua qub ntau xyoo. Cov qauv lag luam ntawm qhov kev lag luam no yog qhov khib ntawm tag nrho kev lag luam: cov khoom raug muag rau cov kws kho mob - kws kho mob tawv nqaij, cov kws kho mob zoo nkauj, cov chaw kho mob - uas tom qab ntawd muag lawv rau cov txheej txheem uas raug nqi ntau pua euros, ib txoj saw hlau uas lub hom thiab kev cob qhia ntawm cov kws kho mob txhawb kev ncaj ncees. Cov neeg mob them nyiaj ntawm lawv tus kheej, yam tsis tau them rov qab: yog li ntawd, qhov kev lag luam no dim ntawm kev nyuaj siab ntawm cov nqi kho mob, tab sis raug rau kev hloov pauv ntawm cov neeg siv khoom - qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm kev txhawj xeeb. Thaum kawg, hauv cov tebchaws tshiab, kev zoo nkauj tau dhau los ua qhov yooj yim nkag mus tau, muab rau pawg neeg lub pas dej loj hlob rau kaum xyoo tom ntej.
Yuav ua li cas thiaj yuav tau Galderma cov feem ntawm Fabkis?
Cov feem ntawm Galderma tau teev nyob rau hauv Zurich hauv Swiss francs, yog li ntawd lawv yuav cov khoom lag luam hauv ib tus account ruaj ntseg, vim Switzerland tsis tsim nyog rau qhov no. PEA :
- Tshawb xyuas koj txoj kev nkag mus rau SIX Swiss Exchange nrog koj tus broker online;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej GALD;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, kev pauv CHF/EUR uas tus broker ua raws li tus nqi pauv ntawm hnub ntawd;
- Ua raws li cov txiaj ntsig txhua peb lub hlis — qhov kev nrawm ntawm kev muag tshuaj kho kom zoo nkauj thiab Nemluvio yog qhov qhia tseem ceeb — thiab kev sib txuas lus ntawm kev yuav rov qab cov khoom lag luam.
Rau cov khoom lag luam uas tsom mus rau kev loj hlob, txoj haujlwm no tau teeb tsa zoo li cov khoom lag luam kho mob uas nthuav dav: ib feem tshwj xeeb hauv kev faib nyiaj, tej zaum yuav tsim ua ntau ntu kom txo qhov kev hloov pauv uas muaj nyob hauv cov khoom lag luam muaj nqis siab. Cov nyiaj faib, uas tam sim no them txhua xyoo thaum lub caij nplooj ntoo hlav, tau txais nyiaj los ntawm tus kheej; nws qhov xwm txheej tshwj xeeb (kos los ntawm cov peev txheej khaws cia) ua rau kev them se yooj yim rau cov tswv cuab uas tsis nyob hauv xeev.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Galderma Tshuag
Galderma ua dab tsi tiag?
Kev kho mob tawv nqaij hauv txhua hom: cov tshuaj kho mob tawv nqaij, tshuaj kho kom zoo nkauj (Restylane fillers, Dysport toxin), thiab cov khoom siv kho kom zoo nkauj muag hauv cov khw muag tshuaj. Tag nrho peb ntu tsom mus rau tib lub ecosystem ntawm cov kws kho mob tawv nqaij.
Cov nyiaj faib ntawm Galderma yog dab tsi?
Qis heev rau tam sim no: thawj qhov nyiaj faib, 0,35 Swiss francs them rau lub Plaub Hlis 2026, yog lub cim. Cov nyiaj rov qab los ntawm cov tswv cuab nyob ntawm kev loj hlob ntawm tus nqi sib koom thiab kev yuav rov qab cov khoom sib koom.
Vim li cas L'Oréal thiaj yog ib tug tswv cuab ntawm Galderma?
L'Oréal, tus neeg koom ua keeb kwm ntawm lub hom lag luam, tau nce nws cov feem mus rau 20% ntawm lub peev thaum Lub Ob Hlis 2026: kev nqis peev zoo hauv kev sib koom ua ke ntawm kev kho mob tawv nqaij thiab kev saib xyuas kev zoo nkauj.
Nemluvio yog dab tsi?
Nemolizumab, ib hom tshuaj monoclonal antibody uas tau pom zoo rau kev kho mob atopic dermatitis thiab prurigo nodularis, tau tsim tawm xyoo 2024-2025 thiab tau muag tau $452 lab nyiaj los ntawm xyoo 2025, nrog rau lub peev xwm muag tau ntau tshaj plaub billion.
Puas yuav tau Galderma hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog, lub tuam txhab nyob rau hauv txoj cai lij choj Swiss: tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj xwb, nrog kev pauv nyiaj hauv Swiss francs.
Puas yog Galderma muaj txiaj ntsig?
Yog lawm, thiab nce ntxiv mus: IFRS cov nyiaj tau los tag nrho tau nce los ntawm $ 231 lab hauv xyoo 2024 mus rau $ 613 lab hauv xyoo 2025, thiab cov nyiaj tau los tseem ceeb tau nce 75%. Txoj kev ua lag luam tau txiaj ntsig yog ib qho ntawm cov lus sib cav tseem ceeb hauv rooj plaub.
Vim li cas cov Tshuag thiaj li nkag mus rau hauv SMI sai ua luaj?
Vim tias nws cov peev txheej thiab cov nyiaj tau los sai sai tau mus txog cov qauv ntsuas: tau qhia thaum Lub Peb Hlis 2024, cov khoom lag luam tau muaj kev loj hlob zoo li no uas pawg neeg SMI tau suav nrog nws thaum Lub Cuaj Hli 2026, nrog rau Sandoz, hloov cov khoom lag luam ib txwm muaj.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Tom qab cov txiaj ntsig txhua xyoo ntawm lub Peb Hlis 5, 2026 thiab kev nkag mus rau hauv SMI thaum lub Cuaj Hlis, pawg neeg tshaj tawm nws cov nyiaj txhua peb lub hlis raws li lub sijhawm teem tseg uas tau tshaj tawm rau ntawm nws lub vev xaib rau cov tub ua lag luam.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
Forex, indices, commodities thiab cryptos ntawm CFDsQhib ib tus account nrog Vantage →