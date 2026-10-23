GSK yog ib lub tuam txhab tshuaj loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, tsim nyob rau xyoo 2022 los ntawm kev faib ntawm GlaxoSmithKline: kev kho mob rau cov neeg siv khoom tau mus rau Haleon, thaum GSK rov tsom mus rau qhov tshuaj tiv thaiv kab mob, tshuaj tshwj xeeb thiab cov kab mob sib kis, suav nrog HIV los ntawm nws lub tuam txhab ViiV Healthcare. Sau npe hauv London hauv qab lub cim ticker GSK Ua ib tug tswv cuab ntawm FTSE 100, cov khoom lag luam no tshwj xeeb tshaj yog rau nws cov txiaj ntsig. Daim ntawv qhia txog qhov tseeb no qhia txog tus nqi sib koom ua ke, cov txiaj ntsig ntawm pawg, nws cov nyiaj faib, qhov kev foob Zantac uas tam sim no feem ntau daws tau, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm GSK shares hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm GSK tam sim no yog nyob rau ntawm 18,94 £, avec une variation de -1,05 % sur la séance. Environ 5 516 974 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 16,25 £ et 22,82 £ pence.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, tus nqi sib koom yog nyob ib ncig ntawm 1,895 pence (kwv yees li £ 22), ze rau saum toj ntawm nws kaum ob lub hlis, tom qab ib xyoos uas cim los ntawm kev rov qab los ntawm kev muag tshuaj tiv thaiv thiab kev daws teeb meem ntawm Zantac kev foob. Pawg neeg lub lag luam peev txheej tshaj £ 70 billion. Nws yuav tsum tau sau tseg tias GSK tau sib sau ua ke nws cov feem thaum kawg ntawm xyoo 2025, uas piav qhia qee qhov sib txawv ntawm cov nqi sib koom keeb kwm uas tau tso tawm los ntawm cov vev xaib nyiaj txiag sib txawv.
Données financières — GSK plc
|Npe qhov chaw
|LSE - daim ntawv qhia gsk.l
|sector
|Healthcare — Drug Manufacturers – General
|Lub rooj
|United Kingdom — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ 75,89 billion GBp (txij li hnub tim 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 16,1 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|0,68 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 3,5%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|32,67 billion GBP
|5,72 billion GBP
|2024
|31,38 billion GBP
|2,58 billion GBP
|2023
|30,33 billion GBP
|4,93 billion GBP
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|13.08.2026
|17,00
|14.05.2026
|17,00
|19.02.2026
|18,00
|13.11.2025
|16,00
|14.08.2025
|16,00
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
GSK: Kev nthuav qhia hauv chaw kuaj mob
Txij li thaum lub Xya Hli 2022, GSK tau yog ib tus neeg ua si hauv biopharmaceuticals uas tau teeb tsa ib puag ncig peb lub hauv paus:
- Cov tshuaj tshwj xeebTus tsav tsheb loj hlob tseem ceeb yog oncology (Jemperli, Blenrep…), immunology-inflammation, thiab tshwj xeeb tshaj yog HIV los ntawm ViiV Kho Mob, 76,5% yog tus tswv, uas lawv cov kev kho mob ntev Dovato thiab Cabenuva txhua tus tshaj ib billion phaus hauv kev muag khoom txhua xyoo;
- Cov tshuaj tiv thaiv kab mob, nrog Shingrix (mob ntsws, kwv yees li £ 3,6 billion hauv xyoo 2025), Arexvy (RSV, thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob ua pa syncytial) thiab tshuaj tiv thaiv meningococcal;
- Cov tshuaj kho mob dav dav, cov khoom lag luam laus uas tsom mus rau lub tuam txhab ua pa Trelegy, ze li ntawm £ 3 billion.
Tebchaws Meskas suav txog ntau dua ib nrab ntawm cov nyiaj tau los (52% hauv xyoo 2025), nrog rau Tebchaws Europe sawv cev rau kwv yees li ib feem plaub. Lub hauv paus chaw ua haujlwm nyob hauv London, cov neeg ua haujlwm muaj li ntawm 65,000 tus, thiab cov thawj coj tau hloov tes thaum ntxov xyoo 2026. Lukas Miels tau hloov Emma Walmsley ua tus thawj coj, nrog lub hom phiaj ntawm kev coj pawg mus rau lub hom phiaj tau hais tseg ntawm ntau dua £ 40 billion hauv kev muag khoom los ntawm xyoo 2031.
Keeb Kwm: Los ntawm GlaxoSmithKline mus rau GSK
GSK yog tus txais cuab ntawm xyoo 2000 kev sib koom ua ke ntawm cov tuam txhab Askiv Glaxo Wellcome thiab SmithKline Beecham, uas tau tsim lub tuam txhab tshuaj thib ob loj tshaj plaws hauv ntiaj teb thaum lub sijhawm ntawd. Nees nkaum xyoo tom qab, pawg neeg tau xaiv los faib ua ob pawg: thaum Lub Xya Hli 2022, kev lag luam kho mob rau cov neeg siv khoom (Panodil, Sensodyne, Voltaren, thiab lwm yam) tau raug faib ua HaleonCov chaw ua lag luam tshuaj thiab tshuaj tiv thaiv kab mob tau teev tseg sib cais, thaum lub tuam txhab niam txiv tseem khaws cov lag luam tshuaj thiab tshuaj tiv thaiv kab mob hauv qab lub npe luv GSK. Qhov kev yooj yim no tau tso cai rau pawg neeg mob siab rau tag nrho nws cov peev txheej rau cov tshuaj biopharmaceuticals, nrog rau cov txheej txheem txij thaum ntawd los cim los ntawm kev tau txais kev tso cai ua lag luam thiab kev rov tsom mus rau thaj chaw ntawm cov lag luam kim heev.
R&D, lub cav ntawm kev tsim nqi
GSK tus nqi nyob ntawm nws cov kav dej, thiab xyoo nyiaj txiag 2025-2026 tau muaj txiaj ntsig zoo heev: tsib qhov kev pom zoo loj ntawm FDA hauv xyoo 2025 (Blenrep hauv oncology, Exdensur, Nucala hauv COPD, tshuaj tiv thaiv kab mob meningococcal pentavalent Penmenvy, thiab Blujepa), ua raws li lub caij nplooj zeeg xyoo 2026 los ntawm ob qho kev nce qib tseem ceeb: kev tso cai ntawm Tebchaws Meskas ntawm bepirovirsen rau kev kho mob siab B ntevLub tuam txhab tau txais daim ntawv pov thawj patent thaum Lub Kaum Hli 21, 2026, tom qab thawj zaug hauv ntiaj teb hauv Nyiv, thiab kev nthuav dav loj ntawm Jemperli hauv kev mob qog noj ntshav ntawm lub qhov quav. Pawg neeg kuj tau txhawb nqa nws cov khoom lag luam los ntawm kev yuav khoom tshwj xeeb, suav nrog Nuvalent, uas tau ua tiav thaum Lub Xya Hli 2026, thiab tau nqis peev rau hauv lub chaw tshawb fawb tseem ceeb hauv Cambridge, uas tau tshaj tawm thaum lub caij ntuj sov xyoo 2026. Nyob rau tib lub sijhawm, txoj kev npaj txuag nqi ntawm £ 1,9 billion ib xyoos los ntawm xyoo 2029 thiab kev hloov kho dua tshiab ntawm nws qhov chaw Belgian (kwv yees li 1,200 txoj haujlwm) qhia txog kev siv zog ua haujlwm nrog rau qhov kev txhim kho kho mob no.
Cov Txiaj Ntsig: Kev loj hlob ob npaug ntawm cov nyiaj tau los tseem ceeb
Cov ntawv tshaj tawm tsis ntev los no lees paub qhov kev txhawb nqa muaj zog:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 4, 2026): cov nyiaj tau los ntawm £ 32,7 billion (+ 4%, + 7% ntawm tus nqi pauv tas li), loj hlob thoob plaws peb lub hauv paus; cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm tseem ceeb ntawm £ 9,8 billion (+ 11% ntawm tus nqi pauv tas li, qhov sib npaug ntawm 29,9%); cov nyiaj tau los ib feem ntawm 172 pence (+ 12%); cov nyiaj ntsuab dawb ntawm £ 4 billion;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Xya Hli 28): kev muag khoom ntawm 16 billion phaus, kev loj hlob tseem nyob ruaj khov; txawm li cas los xij, lub quarter tau sau tseg 1,3 billion qhov kev puas tsuaj rau tus neeg sib tw camlipixant, raug tso tseg tom qab kev sim tsis zoo - ib qho kev ceeb toom zoo tias kev tshawb fawb txog tshuaj tseem tsis tau kwv yees ua ntej;
- Cov tshuaj tiv thaiv kab mob Arexvy tab tom nce siab dua vim nws txoj kev nthuav dav hauv Nyiv Pooj ntawm cov neeg laus hnub nyoog 18 txog 59, Shingrix sib sau ua ke nws txoj kev coj noj coj ua ntawm cov neeg laus.
Le Cov lej ntawm peb lub hlis twg xyoo 2026 yuav raug tshaj tawm rau lub Kaum Hli 28, 2026., nrog rau kev tsom mus rau kev nce qib tsib qhov kev pom zoo hauv Tebchaws Meskas uas tau txais xyoo 2025-2026, suav nrog ob qhov tsis ntev los no: kev kho mob rau tus kab mob siab B ntev ntev bepirovirsen, uas FDA tau pom zoo rau lub Kaum Hli 21, 2026 tom qab thawj zaug hauv ntiaj teb hauv Nyiv, thiab kev nthuav dav loj ntawm Jemperli hauv kev kho mob qog noj ntshav.
Cov tshuaj tiv thaiv kab mob: tus tsav tsheb tshiab ntawm kev loj hlob
Kev lag luam tshuaj tiv thaiv kab mob, uas Shingrix tsuas yog tsav los ntev lawm, tab tom nrhiav kev txhawb nqa tshiab. Shingrix (shingles) tau lees paub nws qhov xwm txheej loj heev nrog £ 3,6 billion hauv kev muag khoom hauv xyoo 2025, nce 8%, txhawb nqa los ntawm kev nthuav dav ntawm cov lus pom zoo rau cov neeg laus uas muaj kev tiv thaiv kab mob tsis zoo. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, Arexvy, thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob respiratory syncytial virus (RSV), tau pom kev rov qab los: tom qab kev tshaj tawm qeeb dua li qhov xav tau hauv Tebchaws Meskas ntawm cov neeg laus, kev tshem tawm cov kev txwv hnub nyoog hauv Tebchaws Meskas thiab, qhov tseem ceeb tshaj plaws, kev tso cai Nyiv rau cov neeg laus uas muaj kev pheej hmoo hnub nyoog 18 txog 59 tau rov qab loj hlob - ntau dua ob npaug hauv peb lub hlis thib ob ntawm 2026. Tam sim no cov tshuaj tiv thaiv tau pom zoo hauv kwv yees li 69 lub khw, thiab meningococcal franchise (kwv yees li £ 1,6 billion) txuas ntxiv nws txoj kev nce qib, tsav los ntawm Penmenvy. Rau GSK, qhov kev sib tw hauv xyoo tom ntej yuav yog ua kom cov neeg laus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ua ib txwm muaj txhua xyoo lossis ib lub caij, kev lag luam uas tseem tsis tau nkag mus ntau piv rau cov menyuam yaus.
Zantac: kev tsis sib haum xeeb raws li txoj cai nyob ib puag ncig cov khoom lag luam yuav luag daws tau lawm
Tau ntau xyoo, qhov teeb meem tseem ceeb uas cuam tshuam rau tus nqi ntawm GSK yog kev foob Zantac (ranitidine), uas cuam tshuam txog cov tshuaj antacid uas raug liam tias muaj cov tshuaj carcinogenic impurity. Pawg neeg tau tseg £ 1,8 billion thaum kawg ntawm xyoo 2024 los pab nyiaj rau kev daws teeb meem, them £ 1,2 billion hauv xyoo 2025, thiab tshaj tawm nrog nws cov txiaj ntsig txhua xyoo tias "feem ntau" ntawm cov rooj plaub tau daws lossis tso tseg: tsuas yog ob peb tug xwb. 13 rooj plaub uas tau ua ntej lub tsev hais plaub hauv xeev thaum kawg ntawm xyoo 2025, nrog rau kev thov rov hais dua hauv tsoomfwv (kaum ib lab rooj plaub raug tshem tawm thaum thawj zaug hauv xyoo 2022) uas qhov kev txiav txim siab tseem tab tom tos. Qhov kev pheej hmoo tsis yog xoom tag nrho, tab sis tam sim no nws raug txwv - qhov kev txo qis ntawm cov ntaub ntawv tom qab kev txiav txim plaub ntug, ua ke nrog cov txiaj ntsig zoo, piav qhia txog kev rov qab los ntawm cov khoom lag luam hauv xyoo 2026.
GSK dividend: ib qho ntawm cov txiaj ntsig ntawm British CAC-zoo li
GSK them nyiaj faib txhua peb lub hlis, uas yog qhov tsis tshua muaj rau cov tub ua lag luam uas nrhiav kev tau nyiaj tsis tu ncua. Cov nyiaj faib rau xyoo nyiaj txiag 2025 yog 66 pence ib feemthiab phau ntawv qhia kev taw qhia rau 70 xees rau xyoo 2026 (17 pence ib peb lub hlis twg): ntawm tus nqi kwv yees li 1,895 pence, qhov txiaj ntsig yog nyob ib puag ncig 3,5 rau 3,7%Ntxiv rau qhov ntawd, muaj ib qho kev pab cuam yuav rov qab £ 2 billion, uas tau pib thaum ntxov xyoo 2025 thiab ua tiav rau thawj ib nrab ntawm xyoo 2026. Txawm li cas los xij, yuav tsum paub txog cov se cuam tshuam: cov nyiaj faib los ntawm cov tuam txhab Askiv raug txiav se thiab cov feem tsis tsim nyog rau PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj) - yog li ntawd qhov nyiaj rov qab los nyob ntawm koj qhov xwm txheej se tus kheej.
Kev Tshuaj Xyuas: Cov Zog thiab Cov Chaw Yuav Tsum Txhim Kho
Cov ntaub ntawv GSK qhia txog qhov sib npaug zoo kawg nkaus: cov tsav tsheb loj hlob uas tau txheeb xyuas (kev mus ntev ntawm HIV, kev kho mob qog noj ntshav, tshuaj tiv thaiv kab mob RSV, cov kav dej hepatitis B), qhov sib npaug tseem ceeb ze li 30%, cov nyiaj faib rov qab los, thiab kev tsis sib haum xeeb hauv kev cai lij choj keeb kwm yuav luag daws tau. Cov ntsiab lus txhawj xeeb kuj meej meej: qhov kev sib sau ua ke ntawm Asmeskas ua rau pawg neeg no raug txoj cai tswjfwm nqi tshuaj hauv tsoomfwv - ib daim ntawv cog lus tau ua tiav thaum Lub Kaum Ob Hlis 2025 nrog tsoomfwv Meskas tau txais kev zam peb xyoos los ntawm cov nqi se tshiab pauv rau kev txo nqi; kev poob ntawm cov ntawv pov thawj yuav tsis zam rau qee yam khoom loj hlob; thiab qhov ua tsis tiav ntawm camlipixant ua rau muaj kev ceeb toom txog kev pheej hmoo ntawm kev ua tsis tiav hauv kev kho mob, uas yog qhov tseem ceeb rau ... Sanofi nyob rau Fabkis dua li cov chaw kuaj mob hauv Swiss. Cov ntsiab lus no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev. Hauv kev lag luam pov hwm kev noj qab haus huv, GSK yuav sib tw nrog ntau hom profiles, xws li Sandoz hauv cov tshuaj generics thiab biosimilars.
Yuav ua li cas yuav GSK Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam raug pauv lag luam hauv London hauv pence, nrog rau kev teev npe thib ob hauv New York. Rau tus neeg ua lag luam Fabkis, kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib qho kev ruaj ntseg account ib txwm (lub tuam txhab raug tswj hwm los ntawm txoj cai lij choj Askiv, nws tsis tsim nyog rau PEA):
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau London Stock Exchange los ntawm koj tus broker - yuav luag txhua tus neeg ua lag luam online Fabkis muab qhov no;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej GSK;
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : kev ua lag luam hauv London raug hais hauv pence, thiab cov nyiaj tau los ntawm cov khoom lag luam zoo heev;
- Xav txog tus nqi pauv ntawm lub phaus thiab lub euro. thiab cov se txiav ntawm cov nyiaj faib ntawm Askiv, uas tuaj yeem suav nrog hauv daim ntawv them se Fabkis raws li daim ntawv cog lus them se ntawm ob lub tebchaws.
Plaub qhov kev them nyiaj txhua xyoo (Lub Peb Hlis, Lub Rau Hli, Cuaj Hlis, Lub Kaum Ob Hlis) raug muab tso rau hauv tus account nyiaj ntsuab hauv euros tom qab hloov pauv los ntawm tus broker.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog GSK Tshuag
GSK puas them nyiaj faib zoo?
Cov nyiaj faib rau xyoo 2025 yog 66 pence ib feem, nce mus txog kwv yees li 70 pence hauv cov lus qhia xyoo 2026, uas sawv cev rau qhov txiaj ntsig ntawm 3,5 txog 3,7% ntawm tus nqi sib koom thaum Lub Kaum Hli 2026. Nws raug them txhua peb lub hlis, ua plaub ntu.
Puas muaj peev xwm tuav GSK hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog, lub tuam txhab raug tswj hwm los ntawm txoj cai lij choj Askiv: cov feem tsuas yog tuaj yeem yuav tau hauv tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj.
ViiV Kev Kho Mob yog dab tsi?
Lub tuam txhab me me tshwj xeeb hauv kev kho mob HIV, 76,5% yog GSK li nrog Pfizer thiab Shionogi ua cov tswv cuab tsawg. Nws cov tshuaj txhaj ntev (Cabenuva) thiab cov tshuaj noj (Dovato) txhua yam tshaj ib billion phaus hauv kev muag khoom txhua xyoo thiab yog lub hauv paus ntawm kev loj hlob ntawm pawg.
Qhov xwm txheej tam sim no ntawm kev foob Zantac yog dab tsi?
Kaw tag nrho: tom qab £ 1,8 billion hauv kev npaj thiab £ 1,2 billion tau them tawm hauv xyoo 2025, tseem muaj 13 rooj plaub hauv xeev thaum kawg ntawm xyoo 2025 thiab ib qho kev thov rov hais dua hauv tsoomfwv tseem tab tom tos. Qhov kev pheej hmoo seem raug suav hais tias txwv los ntawm kev ua lag luam.
Leej twg tau khiav GSK txij li xyoo 2026?
Luke Miels tau los ua CEO thaum ntxov xyoo 2026, hloov Emma Walmsley, uas tseem nyob nrog pawg neeg thaum lub sijhawm hloov pauv thaum kawg ntawm xyoo 2025.
Tebchaws Meskas feem ntawm kev muag khoom yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 52% ntawm cov nyiaj tau los xyoo 2025, uas ua rau pawg neeg raug kev tswj hwm tus nqi hauv Tebchaws Meskas - daim ntawv cog lus tau ua tiav thaum Lub Kaum Ob Hlis 2025 npog qhov kev cuam tshuam no rau peb xyoos.
Puas yog GSK muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob nws cov ntawv pov thawj?
Yog lawm, zoo li txhua lub chaw soj nstuam: qee cov khoom lag luam laus ntsib kev sib tw los ntawm cov tshuaj generic, uas pawg neeg them rov qab nrog kev nce ntxiv ntawm cov kws tshwj xeeb (HIV, oncology) thiab cov tshuaj tiv thaiv tshiab.
Vim li cas cov khoom lag luam thiaj li rov qab zoo li qub hauv xyoo 2026?
Los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm peb yam: kev daws teeb meem ntawm Zantac kev foob, kev loj hlob ob npaug ntawm cov txiaj ntsig ua haujlwm tseem ceeb thiab kev nce ntxiv ntawm cov nyiaj faib nrog rau £ 2 billion kev yuav khoom rov qab.
Peb puas yuav tsum cia siab tias yuav muaj kev yuav khoom ntxiv?
Cov thawj coj txhawb nqa kev yuav cov ntawv tso cai thiab cov tuam txhab biotech, xws li Nuvalent, uas tau ua tiav thaum Lub Xya Hli 2026, lossis cov cuab tam oncology tau txais hauv xyoo 2025-2026, es tsis yog kev sib koom ua ke thiab kev yuav khoom. Lub hom phiaj yog kom nplua nuj cov kav dej yam tsis muaj kev txo cov nyiaj faib lossis kev yuav khoom rov qab.
GSK yuav tshaj tawm nws cov txiaj ntsig tom ntej thaum twg?
Cov txiaj ntsig ntawm peb lub hlis thib peb xyoo 2026 yuav raug tshaj tawm rau lub Kaum Hli 28, 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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