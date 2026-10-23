Tshaj tawm yog lub tuam txhab loj tshaj plaws los ntawm kev lag luam peev hauv Spain thiab yog ib lub tuam txhab hluav taws xob ua thawj coj hauv ntiaj teb: tus tsim hluav taws xob cua loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, lub tuam txhab tau tsim nws tus kheej ua tus qauv rau kev hloov mus rau kev sib xyaw ua ke ntawm lub zog uas tsis muaj carbon ntau, txhawb nqa los ntawm cov hluav taws xob uas tau nqis peev ntau heev. Sau npe rau ntawm Madrid Stock Exchange hauv qab lub cim. IB Ua ib feem tseem ceeb ntawm IBEX 35 index, nws kuj suav nrog hauv cov qauv tsim uas Euronext taug qab. Daim ntawv qhia no muab kev piav qhia txog tus nqi sib koom ntawm Iberdrola, nws cov txiaj ntsig, nws cov nyiaj faib zoo, thiab yuav ua li cas yuav cov khoom los ntawm Fabkis.
Tus nqi sib koom ntawm Iberdrola tiag tiag
Tus nqi ntawm Iberdrola tam sim no yog nyob rau ntawm 21,90 €nrog rau qhov sib txawv ntawm 0,74% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 7,638,559 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm € 16,98 thiab € 22,08.
Thaum nruab nrab Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2026, tus nqi sib koom yog nyob ib ncig ntawm € 21,65, rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li € 140 billion - qib uas ua rau Iberdrola yog ib qho ntawm peb lossis plaub lub tuam txhab saum toj kawg nkaus los ntawm kev lag luam muaj nqis hauv kev lag luam hluav taws xob thoob ntiaj teb. Cov lej ISIN ntawm cov khoom sib koom yog ES0144580Y14 thiab qhov kev hais lus tseem ceeb yog ua nyob rau hauv Madrid, hauv euros.
Cov ntaub ntawv nyiaj txiag - Iberdrola, SA
|ISIN
|ES0144580Y14
|Npe qhov chaw
|MCE - daim ntawv qhia ibe.mc
|sector
|Cov Kev Pabcuam — Cov Kev Pabcuam – Ntau Yam
|Lub rooj
|Spain — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ €146,12 billion (txij li hnub tim 24.10.2026)
|PER (TTM)
|≈ 29,6 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|€0,68 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 3,1%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|€ 45,55 billion
|€ 6,29 billion
|2024
|€ 44,74 billion
|€ 5,61 billion
|2023
|€ 49,33 billion
|€ 4,80 billion
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|06.07.2026
|€ 0,43
|21.05.2026
|€ 0,01
|12.01.2026
|€ 0,25
|04.07.2025
|€ 0,41
|22.05.2025
|€ 0,01
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Iberdrola: Kev nthuav qhia ua pawg
Nyob hauv Bilbao, qhov chaw uas nws lub hauv paus saib lub nroog los ntawm lub pej thuam Iberdrola, lub tuam txhab ntiav kwv yees li 45,000 tus neeg thiab teeb tsa nws tus qauv nyob ib puag ncig ob lub hauv paus sib txuas:
- Cov tes hauj lwm hluav taws xob — kev thauj mus los thiab kev faib khoom — hauv tebchaws United Kingdom (ScottishPower, thiab txij li xyoo 2024 Electricity North West), hauv Tebchaws Meskas (Avangrid, hauv Northeast), hauv Brazil (Neoenergia) thiab hauv Spain: cov haujlwm tswj hwm, nrog cov nyiaj tau los indexed ntawm cov cuab tam, uas muab kev ruaj khov ntawm qhov tshwm sim;
- Kev tsim khoom uas tsis muaj carbon dioxide : cua hauv av thiab dej hiav txwv, dej, hnub ci — nrog rau qhov xwm txheej ntawm lub ntiaj teb cov neeg tsim cua — ntxiv los ntawm cov roj sib xyaw ua ke ua thaub qab.
Pawg neeg no muaj nyob hauv Spain, United Kingdom, Tebchaws Meskas, Brazil, Lub Tebchaws Yelemees, Fabkis, thiab Australia. Txawm li cas los xij, nws tau tawm hauv Mexico thaum Lub Plaub Hlis 2026, muag nws cov haujlwm hauv zos rau kwv yees li $ 4 billion txhawm rau rov tsom mus rau cov peev txheej rau cov tebchaws uas tau ntsuas A. Kev tswj hwm tseem ruaj khov: Ignacio Galán yog tus thawj coj ntawm pawg thawj coj, thiab Pedro Azagra tau ua tus thawj coj ua haujlwm txij li xyoo 2024.
Cov txiaj ntsig: lub tshuab ua kom tau nyiaj uas tswj hwm uas ua kom nrawm dua
Cov ntawv tshaj tawm tsis ntev los no lees paub qhov ruaj khov ntawm tus qauv:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 25, 2026): cov nyiaj tau los ntawm 6,285 lab euros, nce 12%, ntawm cov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 45 billion; cov peev txheej tau mus txog 14,5 billion euros, 85% ntawm cov no tau tsom mus rau hauv cov tebchaws uas tau ntsuas A;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Xya Hli 22): cov txiaj ntsig tag nrho ntawm 4,34 billion euros (+ 22%), txhawb nqa los ntawm kev koom tes ntawm cov haujlwm Mev uas tau muab tso tseg thiab los ntawm kev loj hlob ntawm cov tes hauj lwm Askiv, Asmeskas thiab Brazilian;
- Cuaj lub hlis 2026 (luam tawm rau lub Kaum Hli 21): cov nyiaj tau los ntawm 5,82 billion (+9,6%), cov nyiaj tau los kho tau nce 8,8% mus rau 5,14 billion, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lub hom phiaj txhua xyoo tau tsa : kev tswj hwm tam sim no tab tom tsom mus rau kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los kho kom tsawg kawg 10% hauv xyoo 2026.
Qhov kev sib xws no—Iberdrola tau ob npaug ntawm nws cov nyiaj tau los hauv rau xyoo—nyob ntawm lub tshuab yooj yim: cov hluav taws xob tswj hwm loj hlob raws li cov phiaj xwm peev txheej uas tau tso cai los ntawm cov neeg tswj hwm, thaum cov hluav taws xob rov ua dua tshiab muab kev txhawb nqa rau cov nqi hluav taws xob thiab daim ntawv pov thawj ntsuab. Daim phiaj xwm tswv yim uas tau nthuav tawm thaum lub Cuaj Hli 2025 kwv yees tias 58 billion euros ntawm kev nqis peev dhau xyoo 2026-2028 (suav nrog 20 hauv tebchaws United Kingdom, 16 hauv Tebchaws Meskas, 9 hauv Iberian Peninsula thiab 7 hauv Brazil), txuas ntxiv los ntawm txoj kev taug kev ntawm 45 billion ntxiv rau xyoo 2029-2031.
Cov nyiaj faib ntawm Iberdrola: qhov txiaj ntsig zoo tshaj plaws hauv kev lag luam
Txoj cai them nyiaj rau cov tswv cuab yog ib qho ntawm cov ntsiab lus muag khoom keeb kwm ntawm cov khoom lag luam. Rau xyoo nyiaj txiag 2025, tag nrho cov nyiaj them sawv cev kwv yees li 0,68 Euro ib feem, them tag nrho ua nyiaj ntsuab hauv ob qhov kev them nqi (€ 0,253 thaum Lub Ib Hlis 2026 thiab € 0,427 thaum Lub Xya Hli 2026), rau tag nrho cov nyiaj kwv yees li € 4,5 billion. Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov txiaj ntsig yuav tsum nyob ib puag ncig 3,1% — tsis zoo li thaum tus nqi sib koom qis dua, tab sis txhawb nqa los ntawm kev loj hlob ntawm cov nyiaj faib ntawm kwv yees li 9% ib xyoos. Cov nyiaj faib thawj zaug rau xyoo 2026 kuj tau nce 8,7% mus rau € 0,275 ib feem, uas yuav tshaj tawm nrog rau cov txiaj ntsig cuaj lub hlis rau lub Kaum Hli 21, 2026. Nco ntsoov: pawg tsis them cov nyiaj faib hauv cov feem - cov nyiaj faib tau them tag nrho hauv cov nyiaj ntsuab, qhov kev lees paub ntawm qhov zoo ntawm kev faib tawm.
Keeb Kwm: Los ntawm Bilbao mus rau lub rooj sib tham txog lub zog cua thoob ntiaj teb
Yug los ntawm kev sib koom ua ke ntawm Hidroeléctrica Española thiab Iberdrola xyoo 1992—nws tus kheej yog qhov tshwm sim ntawm kev sib koom ua ke ntawm ob lub tuam txhab hluav taws xob Iberian uas tau tsim ntev—lub tuam txhab pib ua haujlwm ua tus muab hluav taws xob hauv cheeb tsam Spanish uas muaj txiaj ntsig zoo hauv kev lag luam uas Endesa tswj hwm. Lub sijhawm hloov pauv tau los thaum ntxov xyoo 2000, tsav los ntawm Ignacio Galán: kev tsis lees txais cov khoom siv hluav taws xob thermal loj heev uas nws cov neeg sib tw tau ua, kev twv txiaj sib txawv ntawm cua, hluav taws xob hydroelectric, thiab cov roj turbines sib xyaw ua ke, ua raws li kev nthuav dav thoob ntiaj teb hauv United Kingdom, Tebchaws Meskas, thiab Brazil. Txoj hauv kev sib txawv no tau them rov qab thaum lub sijhawm hloov pauv zog: thaum cov pab pawg uas tseem cog lus rau thee yuav tsum tau tso tseg billions hauv kev sau ntawv, Iberdrola tau ua raws li kev nqis peev hauv cov khoom siv rov ua dua tshiab thiab cov grids, thaum kawg ua lub tuam txhab hluav taws xob thib ob loj tshaj plaws hauv ntiaj teb los ntawm kev lag luam, tom qab Tuam Tshoj Lub Xeev Grid, tsis suav nrog cov tuam txhab lag luam hauv xeev.
Cov tes hauj lwm thiab cov khoom siv rov ua dua tshiab: vim li cas tus qauv no thiaj li ua rau neeg ntseeg siab
Iberdrola tus cwj pwm tshwj xeeb yog nyob rau hauv qhov sib npaug ntawm ob hom nyiaj tau los. Cov tes hauj lwm sib kis thiab faib khoom - sawv cev rau yuav luag ib nrab ntawm kev nqis peev hauv xyoo 2026-2028 - tsim cov nyiaj tau los tswj hwm: tus neeg tswj hwm tso cai rau cov khoom muaj nqis rov qab, indexed rau kev nce nqi, ua rau qhov tshwm sim tsis cuam tshuam rau kev hloov pauv ntawm kev lag luam. Cov nyiaj tau los no pab nyiaj rau cov nyiaj faib thiab ua kom cov tub ua lag luam ntseeg siab. Rov ua dua tshiab, ntawm qhov tod tes, muab lub peev xwm loj hlob: txhua lub zog cua lossis lub hnub ci ua liaj ua teb coj los hauv online nthuav dav cov khoom lag luam loj heev thiab ntes cov nqi lag luam lossis cov ntawv cog lus ntev nrog cov tuam txhab loj nrhiav kev siv hluav taws xob decarbonized. Hauv cov ntsiab lus European qhov twg kev siv hluav taws xob ntawm kev siv hluav taws xob - tsheb, twj tso kua mis cua sov, cov chaw khaws ntaub ntawv - yuav ua rau muaj kev thauj mus los ntau ntxiv, cov qauv ob-tiered no yog qhov tseeb uas cov thawj coj khoom muaj nqis ntev, cov nyiaj laus, thiab cov neeg pov hwm lub neej, uas sawv cev rau feem ntau ntawm cov tswv cuab, tab tom nrhiav.
Kev tuav cov khoom thiab kev yuav rov qab
Cov peev ntawm Iberdrola muaj cov nyiaj siv tau yooj yim thiab feem ntau yog cov koom haum. Tus tswv cuab loj tshaj plaws yog lub koom haum nyiaj txiag hauv tebchaws. Lub Koom Haum Kev Nqis Peev ntawm Qataruas nws cov feem ntawm nws sawv ntawm kwv yees li 7% thaum pib ntawm xyoo 2026 tom qab kev muag khoom me me. Tsis muaj tus tswv cuab tswj hwm twg tswj hwm: nws yog ib qho kev tswj hwm uas tsav los ntawm kev ua lag luam, nrog rau pawg thawj coj tshiab uas nyob ib puag ncig pab pawg thawj coj qub. Pawg neeg tsis tau pib qhov kev pab cuam yuav khoom rov qab loj: qhov tseem ceeb ntawm peev tseem yog kev nqis peev hauv kev lag luam thiab cov nyiaj faib, nrog rau kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los feem ntau siv los pab nyiaj rau kev loj hlob ntawm cov nyiaj faib thiab txo qhov kev siv zog.
Kev Tshuaj Xyuas: Lub zog thiab kev pheej hmoo ntawm tus yeej tsheb fais fab
Cov ntaub ntawv Iberdrola muab cov yam ntxwv tiv thaiv—cov cuab tam tswj hwm, cov teb chaws A-rated, cov nyiaj faib loj hlob—nrog rau kev loj hlob ntawm kev sib txuas lus thiab cov khoom siv rov ua dua tshiab, uas lawv qhov kev pom tseeb tau lees paub los ntawm cov phiaj xwm ntawm tsoomfwv European thiab Asmeskas. Kev pheej hmoo tsis ploj mus: cov nqi paj laum cuam tshuam rau kev ntsuas tus nqi ntawm cov cuab tam hauv paus; lub voj voog nom tswv Asmeskas tau rov tshwm sim dua thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, nrog rau tsoomfwv tsoomfwv thov thaum kawg Lub Kaum Hli kom rov kuaj xyuas daim ntawv tso cai ua liaj ua teb cua hauv hiav txwv (Vineyard Wind), uas yog kev ceeb toom tias lub koom haum tseem raug rau kev tswj hwm kev txiav txim siab; thiab kev koom ua ke ntawm kev yuav khoom hauv network—xws li 80% feem ntawm lub tuam txhab Finnish Caruna tau txais thaum Lub Xya Hli 2026 rau kwv yees li € 2,3 billion—yuav tsum tau ua tiav zoo kawg nkaus. Piv rau cov khoom lag luam Fabkis hauv lub koom haum xws li EngieIberdrola sawv tawm vim muaj feem pua ntau ntawm cov cuab tam tswj hwm sab nraum eurozone thiab kev loj hlob sai ntawm cov nyiaj tau los. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev. Lwm cov khoom lag luam European tiv thaiv kev faib nyiaj suav nrog... Zurich Insurance hauv kev pov hwm.
Iberdrola hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 6 lab euros cov txiaj ntsig tag nrho xyoo 2025, nce 12%;
- 14,5 billion euros kev nqis peev los ntawm xyoo 2025, nrog 85% hauv cov tebchaws uas tau ntsuas A;
- 58 billion euros : txoj kev npaj peev txheej xyoo 2026-2028 uas tau nthuav tawm thaum lub Cuaj Hlis 2025;
- 0,68 Euro ib feem cov nyiaj faib xyoo 2025, tag nrho ua nyiaj ntsuab;
- tsawg kawg + 10% : lub hom phiaj kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los xyoo 2026, tau tsa rau lub Kaum Hli 21, 2026.
Tsib qhov kev ntsuas no sau luv luv txog qhov txiaj ntsig ntawm qhov kev thov: kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los ob tus lej uas tsav los ntawm cov cuab tam tswj hwm, cov nyiaj faib nyiaj ntsuab nce ntxiv thiab yim xyoo kev pom kev lag luam - cov yam ntxwv uas tau ua rau cov khoom lag luam xaiv kev ntseeg siab rau cov khoom lag luam hauv Tebchaws Europe.
Yuav ua li cas yuav Iberdrola cov feem ntawm Fabkis?
Iberdrola, lub tuam txhab Mev uas muaj npe nyob hauv euros hauv Madrid, yog tsim nyog rau PEA thiab tseem tuaj yeem yuav tau hauv tus account securities los ntawm kev siv txoj kev npaj txuag nyiaj :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Madrid Stock Exchange — tus qauv ntawm cov neeg ua lag luam online Fabkis;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej IBE (ISIN ES0144580Y14);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : cov nyiaj ua kua zoo heev, cov khoom lag luam yog ib qho ntawm cov lag luam feem ntau hauv Spain;
- Xav txog lub sijhawm faib nyiaj faib : them ua ntej thaum Lub Ib Hlis, qhov nyiaj seem thaum Lub Xya Hli, tom qab kev pom zoo los ntawm lub rooj sib tham dav dav.
Cov xaj uas muab tso rau thaum lub sijhawm ua lag luam ntawm Madrid Stock Exchange raug ua tiav tib lub sijhawm li hauv Paris, thiab cov khoom lag luam ntawm cov khoom lag luam kuj tso cai rau kev yuav khoom tsis tu ncua - ib txoj hauv kev zoo rau cov khoom lag luam them nyiaj faib uas nkag mus rau hauv kev ua lag luam maj mam. Rau cov neeg nyob Fabkis, Spain tsis txiav se ntawm Iberdrola cov nyiaj faib faib los ntawm cov channel European txheem (kev zam hla ciam teb siv tau), nrog rau kev them se Fabkis tom qab ntawd siv raws li txoj kev npaj txuag nyiaj xaiv (qhov zoo ntawm PEA rau cov khoom lag luam them nyiaj faib).
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Cov Feem Ntau ntawm Iberdrola
Cov nyiaj faib ntawm Iberdrola yog dab tsi?
Kwv yees li ntawm 3,1% ntawm tus nqi kaw thaum Lub Kaum Hli 2026, raws li kev faib nyiaj xyoo 2025 ntawm € 0,68 ib feem them tag nrho ua nyiaj ntsuab. Cov nyiaj faib ib nrab xyoo 2026 tau nce 8,7%.
Puas yog Iberdrola tsim nyog rau PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Yog: Lub tuam txhab Mev teev nyob rau hauv euros, qhov sib koom tuaj yeem tuav hauv Fabkis PEA.
Vim li cas Iberdrola thiaj tawm hauv Mexico?
Yuav kom rov tsom nws cov peev rau cov teb chaws uas muaj qib A. Kev muag khoom, uas tau ua tiav rau lub Plaub Hlis 2026 rau kwv yees li $ 4 billion, tau ua kom cov qauv nyiaj txiag muaj zog thiab ua kom yooj yim rau pawg.
Pawg neeg txoj kev npaj nqis peev yog dab tsi?
58 billion euros dhau xyoo 2026-2028, 85% hauv cov tebchaws uas muaj qib A (United Kingdom, United States, Spain, Brazil), txuas ntxiv los ntawm 45 billion npaj rau xyoo 2029-2031, feem ntau yog rau cov tes hauj lwm hluav taws xob thiab cov khoom siv rov ua dua tshiab.
Cov tes hauj lwm ua lub luag haujlwm dab tsi hauv qhov tshwm sim?
Pawg neeg tsis tshaj tawm ib feem pua, tab sis cov koom haum British, American, Brazilian thiab Spanish uas raug tswj hwm yog lub hnab tshos tseem ceeb ntawm kev ruaj khov, thiab nws yog rau lawv tias feem ntau ntawm txoj kev npaj peev txheej xyoo 2026-2028 sib sau ua ke. Cov khoom siv rov ua dua tshiab muab kev txhawb nqa kev loj hlob ntxiv.
Puas muaj ib qho kev pab cuam yuav khoom rov qab?
Pawg neeg no muab qhov tseem ceeb rau cov nyiaj faib thiab kev nqis peev hauv kev lag luam; tsis muaj qhov kev pab cuam yuav rov qab loj, nrog rau kev loj hlob feem ntau yog pab cov nyiaj faib thiab txo cov nuj nqis.
Leej twg yog tus tswv cuab tseem ceeb?
Lub koom haum Qatar Investment Authority sovereign wealth fund, nrog kwv yees li 7% ntawm cov peev, yog tus thawj coj loj hauv ntiaj teb. Tsis muaj ib tus tswv cuab twg tuav tswj hwm.
Cov nyiaj faib puas raug kev hem los ntawm kev nqis peev?
Tsis yog: pawg neeg lub tswv yim yog kom nce cov nyiaj faib los ntawm kwv yees li 9% ib xyoos, txuas nrog kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los kho, thaum tswj hwm kev siv nyiaj txiag hauv qhov ntau uas tau sib txuas lus rau cov tub ua lag luam. Kev muag cov cuab tam tsis yog lub tswv yim, xws li kev tawm ntawm Mexico, txhawb nqa lub hom phiaj no ntxiv.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Tom qab cov txiaj ntsig cuaj lub hlis uas tau tshaj tawm rau lub Kaum Hli 21, 2026, cov txiaj ntsig txhua xyoo 2026 yuav raug nthuav tawm rau lub Ob Hlis 2027.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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