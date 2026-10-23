Sandoz (SDZ) Tshuag: Tus Nqi, Biosimilars thiab 2026 Outlook

Sandoz yog tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev kho mob generic thiab biosimilar. Sib cais los ntawm Novartis thaum Lub Kaum Hli 2023, lub tuam txhab Basel-based tau dhau los ua ib qho ntawm cov khoom lag luam muaj zog tshaj plaws ntawm Swiss Stock Exchange hauv peb xyoos xwb, nrog rau kev nce ntau dua 20% hauv xyoo 2026 ib leeg, tsav los ntawm kev vam meej ntawm biosimilar. Teev nyob rau hauv lub ticker SDZ Nrog nws koom nrog SMI thaum lub Cuaj Hlis 2026, nws muaj kev twv txiaj tshwj xeeb hauv kev lag luam: ua kom cov kev kho mob kim tshaj plaws nkag mus rau cov neeg tuaj saib ntau tshaj plaws. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi ntawm Sandoz, tus qauv lag luam ntawm pawg, nws cov kev cia siab, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm Sandoz shares hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Sandoz shares tam sim no yog nyob rau ntawm 80,66 CHF (Swiss francs), nrog rau qhov sib txawv ntawm 2,10% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 1,179,682 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm CHF 48,15 thiab CHF 81,10.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, tus nqi sib koom yog nyob ib ncig ntawm € 86 hauv Frankfurt (hauv Swiss francs hauv Zurich), rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li CHF 32 billion. Tus lej ISIN yog CH1243598427Qhov nkag ntawm Sandoz rau hauv SMI index, siv tau rau lub Cuaj Hli 2026 tib lub sijhawm ntawm Galderma, tau nthuav dav cov tswv cuab ntawm lub koom haum thiab pab txhawb rau kev ua lag luam ntawm cov khoom lag luam.
Cov ntaub ntawv nyiaj txiag — Sandoz Group AG
|ISIN
|CH1243598427
|Npe qhov chaw
|Swiss - daim ntawv qhia sdz.sw
|sector
|Kev Kho Mob — Cov Chaw Tsim Tshuaj – Tshwj Xeeb & Generic
|Lub rooj
|Switzerland — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ CHF 34,90 billion (txij li thaum Lub Kaum Hli 24, 2026)
|PER (TTM)
|≈ 68,9 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|CHF 0,80 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 1,0%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|CHF 11,09 billion
|CHF 914,0 lab
|2024
|CHF 10,36 billion
|0 CHF
|2023
|CHF 9,65 billion
|CHF 77,0 lab
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|13.04.2026
|0,80 CHF
|17.04.2025
|0,60 CHF
|03.05.2024
|0,45 CHF
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Sandoz: Txheej Txheem Cej Luam ntawm Lub Tuam Txhab
Sandoz tsis yog ib lub tuam txhab tshiab: tau tsim tsa xyoo 1886 hauv Basel, thiab tau txais los ntawm Sandoz lub teb chaws uas tau koom ua ke nrog Ciba-Geigy los tsim Novartis xyoo 1996, lub hom lag luam tau rov tshwm sim thaum Novartis txiav txim siab muag nws txoj kev lag luam generics. Qhov kev faib ua feem, pib siv rau 4 octobre 2023, tau muab ib feem ntawm Sandoz rau cov tswv cuab ntawm Novartis rau txhua tsib feem uas tuav.
Pawg neeg, coj los ntawm Richard Saynor thiab Gilbert Ghostine yog tus thawj coj, muaj kwv yees li ntawm 24,000 tus neeg ua haujlwm thoob ntiaj teb. Nws tus qauv yog raws li ob lub hauv paus tseem ceeb:
- Cov qhab nia qhib Cov ntawv theej ntawm cov tshuaj uas tau dhau los ua tsis muaj nqi, tsim tawm ntawm qhov loj rau cov kab ke kev noj qab haus huv thiab cov neeg mob hauv Tebchaws Europe, Asmeskas thiab cov lag luam tshiab - ib lub lag luam uas tsav los ntawm ntau thiab tsis muaj nqi uas qhov zoo dua yog nrog cov chaw tsim khoom sib koom ua ke;
- Cov tshuaj biosimilars Cov no yog cov ntawv theej ntawm cov tshuaj lom neeg (monoclonal antibodies, therapeutic proteins), uas nyuaj dua rau kev tsim thiab tsim tawm. Qhov no yog lub cav loj hlob ntawm pawg neeg: biosimilars sawv cev kwv yees li $ 1,5 billion hauv kev muag khoom hauv thawj ib nrab ntawm xyoo 2025 thiab tau nrawm dua txij li thaum ntawd los.
Lub hauv paus chaw ua haujlwm, uas yuav qhib rau hauv Basel thaum kawg ntawm xyoo 2024, yog lub cim qhia txog kev rov yug dua tshiab ntawm tus kheej tshwj xeeb tom qab ib puas xyoo nyob hauv qhov ntxoov ntxoo ntawm cov pab pawg tshuaj loj.
Lub voj voog kub ntawm biosimilars
Lub kaum xyoo tam sim no tab tom pom qhov tas sij hawm ntawm cov ntawv pov thawj rau qee cov tshuaj biologic muag zoo tshaj plaws hauv keeb kwm - los ntawm TNF blockers thiab PCSK9 antibodies rau insulin thiab, los ntawm 2026-2030, qee cov amyloid antibodies thiab interferons. Txhua qhov tas sij hawm qhib kev lag luam ntau txhiab lab daus las rau biosimilars, nrog rau kev txo nqi ntawm 30% txog 60% tsav tsheb nce ntim muag khoom rau cov txiaj ntsig ntawm kev pov hwm kev noj qab haus huv thiab cov neeg mob. Sandoz, uas tau tsim thawj biosimilar hauv keeb kwm European (kev loj hlob omeritide hauv xyoo 2006) thiab ib qho ntawm thawj antibody biosimilars (Hyrimoz, daim ntawv theej ntawm Humira, hauv xyoo 2023), yog qhov chaw rau feem ntau ntawm cov tas sij hawm no. Pawg kuj tau mus txog lub cim tseem ceeb ntawm Cuaj hlis 18, 2026, nrog kev pom zoo hauv Canada ntawm thawj hom tshuaj semaglutide — cov tshuaj kho mob ntshav qab zib thiab rog dhau uas muag hauv qab lub npe Ozempic thiab Wegovy — thawj zaug hauv kev lag luam loj uas qhib lub sijhawm loj hlob ntau thaum cov ntawv pov thawj thiab kev tiv thaiv cov ntaub ntawv tso cai rau lwm qhov.
Cov Txiaj Ntsig: Kev nrawm dua tau lees paub
Cov ntawv tshaj tawm tsis ntev los no qhia txog kev nce qib mus rau pem hauv ntej:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 25, 2026): cov txiaj ntsig tau piav qhia tias zoo los ntawm kev tswj hwm, nrog rau kev cia siab tias yuav muaj kev loj hlob sai hauv xyoo 2026 - qhov nyiaj tau los hauv qab twb tau nce lawm thaum Lub Kaum Hli 2025 thaum lub xyoo, ib qho cim ntawm kev ua tiav dhau qhov kev kwv yees thawj zaug;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Yim Hli 5): ib nrab piav qhia tias ruaj khov, nrog kev loj hlob zoo heev hauv biosimilars hauv peb lub hlis thib ob, lees paub cov hom phiaj txhua xyoo;
- Kev teem sijhawm tom ntej : kev tshaj tawm ntawm kev muag khoom hauv peb lub hlis twg, xav tias yuav muaj nyob rau lub Kaum Hli 27-28, 2026.
Hauv cov ntsiab lus tseem ceeb, cov kws tshuaj ntsuam xyuas tab tom ua raws li peb qhov ntsuas: kev loj hlob ntawm kev muag khoom biosimilar hauv Tebchaws Europe thiab Tebchaws Meskas, qhov nyiaj tau los ntawm EBITDA - uas nws txoj kev nce mus rau sab saud qhia txog kev nce qib ntawm kev lag luam - thiab kev nce qib ntawm cov kav dej ntawm kwv yees li plaub caug yam khoom muaj nqis hauv kev txhim kho, tsis tu ncua nplua nuj los ntawm kev koom tes xws li qhov tau xaus nrog mAbxience ntawm emicizumab, ib qho biosimilar ntawm kev kho mob hemophilia.
Kev ua lag luam generics: kev lag luam muaj ntau yam nyob hauv kev nyuaj siab
Kev lag luam tshuaj generic ua haujlwm ntawm cov npoo nqaim, qhov twg kev sib tw nyob ntawm cov nyiaj me me: cov nqi tsim khoom, qhov loj me ntawm cov khoom lag luam, qhov tob ntawm cov khoom lag luam, thiab kev koom nrog hauv kev sib tw hauv tebchaws. Hauv Tebchaws Europe, feem ntau lub tebchaws yuav lawv cov tshuaj generic los ntawm kev sib tw uas tus neeg twv qis tshaj plaws yeej daim ntawv cog lus - ib lub kaw lus uas tau sib sau ua ke ntawm cov neeg ua si thoob ntiaj teb, Sandoz tus thawj coj ntawm lawv, ntsib kev sib tw los ntawm cov neeg tsim khoom Is Nrias teb thiab Suav. Qhov kev nyuaj siab ntawm tus nqi tas li no muaj qhov zoo dua: nws tshem tawm cov neeg ua si me me thiab muab nqi zog rau cov pab pawg uas muaj peev xwm tsim khoom hauv Tebchaws Europe, ze rau kev ua lag luam, nrog kev ruaj ntseg ntawm kev muab khoom uas cov kab ke kho mob tau nce ntxiv txij li qhov tsis txaus tom qab Covid. Qhov no yog qhov tseeb Sandoz txoj haujlwm: lub hauv paus kev lag luam hauv Tebchaws Europe thiab Asmeskas, cov khoom lag luam npog ntau pua lub molecules, thiab lub peev xwm hloov nws cov nroj tsuag mus rau cov biosimilars muaj txiaj ntsig ntau dua thaum cov tshuaj generic dhau los ua khoom lag luam ntau dua.
Kundl thiab penicillin: lub cim ntawm qhov teeb meem European
Lub chaw Austrian hauv Kundl, ib qho keeb kwm ntawm thaj av keeb kwm kev lag luam, yog lub Hoobkas penicillin loj kawg hauv Western. Sandoz tshaj tawm thaum ntxov xyoo 2026 tias yuav tshem tawm kwv yees li ib puas txoj haujlwm nyob ntawd, thaum Suav sib tw hauv kev ua lag luam rau cov tshuaj tua kab mob yooj yim - ib qho teeb meem uas tau saib xyuas ze hauv Brussels thiab Vienna, vim nws tsa cov lus nug txog kev tswj hwm kev noj qab haus huv ntawm Tebchaws Europe: kev vam khom cov neeg muab khoom Esxias rau cov tshuaj tua kab mob thawj kab yog qhov kev pheej hmoo uas cov tub ceev xwm pej xeem tab tom pib daws. Rau tus tswv cuab, qhov xwm txheej no qhia txog kev hloov pauv ntawm pawg: khaws cov chaw tseem ceeb, kev nqis peev qhov twg muaj txiaj ntsig (biosimilars, cov khoom xyaw nquag), thiab rov siv lub peev xwm ntawm cov khoom uas tau dhau los ua khoom lag luam. Pawg kev sib txuas lus txog Kundl thiab nws cov peev txheej Slovenian qhia txog tib lub tswv yim: kom tseem yog tus thawj coj tsim cov tshuaj pheej yig hauv Sab Hnub Poob.
Bio100: daim ntawv qhia kev mus rau xyoo 2040
Thaum lub Cuaj Hlis 2026, thaum hnub ua lag luam rau cov neeg nqis peev, cov thawj coj tau tshaj tawm nws lub zeem muag "Bio100": kom tau nyiaj ob npaug los ntawm xyoo 2035 thiab thov kom ib puas yam tshuaj biosimilars los ntawm xyoo 2040Txoj kev npaj no vam khom kev nqis peev loj heev hauv kev lag luam, suav nrog lub Hoobkas tshiab $ 300 lab biosimilars hauv Slovenia thiab lub chaw tsim khoom siv tshuaj (API) uas yuav qhib rau thaum kawg ntawm lub Cuaj Hli 2026 hauv Lendava, ua tiav los ntawm kev tau txais Just-Evotec Biologics lub peev xwm ua haujlwm txog kab mob, uas suav nrog lub Hoobkas hauv Toulouse. Lub network kev lag luam no - tsuas yog ib qho ntawm nws hom sab nraum Asia - ua rau muaj kev cuam tshuam rau kev nkag mus rau tus qauv: kev tsim thiab tsim cov biosimilars uas ua tau raws li cov qauv Asmeskas thiab European xav tau ntau xyoo ntawm kev txawj ntse.
Sandoz Dividend: Kev loj hlob ua ntej kev faib tawm
Ib qho tseem ceeb rau tus neeg ua lag luam uas muaj nyiaj tau los: Txij li thaum nws teev npe, Sandoz tsis tau them nyiaj faib.Cov thawj coj nyiam faib tag nrho cov nyiaj ntsuab rau kev nqis peev hauv kev lag luam thiab kev loj hlob - qhov kev xaiv uas sib xws nrog theem kev loj hlob ntawm pawg, tab sis ib qho uas tsis suav nrog cov khoom lag luam ntawm cov ntaub ntawv nrhiav kev tau nyiaj tam sim ntawd. Cov nyiaj rov qab los ntawm cov tswv cuab yog tsav los ntawm kev nce nqi ntawm cov khoom lag luam, txhawb nqa los ntawm kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los. Yog tias lub voj voog biosimilars tshaj qhov xav tau, kev faib nyiaj yuav raug rov xav dua hauv lub sijhawm nruab nrab, tab sis tsis muaj dab tsi tau tshaj tawm txog niaj hnub no: txhua qhov kev nqis peev hauv Sandoz yuav tsum tau txhawb nqa los ntawm kev cia siab ntawm cov peev txheej, tsis yog cov nyiaj tau los.
Kev Tshuaj Xyuas: Cov txiaj ntsig thiab kev pheej hmoo ntawm kev twv txiaj biosimilar
Cov ntaub ntawv Sandoz yog hais txog ib qho yooj yim thiab muaj cov ntaub ntawv sau tseg zoo: cov nthwv dej ntawm cov ntawv pov thawj tas sij hawm uas tau teem sijhawm ua ntej ntau xyoo, txoj haujlwm thoob ntiaj teb ua tus thawj coj, lub hauv paus kev lag luam sab hnub poob uas cov neeg yuav khoom pej xeem xav tau txog kev ruaj ntseg ntawm kev muab khoom, thiab cov kav dej tob. Cov kev pheej hmoo kuj pom tau zoo ib yam: kev sib tw los ntawm cov neeg tsim khoom hauv Es Xias hauv kev lag luam tshuaj generics, kev nyuaj siab ntawm cov neeg European sib tw rau cov nqi, kev tsis paub meej txog kev cai lij choj uas muaj rau txhua yam biosimilar, thiab kev cia siab ntev dua ntawm kev ua kom tus nqi tas sij hawm ntawm daim ntawv pov thawj tas sij hawm. Cov khoom lag luam, uas tsis ruaj khov rau lub tuam txhab Swiss ntawm qhov loj me no, yog qhov tsim nyog rau cov qauv kev loj hlob uas lees txais qhov tsis muaj nyiaj faib, ua lub cuab yeej sib txawv hauv cov khoom lag luam kho mob - nrog rau, piv txwv li, lub tuam txhab tshuaj tshiab zoo li Novartis, nws lub tuam txhab niam txiv thawj, lossis Askiv GSK hauv cov tshuaj tiv thaiv kab mob thiab cov khoom lag luam tshwj xeeb. Cov ntsiab lus no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Yuav ua li cas thiaj yuav tau cov khoom lag luam Sandoz los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam Sandoz tau teev nyob rau hauv Zurich hauv Swiss francs, cov khoom lag luam Sandoz raug yuav hauv tus account kev ruaj ntseg tus qauv - Switzerland tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas koj txoj kev nkag mus rau SIX Swiss Exchange nrog koj tus broker, lossis siv cov lus German hauv euros (Frankfurt) yog tias koj tus broker muab nws nrog cov nqi txo qis;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej SDZ (ISIN CH1243598427);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv, qhov kev pauv CHF/EUR uas tus broker ua;
- Taug qab kev muag khoom txhua peb lub hlis — qhov ceev ntawm biosimilars yog qhov qhia tseem ceeb — thiab xov xwm kev pom zoo los ntawm cov cai.
Rau cov neeg uas xav kom tsis txhob hloov pauv mus rau Swiss francs, daim ntawv teev npe German euro muab lwm txoj hauv kev yooj yim nrog cov sijhawm ua lag luam thiab cov nqi zoo ib yam li lwm cov khoom lag luam European. Yog tsis muaj cov nyiaj faib, tsis muaj se Swiss txiav kom rov qab tau thiab tsis muaj nyiaj tau los tshaj tawm: kev them se tsuas yog tshwm sim thaum muag, ua qhov nce peev.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Sandoz Tshuag
Puas yog Sandoz them nyiaj faib?
Tsis yog. Txij li thaum nws teev npe rau lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2023, pawg neeg tsis tau faib dab tsi thiab tab tom muab nws cov nyiaj rau kev loj hlob ntawm kev lag luam thiab cov kav dej biosimilars.
Qhov txawv ntawm cov tshuaj generic thiab cov tshuaj biosimilar yog dab tsi?
Cov tshuaj generic yog ib daim qauv zoo ib yam ntawm cov tshuaj lom neeg; cov tshuaj biosimilar yog ib daim qauv ntawm cov tshuaj lom neeg - cov protein lossis cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas tsim los ntawm cov hlwb uas muaj sia nyob - uas tsis yooj yim sua kom rov tsim tau zoo ib yam, yog li nws kim dua los tsim thiab muaj cov nqi ntau dua li cov tshuaj generic.
Vim li cas Sandoz thiaj koom nrog SMI?
Thaum lub Cuaj Hlis 2026, cov Swiss index tau koom ua ke Sandoz thiab Galderma, hloov Kühne + Nagel thiab Swisscom, uas qhia txog pawg neeg cov peev txheej ntxiv txij li nws faib thiab kev nthuav dav ntawm Swiss industrial panel.
Bio100 yog dab tsi?
Daim ntawv qhia kev npaj uas tau nthuav tawm thaum lub Cuaj Hli 2026: kom muag tau ob npaug los ntawm xyoo 2035 thiab kom muaj ib puas yam tshuaj biosimilars tso tawm los ntawm xyoo 2040, txhawb nqa los ntawm kev nqis peev hauv kev lag luam hauv Slovenia thiab lwm qhov hauv Tebchaws Europe.
Sandoz tsim nws cov biosimilars qhov twg?
Hauv lub network ntawm cov chaw tsim khoom hauv Tebchaws Europe - suav nrog cov chaw tshiab Slovenian thiab cov peev xwm ua haujlwm hauv Toulouse los ntawm Just-Evotec Biologics - thiab hauv Tebchaws Meskas, qhov no ua rau pawg neeg sib txawv ntawm cov neeg tsim khoom Esxias xwb ntawm cov qauv ntawm kev ruaj ntseg ntawm kev muab khoom.
Puas muaj cov tshuaj semaglutide generic?
Thawj zaug tau tshwm sim hauv ntiaj teb rau lub Cuaj Hlis 18, 2026, nrog kev pom zoo hauv Canada ntawm cov qauv dav dav ntawm semaglutide tsim los ntawm Sandoz. Nws qhov kev tso tawm hauv lwm lub khw loj yog nyob ntawm kev tiv thaiv cov ntaub ntawv thiab cov ntawv pov thawj uas tseem tshuav.
Vim li cas ho yuav Sandoz es tsis txhob yuav lub chaw kuaj mob tshiab?
Cov ntaub ntawv qhia txog kev sib pab sib txhawb es tsis yog kev sib tw: lub chaw kuaj mob tshiab ua rau muaj kev tsim khoom tshiab ntawm tus nqi siab, thaum Sandoz ua rau muaj kev tsim khoom siv patent tas sij hawm ntawm tus nqi pheej yig. Keeb kwm, ob qho kev ua ub no ua rau muaj kev hloov pauv sib txawv rau cov voj voog kev lag luam, ua rau lawv muaj kev sib txawv hauv kev kho mob.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Kev muag khoom rau lub quarter thib peb ntawm xyoo 2026 xav tias yuav muaj nyob rau lub Kaum Hli 27-28, 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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