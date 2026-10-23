Sherwin-Williams (SHW) Tshuag: Tus nqi thiab 2026 Dividend

Sherwin-Williams yog lub tuam txhab pleev xim thiab txheej txheej ua lag luam hauv ntiaj teb: ntau txhiab lub khw muag khoom uas lub tuam txhab muaj nyob hauv Tebchaws Meskas, cov npe nrov rau cov neeg siv khoom, thiab ib lub chaw ua haujlwm uas tiv thaiv cov choj, dav hlau, thiab cov chaw tsim khoom. Sau npe rau ntawm New York Stock Exchange hauv qab lub cim. SHW Ua ib tug tswv cuab ntawm Dow Jones Industrial Average, cov khoom lag luam no yog ib qho khoom muaj nqis uas tsis pom tseeb tab sis zoo kawg nkaus: plaub caug cuaj xyoo sib law liag ntawm kev nce nyiaj faib. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ua ke, cov nyiaj tau los, cov nyiaj faib, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi ntawm Sherwin-Williams hauv lub sijhawm tiag tiag
Tus nqi ntawm Sherwin-Williams feem tam sim no yog nyob rau ntawm 337,06 $nrog rau qhov sib txawv ntawm -2,48% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 1,479,553 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau hloov pauv ntawm $ 289,86 thiab $ 377,77.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam nyob ib ncig ntawm $ 337, rau kev lag luam muaj nqis kwv yees li $ 85 billion. Tus lej ISIN yog US8243481061Cov khoom lag luam tau rov qab los hauv xyoo 2026 vim yog kev rov zoo ntawm kev lag luam tsim kho hauv Asmeskas thiab kev sib sau ua ke ntawm cov haujlwm kev lag luam thiab cov ntaub ntawv.
Données financières — The Sherwin-Williams Company
|ISIN
|US8243481061
|Npe qhov chaw
|NYSE — ticker shw
|sector
|Cov Khoom Siv Tseem Ceeb — Cov Tshuaj Tshwj Xeeb
|Lub rooj
|Tebchaws Meskas — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ $81,82 billion (txij li thaum Lub Kaum Hli 18, 2026)
|PER (TTM)
|≈ 31,1 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|$3,20 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 0,9%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|$ 23,57 nphom
|$ 2,57 nphom
|2024
|$ 23,10 nphom
|$ 2,68 nphom
|2023
|$ 23,05 nphom
|$ 2,39 nphom
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|21.08.2026
|$0,80
|22.05.2026
|$0,80
|02.03.2026
|$0,80
|14.11.2025
|$0,79
|15.08.2025
|$0,79
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Sherwin-Williams: Txheej Txheem Cej Luam ntawm Lub Tuam Txhab
Sherwin-Williams tau tsim tsa xyoo 1866 hauv Cleveland, qhov chaw uas nws lub hauv paus tseem nyob, muaj kwv yees li 64,000 tus neeg ua haujlwm thiab tau teeb tsa ua peb ntu:
- Pawg Khw Muag Xim : lub network ntawm cov khw muag khoom uas lub tuam txhab muaj — ntau txhiab lub khw muag khoom hauv North America — uas muag rau cov kws pleev xim thiab cov tib neeg; qhov no yog lub plawv ntawm tus qauv, nrog rau kev faib khoom uas tsis muaj tus neeg sib tw tuaj yeem ua raws li;
- Cov Hom Lag Luam Rau Cov Neeg Siv Khoom : cov npe lag luam rau cov neeg siv khoom, suav nrog daim ntawv tso cai rau cov khw muag khoom DIY, thiab cov haujlwm cog lus ua lag luam;
- Kev Ua Haujlwm Txheej Txheem : kev lag luam thiab cov tshuaj pleev xim tshwj xeeb — kev tiv thaiv xeb, kev ua dej hiav txwv, lub zog, kev ntim khoom — muag thoob ntiaj teb.
Tus qauv lag luam yog ib qho kev lag luam sib xyaw ua ke: lub hom lag luam, lub network tshwj xeeb, thiab kev sib raug zoo nrog cov kws tshaj lij tso cai rau kev teeb tsa tus nqi, kev xa cov khoom siv raw mus rau lwm tus, thiab kev loj hlob ruaj khov. Kev tswj hwm yog muab los ntawm Heidi G. Petz, tus thawj coj ntawm pawg thawj coj, tus thawj tswj hwm thiab tus thawj coj ua haujlwm.
Cov Txiaj Ntsig: Kev loj hlob rov qab zoo dua thiab kev taw qhia tau zoo dua
Cov ntawv tshaj tawm tsis ntev los no lees paub qhov kev rov zoo:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (cov nyiaj txhua xyoo uas tau xa tuaj rau lub Ob Hlis 2026): cov nyiaj tau los ntawm $ 23,6 billion (+ 2,1%), cov nyiaj tau los tag nrho ntawm $ 2,57 billion, cov nyiaj tau los ib feem ntawm $ 10,26;
- Lub quarter thib ob xyoo 2026 (luam tawm rau lub Xya Hli 28): kev muag khoom nce 7,5% mus rau $ 6,79 billion, tsav los ntawm cov khw muag khoom thiab cov txheej txheem kev lag luam; cov nyiaj tau los ntawm $ 3,43 (+ 14,3%) thiab cov nyiaj tau los kho ntawm $ 3,70 (+ 9,5%);
- Cov hom phiaj tau ua tiav Cov thawj coj tam sim no xav tias yuav tau txais cov nyiaj tau los ntawm $ 11,80 txog $ 12,20 ib feem rau xyoo 2026, vim tias lub tuam txhab tau txais kev rov zoo hauv kev kho dua tshiab hauv tsev thiab cov haujlwm lag luam hauv Tebchaws Meskas.
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib peb yuav tsum tau ua rau hnub tim 27 octobre 2026, nrog rau kev tsom mus rau kev siv ntawm cov kws pleev xim tshaj lij, uas yog ib qho cim qhia txog kev lag luam kho dua tshiab hauv Tebchaws Meskas.
Cov nyiaj faib ntawm Sherwin-Williams: me me, tab sis zoo kawg nkaus
Cov nyiaj faib rau peb lub hlis twg tau nce mus txog $0,80 ib feem txij li lub Peb Hlis 2026, lossis $ 3,20 rau ib xyoos - qhov rov qab me me ntawm kwv yees li 0,95% ntawm theem tam sim no. Qhov tseem ceeb ntawm no tsis yog theem tab sis qhov sib xws: plaub caug cuaj xyoo sib law liag ntawm kev nce ntxivQhov no yog ib lub koom haum tshwj xeeb heev uas muaj ob peb lub tuam txhab Asmeskas zoo. Cov nyiaj faib tsawg tsawg ua rau feem ntau ntawm cov nyiaj tau los pab txhawb kev loj hlob - cov khw muag khoom, cov chaw tsim khoom, cov kev yuav khoom xws li lub tuam txhab Brazilian Suvinil (cov xim pleev kom zoo nkauj, kwv yees li $ 1,15 billion, yuav ua tiav rau lub Kaum Hli 2025) - uas ua rau muaj kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los ib feem, tus tsav tsheb keeb kwm ntawm cov khoom lag luam. Rau tus neeg nyob hauv Fabkis, kev yuav khoom yog ua los ntawm tus account kev ruaj ntseg tus qauv, nrog rau kev txiav se hauv Tebchaws Meskas txo qis rau 15% ntawm daim ntawv W-8BEN.
Keeb Kwm: Ib puas rau caum xyoo ntawm kev pleev xim hauv Asmeskas
Zaj dab neeg Sherwin-Williams pib xyoo 1866 hauv Ohio, thaum Henry Sherwin thiab Edward Williams koom tes muag xim hauv Cleveland. Ob qho kev tsim kho tshiab tseem ceeb tau cim thawj xyoo caum: xim npaj siv - thaum lub sijhawm uas cov xim tau sib tsoo ntawm qhov chaw - thiab lub thawv xim rov qab kaw tau, uas tau txais patent los ntawm lub tuam txhab, uas tau hloov pauv kev khaws cia cov khoom. Xyoo 20the Lub xyoo pua no tau nthuav dav lub teb chaws: kev npog thoob plaws lub tebchaws los ntawm cov khw muag khoom uas lub tuam txhab muaj, kev sib txawv ntawm kev lag luam, thiab tom qab ntawd thoob ntiaj teb. Kev yuav Valspar hauv xyoo 2017, rau ntau tshaj kaum ib billion duas las, yog qhov kev dhia loj tshaj plaws tsis ntev los no, ua rau ob npaug ntawm qhov loj ntawm lub tuam txhab kev lag luam thiab nthuav dav nws lub ntiaj teb. Txij thaum ntawd los, pawg neeg tau cog qoob loo nws txoj kev lag luam tseem ceeb: kho dua tshiab lub network khw muag khoom, kev koom ua ke ntawm kev yuav khoom, yuav rov qab nws cov khoom lag luam - kev sib sau ua ke ntawm cov txiaj ntsig me me uas, tau tsim ntau xyoo, piav qhia txog kev ua tau zoo ntawm cov khoom lag luam.
Kev lag luam coatings: cov qauv thiab kev sib tw dynamics
Kev lag luam xim thiab txheej thoob ntiaj teb tau muab faib ua peb hom qauv tseem ceeb. Thawj qhov yog kev faib khoom ntiag tug - Sherwin-Williams hauv Tebchaws Meskas, nrog nws ntau txhiab lub khw muag khoom rau cov kws tshaj lij: kev sib raug zoo ncaj qha, kev qhia txog kev siv tshuab, thiab kev qiv nyiaj los ntawm cov neeg muab khoom tsim kev ncaj ncees uas cov khw muag khoom loj tsis tuaj yeem ua raws li. Qhov thib ob yog lub npe ntawm cov neeg siv khoom muag txhua qhov chaw, zoo li PPG lossis AKZO Nobel hauv Tebchaws Europe, uas muab qhov tseem ceeb rau kev faib khoom dav dav. Qhov thib peb yog kev tshwj xeeb hauv kev lag luam, qhov twg cov txheej txheem kev siv tshuab - kev tiv thaiv kev tsim kho vaj tse, kev ua tiav hauv aerospace, kev ntim khoom noj - raug muag raws li kev pom zoo thiab kev ua tau zoo. Sherwin-Williams yog tib lub tuam txhab tseem ceeb uas tswj hwm txoj haujlwm ua tus thawj coj hauv txhua peb hom qauv, uas ua rau nws muaj zog dua rau kev lag luam dua li nws cov phooj ywg: thaum kev tsim kho tshiab qeeb, kev kho dua tshiab thiab kev lag luam yuav los ua tus thawj coj. Nws yog qhov kev sib koom ua ke no, ntau dua li txhua yam khoom, uas tsim lub hauv paus ntawm nws txoj kev loj hlob mus sij hawm ntev.
Kev Tshuaj Xyuas: Qhov zoo nyob ntsiag to ntawm tus nqi Dow
Sherwin-Williams yog ib qho ntawm cov khoom lag luam Asmeskas uas lub khw tsis tshua hais txog tab sis cov khoom lag luam ntev ntev tseem muaj nqis: txoj haujlwm ua lag luam tseem ceeb, lub hwj chim ntawm tus nqi, cov nyiaj faib uas tau nce ntxiv tas li rau yuav luag ib nrab xyoo pua, thiab kev pom zoo ob npaug - rau kev lag luam kho vaj tse hauv Asmeskas, uas cov voj voog tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov kws tshaj lij, thiab rau lub teb chaws kev lag luam, los ntawm cov chaw tsim khoom mus rau cov chaw khaws ntaub ntawv, uas xav tau cov txheej txheem kev txawj ntse. Cov kev pheej hmoo yog qhov nruab nrab: qhov kev voj voog ntawm kev lag luam tsim kho hauv Asmeskas, kev nce nqi ntawm cov khoom siv raw (resins, pigments), tus nqi pauv rau tus tswv cuab hauv euros, thiab tus nqi siab uas xav tau kev lag luam tsis tu ncua. Nws yog qhov tsis sib xws ntawm cov khoom lag luam European: kev faib tawm me me, ntau qhov kev loj hlob sib xyaw. Cov yam no tsis yog cov lus pom zoo rau kev nqis peev.
Sherwin-Williams hauv tsib tus cwj pwm tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 23,6 billions ntawm cov nyiaj : qhov kev hloov pauv xyoo 2025;
- + 7,5% : kev loj hlob ntawm kev muag khoom hauv peb lub hlis thib ob ntawm xyoo 2026;
- $3,20 per share : cov nyiaj faib txhua xyoo, nce mus txog rau hnub tim 49e xyoo sib law liag;
- 1,15 billion : kev yuav khoom ntawm lub tuam txhab Brazilian Suvinil, ua tiav thaum kawg ntawm xyoo 2025;
- $11,80 txog $12,20 : lub hom phiaj ntawm cov nyiaj tau los ib feem xyoo 2026 uas tau kho lawm.
Cov qauv no sau luv luv txog cov ntaub ntawv: kev loj hlob ruaj khov, kev them nyiaj tsis pom tseeb tab sis tsis tu ncua, kev coj noj coj ua hauv kev lag luam - lub ntsiab lus ntawm tus nqi zoo sib xyaw.
Cov ntaub ntawv qhia txog cov nqi zoo sib xyaw ua ke
Sherwin-Williams yog ib feem ntawm pawg uas Benjamin Graham hu ua cov khoom lag luam loj hlob sib xyaw thiab uas Wall Street tam sim no hu ua cov neeg nplua nuj faib nyiaj: cov tuam txhab uas cov nyiaj faib tau loj hlob ntau dua 25 xyoo - hauv qhov no, 49. Cov txheej txheem ntawm cov khoom lag luam no tau sau tseg zoo: qhov kev them nyiaj tsawg pib tso cai rau kev rov ua lag luam loj hauv kev lag luam, kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los tsav kev loj hlob ntawm cov nyiaj faib, thiab kev nce ntxiv tas li yuam kom cov thawj coj tswj hwm kom tswj hwm kev qhuab qhia peev tas li - koj tsis tawg 49-xyoo streak rau kev siv nyiaj tsis meej. Rau tus neeg nqis peev Fabkis, qhov kev thov yog ob npaug: kev raug rau cov neeg siv khoom Asmeskas thiab kev lag luam hauv ib qho khoom lag luam, thiab qhov muaj peev xwm luv nqi txiaj thaum lub duas tsis muaj zog, uas txhim kho qhov rov qab los hauv euros. Qhov kev pauv pauv yog qhov tsis muaj nyiaj tau los tam sim ntawd tseem ceeb: qhov kev nqis peev no raug txiav txim siab ntau dua kaum xyoo, tsis yog ib xyoos nyiaj txiag.
Lub quarter tom ntej: qhov kev ua lag luam xav tau
Lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 27, 2026, cov nyiaj tau los yuav raug saib xyuas ze rau peb qho laj thawj. Ua ntej, kev loj hlob ntawm kev muag khoom sib piv hauv North America, uas yuav tsum lees paub qhov kev rov qab los ntawm lub caij nplooj ntoo hlav - cov kws tshaj lij pleev xim yog qhov qhia tau zoo ntawm kev lag luam kho dua tshiab. Qhov thib ob, cov nyiaj tau los tag nrho: qhov kev txo qis txhua xyoo ntawm cov nqi resin thiab pigment yuav tsum txuas ntxiv cuam tshuam rau cov txiaj ntsig, raws li cov thawj coj tau cog lus tias yuav nthuav dav maj mam. Thaum kawg, tus lej ntawm cov haujlwm lag luam: Cov chaw khaws ntaub ntawv hauv Asmeskas, cov chaw tsim khoom semiconductor, thiab cov chaw siv hluav taws xob siv cov txheej txheem siab, thiab txhua peb lub hlis coj cov ntawv cog lus tshiab. Daim ntawv tshaj tawm raws li kev cia siab yuav thawb cov nyiaj tau los txhua xyoo mus rau qhov kawg siab tshaj plaws ntawm qhov ntau yam kho dua tshiab - thiab xyoo tsib caug sib law liag ntawm kev nce nyiaj faib yuav zoo rau xyoo 2027.
Yuav ua li cas yuav Sherwin-Williams Tshuag los ntawm Fabkis?
Sherwin-Williams, ib qho khoom lag luam hauv Tebchaws Meskas uas teev nyob rau hauv NYSE, raug yuav hauv tus account brokerage ib txwm muaj, vim tias cov khoom lag luam hauv Tebchaws Meskas tsis tsim nyog rau PEA :
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau hauv kev lag luam hauv Tebchaws Meskas — tus qauv ntawm txhua tus neeg ua lag luam online;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv lub cim SHW (ISIN US8243481061);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv thaum lub sijhawm Asmeskas kev sib tham, cov nyiaj tau los yog qhov siab tshaj plaws thaum qhib;
- Daim ntawv W-8BEN ua tiav tiv tauj koj tus broker kom txo cov se txiav ntawm cov nyiaj faib rau 15%.
Qhov kev lag luam no yuav maj mam ua tau zoo li lwm cov khoom lag luam uas raug cuam tshuam los ntawm kev tsim kho hauv Tebchaws Meskas, nrog rau kev hloov pauv ntawm tus nqi paj laum ib ntus uas muab cov ntsiab lus nkag mus zoo dua. Plaub qhov kev them nyiaj faib txhua peb lub hlis yuav raug suav nrog hauv euros tom qab hloov pauv; cov khoom lag luam raug saib xyuas raws li cov txiaj ntsig txhua peb lub hlis ntawm Tebchaws Meskas, nrog rau kev saib xyuas tshwj xeeb rau cov ntaub ntawv kev lag luam kho vaj tse.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Sherwin-Williams Tshuag
Cov nyiaj faib tawm yog dab tsi?
Kwv yees li 0,95% — tsis zoo li qub, tab sis cov nyiaj faib tau nce ntxiv tas li rau plaub caug cuaj xyoo thiab cov nyiaj tau los ib feem loj hlob tseem yog tus tsav tsheb ntawm kev ntsuas tus nqi.
Puas yuav tau Sherwin-Williams hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog: tus nqi yog Asmeskas; kev yuav khoom yog ua nyob rau hauv ib tus account securities ordinary nrog rau kev txiav se txo qis rau 15% ntawm daim ntawv W-8BEN.
Tebchaws Meskas muaj pes tsawg feem pua ntawm cov haujlwm no?
Kev ua tsis tau zoo: lub network ntawm cov khw muag khoom thiab cov neeg siv khoom Asmeskas tshaj lij yog cov feem ntau ntawm cov nyiaj tau los, nrog rau lub chaw ua haujlwm Performance Coatings muab kev sib txawv thoob ntiaj teb thiab kev lag luam - ua tiav txij li thaum kawg ntawm xyoo 2025 los ntawm Brazil ntawm Suvinil.
Vim li cas lub network khw muag khoom thiaj li tseem ceeb?
Vim tias nws tsim kom muaj kev sib raug zoo ncaj qha thiab tshwj xeeb nrog cov kws pleev xim tshaj lij, uas yog cov feem ntau ntawm cov khoom: cov channel tshwj xeeb no, tsis yooj yim sua kom rov ua dua sai sai, tsim lub hauv paus ntawm pawg neeg lub hwj chim teeb tsa tus nqi.
Pawg neeg teb li cas rau kev nce nqi ntawm cov khoom siv raw?
Los ntawm kev xa cov nqi nce mus rau tus nqi, zoo li xyoo 2021-2023: lub hwj chim teeb tsa tus nqi ntawm lub network tshwj xeeb ua rau nws muaj peev xwm tiv thaiv cov npoo, ua ntej qhov kev txo qis ntawm tus nqi ntawm cov resins thiab pigments ua rau cov npoo tag nrho dav dua hauv xyoo 2025-2026.
Kev yuav Suvinil tau coj dab tsi los?
Cov thawj coj hauv Brazil, lub khw muag xim pleev kom zoo nkauj thib ob loj tshaj plaws hauv Asmeskas, tau ua tiav thaum Lub Kaum Hli 2025 rau kwv yees li $ 1,15 billion - thawj daim ntawv cog lus thoob ntiaj teb loj ntawm pawg neeg hauv ntau xyoo.
Leej twg khiav lub tuam txhab?
Heidi G. Petz tuav lub luag haujlwm ua tus thawj coj ntawm pawg thawj coj, tus thawj tswj hwm thiab CEO, ua tus coj pab pawg neeg uas tau nce qib los ntawm sab hauv, kom ntseeg tau tias kev coj noj coj ua txuas ntxiv mus.
Cov khoom lag luam puas rhiab rau cov nqi paj laum?
Tsis Ncaj Ncees: Kev tsim kho vaj tse hauv Tebchaws Meskas teb rau cov nqi qiv nyiaj. Tab sis cov chaw ua haujlwm tshaj lij, kev kho dua tshiab, thiab kev faib ua haujlwm hauv kev lag luam ua rau qhov kev xav no tsis zoo, raws li tau pom los ntawm kev loj hlob ntawm kev muag khoom hauv xyoo 2026 txawm tias cov nqi tseem siab.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Cov txiaj ntsig rau lub quarter thib peb yuav raug tshaj tawm rau lub Kaum Hli 27, 2026.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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