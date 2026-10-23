Sib yog lub chaw faib tshuaj lom neeg tshwj xeeb uas yog los ntawm kev sib cais ntawm Solvay thaum Lub Kaum Ob Hlis 2023: cov polymers ua tau zoo, cov ntaub ntawv sib xyaw, thiab cov kev daws teeb meem rau cov lag luam uas xav tau ntau tshaj plaws, txij li aerospace mus rau roj teeb hluav taws xob. Sau npe rau ntawm Euronext Brussels hauv qab lub cim. SYENS Ua ib tug tswv cuab ntawm BEL 20 index, cov khoom lag luam tau ntsib teeb meem IPO, muaj kev ceeb toom txog kev khwv tau nyiaj thaum ntxov xyoo 2026, ua raws li kev rov zoo los ntawm kev ua lag luam zoo. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ua lag luam tiag tiag, kev ua lag luam, cov txiaj ntsig, thawj qhov nyiaj faib hauv nws keeb kwm, thiab cov kauj ruam uas yuav tsum ua raws li kev nqis peev los ntawm Fabkis.
Syensqo stock price in real time
Tus nqi ntawm Syensqo feem tam sim no yog nyob ntawm 77,35 €nrog rau qhov sib txawv ntawm 0,26% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 41,611 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm € 41,76 thiab € 83,40.
Tus lej ISIN rau cov khoom lag luam yog BE0974464977 thiab nws cov npe tseem ceeb yog nyob rau hauv Brussels, hauv euros. Tom qab tshaj tawm cov txiaj ntsig txhua xyoo poob siab rau lub Ob Hlis 26, 2026 - nrog rau kev hloov kho dua tshiab ntawm cov hom phiaj uas tau ua rau tus nqi sib koom poob qis li 20% thaum lub sijhawm sib tham - cov khoom lag luam maj mam rov zoo los ntawm kev rov qab los ntawm kev loj hlob hauv thawj ib nrab thiab kev hloov kho dua tshiab ntawm qhov kev cia siab tshaj tawm thaum Lub Xya Hli 2026.
Données financières — Syensqo SA/NV
|ISIN
|BE0974464977
|Npe qhov chaw
|Brussels — ticker syens.br
|sector
|Basic Materials — Chemicals
|Lub rooj
|Belgium — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ €7,89 billion (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|€1,62 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 2,1%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|€ 6,14 billion
|-62000000€
|2024
|€ 6,56 billion
|-5000000€
|2023
|€ 6,83 billion
|€ 193,0 lab
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|14.05.2026
|€ 1,62
|15.05.2025
|€ 1,62
|29.05.2024
|€ 1,62
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Syensqo: Muaj dab tsi tshwm sim rau Solvay txoj kev lag luam tshuaj lom neeg tshwj xeeb
Qhov kev sib cais ntawm pawg Belgian qub Solvay, siv tau rau hnub tim 9 décembre 2023, faib lub tuam txhab ua ob: Daws tau Solvay tseem khaws nws cov lag luam tshuaj lom neeg tseem ceeb (caustic soda, peroxides, cov khoom lag luam tshwj xeeb), thaum Syensqo tau los ua cov haujlwm muaj nqis ntxiv. Thaum lub sijhawm ntawm kev sib cais, Solvay khaws cia kwv yees li 37,6% ntawm nws cov peev txheej ntawm nws cov tuam txhab me, ib feem uas yuav raug nyiaj txiag rau xyoo tom ntej.
Syensqo ntiav kwv yees li 13,000 tus neeg nyob hauv kwv yees li peb caug lub tebchaws thiab, txij li xyoo 2026, tau muab faib ua ob ntu tseem ceeb tom qab muag nws cov kev pabcuam roj:
- ntaub ntawv Cov polymers tshwj xeeb (fluorinated, ultra-high performance) thiab cov ntaub ntawv sib xyaw, uas lawv cov ntawv thov tseem ceeb yog cov roj teeb hluav taws xob (electrolytes, binders), aeronautics thiab semiconductors;
- Kev Ua Tau Zoo & Kev Saib Xyuas : cov tshuaj tshwj xeeb rau cov neeg siv khoom thiab kev lag luam (Novecare, Technology Solutions).
Lub hauv paus chaw ua haujlwm nyob hauv Brussels. Thaum kawg ntawm xyoo 2025, cov thawj coj tau muab lub luag haujlwm rau lawv. Ilham Kadri, tus kws kes duab vajtse ntawm kev sib cais, tau tso txoj haujlwm ntawm tus thawj coj tswj hwm rau Mike Radossich ntawm 1er Lub Ib Hlis 2026.
Cov txiaj ntsig: tom qab kev ceeb toom, kev rov qab los
Cov lus piav qhia ntawm Syensqo qhia txog ib xyoo nyuaj hauv xyoo 2025 ua raws li ib nrab xyoo thawj zaug zoo dua qub ntawm xyoo 2026:
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 26, 2026): cov nyiaj tau los ntawm pro forma ntawm € 6,14 billion suav nrog cov kev pabcuam roj (-6,5% raws li tau tshaj tawm, -3,2% organically); EBITDA hauv qab ntawm € 1,21 billion (qhov sib npaug ntawm 19,7%); cov nyiaj tau los hauv qab ntawm € 381 lab; cov nyiaj ntsuab dawb ntawm € 356 lab, siab dua qhov xav tau;
- Ib qho kev ceeb toom txhob txwm ua : tib daim ntawv tshaj tawm no tau nrog los ntawm cov hom phiaj xyoo 2026 uas tau txo qis, uas tsis tau txais kev pom zoo los ntawm kev ua lag luam, nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm kev thov tsis muaj zog hauv kev lag luam thiab kev tshem tawm cov khoom lag luam ntawm cov neeg siv khoom tshuaj lom neeg;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Xya Hli 30): cov nyiaj tau los ntawm € 2,953 lab, nrog rau kev loj hlob ntawm + 1,6%, nrog rau kev rov qab mus rau kev loj hlob hauv cov polymers tshwj xeeb thiab kev rov qab los ntawm + 18% hauv cov ntaub ntawv sib xyaw; EBITDA hauv qab ntawm € 562 lab (qhov sib npaug ntawm 19%);
- Cov hom phiaj tau ua tiav : kev tswj hwm tam sim no xav tias EBITDA 2026 tsawg kawg yog 1,1 billion rau kev ua haujlwm txuas ntxiv, lees paub txoj kev rov zoo.
Kev hloov kho loj heev ntawm thaj chaw nyiaj txiag
Raws li feem ntau yog qhov teeb meem tom qab kev sib cais, Syensqo tab tom kho nws qhov kev nthuav dav. Kev lag luam roj thiab roj av tau muag rau pawg SNF (tshaj tawm rau lub Kaum Hli 31, 2025, ua tiav rau lub Ib Hlis 2026, tus nqi lag luam ntawm € 135 lab). Kev tswj hwm tau pib muag cov lag luam flavors thiab, qhov tseem ceeb tshaj plaws, tshaj tawm rau lub Tsib Hlis 2026 a kev tshuaj xyuas txoj kev npaj ntawm ntu Kev Ua Tau Zoo & Kev Saib Xyuasnrog cov neeg ua haujlwm hauv tsev txhab nyiaj uas tau raug xaiv los ua haujlwm - txaus los txhawb kev xav txog kev hloov pauv tob dua ntawm pawg neeg. Tib lub sijhawm, qhov kev pab cuam txiav nqi ntawm € 200 lab ib xyoos txog rau thaum xaus ntawm xyoo 2026 lub hom phiaj yog los tiv thaiv cov npoo thaum tos qhov rov qab los ntawm kev thov kev lag luam thoob ntiaj teb.
Syensqo dividend: kev faib tawm uas pib
Rau xyoo nyiaj txiag xyoo 2025, Syensqo tau thov nws cov nyiaj faib, uas yog1,62 Euro ib feem, sib raug rau qhov piv ntawm kev them nyiaj ntawm kwv yees li 44% ntawm cov nyiaj tau los hauv qab. Pawg kuj tau pib qhov kev pab cuam yuav rov qab rau xyoo 2024 nrog lub hom phiaj ntawm € 300 lab, uas kwv yees li € 116 lab tau ua tiav los ntawm xyoo 2025. Txoj cai faib khoom zoo no yog sib xws nrog pawg tam sim no ntawm kev txhim kho: txo cov nuj nqis thiab kev pab nyiaj txiag rau kev loj hlob ntawm cov polymers thiab composites tseem yog qhov tseem ceeb. Syyensqo yog lub tuam txhab Belgian uas teev npe hauv euros. tsim nyog rau PEA Cov khoom lag luam European — qhov zoo dua ntawm se piv rau cov khoom lag luam Swiss lossis British hauv lub lag luam.
Cov lag luam tshuaj lom neeg tshwj xeeb: qhov chaw uas kev rov zoo los
Cov polymers thiab composites ntawm Syensqo yog cov cim qhia tseem ceeb ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb. Peb lub khw tab tom nyiam cov kws tshuaj ntsuam xyuas. Lub roj teeb hluav taws xob Ua ntej: cov electrolytes ua haujlwm siab, cov binders, thiab cov separators yog cov khoom tseem ceeb ntawm cov lithium-ion cells, thiab cov kev tsim roj teeb hauv Tebchaws Europe thiab North American tab tom txhawb nqa txoj kev loj hlob ntau xyoo. Kev Kawm Txog Dav Hlau tom ntej: cov khoom sib xyaw tsim nyog rau cov dav hlau lub hlwb thiab cav ua raws li cov ntawv teev cov ntaub ntawv ntawm Airbus thiab Boeing, nrog rau qhov cuam tshuam qeeb ntawm ob mus rau peb xyoos - qhov rov qab los ntawm + 18% pom nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2026 qhia meej txog qhov qeeb no. Cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv semiconductor Thaum kawg, cov fluoropolymers uas muaj cov khoom ntshiab siab tau txais txiaj ntsig los ntawm kev nqis peev loj heev hauv cov chaw tsim khoom siv chip. Ntawm qhov tod tes, lub sector tseem raug rau kev sib tw ntawm Suav teb hauv cov khoom lag luam feem ntau thiab rau lub zog ntawm lub voj voog destocking: tom qab ob xyoos uas cov neeg siv khoom txo lawv cov khoom muag, qhov kev ua kom cov khoom lag luam zoo li qub yog qhov tseem ceeb hauv kev rov qab mus rau kev loj hlob pom hauv xyoo 2026.
Los ntawm Solvay mus rau Syensqo: ib puas xyoo dhau los ntawm kev lag luam
Zaj dab neeg no pib txij li xyoo 1863, thaum Ernest Solvay tau siv nws txoj kev tsim cov dej qab zib los ua lag luam. Pawg neeg Belgian tau tsim nws txoj kev lag luam los ntawm cov tshuaj lom neeg yooj yim ua ntej tsiv mus rau qib siab thaum kawg ntawm lub xyoo pua 20th.e xyoo pua. Vim muaj kev txo nqi rau cov tuam txhab tshuaj lom neeg, tus tswv cuab tau txhawb nqa qhov kev faib uas Ilham Kadri xav tau: ob lub tuam txhab pob tshab ntxiv, txhua tus muaj nws cov peev txheej. Rau tus neeg nqis peev, cov xeeb ntxwv no muaj qhov tshwm sim tiag tiag: cov nqi keeb kwm, kev sib piv tus nqi, thiab cov nyiaj faib ua ntej Lub Kaum Ob Hlis 2023 yog Solvay li, thiab Syyensqo tsuas muaj keeb kwm kev lag luam hauv khw txij li thaum nws tsim - uas ua rau thawj qhov nyiaj faib them rau xyoo 2025 thiab kev yuav rov qab cov khoom lag luam muaj nqis ntau dua li cov cim ntawm pawg tshiab txoj kev loj hlob.
Kev Tshuaj Xyuas: qhov teeb meem cyclical thiab transformation
Syensqo cumule deux histoires d’investissement. La première est cyclique : la chimie de spécialité sort d’une récession industrielle mondiale, et le titre est un levier sur la reprise des commandes en aéronautique, en électromobilité et en électronique — les matériaux composites repartent déjà fortement. La seconde est transformationnelle : la revue stratégique de Performance & Care pourrait aboutir à des cessions qui réduiraient le groupe à ses activités les plus technologiques, avec un effet sur la valorisation. En sens inverse, les risques sont nets : la dépendance aux cycles industriels, une exécution qui devra tenir les objectifs relevés, et la sur-offre possible sur certains polymères. Le titre convient à un profil qui accepte la volatilité d’une valeur de mid-cap cyclique, et non à une recherche de rendement défensif. Ces éléments ne constituent pas une recommandation. Le thème de la transition énergétique croise d’autres valeurs de cette sélection, comme Tshaj tawm dans l’électricité décarbonée.
Syensqo hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 6,14 billion euros ntawm xyoo 2025 kev lag luam (hom ntawv pro forma);
- 19,7% EBITDA margin xyoo 2025;
- + 18% : kev loj hlob ntawm cov ntaub ntawv sib xyaw hauv thawj ib nrab ntawm xyoo 2026, tsav tsheb rov qab los;
- 1,62 euros cov nyiaj faib rau ib feem tau them rau xyoo 2025, thawj zaug hauv keeb kwm ntawm pawg;
- 300 lab euros : tus nqi siab tshaj plaws ntawm qhov kev pab cuam yuav rov qab sib koom, uas ntau dua ib feem peb yuav ua tiav thaum kawg ntawm xyoo 2025.
Cov cim qhia no piav qhia txog qhov xwm txheej: lub tuam txhab nruab nrab, cov nyiaj tau los ruaj khov hauv kev lag luam tshuaj lom neeg, cov tswv cuab uas pib tau txais cov nyiaj rov qab, thiab cov kav dej loj hlob uas tsav los ntawm kev hloov pauv hauv kev lag luam - roj teeb, dav hlau, thiab cov chips hluav taws xob. Ob peb lub hlis tom ntej no yuav qhia seb qhov kev rov qab los uas pom hauv thawj ib nrab ntawm lub xyoo puas yuav dhau los ua qhov sib txawv mus tas li, qhov yuav tsum tau ua ua ntej rau kev rov ntsuas tus nqi ntawm lub tuam txhab.
Yuav ua li cas thiaj yuav tau Syensqo Tshuag los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Brussels hauv euros, hauv ib qho PEA los yog ib tus account securities, nyob ntawm seb koj nyiam li cas:
- Tshawb xyuas kev nkag mus rau Euronext Brussels — feem ntau cov neeg ua lag luam online Fabkis muab, feem ntau nyob rau hauv tib yam li Paris;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej SYENS (ISIN BE0974464977);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : cov kua dej txaus tab sis qis dua li ntawm cov khoom lag luam loj hauv Parisian;
- Ua raws li cov ntawv tshaj tawm cov txiaj ntsig ib nrab xyoo, hloov tshiab ntawm kev tshuaj xyuas kev ua tau zoo ntawm Kev Ua Haujlwm & Kev Saib Xyuas thiab kev sib txuas lus ntawm kev muag khoom.
Cov nyiaj faib txhua xyoo, uas them tom qab lub rooj sib tham dav dav thaum lub caij nplooj ntoo hlav, yuav raug suav nrog yam tsis tas yuav them se Belgian rau cov neeg Fabkis uas tau them los ntawm daim ntawv cog lus them se ntawm ob lub tebchaws. Hauv PEA (kev npaj txuag nyiaj hauv tuam txhab), tsis yog cov nyiaj faib lossis cov nyiaj tau los ntawm peev raug them se tsuav yog cov nyiaj tseem nyob hauv txoj kev npaj, uas ua rau qhov nyiaj rov qab los ntawm cov khoom lag luam zoo dua qub dhau sijhawm; hauv tus account kev ruaj ntseg, 30% se tiaj tus siv rau cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj tau los raws li cov cai txheem. Thaum kawg, yog tias koj tus broker them rau cov lag luam txawv teb chaws, nco ntsoov xyuas kom meej tias Brussels raug kho raws li Euronext thiab tsis yog ua lag luam txawv teb chaws.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Txog Syensqo Tshuag
Qhov txawv ntawm Solvay thiab Syensqo yog dab tsi?
Txij li thaum Lub Kaum Ob Hlis 9, 2023, lawv tau yog ob lub tuam txhab sib cais uas tau teev npe: Syensqo tsom mus rau cov tshuaj tshwj xeeb (polymers, composites, cov qauv siab heev), thaum Solvay khaws cov tshuaj tseem ceeb. Thaum faib ua pawg, txhua tus tswv cuab ntawm Solvay tau txais cov feem ntawm Syensqo.
Syensqo puas them nyiaj faib?
Yog: 1,62 euros ib feem rau xyoo nyiaj txiag 2025, uas sawv cev rau tus nqi faib khoom kwv yees li 44% ntawm cov txiaj ntsig pib, ntxiv los ntawm kev yuav rov qab cov feem txog li 300 lab euros.
Puas yuav tau Syensqo hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Yog lawm, vim tias lub tuam txhab raug tswj hwm los ntawm txoj cai Belgian, nws cov feem tsim nyog rau PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj) raws li European securities scheme.
Vim li cas cov khoom lag luam thiaj poob qis thaum ntxov xyoo 2026?
Cov txiaj ntsig txhua xyoo uas tau tshaj tawm rau lub Ob Hlis 26, 2026, tau los nrog cov hom phiaj xyoo 2026 uas tau txo qis, ua rau muaj kev poob qis kwv yees li 20% hauv ib qho kev lag luam. Kev rov qab mus rau kev loj hlob hauv thawj ib nrab ntawm lub xyoo tau ua rau muaj kev rov qab zoo.
Kev tshuaj xyuas txoj kev npaj ua haujlwm ntawm Kev Ua Haujlwm thiab Kev Saib Xyuas yog dab tsi?
Tshaj tawm rau lub Tsib Hlis 2026, qhov kev tshuaj xyuas no tshawb nrhiav txhua txoj kev xaiv rau ntu kev tsim cov tshuaj no, suav nrog kev muag khoom. Nws raug saib xyuas ze los ntawm kev ua lag luam ua qhov ua ntej rau pawg neeg rov tsom mus rau cov ntaub ntawv siab heev.
Cov xwm txheej hauv kev lag luam yuav los tom ntej no yog dab tsi?
Qhov kev soj ntsuam tsom mus rau cov ntawv tshaj tawm ib nrab xyoo, kev sib txuas lus ntsig txog kev faib tawm (cov tsw qab, Kev Ua Haujlwm & Kev Saib Xyuas) thiab kev hloov kho tshiab ntawm € 200 lab qhov kev pab cuam txuag tau tshaj tawm rau thaum xaus ntawm xyoo 2026.
Feem pua ntawm cov dej num muaj feem cuam tshuam nrog cov roj teeb hluav taws xob yog dab tsi?
Pawg neeg tsis tshaj tawm qhov kev faib tawm no cais, tab sis polymers thiab electrolytes rau roj teeb yog cov cheeb tsam tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm Cov Khoom Siv, nrog rau aerospace thiab electronics. Cov thawj coj tsis tu ncua nthuav qhia kev nce qib ntawm nws cov haujlwm hauv nws cov ntawv qhia txhua ib nrab xyoo.
Vim li cas ho xaiv Syensqo es tsis yog lub tuam txhab tshuaj lom neeg loj?
Cov ntaub ntawv no txawv: me dua, tshwj xeeb dua, muaj kev paub ntau dua txog kev lag luam thiab cov haujlwm loj hlob ntawm thev naus laus zis. Nws yog kev xaiv raws li kev ntseeg siab txog kev txhim kho kev lag luam tshuaj lom neeg hauv Tebchaws Europe, kom muaj ntau yam sib txawv nrog lwm cov khoom lag luam hauv lub sector.
Cov khoom lag luam puas yog kua?
Yog lawm, txawm tias tsis yog ib lub tuam txhab loj (mega-cap): cov ntim txhua hnub txaus rau ib tus neeg nqis peev tshwj xeeb, tab sis tseem pom zoo kom muaj kev txwv, tshwj xeeb tshaj yog rau cov hnub khwv tau nyiaj.
Leej twg khiav Syensqo?
Mike Radossich, CEO txij li 1er Lub Ib Hlis 2026, hloov Ilham Kadri, uas tseem nyob hauv pawg thawj coj.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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