Zurich Insurance yog ib lub tuam txhab pov hwm ua lag luam hauv ntiaj teb: muaj nyob hauv ntau dua 200 lub tebchaws, pawg Swiss no them rau cov tib neeg thiab cov tuam txhab loj, nrog rau kev tshwj xeeb thoob ntiaj teb hauv kev pov hwm kev pheej hmoo txij li thaum tau txais lub tuam txhab Askiv Beazley, ua tiav rau lub Kaum Hli 2026. Sau npe rau hauv daim ntawv cim. ZURN thiab ib lub hauv paus ntawm SMI - qhov chaw uas nws sib txhuam nrog lwm cov Swiss hnyav xws li Sandoz(Yuav ntxiv rau hauv qhov ntsuas thaum lub Cuaj Hlis 2026), cov khoom lag luam no muab ib qho ntawm cov txiaj ntsig siab tshaj plaws ntawm cov khoom lag luam Swiss loj nrog cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Daim ntawv qhia no qhia txog tus nqi sib koom ua ke tiag tiag, cov txiaj ntsig ntawm pawg, nws cov nyiaj faib, Beazley tau txais, thiab yuav ua li cas nqis peev los ntawm Fabkis.
Tus nqi sib koom ntawm Zurich Insurance tiag tiag
Tus nqi ntawm Zurich tam sim no yog nyob rau ntawm 618,40 CHF (Swiss francs), nrog rau qhov sib txawv ntawm -0,58% thaum lub sijhawm sib tham. Kwv yees li ntawm 95,352 feem tau pauv hnub no, thiab dhau kaum ob lub hlis dhau los, tus nqi feem tau hloov pauv ntawm CHF 521,00 thiab CHF 627,40.
Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, cov khoom lag luam tau pauv lag luam ntawm kwv yees li 590 txog 620 Swiss francs. Tus lej ISIN yog CH0011075394Tom qab kev nce peev hauv lub Peb Hlis 2026 uas npaj los pab nyiaj rau kev yuav Beazley, cov khoom lag luam tau rov qab mus rau nws txoj kev nce siab, txhawb nqa los ntawm cov txiaj ntsig ib nrab xyoo.
Données financières — Zurich Insurance Group AG
|ISIN
|CH0011075394
|Npe qhov chaw
|Swiss - daim ntawv qhia zurn.sw
|sector
|Financial Services — Insurance – Diversified
|Lub rooj
|Switzerland — official website
|tsiaj ntawv loj
|≈ CHF 92,37 billion (txij li thaum Lub Kaum Hli 24, 2026)
|PER (TTM)
|≈ 15,8 (txij li hnub tim 24.10.2026)
|Nyiaj faib
|CHF 30,00 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 4,8%
Cov txiaj ntsig txhua xyoo tsis ntev los no
|ib ce muaj zog
|Chiffre d'affaires
|Cov nyiaj tau los tag nrho
|2025
|CHF 48,80 billion
|CHF 5,27 billion
|2024
|CHF 53,56 billion
|CHF 5,23 billion
|2023
|CHF 49,46 billion
|CHF 3,84 billion
Keeb kwm ntawm kev faib nyiaj faib ib feem
|Hnub thib ob
|Nyiaj faib
|10.04.2026
|30,00 CHF
|11.04.2025
|28,00 CHF
|12.04.2024
|26,00 CHF
|12.04.2023
|24,00 CHF
|08.04.2022
|22,00 CHF
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi sib koom, kev lag luam peev, P/E piv, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li hnub tim 24.10.2026. Cov lej qhia, hauv cov txiaj ntsig hais; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Kev Pov Hwm Zurich: Kev nthuav qhia rau pawg neeg
Lub koom haum no nyob hauv Mythenquai ntawm ntug dej ntawm Lake Zurich, thiab muaj neeg ua haujlwm ntau dua 65,000 tus neeg thiab pab ntau lab tus neeg siv khoom thoob ntiaj teb. Nws lub tuam txhab yog ib lub tuam txhab pov hwm ntau hom uas tsom mus rau kev pov hwm vaj tse thiab kev raug mob.
- Kev pov hwm vaj tse thiab kev raug mob (P&C), keeb kwm tseem ceeb sawv cev rau kwv yees li peb feem plaub ntawm cov nyiaj tau los: tus neeg pov hwm ntawm cov tuam txhab, cov kws tshaj lij thiab cov tib neeg, nrog rau kev sau npe pov hwm uas muaj npe nrov;
- Kev pov hwm lub neej (kwv yees li ib feem tsib ntawm cov nyiaj tau los), feem ntau nyob hauv Tebchaws Europe thiab Latin America;
- Cov neeg ua teb : kev tswj hwm (tsis yog tus tswv) ntawm Cov Neeg Ua Liaj Ua Teb Kev Pov Hwm hauv Tebchaws Meskas, tus qauv raws li tus nqi uas tau txais txiaj ntsig los ntawm pawg neeg txoj kev txawj ntse ua haujlwm yam tsis muaj kev pheej hmoo.
Nrog kev yuav khoom ntawm Beazley ua tiav rau ntawm 1er thiab Lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 2, 2026 — kwv yees li $10,8 billion, qhov kev lag luam loj tshaj plaws hauv nws keeb kwm — Zurich dhau los ua lub tuam txhab pov hwm ua ntej hauv ntiaj teb hauv kev tshwj xeeb: kev pheej hmoo hauv cyber, kev lav phib xaub ntawm kev ua haujlwm, kev lag luam hauv hiav txwv, lub zog thiab cov kab tshwj xeeb, nrog rau lub chaw txiav txim siab hauv London uas txhawb nqa nws qhov muaj nyob hauv kev lag luam hauv nroog.
Cov txiaj ntsig: ib pawg ntawm cov ntaub ntawv
Cov kev tso tawm tshiab kawg ntawm pawg neeg yeej ib txwm ua tiav cov theem zoo tshaj plaws hauv nws keeb kwm.
- Xyoo nyiaj txiag xyoo 2025 (luam tawm rau lub Ob Hlis 19, 2026): cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm $ 8,9 billion (+ 14%, cov ntaub ntawv), cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom ntawm $ 6,8 billion (+ 17%), cov nyiaj tau los ntawm ib feem ntawm $ 45,1 (+ 13%); qhov sib piv ua ke rau kev lag luam vaj tse thiab kev puas tsuaj sawv ntawm 92,6% — zoo heev rau lub sector — thiab cov nqi them ua ntej tag nrho tau tshaj $ 50 billion thawj zaug;
- Ib nrab thawj zaug ntawm xyoo 2026 (luam tawm rau lub Yim Hli 6): cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm 4,8 billion (+13%, cov ntaub ntawv tshiab ib nrab xyoo), cov nyiaj tau los ntawm 3,5 billion (+14%), thiab kev kho dua tshiab ntawm cov hom phiaj rau ceg kev pov hwm lub neej;
- Kev sib haum xeeb : qhov piv ntawm Swiss SST sawv ntawm 259%, siab dua qhov yuav tsum tau ua, lees paub qhov muaj peev xwm nqus tau ntawm Beazley kev yuav khoom.
Rau ib lub tuam txhab pov hwm, cov lej no qhia txog kev xaiv cov ntawv pov hwm - cov nqi them ua ntej raug, cov kev thov kom tsawg kawg nkaus - thiab cov nyiaj rov qab los ntawm cov cuab tam. Kev koom ua ke ntawm kev lag luam mus ncig ua si tau txais los ntawm AIG, uas ua rau tus nqi siv nyiaj nce ntxiv hauv xyoo 2025, xav tias yuav tsim kev sib koom tes hauv xyoo 2026-2027, txawm tias ua ntej Beazley raug suav nrog hauv qhov kev ua haujlwm.
Zurich Dividend: Ib qho txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm Swiss
Zurich yog ib lub tuam txhab Swiss uas ua siab ntev muab nqi zog rau nws cov tswv cuab. Cov nyiaj faib rau xyoo 2025 yog li ntawm 30 Swiss francs ib feem, nce 7% — kev loj hlob ruaj khov uas nrog rau kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los tseem ceeb ib feem. Ntawm tus nqi ntawm kwv yees li 590 francs, qhov txiaj ntsig yog nyob nruab nrab 5 thiab 5,5%Qhov no yog qib zoo kawg nkaus rau ib pawg neeg uas muaj cov nyiaj rov qab los ntawm kev nqis peev ntau dua 25%. Ntxiv rau qhov no yog kev yuav rov qab cov khoom lag luam rov qab - kwv yees li CHF 1,1 billion hauv xyoo 2024, tib tus nqi hauv xyoo 2025, thiab CHF 1,8 billion qhov kev pab cuam tshaj tawm rau xyoo 2026 - uas ua rau cov khoom lag luam txo qis. Tsuas yog qhov kev ceeb toom txog qhov kev rov qab los no yog tias kev yuav Beazley tau txais nyiaj txiag ib feem los ntawm CHF 3,9 billion kev nce peev hauv lub Peb Hlis 2026, qhov cuam tshuam ntawm qhov ntawd tau them rov qab rau xyoo tom ntej los ntawm cov txiaj ntsig sib koom ua ke ntawm lub koom haum tshiab.
Keeb Kwm: Los ntawm kev pov hwm hauv zos mus rau tus yeej thoob ntiaj teb
Lub tuam txhab tau tsim tsa xyoo 1872 ua Zurich Marine, thiab nws tau pib los ntawm kev pib ntawm cov tswv nkoj Swiss uas tab tom nrhiav kev pov hwm lawv cov nkoj yam tsis tas hla London. Txij li kev pov hwm dej hiav txwv, nws tau nthuav dav mus rau txhua qhov kev pheej hmoo: hluav taws, xwm txheej, kev lav phib xaub, thiab tom qab ntawd kev pov hwm thoob ntiaj teb hauv xyoo pua 20th.e xyoo pua thiab kev sib txawv hauv kev pov hwm lub neej thiab Tebchaws Meskas nrog Cov Neeg Ua Liaj Ua Teb. Nws keeb kwm tsis ntev los no yog ib qho ntawm kev qhuab qhia rov tshawb pom: tom qab ntau dhau hauv kev pov hwm lub neej lav hauv xyoo 2000, uas kim heev los kho, pawg neeg tau rov tsim kho nws tus kheej ntawm kev sau ntawv txog khoom vaj khoom tsev thiab kev raug mob - kev lag luam uas nws cov kab lis kev pheej hmoo zoo tshaj plaws - thiab lub tswv yim faib peev txheej. Kev yuav Beazley hauv xyoo 2026 ua rau txoj kev taug kev no muaj koob meej: nws muab nws txoj haujlwm ua tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv Lloyd cov kab tshwj xeeb, kev ua lag luam uas nws txhua yam pib rau kev pov hwm niaj hnub no, ua tiav lub voj voog qhib los ntawm nws cov neeg tsim ntau dua 150 xyoo dhau los.
Kev ua lag luam pov hwm: dab tsi ua rau qhov sib txawv ntawm cov tuam txhab pov hwm
Rau ib tus neeg ua lag luam, tsis yog txhua lub tuam txhab pov hwm tau tsim sib npaug, thiab cov cuab yeej sib piv tseem ceeb yog qhov sib piv ua ke: tus nqi ntawm cov kev thov them thiab cov nuj nqis, faib los ntawm cov nqi them ua ntej. Hauv qab 100%, lub tuam txhab pov hwm tau nyiaj los ntawm nws cov haujlwm sau npe, txawm tias ua ntej nqis peev cov nqi them ua ntej; saum toj no nws, nws yuav tsum vam khom nws cov peev txheej los them rov qab. Zurich qhov 92,6% kwv yees rau xyoo 2025 tso nws rau ntawm cov thawj coj hauv ntiaj teb, nrog rau ob peb tus neeg Asmeskas thiab Swiss. Ib qho kev ntsuas thib ob yog kev qhuab qhia cyclical. Cov nqi pov hwm hloov pauv hauv nthwv dej - nthwv dej nyuaj thaum peev nyiaj rho tawm tom qab muaj kev puas tsuaj loj, nthwv dej mos thaum kev sib tw rov qab los. Cov tuam txhab pov hwm loj uas teev npe niaj hnub no nyiam kev loj hlob ntawm cov khoom lag luam uas muaj txiaj ntsig ntau dua li kev yuav khoom kim heev, thiab Zurich qhia txog qhov kev ceev faj no: Beazley yog nws thawj qhov kev yuav khoom loj hauv xyoo, tau txais nyiaj txiag thaum lub sijhawm uas lub zog ntawm nws daim ntawv qhia nyiaj txiag tso cai rau nws tsa 3,9 billion francs hauv cov khoom lag luam yam tsis ua rau nws cov kev cai lij choj tsis zoo.
Dab tsi yog ib nrab xyoo thib ob ntawm xyoo 2026 qhia txog txoj kev loj hlob
Cov ntaub ntawv sau tseg uas tau tshaj tawm rau lub Yim Hli 6, 2026—$ 4,8 billion hauv cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm—tsis yog tsuas yog tus lej zoo kawg nkaus xwb: nws ua pov thawj rau lub tswv yim ntawm peb xyoos dhau los. Lub lag luam ncig tebchaws uas tau txais los ntawm AIG tam sim no ua haujlwm puv ntoob, lub lag luam pov hwm lub neej tau pom nws cov hom phiaj tau tsa, thiab lub lag luam vaj tse thiab kev raug mob tseem khaws nws qhov kev lees paub zoo tshaj plaws txawm tias thawj ib nrab cim los ntawm cov xwm txheej huab cua kim heev rau lub sector. Hauv lwm lo lus, pawg tau nqus tau qhov kev yuav khoom loj thaum txhim kho nws cov txiaj ntsig organic. Qhov no yog qhov xwm txheej uas cov thawj coj yuav tsum rov ua dua nrog Beazley: yog tias, tsis pub dhau ob xyoos, pawg sib koom ua ke ua tiav tib qho sib xyaw ua ke nrog cov nyiaj tau los tshwj xeeb nce ntxiv, kev tsim nqi rau cov tswv cuab yuav pom tseeb. Kev ua lag luam yuav ua raws, daim ntawv qhia tom qab daim ntawv qhia, kev sib koom ua ke rau lub hom phiaj no.
Kev Tshuaj Xyuas: Qhov zoo ntawm kev sau npe thiab kev koom ua ke ntawm Beazley
Lub tswv yim peev txheej ntawm Zurich yog nyob ntawm ob lub hauv paus. Thawj qhov yog kev tiv thaiv: ib lub tuam txhab pov hwm vaj tse thiab kev raug mob, uas nws qhov sib piv ua ke qis dua 93% qhia txog kev tswj hwm tus nqi, nrog rau cov nyiaj faib tawm saum toj no 5% - ib qho profile xav tau thaum tus nqi paj laum qeeb. Qhov thib ob yog qhov kev tsim txiaj ntsig los ntawm Beazley: los ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov kab tshwj xeeb ntawm ob pawg, Zurich lub hom phiaj rau cov nyiaj tau los rov qab los ntawm kev lag luam hauv cyber thiab kev pov hwm kev lav phib xaub, ob qho ntawm Lloyd lub khw muag khoom feem ntau dynamic. Qhov kev pheej hmoo, ntawm qhov tod tes, yog kev ua tiav ntawm kev koom ua ke - khaws cia Beazley cov neeg sau npe txawj ntse thiab Lloyd kab lis kev cai hauv ib pawg Swiss - thiab lub voj voog kev puas tsuaj ntuj tsim, uas tuaj yeem ua rau qhov sib piv ua ke poob qis ib ntus, nrog rau kev hloov pauv ntawm cov txiaj ntsig, txij li ib feem tseem ceeb ntawm cov nyiaj tau los yog nyiaj daus las. Cov yam no tsis yog kev pom zoo rau kev nqis peev. Nrog rau qhov sib piv ntawm cov nyiaj tau los, Tshaj tawm muab kev tiv thaiv sib txawv, hauv cov tes hauj lwm hluav taws xob tswj hwm.
Yuav ua li cas thiaj yuav tau Zurich Insurance shares los ntawm Fabkis?
Cov khoom lag luam tau teev nyob rau hauv Zurich hauv Swiss francs. Ua ib lub tuam txhab Swiss, nws tsis tsim nyog rau PEA thiab tau txais los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm muaj:
- Tshawb xyuas koj txoj kev nkag mus rau SIX Swiss Exchange — tus qauv ntawm cov neeg ua lag luam Fabkis;
- Nrhiav lub npe nyob rau hauv tus lej ZURN (ISIN CH0011075394);
- Tso ib qho kev txiav txim txwv : cov khoom lag luam yog kua, tab sis nws tus nqi siab (ntau dua 500 francs) yuav tsum tau xam cov khoom raws li ntawd;
- Xav tias yuav them se Cov se txiav ntawm Swiss ntawm 35% ntawm cov nyiaj faib, ib feem ntawm cov nyiaj tau los ntawm daim ntawv them se Franco-Swiss, qhov nyiaj seem yuav tsum tau them se raws li koj txoj cai (se tiaj tus los ntawm lub neej ntawd).
Cov nyiaj faib tau muab txhua xyoo rau lub rooj sib tham dav dav thaum lub caij nplooj ntoo hlav thiab them tom qab ntawd; tus nqi tau txais nyiaj nyob ntawm tus nqi pauv CHF/EUR rau hnub them nyiaj.
Kev Pov Hwm Zurich hauv tsib tus lej tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov
- 8,9 billions ntawm cov nyiaj : cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm tau nce siab tshaj plaws rau xyoo 2025, nce 14%;
- 92,6% : qhov sib piv ua ke xyoo 2025, kos npe ntawm pawg neeg txoj kev qhuab qhia kev lees paub;
- 50 billions ntawm cov nyiaj : lub hom phiaj tseem ceeb uas tau mus txog thawj zaug los ntawm cov nqi them rau kev puas tsuaj uas tau muab tawm;
- 30 Swiss francs : qhov kev faib nyiaj uas tau npaj tseg rau xyoo 2025 (+7%), rau qhov nyiaj tau los ntau dua 5%;
- 10,8 billions ntawm cov nyiaj : tus nqi ntawm kev yuav Beazley, ua tiav rau lub Kaum Hli 2026.
Cov qauv no qhia meej txog pawg neeg: muaj txiaj ntsig, muaj kev qhuab ntuas, muaj nyiaj hli, thiab tam sim no muaj zog hauv nws cov kab tshwj xeeb. Kev saib xyuas cov quarter tom ntej yuav qhia seb kev koom ua ke puas ua raws li nws cov lus cog tseg - qhov no yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm kev tsim nqi hauv ob xyoos tom ntej.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Zurich Insurance Tshuag
Cov nyiaj faib ntawm Zurich yog dab tsi?
Nruab nrab ntawm 5% thiab 5,5% thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2026, raws li qhov kev faib nyiaj xyoo 2025 ntawm 30 Swiss francs, nce 7%. Qhov no yog ntxiv rau qhov kev pab cuam yuav rov qab ntawm 1,8 billion francs uas tau tshaj tawm rau xyoo 2026.
Puas muaj peev xwm tuav tau Zurich Insurance hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj)?
Tsis yog, lub tuam txhab raug tswj hwm los ntawm txoj cai lij choj Swiss: cov feem tau yuav hauv tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj, nrog rau kev pauv nyiaj hauv Swiss francs thiab se txiav tawm qee qhov rov qab tau.
Qhov kev yuav Beazley coj dab tsi los?
Tau ua tiav thaum ntxov Lub Kaum Hli 2026 rau kwv yees li $ 10,8 billion, nws ua rau Zurich ua tus thawj coj hauv ntiaj teb hauv kev pov hwm tshwj xeeb (cyber, kev lav phib xaub kev ua haujlwm, marine, lub zog), nrog rau lub chaw ua haujlwm hauv London thiab cov nyiaj tau los rov qab siab.
Tus qauv ua liaj ua teb yog dab tsi?
Zurich tswj hwm cov chaw pauv ua liaj ua teb hauv Tebchaws Meskas rau tus nqi, yam tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev pov hwm: tus qauv kev pabcuam uas muab cov nyiaj tau los ruaj khov thiab muaj kev faib khoom loj.
Tus nqi pauv pauv ua lub luag haujlwm dab tsi rau cov txiaj ntsig?
Pawg neeg no luam tawm nws cov ntawv qhia ua nyiaj daus las, vim tias feem ntau ntawm nws txoj kev lag luam nyob hauv Tebchaws Meskas; cov tswv cuab uas tuav cov khoom lag luam hauv euros lossis Swiss francs yog li ntawd muaj kev cuam tshuam ob npaug ntawm cov txiaj ntsig, cuam tshuam rau ob qho tib si cov nyiaj tau los thiab tus nqi sib koom. Qhov no yog tus cwj pwm sib koom los ntawm cov tuam txhab pov hwm thoob ntiaj teb loj thiab yuav tsum tau suav nrog rau hauv kev txiav txim siab peev.
Pawg neeg puas muaj nyiaj txiag zoo?
Yog: tus nqi SST ntawm Swiss cov cai lij choj sawv ntawm 259%, siab dua qhov txwv, thiab qhov sib xyaw ua ke ntawm cov cuab yeej cuab tam thiab ceg kev raug mob (92,6% hauv xyoo 2025) qhia txog kev sau npe ua lag luam zoo.
Vim li cas tus nqi ntawm ib chav tsev thiaj siab ua luaj?
Zurich yeej tsis tau muab cov feem me me: ntawm ntau tshaj 500 francs ib feem, ib txoj haujlwm puv ntoob sawv cev rau kev nqis peev tseem ceeb. Qee tus neeg ua lag luam muab kev yuav khoom me me los kho qhov nyiaj nqis peev rau koj cov peev nyiaj.
Hnub luam tawm tom ntej yog hnub twg?
Tom qab cov ntaub ntawv ib nrab thawj zaug tau tshaj tawm rau lub Yim Hli 6, 2026, cov txiaj ntsig rau cuaj lub hlis yuav raug tso tawm rau lub Kaum Ib Hlis, ua ntej tag nrho xyoo nyiaj txiag xav tias yuav muaj nyob rau lub Ob Hlis 2027.
Daim ntawv qhia no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej; txhua qhov kev nqis peev hauv peev txheej muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.
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