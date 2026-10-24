Kev Pov Hwm Lub Neej: Phau Ntawv Qhia Txog Kev Nqis Peev Kev Pov Hwm Lub Neej ntawm Fabkis

Kev Pov Hwm Lub Neej Ua Haujlwm Li Cas? Ib Lub Txhais Yooj Yim
cov kev pov hwm lub neej — kuj sau ua assurance-vie — yog, nyob rau Fabkis teb, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog daim ntawv cog lus txuag nyiajKoj them nyiaj, hu ua "cov nqi them ua ntej", rau lub tuam txhab pov hwm. Lub tuam txhab pov hwm muab nws nqis peev rau hauv cov cuab yeej peev uas koj tau xaiv thiab cog lus tias yuav xa koj cov nyiaj khaws cia rov qab, suav nrog cov nyiaj tau los, ua peev lossis ua nyiaj them txhua xyoo. Yog tias koj tuag, nws them cov nyiaj rau cov neeg uas muaj npe nyob rau hauv kab lus txais txiaj ntsig.
Txawm hais tias nws lub npe hu li cas los xij, qhov no tsis yog kev pov hwm tiv thaiv kev pheej hmoo xwb. Hauv nws lub ntsiab lus, cov khoom no yog kev nqis peev nruab nrab mus rau ntev: yoog tau, tsis muaj qhov txwv tsis pub koom nrog thiab tswj hwm los ntawm nws tus kheej cov se. Yog vim li cas nws tseem yog ib qho ntawm cov tsev neeg Fabkis nyiam nqis peev, nrog rau Livret A tus account txuag nyiaj tswj hwm thiab PEA share savings plan.
Muaj plaub tog koom nrog hauv daim ntawv cog lus. Tshuaj yej tus tuav txoj cai kos npe rau daim ntawv cog lus thiab them nyiaj. Tshuaj yej tus neeg pov hwm yog tus neeg uas daim ntawv cog lus tau sau rau ntawm lub neej; feem ntau, nws yog tus tuav daim ntawv pov hwm. Tshuaj yej tus neeg pov hwm tswj cov nyiaj. Thaum kawg, tus tus neeg txais kev pab los yog cov neeg tau txais txiaj ntsig yuav tau txais cov peev txheej thaum tus neeg pov hwm tuag.
Kev Pov Hwm Lub Neej rau Cov Neeg Txawv Tebchaws: Tsis Txhob Yuam Kev Nrog Anglo-Saxon Kev Pov Hwm Lub Neej
Muaj ntau cov ntsiab lus txhais los ntawm lus Askiv ua rau kev sib tw ntawm kev pov hwm Fab Kis thiab Anglo-Saxon "kev pov hwm lub neej", nrog rau nws cov cai, kev kuaj mob thiab cov nqi them raws li kev pheej hmoo. Txawm li cas los xij, kev pov hwm lub neej Fabkis muab rau hauv lub npe no yog cov khoom sib txawv kiag li. Kev pov hwm kev tuag (kev pov hwm kev tuag) yog cov khoom tiv thaiv: koj them tus nqi them ua ntej kom cov nyiaj tseem ceeb raug them rau koj cov neeg hlub yog tias koj tuag thaum lub sijhawm pov hwm. Yog tias koj tseem muaj sia nyob thaum kawg ntawm lub sijhawm, cov nyiaj pab yuav ploj mus, zoo li daim ntawv pov hwm tsev uas tsis muaj kev thov nyiaj.
Kev pov hwm lub neej Fabkis, los ntawm qhov sib piv, yog cov nyiaj khaws cia uas yog koj li: koj tuaj yeem rov qab tau lawv txhua lub sijhawm thaum koj tseem muaj sia nyob. Autorité des marchés financiers (AMF) thiab Service-Public txhua tus mob siab rau ib nplooj ntawv rau qhov sib txawv no. Cov lus nug kho mob hais txog kev pov hwm kev tuag thiab kev pov hwm tus neeg qiv nyiaj, tsis yog qhov qhib ntawm daim ntawv cog lus txuag nyiaj pov hwm lub neej tus qauv.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Tau Nyiaj Los Ntawm Daim Ntawv Cog Lus Assurance Vie
Daim ntawv cog lus tau txais nyiaj los ntawm koj cov nyiaj them. Raws li daim ntawv qhia txog Kev Pabcuam-Public, muaj peb txoj hauv kev los them koj cov nqi them ua ntej hauv:
- Kev them nyiaj pub dawbkoj them thaum twg koj nyiam, txawm koj xav tau pes tsawg los xij, raws li qhov tsawg kawg nkaus uas lub tuam txhab pov hwm teem tseg. Qhov no yog tus qauv uas siv dav tshaj plaws.
- Cov nqi them ua ntej uas tau teem tseg: tus nqi teem tseg txhua hli, txhua peb lub hlis lossis txhua xyoo. Zoo tagnrho rau kev txuag yam tsis tas xav txog nws thiab rau kev nkag mus rau hauv kev lag luam kom yooj yim.
- Ib qho nqi them ib zaugib qho kev them nyiaj thaum sau npe, piv txwv li tom qab muag ib lub cuab tam lossis tau txais ib qho qub txeeg qub teg.
muaj tsis muaj qab nthab raws li txoj cai ntawm cov nyiaj them, tsis zoo li cov nyiaj khaws cia uas raug tswj hwm. Txoj cai tsuas yog hais kom cov nqi them tsis txhob siab dhau rau koj qhov xwm txheej nyiaj txiag thiab tsev neeg. Tsis muaj qhov tsawg kawg nkaus raws li txoj cai rau thawj qhov kev them nyiaj: txhua tus neeg pov hwm teeb tsa nws tus kheej. Nyob ntawm daim ntawv cog lus, nws nyob ntawm ib puas euros mus rau ntau txhiab.
Vim Li Cas Koj Yuav Tsum "Teem Lub Moos Khiav" Thaum Ntxov Li Ntxov
Qhov kev them nyiaj thawj zaug kho qhov kev cog lus hnub siv tau, uas yog qhov pib ntawm nws txoj kev laus. Txawm li cas los xij, nws yog qhov kev laus ntawd - tsis yog hnub ntawm txhua qhov kev them nyiaj - uas feem ntau txiav txim siab txog kev them se ntawm kev rho nyiaj: qhov tseem ceeb yog teem rau yim xyoo. Kev qhib daim ntawv cog lus nrog cov nyiaj me me, txawm tias tsis muaj kev npaj tam sim ntawd, yog li ntawd pib lub moos. Koj tuaj yeem them nyiaj rau nws tom qab, rau hnub uas koj muaj nyiaj khaws cia los nqis peev.
Koj Cov Nyiaj Mus Qhov Twg: Piav Qhia Txog Cov Nyiaj Pov Hwm Lub Neej
Ib daim ntawv cog lus tuaj yeem yog ib lub tsheb, nrog tsuas yog ib qho kev txhawb nqa - feem ntau yog euro fund - lossis ntau lub tsheb, uas niaj hnub no yog qhov teeb meem rau feem ntau ntawm cov ntawv cog lus. Hauv qhov xwm txheej tom kawg, koj faib koj cov nyiaj khaws cia rau ntau tsev neeg ntawm cov tsheb nrog cov qauv rov qab / kev pheej hmoo sib txawv heev.
Lub Euro Fund: Kev Nyab Xeeb thiab Qhov Cuam Tshuam Ratchet
cov nyiaj euro yog lub tsheb keeb kwm. Lub tuam txhab pov hwm feem ntau nqis peev rau hauv cov ntawv cog lus thiab cov cuab tam uas muaj kev pheej hmoo tsawg thiab lav qhov peev txheej koj tso rau ntawd, cov nqi tseg nyob ntawm daim ntawv cog lus. Cov paj laum raug suav txhua xyoo thiab, tshwj tsis yog daim ntawv cog lus hais lwm yam, yuav dhau los ua koj li: qhov no yog cov nyhuv ratchetIb xyoos nyuaj ntawm kev ua lag luam tsis tshem tawm cov txiaj ntsig ntawm xyoo dhau los.
Qhov kev pauv pauv yog qhov nyiaj rov qab nruab nrab, tshaj tawm txhua xyoo los ntawm lub tuam txhab pov hwm thiab hloov pauv ntau heev ntawm ib daim ntawv cog lus mus rau lwm daim ntawv cog lus. Nws nyob ntawm tus nqi paj laum tam sim no, lub hnub nyoog ntawm lub tuam txhab pov hwm cov khoom lag luam thiab nws txoj cai ntawm kev teeb tsa cov nyiaj khaws cia tseg. Cov nyiaj rov qab them tawm xyoo tas los lav tsis muaj dab tsi rau yav tom ntej. Qee lub tuam txhab pov hwm kuj xav tau qhov tsawg kawg nkaus ntawm cov nyiaj txuas nrog chav tsev ua ntej koj tuaj yeem nkag mus rau lawv cov nyiaj euro lossis tus nqi ntxiv.
Cov Nyiaj Txuas Nrog Chav: Lub Peev Xwm Ua Tau Zoo, Nrog Kev Pheej Hmoo Txuas Nrog
Cov nyiaj pab txuas nrog chav tsev (cov chav ntawm tus account, lossis UC) yog cov tsheb uas tsis tau lees paub: cov nyiaj sib koom ua ke lossis cov nyiaj cog lus (UCITS), cov khoom lag luam hauv SCPI cov nyiaj vaj tse, cov neeg taug qab, cov nyiaj lwm txoj hauv kev, cov khoom lag luam uas muaj cov qauv. Koj cov nyiaj khaws cia tsis tau qhia hauv euros tab sis hauv cov chav. Tus neeg pov hwm lav tus lej ntawm cov chav, tsis yog lawv tus nqi, uas ua raws li cov khoom lag luam thiab vaj tse kev lag luam nce thiab nqis.
Tau ntev heev lawm, cov cuab yeej cuab tam tau muab peev xwm ntau dua li cov nyiaj euro, ntawm tus nqi ntawm qhov tsis ruaj khov tiag tiag. Ntau daim ntawv cog lus online muab kev nkag mus rau ETFs, cov neeg taug qab pheej yig uas ua raws li cov ntsuas xws li CAC 40 lossis MSCI World. Qhov no feem ntau yog txoj hauv kev pheej yig tshaj plaws los ua kom muaj kev cuam tshuam rau cov lag luam hauv kev sib tw ua lag luam.
Txoj cai lij choj kuj tseem yuav tsum kom cov tuam txhab pov hwm muab tsawg kawg ib lub nyiaj ISR-labelled unit-linked, ib lub nyiaj Greenfin-labelled thiab ib lub nyiaj solidarity: koj tseem muaj kev ywj pheej xaiv lawv lossis tsis xaiv.
Euro-Croissance: Kev Sib Haum Xeeb ntawm Lub Qab Ntuj Uas Ruaj Khoov
Cov nyiaj txiag loj hlob ntawm Euro muab kev lav phib xaub rau peev, tag nrho lossis ib feem, tab sis tsuas yog thaum hnub kawg uas tau teev tseg, tsawg kawg yog yim xyoo. Yog tias koj tsis tau txais qhov kev lav phib xaub no, tus neeg pov hwm tuaj yeem nqis peev ntau dua rau cov khoom muaj nqis uas hloov pauv tau. Cov qauv no haum rau cov nyiaj khaws cia uas koj paub tseeb tias koj yuav tsis xav tau ua ntej hnub kawg.
|Kauj
|Cov nyiaj Euro
|Cov nyiaj pab txuas nrog chav tsev
|Kev loj hlob ntawm Euro
|Kev lav phib xaub rau peev
|Yog, txhua lub sijhawm
|Tsis yog
|Yog, thaum loj hlob (tag nrho lossis ib nrab)
|Muaj peev xwm rov qab tau
|ntsis
|Siab, hloov pauv tau
|Intermediate
|Txoj kev pheej hmoo ntawm poob
|heev tsawg
|tiag tiag
|Ua tau ua ntej hnub nyoog loj hlob
|Lub qab ntuj pom zoo
|Lub sijhawm luv luv mus rau lub sijhawm ntev
|Lub sijhawm ntev (8 xyoo thiab ntau dua)
|Tsawg kawg yog 8 xyoos
Tswj Tus Kheej Los Yog Tswj: Koj Yuav Tsum Xaiv Hom Kev Tswj Li Cas?
Thaum koj paub tias muaj tsheb twg, koj yuav tsum txiav txim siab uas tswj lawv qhov kev faib tawm.
- Tswj tus kheejkoj xaiv koj lub tsheb thiab ua koj tus kheej qhov chaw - koj qhov kev hloov pauv ntawm ib lub tsheb mus rau lwm lub. Qhov no yog tus qauv pheej yig tshaj plaws, haum rau cov neeg txuag nyiaj uas ua raws li kev lag luam.
- Cov ntaub ntawv tswj hwm (nyob rau hauv kev txib)koj muab kev txiav txim siab rau lub tuam txhab pov hwm lossis rau lub tuam txhab tswj hwm, raws li daim ntawv qhia txog koj. Yooj yim, tab sis feem ntau nrog cov nqi ntxiv.
- Kev tswj hwm hnub tim lossis lub hom phiaj: cov qauv nruab nrab uas qee cov ntawv cog lus muab. Cov feem pua pheej hmoo yuav txo qis thaum lub hom phiaj los txog - feem ntau yog so haujlwm.
Txij li thaum txoj cai lij choj Kev Lag Luam Ntsuab, cov ntaub ntawv tswj hwm ua raws li kev faib nyiaj uas tau saib xyuas teem los ntawm cov ntaub ntawv. Cov ntaub ntawv ceev faj yuav tsum muaj tsawg kawg yog 50% cov tsheb uas muaj kev pheej hmoo tsawg, lossis 30% yog tias lub sijhawm dhau kaum xyoo. Cov ntaub ntawv sib npaug muaj tsawg kawg yog 30%, lossis 20% dhau kaum xyoo. Cov ntaub ntawv dynamic muaj tsawg kawg yog 20%, lossis 10% dhau kaum xyoo.
Cov ntaub ntawv sib npaug thiab hloov pauv tau kuj suav nrog ib lub hnab me me ntawm cov peev txheej ntiag tug uas tsis tau teev npe. Koj tuaj yeem hloov ntawm cov ntaub ntawv tswj tus kheej mus rau cov ntaub ntawv tswj hwm txhua lub sijhawm.
Muaj ib txoj cai yooj yim uas qhia txog kev faib nyiaj: koj lub sijhawm ntev npaum li cas, koj cov nyiaj uas txuas nrog chav tsev yuav muaj ntau npaum li ntawd. Thaum lub sijhawm uas koj xav tau cov nyiaj los txog, nws yog ib qho tseem ceeb kom tau txais txiaj ntsig ntau ntxiv los ntawm kev hloov pauv mus rau hauv lub euro fund.
Cov Nqi Pov Hwm Lub Neej: Qhov Tseem Ceeb Uas Hnyav Tshaj Plaws
Tshaj kaum tsib lossis nees nkaum xyoo, cov nqi them poob qis ntau ntawm kev ua tau zoo. Service-Public cais plaub tsev neeg:
- Teeb tsa tus nqi, kho tas, them thaum qhib — tsis tshua muaj niaj hnub no.
- Cov nqi them (lossis cov nqi nkag), rho tawm ntawm txhua qhov nyiaj koj them. Lawv tuaj yeem ncav cuag ntau feem pua hauv cov tes hauj lwm hauv tuam txhab nyiaj ib txwm muaj, thaum feem ntau cov ntawv cog lus online tau tso tseg lawv.
- Kev tswj tus nqi, them txhua xyoo rau cov cuab tam uas tuav, feem ntau siab dua ntawm cov nyiaj txuas nrog chav tsev dua li ntawm cov nyiaj euro.
- Cov nqi hloov chaw, siv thaum koj tsiv cov nyiaj txuag los ntawm ib lub tsheb mus rau lwm lub.
Ntxiv rau cov nqi cog lus no zoo li cov tsheb lawv tus kheej: cov nqi txuas ntxiv ntawm cov nyiaj txuas nrog chav tsev tau muab tso rau saum cov nqi tswj hwm ntawm daim ntawv cog lus. Yog li ntawd, ib qho nyiaj uas nquag siv tuaj yeem raug nqi ntau dua li ETF ntawm tib lub khw. Cov koom haum neeg siv khoom xws li UFC-Que Choisir tsis tu ncua tshaj tawm cov lus ceeb toom: daim ntawv cog lus nrog cov nqi nkag siab thiab cov nyiaj hauv tsev kim pib nrog qhov tsis taus uas tsis muaj lus cog tseg muag khoom tuaj yeem ua tau. Ua ntej kos npe, nyeem cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab daim ntawv teev nqi ntawm txhua qhov nyiaj hauv qab.
Tau Txais Koj Cov Nyiaj Tawm: Rho Ib Feem, Tso Tag Nrho lossis Ua Ntej
Tsis zoo li ib zaj lus dab neeg uas tawv ncauj, cov nyiaj muab tso rau hauv kev sib tw lav paub yog tsis tau xauv, sab nraud ntawm cov ntawv cog lus tshwj xeeb. Tus neeg tuav daim ntawv pov hwm muaj peb yam cuab yeej.
Kev Rho Tawm Ib Nrab
Koj rho ib feem ntawm cov nyiaj khaws cia thiab daim ntawv cog lus tseem khiav mus. Txhua zaus, txhua qhov kev rho nyiaj muaj ib feem ntawm cov peev nyiaj them, uas tsis tas them se, thiab ib feem ntawm cov nyiaj tau los, uas tsuas yog raug them se xwb. Qee daim ntawv cog lus tso cai kev rho tawm ib nrab raws sijhawm, yog li koj tuaj yeem them koj tus kheej cov nyiaj tau los tsis tu ncua.
Kev Tso Tseg Tag Nrho
Koj tau txais tag nrho tus nqi ntawm kev tso tseg thiab daim ntawv cog lus raug kaw, nrog rau kev poob nws cov se laus. Txhua qhov kev nplua rau kev tso tseg tsis pub tshaj 5% ntawm cov nyiaj khaws cia thiab raug txwv tom qab kaum xyoo ntawm daim ntawv cog lus. Thaum tau txais daim ntawv thov sau ntawv, tus neeg pov hwm muaj ob lub hlis kom them cov nyiaj, yog tsis ua li ntawd ces yuav muaj cov paj laum them lig ntxiv.
Qhov Kev Ua Ntej
Yog daim ntawv cog lus hais tias yuav ua li ntawd, tus neeg pov hwm qiv nyiaj koj ib qho nyiaj, txwv ntawm ib feem pua ntawm tus nqi xa rov qab, yam tsis kov koj cov nyiaj khaws cia. Cov nyiaj ua ntej muaj paj laum thiab yuav tsum tau them rov qab. Nws tsis yog se hauv nws tus kheej, tab sis cov nyiaj ua ntej uas tsis tau them tuaj yeem raug faib ua qhov rho tawm. Nws cawm koj ntawm "kev ua txhaum" daim ntawv cog lus qub rau qhov xav tau ib zaug xwb.
Ceev faj txog ib rooj plaub tshwj xeeb: yog tias tus neeg tau txais txiaj ntsig tau raug cai txais lawv txoj kev xaiv tsa, lawv txoj kev tso cai yuav tsum muaj rau txhua qhov kev rho tawm lossis kev ua ntej. Qhov no siv rau kev lees txais uas tau ua txij li Lub Kaum Ob Hlis 19, 2007 hauv cov ntawv uas txoj cai lij choj tau teev tseg.
Cov Nyiaj Pab Them Se Rau Kev Pov Hwm Lub Neej: Cov Cai Yuav Tsum Paub
Kev them se yog ib qho ntawm cov zog loj ntawm daim ntawv cog lus, tab sis nws ua raws li cov cai meej. Cov ntsiab lus hauv qab no piav qhia txog txoj cai uas yuav siv rau lub Kaum Hli 2026. Cov cai se tuaj yeem hloov pauv nrog txhua daim nqi nyiaj txiag: ua ntej kev txiav txim siab tseem ceeb, xyuas nplooj ntawv raug cai. Yuav ua li cas cov nyiaj tau los ntawm daim ntawv cog lus pov hwm lub neej raug them se (ua lus Fab Kis).
Thaum Daim Ntawv Cog Lus Tseem Ua Haujlwm
Tsuav yog koj tsis rho tawm dab tsi li, cov nyiaj tau los uas tau sib sau ua ke yuav tsis raug them se. Cov nyiaj pab rau zej zog raug rho tawm txhua xyoo los ntawm cov paj laum ntawm cov nyiaj euro. Ntawm cov nyiaj txuas nrog chav tsev, lawv tsuas yog yuav tsum tau them thaum muaj kev rho nyiaj tawm. Nws yog qhov kev sib xyaw ua ke uas tiv thaiv se no uas muab lub hwj chim rau daim ntawv cog lus ntev.
Thaum Rho Nyiaj: Lub Caij Nyoog Yim Xyoo
Tsuas yog tus nreg cov nyiaj uas muaj nyob rau hauv cov nyiaj rho tawm raug them se - yeej tsis yog cov peev uas koj tau them rau hauv. Lawv cov se nyob ntawm ob qho kev ntsuas: lub hnub nyoog ntawm daim ntawv cog lus thiab hnub them nyiaj. Rau cov nqi them txij li lub Cuaj Hlis 27, 2017, txoj cai yog raws li nram no, tsis suav nrog cov nyiaj pabcuam hauv zej zog, uas siv rau txhua kis:
|Lub hnub nyoog ntawm daim ntawv cog lus
|Se nyiaj tau los siv rau cov nyiaj tau los
|Raws li 8 xyoos
|Ib qho kev them se tiaj tus ntawm 12.8%, lossis qhov ntsuas nce qib raws li kev xaiv thoob ntiaj teb
|8 xyoo thiab dhau los
|Nyiaj pub txhua xyoo ntawm € 4,600 (€ 9,200 rau ob niam txiv them se ua ke), tom qab ntawd 7.5% ntawm cov nyiaj tau los txuas nrog € 150,000 ntawm cov nqi them rov qab, thiab 12.8% saum toj ntawd
Cov nyiaj them ua ntej lub Cuaj Hlis 27, 2017 tseem raug rau txoj cai qub - qhov ntsuas nce qib lossis qhov kev them rov qab ntawm tus nqi them rov qab, nyob ntawm seb laus npaum li cas - nrog rau tib qhov nyiaj pub dawb tom qab yim xyoo. Qhov tseeb, tom qab yim xyoo, ib tus neeg txuag nyiaj tuaj yeem rho tawm cov nyiaj tau los txog li € 4,600 txhua xyoo yam tsis tas them se. Tsuas yog cov nyiaj pab rau zej zog xwb thiaj li yuav tsum tau them. Yog vim li cas daim ntawv cog lus feem ntau hais tias "muaj nqis" txij li nws hnub yug yim xyoo.
Kev Siv Nyiaj Txiag Nrog Cov Lus Qhia Txog Tus Neeg Tau Txais Txiaj Ntsig
Kev pov hwm lub neej Fabkis kuj yog ib qho cuab yeej zoo tshaj plaws rau dhau kev nplua nujThaum tus neeg pov hwm tuag, cov peev nyiaj raug them rau cov neeg tau txais txiaj ntsig thiab, feem ntau, sab nraum lub vaj tsenws tsis nkag mus rau hauv kev faib ntawm cov neeg tau txais qub txeeg qub teg, yog tias cov nqi them tsis ntau dhau. Koj tuaj yeem xaiv leej twg koj xav tau, txawm tias yog ib tug tswv cuab hauv tsev neeg lossis tsis yog.
Kev them se thaum tuag nyob ntawm tus neeg pov hwm lub hnub nyoog thaum lub sijhawm them nyiaj txhua zaus:
- Cov nqi them ua ntej hnub nyoog 70 xyoo (Tshooj 990 I ntawm Fab Kis Txoj Cai Se Dav Dav): txhua tus neeg tau txais txiaj ntsig tau txais nyiaj pub dawb € 152,500 rau txhua daim ntawv cog lus ua ke. Tshaj li ntawd, tus nqi se 20% siv tau txog li € 700,000 ntawm cov nyiaj them se, tom qab ntawd 31.25%.
- Cov nqi them tom qab hnub nyoog 70 xyoo (Tshooj 757 B ntawm Fab Kis Txoj Cai Se Dav Dav): cov nqi them yuav raug them se qub txeeg qub teg tom qab tag nrho € 30,500 nyiaj pub dawb, sib koom ntawm txhua tus neeg tau txais txiaj ntsig. Tshuaj yej nreg txawm li cas los xij, cov nyiaj them rov qab no uas tsim los ntawm cov nqi them no raug zam.
Tus txij nkawm uas tseem muaj txoj sia nyob thiab tus khub Civil Pacs raug zam tag nrho. Yog li ntawd, kab lus txais txiaj ntsig tsim nyog tau sau nrog kev ceev faj thiab tshuaj xyuas txhua qhov xwm txheej hauv lub neej - kev sib yuav, kev yug menyuam, kev sib nrauj lossis kev tuag. Tus qauv qauv "kuv tus txij nkawm, ua tsis tau kuv cov menyuam, ua tsis tau kuv cov qub txeeg qub teg" tsis ua raws li txhua qhov xwm txheej hauv tsev neeg. Yog tias tsis paub meej, tus neeg pov thawj tuaj yeem pab koj sau nws.
Vim Li Cas Thiaj Yuav Tsum Muaj Kev Pov Hwm Lub Neej? Lub Hom Phiaj Uas Nws Haum Rau
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam Fab Kis tau muab cov lus thov ntawm daim ntawv cog lus no ua peb yam: kev tsim peev txheej, kev npaj rau kev so haujlwm nrog cov nyiaj tau los ntxiv, thiab kev xa cov khoom muaj nqis mus rau hauv ib txoj hauv kev zoo. Qhov tseeb, kev pov hwm lub neej yog qhov haum rau:
- kev nqis peev cov nyiaj khaws cia uas tshaj qhov txwv rau ntawm cov nyiaj tswj hwm, thaum koj nyiaj txiag thaum muaj xwm ceev tau raug tsim tsa;
- nyiaj txiag rau ib qho project nruab nrab lossis ntev: kev kawm ntawv rau cov menyuam, kev tso nyiaj rau tsev, kev hloov haujlwm;
- tsim cov nyiaj tau los ntxiv rau kev so haujlwm, los ntawm kev rho nyiaj ib nrab lossis kev them nyiaj tas mus li;
- npaj kev hloov pauv ntawm cov cuab tam, tshwj xeeb tshaj yog rau cov neeg uas tsis yog cov neeg raug cai txais cuab tam;
- ua kom koj cov peev txheej sib txawv hauv ib qho qhwv, hla cov nyiaj tau lees paub, cov khoom lag luam, cov ntawv cog lus thiab vaj tse.
Nws nkag mus rau hauv ib txoj kev npaj nplua nuj dav dua: yog xav paub ntxiv txog cov kauj ruam, txij li kev txuag nyiaj thaum muaj xwm txheej ceev mus rau kev nqis peev, saib peb txoj kev rau kev tsim kom muaj kev nplua nuj ib kauj ruam zuj zus.
Yuav Ua Li Cas Xaiv Daim Ntawv Cog Lus Pov Hwm Lub Neej Zoo Tshaj Plaws
Cov kev sib sau ua ke txhua xyoo tuaj ib qho tom qab ib qho, tab sis lawv qhov kev qeb duas hloov pauv nrog cov nyiaj rov qab thiab kev nce qib tam sim no. Tsis yog ib lub npe ruaj khov, ntawm no yog cov qauv ruaj khov uas teeb tsa daim ntawv cog lus zoo sib txawv:
- Tsis muaj nqi them rau kev them nyiaj, lossis cov nqi sib tham kom tsawg kawg nkaus.
- Muaj cov nqi tswj hwm txhua xyoo, ntawm cov nyiaj txuas nrog chav tsev thiab ntawm cov nyiaj euro ib yam nkaus.
- Qhov zoo ntawm lub euro fund: kev sib xws ntawm cov nyiaj rov qab tau ntau xyoo, cov xwm txheej nkag mus (puas yog ib feem ntawm cov nyiaj txuas nrog chav tsev raug yuam?), qhov ruaj khov ntawm tus neeg pov hwm.
- Kev xaiv cov tsheb: cov ETF pheej yig, cov nyiaj vaj tse SCPI thiab ntau yam nyiaj txiag, es tsis yog cov kab uas txwv rau cov nyiaj hauv tsev.
- Cov kev xaiv tswj hwm: tswj cov khoom lag luam ntawm tus nqi tsim nyog, kev faib tawm dawb, kev rho tawm ib nrab raws sijhawm, kev khwv tau nyiaj tsis siv neeg.
- Service: kev tswj hwm online, kev them nyiaj sai thiab kev hloov chaw, qhov zoo ntawm kev txhawb nqa.
Tsis muaj dab tsi txwv koj ntawm kev tuav ntau daim ntawv cog lus nrog cov neeg pov hwm sib txawv. Qhov ntawd cia koj faib kev pheej hmoo ntawm cov neeg pov hwm, tau txais txiaj ntsig los ntawm cov nyiaj euro sib txawv thiab kho txhua daim ntawv cog lus rau lub hom phiaj tshwj xeeb lossis cov neeg tau txais txiaj ntsig. Daim ntawv cog lus qub tab sis kim tsis tas yuav tsum kaw: nws khaws nws cov seniority. Koj tuaj yeem tsum tsis txhob muab nyiaj rau nws thiab qhib daim ntawv cog lus pheej yig dua nrog nws rau kev them nyiaj tshiab. Thaum daim ntawv cog lus tau kos npe, koj muaj 30 hnub hloov koj lub siab thiab tau txais nyiaj rov qab tag nrho.
Kev Pov Hwm Lub Neej, PEA, Cov Nyiaj Txuag Nyiaj lossis PER: Koj Yuav Tsum Xaiv Qhov Twg?
Kev pov hwm lub neej tsis yog tib qho kev nqis peev mus sij hawm ntev xwb. Txhua daim ntawv qhwv teb rau lub hom phiaj sib txawv, thiab feem ntau lawv ua haujlwm zoo ua ke:
|Kev Saib Kev Nyab Xeeb
|lub dag lub zog
|Tsis txhob
|Zoo tshaj plaws rau lub hom phiaj twg?
|Tus Account Txuag Nyiaj A / LDDS
|Muaj thiab tsis muaj kev pheej hmoo
|Kev xa rov qab uas raug txwv, tswj hwm
|Kev txuag nyiaj thaum muaj xwm txheej ceev
|Kev pov hwm lub neej
|Kev ywj pheej, tsis muaj qhov txwv, kev hloov pauv kev nplua nuj
|Cov nqi cog lus, kev them se zoo tshaj plaws tom qab 8 xyoo
|Tej yaam num, so haujlwm, kev qub txeeg qub teg
|PEA
|Cov txiaj ntsig se tom qab 5 xyoos, cov nqi brokerage qis
|Cov khoom lag luam uas raug txwv, feem ntau yog cov khoom lag luam European
|Kev nqis peev rau lub sijhawm ntev
|PER (kev npaj txuag nyiaj so haujlwm)
|Cov nyiaj them uas yuav tsum tau rho tawm ntawm cov nyiaj tau los them se
|Cov nyiaj khaws cia raug kaw kom txog thaum so haujlwm, tshwj tsis yog hauv cov xwm txheej uas tau teev tseg rau
|Npaj nyiaj laus, txiav koj daim nqi se
|Tus account securities
|Tsis muaj kev txwv rau cov tsheb
|Kev them se tus qauv ntawm cov nyiaj tau los ntawm peev
|Kev nqis peev yam tsis muaj kev txwv
Rau cov neeg ua lag luam uas xav tuav cov feem ncaj qha, txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm PEA feem ntau yog qhov sib ntxiv rau kev pov hwm lub neej. Peb piav qhia txog nws ua haujlwm li cas los ntawm kev xaiv ntawm Cov feem uas tsim nyog rau PEAThiab yog tias koj tab tom pib ua lag luam, peb phau ntawv qhia rau cov neeg pib tshiab rau kev lag luam hauv khw muag khoom piav qhia txog cov txheej txheem yooj yim ua ntej koj xaiv koj lub tsheb txuas nrog unit.
Cov Kev Pheej Hmoo thiab Cov Yuam Kev uas Yuav Tsum Tsis Txhob Ua
- Kev ntseeg tias txhua yam yog guaranteedTsuas yog cov nyiaj euro xwb — thiab euro-croissance thaum lub sijhawm tiav — thiaj li tiv thaiv koj cov peev. Cov nyiaj txuas nrog chav tsev tuaj yeem poob nqi, qee zaum ruaj khov.
- Tsis quav ntsej txog cov nqi: ob peb feem kaum ntawm ib qho taw tes hauv ib xyoos yog ntau lab euros tshaj nees nkaum xyoo.
- Muab txhua yam tso rau hauv cov nyiaj txuas nrog chav tsev dhau lub sijhawm luv luv: xav tau nyiaj thaum lub sijhawm ua lag luam poob qis yuam kom koj muag thaum lub sijhawm phem tshaj plaws.
- Tsis nco qab kab lus txais txiaj ntsig: ib kab lus qub dhau los tuaj yeem muab lub peev rau cov neeg uas koj tsis tau xaiv lawm.
- Kaw daim ntawv cog lus qub yam tsis tau xav txog nwskoj poob nws qhov kev ua se laus, thaum qee qhov kev rho tawm ib nrab feem ntau txaus.
- Tsis quav ntsej txog kev pheej hmoo ntawm tus neeg pov hwm: Yog tias tus neeg tuav pov hwm ua tsis tiav, Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) yuav them rau €70,000 rau ib tus neeg uas muaj kev pov hwm thiab rau ib tus neeg uas muaj kev pov hwm, tag nrho cov ntawv cog lus ua ke. Tshaj li ntawd, kev faib koj cov nyiaj mus rau ntau lub tuam txhab txo qhov kev pheej hmoo. Txoj cai Sapin 2 kuj tso cai rau cov tub ceev xwm txwv tsis pub rho nyiaj ib ntus yog tias muaj teeb meem loj heev hauv lub koom haum.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Koj Cov Lus Nug Txog Kev Pov Hwm Lub Neej
Kev pov hwm lub neej ua haujlwm li cas, hauv ib kab lus?
Koj them nyiaj rau hauv daim ntawv cog lus uas tau qhib nrog lub tuam txhab pov hwm, uas yuav muab nws tso rau hauv cov tsheb uas tau lees paub lossis tsis tau lees paub raws li koj xaiv. Koj tuaj yeem rov qab tau nws txhua lub sijhawm thiab, thaum koj tuag, nws yuav dhau mus rau cov neeg tau txais txiaj ntsig uas tau teev tseg nrog kev them se zoo.
Koj puas tuaj yeem poob nyiaj nrog kev pov hwm lub neej?
Yog, ntawm qhov feem uas tau nqis peev rau hauv cov nyiaj sib txuas ua ke, uas nws tus nqi ua raws li kev ua lag luam. Lub nyiaj euro, ntawm qhov tod tes, lav cov peev nyiaj uas tau nqis peev, raws li cov cai ntawm daim ntawv cog lus.
Puas yog kuv cov nyiaj raug kaw rau yim xyoo?
Tsis yog. Lub cim yim xyoo tsuas yog hais txog kev them se ntawm cov nyiaj tau los uas raug rho tawm, uas yuav zoo dua tom qab ntawd. Kev rho tawm tuaj yeem ua tau txhua lub sijhawm, tshwj tsis yog rau qee daim ntawv cog lus tshwj xeeb lossis yog tias tus neeg tau txais txiaj ntsig tau lees txais lawv qhov kev xaiv.
Koj xav tau nyiaj ntau npaum li cas los qhib kev pov hwm lub neej?
Tsis muaj qhov tsawg kawg nkaus raws li txoj cai. Nyob ntawm tus neeg pov hwm, thawj qhov kev them nyiaj yog txij li ob peb kaum lossis ntau pua euros mus txog ntau txhiab rau qee daim ntawv cog lus them nqi.
Koj puas tuav tau ntau daim ntawv cog lus pov hwm lub neej?
Yog, tsis muaj kev txwv rau tus lej. Cov nyiaj pub se - € 4,600 ntawm cov nyiaj tau los ib xyoos tom qab yim xyoo thiab € 152,500 rau ib tus neeg tau txais txiaj ntsig thaum tuag - txawm li cas los xij siv rau txhua daim ntawv cog lus ua ke.
Puas yog kev pov hwm lub neej thiab kev pov hwm kev tuag zoo ib yam?
Tsis yog. Kev pov hwm lub neej yog kev nqis peev uas koj tuaj yeem tau txais rov qab. Kev pov hwm kev tuag yog daim ntawv cog lus tiv thaiv uas them cov peev tsuas yog tias koj tuag thaum lub sijhawm them, thiab lwm yam tsis muaj nyiaj rov qab rau cov nyiaj pab.
Yuav ua li cas thaum tus neeg tuav pov hwm tuag?
Tus neeg pov hwm them cov peev rau cov neeg tau txais txiaj ntsig uas tau teev nyob rau hauv kab lus, rau feem ntau sab nraum lub cuab yeej cuab tam. Kev them se nyob ntawm tus neeg tuav pov hwm lub hnub nyoog thaum cov nyiaj tau them - ua ntej lossis tom qab hnub nyoog 70 - thiab tus txij nkawm lossis tus khub PACS raug zam.
Cov ntaub ntawv raug cai: Service-Public, cov ntaub ntawv tseeb F15274 "Daim ntawv cog lus pov hwm lub neej: kev ua haujlwm" (kos lub Cuaj Hlis 25, 2026) thiab F22414 ntawm kev them se ntawm cov ntawv cog lus; AMF, thaj chaw txuag nyiaj. Tsab xov xwm no yog kev kawm hauv lub hom phiaj thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev tus kheej.