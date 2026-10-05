Christophe Bonduelle coj tsev neeg pawg neeg tau yuav luag nees nkaum xyoo bonduelleIb tug ntawm cov tuam txhab tsim khoom noj uas ua tiav lawm, ntim rau hauv lub thawv, khov, thiab zaub tshiab uas loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Yug los rau xyoo 1959, yog ib tug xeeb ntxwv ntawm cov neeg tsim lub tuam txhab uas tau tsim tsa xyoo 1853 hauv sab qaum teb Fabkis, nws tau saib xyuas pawg neeg txoj kev nthuav dav thoob ntiaj teb los ntawm Tebchaws Europe mus rau Asmeskas. Nws txoj haujlwm qhia txog kev vam meej thiab kev cov nyom ntawm kev lag luam tsev neeg uas tau ua lag luam rau pej xeem hauv kev lag luam zaub mov. Nov yog nws keeb kwm thiab nws qhia dab tsi rau cov tub ua lag luam.
Ib tsev neeg ntawm cov neeg ua lag luam los ntawm sab qaum teb
Christophe Bonduelle yug rau lub Kaum Ob Hlis 14, 1959, hauv Renescure, sab qaum teb Fabkis. Nws txiv, Félix Bonduelle, yog tus thawj coj muag khoom ntawm tsev neeg lub lag luam. Keeb kwm ntawm pawg neeg pib txij li xyoo 1853, thaum Louis Bonduelle-Dalle thiab Louis Lesaffre-Roussel tau tsim lub chaw ua dej cawv txiv hmab thiab juniper hauv Marquette-lez-Lille. Lub lag luam tau hloov zuj zus los ntawm ntau tiam neeg: cov taum pauv hauv qab tau pib xyoo 1920 thiab 1930, tom qab ntawd cov zaub tshiab khov thiab npaj txhij noj tom qab ua tsov rog thiab xyoo 1990.
Christophe Bonduelle kawm tiav ntawm EDHEC xyoo 1982, thiab nws tau koom nrog tsev neeg ua lag luam xyoo 1985.
Ib txoj haujlwm hauv pawg
Thaum xub thawj nws yog tus tswj hwm lub Hoobkas Beauvais, tom qab ntawd nws tau koom nrog kev txhim kho ntawm pawg neeg hauv Spain thiab Portugal. Nws tau los ua tus thawj coj ntawm pawg neeg hauv xyoo 2001 thiab nws tus thawj coj ua haujlwm hauv xyoo 2005. Pawg neeg no tau tsim los ua kev koom tes nrog cov khoom lag luam, uas yog daim ntawv raug cai uas tso cai rau tsev neeg tswj hwm kev tswj hwm thaum tseem nkag mus rau hauv kev lag luam nyiaj txiag.
Bonduelle's Internationalization
Nyob rau hauv nws txoj kev coj noj coj ua, Bonduelle txuas ntxiv nws txoj kev nthuav dav sab nraum Fabkis:
|lub sij hawm
|Kev Loj Hlob
|Xyoo 1990-2000
|Kev loj hlob hauv Southern thiab Eastern Europe, hauv Russia
|2007
|Kev yuav khoom ntawm Carrière Foods hauv Canada, ib lub tuam txhab loj hauv kev lag luam zaub hauv qab thiab khov
|2010
|Kev qhib lub Hoobkas hauv Brazil
|2017
|Kev yuav khoom ntawm Ready Pac Foods hauv Tebchaws Meskas, tus kws tshwj xeeb hauv kev ua zaub xam lav uas npaj txhij noj tau
Cov kev yuav khoom no ua rau Bonduelle yog ib pawg neeg nyob rau ntau lub teb chaws, tsim tau ib feem loj ntawm nws cov nyiaj tau los sab nraum Fabkis. Lawv kuj ua rau nws muaj kev pheej hmoo tshiab: kev sib tw hnyav los ntawm cov khw muag khoom loj hauv Asmeskas, kev pheej hmoo ntsig txog huab cua rau kev sau qoob loo, thiab cov nqi thauj mus los.
Cov Lus Cog Tseg thiab Kev Sib Txawv
Xyoo 2005, Christophe Bonduelle tau tsim lub Lub Koom Haum Louis Bonduelleuas txhawb kev noj zaub thiab kev noj zaub mov kom ruaj khov. Nws zaum hauv pawg thawj coj ntawm National Association of Food Industries (ANIA) thiab tau txais Chaptal Prize rau Kev Lag Luam hauv xyoo 2011. Xyoo 2019, nws cov hmoov zoo kwv yees li ntawm € 521 lab. Tom qab ntawd nws tau muab lub luag haujlwm ntawm pawg neeg txoj kev tswj hwm kev ua haujlwm, ua ib feem ntawm tsev neeg txoj kev tswj hwm.
Cov teeb meem uas ib pawg neeg ua liaj ua teb thiab zaub mov ntsib hauv xyoo 2026
Bonduelle piav qhia txog ntau yam kev hloov pauv hauv lub sector:
- Kev nyuaj siab ntawm tus nqi Lub zog, kev ntim khoom, kev thauj mus los thiab cov khoom siv ua liaj ua teb tau nce siab heev hauv xyoo 2021-2023, thaum kev sib tham nrog cov khw muag khoom loj txwv tsis pub muaj kev nce ntxiv.
- Huab cua : kev qhuav thiab cua sov cuam tshuam rau kev sau qoob loo thiab qhov zoo ntawm cov khoom siv.
- Qhov kev rov tsom dua : pawg neeg tau muag ib feem ntawm nws cov haujlwm North America thaum ntxov xyoo 2020 los tsom mus rau nws cov lag luam muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws.
- Kev siv nyiaj Qhov kev thov kom muaj zaub mov ntau ntxiv txhawb nqa kev ua lag luam zaub, tab sis kev sib tw los ntawm cov khw muag khoom muaj zog heev.
Nws txoj kev taug kev qhia dab tsi rau tus neeg nqis peev
- Cov lag luam hauv tsev neeg uas tau teev npe Lawv muab kev ruaj khov thiab lub zeem muag mus sij hawm ntev, tab sis cov tswv cuab tsawg tsawg tsis muaj hwj chim ntau, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev koom tes tsawg. Txhawm rau nkag siab txog cov qauv no, sab laj nrog peb Michel Rollier cov ntawv sau txog nws lub neejuas piav qhia txog Michelin tus qauv.
- Kev lag luam ua liaj ua teb thiab khoom noj khoom haus tsis yog ib txwm muaj kev tiv thaiv : cov npoo tuaj yeem raug nias los ntawm cov nqi thiab cov khw muag khoom loj.
- Kev yuav khoom txawv teb chaws yuav tsum tau txiav txim siab ntau xyoo: qee qhov tsim nqi, lwm tus yuav tsum tau muag dua.
Yog xav piv rau cov pawg loj uas muaj npe ua liaj ua teb, mus saib peb cov ntawv qhia txog qhov no.Danone kev ua et l 'Cov khoom lag luam NestléYuav kom tau txais cov haujlwm luv luv ntawm cov khoom lag luam ntawm cov neeg siv khoom, qee tus tub ua lag luam siv CFDs; peb tshuaj xyuas ntawm Vantage Tsab xov xwm no muaj ib tus broker uas muab lawv. CFDs yog cov khoom lag luam leveraged uas muaj kev pheej hmoo siab ntawm kev poob. Tsab xov xwm no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Kev ua lag luam zaub ua tiav
Kev ua lag luam uas Bonduelle ua haujlwm tau muab faib ua ntau ntu nrog ntau yam kev hloov pauv sib txawv. khaws ciaKeeb kwm los, nws yog ib lub lag luam uas paub tab, qhov twg kev sib tw los ntawm cov npe lag luam ntiag tug muaj zog thiab cov nqi raug tsav qis. tshiab khov Nws tau txais txiaj ntsig los ntawm nws cov duab ua ib yam khoom siv tau zoo nrog rau cov khoom noj khoom haus zoo. tshiab npaj siv (cov zaub xam lav uas muab ntim rau hauv hnab, cov zaub txiav) muaj kev loj hlob zoo dua, tab sis muaj kev txwv loj heev rau kev xa khoom, vim tias cov khoom muaj lub sijhawm khaws cia luv luv. Thaum kawg, ntu ntawm tus neeg ua zaub mov noj uas siv cov nroj tsuag siv qhov zoo ntawm qhov sib txawv ntawm kev txo kev noj nqaij.
Hauv txhua qhov ntu no, kev sib raug zoo nrog cov neeg ua liaj ua teb yog qhov tseem ceeb: Bonduelle ua haujlwm nrog ntau txhiab tus neeg tsim khoom cog lus, uas ua kom muaj kev tswj hwm zoo tab sis ua rau nws raug kev tsis meej pem ntawm kev sau qoob loo thiab kev sib tham txog tus nqi yuav khoom. Cov neeg ua khoom kuj tseem yuav tsum hloov kho rau qhov kev thov ntawm cov neeg siv khoom thiab cov neeg faib khoom txog kev taug qab, kev txo cov tshuaj tua kab, thiab cov ntim khoom siv rov ua dua tshiab. Rau cov tub ua lag luam, cov yam no piav qhia vim li cas cov npoo ntawm cov tuam txhab zaub ua tiav feem ntau tseem me me thiab rhiab heev rau huab cua.
Christophe Bonduelle hauv cov hnub tseem ceeb
1959: Yug hauv Renescure (Lub Kaum Ob Hlis 14). 1982: Kawm tiav ntawm EDHEC Business School. 1985: Koom nrog tsev neeg ua lag luam. 2001: Tau raug xaiv los ua Tus Thawj Coj ntawm Pawg. 2005: Tau tsim lub Louis Bonduelle Foundation. 2010: Qhib lub Hoobkas hauv Brazil. 2011: Tau txais Chaptal Industry Prize.
FAQ
Leej twg yog tus tsim Bonduelle?
Louis Bonduelle-Dalle thiab Louis Lesaffre-Roussel, xyoo 1853, nyob rau sab qaum teb Fabkis. Christophe Bonduelle yog ib tug ntawm lawv cov xeeb ntxwv.
Christophe Bonduelle lub luag haujlwm hauv pawg neeg yog dab tsi?
Xyoo 1985, nws tau koom nrog lub koom haum no, thiab tom qab ntawd nws tau tsim kho lub Hoobkas hauv Spain thiab Portugal, ua ntej nws yog tus thawj coj ntawm pawg neeg no txij xyoo 2001 thiab los ua tus thawj coj tseem ceeb hauv xyoo 2005.
Puas yog Bonduelle teev nyob rau hauv kev sib pauv khoom lag luam?
Yog, ntawm Paris Stock Exchange, nyob rau hauv daim ntawv ntawm kev koom tes tsawg nrog cov khoom lag luam tswj hwm los ntawm tsev neeg.