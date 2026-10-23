Guillaume Faury, yug rau lub Ob Hlis 22, 1968, hauv Cherbourg, yog ib tug kws ua vaj tse uas tau los ua tus thawj coj ntawm lub tuam txhab tsim dav hlau loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Ua tus thawj coj ntawm Airbus txij li lub Plaub Hlis 2019, nws tau kov yeej qhov teeb meem Covid, rov pib tsim khoom ntawm tsev neeg A320, thiab coj pawg neeg mus rau hydrogen. Nws kuj yog ib tug thawj coj ua haujlwm: tus kws tsav dav hlau uas tau ntawv pov thawj nrog ntau dua 1,300 teev davhlau.
Tsev neeg thiab kev kawm: Polytechnique, Supaéro, EPNER
Tus tub ntawm ib tug kws ua haujlwm hauv kev lag luam los ntawm École Polytechnique uas tau tswj hwm Ateliers et Chantiers du Havre shipyards thiab ib leej niam uas yog ib tug nom tswv hauv zos hauv Le Havre, Guillaume Faury tau mus kawm ntawv theem siab Jesuit Sainte-Geneviève hauv Versailles, tom qab ntawdTecole polytechnique (Chav Kawm Xyoo 1987) thiab ISAE-Supaéro. Nws ua tiav nws txoj kev kawm ntawm EPNER hauv Istres - lub tsev kawm ntawv tsav dav hlau xeem thiab lees txais hauv xeev - thiab nrog rau daim ntawv kawm tiav qib siab hauv kev tswj hwm los ntawm IAE Aix-en-Provence. Lub luag haujlwm ob yam no ua tus engineer thiab tus tsav dav hlau sim yuav hloov nws txoj haujlwm tag nrho.
Cov pib: DGA thiab Eurocopter (1993-2009)
Xyoo 1993, nws tau koom nrog Lub Chaw Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv Fab Kis (DGA) ntawm Istres lub chaw sim dav hlau ua tus kws tsim dav hlau sim dav hlau. Nws tau koom nrog Eurocopter xyoo 1998: tus thawj coj ua haujlwm - tshwj xeeb yog lub luag haujlwm rau kev sim dav hlau EC225 hnyav (yav tom ntej H225) - tom qab ntawd yog tus thawj coj ntawm Commercial Helicopters chaw ua lag luam thiab yog ib tug tswv cuab ntawm pawg thawj coj hauv xyoo 2008 ua tus thawj coj ntawm cov kev pab cuam lag luam thiab R&D.
Lub Rooj Sib Tham PSA (2009-2013)
Xyoo 2009, vim nws tsis pom zoo nrog cov thawj coj ntawm Eurocopter, nws thiaj li tawm haujlwm thiab koom nrog PSA Group: yog ib tug tswv cuab ntawm pawg thawj coj ntawm PSA Peugeot Citroën txij lub Rau Hli 2009 los ua tus lwm thawj coj kev txawj thiab kev lag luam, thiab tom qab ntawd yog tus thawj coj ntawm kev tshawb fawb thiab kev txhim kho txij lub Cuaj Hli 2010. Lub sijhawm plaub xyoos no hauv kev lag luam tsheb thaum lub sijhawm muaj kev kub ntxhov ua rau nws yog ib tus thawj coj hauv kev lag luam dav hlau uas paub txog kev lag luam tsheb los ntawm sab hauv.
Qhov rov qab los: Airbus Helicopters, ces tus thawj coj ntawm pawg
Xyoo 2013, Thomas Enders coj nws rov qab los ua CEO ntawm Eurocopter, uas tau dhau los ua Airbus Helicopters. Nyob ntawd, nws tau tswj hwm qhov teeb meem tom qab qhov kev sib tsoo ntawm H225 hauv Norway (2016), rov tsim kho qhov kev pab cuam X4 uas ua rau H160, thiab tau tsim RACER thiab lub tsheb fais fab CityAirbus. Thaum Lub Ob Hlis 2018, nws tau los ua CEO ntawm Airbus Commercial Aircraft—lub tuam txhab thib ob loj tshaj plaws ntawm pawg—thiab tom qab ntawd Thaum Lub Plaub Hlis 10, 2019, nws tau los ua CEO ntawm Airbus GroupUa tiav Tom Enders, thiab tau txais kev lees paub dua los ntawm lub rooj sib tham ntawm cov tswv cuab xyoo 2022, nws tau coj pawg neeg los sau cov khoom xa tuaj thiab cov xaj, tswj hwm kev rov qab los ntawm cov khoom tsim tom qab Covid, thiab txhawb nqa qhov kev pab cuam dav hlau siv hydrogen. Thaum Lub Xya Hli 2021, nws tau ntxiv tus thawj coj ntawm GIFAS, thiab tom qab ntawd thaum Lub Rau Hli 2023, ntawm European Aerospace Industries Association (ASD). Nws kuj tseem yog ib tug tswv cuab ntawm pawg thawj coj ntawm AXA.
Kev sib txawv thiab kev ceev ntiag tug
Ua ib tug Knight of the National Order of Merit (2010), nws yuav raug nce qib mus ua Officer of the Legion of Honour thaum Lub Xya Hli 2025. Nws tau sib yuav thiab yog leej txiv ntawm peb tug menyuam, nws hais lus Fab Kis, Askiv, thiab German thiab tab tom kawm lus Suav; yog ib tug neeg ua kis las zoo (marathon, khiav hauv txoj kev, nce roob, caij nkoj), nws nyob hauv Paris feem ntau txawm hais tias lub hauv paus ntawm pawg neeg nyob hauv Blagnac. Yog xav paub txog nws txoj haujlwm nyiaj txiag, thov mus saib peb nplooj ntawv tshwj xeeb. Cov nyiaj hli ntawm Guillaume Faury piav qhia txog cov txheej txheem them nyiaj rau tus thawj coj ntawm Airbus SE.
Cov ntsiab lus tseem ceeb
Guillaume Faury qhia txog tus thawj coj ua haujlwm engineer: kev cob qhia zoo tshaj plaws, kev sim dav hlau, kev ua tiav hauv kev lag luam tsheb thiab helicopter ua ntej los ua tus thawj coj ntawm pawg European aerospace. Kev ua tau zoo ntawm pawg uas nws coj tau raug tshuaj xyuas hauv peb qhov profile. Airbus Tshuag (AIR.PA)thiab lwm txoj haujlwm ntawm CAC 40 cov thawj coj nyob hauv peb ntu keeb kwm ntawm tus kheej.
Qhov chaw
Wikipedia "Guillaume Faury" (nkag mus rau 23/10/2026), nrog rau cov ntaub ntawv tseem ceeb: Airbus xov xwm tshaj tawm rau lub Kaum Hli 8, 2018 (kev teem sijhawm), Le Monde (10/04/2019), Kev Sib Tw, Peev, Legifrance (kev kho kom zoo nkauj), AXA (pawg thawj coj).
Forex, indices, commodities thiab cryptos ntawm CFDsQhib ib tus account nrog Vantage →