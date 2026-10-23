Jean-Michel Aulas, yug rau lub Peb Hlis 22, 1949, hauv L'Arbresle (Rhône), yog ib tus thawj coj ua lag luam Fabkis tsawg uas tau ua nws lub cim rau ob qho kev lag luam sib txawv xws li kev tshaj tawm software thiab kev ncaws pob tshaj lij. Tus tsim Cegid, tus thawj tswj hwm ntawm Olympique Lyonnais tau peb caug rau xyoo, nws tau ua tus thawj coj hauv nroog Lyon thiab thawj tus lwm thawj coj ntawm thaj chaw nroog txij li lub Peb Hlis 2026. Phau ntawv keeb kwm no taug qab nws txoj haujlwm, txij li kev tsim lub tuam txhab software mus rau tus thawj coj ntawm lub tebchaws kis las uas tau pauv lag luam rau pej xeem.
Cov Hluas thiab kev kawm: los ntawm Beaujolais mus rau kev siv thev naus laus zis
Tus tub ntawm tus kws qhia ntawv nyeem ntawv thiab tus kws qhia lej hauv tsev kawm ntawv theem nrab L'Arbresle, Jean-Michel Aulas nyiam kawm txog kev tshawb fawb txij li thaum nws tseem hluas heev. Nws tau txais daim ntawv kawm tiav qib siab hauv kev tshawb fawb computer ob xyoos los ntawm Lycée La Martinière hauv Lyon, tom qab ntawd tau txais daim ntawv kawm tiav qib siab hauv kev lag luam. Ua tus neeg sawv cev rau pawg tub ntxhais kawm xyoo 1968, nws hais tias tau koom nrog cov xwm txheej thaum lub Tsib Hlis '68 nrog rau Daniel Cohn-Bendit. Nrog rau nws txoj kev kawm, nws tau ua si handball li kaum xyoo, mus txog theem National 1 nrog ASCEM Lyon, tom qab ntawd nrog HBC Villefranche—kev paub dhau los ua tus neeg ncaws pob siab uas piav qhia txog nws txoj kev nkag siab txog lub ntiaj teb kev ua si.
Cegid: tus ua lag luam tshaj tawm software
Thaum muaj hnub nyoog 19 xyoos, tseem yog menyuam yaus thaum lub sijhawm ntawd, nws nrhiav kev ywj pheej los tsim nws lub tuam txhab thawj zaug, Cegi (Chaw rau Kev Kawm thiab Kev Tswj Xyuas los ntawm Kev Siv Tshuab Xov Xwm), uas nws muag ob xyoos tom qab rau Cegos. Ntawm Sligos, nws tau tsim ib lub network ntawm cov neeg xa mus uas yuav dhau los ua nws lub cim lag luam: cov tuam txhab suav nyiaj. Xyoo 1983, nws tau tsim Cegid (Lub Tuam Txhab European rau Kev Tswj Xyuas los ntawm Decentralized IT) nrog Jean-Claude Sansoe, tshwj xeeb hauv kev tswj hwm software rau cov kws tshaj lij kev suav nyiaj. Lub tuam txhab tau los ua tus thawj coj hauv lub sector. Thaum Lub Kaum Hli 2007, nws tau muag Cegid rau Groupama pawg pov hwm thaum tseem yog tus thawj coj rau ntau xyoo. Nws tus kheej cov khoom muaj nqis kwv yees li ntawm € 450 lab hauv xyoo 2025, ua rau nws yog tus thib 309 ntawm Fabkis cov neeg nplua nuj tshaj plaws raws li Challenges magazine.
1987-2023: Peb caug rau xyoo ntawm kev ua tus thawj coj ntawm Olympique Lyonnais
Thaum Lub Rau Hli 15, 1987, Jean-Michel Aulas tau los ua tus thawj tswj hwm ntawm Olympique Lyonnais uas muaj nuj nqis ntau, ua si hauv Division 2. Nws tau cog lus tias yuav tsim nyog European hauv peb xyoos - ib qho lus cog tseg tau ua raws li xyoo 1991. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, nws tau hloov lub koom haum kis las mus rau hauv kev lag luam niaj hnub: tsim nws ua lub tuam txhab tsawg (SAOS) thiab tsim lub tuam txhab tuav. Pawg OL uas nws yog tus thawj coj thiab CEO txij li xyoo 1999 txog 2023, lub club thawj zaug muab khoom rau pej xeem (IPO) tom qab tau txais kev tshem tawm hauv xyoo 2006 ntawm kev txwv tsis pub cov koom haum Fabkis teev npe rau hauv kev sib pauv khoom lag luam, thiab kev sib txawv ntawm cov nyiaj tau los nyob ib puag ncig lub npe OL. Ntawm qhov chaw ua si, cov txiaj ntsig tau ua raws li: tom qab kev khiav keeb kwm ntawm cov npe thaum ntxov xyoo 2000, lub club tau tsim nws tus kheej mus tas li ntawm sab saum toj ntawm Fabkis thiab European pab koomtes.
Xyoo 1999, nws coj Jérôme Seydoux (Pathé) mus rau hauv OL Groupe lub peev rau € 16 lab. Xyoo 2004, nws tau tsim cov pab pawg poj niam, uas yuav dhau los ua tus thawj coj tshaj plaws hauv Tebchaws Europe, tshwj xeeb tshaj yog mus txog cuaj qhov kev sib tw Champions League thiab yeej xya lub npe. Nws kuj tau txais kev ruaj ntseg, tom qab ntau xyoo ntawm kev sib ntaus sib tua, kev tsim kho ntawm Groupama Stadium (2016), txawm hais tias nws cov nyiaj txiag tau nthuav dav mus txog xyoo 2044. Thoob ntiaj teb, nws tau ua tus thawj coj ntawm G14 hauv xyoo 2007 thiab tom qab ntawd tau ua haujlwm hauv pawg neeg ua haujlwm ntawm ECA, qhov chaw uas nws tau ua haujlwm rau kev ua si ncaj ncees nyiaj txiag.
Xyoo 2023 tawm mus: muag rau Eagle Football thiab kev tsis sib haum xeeb raws li txoj cai
Xyoo 2022, lub club tau muag rau Eagle Football, lub tuam txhab tuav ntawm American John Textor, uas tau tshaj tawm nws txoj kev tawm mus sai sai rau lub Tsib Hlis 8, 2023—peb xyoos ua ntej lub sijhawm teem tseg ntawm kev yuav khoom. Txoj kev tawm mus suav nrog pob nyiaj € 10 lab thiab lub npe ntawm tus thawj tswj hwm hwm. Kev tsis sib haum xeeb nyiaj txiag tau tshwm sim: Jean-Michel Aulas tau txais kev khov rau € 14,5 lab uas sib raug rau kev yuav rov qab ntawm 4,826,540 feem ntawm nws tsev neeg lub tuam txhab tuav ntawm tus nqi ntawm € 3 ib feem. Ib qho kev pom zoo tau pom zoo rau lub Kaum Ob Hlis 11, 2023, nrog OL Groupe, xaus cov txheej txheem kev cai lij choj. Rau cov tub ua lag luam raws li qhov xwm txheej ntawm lub club, peb piav qhia txog cov lej ntawm qhov tawm mus no ntawm peb nplooj ntawv tshwj xeeb. kev them nyiaj ntawm Jean-Michel Aulasthiab daim ntawv qhia txog cov khoom lag luam tag nrho hauv peb qhov kev tshuaj xyuas Pawg OL (Pawg Ncaws Pob Eagle).
Txij li xyoo 2023: cov koom haum tswj hwm football thiab Lyon txoj kev nom kev tswv
Txawm hais tias nws tawm hauv Olympique Lyonnais, nws tsis tau tawm hauv football kiag li: ua tus lwm thawj coj ntawm Fabkis Football Federation txij li lub Kaum Ob Hlis 2023, nws tau los ua tus thawj tswj hwm ntawm Women's Professional Football League tshiab tsim nyob rau lub Xya Hli 2024. Xyoo 2025, nws tau nkag mus rau hauv kev nom kev tswv: khiav ua tus neeg sib tw ywj pheej (txhawb nqa los ntawm sab xis thiab nruab nrab) rau tus kav nroog Lyon, thiab ntev tau suav tias yog tus nyiam hauv kev xaiv tsa, nws tau swb los ntawm 2,762 lub suab hauv qhov thib ob ntawm kev xaiv tsa hauv nroog Lub Peb Hlis 2026 los ntawm tus kav nroog tam sim no, Grégory Doucet. Txawm li cas los xij, nws tau koom nrog pawg sab laj hauv nroog thiab tau los ua tus lwm thawj coj ntawm thaj chaw Lyon hauv Véronique Sarselli feem ntau - ua ntej nws tuav cov lus foob tawm tsam nws tus thawj coj kev sib txuas lus ua rau nws lub luag haujlwm ob peb lub hlis tom qab.
Cov ntsiab lus tseem ceeb
Jean-Michel Aulas tseem yog ib qho piv txwv hauv phau ntawv kawm: tus neeg ua lag luam software tau hloov mus ua tus thawj coj kis las, nws tau hloov Olympique Lyonnais mus rau hauv lub club Fabkis zoo tshaj plaws ntawm kaum xyoo thiab tus qauv ntawm "kev lag luam football" - qhuas rau nws txoj kev tswj hwm, raug thuam rau tib yam. Nws txoj haujlwm kuj qhia txog qhov tsis muaj zog ntawm cov thawj coj charismatic rau cov tswv cuab: peb caug rau xyoo ntawm kev tswj hwm xaus nrog kev tawm mus sib tham uas muaj nqis 10 lab euros. Rau lwm txoj haujlwm ntawm cov thawj coj Fabkis tseem ceeb, saib peb ntu keeb kwm ntawm tus kheej los yog li cas Bernard Michel, hloov ntawm Credit Agricole mus rau Gecina.
Qhov chaw
Cov ntawv nkag Wikipedia rau "Jean-Michel Aulas" (nkag mus rau 23/10/2026), nrog rau cov ntaub ntawv tseem ceeb: Kev sib tw (2025 qeb duas kev nplua nuj), OL Groupe cov ntawv xov xwm tshaj tawm (2023), Le Monde, Le Progrès, L'Équipe. Cov nyiaj tau los ntawm lub club thiab OL Groupe tus nqi tau taug qab ntawm peb nplooj ntawv. Bourse.
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