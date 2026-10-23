John McCain, yug rau lub Yim Hli 29, 1936, hauv Panama Canal Zone thiab tuag rau lub Yim Hli 25, 2018, hauv Arizona, yog ib tug Republican senator rau ntau tshaj peb caug xyoo, ib tug neeg sib tw rau Thawj Tswj Hwm ntawm Tebchaws Meskas hauv xyoo 2008, thiab - qhov tseeb me ntsis paub - ib tug neeg tseem ceeb hauv ob qhov tseem ceeb ntawm kev tswj hwm nyiaj txiag hauv Asmeskas: Keating Five scandal thiab kev hloov pauv nyiaj txiag hauv kev sib tw. Saib rov qab rau txoj haujlwm uas suav nrog kev ua tsov rog, kev nom kev tswv, thiab Wall Street.

Tub thiab xeeb ntxwv ntawm admirals, naval aviator

Yug los rau hauv tsev neeg ntawm cov tub rog siab - nws txiv thiab yawg yog plaub lub hnub qub admirals - John McCain kawm tiav ntawm Naval Academy hauv Annapolis xyoo 1958 thiab tau los ua tus tsav dav hlau hauv dej hiav txwv. Xa mus rau Nyab Laj, nws lub dav hlau raug tua poob saum Hanoi thaum Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 1967. Ua ib tug neeg raug kaw hauv kev ua tsov rog rau tsib xyoos thiab ib nrab, nws tsis kam tso nws tawm ntxov vim yog nws txiv lub luag haujlwm. Thaum nws raug tsim txom, nws rov qab los nrog kev raug mob mus tas li - ib qho kev paub uas yuav hloov nws tus cwj pwm nom tswv thiab kev coj ncaj ncees.

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The Keating Five: qhov teeb meem nyiaj txiag uas tau hloov nws txoj haujlwm

Xyoo 1982, John McCain raug xaiv los ua tus sawv cev rau Pawg Neeg Sawv Cev thiab xyoo 1986 nws tau los ua tus thawj coj hauv Senate, thiab xyoo 1989 nws tau ntsib teeb meem loj heev. Keating Five scandalNrog rau plaub tus thawj coj ntawm pawg thawj coj, nws tau ntsib nrog cov neeg tswj hwm hauv tsoomfwv sawv cev rau Charles Keating, tus thawj coj ntawm Lincoln Savings and Loan, lub koom haum txuag nyiaj thiab qiv nyiaj uas yog lub hauv paus ntawm kev kub ntxhov txuag nyiaj thiab qiv nyiaj - qhov teeb meem uas yuav ua rau cov neeg them se Asmeskas raug nqi ntau txhiab lab daus las. McCain, uas tau txais cov nyiaj pab los ntawm Keating, tau raug Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees ntawm Senate cem rau "kev txiav txim siab tsis zoo," tab sis tsis muaj kev foob. Cim los ntawm qhov xwm txheej, nws yuav ua rau nws yog lub zog tsav tsheb tom qab nws txoj kev sib ntaus sib tua rau kev pom tseeb nyiaj txiag hauv lub neej nom tswv - ib zaj lus qhia hauv kev tswj hwm uas cuam tshuam nrog kev sib cav txog kev tswj hwm kev ua lag luam uas peb npog hauv peb kab ntawv. Bourse.

McCain-Feingold: Kev Hloov Kho Nyiaj Txiag Rau Kev Sib Tw

Los ntawm qhov kev paub no tau tshwm sim nws cov kos npe tsim cai lij choj: txoj cai McCain-Feingold (Bipartisan Campaign Reform Act, 2002), sau ua ke nrog Democrat Russell Feingold, uas txwv tsis pub cov tuam txhab thiab cov koom haum pub nyiaj thiab tswj hwm kev tshaj tawm nom tswv - qhov kev hloov pauv loj tshaj plaws ntawm kev pab nyiaj txiag hauv Asmeskas txij li xyoo 1970. Qhov kev tawm tsam "kev hloov pauv" no tawm tsam nyiaj txiag hauv kev nom kev tswv ua rau nws yog ib tus ntawm ob peb tus Republican senators tsis tu ncua sib cav nrog nws tog, yog li ntawd nws lub npe menyuam yaus "maverick".

2008: kev sib tw ua tus thawj tswj hwm

Tus neeg sib tw ua tus thawj tswj hwm ntawm Republican xyoo 2008, tom qab poob rau George W. Bush xyoo 2000, nws tau xaiv tus Thawj Kav Tebchaws Alaska Sarah Palin ua nws tus khub khiav - qhov kev xaiv no feem ntau txhais tau tias yog qhov qhia txog kev sib cais ntawm pawg neeg. Nws raug Barack Obama swb (45,7% rau 52,9%). Thaum lub sijhawm sib tw, nws tau ua tus neeg tshwj xeeb los ntawm kev kho cov lus hais tawm tsam nws tus neeg sib tw, hauv cov xwm txheej uas tau dhau los ua lub cim.

Xyoo tas los no: lub suab ywj pheej hauv Senate

Ua tus thawj coj ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas Tub Rog ntawm Senate, John McCain tau los ua ib tus neeg muaj suab ywj pheej tshaj plaws hauv Congress thaum xyoo 2010: nws qhov kev pov npav nto moo tawm tsam kev tshem tawm Obamacare hauv xyoo 2017 (tus ntiv tes xoo uas tam sim no yog keeb kwm), thiab nws cov lus tseem ceeb txog Russia thiab cov se. Kuaj pom tias muaj glioblastoma thaum Lub Xya Hli 2017, nws tau rho tawm kev kho mob thaum Lub Yim Hli 2018 thiab tuag thaum Lub Yim Hli 25 thaum muaj hnub nyoog 81 xyoo, ib hnub ua ntej nws hnub yug. Nws lub ntees tuag hauv xeev Washington tau koom nrog los ntawm Thawj Tswj Hwm Obama thiab Bush - raws li nws xav tau, vim tias tus thawj tswj hwm zaum tsis tau raug caw tuaj koom.

Cov ntsiab lus tseem ceeb

Dhau ntawm tus phab ej ua tsov rog thiab tus neeg sib tw, John McCain tseem nyob hauv keeb kwm nyiaj txiag tus txiv neej uas tau hloov pauv qhov kev txaj muag ntawm tus kheej mus rau hauv kev hloov pauv ntawm kev tswj hwm nyiaj txiag nom tswv - ib qho piv txwv ntawm kev tswj hwm, los ntawm Keating Five mus rau McCain-Feingold. Rau lwm txoj haujlwm ntawm cov neeg pej xeem uas tau tawm lawv lub cim rau kev tswj hwm thiab kev ua lag luam, saib peb ntu keeb kwm ntawm tus kheej.

Qhov chaw

Wikipedia "John McCain" thiab cov ntaub ntawv tseem ceeb ib txwm muaj: Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees ntawm Teb Chaws Asmeskas (Keating Five Report, 1991), Bipartisan Campaign Reform Act (2002), cov txiaj ntsig raug cai ntawm kev xaiv tsa tus thawj tswj hwm xyoo 2008 (Federal Election Commission). Nplooj ntawv Evergreen - cov ntaub ntawv tseeb uas tau tsim thiab txheeb xyuas tau.