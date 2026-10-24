Broadcom Tshuag (AVGO): Kev Tshuaj Xyuas, Tus Nqi & Outlook 2026

Tus Nqi Tshuag Broadcom (AVGO): Kev Hais Lus Nyob & Cov Ntaub Ntawv Tam Sim No
cov Broadcom Cov lag luam Tshuag ntawm Nasdaq nyob rau hauv lub ticker AVGO. Tus nqi tam sim no qhia $321,68 $, qhov sib txawv ntawm -0,48% dhau lub sijhawm. Tau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau txav mus ntawm $ 289,96 $ thiab $ 495,00 $, nrog rau qhov ntim txhua hnub hauv thaj tsam ntawm 15,871,100 feem - qhov ua kua ntawm US mega-cap.
Rau cov tub ua lag luam Fabkis, muaj ib txheej ntxiv: cov khoom lag luam raug hais ua nyiaj daus las, yog li kev hloov pauv txiaj ntsig los saum toj ntawm kev nyeem tus nqi sib koom, thiab cov khoom lag luam tsis tsim nyog rau txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis (PEA) - nws raug yuav los ntawm tus account ruaj ntseg ib txwm muaj.
Broadcom Tshuag ntawm Ib Lub Ntsiab Lus: Ib Lub Koom Haum Tshuab Ob-Cav
Broadcom coj ob lub lag luam los ua ke uas ib zaug xav tias tsis sib haum: lub cov khoom siv semiconductor — cov chips networking rau cov chaw khaws ntaub ntawv, kev sib txuas, broadband, cov chips tshwj xeeb tsim rau cov npe loj tshaj plaws hauv huab — thiab software tsim kho vaj tse, tam sim no yog ib lub hauv paus tseem ceeb txij li thaum VMware tau txais, ua kom tiav los ntawm cov kev daws teeb meem lag luam uas tau txais los ntawm CA thiab Symantec.
Qhov kev sib txawv no hloov pauv qhov profile ntawm cov khoom lag luam: software coj cov nyiaj tau los rov qab los uas ua rau lub voj voog ntawm cov chips, thaum cov semiconductors muab kev cuam tshuam rau lub ntsiab lus kev lag luam loj tshaj plaws ntawm kaum xyoo - kev txawj ntse dag.
Cov cim qhia ntawm pawg neeg qhia txog nws tus thawj coj: Hock Tan tau khiav Broadcom ze li ntawm ob xyoo caum thiab tau hloov kev yuav khoom raws li kev qhuab qhia mus rau hauv kev lag luam hauv nws tus kheej txoj cai - yuav cov khoom siv thev naus laus zis laus, txiav lawv cov nqi, hloov lawv txoj kev tshawb fawb thiab kev txhim kho mus rau kev lag luam muaj txiaj ntsig, thiab rov ua dua cov txheej txheem. Ib txoj kev uas tau kos kev thuam rau nws txoj haujlwm txiav, tab sis tau xa qee qhov kev tsim txiaj ntsig zoo tshaj plaws hauv kev lag luam thev naus laus zis thoob ntiaj teb.
Tus qauv xav tau kev qhuab ntuas tas mus li rau kev ua tiav: txhua qhov kev koom ua ke yuav tsum qhib cov npoo uas tau cog lus tseg, txwv tsis pub lub tshuab yuav ua tsis tiav.
Vim li cas Broadcom Tshuag Nqe Tsiv
Plaub tus tsav tsheb piav qhia feem ntau ntawm qhov kev nqis tes ua. Ua ntej, tus lub voj voog semiconductor: qhov kev thov rau cov chips networking ua raws li kev nqis peev hauv chaw khaws ntaub ntawv, nws tus kheej tsav los ntawm kev tsim cov khoom siv dag zog txawj ntse - txhua peb lub hlis twg, kev ua lag luam txiav txim siab txog kev loj hlob ntawm AI semiconductor los ntsuas seb Broadcom puas tau txais nws cov feem ntawm cov peev nyiaj huab loj.
Ntxiv mus, tus cov chips tshwj xeeb: tsim los kom xaj rau ob peb lub hyperscalers, lawv ua rau Broadcom yog ib tus neeg ua si ob peb uas muaj peev xwm tsim cov accelerators raws li qhov loj me - txhua qhov lus xaiv ntawm daim ntawv cog lus loj tshiab txav cov khoom lag luam. Tom qab ntawd, Kev koom ua ke ntawm VMwarekev tsiv teb tsaws chaw ntawm cov neeg siv khoom mus rau kev sau npe, tus nqi nce siab uas qee tus ntawm lawv sib tw, thiab qhov ceev ntawm kev loj hlob ntawm software raug taug qab txhua peb lub hlis.
Thaum kawg, tus lub voj voog ntawm tus nqi: ib lub tuam txhab mega-cap uas muaj nqis heev raug hloov kho dua tshiab thaum cov nqi mus sij hawm ntev txav mus, tsis muaj kev sib txuas rau nws cov haujlwm.
Raws li lub sijhawm dhau los, qhov hnyav ntawm software hloov pauv qhov kev nyeem ntawv: kev sau npe rov ua dua txo qhov loj ntawm cov voj voog uas tswj hwm Broadcom qub, lub tuam txhab ua chip ua si ntshiab - qhov kev hloov pauv uas kev ua lag luam them rau nrog tus nqi siab dua, thiab ib qho uas ua rau txhua qhov kev tshaj tawm cov nyiaj tau los txhua peb lub hlis tsawg dua li yav dhau los.
Keeb Kwm Tshuag Broadcom thiab Kev Ua Lag Luam Tshuag
Txoj kev lag luam hauv Broadcom tau hloov pauv peb lub sijhawm. Kaum xyoo ntawm kev yuav khoom ntau zaus, uas coj pawg neeg los ntawm tus tsim chip mus rau lub platform thev naus laus zis ntau yam, nrog rau kev nce siab tas li hauv tus nqi sib koom.
Tom qab ntawd qhov pivot rau kev txawj ntse cuav: cov chips networking tau dhau los ua tus qauv hauv AI data centers, cov accelerators kev cai tau coj mus rau hauv qhov qhib, cov khoom lag luam nkag mus rau hauv cov ntsuas tseem ceeb thiab ob npaug ntau zaus dhau - nqa los ntawm tib nthwv dej li cov npe loj tshaj plaws hauv lub sector.
Thaum kawg, qhov kev yuav khoom ntawm VMware, qhov kev twv txiaj loj tshaj plaws hauv keeb kwm ntawm pawg neeg: tus nqi zoo tshaj plaws, kev koom ua ke uas muaj kev sib tham ze, kev hloov kho tus nqi sib tw - thiab kev hloov pauv peev uas los, ua nws qhov chaw tseem ceeb, nrog rau kev faib cov khoom lag luam uas coj tus nqi sib koom rov qab mus rau qib uas cov tub ua lag luam muag khoom tuaj yeem them taus.
Rau cov tub ua lag luam Fabkis, muaj ob txoj kev ceeb toom: txiav txim siab txog kev ua tau zoo hauv cov nyiaj daus las thiab tom qab ntawd hauv euros, vim tias tus nqi pauv tau ua rau muaj kev txav mus los ntau dua lossis txo qis nyob ntawm lub sijhawm; thiab piv Broadcom nrog nws cov phooj ywg tiag tiag - cov semiconductor thiab software platforms - es tsis yog nrog kev lag luam dav dav hauv Tebchaws Meskas uas tam sim no nws yog ib feem tseem ceeb.
Broadcom Dividend: Kev Loj Hlob Ruaj Khov Raws Li Txoj Cai
Cov nyiaj faib txhua peb lub hlis yog $ 2,60 rau ib feem ntawm Broadcom, qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li 0,81%% ntawm tus nqi tam sim no. Tus lej nyiaj tau los tseem ceeb dua li nws txoj kev mus: Broadcom tau tsa nws cov nyiaj faib txhua xyoo rau ntau tshaj kaum xyoo - cov ntaub ntawv tsis tshua muaj nyob hauv kev lag luam thev naus laus zis - tau txais nyiaj los ntawm kev tsim nyiaj ntau heev. Txoj cai yog qhov tseeb: cov nyiaj faib loj hlob nrog cov nyiaj tau los, maj mam ua feem pua ntawm tus nqi sib koom, ruaj khov hauv cov nqe lus tseeb.
Rau cov tswv cuab Fabkis, cov nyiaj faib hauv Tebchaws Meskas no muaj se txiav 15% thaum daim ntawv W-8BEN tau ua tiav, uas tuaj yeem suav nrog se Fabkis - cov ntsiab lus se los suav rau hauv kev suav cov nyiaj tau los tiag tiag.
Leej twg yog tus tswv ntawm Broadcom?
Cov qauv kev tuav feem ntawm cov tuam txhab thev naus laus zis hauv Asmeskas muaj kev ruaj khov tsis zoo li qub: tus tsim-CEO tom qab lub tswv yim no khaws nws cov feem tseem ceeb, sib phim nws txoj hmoov zoo nrog cov tswv cuab - kev cog lus ntawm kev txuas ntxiv mus ntev npaum li nws ua tus thawj coj - nyob ib puag ncig lub hauv paus ntawm Asmeskas thiab cov koom haum thoob ntiaj teb uas tswj hwm cov npe. Cov qauv no muaj kev txhais lus tseeb: cov kev txiav txim siab loj - kev yuav khoom loj, kev faib cov khoom lag luam, cov cai rov qab los ntawm cov tswv cuab - ua raws li lub zeem muag ua lag luam sib xws es tsis yog kev xav ntawm kev ua lag luam txhua peb lub hlis.
Qhov rov qab rau cov tswv cuab tsawg: kev pheej hmoo tseem ceeb nyob ib puag ncig tus thawj coj uas nws lub hnub nyoog thiab kev ua tiav yuav dhau los ua ib qho kev kawm hauv lawv tus kheej txoj cai, zoo li txhua lub tuam txhab uas tsim nyob ib puag ncig ib tus neeg.
Cov Neeg Sib Tw ntawm Broadcom: Nruab Nrab ntawm Chips thiab Platforms
Hauv cov khoom siv semiconductor, kev sib tw ua si thoob ntiaj teb: Nvidia tswj hwm cov accelerators dav dav uas Broadcom cov chips kev cai sib koom ua ke; AMD tawm tsam tib lub niche nrog nws tus kheej accelerators; Qualcomm tseem yog tus qauv tseem ceeb hauv kev siv xov tooj ntawm tes wireless, uas yog ib lub lag luam nyob ib sab. Hauv cov chips networking, Broadcom ntsib cov kws tshwj xeeb me me los ntawm qhov chaw ze-dominant - lub zog ntawm kev ua tus qauv teeb tsa hauv cov chaw khaws ntaub ntawv.
Hauv cov software infrastructure, qhov chaw hloov pauv: IBM, Oracle thiab cov neeg ua si huab sib koom ua lag luam virtualization thiab kev tswj hwm infrastructure uas VMware ib zaug tau tswj hwm - kev tiv thaiv qhov chaw ntawd tawm tsam kev tsiv mus rau huab yog ib qho ntawm cov ntaub ntawv loj tshaj plaws ntawm pawg neeg ntawm kaum xyoo. Kev sib piv cov lej ntawm ob lub lag luam - chips thiab software - qhia txog yuav ua li cas kev ntsuas tus nqi sib koom ua ke tau tsim.
Lwm cov khoom lag luam semiconductor uas yuav tsum tau saib xyuas: AXT Inc., Amkor Technology thiab Viv ncaus Logic.
Cov Ntaub Ntawv Nyiaj Txiag ntawm Broadcom
Cov cim qhia hauv qab no qhia txog kev nyeem cov khoom lag luam tseem ceeb; cov lej ntxaws ntxaws tau muab los ntawm peb pab neeg cov ntaub ntawv thiab hloov kho tom qab txhua qhov kev tso tawm cov nyiaj tau los.
|Qhov taw qhia
|Tus nqi
|lub sij hawm
|Nyiaj Khwv Nyiaj
|-
|-
|Kev loj hlob ntawm AI semiconductor
|-
|-
|Kev khiav haujlwm ntawm npoo
|-
|-
|Muaj nyiaj pub dawb ntws
|-
|-
|Cov nyiaj faib rau ib feem (peb lub hlis)
|$2,60 (nyob)
|-
|Kev lag luam peev txheej
|saib tus nqi ntawm cov feem × tus naj npawb ntawm cov feem
|-
Puas yog Broadcom Tshuag yuav zoo hauv xyoo 2026? Lub zog thiab kev pheej hmoo
Lub zog ntawm cov khoom lag luam nyob hauv nws txoj haujlwm: ib lub tuam txhab quasi-duopoly ntawm cov ntaub ntawv chaw sib txuas lus; txoj cai ua ib qho ntawm ob peb tus neeg muab khoom ntawm cov khoom siv ceev rau hyperscalers, ib lub lag luam nyob ntawm txoj kev sib tshuam ntawm kev nqis peev thev naus laus zis loj tshaj plaws hauv keeb kwm; cov nyiaj tau los tshwj xeeb los ntawm kev qhuab ntuas tus nqi loj heev; lub hauv paus software rov ua dua uas ua rau cov voj voog du; thiab kev tswj hwm mus sij hawm ntev nrog cov tswv cuab.
Cov kev pheej hmoo kuj sib txawv: kev vam khom rau cov neeg siv khoom huab me me uas cov peev nyiaj siv rau kev tsim kho vaj tse yuav qeeb; kev sib tw ua lag luam hauv cov khoom siv ceev ceev, qhov twg txhua tus neeg ua haujlwm hyperscaler cog ntau tus neeg muab khoom; kev koom ua ke ntawm VMware, uas qhov kev sib txhuam ntawm tus nqi yuav ua rau cov neeg siv khoom poob qis; tus nqi siab uas ua rau tsis muaj chaw rau kev poob siab txhua peb lub hlis; thiab kev pheej hmoo ntawm kev ua tiav ib tus thawj coj zoo.
Tsis muaj ib qho ntawm cov zog no lav qhov nqi tag kis: kev sib txawv tseem yog cov lus teb ntawm cov khoom lag luam.
|Muaj zog
|Txaus ntshai
|Tus qauv hauv cov chips networking hauv chaw khaws ntaub ntawv
|Kev vam khom rau cov peev nyiaj ntawm ob peb tus neeg ua haujlwm hyperscaler
|Cov cuab yeej ua kom nrawm AI tshwj xeeb - ib txoj haujlwm tsis tshua muaj
|Kev sib tw ua lag luam hauv ib lub niche
|Cov software rov ua dua (VMware) uas ua kom cov voj voog du
|Kev sib txhuam ntawm tus nqi los ntawm kev koom ua ke ntawm VMware
|Cov nyiaj faib tau nce txhua xyoo rau 10+ xyoo
|Kev ntsuas tus nqi uas xav tau, me ntsis qhov yuam kev
|Kev tswj hwm iconic nrog daim tawv nqaij hauv qhov kev ua si
|Kev pheej hmoo ntawm kev ua tiav tus thawj coj
Yuav Ua Li Cas Yuav Broadcom Tshuag Los Ntawm Fabkis
Ib qho khoom lag luam hauv Asmeskas uas teev nyob rau hauv Nasdaq, Broadcom raug yuav los ntawm tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj - PEA tsis tso cai - los ntawm tus broker muab kev nkag mus rau kev sib pauv hauv Asmeskas, uas yog qhov teeb meem rau feem ntau ntawm cov neeg ua si hauv peb online brokers sib piv.
Peb lub ntsiab lus tseem ceeb: cov feem faib ua feem me me cia koj nqis peev rau tus nqi ruaj khov txawm tias tus nqi ntawm ib qho khoom twg los xij; cov nqi pauv nyiaj siv rau txhua qhov kev yuav khoom hauv cov nyiaj daus las thiab raug khaws cia los ntawm kev txiav txim ua pawg; daim ntawv W-8BEN, ua tiav ib zaug nrog koj tus broker, txiav cov se txiav ntawm cov nyiaj faib rau 15%.
Ntawm cov khoom lag luam uas txav mus los sai heev nyob ib puag ncig cov nyiaj tau los txhua peb lub hlis, kev txiav txim txwv tsis pub muaj qhov sib txawv tom qab tshaj tawm - cov txheej txheem tau piav qhia meej hauv peb phau ntawv qhia rau kev txiav txim siab ua lag luam hauv khw, thiab kev sib piv ntawm cov ntaub qhwv hauv peb qhov kev tshuaj xyuas ntawm PEA vs tus account kev ruaj ntseg xaiv. Rau ntau yam khoom muaj nqis ua lag luam dhau ntawm cov khoom lag luam, cov platform tshwj xeeb tseem nyob hauv qhov ncav cuag los ntawm qhib ib tus account nrog Vantage →.
Yuav Nyeem Broadcom Stock Quote Txhua Hnub Li Cas
Tus nqi ntawm Broadcom hauv Tshuag nyeem tawm tsam daim ntawv qhia hnub Asmeskas: cov lej txhua peb lub hlis tuaj txog tom qab Wall Street kaw, thiab kev sib tham tom ntej tsom mus rau qhov kev teb - ntawm cov khoom lag luam ntawm qhov loj me no, qhov sib txawv ntawm ntau feem pua ntawm daim ntawv qhia poob siab tseem yog qhov xwm txheej.
Peb lub qhov rais teeb tsa lub suab ntawm lub hli: cov nyiaj tau los ntawm cov neeg siv khoom loj hauv huab, uas lawv cov lus tawm tswv yim txog kev siv nyiaj rau hauv kev tsim kho vaj tse thoob plaws hauv AI saw; Cov ntaub ntawv macroeconomic hauv Tebchaws Meskas - kev nce nqi thiab cov haujlwm - uas txav cov kev cia siab ntawm tus nqi, thiab nrog lawv qhov kev ntsuas tus nqi ntawm cov thev naus laus zis loj; thiab, txhua peb lub hlis twg, cov txiaj ntsig ntawm pawg nrog kev loj hlob ntawm semiconductor thiab kev hloov pauv software.
Rau cov tub ua lag luam Fabkis, kev txiav txim txwv tsis pub ua tiav hauv qhov qhib qhov sib txawv, thiab kev nyeem cov txiaj ntsig hauv euros yog qhov ceeb toom tias cov txiaj ntsig los saum toj ntawm kev ua tau zoo: kev nce hauv cov khoom lag luam tuaj yeem raug rhuav tshem los ntawm kev poob qis ntawm duas, thiab rov qab los.
Lub luag haujlwm twg ntawm Broadcom Tshuag yuav tsum ua si hauv Portfolio?
Broadcom haum rau hauv lub tes tsho thev naus laus zis ntawm cov khoom lag luam, nrog rau qhov xwm txheej tshwj xeeb: ib nrab ntawm kev loj hlob ntawm cov neeg tsim khoom chips thiab cov nyiaj tau los ntawm cov software ntsia. Ob qho kev siv sib koom ua ke. Raws li txoj haujlwm tseem ceeb ntawm AI, nws ua rau muaj ntau yam kev nthuav dav rau lub ntsiab lus dhau ntawm ib lub npe - lub tswv yim yog tias cov khoom siv ntawm kev txawj ntse dag them rau cov neeg muab khoom ntawm silicon thiab kev sib txuas lus, txawm tias cov ntawv thov yeej.
Ua ib qho kev tiv thaiv ntxiv, nws cov kev sau npe software thiab cov nyiaj faib uas nce ntxiv coj qhov profile ze dua li cov khoom lag luam uas tau tsim tsa lawm. Hauv ob qho tib si, qhov kev qhuab qhia zoo ib yam: ib txoj haujlwm loj los nqus cov kev kho qhov ntsuas uas cov khoom lag luam thev naus laus zis loj dhau los thaum tus nqi nce - kev sib txawv ntawm lub tes tsho, tom qab ntawd cov khoom lag luam, tseem yog qhov kev tiv thaiv tiag tiag.
Broadcom nyob rau hauv Semiconductor Value Chain
Kev nkag siab txog Broadcom txoj haujlwm yuav tsum tau pom tag nrho cov saw hlau ntawm kev suav niaj hnub no. Upstream, cov chaw tsim khoom - TSMC saum toj no txhua yam - tsim cov chips uas lwm tus tsim. Hauv nruab nrab, cov neeg tsim qauv: Nvidia rau cov accelerators dav dav, AMD ntawm cov processors thiab nws tus kheej accelerators, Qualcomm rau mobile - thiab Broadcom hauv ob lub niches txiav txim siab.
Thawj qhov: cov chips networking — cov switches thiab routers uas txuas ntau txhiab tus servers thiab accelerators hauv lub chaw khaws ntaub ntawv; yog tsis muaj txheej ntawd, AI computing farms tsis khiav, txawm tias cov chips muaj zog npaum li cas los xij.
Qhov thib ob: cov khoom siv accelerators uas tsim los ntawm kev cai - cov chips uas tsim los nrog, thiab rau, ob peb lub hyperscalers uas nyiam lawv cov circuits dua li cov qauv uas twb muaj lawm; Broadcom coj tus qauv tsim thiab kev nkag mus rau kev tsim khoom, tus neeg siv khoom coj nws cov software architectures. Qhov ob txoj haujlwm no - kev sib txuas thiab kev hloov kho - piav qhia txog pawg neeg lub zog: qhov twg kev sib tw tsom mus rau cov khoom siv accelerators dav dav, Broadcom khwv tau ntawm ob sab ntawm kev ua lag luam, los ntawm txoj haujlwm uas tsuas yog ob peb tus neeg ua si tuaj yeem ua raws li.
Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Broadcom Tshuag
Koj puas tuaj yeem yuav Broadcom Tshuag hauv PEA?
Tsis yog: vim yog lub tuam txhab Asmeskas uas teev nyob rau hauv Nasdaq, cov khoom lag luam tsis tsim nyog rau PEA. Nws raug yuav los ntawm tus account kev ruaj ntseg, nrog rau kev kho se ntawm daim ntawv qhwv ntawd thiab Asmeskas cov se txiav ntawm cov nyiaj faib, txo qis rau 15% ua tsaug rau daim ntawv W-8BEN.
Broadcom txoj kev sib raug zoo nrog Artificial Intelligence yog dab tsi?
Ob npaug: cov chips networking uas txuas ntau txhiab tus accelerators rau ib leeg hauv cov chaw khaws ntaub ntawv - tus qauv ua lag luam - thiab cov accelerators tshwj xeeb uas Broadcom tsim los xaj rau qee cov hyperscalers. Broadcom tsis yog tus muag khoom ntawm cov neeg siv khoom AI, tab sis yog ib qho ntawm nws cov neeg muab khoom siv tseem ceeb tshaj plaws.
Vim li cas Broadcom Tshuag Split thiaj li tshwm sim?
Pawg neeg tau ua ib qho kev faib cov khoom lag luam kom coj tus nqi ntawm cov khoom lag luam, uas tau siab heev tom qab ntau xyoo ntawm kev nce nqi, rov qab mus rau qib uas cov tub ua lag luam muag khoom tuaj yeem nkag mus tau. Kev ua haujlwm tsis hloov pauv dab tsi txog tus nqi ntawm cov khoom tuav: kaum feem tom qab muaj nqis ib feem ua ntej, suav nrog cov nyiaj faib.
Puas yog Broadcom Them Nyiaj Zoo?
Ib qho nyiaj faib uas loj hlob tas li es tsis yog qhov nyiaj tau los siab: tus nqi txhua xyoo tseem me me piv rau tus nqi sib koom, tab sis qhov nyiaj them tau nce txhua xyoo rau ntau tshaj kaum xyoo, tsav los ntawm cov nyiaj tau los - qhov qauv qub ntawm cov khoom lag luam thev naus laus zis uas tau mus txog qhov loj hlob tag nrho.
Broadcom lossis Nvidia: Koj Yuav Tsum Xaiv Qhov Twg Rau Kev Siv AI?
Ob tug no tsis twv rau tib txheej: Nvidia muag cov accelerators dav dav uas txhua tus neeg sib ntaus sib tua; Broadcom nruab cov hyperscalers uas tsim lawv tus kheej cov chips thiab txuas lawv cov chaw khaws ntaub ntawv. Keeb kwm, kev ua lag luam tau them qhov kev loj hlob pom tseeb tshaj plaws - Nvidia's - thiab Broadcom's positional premium. Ob lub ntsiab lus no tuaj yeem nyob ua ke hauv ntau yam AI sleeve, ntawm qhov hnyav uas xav txog.
Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm AVGO Tshuag?
Kev tsom mus rau ib puag ncig: feem pua ntawm cov nyiaj tau los ntawm semiconductor uas loj hlob tuaj nyob ntawm cov peev nyiaj siv rau kev tsim kho vaj tse ntawm ob peb lub tuam txhab hyperscaler thiab lub zog ntawm lub voj voog AI. Kev qeeb ntawm cov peev txheej ntawd, lossis kev poob ntawm qhov kev pab cuam accelerator, yuav pab txhawb kev loj hlob.
Yuav ua li cas rau cov neeg siv khoom VMware hauv Pawg Txoj Kev Npaj?
Kev hloov pauv ntawm daim ntawv tso cai tas mus li mus rau kev sau npe txuas ntxiv mus ntau xyoo: nws tau txais cov nyiaj tau los rov qab, tab sis nws tau tsa tus nqi rau qee tus neeg siv khoom, uas tawm tsam nws lossis tsiv mus. Kev taug qab txhua peb lub hlis ntawm kev loj hlob ntawm software - thiab ntawm tus nqi hloov pauv - ntsuas qhov kev vam meej ntawm kev koom ua ke no, pawg neeg qhov project ua haujlwm tseem ceeb.
Ntsiab Cai
- SauNasdaq, ticker AVGO, hais ua nyiaj daus las - tsuas yog tus account securities xwb (tsis tsim nyog rau PEA).
- Profile: cov khoom siv semiconductor (networking, kev cai AI accelerators) + rov ua dua software (VMware).
- Tus nqi tsav tsheb: hyperscaler AI cov peev nyiaj, VMware kev koom ua ke, margins, lub voj voog tus nqi.
- Faib: txhua peb lub hlis, tsa txhua xyoo rau ntau tshaj kaum xyoo - kev loj hlob es tsis yog cov txiaj ntsig.
- Tseem ceeb txaus ntshai: kev tsom mus rau cov neeg siv khoom thiab kev ntsuas tus nqi uas xav tau - ntsuas qhov loj ntawm txoj haujlwm raws li qhov tsim nyog.