CAC 40 Index: Kev Sib Xyaws, Tus Nqi & Yuav Ua Li Cas Nqis Peev (2026)

Tus nqi CAC 40 niaj hnub no: Kev hais nqe tiag tiag
Tam sim no, CAC 40 tab tom ua lag luam ntawm 7 782,82 points, a change of -0,36% on the session, on a volume of 74 943 100 shares traded. Over the past twelve months, the index has moved between 7 505,27 € and 8 755,03 € points. The index’s ticker is PX1, nws ISIN yog FR0003500008, thiab kev lag luam tshwm sim ntawm Euronext Paris - peb piav qhia txog cov sijhawm thiab nws ua haujlwm li cas hauv qab no.
CAC 40 Index Yog Dab Tsi? Kev Txhais Lus ntawm Paris Stock Exchange Benchmark
Lub CAC 40 index yog lub benchmark tseem ceeb ntawm Paris Stock Exchange: nws coj ua ke 40 lub lag luam loj tshaj plaws uas teev nyob rau hauv Euronext Paris, xaiv los ntawm qhov loj me thiab cov qauv ntawm kev ua lag luam, thiab ntes tau kev noj qab haus huv ntawm Fabkis lub lag luam hauv ib daim duab. Nws lub npe yog ib lub acronym - Kev Pab Txhawb Nqa Kev Hais Nqe Tsis Tu Ncua (Kev Pab Txuas Ntxiv Mus Rau Kev Hais Nqe) — tau txais los ntawm lub tshuab hais nqe hluav taws xob ntawm xyoo 1980, thiab nws zaj dab neeg pib thaum Lub Kaum Ob Hlis 31, 1987, nrog rau tus nqi pib teeb tsa ntawm 1,000 cov ntsiab lus.
Nws lub luag haujlwm mus deb tshaj qhov kev tshaj tawm hauv kev lag luam. CAC 40 ua haujlwm ua ib qho tus qauv rau cov neeg tswj hwm cov cuab tam: ntau pua lub peev nyiaj index thiab ETFs rov ua dua nws cov kev ua tau zoo, ntau txhiab lab euros raug tswj hwm tawm tsam nws, thiab nws cov qauv tsim cov peev txheej ntawm cov koom haum thoob plaws lub tebchaws. Nws tseem yog lub barometer uas cov xov xwm thiab cov kws tshawb fawb txog kev lag luam hais los sau cov kev xav ntawm Fabkis cov khw muag khoom lag luam - qee zaum tsis ncaj ncees, raws li lub index ntawm 40 cov khoom lag luam tsis yog tag nrho lub tebchaws kev lag luam - tab sis nws lub zog ntawm kev puas siab puas ntsws yog qhov tseeb. Thaum kawg, nws yog ib qho cuab yeej ua lag luam hauv nws tus kheej txoj cai: yav tom ntej, kev xaiv thiab cov neeg taug qab cia koj pauv nws ncaj qha, yam tsis tas yuav ib feem.
CAC 40 suav li cas? Kev ntsuas qhov hnyav piav qhia yooj yim
CAC 40 yog ib qho "free-float market capitalization-weighted" index - ib qho mis uas tsim nyog txhais. Txhua lub tuam txhab ntsuas qhov ntsuas raws li tus nqi ntawm nws cov feem uas muaj nyob hauv kev ua lag luam (cov feem uas muaj free float, piv txwv li cov feem uas pauv tau, tsis suav nrog cov feem ruaj khov uas tsoomfwv lossis tsev neeg tsim tsa tuav). Qhov tseeb: ib lub tuam txhab uas muaj free-float market cap yog kaum npaug ntawm lwm lub tuam txhab ntsuas kaum npaug ntau dua hauv qhov kev txav ntawm qhov ntsuas - thiab qhov sib piv, ib qho khoom lag luam me me tuaj yeem nce siab yam tsis txav CAC.
Peb txoj cai ua kom tiav lub moj khaum no. Ua ntej, ib qho lub hau hnyav: tsis muaj cov khoom lag luam twg yuav tshaj qhov feem pua ntawm cov ntsuas thaum rov ua kom sib npaug, yog li ntawd tsis muaj ib lub tuam txhab loj - khoom kim heev tau muab piv txwv - tuaj yeem hais txog kev ua lag luam ntawm nws tus kheej. Qhov thib ob, tus kev tshuaj xyuas txhua peb lub hlisPawg neeg tshawb fawb txog kev ntsuas ntawm Euronext tshuaj xyuas cov khoom plaub zaug hauv ib xyoos, ntxiv lossis tshem tawm cov khoom lag luam raws li lawv qhov loj me thiab kev ua lag luam, siv tau tom qab tshaj tawm - cov kev hloov pauv no ib txwm ua rau xov xwm nyiaj txiag. Qhov thib peb, kev tsim nyog: cov tuam txhab yuav tsum tau teev nyob rau hauv Euronext Paris thiab dhau qhov kev xeem free-float thiab volume; txoj cai lij choj ntawm cov tuam txhab tsis muaj feem cuam tshuam - Airbus, lub tuam txhab European uas tau koom ua ke raws li txoj cai Dutch, yog qhov pov thawj uas muaj sia nyob. Cov cai no piav qhia vim li cas CAC 40 tseem sawv cev tom qab peb caug tsib xyoos ntawm keeb kwm: nws pheej rov tsim dua nws tus kheej.
Cov Qauv ntawm CAC 40 Index: 40 Lub Tuam Txhab, Lawv Qhov Hnyav thiab Cov Sectors
Lub zog ntawm CAC 40 nyob rau hauv nws qhov kev sib npaug ntawm cov lag luam - thiab cov lej hais lus rau lawv tus kheej, nrog rau keeb kwm kev tswj hwm ntawm kev nplua nuj: LVMH, Hermès thiab Kering ua ke hnyav dua 20% ntawm cov ntsuas. Kev faib tawm ntawm pawg lag luam hauv qab no yog xam tau yam tsis tas siv neeg los ntawm cov kev ntsuas tam sim no:
|Tsev neeg ntawm cov sectors
|Qhov hnyav tag nrho
|khoom kim heev
|23,2%
|Kev noj qab haus huv thiab kev zoo nkauj
|17,4%
|Kev Lag Luam & Kev Tsim Kho
|13,1%
|zog
|11,8%
|Kev Lag Luam Nyiaj Txiag & Kev Pov Hwm
|11,5%
|Kev Kawm Txog Huab Cua thiab Kev Tiv Thaiv
|11,2%
|Lwm yam (kev siv, kev faib khoom, kev sib txuas lus, ib puag ncig ...)
|8,2%
|Tshuab
|4,1%
Kev faib tawm suav tau raws li qhov hnyav tam sim no.
Thiab ntawm no yog cov ntaub ntawv qhia txog CAC 40 tag nrho - daim ntawv teev tag nrho ntawm CAC 40 cov tuam txhab, uas tau muab faib los ntawm qhov hnyav poob qis - hloov kho tshiab tau txais thiab tshuaj xyuas txhua qhov kev rov ua kom sib npaug txhua peb lub hlis los ntawm pawg neeg tshawb fawb:
|lub tuam txhab
|Mnemo
|sector
|hnyav
|LVMH
|MC
|khoom kim heev
|11,83%
|Hermes International
|RMS
|khoom kim heev
|10,36%
|L'Oréal
|OR
|Tshuaj pleev ib ce
|7,41%
|Sanofi
|SAN
|Tsev muag tshuaj
|5,22%
|TotalEnergies
|T
|Kev lag luam roj thiab roj av
|5,21%
|Airbus
|CUA
|Kev tsav dav hlau, kev tiv thaiv
|5,16%
|Schneider Electric
|SU
|Cov khoom siv hluav taws xob
|5,11%
|Xov Xwm Tseem Ceeb Luxottica
|EL
|Khwv
|4,80%
|Safran
|SAF
|Kev tsav dav hlau, kev tiv thaiv
|4,09%
|Cua ua kua
|AI
|Cov roj siv hauv kev lag luam
|4,03%
|BNP Paribas
|BNP
|Kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj, kev pabcuam nyiaj txiag, kev pov hwm
|3,54%
|Axa
|CS
|Kev pov hwm, kev pabcuam nyiaj txiag
|3,41%
|Vinci
|DG
|Kev Tsim Kho, Vaj Tse
|2,61%
|Crédit Agricole
|ACA
|Kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj, kev pabcuam nyiaj txiag, kev pov hwm
|2,00%
|Dassault systèmes
|DSY
|Cov kev pabcuam IT, cov thev naus laus zis
|1,98%
|Saint-Gobain
|SGO
|Cov ntaub ntawv siv hauv tsev, iav
|1,95%
|Thales
|HO
|Chaw tsim khoom siv aerospace
|1,94%
|Danone
|BN
|Agri
|1,82%
|Engie
|ENGI
|Zog, roj av, roj av lag luam
|1,66%
|Societe Generale
|Saib
|Kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj, kev pabcuam nyiaj txiag, kev pov hwm
|1,32%
|Hnub qub
|STLAP
|Tsheb, tus neeg muag khoom tsheb
|1,26%
|Txiv kab ntxwv
|teev
|Kev sib txuas lus, kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj
|1,24%
|Legrand
|LR
|Cov khoom siv hluav taws xob
|1,08%
|kering
|LUB NEEJ
|khoom kim heev
|1,00%
|Capgemini
|CAP
|IT kev pabcuam
|0,97%
|Michelin
|ML
|Cov log tsheb, cov khoom siv tsheb, kev ncig tebchaws
|0,95%
|Pernod Ricard
|RI
|Cov ntsuj plig
|0,94%
|Publicis Group
|PUB
|Kev tshaj tawm, xov xwm
|0,91%
|Veolia
|SAIB
|Ib puag ncig, lub zog
|0,90%
|ArcelorMittal
|MT
|Hlau, ib yam khoom siv hauv tsev
|0,88%
|STMicroelectronics
|STMPA
|Tshuab
|0,78%
|Renault
|RNO
|tsheb
|0,54%
|Bouygues
|EN
|Kev tsim kho, vaj tse, xov xwm, kev sib txuas lus
|0,53%
|Euronext
|ENX
|Bourse
|0,53%
|Bureau Veritas
|BVI
|Certification
|0,50%
|Eiffage
|FGR
|Kev tsim kho thiab kev ua haujlwm rau pej xeem, kev pom zoo rau txoj kev loj
|0,46%
|Unibail-Rodamco-Westfield
|URW
|nyob khov kho
|0,43%
|Accor
|AC
|Kev tos txais qhua, kev ncig tebchaws
|0,42%
|Eurofins Kev Tshawb Fawb
|ERF
|biotechnology
|0,37%
|kev tshuam
|CA
|faib
|0,34%
Cov kev ntsuas qhov hnyav tau hloov kho tsis siv neeg (qhov chaw: cov qauv ntawm cov ntsuas, tshuaj xyuas txhua peb lub hlis los ntawm Euronext).
Qhov kev sib txawv no muaj qhov tshwm sim tiag tiag: CAC 40 yeej tsis muaj feem cuam tshuam nrog ib qho kev lag luam - ib feem plaub uas kev lag luam khoom kim heev tuaj yeem raug cawm los ntawm kev tiv thaiv lossis cov tsev txhab nyiaj. Rau kev tshuaj xyuas tus kheej ntawm CAC 40 cov tuam txhab, peb cov kev xaiv tshwj xeeb ntawm CAC 40 cov khoom lag luam raug khaws cia kom tshiab, profile los ntawm profile.
CAC 40 Cov Khoom Siv Zoo Tshaj Plaws: Nyeem Cov Txiaj Ntsig thiab Kev Poob Loj Tshaj Plaws
Txhua hnub, cov nplooj ntawv hais txog tus nqi qhia txog cov qhab nia ntawm cov ntsuas: cov khoom lag luam nce thiab nqis feem ntau yog feem pua. Qhov kev nyeem no muaj txiaj ntsig ntau dua li nws zoo li. Ib daim ntawv qhia txog tus nqi uas ib tsev neeg ntawm cov lag luam tswj hwm qhia txog lub ntsiab lus ntawm lub sijhawm - cov tsev txhab nyiaj thaum cov nqi txav mus los, kev tiv thaiv thaum kev nom kev tswv hauv ntiaj teb kub hnyiab, kev nplua nuj thaum Tuam Tshoj siv nyiaj. Ntawm qhov tod tes, kev faib tawm ib txwm muaj - ob peb lub npe ntsuab, ob peb lub npe liab, tsis muaj xov sib xws - qhia txog kev ua lag luam ntawm cov nyiaj tau los ntawm tus kheej es tsis yog xov xwm loj.
Tsis tas li ntawd, nco ntsoov txog kev suav lej ntawm qhov hnyav: kev txav mus los hauv LVMH lossis TotalEnergies, ob qho tib si hnyav, hnyav rau tag nrho cov ntsuas, thaum tib qho kev txav mus los hauv cov khoom lag luam nruab nrab tsis pom. Yog vim li cas cov tub ua lag luam paub dhau los xyuas tus nqi ntsuas CAC 40 thiab cov thawj coj tib lub sijhawm - thawj qhov muab kev taw qhia, qhov thib ob piav qhia vim li cas.
Lub Sijhawm Ua Lag Luam Hauv Paris Stock Exchange: CAC 40 Ua Lag Luam Thaum Twg?
Lub CAC 40 nyob raws li lub suab ntawm Euronext Paris. Hnub pib nrog theem ua ntej qhib, txij thaum 7:15 sawv ntxov: cov xaj tsim tawm yam tsis tau ua tiav, thiab phau ntawv xaj pib tsim ib puag ncig tus nqi qhia uas hloov kho tas li. Ntawm 9: 00 Kuv, qhov qhib tau txais kev sib tham txuas ntxiv mus - cov lus txib raug ua tiav tam sim ntawd thaum lawv tuaj txog. Ntawm 5: 30 pm, qhov kaw nws tus kheej mus dhau qhov kev sib tw kho: ob peb feeb thaum lub sijhawm uas cov xaj tau muab sib sau ua ke rau hauv ib tus nqi kaw, tus lej raug cai hais los ntawm txhua lub chaw xov xwm thiab siv ua qhov siv los ua piv txwv. Kev lag luam lig tom qab ntawd txuas ntxiv mus rau hauv lub sijhawm tom qab kaw, ntawm cov ntim nyias dua thiab cov kis dav dua.
Lub sijhawm uas nquag tshaj plaws - thiab tsis ruaj khov tshaj plaws - sib sau ua ke nyob ib puag ncig peb lub qhov rais: lub sijhawm qhib (9:00–10:00 sawv ntxov), thaum cov xaj tau sau ua ke thaum hmo ntuj rau hauv; thaum tav su thaum ntxov (2:30–3:30 teev tsaus ntuj), thaum Wall Street qhib thiab cov ntaub ntawv kev lag luam hauv Tebchaws Meskas poob qis; thiab qhov kev sib tw kaw, qhov twg cov kev sib pauv zaum kawg ua si. Cov tub ua lag luam ntev tsis tas yuav pauv cov qhov rais no, tab sis kev paub lawv pab piav qhia vim li cas tib lub Tshuag tuaj yeem qhia cov nqi sib txawv nyob ntawm lub sijhawm uas qhov kev txiav txim tau muab tso rau.
CAC 40 Keeb Kwm: Cov Ntaub Ntawv thiab Kev Kub Ntxhov ntawm Lub Tebchaws Benchmark
Rov nyeem keeb kwm CAC 40 txhais tau tias rov nyeem peb caug tsib xyoos ntawm keeb kwm kev lag luam Fabkis. Pib los ntawm 1,000 cov ntsiab lus thaum kawg ntawm xyoo 1987 - ob peb lub lis piam tom qab Wall Street poob, ib lub cim ironic - cov ntsuas tau pom cov kev zoo siab sib law liag: kev kub ntxhov ntawm kev ua lag luam ntiag tug thiab kev lag luam tshiab tau nqa nws mus rau 6,922 cov ntsiab lus thaum lub Cuaj Hlis 2000, lub ncov keeb kwm ntawm lub npuas dot-com. Tom qab ntawd los txog kev tshem tawm: qhov tawg ntawm lub npuas rub cov ntsuas rov qab mus rau hauv qab 2,500 cov ntsiab lus hauv xyoo 2003, ob feem peb poob uas cim ib tiam neeg ntawm Fabkis cov neeg txuag nyiaj - xyoo 2008-2009 kev kub ntxhov nyiaj txiag yuav ntxiv ib pem teb tshiab nyob ib puag ncig 2,500 cov ntsiab lus hauv lub caij nplooj ntoo hlav xyoo 2009.
Xyoo 2010s ua siab ntev rov tsim kho qhov av uas poob lawm, uas tau nqa los ntawm cov nyiaj ntsuab hauv tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab. Qhov kev poob siab ntawm Covid thaum Lub Peb Hlis 2020 ua rau muaj kev ntshai tshiab - cov ntsuas tau poob ze li ntawm 40% hauv ob peb lub lis piam ua ntej rov qab los ua keeb kwm. Tom qab ntawd los txog lub sijhawm ntawm cov ntaub ntawv: lub cim 7,000-point threshold tau hla dhau xyoo 2021, thiab cov ntsuas tau luam tawm cov qib siab tshiab, tsav los ntawm kev nplua nuj thiab kev tiv thaiv. Ib qho kev piav qhia ntawm cov kws tshaj lij kom tiav: lub npe CAC 40 keeb kwm yog ib qho tus nqi ntsuas, yam tsis muaj cov nyiaj faib rov qab los nqis peev - Euronext kuj tshaj tawm "Total Return" CAC 40 uas nws cov kev ua tau zoo mus sij hawm ntev yog siab dua, ib qho kev ceeb toom txog qhov hnyav ntawm cov nyiaj faib hauv cov neeg ua lag luam uas muaj mob.
Cov Hnub Tseem Ceeb hauv CAC 40 Keeb Kwm: Ib Daim Ntawv Teev Keeb Kwm
|Hnub
|theem
|Cov kev tshwm sim
|Hlis ntuj nqeg 31, 1987
|1,000 pts
|Kev tsim cov index (kev suav hauv paus)
|Cuaj hlis 4, 2000
|6,922 pts
|Lub ncov npuas ntawm Dot-com
|Lub peb hlis ntuj 12, 2003
|≈ 2,403 cov qhab nia
|Qis tom qab lub npuas tawg
|Lub peb hlis ntuj 9, 2009
|≈ 2,465 cov qhab nia
|Kev nyiaj txiag tsis zoo
|Lub peb hlis ntuj 18, 2020
|≈ 3,750 cov qhab nia
|Kev poob siab ntawm Covid qis (−40% hauv ib hlis)
|Kaum ib hlis 2021
|7,000 pts
|Thawj zaug hla ntawm lub cim 7,000-point
Cov ntsiab lus tseem ceeb no qhia tib zaj dab neeg zoo li daim ntawv qhia mus sij hawm ntev: ib qho ntsuas uas nce ob npaug ntawm nws qib siv txhua kaum txog kaum tsib xyoos, thaum mus dhau 40% txog 60% kev poob qis - rau cov qib niaj hnub no, tus nqi thiab 52-lub lim tiam siab tshaj plaws tau tso tawm nyob rau sab saum toj ntawm nplooj ntawv no. Nws yog qhov laj thawj uas cov tub ua lag luam mus sij hawm ntev nyiam cov nyiaj pab tsis tu ncua rau lub sijhawm zoo meej.
CAC 40 Dividend Yield thiab P/E Ratio: Cov Index Rov Qab Los Li Cas
Ob qho kev ntsuas qhia txog qhov kev nyiam peev ntawm CAC 40. Tshuaj yej dividend yield: 40 lub tuam txhab ua ke faib qhov sib npaug ntawm 3% txog 3.5% ntawm tus nqi ntawm cov ntsuas txhua xyoo, qib siab ntawm cov ntsuas tseem ceeb hauv ntiaj teb - Fabkis yog lub khw muag khoom muaj txiaj ntsig, nrog nws cov tsev txhab nyiaj, nws cov tuam txhab loj hauv lub zog thiab nws cov tuam txhab pov hwm siab zoo. Tshuaj yej P / E Piv — qhov sib piv ntawm cov nqi sib koom thiab lawv cov nyiaj tau los — keeb kwm tau sawv ntawm 12 thiab 16 zaug nyob ntawm lub voj voog, raws li cov lag luam tsim kho: tsis yog qhov luv nqi tob ntawm qee lub lag luam tshiab lossis qhov hwm ntawm cov ntsuas thev naus laus zis hauv Asmeskas.
Ob qho kev ntsuas no nyeem ua ke: P/E tsim nyog ntxiv rau cov nyiaj faib khoom zoo piav qhia vim li cas CAC 40 feem ntau ua lub hauv paus ntawm cov ntaub ntawv rau cov tub ua lag luam Fabkis, cov neeg pib tshiab thiab cov neeg paub dhau los - kev raug rau kev lag luam hauv tsev yog them nrog cov nyiaj tau los tsis tu ncua, tsis tas yuav tsum tau twv rau kev loj hlob heev.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Li Nqis Peb Hauv CAC 40: ETFs, Cov Nyiaj Txiag Thiab Cov Tshuag
Koj tsis tuaj yeem "yuav CAC 40" ncaj qha - cov ntsuas tsuas yog tus lej xwb. Plaub lub tsheb cia koj ua raws li nws. Tshuaj yej lub cuab yeej ntsuas (CAC 40 ETF) yog txoj kev vaj ntxwv: ib lub peev nyiaj teev npe uas rov ua cov ntsuas rau cov nqi txhua xyoo feem ntau qis dua 0.25%, yuav zoo li cov khoom lag luam hauv ob peb qhov nias; qee qhov CAC 40 ETFs yog tsim nyog rau PEA (Txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis), qhov txiaj ntsig tshwj xeeb rau cov neeg txuag nyiaj Fabkis - cov neeg tuav yuav tsum xyuas cov lus ntawm daim ntawv qhia txog cov khoom. Tshuaj yej cov nyiaj ntsuas ib txwm muaj (UCITS) kuj rov ua cov ntsuas, nrog rau cov nqi siab dua me ntsis thiab ib tus nqi ib hnub. Cov ntawv pov thawj thiab cov khoom siv tau zoo yog rau cov tub luam: lawv ua kom cov ntsuas txav mus los ntau dua, hauv ob qho kev taw qhia - cov cuab yeej kwv yees uas yuav tsum tau ua nrog kev ceev faj. Thaum kawg, yuav cov khoom lag luam ncaj qha - pib nrog peb qhov kev xaiv ntawm CAC 40 cov khoom lag luam — haum rau cov neeg uas xav xaiv lawv cov khoom lag luam es tsis txhob coj tag nrho lub pob tawb.
Cov cuab yeej tseem ceeb ntawm kev ua lag luam kom pib:
|CAC 40 ETF (piv txwv)
|ISIN
|Tus nqi txhua xyoo
|hom
|PEA
|Amundi ETF CAC 40
|FR0007052782
|0.25%
|Faib
|Yog
|BNP Paribas Easy CAC 40
|FR0011869353
|0.15%
|Kev sib sau ua ke
|Yog
Daim ntawv teev tag nrho - ib txwm xyuas daim ntawv KID ntawm cov khoom ua ntej yuav; cov nqi thiab cov cai se hloov pauv.
Ob lub tswv yim zoo uas siv tau yooj yim ua kom tiav daim duab. Ua ntej: nrog ETF, kev sib xws dua lub sijhawm - kev nqis peev tus nqi ruaj khov txhua hli (DCA nto moo) ua rau koj cov ntsiab lus nkag mus tau yooj yim dua ib lub voj voog tag nrho. Qhov thib ob: hauv PEA, CAC 40 tracker tuaj yeem ua lub hauv paus tseem ceeb - qhov kev nthuav dav tseem ceeb ntawm cov khoom lag luam - tom qab ntawd ua tiav los ntawm cov khoom lag luam ib leeg xaiv rau lawv qhov profile. Peb qhov kev sib piv ntawm tus broker qhia txog cov kev thov qhib tus account uas yuav tuav lub tswv yim.
Cov tub luam uas muaj kev paub ntau dua kuj tuaj yeem tau txais kev cuam tshuam rau cov ntsuas los ntawm cov ntawv cog lus yav tom ntej: saib peb phau ntawv qhia rau CAC 40 yav tom ntej.
CAC 40 Cov Nyiaj Faib: Tag Nrho Cov Nyiaj Rov Qab - Qhov Index Tsis Qhia Dab Tsi
Tus lej uas tau tso tawm rau sab saum toj ntawm nplooj ntawv no yog CAC 40 "nqi" index - nws tsis suav nrog cov nyiaj faib. Txawm li cas los xij, cov tuam txhab hauv cov index them ntau ntawm lawv: ntxiv rau, cov nyiaj faib txhua xyoo tau sawv cev rau ntawm 3% thiab 4% ntawm tus nqi ntawm cov index. Tus neeg ua lag luam uas tau "yuav CAC 40" nees nkaum xyoo dhau los thiab rov nqis peev txhua qhov nyiaj faib yuav niaj hnub no tuav qhov kev ua tau zoo dua li daim ntawv qhia dawb paug - qhov ntawd yog lub khawv koob ntsiag to ntawm cov paj laum sib xyaw, uas cov official index tso tseg tsis pom. Euronext ntxiv tshaj tawm "Total Return" version ntawm CAC 40, tsim los ntsuas qhov kev ua tau zoo tiag tiag no; kev sau ETFs ua tib yam los ntawm kev rov nqis peev cov nyiaj faib rau tus neeg txuag.
Ob qho txiaj ntsig uas yuav tshwm sim tau. Yuav kom ua neej raws li CAC-linked portfolio, yuav tsum tau pom zoo faib rau Cov ETFs, uas them cov nyiaj faib ua cov nyiaj ntsuab - cov nyiaj tau los kwv yees tau txhua peb lub hlis lossis ib nrab xyoo. Txhawm rau kom muaj kev sib sau ua ke hauv lub sijhawm ntev, nyiam tsub zuj zuj Cov ETFs, uas pheej yig dua hauv tus account securities vim lawv zam kev them se ntawm cov nyiaj faib nruab nrab. Qhov kev xaiv no, tsuas yog kev siv tshuab xwb, hloov pauv txoj kev nqis peev tiag tiag hauv kaum xyoo - nws tsim nyog xav txog peb feeb ua ntej koj yuav, tsis yog tom qab.
CAC 40 piv rau lwm cov ntsuas: S&P 500, Dow Jones, DAX
CAC 40 yeej sib piv nrog nws cov neeg sib tw loj - thiab qhov sib txawv tseem ceeb. Tawm tsam Asmeskas S&P 500 (500 cov khoom lag luam), CAC muab cov thev naus laus zis tsawg dua thiab muaj txiaj ntsig ntau dua: qhov luv nqi ntawm cov nyiaj faib hauv Tebchaws Meskas yog cov qauv, tab sis kev loj hlob ntawm cov tuam txhab loj software tau nyiam cov ntsuas hauv Tebchaws Meskas. Tawm tsam Dow Jones, qhov kev sib piv yog ib qho cuab yeej cuab tam: Dow tsuas muaj 30 cov khoom lag luam thiab, hauv keeb kwm quirk, yog qhov hnyav los ntawm feem nqi es tsis yog kev lag luam muaj nqis - ib txoj kev uas muaj hnub nyoog ib puas xyoo uas cuam tshuam kev sib piv nrog txhua cov ntsuas niaj hnub no. Tawm tsam German DAX (tseem muaj 40 lub tuam txhab), CAC ntsuas nws cov lag luam sib txawv: tsheb thiab tshuaj lom neeg tswj hwm thoob plaws Rhine, khoom kim heev thiab kev tiv thaiv hauv Fabkis. Txhawm rau txuas ntxiv qhov kev sib piv, peb cov nplooj ntawv mob siab rau ntawm S&P 500, lub Dow Jones thiab cov TXX 40 piav qhia txhua qhov ntsuas kom ntxaws.
Zaj lus qhia ua tau tiag tiag: cov ntsuas hauv tebchaws qhia txog ntau zaj dab neeg sib txawv, thiab qhov ntawd yog qhov sib cav rau kev sib txawv thoob ntiaj teb - cov ntaub ntawv sib xyaw ua ke CAC 40, S&P 500 thiab cov lag luam tshiab caij tawm ntawm cov voj voog hauv kev lag luam nrog kev thaj yeeb nyab xeeb ntau dua li kev twv txiaj ntawm Paris.
Cov Lus Nug Feem Ntau Txog CAC 40
Koj puas tuaj yeem yuav CAC 40 hauv PEA?
Tsis yog cov index nws tus kheej, tab sis qee cov CAC 40 ETFs yog PEA-tsim nyog: lawv tuav cov khoom lag luam Fabkis hauv cov index thiab tau txais txiaj ntsig los ntawm cov ntawv qhwv se. Tshawb xyuas cov lus "PEA-tsim nyog" ntawm daim ntawv qhia txog tus neeg taug qab ua ntej yuav - tsis yog txhua tus ntawm lawv yog.
Koj Yuav Tsum Muaj Peev Xwm Ntau Npaum Li Cas Los Nqis Peb Nyiaj Rau Hauv CAC 40?
Ob peb kaum ob euros txaus rau CAC 40 ETF, uas lawv cov units pauv rau ob peb euros ntawm cov neeg ua lag luam online. Qhov sib xws ntawm cov nyiaj pab tseem ceeb dua li lawv qhov loj me thaum pib.
Puas yog CAC 40 pauv lag luam rau hnub so?
Tsis yog: Euronext Paris kaw rau hnub Saturday thiab Sunday, thiab rau hnub so pej xeem. Txawm li cas los xij, cov indices Es Xias thiab kev ua lag luam cryptocurrency tseem pheej txav mus los - yog li ntawd qee zaum muaj qhov qhib qhov sib txawv rau hnub Monday sawv ntxov.
Qhov txawv ntawm CAC 40 thiab SBF 120 lossis CAC Next 20 yog dab tsi?
SBF 120 muaj 40 CAC cov khoom lag luam ntxiv rau 80 tom ntej - kev pom dav dua ntawm kev ua lag luam Fabkis; CAC Next 20 coj ua ke cov khoom lag luam qeb duas 41 txog 60, cov "neeg sib tw" rau CAC 40. CAC tseem yog tus ntsuas qhov ntsuas; lwm tus ua haujlwm zoom.
Yuav ua li cas ib qho Tshuag nkag mus rau CAC 40?
Los ntawm kev txiav txim siab ntawm pawg neeg tshawb fawb txog cov ntsuas, ntawm kev tshuaj xyuas txhua peb lub hlis, raws li kev lag luam muaj nqis thiab cov ntim pauv: cov khoom lag luam loj tshaj plaws hloov cov khoom me tshaj plaws, tom qab kev tshaj tawm raug cai.
Vim li cas CAC 40 thiaj li nce thaum tus nqi poob qis?
Ob txoj kev ua: cov khoom lag luam (cov tsev txhab nyiaj, cov tuam txhab pov hwm, cov chaw muab kev pabcuam) yuav zoo dua thaum cov nyiaj khaws cia them tsawg, thiab qhov kev ntsuas tus nqi ntawm cov nyiaj tau los yav tom ntej yuav siab dua thaum tus nqi luv nqi poob qis. Kev sib raug zoo yuav rov qab thaum tus nqi nce siab los tawm tsam kev nce nqi.