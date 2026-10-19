Peb txoj hauv kev los ua kom tau nyiaj, raws li qhov kev txiav txim kom raug
"Yuav ua li cas kom tau nyiaj" yog ib qho ntawm cov lus nug uas feem ntau nrhiav hauv Google - thiab yog ib qho ntawm cov lus teb tsis zoo tshaj plaws. Qhov tseeb nyob hauv ib qho qauv yooj yim: tsuas muaj peb lub levers kom koj cov nyiaj txiag zoo dua qub, thiab lawv qhov kev txiav txim tseem ceeb. Qib thawj: ua kom koj cov nyiaj tau los ntau ntxiv — cov nyiaj hli, kev ua ub ua no, tus nqi ntawm koj lub sijhawm. Qib thib ob: ua kom koj cov kev siv nyiaj zoo dua — tsis yog kom tsis txhob muaj neeg saib xyuas koj tus kheej, tab sis kom coj cov nyiaj uas raug pov tseg mus rau lwm yam uas muaj txiaj ntsig. Qib peb, uas muaj zog tshaj plaws rau lub sijhawm ntev: nqis peev rau hauv qhov sib txawv Phau ntawv qhia no qhia txog peb yam ntawm kev tswj koj cov nyiaj, txij li qhov koj khwv tau mus txog qhov koj siv, kom nws ua haujlwm rau koj tiag tiag. Nws suav nrog cov txheej txheem uas ua haujlwm tau zoo, cov lej tseeb, thiab cov teeb meem uas yuav tsum zam.
Kev nce koj cov nyiaj tau los tseem ceeb: txoj kev uas ua ntej txhua yam
Ua ntej cov haujlwm thiab kev nqis peev sab nraud, lub tshuab ua nyiaj loj tshaj plaws ntawm cov cuab tam tseem yog nws cov nyiaj tau los tseem ceebPeb qhov chaw tsim kho ua haujlwm nyob ntawd. kev sib tham txog cov nyiaj hli Ua ntej: npaj ib daim ntawv qhia txog koj cov txiaj ntsig, nkag siab txog cov nyiaj hli hauv koj lub koom haum, thiab thov kom tau lawv - tsis tu ncua thiab ua ntej. Kev nce nyiaj 5% thaum muaj hnub nyoog 30 xyoo yog kis mus rau lwm qhov ntawm koj txoj haujlwm: nws yog qhov them nyiaj zoo tshaj plaws hauv ntiaj teb rau ob peb teev ntawm kev npaj. kev txhim kho kev txawj ntse Tom ntej no: cov kev kawm uas tau ntawv pov thawj, cov txuj ci uas xav tau hauv kev ua lag luam—cov ntaub ntawv, kev ruaj ntseg hauv cyber, kev muag khoom tshwj xeeb, cov txuj ci kev txawj ntse—uas hloov cov nyiaj hli ua lag luam uas ib tus yuav tsum thov. kev hloov tus tswv haujlwm Thaum kawg: kev tshawb fawb txog kev them nyiaj qhia tau tias cov txiaj ntsig loj tshaj plaws yog los ntawm kev hloov cov tuam txhab txhua plaub txog rau xyoo, tsis yog los ntawm kev tos kom nce nyiaj sab hauv.
Lub hauv paus ntsiab lus: koj cov nyiaj tau los tseem ceeb yuav tsum loj hlob sai dua li kev nce nqi, txwv tsis pub txhua yam kev siv zog yuav raug pov tseg. Txhua euro tau txais ntawm no pab txhawb rau ob lub zog tom ntej.
Cov nyiaj tau los ntxiv uas ua haujlwm tau tiag tiag
Nyob ib ncig ntawm cov nyiaj tau los tseem ceeb, kev ua ub ua no sib pab tuaj yeem ua kom tej yam sai dua - yog tias peb paub qhov txawv ntawm cov qauv loj thiab cov kev xav tsis tseeb. Qhov txhim khu kev qha tshaj plaws: tus ua haujlwm ywj pheej ntawm nws txoj kev txawj (kev sab laj, kev sau ntawv, kev tsim kho, kev tsim qauv - kev khwv tau nyiaj los ntawm yam koj twb paub ua lawm, ntawm cov platforms lossis ncaj qha); kev xauj cov khoom muaj nqis uas tsis muaj zog (ib chav, ib lub tsheb, khoom siv - kev sib koom ua lag luam tau muaj kev lag luam xauj tsev); kev muag khoom thiab kev paub txog (cov khw muag khoom, cov tshuab luam ntawv, kev kho); thiab cov paj laum thiab nyiaj rov qab — txo hwj chim tab sis tsis siv neeg: khwv tau paj laum ntawm koj cov nyiaj khaws cia thaum muaj xwm txheej ceev, qhib cov nyiaj rov qab rau cov nuj nqis uas twb tau npaj tseg lawm.
Daim duab tseeb ntawm qhov tseeb: ob peb puas euros ib hlis yog lub hom phiaj ua tiav nrog ob peb lub hlis ntawm kev siv zog loj; cov lus cog tseg ntawm "€ 5,000 ib hlis ua haujlwm ob teev" yog kev lag luam, tsis yog kev lag luam. Txoj cai kub: cov nyiaj tau los ntxiv uas ruaj khov siv a khoom muaj nqis uas koj twb muaj lawm —kev txawj, lub sijhawm muaj, cov khoom siv. Yam uas yuav tsum tau tsim los ntawm kos nqi ntau dua li nws tau los, thaum pib.
Ua kom koj cov nyiaj ua haujlwm rau koj: kev nqis peev, tus lej ib qho tseem ceeb
Thaum qhov sib txawv txhua hli raug tshem tawm, cov nyiaj uas tshuav hauv tus account checking yuav poob nqi: kev nce nqi ua rau nws lub hwj chim yuav khoom poob qis txhua xyoo. Kev nqis peev hloov qhov sib txawv no mus ua peev. Rau feem ntau cov neeg txuag nyiaj, qhov nkag mus zoo tshaj plaws tseem yog ... kev lag luam sib txawv : ETFs taug qab cov ntsuas tseem ceeb - cov CAC 40 Piv txwv li - uas kis tau qhov kev pheej hmoo thoob plaws ntau lub tuam txhab thiab keeb kwm tau tsim qhov nruab nrab ntawm 7 txog 8% ib xyoos dhau lub sijhawm ntev, nrog rau cov nyiaj faib rov qab los nqis peev. Peb phau ntawv qhia nqis peev 1 euros qhia txog cov txheej txheem ua vaj tse, thiab peb daim ntawv ua nyiaj hauv kev lag luam hauv khw tham txog qhov kev kawm tob tob.
Ob txoj cai no ua kom muaj zog tshaj plaws. kev ua tas mus li Kev nqis peev ib qho nyiaj tsis hloov pauv txhua hli—lub tswv yim DCA nto moo—ua kom cov voj voog du thiab hloov qhov tsis ruaj khov mus ua ib tus phooj ywg. Thiab cov qauv them se Nyob rau Fabkis teb, PEA (Equity Savings Plan) tuav cov khoom lag luam European thiab ETFs nrog kev them se zoo tom qab tsib xyoos - qhov txiaj ntsig tam sim ntawd yam tsis muaj kev pheej hmoo ntxiv. Txhawm rau xaiv lub platform uas yuav tuav koj txoj kev npaj, peb qhov kev sib piv ntawm cov neeg ua lag luam Piv cov nqi, kev nkag mus thiab kev yooj yim siv.
Kev Lag Luam: Yam koj yuav tsum paub ua ntej koj pib
Kev ua lag luam nyiam qee qhov kev xav "ua nyiaj" - kev tshaj xov xwm hauv zej zog piav qhia nws ua lub neej yooj yim tau txiaj ntsig. Qhov tseeb tau sau tseg: kev ua lag luam nquag yog ib qho professionnrog nws cov ntaub ntawv tsis zam txim - feem ntau ntawm cov tib neeg uas ua lag luam poob nyiaj hauv ib xyoos, thiab ob peb tus yeej siv sijhawm ntau rau nws. Qhov no tsis tau txhais hais tias "txwv tsis pub": nws txhais tau tias kev txiav txim ntawm tej yamUa ntej, kawm cov hauv paus—kev txiav txim, kev tswj hwm kev pheej hmoo, kev puas siab puas ntsws—ntawm tus account demo; peb Phau ntawv qhia rau cov neeg pib tshiab rau kev lag luam Nws yog tsim los rau qhov ntawd. Tsuas yog pheej hmoo qhov koj them taus kom poob tag nrho, tsis txhob cia koj tsev neeg cov nyiaj khaws cia. Thiab nco ntsoov tias tus tub luam uas muag koj lawv cov "cov txiaj ntsig" feem ntau ua tau nyiaj ... los ntawm kev muag koj lawv cov kev cob qhia.
Cryptocurrencies tsis muaj kev dag ntxias
Cov nyiaj Cryptocurrencies yog ib feem ntawm thaj av: Bitcoin, tshwj xeeb, tau tsim nws tus kheej ua ib pawg khoom muaj nqis sib txawv, nkag tau los ntawm cov platform tshwj xeeb lossis ETFs hauv cov nyiaj brokerage. Rau cov neeg uas xav khwv tau nyiaj ntau, ob lub moj khaum siv tau. kev ceev faj ntawm qhov ntev Ib daim ntawv teev cov khoom muaj nqis crypto tseem yog qhov txaus ntshai tshaj plaws ntawm ib tus neeg cov cuab tam - ob peb feem pua ntawm qhov siab tshaj plaws, tsis yog cov nyiaj xauj tsev. Thiab méthode Kev yuav me me ntawm cov khoom lag luam nto moo tsis tu ncua yeej kev nrhiav cov khoom muaj nqis zais cia. Cov ntaub ntawv Bitcoin qhia txog kev ua lag luam, thiab rau cov neeg xav paub txog kev siv nyiaj tsis muaj txiaj ntsig, peb phau ntawv qhia rau 7 lub tswv yim kom tau txais bitcoins dawb cais qhov uas yeej them tau zoo los ntawm cov kais dej uas nkim sijhawm.
Cov nyiaj tau los tsis tu ncua: kev xav thiab kev muaj tiag
"Cov nyiaj tau los tsis siv zog" yog qhov kev xav tsis thoob loj ntawm kaum xyoo. Kev muaj tiag hauv kev siv tshuab: cov nyiaj tau los yuav Cov nyiaj tau los tsis tu ncua tsuas yog dhau los ua tsis tu ncua tom qab lub sijhawm ua haujlwm hnyav - tsis tau muaj dua li. Cov nyiaj faib ua tsis tu ncua tom qab ntau xyoo ntawm kev sib sau ua ke; cov nqi xauj tsev xav tau cov khoom muaj nqis tau txais thiab tswj hwm; cov ntawv luam tawm xav tau kev ua haujlwm; cov paj laum sib xyaw xav tau ... lub sijhawm. Cov nyiaj tau los tsis tu ncua tiag tiag yog tsim los zoo li cov khoom muaj nqis: koj nqis peev peev, ua haujlwm, lossis ob qho tib si, thiab tom qab ntawd lawv tsim cov nyiaj rov qab nrog kev saib xyuas tsawg kawg nkaus. Ceev faj txog "100% tsis tu ncua txij li lub hlis ib" cov phiaj xwm: hauv kev lag luam tiag tiag, tsuas yog qhov tsis tu ncua tam sim ntawd yog ... nyiaj koj tso tseg tsis ua haujlwm hauv qhov chaw tsis raug. Txhawm rau tshawb nrhiav cov kev loj hlob no ntxiv, peb phau ntawv qhia kom koj cov nyiaj loj hlob piv cov peev txheej los ntawm kev siv zog thiab cov nyiaj rov qab.
Nyiaj "Dawb" muaj nyob (yuav luag): qhov kev ua kom zoo dua tsis quav ntsej
Ua ntej koj yuav nrhiav cov nyiaj tau los tshiab, muaj ib pawg nyiaj uas koj tuaj yeem rov qab tau yooj yim: cov nyiaj uas koj twb muaj lawm. kev pab tsis tau thov Ua ntej, muaj ntau pua qhov kev pab cuam - kev pab cuam vaj tse, cov nyiaj ntxiv rau kev ua ub no, cov nyiaj pab kho dua tshiab hauv cheeb tsam, cov nyiaj pab kawm ntawv - thiab ntau txhiab lab euros tsis pom txhua xyoo vim tsis muaj kev simulation; ib teev ntawm cov simulators raug cai tuaj yeem qhia txog cov cai uas tsis nco qab. cov nqi uas zam tau Tom qab ntawd: cov ntawv cog lus pov hwm raug tshem tawm hauv ob feeb (feem ntau yog kev tshem tawm nruab nrab xyoo), cov phiaj xwm mobile uas tau sib tham dua, cov npe tsis ua haujlwm - qhov kev tshuaj xyuas ntawm cov nyiaj rho tawm ncaj qha rov qab tau qhov nruab nrab ntau pua euros ib xyoos. cov ntawv xa ntawv tsis tau them nyiaj zoo Thaum kawg: cov nyiaj khaws cia uas nyob twj ywm ntawm 0,5% thaum cov nyiaj khaws cia uas tswj hwm thiab cov nyiaj khaws cia uas muaj paj laum muab cov nyiaj rov qab zoo dua, tsis muaj kev pheej hmoo ntxiv. Kauj ruam no yuav tsis ua rau koj nplua nuj - tab sis nws pab nyiaj rau theem pib ntawm txoj kev npaj tiag tiag, yam tsis tas yuav ua haujlwm ntxiv ib teev.
Peb qhov profile, peb qhov kev tawm mus: cov ntaub ntawv tshawb fawb tseeb
Tus tub ntxhais kawm — tsis muaj peev, lub sijhawm muaj. Nws qhov kev siv zog tsis yog kev nqis peev, nws yog tus nqi ntawm nws lub sijhawm: kev qhia online hauv nws cov ntsiab lus muaj zog (150 txog 400 € ib hlis uas siv tau txij li thawj semester), kev xyaum ua haujlwm them nyiaj hauv cov haujlwm muaj txiaj ntsig, thiab PEA qhib nrog 25 € ib hlis — tsawg dua rau cov nyiaj dua li kev nkag mus rau hauv tus cwj pwm thiab cia lub sijhawm ua haujlwm thaum kawm ntawv. Tus neeg ua haujlwm tau lees paub — €2,500 ib hlis, me ntsis sij hawm. Nws cov levers: npaj kev sib tham txog cov nyiaj hli (qhov kev nce nyiaj tau txais nyiaj txiag txhua yam), kev xauj cov khoom muaj nqis tsis muaj zog (tsheb, chav, khoom siv), thiab kev ua haujlwm ntawm €300 them rau ETF ntau yam rau hnub them nyiaj - ua ntej cov nuj nqis, tsis yog tom qab. Tus niam txiv uas nquag ua haujlwm — Nyiaj txiag tsis txaus, lub zog tsis txaus. Nws cov yam ntxwv: cov kev ntsuas txo nqi uas tau piav qhia saum toj no (lav kom tau nyiaj rov qab tam sim ntawd), cov nyiaj rov qab tsis tu ncua rau cov nuj nqis tseem ceeb, thiab kev nqis peev txhua qhov nyiaj tau los tshwj xeeb (cov nyiaj ntxiv, cov nyiaj pub dawb) es tsis txhob nqus nws mus rau hauv kev siv nyiaj hauv lub neej. Peb qhov kev tawm mus, ib qho tas mus li: thawj euro uas tau nqis peev suav ntau dua li thawj euro uas tau khwv tau.
Kev dag ntxias "Ua kom tau nyiaj yooj yim": daim ntawv dub dub
Sim ua kom tau nyiaj nyiam cov tsiaj nyeg. Cov ntxiab uas feem ntau pom, ua ntej koj poob lawv: Cov phiaj xwm pyramid thiab MLM — koj tau txais nyiaj los nrhiav neeg ua haujlwm, tsis yog los muag khoom tiag tiag; cov kev cob qhia txuj ci tseem ceeb - tus neeg muag khoom khwv tau nyiaj los ntawm kev muag txoj kev, tsis yog los ntawm kev siv nws; "cov cim lag luam" thiab cov nyiaj uas cov neeg txawv teb chaws tswj hwm — tsuas yog koj cov nyiaj tso cia xwb uas tau xa mus; cov platform cuav rau cov nyiaj tau los lav - tsis muaj kev nqis peev loj lav qhov nyiaj tau los; thiab quav rau kev ua tau zoo — Txhua qhov kev cog lus tias yuav tau txais txiaj ntsig ntau dua li qhov nruab nrab ntawm kev ua lag luam zais qhov kev pheej hmoo ntau dua, lossis txoj kev tawm mus. Txoj cai thoob ntiaj teb uas lim tawm 95% ntawm kev dag ntxias: yog tias qhov rov qab los zoo li khawv koob thiab qhov xwm txheej ceev, cov nyiaj uas yuav ploj mus yog koj li.
Koj yeej khwv tau nyiaj ntau npaum li cas tiag? Qhov tseeb tom qab zaj dab neeg.
|txoj kev
|Kev siv dag zog
|Muaj peev xwm tiag tiag
|Qab ntug
|Kev sib tham txog cov nyiaj hli
|Ob peb teev ntawm kev npaj
|+3% txog +10% nce ntxiv ntawm cov nyiaj tau los, cov nyhuv sib sau ua ke
|Tam sim ntawd
|Cov nyiaj tau los ntxiv (cov txuj ci uas twb muaj lawm)
|4-10 teev/lub lim tiam
|€100 txog €1,000/hli
|3-12 lub hlis
|Kev nqis peev ETF ntau yam
|Tsis siv neeg tom qab teeb tsa
|Keeb kwm ~ 6-8% ib xyoos qhov nruab nrab, tsis tau lees paub
|10 thiab dhau mus
|Cov nyiaj faib ua lag luam
|Thaum xub thawj ces qaug zog
|Cov nyiaj tau los loj hlob, muaj zog tom qab 10-20 xyoo
|10-20 xyoo
|Kev lag luam nquag
|Professionnel
|Cov neeg tsawg yeej; cov neeg feem coob poob
|Xyoo ntawm kev kawm
|Kev xauj cov cuab tam uas muaj
|nce mus nce los
|Ob peb kaum txog ntau pua euros ib hlis
|Tam sim ntawd
Lub rooj no muaj ib qho zoo: nws muab txhua txoj kev tso rau hauv nws qhov chaw zoo. Cov nyiaj tau sai los ntawm kev muag haujlwm; cov nyiaj tau ntau los ntawm kev siv sijhawm. Tsis muaj txoj kev loj hlob twg thim rov qab txoj cai no - cov neeg uas hais tias lwm yam yog muag kev npau suav, tsis yog ib txoj kev.
Koj txoj kev npaj ua haujlwm: 30 hnub kom ua tiav tej yam
Lub Limtiam 1 — Qhov xwm txheej tam sim no Sau koj cov nyiaj tau los thiab cov nuj nqis rau peb lub hlis, xam koj cov nqi txuag, thiab txheeb xyuas koj peb qhov kev poob loj tshaj plaws. Lub Limtiam 2 — Nyiaj tau los Npaj koj cov ntaub ntawv sib tham txog cov nyiaj hli lossis koj qhov kev thov ua haujlwm ywj pheej; xaiv IB qho kev ua ub no uas phim nrog koj cov khoom muaj nqis uas twb muaj lawm. Lub Limtiam 3 — Cov txheej txheem Qhib ib daim PEA (kev npaj txuag nyiaj hauv equity) nrog ib tus broker (lossis hloov kho koj daim uas twb muaj lawm), thiab teeb tsa kev hloov pauv cov nyiaj txuag tsis siv neeg—txawm tias me me xwb—mus rau ntau hom ETF. Lub Limtiam 4 — Kev pab tiv thaiv Tsim ib tus account txuag nyiaj uas yuav tsum tau ceev faj, qhib cov kev pab cuam cashback, thiab saib phau ntawv qhia tiv thaiv kev dag ntxias no nrog koj cov phooj ywg thiab tsev neeg. Thaum kawg ntawm lub hlis, tag nrho peb yam tseem ceeb tau muaj lawm: cov nyiaj tau los nce ntxiv, cov dej ntws raug txhaws, thiab qhov sib txawv uas tau nqis peev. Tus so tsuas yog rov ua dua xwb - thiab lub sijhawm.
Cov lus nug nquag nug txog yuav ua li cas kom tau nyiaj
Koj puas xav tau nyiaj los pib ua lag luam?
Rau cov neeg ua haujlwm uas muaj feem cuam tshuam nrog kev ua haujlwm, tsis tas yuav sib tham txog cov nyiaj hli thiab ua haujlwm ywj pheej tsuas yog xav tau koj lub sijhawm xwb. Rau cov neeg ua haujlwm uas muaj feem cuam tshuam nrog kev nqis peev, ob peb kaum euros txaus los pib nrog ETFs; qhov tseem ceeb yog kev sib xws, tsis yog tus nqi pib.
Yuav ntev npaum li cas kuv thiaj pom cov txiaj ntsig?
Cov nyiaj tau los nquag hloov pauv mus rau ntau lub lis piam lossis ntau lub hlis; cov nyiaj tau los ntxiv mus rau ob peb lub hlis; kev nqis peev ntsuas lawv qhov cuam tshuam tag nrho rau ntau xyoo, txawm tias kaum xyoo. Nws yog kev sib xyaw ua ke ntawm peb yam uas hloov pauv qhov xwm txheej, tsis yog ib qho zog.
Cov khoom lag luam lossis vaj tse kom koj cov nyiaj ua haujlwm rau koj?
Ob qho tib si ua haujlwm, tab sis muaj cov ntaub ntawv sib txawv: kev ua lag luam hauv khw muag khoom xav tau me ntsis peev nyiaj pib thiab ntau lub siab ntev; kev lag luam vaj tse xav tau peev lossis kev siv nyiaj los ntawm tsev txhab nyiaj thiab kev txawj tswj hwm. Muaj ntau tus pib hauv kev ua lag luam hauv khw muag khoom, tom qab ntawd ua ntau yam lag luam hauv kev lag luam vaj tse.
Yuav ua li cas thiaj nrhiav tau qhov kev dag ntxias "ua nyiaj"?
Peb lub cim qhia txaus lawm: qhov tau cog lus tias yuav tau txais txiaj ntsig ntau dua li tus nqi lag luam, qhov xav tau ceev ceev kom "khaws koj qhov chaw," thiab qhov txiaj ntsig uas nyob ntawm kev nrhiav lwm tus. Txhua lub cim qhia ib leeg yuav tsum tsa lub chij liab; ua ke, lawv yog lub suab quaj ntsuag.
Kuv yuav tsum nqis peev ntau npaum li cas txhua hli?
Txoj cai yooj yim: tsom mus rau 10 txog 20% ntawm koj cov nyiaj tau los, pib nrog qhov uas ruaj khov - € 50 tsis tu ncua zoo dua li € 500 poob rau lub hlis thib ob. Kev hloov pauv tsis siv neeg ua lwm yam haujlwm.