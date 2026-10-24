Kev Luam Luam: Yuav Ua Li Cas Nws Ua Haujlwm, Kev Pheej Hmoo & Platforms (2026)

Luam trading cog lus tias yuav ua lag luam yam tsis tas siv zog: koj xaiv ib tus neeg ua lag luam zoo, lub platform yuav rov ua dua txhua qhov kev lag luam ntawm koj tus account, thiab koj sau - hauv kev xav - tib yam rov qab uas lawv ua. Qhov tseeb yog qhov sib txawv ntxiv: Autorité des marchés financiers (AMF), Fabkis tus neeg tswj hwm nyiaj txiag, tau qhia tias feem ntau ntawm cov nyiaj uas theej thaum kawg poob nyiaj. Phau ntawv qhia no piav qhia txog kev theej trading yog dab tsi, nws ua haujlwm li cas, yuav ua li cas xaiv leej twg theej, qhov kev pheej hmoo twg koj lees txais, thiab txoj cai twg tau hloov pauv.
Hloov kho tshiab kawg: Lub Kaum Hli 23, 2026
Copy Trading yog dab tsi?
Kev lag luam theej yog ib qho kev pabcuam uas nws cia li rov ua dua cov kev lag luam ntawm lwm tus neeg nqis peev ntawm koj tus account. Thaum tus neeg ua lag luam uas tau theej yuav, koj tus account yuav; thaum lawv muag, koj tus account muag; thaum lawv kho lawv qhov kev tiv thaiv, koj li kuj kho thiab. Txhua yam raug ntsuas raws li tus nqi koj tau cog lus.
Lub tswv yim tau tshwm sim thaum xyoo 2000s nrog rau kev nqis peev hauv zej zog - eToro yog lub npe paub zoo tshaj plaws - uas ua rau cov tswv cuab cov ntaub ntawv sau npe thiab cov ntaub ntawv taug qab pom tseeb kom lwm tus tuaj yeem ua raws li lawv hauv ib qho nias. Txij thaum ntawd los, lub hauv paus ntsiab lus tau nthuav dav thoob plaws feem ntau cov platform kev lag luam los ntawm cov kev pabcuam tshwj xeeb xws li ZuluTrade lossis Myfxbook AutoTrade.
Kev luam theej txawv ntawm ob txoj kev coj ua uas yuav tsum tsis txhob tsis meej pem nrog nws:
- Kev lag luamkoj ua raws li lwm tus tub ua lag luam cov kev sib tham thiab cov tswv yim, tab sis koj txiav txim siab rau txhua qhov kev lag luam koj tus kheej.
- Kev lag luam tsis siv neeg uas tsav los ntawm neeg hlau: koj ua ib qho algorithm uas tau teev tseg ua ntej, tsis yog tib neeg qhov kev txiav txim siab - peb nplooj ntawv ntawm Automated trading piav qhia txog cov txheej txheem kom ntxaws.
Cov Platforms Copy Trading Ua Haujlwm Li Cas?
Cov txheej txheem zoo li yooj yim, thiab lawv tsim nyog to taub meej:
- Koj qhib ib tus account nrog tus broker muab cov kev pabcuam, thiab koj tso nyiaj.
- Koj xaiv ib tus tub luam los theej los ntawm lub platform leaderboard, raws li lawv cov ntaub ntawv tshaj tawm.
- Koj teem tus nqi uas tau muab faib rau thiab, ntawm feem ntau lub platform, kev tiv thaiv thoob ntiaj teb uas nres qhov luam yog tias kev poob ntau tshaj qhov teev tseg.
- Kev luam theej pib: txhua qhov kev lag luam uas tus tub luam ua yog rov ua dua ntawm koj tus account, pro rata rau koj qhov kev faib tawm - yog tias lawv cog lus 5% ntawm lawv cov peev, koj tus account cog lus 5% ntawm koj li.
- Koj tuaj yeem nres txhua lub sijhawm: cov haujlwm twb qhib lawm raug kaw lossis khaws cia, ntawm koj qhov kev txiav txim siab, nyob ntawm lub platform.
Ib qho tseem ceeb ntawm kev siv tshuab: tsuas yog cov lag luam ua xwb tom qab Cov ntawv pib theej raug theej dua. Koj tsis tau txais txiaj ntsig los ntawm cov txiaj ntsig yav dhau los ntawm tus tub luam - koj tau txais lawv lub neej yav tom ntej, kev lag luam zoo thiab phem ib yam nkaus.
Cov Platforms Luam theej: Qhov twg yuav luam theej
Piv cov platform luam theej zoo tshaj plaws thiab koj yuav pom kev ua lag luam teeb tsa ib puag ncig ob tus qauv. Kev sib koom ua ke ntawm cov platform kev sib raug zoo - eToro qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lawv - kev sib txuas ua ke ntawm cov neeg ua lag luam thiab lub network theej: tus neeg ua lag luam theej yog ib tug tswv cuab ntawm lub zej zog, them los ntawm lub platform raws li cov neeg uas taug qab lawv. Cov kev pabcuam tshwj xeeb — ZuluTrade, Myfxbook AutoTrade, DupliTrade — txuas rau ntau tus neeg ua lag luam: koj khaws koj tus account nrog koj tus neeg ua lag luam, thiab cov kev pabcuam sab nraud ua cov qauv luam nyob ntawd.
Qee cov neeg ua lag luam, suav nrog Vantage, vam khom cov kev pabcuam koom tes no los muab kev lag luam theej rau lawv cov neeg siv khoom - xyuas cov npe ntawm cov kev pabcuam muaj thiab cov nqe lus (cov nqi, cov cuab yeej, qhov tso nyiaj tsawg kawg nkaus) ua ntej koj cog lus; peb kev sib piv ntawm tus neeg ua lag luam ua rau nws yooj yim los teeb tsa cov kev thov sib tshooj.
Ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau saib xyuas: qhov zoo ntawm kev ua tiav txawv ntawm ib tus broker mus rau lwm tus. Kev theej tsis yog ib qho uas yuav tshwm sim sai sai - ob peb feeb ntawm kev ncua sij hawm txaus, hauv kev lag luam ceev ceev, los hloov tus nqi nkag zoo mus rau qhov phem. Qhov "kev poob ntawm kev theej" no yog ib qho ntawm cov nqi tsis pom ntawm lub kaw lus.
Kev Lag Luam Luam Puas Muaj Txiaj Ntsig? AMF Pom Dab Tsi
Qhov no yog lo lus nug tseem ceeb, thiab cov lus teb ntawm cov neeg tswj hwm yog qhov tseeb. Hauv kev tshawb fawb luam tawm xyoo 2021, AMF tau tshuaj xyuas cov nyiaj ntawm cov neeg siv khoom luam theej: feem coob tau poob nyiaj dhau lub sijhawm pom - txog li cuaj tus account hauv kaum tus liab dhau lub sijhawm ntev tshaj plaws, cov txiaj ntsig sib xws nrog cov uas lwm cov neeg tswj hwm European luam tawm ntawm cov khoom lag luam leveraged.
Peb txoj kev piav qhia txog qhov sib txawv ntawm qhov kev ua tau zoo ntawm cov tub luam uas raug theej thiab qhov kev poob tiag tiag ntawm cov neeg theej lawv:
- Muaj txoj sia nyob tsis poob: cov thawj coj qhia cov neeg uas tau yeej txog tam sim no - cov neeg uas tau tawm ntawm txoj kev tsis tshwm sim qhov twg li.
- leverage: cov tub luam uas zoo nkauj heev ntawm daim ntawv feem ntau khiav cov leverage siab, uas ua rau muaj kev poob zoo ib yam thaum cua tig - thiab cua yeej ib txwm tig.
- Kev ncua sijhawm thiab cov nqi: kev lag luam luam tawm qeeb, kev sib kis thiab cov nyiaj tau los ntawm txhua qhov kev lag luam - ntau ntxiv rau cov tswv yim ua haujlwm heev.
Ntxiv qhov thib plaub, tib neeg ua: cov tshuab theej feem ntau tuaj txog tom qab ib qho kev yeej sib law liag, thaum lub sijhawm tseeb uas tus neeg ua lag luam theej txoj hmoov rov qab. Kev qeb duas los ntawm kev ua tau zoo yav dhau los yog qhov qhia txog kev ua tau zoo yav tom ntej uas tsis txhim khu kev qha - cov platforms lawv tus kheej yuav tsum hais li ntawd.
Yuav Xaiv Ib Tus Neeg Ua Lag Luam Li Cas Los Luam
Yog tias koj txiav txim siab mus tom ntej, kev xaiv tus tub luam yog ib feem ntawm qhov kev ua si uas yog koj li. Ob peb yam kev ntsuas tseem ceeb, raws li qhov tseem ceeb:
- Lub sijhawm ntawm cov ntaub ntawv teev tsegtsawg kawg yog kaum ob lub hlis, qhov zoo tshaj plaws yog ob txog peb xyoos - keeb kwm luv luv tsis muaj pov thawj dab tsi, txawm tias nws yuav zoo nkauj npaum li cas los xij.
- Tshaj siab tshaj plaws: qhov kev poob qis tshaj plaws uas tus account tau raug. Qhov no yog tus lej uas qhia koj tias koj yuav raug nyiaj ntau npaum li cas - tsis yog qhov rov qab uas tau tso tawm.
- Kev sib xws ntawm txoj kev npaj: tib lub khw, tib lub style, tib txoj kev tswj hwm kev pheej hmoo los ntawm ib hlis mus rau lwm lub - kev ua tau zoo tsis ruaj khov feem ntau zais kev twv txiaj.
- Kev siv zog: tus tub luam uas ob npaug ntawm tus account hauv rau lub hlis ntawm kev siv zog ntau tuaj yeem txiav nws mus rau ib feem peb hauv ib lub lim tiam phem.
- Tus naj npawb ntawm cov tshuab theej thiab cov khoom muaj nqis uas nyob hauv kev tswj hwmtsis txhob tsawg dhau (ib txoj kev npaj tsis tau ua pov thawj) thiab tsis txhob ntau dhau (cov xaj loj uas ua tsis tau zoo).
Thiab ib txoj cai tswj hwm uas muaj nqis ntau dua li txhua yam kev ntsuas ua ke: tsuas yog faib ib feem me me ntawm koj cov peev txheej rau kev luam theej - cov nyiaj uas koj tuaj yeem lees txais qhov poob tag nrho - thiab ua kom muaj ntau yam kev lag luam thoob plaws ob lossis peb tus tub luam nrog ntau hom kev sib txawv, es tsis txhob twv rau ib tus yeej xwb.
Tus Nqi Tseeb ntawm Kev Luam Luam
Daim nqi rau ib daim qauv raug nyeem hla plaub kab. Nqi cov nqi thawj zaug: kev sib kis thiab cov nqi zog siv rau txhua qhov kev txiav txim rov ua dua - thiab cov tswv yim nquag ua rau cov kev txiav txim ntau ntxiv. Tus nqi pabcuam tom ntej: qee lub platform siv ib feem pua ntawm koj cov nyiaj tau los, lwm tus them rau kev nkag mus rau cov thawj coj. Thiab thaum kawg, cov nyiaj them rau tus neeg ua lag luam uas tau theej: cov platform them lawv raws li tus naj npawb ntawm cov tshuab theej lossis qhov ntim tsim tawm - ib txoj kev npaj uas muab nqi zog rau kev pom tsawg kawg nkaus li kev ua tau zoo ruaj khov.
Tom qab ntawd muaj tus nqi uas los nrog tsis muaj daim ntawv qhia nqi: txiaj ntsigFeem ntau cov tswv yim theej pauv pauv cov nyiaj uas siv nyiaj daus las; rau ib tus account uas tuav hauv euros, txhua qhov txiaj ntsig tag nrho tuaj yeem raug txiav lossis nthuav dav los ntawm kev hloov pauv ntawm tus nqi pauv - ib qho hloov pauv uas tsis tshua pom hauv cov thawj coj.
Yuav Ua Li Cas Tswj Kev Pheej Hmoo Hauv Kev Luam Luam, Kauj Ruam Yog Kauj Ruam
Rau cov neeg uas lees txais qhov kev pheej hmoo, kev teeb tsa los txog rau tsib qhov kev ntsuas. ib tug: xyuas kom meej tias lub platform tau tso cai hauv daim ntawv sau npe raug cai. ob tug: tsuas yog faib ib feem me me ntawm koj cov peev txheej xwb - qhov nyiaj uas tag nrho cov kev poob yuav tseem them taus. peb: kis nws hla ob lossis peb tus tub luam nrog ntau hom sib txawv.
plaub: teem caij tiv thaiv thoob ntiaj teb thiab koj txoj cai tawm txij thaum pib - ntawm qib twg ntawm kev poob kuv yuav tsum nres, thiab ntawm qab ntuj twg kuv yuav tshuaj xyuas. tsib: tshuaj xyuas txhua peb lub hlis, tsis yog txhua hnub - kev saib xyuas tas li cov lus caw maj nrawm tawm thaum lub sijhawm phem tshaj plaws.
Txoj kev qhuab qhia no tsis yog ua rau kev lag luam theej ua ib qho kev nqis peev zoo; nws tsuas yog txo qhov muaj feem yuav ua rau nws puas tsuaj loj heev. Qhov txawv ntawd tsim nyog yuav tsum tau hais meej meej ua ntej thawj zaug tso nyiaj.
Cov Kev Pheej Hmoo ntawm Kev Luam Luam
- Kev pheej hmoo lag luam: kev theej theej tiv thaiv koj ntawm tsis muaj dab tsi; qhov kev poob ntawm tus tub luam theej yog koj qhov kev poob, raws li qhov sib piv.
- Kev pheej hmoo ntawm kev siv nyiaj: feem ntau cov tswv yim theej muaj CFDs lossis cov khoom lag luam txiaj ntsig - cov khoom uas feem ntau ntawm cov tub ua lag luam muag khoom poob nyiaj, raws li txhua tus broker yuav tsum tau tso saib.
- Kev pheej hmoo ntawm kev ua tsis tau zoo tom qab ncua sijhawmkoj theej ib daim ntawv teev keeb kwm uas tsis pom thiab tau txais cov hlis nyuaj uas ua raws li koj tuaj txog.
- Kev pheej hmoo ua haujlwm: kev ncua sijhawm luam tawm, kev poob qis, kev pabcuam tsis ua haujlwm, kev faib kab laum.
- Kev dag ntxias: AMF tsis tu ncua tshaj tawm cov lus ceeb toom tawm tsam cov platform luam theej tsis raug cai; xyuas koj tus neeg nruab nrab qhov kev tso cai hauv daim ntawv sau npe ua ntej tso nyiaj.
Tsis muaj kev tiv thaiv nres, thiab tsis muaj kev sib txawv ntawm cov tub luam, hloov kev luam theej mus rau hauv kev nqis peev lav: cov cuab yeej no txwv kev puas tsuaj - lawv tsis tshem tawm qhov kev pheej hmoo.
Kev Cai: Dab Tsi Tau Hloov Pauv Lawm
Kev lag luam theej ua haujlwm ntev hauv thaj chaw grey: leej twg yog tus lav ris thaum ib tus neeg muaj lawv cov kev txiav txim siab ua tiav thoob plaws ntau pua tus account? Txoj cai lij choj European tau daws cov lus nug: kev lag luam theej suav nrog kev tswj hwm kev nqis peev raws li lub ntsiab lus ntawm MiFID II cov lus qhia - yog li ntawd, qhov kev pabcuam yuav tsum tau muab los ntawm lub tuam txhab tau tso cai, nrog rau kev tshaj tawm, kev haum rau cov neeg siv khoom thiab kev ua tiav zoo tshaj plaws uas los nrog nws.
Rau tus neeg ua lag luam ib leeg, muaj ob qho txiaj ntsig uas yuav tshwm sim. Ua ntej, cov platform uas ua raws li txoj cai yuav qhia cov lus ceeb toom txog kev poob nyiaj - kev nyeem lawv yog ib feem ntawm koj qhov kev mob siab rau. Qhov thib ob, cov kev pabcuam tsis raug cai yooj yim dua los pom: yog tias lub platform tsis tshwm sim hauv AMF cov npe ntawm cov tuam txhab tau tso cai, tsis muaj dab tsi los sib tham - koj taug kev tawm mus.
Kev Luam Luam thiab Se hauv Fabkis
Kev lag luam theej khiav ntawm cov nyiaj lag luam ib txwm muaj, feem ntau yog los ntawm CFDs lossis cov txiaj - cov cuab yeej uas yog tsis tsim nyog rau PEA, Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj uas tau txais txiaj ntsig los ntawm se. Yog li ntawd, txhua qhov txiaj ntsig poob rau hauv qab 30% se ntawm cov nyiaj hauv cov nyiaj lag luam, lossis nyob rau hauv qhov ntsuas nce qib nrog rau kev tso cai yog tias koj xaiv rau nws.
Rau lawv ib feem, kev poob nyiaj tsis ploj rau lub hom phiaj them se: kev poob nyiaj uas tau pom tseeb tuaj yeem raug them rov qab rau cov nyiaj tau los ntawm peev hauv kaum xyoo se tom ntej. Ntawm kev pabcuam uas yog kev poob nyiaj raws li kev suav lej, lub kaum sab xis se no tsis yog qhov tsis tseem ceeb - sau txhua qhov kev lag luam rau koj daim ntawv them se.
Yuam Kev ntawm Cov Tshuab Luam Ntawv Classic
- Luam tus yeej ntawm lub hlis: kev qeb duas los ntawm kev ua tau zoo tsis ntev los no yog cov npe ntawm cov neeg muaj hmoo - ob xyoos ntawm kev sib xws yeej qhov kev sib tw khiav rau rau lub lis piam.
- Muab txhua yam rau ib tus tub luam xwb: qhov kev sib xyaw ua ke rov ua raws nraim qhov kev pheej hmoo uas kev sib txawv yuav tsum txo.
- Tshem tawm qhov kev ua si tom qab ib qho kev ua si tsis zoo, thiab tom qab ntawd rov qab los tom qab rov qab los: tus neeg luam ntawv them rau qhov poob thiab plam qhov rov qab tau.
- Tsis nco qab qhov kev tiv thaiv nres: yog tsis muaj qhov txwv tawm uas txhais tau tias txias, kev xav yuav txiav txim siab - ib txwm lig dhau lawm.
- Tsis tshaj tawm koj qhov kev poob: cov peev txheej uas tau pom tias poob lawm tseem tuaj yeem them rov qab tau kaum xyoo; sau tseg lawv txij thaum pib zam kev poob se ncaj qha.
Kev Lag Luam Luam lossis Kev Nqis Peev Ib Txwm?
Kev ua lag luam theej teb tau qhov kev xav tau tiag tiag - tau txais txiaj ntsig los ntawm lwm tus neeg txoj kev txawj ntse yam tsis siv koj lub sijhawm rau nws - tab sis kev ntsuas qhov zoo thiab qhov tsis zoo ntawm kev ua lag luam theej qhia tau tias nws ua haujlwm tsis zoo rau qhov kev xav ntawd: cov lej poob hais lus rau lawv tus kheej. Rau feem ntau cov neeg txuag, cov lus teb rau "leej twg tuaj yeem tswj hwm kuv cov nyiaj zoo dua li kuv ua tau?" tsis yog tus tub luam tsis paub uas tau them rau qhov ntim ntawm cov neeg ua raws: nws yog kev nqis peev ntau yam ntawm cov ntsuas sib txawv - ETFs thoob ntiaj teb xws li MSCI ntiaj teb — uas cov nqi tsawg kawg nkaus thiab kev sib txawv ntau tshaj plaws tshem tawm qhov kev pheej hmoo ntawm kev vam khom ib tus neeg.
Yog tias lub zog rub ntawm cov lag luam tseem muaj zog dua, koj zoo dua los kawm cov hauv paus ntawm kev lag luam koj tus kheej: peb phau ntawv qhia txog kev ua lag luam ua haujlwm li cas thiab peb qhov kev ntsuam xyuas ntawm CFDs tso cov hauv paus uas cov ntawv luam theej hais tias nws tuaj yeem zam koj - tsis raug, rau feem ntau ntawm cov nyiaj.
Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Kev Luam Luam
Copy trading yog dab tsi?
Kev luam theej yog ib qho kev pabcuam uas rov ua dua cov kev lag luam ntawm tus tub luam xaiv hauv koj tus account: txhua qhov kev yuav, muag lossis kev hloov kho tiv thaiv raug rov ua dua raws li koj qhov kev faib. Koj tsuas yog theej cov kev lag luam yav tom ntej - yeej tsis yog tus tub luam cov txiaj ntsig yav dhau los.
Kev lag luam theej puas muaj txiaj ntsig?
Rau feem ntau ntawm cov nyiaj, tsis yog. Kev tshawb fawb luam tawm los ntawm AMF hauv xyoo 2021 qhia tau hais tias feem ntau ntawm cov neeg siv khoom luam theej tau poob nyiaj dhau lub sijhawm pom - txog li cuaj tus account hauv kaum tus dhau lub sijhawm ntev tshaj plaws. Kev ua tau zoo yav dhau los ntawm cov neeg ua lag luam luam theej tsis yog phau ntawv qhia rau koj cov txiaj ntsig.
Hauv kev lag luam hauv zej zog, koj siv lwm tus neeg ua lag luam lub tswv yim thiab kev sib tham tab sis koj txiav txim siab rau txhua qhov kev lag luam koj tus kheej. Hauv kev lag luam theej, kev rov ua dua yog ua tsis siv neeg: tus neeg ua lag luam theej ua qhov kev txiav txim siab, thiab koj tus account ua tiav lawv yam tsis muaj koj cuam tshuam.
Yog, thaum nws tau muab los ntawm lub tuam txhab tau tso cai. Txoj cai lij choj European kho cov ntawv luam theej ua kev tswj hwm cov khoom lag luam: qhov kev pabcuam xav tau kev tso cai thiab nqa cov luag haujlwm tshaj tawm. Ib txwm xyuas qhov kev tso cai ntawm lub platform hauv AMF lub npe sau npe ua ntej tso nyiaj.
Koj puas tuaj yeem ua luam theej hauv PEA?
Tsis yog. Kev luam theej ua lag luam khiav ntawm cov nyiaj lag luam ib txwm muaj, feem ntau yog los ntawm CFDs lossis cov txiaj, uas tsis tsim nyog rau PEA. Cov nyiaj tau los poob rau hauv qab 30% se; cov peev txheej poob peev tuaj yeem raug them rov qab rau cov peev txheej tau txais hauv kaum xyoo tom ntej.
Koj xav tau nyiaj ntau npaum li cas los pib ua lag luam theej?
Qhov tso nyiaj tsawg kawg nkaus yuav txawv ntawm ib lub platform mus rau lwm lub, txij li ob peb puas mus txog ob peb txhiab euros. Lo lus nug tiag tiag tsis yog qhov tsawg kawg nkaus tab sis qhov siab tshaj plaws: tsuas yog faib qhov koj tuaj yeem lees txais qhov poob tag nrho, thiab faib ntau yam rau ntau tus tub luam es tsis yog ib tus.
Cov kab hauv qab
- Lub ntsiab cai: tsis siv neeg, kev rov ua dua ntawm tus tub luam cov lag luam ntawm koj tus account.
- Qhov tseeb: feem ntau ntawm cov nyiaj poob raws li AMF txoj kev tshawb fawb xyoo 2021 - txog li ~ 9 ntawm 10 dhau lub qab ntug ntev.
- Cov teeb meem: kev ntxub ntxaug rau kev muaj sia nyob, kev siv zog, kev ncua sijhawm luam theej, cov nqi, tuaj txog tom qab tus tub luam txoj hmoov tau tig.
- tswj: kev tswj hwm cov ntaub ntawv hauv MiFID II - xav tau kev tso cai; xyuas cov npe AMF.
- Lwm txoj kev xaiv: rau feem ntau cov neeg txuag nyiaj, ETF thoob ntiaj teb sib txawv tseem yog cov lus teb zoo tshaj plaws.