Lub Hnab Nyiaj Crypto: Hom, Kev Ruaj Ntseg & Cov Kev Xaiv Zoo Tshaj Plaws (2026)

A hnab nyiaj crypto yog lub cuab yeej uas cia koj tuav thiab siv koj cov khoom muaj nqis crypto. Yog tsis muaj ib qho, tsis muaj kev xa, txais lossis siv ib qho bitcoin. Nrog rau kev lag luam pauv nyiaj tsis zoo thiab kev hacks tsis tu ncua hauv cov xov xwm, kev txiav txim siab yuav ua li cas khaws crypto yog qhov kev txiav txim siab ruaj ntseg zoo li qhov yooj yim. Phau ntawv qhia no piav qhia txog lub hnab nyiaj tiag tiag yog dab tsi, nws ua haujlwm li cas, ntau hom muaj, yuav ua li cas xaiv koj li thiab cov cwj pwm ruaj ntseg uas tsim nyog txais yuav.
Lub Hnab Nyiaj Crypto Yog Dab Tsi? Kev Txhais
Tsis zoo li kev ntseeg nrov, lub hnab nyiaj ua tsis muaj cov cryptocurrencies. Cov no tsuas muaj nyob rau ntawm blockchain, lub network loj heev ntawm cov ntawv qhia txog pej xeem. Lub hnab nyiaj tuav yam uas cia koj tswj lawv: tus tus yuam sij cryptographic cuam tshuam nrog koj cov chaw nyob. Leej twg tuav cov yuam sij tuaj yeem siv cov nyiaj, thiab tsis muaj leej twg ntxiv.
Feem ntau lub hnab nyiaj piv rau lub nplhaib tseem ceeb dua li lub hnab nyiaj hauv koj lub hnab ris. Ib tus yuam sij qhib ib tus account; poob lub nplhaib tseem ceeb thiab koj poob kev nkag mus rau cov nyiaj, txawm tias lawv tseem nyob hauv blockchain. Qhov sib txawv no piav qhia vim li cas kev thaub qab koj lub hnab nyiaj yog qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv tag nrho cov saw hlau.
Tsis txhob xav tsis thoob tias lub hnab nyiaj crypto nrog lub Apple hnab tawv me or Google hnab ib qho app twg los tau: cov uas tswj cov daim npav them nqi thiab daim pib thiab tsis muaj feem cuam tshuam nrog blockchain. Lub hnab nyiaj cryptocurrency yog ib daim software, ib qho app lossis ib lub cuab yeej mob siab rau cov khoom muaj nqis digital.
Lub hnab nyiaj Crypto ua haujlwm li cas?
Tus Khub Tseem Ceeb: Pej Xeem thiab Ntiag Tug
Txhua lub hnab nyiaj tseem nyob rau ntawm ib khub yuam sij. Tshuaj yej pej xeem yuam zoo li tus lej nyiaj: cov haujlwm chaw nyob koj qhia kom tau txais nyiaj yog los ntawm nws. Tshuaj yej tus yuam sij yog qhov zais cia siv los kos npe rau kev lag luam thiab yog li ntawd tso cai rau kev siv nyiaj. Leej twg paub koj tus yuam sij ntiag tug tswj koj cov khoom muaj nqis crypto: tsis txhob qhia nws, nrog leej twg.
Lub khawv koob cryptographic muaj ib qho tsis sib xws: txhua tus tuaj yeem txheeb xyuas seb qhov kev lag luam tau kos npe los ntawm koj tus yuam sij ntiag tug yam tsis tau pom tus yuam sij ntawd. Qhov no yog qhov ua rau nws muaj peev xwm ua pov thawj tias yog tus tswv ntawm cov nyiaj yam tsis tau qhia qhov zais cia.
Cov Lus Rov Qab Los
Yuav kom yooj yim cov backups, feem ntau cov hnab nyiaj tsim ib qho kab lus rov qab los ntawm 12 lossis 24 lo lus, raws li tus qauv BIP39. Kab lus no yog daim ntawv nyeem tau ntawm tag nrho koj cov yuam sij ntiag tug. Txhua tus neeg uas muaj nws tuaj yeem rov tsim koj lub hnab nyiaj ntawm txhua lub cuab yeej. Sau nws rau ntawm daim ntawv, lossis txawm tias kos nws rau ntawm hlau, thiab khaws nws offline rau qhov chaw nyab xeeb. Tsis txhob nyob hauv daim duab, email lossis huab.
Muaj dab tsi tshwm sim thaum lub sijhawm ua lag luam?
Thaum koj xa crypto, koj lub hnab nyiaj tsim cov kev lag luam, kos npe nrog koj tus yuam sij ntiag tug, tom qab ntawd tshaj tawm nws mus rau lub network. Cov neeg lees paub xyuas cov kos npe thiab sau nws rau ntawm blockchain. Lub hnab nyiaj tom qab ntawd nug cov ntawv qhia kom pom koj qhov nyiaj tshuav. Tag nrho cov txheej txheem siv sijhawm ob peb feeb mus rau ob peb feeb nyob ntawm lub network, rau tus nqi.
Lub Hnab Nyiaj Kub vs Lub Hnab Nyiaj Txias: Cov Hom Nyiaj Crypto Txawv
Cov hnab nyiaj raug faib ua ob pawg: lawv qhov kev sib txuas rau hauv internet thiab tus neeg uas tuav cov yuam sij.
Cov Kub Kub Kub
A lub hnab nyiaj kub txuas nrog internet: ib lub mobile app, ib qho browser extension lossis desktop software. Nws yooj yim rau kev siv me me thiab siv tas li: them nyiaj, pauv, sib cuam tshuam nrog cov decentralized applications. Nws qhov kev sib txuas tas mus li kuj ua rau nws yog lub hom phiaj nyiam ntawm malware.
Suav Hnav Khaub Ncaws
A lub hnab txias khaws cov yuam sij ntiag tug offline. Hom dav tshaj plaws yog kho vajtse hnab tawv me: ib lub cuab yeej me me li USB uas muaj ib lub chip ruaj ntseg uas kos npe rau cov kev lag luam sab hauv yam tsis tau qhia tus yuam sij. Cov kev lag luam pib los ntawm lub khoos phis tawj lossis lub xov tooj, tab sis kev kos npe tshwm sim sab hauv lub cuab yeej, tiv thaiv los ntawm tus lej PIN. Yog tias lub cuab yeej ploj lawm, cov kab lus rov qab yuav rov qab tau koj cov nyiaj. Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm kev ua lag luam tau them rau hauv peb qhov tob tob Ledger Nano X xyuas.
Ntawv Cim
A hnab nyiaj ntawv txhais tau tias luam koj cov yuam sij, qee zaum ua QR codes, rau ntawm daim ntawv khaws cia rau qhov chaw nyab xeeb. Nws yog pub dawb thiab offline tag nrho, tab sis tsis khov: daim ntawv ploj, hlawv lossis puas tsuaj, thiab ib qho chaw nyob ua rau muaj kev nyuaj rau kev rho nyiaj ib nrab. Cov kev daws teeb meem no, nrov thaum ntxov Bitcoin, tam sim no tsis pom zoo rau cov neeg pib tshiab uas nyiam siv cov hnab nyiaj kho vajtse.
Cov Platforms Exchange Muaj Dab Tsi
Thaum koj tso koj cov crypto rau ntawm kev sib pauv, koj siv a kev saib xyuas hnab nyiaj: nws yog lub platform uas tuav cov yuam sij rau koj. Nws yog qhov kev xaiv yooj yim tshaj plaws, tab sis koj vam khom nws txoj kev ruaj ntseg thiab nws qhov kev them rov qab. Kev tawg ntawm FTX pauv thaum Lub Kaum Ib Hlis 2022 yog qhov kev ceeb toom phem ntawm qhov kev pheej hmoo ntawd: ntau lab tus neeg siv khoom poob kev nkag mus rau lawv cov khoom muaj nqis. Txoj cai uas ua raws li: cov nyiaj tseem ceeb koom nrog hauv lub hnab nyiaj uas koj ib leeg tuav cov yuam sij.
|hom
|Kev twb kev txuas
|Leej twg tuav cov yuam sij
|Security
|Zoo siv
|Txawb los yog web app
|Internet
|koj
|Medium
|Cov nqi txhua hnub, kev them nyiaj
|Browser txuas ntxiv
|Internet
|koj
|Medium
|Kev txiav txim siab cov ntawv thov
|Lub hnab tawv me
|offline
|koj
|Heev siab
|Txuag mus ntev
|Lub hnab ntawv nyiaj
|offline
|koj
|Siab tab sis tsis khov kho
|Tsis pom zoo rau beginners
|Tus account pauv nyiaj
|Internet
|Lub platform
|Nyob ntawm tus neeg muab kev pab
|Kev lag luam, me me
Cov Hnab Nyiaj Crypto Zoo Tshaj Plaws
Lub lag luam no tsuas yog tsom mus rau ob peb tus neeg ua si uas twb muaj lawm xwb. Daim ntawv qhia no tsis yog kev ntsuas qib lossis kev pom zoo: ib txwm muab cov yam ntxwv piv rau koj tus kheej cov kev xav tau.
- Ledger: ib lub tuam txhab Fabkis thiab tus thawj coj hauv cov hnab nyiaj kho vajtse, nrog ntau tus qauv ruaj ntseg-chip muab USB thiab, ntawm qee cov qauv, Bluetooth kev sib txuas, sib xws nrog ntau yam khoom muaj nqis los ntawm lawv lub xov tooj ntawm tes app.
- Trezor: tus thawj coj Czech ntawm lub hnab nyiaj kho vajtse, nrog rau qhov qhib-qhov chaw interface thiab cov ntxaij vab tshaus built-in rau kev kuaj xyuas cov nyiaj tau los offline.
- MetaMask: qhov browser extension thiab mobile app rau Ethereum thiab cov tes hauj lwm sib xws; lub rooj vag rau cov ntawv thov decentralized.
- Trust hnab: ib qho multi-asset mobile app uas tau txais los ntawm Binance ecosystem thiab koom ua ke rau hauv nws lub browser app.
- Npib Nyiaj Npib Coinbase: lub hnab nyiaj uas tus kheej saib xyuas ntawm Asmeskas kev pauv nyiaj Coinbase, sib cais los ntawm tus account platform thiab siv tau yam tsis muaj ib qho.
- Cov hnab nyiaj ntawm cov tsev kawm ntawvrau cov tuam txhab thiab cov neeg tuav loj, muaj cov kev daws teeb meem tshwj xeeb rau kev saib xyuas ntau tus neeg kos npe; peb qhov kev tshuaj xyuas ntawm BitGo hnab nyiaj npog txoj hauv kev no.
Ceev faj txog cov clones: cov apps cuav uas theej lub npe thiab lub logo ntawm lub hnab nyiaj paub zoo feem ntau raug tshaj tawm rau ntawm cov khw muag khoom app ua ntej raug tshaj tawm. Ib txwm rub tawm cov software los ntawm lub vev xaib official ntawm tus tshaj tawm, tsis txhob los ntawm qhov txuas tau txais hauv cov lus.
Yuav Ua Li Cas Xaiv Koj Lub Hnab Nyiaj Crypto
- Txhais qhov kev siv: kev siv nyiaj ntau zaus lossis kev txuag nyiaj mus sij hawm ntev? Lub hnab nyiaj kub haum rau thawj qhov xwm txheej, lub hnab nyiaj kho vajtse haum rau qhov thib ob. Ntau tus neeg siv ua ke ob qho tib si.
- Tshawb xyuas cov khoom muaj nqis uas txhawb nqa: tsis yog txhua lub hnab nyiaj tuav txhua lub blockchain. Xyuas kom sib haum nrog cov cryptos uas koj tuav lossis npaj yuav yuav.
- Nyiam qhib qhov chaw thiab cov ntaub ntawv keeb kwm: ib lub hnab nyiaj uas tau tsim los ntev, tau kuaj xyuas thiab siv dav dav twb tau raug tawm tsam lawm. Lub koob npe nrov tau tsim los ntau xyoo.
- Tshuaj xyuas cov yam ntxwv ntawm kev rov qab los: ib kab lus rov qab tus qauv, qhov kev xaiv los ntxiv ib kab lus zais ntxiv, kev sib raug zoo nrog lwm lub hnab nyiaj yog tias koj poob lub cuab yeej.
- Piv cov nqi: lub hnab nyiaj nws tus kheej feem ntau yog pub dawb lossis yuav ib zaug xwb; cov nqi tiag tiag yog cov nqi network, them rau txhua qhov kev lag luam.
- Yooj yim uas siv: lub interface meej meej txwv tsis pub ua yuam kev, tshwj xeeb tshaj yog rau thawj lub hnab nyiaj.
Yog xav paub ntxiv txog cryptocurrencies lawv tus kheej, lawv tsev neeg tseem ceeb thiab lawv cov kev pheej hmoo, saib peb phau ntawv qhia rau cryptocurrencies.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Khaws Tau Crypto Kom Muaj Kev Nyab Xeeb: Cov Cai Kub
- Sau cov lus hais txog kev rov zoo rau ntawm daim ntawv, offline, ua ob daim qauv khaws cia sib cais. Tsis muaj duab, tsis muaj huab, tsis muaj email.
- Tsis txhob qhia cov lus ntawd: tsis muaj chaw pabcuam raug cai, tsis muaj platform, tsis muaj 'tus kws kho tshuab' yuav thov koj. Qhov kev thov no yog lub cim qhia tseeb tshaj plaws ntawm kev dag ntxias.
- Tshawb xyuas cov chaw nyob: malware tuaj yeem hloov chaw nyob uas tau theej thiab muab tso rau nrog nws tus kheej. Xyuas kom tseeb cov cim thawj thiab kawg ua ntej xa, thiab khiav kev sim nrog me ntsis.
- Hloov tshiab koj lub hnab nyiaj kho vajtse lub firmware thiab koj cov apps, los ntawm cov chaw raug cai xwb.
- Tsis txhob qhia koj cov khoom muaj nqis: tshaj tawm rau pej xeem txog yam koj muaj ua rau koj yog lub hom phiaj.
- Tiv thaiv lub cuab yeej: xauv code, ob-factor authentication ntawm cov nyiaj txuas, tso nyiaj rau hauv cov tes hauj lwm pej xeem.
- Tsis txhob ntseeg cov apps uas nug txog cov kab lus kom 'validate', 'unlock' lossis 'synchronize' lub hnab nyiaj: nws yeej ib txwm yog kev dag ntxias.
Tus Saib Xyuas lossis Tsis Saib Xyuas: Leej twg tswj koj cov yuam sij?
Qhov txawv tseem ceeb tshaj plaws tsis yog thev naus laus zis tab sis raws li txoj cai. tsis tau me nyuam lub hnab nyiaj, koj tuav cov yuam sij thiab cov lus rov qab. Tsis muaj leej twg tuaj yeem khov, thaiv lossis txeeb koj cov nyiaj los ntawm kev deb; tab sis tsis muaj leej twg tuaj yeem tau txais lawv rov qab rau koj yog tias koj ua yuam kev. Nrog rau kev saib xyuas hnab nyiaj, ib tus neeg thib peb tuav cov yuam sij rau koj: koj nkag mus rau koj cov nyiaj los ntawm ib tus account thiab ib lo lus zais, thiab koj vam khom tus neeg thib peb ntawd qhov kev them taus thiab kev ncaj ncees.
Ob txoj kev no teb tau cov kev xav tau sib txawv. Kev saib xyuas ua rau kev rov qab tau tus password uas tsis nco qab thiab kev siv txhua hnub yooj yim dua, ntawm tus nqi ntawm kev pheej hmoo ntawm tus neeg sib tw. Kev tsis saib xyuas hloov tag nrho lub luag haujlwm rau koj: nws yog tus qauv xaiv los ntawm cov hnab nyiaj kho vajtse thiab los ntawm feem ntau cov apps mobile. Ntau tus neeg siv kev paub dhau los faib lawv cov khoom muaj nqis ntawm ob qho, nyob ntawm seb muaj pes tsawg thiab siv.
Kev Siv Siab Tshaj Plaws ntawm Crypto Wallet
Tsis tas li ntawm qhov chaw cia khoom xwb, lub hnab nyiaj yog lub rooj vag mus rau tag nrho cov ecosystem daim ntawv thov uas tsis muaj chaw tswj hwm. Los ntawm kev txuas koj lub hnab nyiaj rau ib lub app, koj tuaj yeem:
- sib puav cryptos ntawm cov platforms decentralized, tsis muaj intermediary;
- koom nrog cov txheej txheem qiv nyiaj lossis cov txheej txheem ua kom yooj yim, nrog rau qhov muaj kev pheej hmoo tiag tiag ntawm kev poob koj cov peev;
- yuav thiab tuav NFTs, cov cim digital tshwj xeeb uas tau lees paub los ntawm blockchain;
- delegate koj cov nyiaj ntawm cov blockchains pov thawj-ntawm-stake, los ntawm qee lub hnab nyiaj.
Txhua qhov kev sib txuas rau ib lub app uas tsis muaj chaw nyob hauv nruab nrab yuav muab kev tso cai rau nws hla koj lub hnab nyiaj. Ib txwm saib xyuas cov kev tso cai uas tau thov thiab tsis tu ncua tshem tawm cov uas koj tsis siv lawm, los ntawm qhov chaw teeb tsa ntawm lub hnab nyiaj lossis ntawm cov cuab yeej tshwj xeeb. Kev tso cai uas tsis nco qab tuaj yeem raug siv ntau lub hlis tom qab.
Lub hnab nyiaj Crypto raug nqi ntau npaum li cas?
Cov hnab nyiaj software yog pub dawb. Feem ntau cov hnab nyiaj kho vajtse raug nqi ntawm € 50 thiab € 200 nyob ntawm tus qauv thiab cov yam ntxwv: screen, kev sib txuas, qhov chaw cia khoom app. Nws yog kev nqis peev tsim nyog vim tias nws tiv thaiv tau ntau npaum li cas. Peb tuaj saum toj kawg nkaus tus nqi network, them rau txhua qhov kev lag luam: lawv them cov neeg lees paub blockchain, hloov pauv nrog lub network thiab nws muaj neeg coob npaum li cas, thiab tsis mus rau lub tuam txhab ua hnab nyiaj. Qee lub hnab nyiaj muaj cov haujlwm sib pauv ua ke, uas tau txais nyiaj los ntawm kev hloov pauv.
Yuav ua li cas rau nruab ib lub hnab nyiaj ntawm xov tooj ntawm tes
- Rub tawm lub app raug cai los ntawm App Store lossis Google Play Store, xyuas lub tuam txhab luam tawm. Ntawm iPhone ib yam li ntawm Android, siv qhov txuas los ntawm lub vev xaib official ntawm lub hnab nyiaj.
- Tsim ib lub hnab nyiaj tshiab: lub app tsim koj qhov chaw nyob thiab koj cov kab lus rov qab.
- Sau kab lus rov qab los rau ntawm daim ntawv, raws li qhov kev txiav txim tseeb, thiab paub meej tias nws nyob rau hauv lub app.
- Qhib cov kev tiv thaiv ntawm lub app: PIN code, biometric kev lees paub.
- Sim tag nrho lub voj voog: tau txais ib qho nyiaj me me, ces xa mus. Koj yuav paub siv lub hnab nyiaj ua ntej xa cov nyiaj ntau rau nws.
Ib lub cuab yeej cia khoom txias, los ntawm qhov sib piv, yog pib los ntawm lub tshuab tsim khoom lub app: cov kab lus rov qab tau tso tawm ntawm lub vijtsam ntawm lub cuab yeej, offline, uas zam kev raug rau ntawm lub khoos phis tawj txuas nrog.
Cov Nyiaj thiab Se hauv Fabkis
Kev tuav thiab kev hloov pauv ntawm koj lub hnab nyiaj tsis raug them se: se tsuas yog siv rau kev muag khoom rau kev cai lij choj lossis kev yuav khoom. Ib tus account qhib nrog lub platform txawv teb chaws, ntawm qhov tod tes, yuav tsum tau tshaj tawm txhua xyoo, txawm tias tsis muaj kev ua ub no. Cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom raug tshaj tawm rau ntawm daim ntawv mob siab rau cov cuab tam digital. Khaws koj cov keeb kwm kev lag luam: cov hnab nyiaj cia koj xa tawm nws, uas yog qhov muaj txiaj ntsig thaum koj xa ntaub ntawv.
Yuam Kev Uas Yuav Tsum Tsis Txhob Ua Thaum Koj Siv Koj Lub Hnab Nyiaj
- Xa crypto rau ntawm lub network tsis raug: tib yam khoom muaj nyob rau ntawm ntau lub blockchains. Kev xa mus rau lub network uas tsis txhawb nqa los ntawm lub hnab nyiaj xa mus rau lwm qhov tuaj yeem ua rau cov nyiaj tsis tuaj yeem nkag mus tau.
- Kev tsis sib haum xeeb ntawm qhov chaw nyob nrog daim ntawv cog lus: xyuas kom koj siv qhov chaw nyob tau txais, tsis yog lwm cov cim uas tau theej los ntawm qhov yuam kev.
- Khaws txhua yam rau ntawm lub platform tsis nkag siab txog kev pheej hmoo ntawm cov neeg sib tw.
- Yuav ib lub hnab nyiaj siv lawm: ib lub cuab yeej uas tau teeb tsa ua ntej lossis raug cuam tshuam tuaj yeem ua rau koj cov nyiaj poob qis. Yuav tshiab thiab kaw, los ntawm lub chaw tsim khoom.
- Sau koj kab lus rau ntawm ib qho tsis paub lub vev xaib 'kev txheeb xyuas' lossis 'staking'.
- Poob cov lus rov qab los: yog tsis muaj nws, lub hnab nyiaj kho vajtse ploj lossis tawg txhais tau tias cov nyiaj tau ploj mus tas li.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Koj Cov Lus Nug Txog Koj Lub Hnab Nyiaj Crypto
Lub hnab nyiaj Crypto zoo tshaj plaws yog dab tsi?
Tsis muaj lub hnab nyiaj zoo tshaj plaws uas siv tau rau txhua tus. Yog xav txuag nyiaj mus sij hawm ntev, lub hnab nyiaj kho vajtse muaj kev ruaj ntseg siab tshaj plaws. Yog siv txhua hnub, ib lub app mobile uas paub zoo txaus lawm. Qhov tseem ceeb yog xaiv ib lub cuab yeej uas twb muaj lawm, sib haum nrog koj cov khoom muaj nqis, thiab paub siv nws cov ntaub ntawv thaub qab.
Koj puas xav tau lub hnab nyiaj Crypto kom yuav Cryptocurrencies?
Tsis yog: koj tuaj yeem yuav thiab tuav cov cryptocurrencies ncaj qha ntawm kev sib pauv. Txawm li cas los xij, hauv qhov xwm txheej ntawd, nws yog lub platform uas tuav cov yuam sij. Lub hnab nyiaj ntiag tug yuav rov qab muaj txiaj ntsig dua thaum koj xav tswj koj cov khoom muaj nqis koj tus kheej.
Koj puas tuaj yeem poob koj cov Crypto yog tias lub hnab nyiaj raug rho tawm?
Yog, yog tias koj tsis muaj cov lus rov qab los. Yog tias lub app raug rho tawm lossis lub cuab yeej ploj lawm, lub hnab nyiaj tuaj yeem rov qab tau rau ntawm lub cuab yeej tshiab nrog cov lus ntawd. Yog tsis muaj nws, kev nkag mus rau cov nyiaj yuav ploj mus tas li.
Cov hnab nyiaj Crypto puas muaj kev nyab xeeb 100%?
Tsis yog. Lub hnab nyiaj kho vajtse tiv thaiv cov yuam sij thaum tsis siv internet, tab sis qhov yuam kev ntawm tib neeg tseem ua tau: cov lus raug nyiag, qhov chaw nyob raug nyiag, kev yuav khoom siv uas raug nyiag. Kev ruaj ntseg ntawm lub hnab nyiaj nyob ntawm koj txoj kev huv huv digital ib yam li thev naus laus zis.
Puas Muaj Peev Xwm Khaws Tau Ntau Cryptocurrencies?
Yog lawm, feem ntau cov hnab nyiaj niaj hnub no muaj ntau yam khoom thiab tswj hwm ntau lub blockchain. Xyuas kom meej tias txhua lub network sib haum ua ntej xa nyiaj.
Koj puas yuav tsum tshaj tawm koj lub hnab nyiaj rau cov tub ceev xwm them se?
Ib lub hnab nyiaj ntiag tug uas tsis yog tus saib xyuas tsis tas yuav tsum tau tshaj tawm li ntawd. Cov nyiaj qhib nrog cov platform txawv teb chaws, ntawm qhov tod tes, yuav tsum tau tshaj tawm, thiab cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom raug them se.
Tsab xov xwm no tsuas yog rau kev kawm xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Cov cuab tam Crypto yog cov kev nqis peev uas muaj kev pheej hmoo heev: koj tuaj yeem poob tag nrho koj cov feem.