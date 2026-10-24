Cryptocurrency: Phau Ntawv Qhia Rau Cov Pib Tshiab Txog Crypto (2026)

A cryptocurrency (tseem hu ua crypto-asset) yog ib qho txiaj digital uas khiav tsis muaj lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab lossis tus neeg nruab nrab, siv los ntawm kev sau npe pej xeem uas muaj kev nyab xeeb los ntawm cryptography: blockchain. Txij li thaum Bitcoin tau tsim nyob rau xyoo 2009, ntau txhiab tus cryptocurrencies tau tshwm sim, nrog rau kev siv sib txawv heev. Phau ntawv qhia no coj ua ke cov nqi nyob rau cov cryptocurrencies tseem ceeb thiab piav qhia txog lawv ua haujlwm li cas, cov tsev neeg tseem ceeb ntawm cov cuab tam, thiab lawv cov txiaj ntsig thiab kev pheej hmoo. Nws kuj tseem npog yuav ua li cas yuav cryptocurrency, yuav ua li cas khaws nws thiab yuav ua li cas tshaj tawm nws hauv Fabkis.
Cryptocurrency Yog Dab Tsi? Lub Ntsiab Lus Yooj Yim
Ib qho cryptocurrency yog ib qho cov khoom vaj khoom tsev uas cia ob tug neeg pauv tus nqi ncaj qha los ntawm Is Taws Nem yam tsis tas yuav mus dhau lub tsev txhab nyiaj. Peb yam ntxwv ua rau nws txawv ntawm cov nyiaj ib txwm muaj:
- Nws yog decentralizedtsis muaj lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab thiab tsis muaj tsoomfwv teeb meem lossis tswj nws. Cov cai tso tawm tau sau rau hauv lub network lub computer code.
- Nws khiav ntawm blockchain: txhua qhov kev lag luam raug kaw rau hauv daim ntawv sau npe pej xeem uas tau theej los ntawm ntau txhiab lub khoos phis tawj thiab yuav luag tsis yooj yim rau kev cuam tshuam.
- Nws tau ruaj ntseg los ntawm cryptography: txhua tus neeg siv tuav ib tus yuam sij zais cia uas ib leeg tso cai rau lawv siv lawv cov nyiaj.
Nyob rau hauv Fabkis teb, txoj cai lij choj hais txog cov khoom muaj nqisthaum lub sijhawm European Union siv lub sijhawm crypto-cov khoom muaj nqisLawv tsis yog cov nyiaj raug cai: tus tub luam tsis tas yuav lees txais lawv, thiab lawv tus nqi tsis tau lees paub los ntawm tsis muaj lub koom haum twg. Nws tsuas yog nyob ntawm kev muab khoom thiab kev thov.
Keeb Kwm Luv Luv: Los ntawm Bitcoin mus rau Txhiab Tus Cryptocurrencies
Thaum Lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 31, 2008, ib tug neeg lossis ib pawg neeg siv lub npe cuav Satoshi Nakamoto tau tshaj tawm ib daim ntawv dawb piav qhia txog "peer-to-peer electronic cash system". Lub thaiv thawj zaug ntawm Bitcoin network tau tsim rau lub Ib Hlis 3, 2009. Lub tswv yim yog los pab kom them nyiaj online yam tsis muaj tus neeg thib peb ntseeg siab, tom qab muaj teeb meem nyiaj txiag uas tau ua rau cov tsev txhab nyiaj tsis ntseeg siab.
Lwm cov haujlwm tau ua raws li. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, Ethereum, tau tsim tawm xyoo 2015, tau qhia txog cov ntawv cog lus ntse: cov kev pab cuam uas ua haujlwm tau ntawm blockchain. Lawv tau tsim txoj hauv kev rau kev nyiaj txiag tsis muaj kev tswj hwm, NFTs thiab ntau txhiab tus tokens tshiab. Lo lus altcoins suav nrog txhua yam cryptocurrencies tsis yog Bitcoin.
Nyob Cryptocurrency Nqe
Lub rooj hauv qab no qhia txog tus nqi thiab kev hloov pauv 24-teev ntawm cov cryptocurrencies tseem ceeb, qeb duas los ntawm kev lag luam peev. Cov ntaub ntawv hloov kho tshiab tsis siv neeg: nws qhia txog tus nqi tshiab tshaj plaws, tsis yog tus nqi khov thaum lub sijhawm sau ntawv.
Lub khw crypto qhib lawm 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lis piam, tsis muaj lub tswb kaw. Yog li ntawd, tus nqi tuaj yeem txav mus sai heev thaum hmo ntuj lossis thaum hnub so. Lawv kuj txawv me ntsis ntawm ib lub platform mus rau lwm qhov, vim txhua qhov kev sib pauv crypto khaws nws phau ntawv xaj. Txhawm rau ua raws li ib lub npib tshwj xeeb, saib peb nplooj ntawv mob siab rau cov nqi cryptocurrency.
Cryptocurrency Ua Haujlwm Li Cas Rau Cov Neeg Pib Tshiab?
Ib lub blockchain yog ib lub database uas sau cov kev lag luam ua pawg hu ua blocksTxhua lub block muaj ib daim ntawv cim cryptographic ntawm lub block dhau los, tsim ib txoj saw. Kev hloov pauv ib qho kev lag luam qub yuav xav tau rov suav txhua lub block tom qab, ntawm feem ntau ntawm cov khoos phis tawj hauv network tib lub sijhawm. Hauv kev xyaum, qhov no tsis tuaj yeem ua tiav ntawm blockchain loj.
Daim ntawv sau npe no tsis khaws cia rau ntawm ib lub tuam txhab cov servers: nws raug theej thoob plaws ntau txhiab lub khoos phis tawj ywj pheej, ntshavTxhua tus xyuas seb cov kev pauv tshiab puas ua raws li cov cai ntawm cov txheej txheem. Yog li ntawd, tsis muaj qhov chaw ua tsis tiav: yog tias ib lub node poob qis, lub network yuav txuas ntxiv khiav.
Cov Yuam Sij Rau Pej Xeem, Cov Yuam Sij Ntiag Tug thiab Cov Chaw Nyob
Txhua tus neeg siv tuav ib khub yuam sij. Tshuaj yej pej xeem yuam, uas qhov chaw nyob tau los ntawm, ua haujlwm zoo li tus lej nyiaj uas koj tuaj yeem qhia kom tau txais nyiaj. Tshuaj yej tus yuam sij yog qhov zais cia siv los kos npe, thiab yog li ntawd tso cai, siv nyiaj. Leej twg tuav tus yuam sij ntiag tug tswj cov nyiaj: poob nws thiab koj poob kev nkag mus rau koj cov crypto; muaj nws raug nyiag thiab koj cov crypto raug nyiag. Tsis muaj lub rooj pabcuam neeg siv khoom los thim rov qab kev lag luam.
Kev Pom Zoo: Pov Thawj Ua Haujlwm lossis Pov Thawj ntawm Kev Sib Tw
Yog li ntawd txhua lub nodes tuaj yeem pom zoo rau qhov kev txiav txim ntawm kev lag luam yam tsis muaj lub hauv paus tseem ceeb, txhua lub blockchain siv a kev pom zoo mechanismOb qho tseem ceeb yog:
- Ntawv Pov Thawj Ua Haujlwm, siv los ntawm Bitcoin. Miners siv zog loj heev los daws teeb meem lej. Tus thawj uas daws tau nws ntxiv lub block tom ntej thiab tau txais khoom plig hauv crypto tshiab tsim, ntxiv rau cov nqi pauv nyiaj. Lub kaw lus no muaj kev nyab xeeb heev, tab sis nws siv hluav taws xob ntau heev.
- Ntawv pov thawj ntawm Stake, siv los ntawm Ethereum txij li lub Cuaj Hli 2022, nrog rau Solana thiab Cardano. Cov Neeg Txheeb Xyuas xauv ("stake") crypto ua cov khoom siv los ua kom tau txoj cai los lees paub cov blocks. Yog tias lawv dag, ib feem ntawm lawv cov ceg txheem ntseeg yuav raug txeeb. Lub kaw lus no siv ib feem ntawm lub zog ntawm Proof of Work.
Kev Tshaj Tawm Uas Tau Npaj Tseg: Piv Txwv ntawm Kev Halving
Tus nqi ntawm cov nyiaj tau tsim yog teem los ntawm cov txheej txheem. Bitcoin raug txwv rau ntawm 21 lab chav nyobCov khoom plig ntawm cov neeg khawb av raug txo ib nrab li txhua plaub xyoos, txhua 210,000 lub blocks: qhov no yog ib nrabQhov kawg tau tshwm sim rau lub Plaub Hlis 2024 thiab qhov tom ntej no xav tias yuav tshwm sim nyob ib ncig ntawm xyoo 2028. Qhov kev tsis txaus ntawm cov programmed no yog vim li cas qee tus piv Bitcoin rau "kub digital".
Cov Hom Cryptocurrency Tseem Ceeb
Tom qab lo lus "crypto" khi cov cuab tam nrog cov haujlwm sib txawv heev. Kev paub lawv yuav pab koj zam kev sib piv cov khoom uas tsis tuaj yeem sib piv.
Kev Them Nyiaj Cryptocurrency thiab Cov Khw Muag Khoom Muaj Nqis
Ua los hloov tus nqi, zoo li Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) lossis Bitcoin Cash (BCH). Bitcoin niaj hnub no pom tau tias yog ib qho chaw khaws cia tus nqi ntau dua li ib txoj hauv kev them nyiaj txhua hnub. Yog xav paub ntxiv, saib peb phau ntawv qhia txog yuav ua li cas yuav Bitcoin.
Cov Ntawv Cog Lus Ntse Blockchains
Cov no yog cov platforms uas cov neeg tsim khoom tsim cov ntawv thov decentralized: Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) thiab BNB Chain. Lawv cov cim qhia hauv zos them tus nqi pauv ("roj") thiab, nyob rau hauv Proof of Stake, ruaj ntseg lub network. Peb phau ntawv qhia rau kev nqis peev hauv Ethereum piav qhia kom meej txog qhov loj tshaj plaws ntawm lawv ua haujlwm li cas.
Stablecoins
A stablecoin yog ib qho cryptocurrency uas nws tus nqi yog khi rau ib qho khoom siv piv txwv, feem ntau yog dollar lossis euro. USDT (Tether), USDC thiab EURC yog piv txwv. Feem ntau yog txhawb nqa los ntawm cov nyiaj khaws cia thiab tsoomfwv cov ntawv pov thawj tuav los ntawm tus tshaj tawm.
Lawv ua haujlwm ua "cov txiaj pauv" ntawm kev sib pauv thiab ua qhov chaw nkaum ib ntus ntawm kev hloov pauv. Txawm li cas los xij, lawv qhov kev ruaj khov nyob ntawm qhov zoo thiab kev pom tseeb ntawm cov uas tau khaws cia. Algorithmic stablecoins, uas tsis tuav cov peev txheej tiag tiag, twb tau raug kev puas tsuaj loj heev, xws li TerraUSD thaum lub Tsib Hlis 2022.
Cov Cim Qhia Txog Kev Siv Hluav Taws Xob thiab Cov Cim Qhia Txog Kev Tswjfwm
Lub kaw tokens pub kev nkag mus rau ib qho kev pabcuam: piv txwv li Chainlink (LINK), uas them cov neeg muab cov ntaub ntawv sab nraud rau cov ntawv cog lus ntse. Kev tswj hwm tokens, xws li UNI (Uniswap) lossis AAVE, muab cai pov npav rau seb cov txheej txheem decentralized hloov pauv li cas.
Cov Nyiaj Txiag Decentralized (DeFi) Tokens
DeFi rov tsim cov kev pabcuam nyiaj txiag yam tsis muaj tsev txhab nyiaj: kev lag luam, kev qiv nyiaj, kev qiv nyiaj thiab cov khoom lag luam uas muaj txiaj ntsig, txhua yam khiav los ntawm cov ntawv cog lus ntse. Cov nyiaj rov qab tshaj tawm tuaj yeem siab, tab sis kuj muaj kev pheej hmoo: cov lej tsis zoo, hacks, thiab tus nqi token poob qis.
NFT cov
NFTs (cov tokens uas tsis yog-fungible) yog cov tokens tshwj xeeb uas lees paub tias yog tus tswv ntawm cov khoom digital: ib daim duab kos duab, ib yam khoom ua si video, daim pib lossis daim ntawv pov thawj. Tsis zoo li ib bitcoin, uas sib npaug rau lwm yam, txhua NFT yog qhov tshwj xeeb thiab tsis hloov pauv tau.
Kev Ceev Ntaub Ntiag Tug Cryptocurrency
Monero (XMR) thiab Zcash (ZEC) zais cov nqi thiab cov neeg koom nrog hauv kev lag luam. Vim yog kev tiv thaiv kev ntxuav nyiaj, lawv tau raug tshem tawm ntawm ntau lub platform tswj hwm.
Memecoins thiab Shitcoins
memecoins, zoo li Dogecoin (DOGE) lossis Shiba Inu (SHIB), tau yug los ntawm kev tso dag lossis cov xwm txheej hauv internet. Lawv tus nqi tseem yuav luag tag nrho nyob rau hauv zej zog thiab kev xav. Cov cim tsis muaj txiaj ntsig tiag tiag, feem ntau tsim los nplua nuj lawv cov neeg tsim, hu ua shitcoins: lawv yog thaj chaw tseem ceeb rau kev dag ntxias rub ntaub pua plag, uas cov neeg tsim ploj mus nrog cov nyiaj.
Cov Cryptocurrencies Loj Tshaj Plaws los ntawm Kev Lag Luam Peev
Ib qho crypto kev ua lag luam muaj peev txheej yog nws tus nqi muab ntxiv rau tus naj npawb ntawm cov units hauv kev ncig. Nws muab kev nkag siab ntawm nws qhov hnyav hauv kev ua lag luam. Qhov kev qeb duas hloov pauv tas li; ntawm no yog qee qhov ntawm cov cryptocurrencies ua ntej, nrog lawv cov nqi ua lag luam hloov kho tshiab:
- Bitcoin (BTC): thawj thiab loj tshaj plaws cryptocurrency, feem ntau hu ua kub digital. Tam sim no kev ua lag luam cap: 31 151 $
- Ethereum (ETH): lub blockchain cog lus ntse ua tus thawj coj, lub hauv paus ntawm DeFi thiab NFTs. Tam sim no kev ua lag luam cap: 675 968 $
- IB (BNB): lub cim ntawm Binance ecosystem thiab BNB Chain. Tam sim no kev ua lag luam cap: 96 133 800 122 $
- Solana (UA): ib qho blockchain ceev ceev, tus nqi qis siv dav rau DeFi thiab memecoins. Tam sim no kev ua lag luam cap: 610 184 $
- XRP: ib lub network uas tsom mus rau kev them nyiaj thoob ntiaj teb sai. Tam sim no kev lag luam muaj nqis: 190 894 $
- Cardano (ADA): ib qho blockchain Proof of Stake tsim los ntawm kev kawm txuj ci. Tam sim no kev lag luam muaj nqis: 7 826 844 195 $
Cov stablecoins loj, USDT thiab USDC, kuj yog cov lag luam loj tshaj plaws, tab sis lawv lub luag haujlwm txawv: lawv lub hom phiaj yog kev ruaj khov, tsis yog kev ua tau zoo. Kev lag luam loj tsis yog qhov lav: ntau lub cryptos uas ib zaug nyob hauv 10 sab saum toj tau ploj mus tag.
Cov txiaj ntsig ntawm Cryptocurrency
- Kev hloov pauv yam tsis muaj tus neeg nruab nrab: koj tuaj yeem xa tus nqi mus rau txhua qhov chaw hauv ntiaj teb, txhua lub sijhawm, yam tsis muaj tsev txhab nyiaj. Qhov no yog qhov tshwj xeeb tshaj yog rau kev hloov pauv thoob ntiaj teb lossis hauv cov tebchaws uas muaj lub tsev txhab nyiaj tsis ua haujlwm.
- Pob tshab, kev npaj khoom siv: cov cai tshaj tawm yog pej xeem thiab tsis nyob ntawm kev txiav txim siab nom tswv. Bitcoin lub hau tiv thaiv nws los ntawm kev tsim nyiaj tsis muaj kev txwv.
- Kev tswj hwm koj cov nyiaj txiag: nrog lub hnab nyiaj ntiag tug, tus neeg siv tuav lawv cov khoom muaj nqis yam tsis tas vam khom lub tsev kawm ntawv.
- Ib lub ecosystem ntawm kev tsim kho tshiabcov ntawv cog lus ntse, kev nyiaj txiag tsis muaj kev tswj hwm, kev siv cov cuab tam tiag tiag thiab kev them nyiaj programmable.
- Ib qho khoom muaj nqis diversification: rau ib feem me me ntawm cov khoom lag luam, qee cov tub ua lag luam pom cryptocurrency ua qhov sib txawv. Txawm li cas los xij, kev sib raug zoo nrog cov khoom lag luam tau nce siab hauv xyoo tas los no.
Cov Kev Tsis Zoo thiab Kev Pheej Hmoo ntawm Cryptocurrency
Fabkis tus tswj hwm nyiaj txiag, Autorité des marchés nyiaj txiag (AMF), thiab Banque de France tsis tu ncua ceeb toom tias cov cuab tam crypto yog txaus ntshai heev kev nqis peev. Cov kev pheej hmoo tseem ceeb yog:
- Heev volatility: kev poob qis ntawm 50% txog 80% tau tshwm sim ntau zaus, suav nrog hauv Bitcoin, thiab cov cryptos me me tuaj yeem poob yuav luag tag nrho lawv cov nqi.
- Tsis muaj tus nqi lav: feem ntau cov cryptos tsis muaj nyiaj tau los thiab tsis muaj cov cuab tam tiag tiag. Lawv tus nqi tseem nyob ntawm kev ntseeg siab thiab kev saws txais.
- Kev pheej hmoo ntawm lub platformcov tuam txhab lag luam poob nyiaj ntau, xws li FTX thaum Lub Kaum Ib Hlis 2022, ua rau ntau lab tus neeg siv khoom poob nyiaj.
- Hacks thiab yuam kev: tus yuam sij ntiag tug raug nyiag lossis chaw nyob tsis raug txhais tau tias yuav poob mus tas li, tsis muaj kev daws teeb meem.
- dag: cov chaw nqis peev cuav, cov lus cog tseg ntawm kev lav nyiaj rov qab, kev ua txuj ua li cov neeg pej xeem. AMF tshaj tawm cov npe dub ntawm cov chaw tsis raug cai.
- Kev cuam tshuam ib puag ncig ntawm Pov Thawj Ua Haujlwm, ib qho kev thuam tsis tu ncua.
- Kev tswj hwm qhov tsis paub tseeb, tshwj xeeb tshaj yog sab nraum European Union.
Vim li cas tus nqi Cryptocurrency thiaj li tsis ruaj khov?
Lub lag luam crypto tseem hluas, qhib txhua lub sijhawm thiab tswj hwm los ntawm cov khw muag khoom, cov neeg ua lag luam speculative. Cov kev cai lij choj, kev lag luam tsis muaj nyiaj, kev txiav txim siab ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab lossis ib qho kev tshaj tawm hauv social media tuaj yeem hloov tus nqi los ntawm kaum feem pua. Lub zog uas muaj los ntawm ntau lub platform ua rau qhov kev hloov pauv loj dua: thaum muaj kev lag luam poob qis, kev ua kua dej ntau ntxiv ua rau qhov kev poob qis sai dua. Rau tus neeg nqis peev, zaj lus qhia yog tsuas yog nqis peev yam koj npaj yuav poob tag nrho.
Puas Yog Cryptocurrency Ib Qho Kev Nqis Peev Zoo? Cov Txoj Kev Los Nqis Peev
Muaj ntau txoj hauv kev kom tau txais kev paub txog crypto, nrog rau ntau qib kev pheej hmoo thiab qhov nyuaj. Seb cryptocurrency puas yog kev nqis peev zoo nyob ntawm koj lub hom phiaj, lub sijhawm thiab kev kam rau kev pheej hmoo: nws tseem yog ib chav kawm khoom muaj nqis heev. Yog xav paub ntxiv txog txoj hauv kev, saib peb phau ntawv qhia txog kev nqis peev hauv cryptocurrency.
- Yuav crypto ncaj qha ntawm kev sib pauv crypto lossis los ntawm tus broker, tom qab ntawd khaws cia rau ntawm lub platform lossis hauv lub hnab nyiaj tus kheej.
- Siv cov khoom lag luam uas tau teev tsegCov ETNs lossis ETPs uas muaj Bitcoin lossis Ethereum txhawb nqa, muaj los ntawm tus account securities. Koj ntes tau cov kev hloov pauv ntawm tus nqi yam tsis tas tswj cov yuam sij ntiag tug, tab sis koj them cov nqi tswj hwm.
- Ua lag luam rau cov tuam txhab uas muaj feem cuam tshuam nrog lub sector: cov chaw pauv nyiaj uas teev nyob rau hauv daim ntawv teev npe, cov neeg khawb av lossis cov tuam txhab uas tuav Bitcoin. Koj ces kuj yog tus ris lub tuam txhab tus kheej lub luag haujlwm.
- derivatives (CFDs, yav tom ntej): tseg rau cov tub ua lag luam uas muaj kev paub dhau los, vim tias kev siv zog tuaj yeem ua rau muaj kev poob sai thiab hnyav.
Ob peb txoj cai ntawm kev ceev faj
- Cog lus tsuas yog ib qho me me share ntawm koj cov nyiaj khaws cia rau crypto, thaum koj tau tsim ib qho nyiaj thaum muaj xwm txheej ceev.
- Kev lag luam zuj zus, piv txwv li los ntawm kev yuav khoom txhua hli, kom koj tus nqi nkag mus tau yooj yim.
- Nyiam cov cryptos uas tau tsim tsa zoo tshaj plaws thiab ceev faj ntawm cov cim qhia cog lus tias yuav tau txiaj ntsig sai.
- Tsis txhob qhia koj cov lus hais txog kev rov zoo, thiab tsis txhob mloog cov lus qhia ntawm ib tug neeg txawv teb chaws uas tiv tauj koj hauv social media.
- Khaws cov ntaub ntawv ntawm txhua qhov kev yuav khoom thiab txhua qhov kev muag khoom rau koj daim ntawv them se.
Yuav Ua Li Cas Yuav Cryptocurrency hauv Fabkis
Xaiv Ib Lub Chaw Pauv Crypto uas Muaj Ntawv Tso Cai
Txij li thaum lub sijhawm European Union Mica Txoj cai lij choj (Kev Lag Luam hauv Crypto-Assets) tau pib siv rau lub Kaum Ob Hlis 30, 2024, cov neeg muab kev pabcuam crypto-asset yuav tsum tau txais daim ntawv tso cai Crypto-Asset Service Provider (CASP). Daim ntawv tso cai no tso cai rau lawv ua haujlwm thoob plaws European Union.
Nyob rau Fabkis teb, cov platforms uas tau sau npe ua PSAN nrog AMF, tus neeg tswj hwm nyiaj txiag ntawm Fabkis teb, tau txais txiaj ntsig los ntawm lub sijhawm hloov pauv mus txog nruab nrab xyoo 2026. Ua ntej qhib ib tus account, xyuas kom meej tias lub platform tshwm sim hauv daim ntawv teev cov neeg muab kev pabcuam uas tau tso cai los ntawm AMF lossis hauv daim ntawv sau npe ntawm European Securities and Markets Authority.
Cov Kauj Ruam ntawm Kev Yuav Khoom Thawj Zaug
- Qhib ib tug account thiab txheeb xyuas koj tus kheej: daim ntawv pov thawj tus kheej thiab pov thawj chaw nyob. Cov kauj ruam no yog qhov yuav tsum tau ua rau ntawm cov platform tswj hwm.
- Tso nyiaj euros los ntawm kev hloov nyiaj SEPA lossis daim npav rho nyiaj hauv tuam txhab nyiaj.
- Xaiv cov crypto thiab tus nqi, piv cov nqi: cov nyiaj ua haujlwm, qhov sib txawv ntawm cov nqi yuav thiab muag (qhov "kev sib kis") thiab cov nqi rho nyiaj.
- Tso xaj, ntawm tus nqi ua lag luam lossis ntawm tus nqi txwv.
- Txiav txim siab txog kev khaws cia: tawm hauv crypto ntawm lub platform lossis hloov mus rau koj lub hnab nyiaj.
Peb qhov kev sib piv ntawm cov kev sib pauv crypto zoo tshaj plaws los yuav cryptocurrency tshuaj xyuas cov platforms thiab cov txheej txheem xaiv kom ntxaws.
Yuav Ua Li Cas Khaws Cryptocurrency Kom Muaj Kev Nyab Xeeb: Xaiv Lub Hnab Nyiaj Crypto
A hnab nyiaj crypto tsis tuav cov cryptocurrencies lawv tus kheej, uas tseem nyob hauv blockchain, tab sis cov yuam sij uas tso cai rau lawv siv. Muaj peb hom tseem ceeb:
- Cov hnab nyiaj khaws cia (hloov pauv): lub platform khaws cov yuam sij rau koj. Qhov no yooj yim, tab sis koj vam khom nws qhov kev them rov qab. Yog li ntawd, cov lus hais tias: "tsis yog koj cov yuam sij, tsis yog koj cov nyiaj npib".
- Cov hnab nyiaj software (cov hnab nyiaj kub): cov mobile apps lossis browser extensions uas koj tuav cov yuam sij. Lawv yooj yim, tab sis txuas nrog Is Taws Nem.
- Cov hnab nyiaj kho vajtse (cov hnab nyiaj txias): cov khoom siv lub cev uas ua rau cov yuam sij offline. Qhov no yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau cov nyiaj ntau.
Thaum koj tsim ib lub hnab nyiaj ntawm tus kheej, ib qho kab lus rov qab los ntawm 12 lossis 24 lo lus raug tsim tawm. Nws rov qab nkag mus rau koj cov nyiaj. Sau nws rau ntawm daim ntawv, khaws nws offline rau hauv qhov chaw nyab xeeb, thiab tsis txhob qhia nws rau leej twg. Tsis muaj pab pawg txhawb nqa raug cai yuav thov koj rau nws.
Cryptocurrency, Tshuag lossis Kub: Qhov txawv yog dab tsi?
Cov nyiaj Cryptocurrencies feem ntau raug piv rau cov peev txheej ib txwm muaj. Txawm li cas los xij, lawv qhov xwm txheej txawv heev:
|Kauj
|cryptocurrency
|Tshuag
|kub
|Koj tuav dab tsi
|Ib lub cim digital ntawm blockchain
|Ib feem ntawm ib lub tuam txhab
|Ib lub cev hlau los yog kev ruaj ntseg rov qab
|Qhov chaw ntawm tus nqi
|Kev txais yuav, kev tsis txaus, kev siv lub network
|Cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj faib ntawm lub tuam txhab
|Kev tsis txaus, kev thov kev lag luam thiab qhov xwm txheej muaj kev nyab xeeb
|Lub sijhawm ua lag luam
|24/7
|Kev sib pauv tswv yim txhua hnub
|Kev lag luam thoob ntiaj teb uas yuav luag txuas ntxiv mus
|volatility
|Heev siab
|Nruab nrab mus rau siab
|ntsis
|tswj
|Tsis ntev los no (MiCA hauv Tebchaws Europe)
|Ntev thiab nruj
|Saib xyuas nyob ntawm lub cuab yeej
|Kev tiv thaiv yog tias tus neeg nruab nrab ua tsis tau
|Tsis muaj kev lees paub rau pej xeem txog cov cuab tam
|Cov cuab tam sib cais thiab txoj kev them nyiaj
|Nyob ntawm txoj kev tuav
Ib feem ntawm cov nyiaj tau los ntawm ib lub tuam txhab, uas ua rau koj muaj peev xwm txiav txim siab seb nws muaj nqis npaum li cas los ntawm nws cov txiaj ntsig. Feem ntau cov cryptocurrencies tsis muaj nyiaj tau los. Lawv tus nqi nyob ntawm seb lwm tus neeg yuav khoom yuav kam them dab tsi tag kis. Qhov ntawd yog qhov ua rau lawv qhov kev ntsuas tus nqi nyuaj heev thiab lawv cov nqi tsis ruaj khov.
Cov Yuam Kev Feem Ntau Rau Cov Neeg Pib Tshiab
- Kev yuav khoom hauv nthwv dej ntawm kev zoo siab: nkag mus tom qab kev sib tw nrov heev, tom qab ntawd muag hauv kev ntshai thaum lub sijhawm kho tom ntej.
- Kev twv txhua yam ntawm ib qho crypto me me nyob rau hauv kev cia siab ntawm qhov nce zoo kawg nkaus. Feem ntau cov cim qhia tso tawm hauv cov voj voog dhau los poob feem ntau ntawm lawv tus nqi.
- Siv leverage yam tsis nkag siab txog nws ua haujlwm li cas: kev txav mus los ntawm ob peb feem pua tuaj yeem txaus los ua kom ib txoj haujlwm poob qis.
- Neglecting kev ruaj ntseg: ib lo lus zais rov siv dua, tsis muaj kev lees paub ob yam, ib kab lus rov qab khaws cia ua duab hauv koj lub xov tooj.
- Kev ntseeg tus "advisor" muab tso rau hauv online Leej twg cog lus tias yuav rov qab tau zoo. Qhov no yog tus qauv qub ntawm cov kev dag ntxias uas tau tshaj tawm rau AMF.
- Tsis quav ntsej txog se: yog koj tsis khaws koj cov keeb kwm kev lag luam lossis tsis tshaj tawm koj cov nyiaj txawv teb chaws, koj yuav raug rov ntsuas se thiab raug nplua.
Kev Them Se Cryptocurrency hauv Fabkis
Rau ib tus neeg uas nqis peev qee zaum, txoj cai rau cov nyiaj tau los ntawm cov cuab tam digital (Tshooj 150 VH bis ntawm Fab Kis Txoj Cai Se Dav Dav) tseem nyob ntawm ob peb lub hauv paus ntsiab lus:
- Tsuas yog cov khoom muag rau kev them nqi raws li txoj cai (euros, duas las) lossis tawm tsam ib yam khoom lossis kev pabcuam raug them se. Kev pauv ib qho crypto rau lwm tus crypto tsis raug them se thaum lub sijhawm pauv.
- Qhov nyiaj tau los ntawm peev yog nyob ntawm se tiaj tus (kev them se tiaj tus ib zaug)se nyiaj tau los 12.8%, ntxiv rau cov nyiaj pab rau zej zog, tag nrho yog 30%. Koj tuaj yeem xaiv qhov ntsuas se nyiaj tau los nce qib.
- Cov khoom pov tseg uas lawv tag nrho cov nyiaj txhua xyoo tsis pub tshaj € 305 raug zam.
- Cov nyiaj tau los ntawm peev tau tshaj tawm rau ntawm daim ntawv 2086, thiab cov nyiaj uas tuav rau ntawm cov platform txawv teb chaws yuav tsum tau tshaj tawm txhua xyoo (daim ntawv 3916 ib), ntawm kev mob ntawm kev nplua.
Kev khawb av, kev sib tw lossis kev ua lag luam ib txwm muaj tej zaum yuav poob rau hauv lwm txoj cai. Cov cai thiab tus nqi hloov pauv nrog cov cai nyiaj txiag: xyuas cov cai uas siv tau ntawm impots.gouv.fr ua ntej xa ntawv, thiab tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov kws tshaj lij yog tias koj qhov xwm txheej nyuaj.
Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb: Fork, Stablecoin, Miner lossis Developer
Diav Yog Dab Tsi?
A diav rawg yog kev hloov kho ntawm cov cai ntawm blockchain. Yog tias nws rov qab sib xws (ib qho "soft fork"), lub network tseem yog ib qho. Yog tias nws tsis yog (ib qho "hard fork") thiab ib feem ntawm lub zej zog tsis kam lees qhov kev hloov pauv, cov saw hlau faib ua ob lub cryptocurrencies sib txawv. Ethereum Classic yug los li no hauv xyoo 2016, tom qab hack ntawm The DAO project. Bitcoin Cash tau los ua xyoo 2017, tom qab kev tsis pom zoo txog Bitcoin qhov loj me.
Miner, Validator lossis Developer: Qhov txawv yog dab tsi?
cov miner (nyob rau hauv Daim Ntawv Pov Thawj Ua Haujlwm) lossis tus neeg lees paub (nyob rau hauv qab Pov Thawj ntawm Kev Sib Tw) ua kom lub network khiav: lawv txheeb xyuas cov kev lag luam, tsim cov blocks thiab tau txais khoom plig. Tshuaj yej tsim tawm sau thiab txhim kho cov software protocol lossis cov ntawv thov uas tsim rau saum nws. Tsis muaj kev hloov pauv dab tsi: cov neeg ua haujlwm node xaiv seb puas yuav txais yuav ib qho version tshiab, uas yog ob qho tib si lub zog thiab qeeb ntawm kev tswj hwm decentralized.
Cov Kev Siv thiab Yav Tom Ntej ntawm Cryptocurrency
Tshaj li qhov kev xav xwb, cov thev naus laus zis tau pom ntau yam kev siv tiag tiag: kev them nyiaj thiab kev hloov pauv thoob ntiaj teb, stablecoins siv rau hauv kev lag luam thiab kev nyiaj txiag, kev tswj hwm nyiaj txiag tsis muaj kev tswj hwm, kev siv cov khoom muaj nqis xws li cov ntawv cog lus, cov nyiaj lossis vaj tse, thiab kev taug qab hauv kev xa khoom. Cov thawj tswj hwm cov cuab tam loj tam sim no muab cov nyiaj teev npe uas txhawb nqa los ntawm Bitcoin thiab Ethereum, thiab European Union muaj cov kev cai lij choj sib haum xeeb nrog MiCA.
Muaj ob peb lo lus nug tseem qhib. Cov cryptos twg yuav muaj sia nyob rau lub sijhawm ntev? Cov nyiaj digital hauv tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab, xws li qhov project digital euro, yuav muaj chaw ntau npaum li cas rau cov stablecoins ntiag tug? Cov kev cai lij choj yuav hloov pauv li cas sab nraum Tebchaws Europe? Keeb kwm ntawm lub sector qhia txog kev voj voog ntawm kev zoo siab thiab kev poob qis ua raws li ib leeg: kev ceev faj thiab kev sib txawv tseem yog cov phooj ywg zoo tshaj plaws rau cov tub ua lag luam.
Cov nqi thiab cov nqi lag luam uas tau tso tawm yuav raug hloov kho tshiab yam tsis tas siv neeg. Tsab xov xwm no yog rau kev kawm xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Cov cuab tam Crypto yog cov kev nqis peev uas muaj kev pheej hmoo siab heev: koj tuaj yeem poob tag nrho koj cov feem.
cryptocurrency siv rau dab tsi?
Ib qho cryptocurrency cia ob tug neeg pauv tus nqi ncaj qha hauv Is Taws Nem, yam tsis muaj lub tsev txhab nyiaj. Nyob ntawm qhov project, nws ua haujlwm ua ib txoj hauv kev them nyiaj, ib qho chaw khaws cia tus nqi, ib lub cim siv rau daim ntawv thov decentralized, lossis kev pov npav rau ib qho protocol. Nws kuj tseem siv dav ua ib qho khoom muaj nqis speculative.
Cov cryptocurrency ua haujlwm li cas?
Cov kev lag luam raug kaw cia rau ntawm blockchain, ib daim ntawv sau npe pej xeem theej thoob plaws ntau txhiab lub khoos phis tawj. Ib txoj kev pom zoo, Pov Thawj Ua Haujlwm lossis Pov Thawj Kev Sib Tw, tso cai rau cov neeg koom nrog pom zoo rau cov kev lag luam raug cai yam tsis muaj kev tso cai hauv nruab nrab. Txhua tus neeg siv tswj lawv cov nyiaj nrog tus yuam sij ntiag tug.
Tus nqi ntawm cryptocurrency yog dab tsi?
Tsis muaj tus nqi ruaj khov: txhua tus crypto muaj tus nqi ua lag luam uas hloov pauv tas li nrog kev muab khoom thiab kev thov, 24 teev hauv ib hnub. Lub rooj nyob rau sab saum toj ntawm nplooj ntawv no qhia cov nqi hloov kho tshiab. Stablecoins, los ntawm qhov sib piv, lub hom phiaj rau tus nqi ruaj khov, piv txwv li 1 duas.
Tus neeg pib tshiab yuav tsum yuav cryptocurrency twg?
Tsis muaj crypto twg uas tsis muaj kev pheej hmoo. Cov neeg pib tshiab feem ntau nyiam cov cryptocurrencies uas tau tsim tsa zoo tshaj plaws thiab muaj dej ntau tshaj plaws, tsuas yog cog lus me me ntawm lawv cov nyiaj khaws cia thiab nqis peev ntau zuj zus. Tsis txhob siv cov tokens uas cog lus tias yuav tau txiaj ntsig sai thiab xyuas kom meej tias lub platform tau tso cai.
Cov cryptocurrencies puas raug cai hauv Fabkis?
Yog. Nws yog raws cai lij choj los yuav, tuav thiab muag crypto-assets hauv Fabkis. Cov platforms yuav tsum tuav daim ntawv tso cai MiCA, thiab ob qho tib si capital gains thiab cov nyiaj tuav txawv teb chaws yuav tsum tau tshaj tawm.
Koj puas tuaj yeem poob tag nrho koj cov nyiaj nrog cryptocurrencies?
Yog. Cov Cryptocurrency tuaj yeem poob feem ntau ntawm lawv tus nqi, lub platform tuaj yeem poob nyiaj, thiab tus yuam sij ntiag tug uas ploj lossis raug nyiag txhais tau tias poob mus tas li. Tsuas yog nqis peev cov nyiaj uas koj npaj yuav poob.