Dassault Aviation Stock (AM.PA): Kev Tshuaj Xyuas & Outlook

Dassault Aviation Tshuag (AM): Tus nqi nyob thiab cov ntaub ntawv tseem ceeb
Dassault Aviation cov khoom lag luam hauv Euronext Paris nyob rau hauv lub ticker AM (AM.PA, ISIN code FR0014004L86). Tus nqi sib koom tam sim no sawv ntawm €, nrog kev txav ntawm % dhau lub sijhawm. Tau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau pauv ntawm € thiab €, nrog rau cov ntim txhua hnub ntawm kwv yees li ntawm cov khoom lag luam. yog li nqa cov peev txheej lag luam ntawm ntau kaum txhiab lab euros thiab qeb duas ntawm cov loj caps ntawm Paris kev ua lag luam.
Cov khoom lag luam pauv tas li txij 9 teev sawv ntxov txog 5:30 teev tsaus ntuj Paris lub sijhawm thiab raug hais hauv euros, tsis muaj teeb meem loj rau tus neeg nqis peev ntiag tug: phau ntawv xaj yog tsav los ntawm Fabkis thiab cov koom haum thoob ntiaj teb nrog rau kev sib koom ua ke ntawm kwv yees li ib feem peb ntawm cov peev, cov seem raug tuav ruaj khov los ntawm tsev neeg tsim thiab Airbus, raws li tau piav qhia hauv qab no.
Tus nqi ntawm Dassault Aviation feem uas tau qhia tas mus li sib xws nrog qhov kev lag luam kawg uas tau ua tiav ntawm Euronext: nws txav mus raws li cov xaj, nrog rau qhov sib txawv dav dua thaum qhib, thaum lub rooj sib tham txiav txim siab cov xov xwm hmo ntuj, thiab nyob ib puag ncig cov nyiaj tau los tso tawm.
Peb qhov chaw siv tau txaus los ntsuas qhov loj ntawm cov khoom lag luam: qhov kev txav mus los ntawm hnub, uas muaj txiaj ntsig zoo rau cov tub luam; kev ua tau zoo kaum ob lub hlis, uas ua rau lub rooj sib tham mus rau qhov sib txawv dav dua; thiab qhov sib txawv mus rau qhov siab tshaj plaws txhua xyoo, uas yog qhov qhia txog kev yuav lossis muag. Cov lus txib loj ntawm cov koom haum qee zaum tuaj yeem hloov phau ntawv xaj ntsiag to mus rau hauv lub rooj sib tham tsis ruaj khov hauv ob peb feeb - qhov kev txhais lus pom tseeb ntawm cov khoom lag luam dawb tsawg tsawg tau piav qhia ntxiv.
Dassault Aviation Saib Ib Zaug: Ib Xyoo Puag Ncig ntawm Fabkis Aerospace
Tus qub txeeg qub teg ntawm ib puas xyoo ntawm Fabkis txoj kev tsav dav hlau - Marcel Dassault txoj kev lom zem hauv kev lag luam, yug los ntawm Marcel Bloch, tau pib thaum Tsov Rog Thoob Ntiaj Teb Zaum Ib - Dassault Aviation yog ib lub tuam txhab tsim dav hlau ywj pheej kawg hauv Tebchaws Europe.
Pawg neeg no tsim thiab tsim ob tsev neeg dav hlau sib pab: lub flurry, lub dav hlau sib ntaus sib tua omnirole muag rau Fabkis thiab rau cov neeg siv khoom xa tawm, thiab Lus hauv no teb Falcon cov dav hlau ua lag luam yog cov dav hlau uas siv dav tshaj plaws hauv ntiaj teb, txij li Falcon 2000LX mus rau Falcon 8X uas khiav tau ntev heev thiab Falcon 6X uas nyuam qhuav tsim tawm, thaum Falcon 10X, uas yog qhov loj tshaj plaws ntawm tsev neeg, tab tom tsim kho.
Qhov kev sib txawv no - kev tiv thaiv thiab kev lag luam dav hlau - ua rau pawg neeg cov txiaj ntsig: kev txiav txim riam phom tau nthuav dav mus ntev xyoo nrog cov nyiaj tso cia them sai li sai tau thaum cov ntawv cog lus tau kos npe, thaum lub lag luam dav hlau lag luam taug qab cov voj voog kev lag luam thoob ntiaj teb, nrog rau kev nkag siab zoo rau Asmeskas cov khoom lag luam hauv tebchaws thiab kev txav mus los ntawm tus nqi paj laum. Ntxiv rau qhov no yog ceg thib peb, ntsiag to dua tab sis muaj nqis rau tus neeg nqis peev: kev txhawb nqa rau cov nkoj hauv kev pabcuam.
Cov khoom seem, kev saib xyuas, kev cob qhia thiab kev txhim kho tshiab tsim cov nyiaj tau los rov qab los thoob plaws lub neej ntawm lub dav hlau - ntau xyoo caum rau Falcon zoo li rau Rafale - tiv thaiv kev poob siab ntawm kev muag khoom dav hlau tshiab.
Lub tuam txhab nyob hauv Paris, vam khom lub network kev lag luam Fabkis - Bordeaux-Mérignac rau kev sib dhos Falcon zaum kawg, Martignas, Argonay, Seclin thiab Biarritz rau kev sib dhos me - thiab ntiav ntau dua 10,000 tus neeg, feem ntau ntawm lawv nyob hauv Fabkis.
Plaub tus tsav tsheb piav qhia feem ntau ntawm cov khoom lag luam txav mus los. Thawj qhov yog Rafale xaj: txhua daim ntawv kos npe xa tawm yog qhov xwm txheej tseem ceeb. Tim lyiv teb chaws thiab Qatar hauv xyoo 2015, Is Nrias teb hauv xyoo 2016, Tim Nkij teb chaws, Emirate ntawm Abu Dhabi nrog qhov kev txiav txim xa tawm loj tshaj plaws hauv keeb kwm ntawm qhov kev pab cuam, thiab tom qab ntawd Indonesia tau hloov lub dav hlau uas tau khaws cia ntev rau cov tub rog Fabkis mus rau hauv kev lag luam thoob ntiaj teb, nrog rau kev xa khoom kis tau ntau tshaj kaum xyoo.
Tus tsav tsheb thib ob yog kev ua lag luam dav hlau: Cov xaj Falcon teb rau qhov xwm txheej kev lag luam, thiab lub sijhawm xa khoom - ntau xyoo rau cov qauv tshiab - pub cov nyiaj tau los ntawm kev pabcuam thaum cov dav hlau tau ua haujlwm. Qhov thib peb yog kev siv nyiaj txiag: Cov phiaj xwm rov ua dua tshiab hauv Tebchaws Europe thiab Fabkis, txhawb nqa los ntawm kev ua tsov rog hauv Ukraine, ua kom muaj kev thov tub rog hauv tebchaws ntev.
Qhov thib plaub, tsis pub lwm tus paub ntau, yog kev siv tshuab thiab kev ua haujlwm: khaws cov sijhawm pov thawj kom raws sijhawm, Falcon 10X tus nqi tsim kho, qhov ceev ntawm kev xa khoom thiab cov nyiaj tau los ntawm cov khoom xa tawm ncaj qha cuam tshuam rau kev ua lag luam.
Rau tus neeg ua lag luam, cov tsav tsheb no tuaj yeem nyeem tau hauv peb daim ntawv rau pej xeem: phau ntawv xaj uas luam tawm nrog cov txiaj ntsig tag nrho xyoo thiab ib nrab xyoo, daim ntawv qhia kev lag luam txhua peb lub hlis thiab cov lus tshaj tawm xaj uas tau tshaj tawm thoob plaws hauv ib xyoos. Kev nkag siab txog cov ntawv tshaj tawm no yog ib feem ntawm cov hauv paus ntawm kev ntsuam xyuas siv rau hauv ib qho khoom lag luam.
Dassault Aviation Tshuag: Keeb Kwm thiab Kev Ua Lag Luam
Hauv kev ua lag luam, Dassault Aviation tau dhau los ntawm ntau txoj cai sib txawv. Ntev ntev los ntawm nws lub hauv paus kev lag luam Fabkis ib leeg thiab los ntawm kev ua lag luam dav hlau loj hlob, cov khoom lag luam tau pom cov voj voog tseem ceeb: xyoo 2010, nrog cov ntawv xaj tub rog me me thiab Falcons ntsib kev sib tw hnyav, tau muab txoj hauv kev tom qab muaj kev sib kis mus rau theem ntawm kev rov ua dua tshiab ntawm European thiab kev xa tawm Rafale nce siab uas rov ua dua txoj kev ntawm cov khoom lag luam.
Cov khoom lag luam yog ib feem ntawm CAC 40 thiab yog cov khoom lag luam tseem ceeb hauv kev lag luam hauv Paris, uas ua rau nws raug cuam tshuam los ntawm cov nyiaj ntws thiab kev hloov pauv ntawm cov thawj coj nyiaj txiag.
Yuav txiav txim siab txog kev ua lag luam hauv khw, ob txoj kev coj ua tseem ceeb heev: qhov laj thawj hauv tag nrho cov nyiaj rov qab - suav nrog cov nyiaj faib rov qab los ua lag luam, txij li Dassault Aviation them ib qho txhua xyoo - thiab piv cov khoom lag luam nrog nws cov lag luam hauv tib lub sijhawm, tsis yog nrog CAC 40 xwb. Cov khoom lag luam tiv thaiv Fabkis tsis teb zoo li cov tsev txhab nyiaj lossis cov npe thev naus laus zis: lawv cov voj voog raug suav ua xyoo, zoo ib yam li cov kev pab cuam uas lawv xa tawm.
Cov Nyiaj Faib ntawm Dassault Aviation: Ib Qho Nyiaj Tau Los Tsis Tu Ncua
Dassault Aviation them nyiaj faib txhua xyoo
Dassault Aviation them nyiaj faib txhua xyoo rau nws lub xyoo nyiaj txiag, uas tau npaj tseg ntawm lub rooj sib tham txhua xyoo thaum lub caij nplooj ntoo hlav thiab them ob peb lub lis piam tom qab. Cov nyiaj faib tshiab tshaj plaws yog € ib feem, qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li % ntawm tus nqi tam sim no - qib siab dua ntawm CAC 40 cov khoom lag luam, yam tsis poob rau hauv qeb nyiaj tau los siab heev.
Txoj cai faib khoom, uas yog raws li keeb kwm yav dhau los, lub hom phiaj yog muab nqi zog rau cov tswv cuab thaum tseem khaws cia cov peev txheej kev lag luam ntawm pawg neeg: feem ntawm cov nyiaj tau los them tawm hloov pauv ntau xyoo, tab sis cov nyiaj faib tsis yog yuav ploj mus, vim tias tus qauv lag luam tsim cov nyiaj ntsuab txij thaum kos npe rau cov xaj.
Rau tus neeg txuag nyiaj uas tab tom nrhiav nyiaj tau los, cov Tshuag tuaj yeem haum rau kev xaiv ntawm cov nyiaj faib, yog tias koj muaj laj thawj hauv cov nyiaj tau los ntawm cov se thiab tsis tu ncua thoob plaws lub voj voog tag nrho, tsis yog xyoo tas los xwb.
Cov qauv peev txheej tiv thaiv lub tuam txhab ntawm cov neeg tawm tsam thiab los ntawm kev nyuaj siab luv luv. Tsev neeg Dassault tswj hwm kwv yees li ob feem peb ntawm cov feem los ntawm nws lub tuam txhab tuav, tus lej tsis hloov pauv rau ntau xyoo, thiab Airbus tuav ze li ntawm 10% ntawm cov peev txheej, ib feem keeb kwm tau txais los ntawm kev hloov kho dua tshiab ntawm kev lag luam aerospace European thaum ntxov xyoo 2020s, raws li kev txwv rau nws txoj kev koom tes.
Yog li ntawd, cov khoom lag luam pub dawb uas muaj nyob rau hauv kev ua lag luam sawv cev rau kwv yees li ib feem plaub txog ib feem peb ntawm cov peev: qhov tsis txaus ntawm cov khoom lag luam no tuaj yeem ua rau cov nqi txav mus los ntau ntxiv hauv ob qho kev qhia.
Txoj kev tswj hwm tsev neeg no muaj qhov tshwm sim tseeb rau cov tswv cuab tsawg: kev txiav txim siab hauv kev lag luam - kev nqis peev, cov sijhawm teem tseg, kev xa khoom - raug coj los nrog kev sib txuas ntxiv hauv siab, uas tau nyiam keeb kwm muaj zog nyiaj txiag, ntawm tus nqi ntawm kev ywj pheej tsawg dua li qee tus neeg sib tw uas tau teev npe ntau dua rau kev ua lag luam.
Ua tus tswv ntawm ib feem, koj muaj cai ib yam li lwm tus tswv cuab: pov npav ntawm lub rooj sib tham txhua xyoo rau cov nyiaj, kev faib cov nyiaj tau los thiab kev teem sijhawm, nkag mus rau cov ntaub ntawv nyiaj txiag, thiab txoj cai rau cov nyiaj faib uas tau thov. Nrog rau tus tswv cuab uas yog tus neeg siv los sib piv tuav ob feem peb ntawm cov pov npav, qhov cuam tshuam ntawm tus tswv cuab rau cov kev daws teeb meem yog lub cim - lub ntsiab lus ntawm AGM nyob rau lwm qhov: nws muab kev tswj hwm lub platform los hais lus txog phau ntawv xaj, cov npoo thiab lub tswv yim, kev sib tham cov ntaub ntawv feem ntau qhia ntau dua li cov xov xwm tshaj tawm.
Cov Neeg Sib Tw ntawm Dassault Aviation hauv Kev Tiv Thaiv thiab Kev Lag Luam Aviation
Hauv kev lag luam dav hlau sib ntaus sib tua, Rafale sib tw nrog Eurofighter Typhoon ntawm Tebchaws Europe, Lockheed Martin's American F-35 thiab Sweden's Saab Gripen; hauv cov dav hlau lag luam, Falcons ntsuas lawv tus kheej nrog General Dynamics' Gulfstream dav hlau, Bombardier's Global aircraft thiab Textron's Cessna Citation tsev neeg. Hauv Fabkis nws tus kheej, lub ecosystem aerospace uas teev tseg muaj cov qauv sib txawv: Cov khoom lag luam Airbus, tus thawj coj hauv kev tsav dav hlau pej xeem, Thales cov khoom lag luam, tus kws tshwj xeeb hauv kev tiv thaiv hluav taws xob, ntau ntxiv Lockheed Martin cov khoom lag luam thiab Cov khoom lag luam Boeing nyob rau sab Asmeskas.
Kev sib piv cov kev ntsuas no - cov nyiaj tau los ntau, tus nqi lag luam ntau, cov nyiaj faib tawm - pab tso Dassault Aviation qhov nqi them lossis luv nqi hauv nws lub koom haum.
Cov Kev Ntsuas Tus Kws Tshuaj Xyuas thiab Cov Hom Phiaj Nqe rau Dassault Aviation Stock
Cov tsev txhab nyiaj peev uas npog cov khoom lag luam tshaj tawm cov lus pom zoo - yuav, tuav lossis muag - ua ke nrog kaum ob lub hlis tus nqi lub hom phiaj. Cov kev tshuaj xyuas no so ntawm cov qauv ntws nyiaj luv nqi uas tau ntsuas rau phau ntawv xaj, cov nyiaj tau los ntau lawm thiab kev xa khoom sai: kev faib tawm ntawm cov hom phiaj ntawm cov tsev kawm ntawv feem ntau cuam tshuam txog cov kev xav tau txais rau cov xaj xa khoom yav tom ntej thiab kev rov qab tau cov nyiaj tau los ntawm cov khoom Rafale tshiab.
Cov kws tshuaj ntsuam xyuas pom zoo muab cov lus pom zoo no ua ke rau hauv qhov ntsuas nruab nrab, feem ntau qhia tawm ntawm plaub lossis tsib qib (yuav zoo, yuav, tuav, txo, muag). Kev txhais nws xav tau peb qhov kev ceev faj: kev pom zoo ua raws li tus nqi ntau dua li nws xav tias nws - kev hloov kho lub hom phiaj tuaj txog sai tom qab kev nce siab; nws yog kev ncaj ncees rau kev yuav qib; thiab nws tau hloov pauv sai sai tom qab muaj xwm txheej loj, xws li kev txiav txim xa khoom loj lossis xwm txheej kev lag luam.
Nco ntsoov qhov kev xav es tsis txhob xav txog tus lej: tus nqi uas lub hom phiaj yog ib daim duab uas muaj hnub tim, kho dua tshiab ntawm txhua qhov kev tshaj tawm, tsis yog ib qho lus cog tseg.
|Cov ntsiab lus siv
|Qhov nws ntsuas
|Kev ceev faj txog kev nyeem ntawv
|Lub hom phiaj nqi nruab nrab
|Cov kws tshuaj ntsuam xyuas tus nqi tab tom tsom mus rau 12 lub hlis
|Kho dua tom qab txhua qhov kev tso tawm lossis kev txiav txim ntawm cov nyiaj tau los
|Kev ntsuam xyuas kev pom zoo
|Qhov nruab nrab ntawm cov lus pom zoo (yuav → muag)
|Kev ntxub ntxaug ntawm cov qauv rau kev yuav khoom
|Tus naj npawb ntawm cov kws tshuaj ntsuam xyuas
|Qhov tob ntawm kev them nqi ntawm cov khoom lag luam
|Txawv nrog rau kev txaus siab ntawm cov tub ua lag luam
Koj puas yuav tsum yuav Dassault Aviation Tshuag hauv xyoo 2026? Lub zog thiab kev pheej hmoo
Lub zog ntawm rooj plaub yog khov kho. Ib phau ntawv xaj puv nrog ntau xyoo ntawm kev tsim khoom; txoj haujlwm tshwj xeeb ua tus tsim dav hlau ywj pheej uas muaj peev xwm muag ob lub dav hlau thiab nws cov kev txhawb nqa tas mus li; cov peev nyiaj tiv thaiv European nce siab; kev tswj hwm ruaj khov thiab daim ntawv qhia nyiaj tshuav me ntsis; thiab lub tuam txhab dav hlau lag luam uas cov qauv tshiab tshaj plaws rov ua dua tshiab rau ib xyoo caum.
Muaj tej yam txaus ntshai thiab yuav tsum tau muab los xav. Kev vam khom rau cov lus txib ntawm lub xeev thiab kev sib tham txog kev xa khoom tawm, uas tsis tu ncua los ntawm qhov xwm txheej; kev sib tw ntawm F-35 hauv qee lub khw; kev ua haujlwm hauv kev lag luam - txhua qhov kev ncua sijhawm lossis tus nqi ntau dhau ntawm Falcon 10X yuav ua rau muaj kev nce nqi; qhov kev nkag siab ntawm kev lag luam dav hlau rau kev lag luam qeeb; thiab thaum kawg tus nqi uas twb muaj tus nqi ntau ntawm cov xov xwm zoo no, uas txwv qhov kev nyab xeeb ntawm kev nyab xeeb yog tias muaj kev poob siab.
Ib yam li cov khoom lag luam uas teev npe, tsis muaj ib qho ntawm cov zog no lav tus nqi tag kis: kev sib txawv ntawm cov khoom lag luam tseem yog cov lus teb rau kev pheej hmoo idiosyncratic.
|Muaj zog
|Txaus ntshai
|Phau ntawv xaj khoom uas suav nrog ntau xyoo ntawm kev tsim khoom
|Cov xaj xa tawm uas tsis tu ncua thiab muaj kev nom kev tswv los ntawm qhov xwm txheej
|Cov peev nyiaj tiv thaiv European nyob rau ntawm txoj kev nce mus tas li
|Kev sib tw los ntawm F-35 hauv kev sib tw
|Kev tswj hwm tsev neeg ruaj khov, daim ntawv qhia nyiaj txiag ruaj khov
|Ib qho kev nqes dej dawb uas txo qis uas ua rau cov nqi hloov pauv ntau ntxiv
|Falcon ntau yam tau hloov kho mus txog Falcon 10X
|Tej zaum yuav muaj kev ncua sijhawm lossis kev siv nyiaj ntau dhau thaum lub sijhawm tsim kho
|Cov nyiaj faib tau them txhua xyoo
|Kev ntsuas tus nqi twb muaj kev cia siab siab lawm
Ib lub tuam txhab Fabkis uas teev nyob rau hauv Euronext Paris, Dassault Aviation tsim nyog rau qhov kev sib tw no. Txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis (PEA), daim ntawv qhwv se zoo tshaj plaws rau tus neeg nyob Fabkis tom qab tsib xyoos tuav, nrog rau rau ib qho tus account securities ib txwm muaj yog tias koj twb siv tag qhov kev pab nyiaj uas tau teev tseg lawm.
Cov txheej txheem los txog rau peb qhov kev txav mus los: qhib tus account nrog tus broker ntawm koj xaiv, them nyiaj los ntawm kev hloov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj, tom qab ntawd tso ib qho kev txiav txim yuav khoom ntawm ticker AM - cov hom kev txiav txim (kev ua lag luam, kev txwv) tau piav qhia hauv peb phau ntawv qhia rau kev txiav txim siab ua lag luam hauv khw.
Ntawm sab nqi, kev yuav CAC 40 Tshuag yog ib qho ntawm cov lag luam pheej yig tshaj plaws: feem ntau cov neeg ua lag luam online ua nws rau ob peb euros ntawm qhov siab tshaj plaws rau ib qho kev txiav txim, thiab se kev lag luam nyiaj txiag siv rau kev yuav cov khoom lag luam loj hauv Fabkis. Ob txoj kev coj ua yuav txiav daim nqi ntxiv: pawg koj cov kev yuav khoom es tsis txhob muab cov kev txiav txim me me, thiab teeb tsa ib txoj kev npaj peev txheej tsis tu ncua yog tias koj xav tsim txoj haujlwm maj mam - ib txoj hauv kev uas ua kom tus nqi du thoob plaws cov voj voog tshwj xeeb rau kev tiv thaiv.
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Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Dassault Aviation Tshuag
Lub zeem muag rau Dassault Aviation yog dab tsi?
Lub zeem muag kev lag luam tseem nyob ntawm ob lub hauv paus tseem ceeb: Rafale, uas cov ntawv xaj Fabkis thiab xa tawm tau ua tiav kev tsim khoom dhau kaum xyoo, thiab kev rov ua dua tshiab ntawm Falcon ntau yam mus txog Falcon 10X. Pawg neeg kuj koom nrog kev sib tham hauv Tebchaws Europe txog cov kab ke sib ntaus sib tua yav tom ntej, uas nthuav nws txoj kev mus dhau cov kev pab cuam tam sim no.
Puas yog Dassault Aviation yog qhov kev nqis peev zoo?
Nws nyob ntawm koj lub sijhawm thiab kev faib khoom muaj nqis: cov khoom lag luam muab cov ntaub ntawv kev lag luam tiv thaiv nrog cov voj voog xaj tsis tu ncua. Lub zog - phau ntawv xaj tag nrho, kev tswj hwm ruaj khov, kev faib nyiaj - yog teeb tsa tawm tsam kev ua tiav thiab kev pheej hmoo ntawm kev ntsuas tus nqi. Kev tshuaj xyuas koj tus kheej lub hom phiaj thiab kev sib txawv tseem ceeb dua li cov lus pom zoo dav dav.
Qhov Nyiaj Tau Los Ntawm Dassault Aviation Tam Sim No Yog Dab Tsi?
Cov txiaj ntsig tau los ntawm kev faib cov nyiaj faib txhua xyoo los ntawm tus nqi sib koom: nrog cov nyiaj faib tshiab tshaj plaws ntawm € thiab tus nqi ntawm €, nws tawm los ntawm kwv yees li %. Tus lej no txav mus txhua hnub nrog tus nqi thiab nrog txhua qhov kev tshaj tawm nyiaj faib.
Tus nqi kwv yees rau Dassault Aviation Stock yog dab tsi?
Cov kws tshuaj ntsuam xyuas tshaj tawm cov hom phiaj nqi kaum ob lub hlis, faib tawm raws li lawv qhov kev txiav txim thiab cov nqi paj. Cov kev kwv yees no raug kho dua tshiab ntawm txhua qhov kev tshaj tawm cov nyiaj tau los: suav nrog lawv ua cov ntsiab lus siv tau, tsis yog ua qhov tseeb, thiab sib piv lawv nrog cov hauv paus ntawm phau ntawv txiav txim.
Puas yog Dassault Aviation nyob hauv CAC 40?
Yog: cov khoom lag luam yog rau CAC 40 Cov ntsuas, uas coj ua ke cov nqi lag luam loj tshaj plaws ntawm Euronext Paris. Kev koom tes no lav qhov muaj nyiaj ntau txhua hnub thiab muaj nyob hauv feem ntau cov nyiaj ntsuas Fabkis, suav nrog ETFs uas ua raws li cov ntsuas.
Yog: ua ib lub tuam txhab Fabkis uas teev nyob rau hauv Euronext Paris, nws tsim nyog rau PEA. Cov nyiaj faib thiab cov nyiaj tau los ntawm peev raug zam los ntawm se nyiaj tau los tom qab tsib xyoos ntawm kev tuav; tsuas yog cov se kev ruaj ntseg hauv zej zog siv rau kev rho nyiaj dhau lub sijhawm ntawd.