DEGIRO Review (2026): Nqi, Kev Nyab Xeeb & Kev Txiav Txim Siab

Kev Tshuaj Xyuas DEGIRO hauv 30 vib nas this: Peb Qhov Kev Txiav Txim Siab
KEV SIB HLUB yog tus neeg ua lag luam online uas tau txo tus nqi ntawm kev nqis peev thoob plaws Tebchaws Europe: cov nqi ua haujlwm qis tshaj plaws hauv kev ua lag luam, nkag mus rau qee qhov kev sib pauv thoob ntiaj teb peb caug thiab lub platform ua haujlwm tau zoo, tsis muaj kev txhawj xeeb. Yug hauv Netherlands thiab tam sim no yog ib feem ntawm pawg flatexDEGIRO ntawm lub tebchaws Yelemees, nws tau dhau los ua tus qauv rau cov tub ua lag luam European uas tswj tus kheej - suav nrog ntau tus hauv Fabkis - uas ua rau muaj kev txiav txim thiab kev ua lag luam ntau ntxiv. Qhov kev tshuaj xyuas DEGIRO no rau cov tub ua lag luam UK thiab lawv cov neeg sib tw hauv tebchaws Europe ntsuas cov nqi qis piv rau kev lag luam.
Cov lus ceeb toom: tsis muaj PEA (Txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis) rau cov neeg nyob Fabkis, ib qho qauv tshwj xeeb rau koj cov khoom lag luam, thiab ib qho kev pabcuam uas xav tias koj tuaj yeem tso cov xaj ntawm koj tus kheej. Kev txiav txim siab: qhov kev xaiv tus nqi piv rau kev ua lag luam zoo tshaj plaws rau tus neeg nqis peev thoob ntiaj teb; rau Fabkis PEA cov khoom lag luam tseem ceeb, nws ua ke nrog lub txhab nyiaj online es tsis yog hloov ib qho.
DEGIRO Yog Leej Twg? Los ntawm Dutch Disruptor mus rau German-Group Heavyweight
DEGIRO tau tsim tsa hauv Amsterdam los ntawm cov kws tshaj lij nyiaj txiag yav dhau los ntawm lub hom phiaj los ua kom muaj kev ywj pheej ntawm cov neeg ua lag luam: lub tswv yim tsim - them tus nqi ib feem ntawm cov nqi ntawm cov tsev txhab nyiaj ib txwm muaj, lub platform huv si thiab nkag mus rau txhua qhov kev sib pauv loj - pom nws cov neeg tuaj saib thiab loj hlob lub platform rau ntau lab tus neeg siv khoom thoob plaws Tebchaws Europe.
Lub sijhawm hloov pauv ntawm kev lag luam tau los nrog kev sib koom tes nrog lub teb chaws Yelemees flatex pawg, nws tus kheej yog cov khoom ntawm European online broker, tsim ib qho ntawm cov khw muag khoom loj tshaj plaws hauv teb chaws - qhov ntsuas uas txhawb nqa kev ruaj khov nyiaj txiag ntawm tag nrho thiab kev saib xyuas sib haum xeeb nyob rau hauv German regulator rau cov neeg siv khoom European. Txoj kev ntawd piav qhia txog qhov chaw niaj hnub no: ib tus neeg ua si loj heev nrog cov nqi qis uas tseem ua raws li tus nqi nruj ntawm nws cov hnub thaum ntxov.
DEGIRO puas muaj kev nyab xeeb? Kev cai lij choj thiab kev tiv thaiv cov tub ua lag luam
Yog: txij li thaum koom nrog flatexDEGIRO pawg, cov neeg siv khoom European poob rau hauv lub koom haum German uas saib xyuas los ntawm BaFin — Lub koom haum nyiaj txiag ntawm lub teb chaws Yelemes — nyob rau hauv daim ntawv hla tebchaws European uas tso cai rau nws los pab cov neeg siv khoom Fabkis. Cov xwm txheej ntawm tus neeg ua lag luam uas tau tswj hwm muaj cov kev tiv thaiv cuam tshuam: cov nyiaj ntawm cov neeg siv khoom sib cais los ntawm cov nyiaj ntawm lub tuam txhab, kev koom tes ntawm cov phiaj xwm them nyiaj rau cov tub ua lag luam yog tias tus neeg nruab nrab ua tsis tiav, thiab kev pom tseeb ntawm cov nqi ua tiav.
DEGIRO qhov kev txhawj xeeb tshwj xeeb txog kev ceev faj Kev sib koom saib xyuas: keeb kwm raws li cov qauv kev saib xyuas ua ke - cov khoom muaj npe ntawm tus neeg saib xyuas sawv cev rau cov neeg siv khoom - nws tau hloov zuj zus nrog kev koom ua ke ntawm German mus rau kev ruaj ntseg ntau dua raws li lub npe. Qhov tseem ceeb: yog tias tus neeg ua lag luam ua tsis tiav, cov khoom yuav rov qab mus rau cov neeg siv khoom uas yog tus tswv ntawm lawv; lub tshuab them nyiaj them rau cov nyiaj ntsuab thiab cov xwm txheej seem hauv cov kev cai lij choj.
Qhov ntawd yog tus qauv, theem kev tiv thaiv ntawm kev ua lag luam - uas yuav tsum nyeem ua ke nrog cov ntaub ntawv raug cai uas siv tau.
Cov Nyiaj Txiag thiab Kev Lag Luam: Kev Ncav Tau Thoob Ntiaj Teb Tiag Tiag
Qhib ib tus account DEGIRO muab kev nkag mus rau qee peb caug qhov kev sib pauv - Euronext Paris tau kawg, tab sis kuj tseem Amsterdam, Frankfurt, Tebchaws Meskas qhov chaw (NYSE, Nasdaq), London, Zurich, Tokyo, Hong Kong, Sydney thiab ntau ntxiv - qhov dav uas yog qhov kev sib cav tseem ceeb tawm tsam cov neeg ua lag luam hauv tsev.
cov hom nyiaj: ib tus account sib pauv nyiaj uas muaj kev sib pauv nyiaj ntau yam, thiab nyob ntawm qhov xwm txheej kev cai lij choj tam sim no, cov se Fabkis txwv - PEA tsis muaj rau cov neeg nyob Fabkis, uas coj lub hauv paus mus sij hawm ntev mus rau lub txhab nyiaj online sib pab. Tshuaj yej khoom: cov feem, ETFs, cov ntawv cog lus, cov kev xaiv thiab cov yav tom ntej rau cov profiles siab heev - qhov ntau yam ntawm tus neeg ua lag luam thoob ntiaj teb dav dav.
Qhov dav ntawd tau them rau hauv lub luag haujlwm: nws xav tias koj nkag siab txog cov nqi hloov pauv txiaj, txhua qhov chaw ua lag luam lub sijhawm thiab kev them se ntawm txhua hom nyiaj tau los - tus broker ua tiav, tus tub ua lag luam txiav txim siab.
Cov Nqi thiab Cov Nyiaj Them ntawm DEGIRO: Daim Ntawv Teev Nqi Uas Hloov Kev Ua Lag Luam
Txoj cai them nqi ntawm DEGIRO tseem nyob ntawm peb lub hauv paus ntsiab lus: cov nqi qis, cov nqi brokerage los ntawm kev ua lag luam, kev xaiv cov ETFs pauv ntawm xoom tus nqi raws li qee qhov xwm txheej (daim ntawv teev npe, ib qho kev lag luam rau ib ETF ib hlis), thiab txo cov nqi ntxiv - tsis muaj tus nqi saib xyuas cov khoom lag luam thiab ETFs, tus nqi hloov pauv txiaj rau ib qho kev lag luam. Lub rooj teeb tsa cov qauv nyeem ntawv; cov lej, kho dua tshiab tsis tu ncua, raug khaws cia kom hloov tshiab los ntawm peb pab neeg cov ntaub ntawv.
|Hom nqi
|nyiaj
|Sau ntawv
|Euronext share/ETF brokerage
|-
|Ib qho kev txiav txim, tus nqi tiaj tus
|Kev sib pauv pauv hauv Tebchaws Meskas
|-
|+ tus nqi hloov pauv nyiaj
|Tus nqi saib xyuas
|€0 rau cov feem/ETFs (yuav tsum tau lees paub)
|-
|Cov nqi hloov pauv nyiaj txiag
|-
|Ib qho kev lag luam txawv teb chaws
|Cov nqi tsis ua haujlwm
|-
|-
|yam tsawg kawg nkaus deposit
|-
|-
Txoj kev sib piv tseem yog koj li kev siv: ib xyoos ib txwm muaj kev txiav txim, los ntawm kev ua lag luam, teeb tsa tawm tsam ob lossis peb tus neeg sib tw - peb broker hauv online kev sib piv thiab eToro vs DEGIRO sib tw ua si teeb cov npe nqi no ua ib sab.
Lub DEGIRO Platform thiab Cov Cuab Yeej: Kev Ua Haujlwm Yooj Yim
Lub platform DEGIRO muaj nws qhov chaw: ua haujlwm tau zoo, ceev, tsis hais ntau yam - kev tshawb nrhiav kev ruaj ntseg los ntawm ticker lossis lub npe, kev tso xaj hauv ob peb qhov nias, kev tswj hwm ntau hom txiaj, keeb kwm rub tawm thiab cov ntawv qhia se. Lub mobile app nqa cov khoom tseem ceeb - kev saib xyuas thiab kev txiav txim - nrog tib lub tswv yim. Dab tsi lub platform tsis yog: lub chaw tshuaj xyuas nrog kev tshuaj xyuas siab heev, cov duab kos lossis cov cim qhia zoo - tus broker tso qhov ntawd rau cov cuab yeej tshwj xeeb thiab tsom mus rau kev ua tiav thiab tus nqi.
Rau tus neeg nqis peev uas txiav txim siab rau lwm qhov thiab ua tiav ntawm DEGIRO, qhov ntawd yog qhov zoo; rau tus pib tshiab nrhiav kev qhia kev kawm uas twb muaj lawm, nws yog qhov txwv kom paub ua ntej qhib tus account.
Kev Pabcuam Neeg Siv Khoom thiab Kev Paub Fab Kis
Kev pabcuam rau cov neeg siv khoom ua haujlwm los ntawm email thiab chaw pabcuam, nrog rau kev muab lus Fab Kis; lub sijhawm teb nyob hauv cov qauv kev lag luam online - tsim nyog sab nraum lub sijhawm siab tshaj plaws, qeeb dua thaum muaj kev ua lag luam. Qhov tsis muaj ceg thiab tus kws pab tswv yim txog kev nplua nuj yog ib feem ntawm tus qauv: DEGIRO them rau kev ua tiav, tsis yog rau kev sib raug zoo.
Cov ntaub ntawv — cov lus qhia, cov ntawv qhia txhua xyoo rau lub hom phiaj them se Fabkis (cov lus qhia them se Fabkis muaj rau cov neeg siv khoom nyob Fabkis) — yog tsim los ntawm lub platform, thiab qhov kev pab wiki npog feem ntau cov xwm txheej. Qhov kev paub tag nrho yog qhov ntawm tus neeg ua lag luam kev txawj ntse: ua haujlwm tau zoo yog tias koj paub koj ua dab tsi, tsis muaj tus kheej yog tias koj xav tau lub tsev txhab nyiaj.
DEGIRO Cov txiaj ntsig thiab qhov tsis zoo
|Muaj zog
|Tsis muaj zog
|Cov nyiaj ua haujlwm qis tshaj plaws hauv Tebchaws Europe
|Tsis muaj PEA rau cov neeg nyob hauv Fabkis
|Muaj peb caug qhov kev sib pauv thoob ntiaj teb
|Cov qauv kev saib xyuas tshwj xeeb (ua ke)
|Tsis muaj tus nqi them rau kev saib xyuas cov khoom lag luam / ETFs
|Lub platform tsawg kawg nkaus — kev txhawb nqa kev txiav txim siab me ntsis
|flatexDEGIRO pawg — lub zog nyiaj txiag thiab kev tswj hwm BaFin
|Tus nqi hloov pauv txiaj ntawm txhua lub khw txawv teb chaws
|Cov ETF xaiv tsa uas tsis muaj nqi (muaj tej yam yuav tsum tau ua raws li)
|Kev pabcuam rau cov neeg siv khoom sau ntawv xwb, tsis muaj tus kws pab tswv yim
DEGIRO Rau Cov Ntaub Ntawv Twg Rau Cov Neeg Ua Lag Luam?
DEGIRO haum rau cov khoom siv tus kheej tswj hwm ntau lub lag luam: tus uas xaiv lawv cov khoom lag luam, paub txog kev txwv kev txiav txim, thiab xav tau kev nkag mus rau thoob ntiaj teb yam tsawg kawg nkaus - cov khoom lag luam Asmeskas, ETFs European, Swiss lossis Japanese cov khoom lag luam los ntawm ib tus account. Nws ua raws li Cov ntaub ntawv tsim kev nplua nuj ntawm Fabkis tsawg dua - tus neeg nqis peev uas xav tau PEA, kev pov hwm lub neej thiab tus kws pab tswv yim nyob rau hauv ib lub ru tsev - nrog rau kev sib xyaw ua ke yog DEGIRO rau sab thoob ntiaj teb thiab lub txhab nyiaj online rau cov ntawv them se, raws li tau piav qhia hauv peb PEA los yog tus account ua lag luam sib koom phau ntawv qhia.
Tawm tsam Cov Kev Sib Tham Sib Tham, nws tus neeg sib tw ncaj qha, qhov kev pauv pauv yog ergonomics hauv lus Fab Kis piv rau qhov ncav cuag siab tshaj plaws; tawm tsam neobrokers, qhov dav ntawm kev ua lag luam piv rau qhov yooj yim.
Yuav Qhib Ib Tus Account DEGIRO Li Cas
Kev sau npe ua tiav hauv online li ntawm kaum tsib feeb: cov ntaub ntawv tiv tauj, qhov xwm txheej ntawm tus kheej, daim ntawv nug txog kev paub, cov ntaub ntawv ID uas tau xa mus. Feem ntau kev lees paub siv sijhawm li ob peb teev mus rau ob peb hnub, tom qab ntawd thawj zaug hloov pauv - tsis muaj qhov tsawg kawg nkaus nkag mus, qhov qhib tseem nkag tau rau cov khoom lag luam me me. Ua ntej koj thawj qhov kev txiav txim, ob qhov kev kuaj xyuas muaj txiaj ntsig: teeb tsa daim ntawv teev cov txiaj thiab cov nqi hloov pauv cuam tshuam, thiab nrhiav qhov kev xaiv ETF xoom-nqi yog tias koj txoj kev npaj npaj siv nws.
peb kev yuav cov khoom lag luam phau ntawv qhia txog kev taug kev tag nrho thawj qib, thiab kev txiav txim siab ua lag luam hauv khw nplooj ntawv rov qab nco txog cov txheej txheem - kev ua lag luam lossis kev txwv kev txiav txim - tom qab kev ua tiav huv si. Rau kev lag luam ntau yam khoom muaj nqis dhau ntawm cov khoom lag luam, cov platform tshwj xeeb tseem tuaj yeem nkag tau los ntawm qhib ib tus account nrog Vantage →.
DEGIRO vs Online Banks thiab Neobrokers: Txoj Haujlwm
Lub lag luam brokerage Fabkis nyeem hauv peb tsev neeg, thiab DEGIRO tso nws tus kheej hauv nws nrog qhov meej meej tsis tshua muaj. cov tsev txhab nyiaj online — Fortuneo ua tus thawj coj — nws yeej ntawm cov nqi thiab kev ncav cuag thoob ntiaj teb, tab sis poob ntawm cov ntawv them se: tsis muaj PEA, tsis muaj kev pov hwm lub neej, tsis muaj kev lag luam txhua hnub.
Tawm tsam neobrokers mobile, nws yeej ntawm tus naj npawb ntawm kev sib pauv thiab cov cuab yeej tso xaj - kev txiav txim nres, hom kev txiav txim siab siab heev, kev sib pauv ntau hom txiaj - tab sis xav tau kev paub ntau dua. Tawm tsam Cov Kev Sib Tham Sib Tham, nws tus neeg sib tw ze tshaj plaws, qhov kev pauv pauv los txog rau cov ntsiab lus: DEGIRO lub interface lus Fab Kis thiab kev yooj yim piv rau IBKR 150 lub khw thiab ntau tus account.
Qhov kev sib xyaw ua ke uas ntau zuj zus ntawm cov tub ua lag luam Fabkis nquag ua rau muaj kev tso chaw: lub txhab nyiaj online rau PEA, DEGIRO rau thoob ntiaj teb - txhua daim ntawv qhwv nrog tus neeg nruab nrab uas ua haujlwm rau nws ntawm tus nqi zoo tshaj plaws.
Lo lus nug txog kev saib xyuas tus kheej tsim nyog tau cov lus teb meej, vim nws ua rau DEGIRO txawv ntawm cov neeg ua lag luam Fabkis. Cov nyiaj ntsuab nyob hauv cov nyiaj sib cais los ntawm cov nyiaj ntawm tus neeg ua lag luam, raws li txoj cai lij choj xav tau. Cov khoom lag luam raug sau tseg rau hauv cov qauv saib xyuas uas tus neeg saib xyuas tuav lawv sawv cev rau cov neeg siv khoom ntawm tus neeg ua lag luam - ib qho qauv hu ua kev saib xyuas ua ke, uas yog tus yam ntxwv ntev ntawm tus qauv Dutch, uas tau txhawb nqa los ntawm pawg neeg cov qauv German.
Yog tias tus neeg ua lag luam ua tsis tau raws li qhov xav tau, cov khoom lag luam uas tau txheeb xyuas tias yog cov khoom ntiag tug ntawm cov neeg siv khoom yuav tsis nkag mus rau hauv cov cuab tam ntawm cov neeg qiv nyiaj - thiab cov txheej txheem them nyiaj rau cov tub ua lag luam them rau cov xwm txheej seem uas nyob hauv cov kev cai lij choj. Raws li lub ncauj lus yog kev txawj ntse thiab hloov pauv tas li, cov ntaub ntawv raug cai uas siv tau - cov lus cog tseg saib xyuas thiab txoj kev tiv thaiv - tseem yog qhov chaw siv los sab laj ua ntej ua cov nyiaj ntau.
Kev Mus Los Ntawm Ib Qho Kev Txiav Txim ntawm DEGIRO: Los Ntawm Kev Txiav Txim Siab Mus Rau Kev Ua Haujlwm
Qhov tseeb, kev yuav ib feem ntawm txawv teb chaws ua raws li tsib kauj ruam ntawm lub platform. Nrhiav kev ruaj ntseg los ntawm lub npe lossis ISIN code, nrog rau nplooj ntawv kev ruaj ntseg qhia txog kev ua lag luam xaiv tus nqi - txhua qhov kev sib pauv muaj nws tus kheej kab rau tib qho kev ruaj ntseg, nrog nws cov sijhawm ua lag luam thiab cov nqi. Nkag mus rau qhov kev txiav txim: ntau npaum li cas los yog ntau npaum li cas, hom kev ua lag luam los yog hom kev txwv, hnub los yog hnub tas sij hawm.
Pom, nrog rau cov nqi kwv yees uas tau piav qhia ua ntej koj lees paub - lub sijhawm los xyuas cov txiaj ntawm kev ua lag luam thiab tus nqi pauv nyiaj cuam tshuam. tiav, yuav luag tam sim ntawd thaum lub sijhawm ua lag luam tseem ceeb - kev txiav txim Tokyo tau ua tiav thaum hmo ntuj European, kev txiav txim New York thaum tav su Fabkis lig. Thiab xyuas: kev lees paub kev lag luam, txoj haujlwm hauv cov khoom lag luam ntau hom txiaj, thiab kev sib sau ua ke se thaum kawg ntawm lub xyoo.
Cov txheej txheem no, zoo ib yam hauv paus ntsiab lus ntawm txhua tus broker, siv nws cov saj ntau yam lag luam ntawm DEGIRO: tib lub interface tsav peb caug qhov kev sib pauv - yog li qhov tseem ceeb ntawm kev kuaj xyuas, ua ntej lees paub, tias koj tab tom ua lag luam kab ntawm lub khw npaj tseg.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog DEGIRO
DEGIRO puas muaj PEA?
Tsis yog: rau cov neeg nyob Fabkis, DEGIRO tsis muaj PEA - tsuas yog cov nyiaj sib koom ua lag luam xwb. Yog li ntawd, lub hauv paus tseem ceeb uas tau txais kev them se mus dhau lub tsev txhab nyiaj online lossis tus neeg ua lag luam Fabkis rau PEA, nrog DEGIRO ua kom tiav rau kev nthuav dav thoob ntiaj teb.
Puas yog DEGIRO ntseeg tau?
Yog: tus broker ua haujlwm raws li txoj cai lij choj German (BaFin) nrog daim ntawv hla tebchaws European, cov nyiaj pabcuam rau cov neeg siv khoom sib cais thiab cov phiaj xwm them nyiaj rau cov tub ua lag luam. Qhov loj ntawm pawg flatexDEGIRO ntxiv kev ruaj khov nyiaj txiag uas DEGIRO thaum ntxov tsis muaj.
Cov nqi ntawm DEGIRO rau kev pauv pauv hauv Asmeskas yog dab tsi?
Tus nqi them rau txhua qhov kev txiav txim uas tau teem los ntawm kev ua lag luam - ntawm qhov qis tshaj plaws hauv kev ua lag luam Fabkis rau kev nkag mus rau thoob ntiaj teb - ntxiv rau tus nqi hloov pauv txiaj rau txhua qhov kev lag luam duas las. Lub rooj them nqi saum toj no, hloov kho los ntawm peb pab neeg, muab cov nqi uas siv tau.
Yog: Euronext Paris yog ib qho ntawm cov lag luam uas tau them, ntawm tus broker cov cai ua lag luam tus qauv. Cov cai se Fabkis siv tau - daim ntawv qhia se Fabkis muaj rau kev xa koj daim ntawv them se.
DEGIRO lossis Interactive Brokers: Koj Yuav Tsum Xaiv Qhov Twg?
Ob tug neeg ua lag luam thoob ntiaj teb zoo heev: DEGIRO twv txiaj rau qhov yooj yim thiab cov nqi qis ntawm cov lag luam tseem ceeb; Cov Neeg Ua Lag Luam Sib Tham rau qhov ncav cuag siab tshaj plaws - 150+ kev lag luam, ntau tus account, cov cuab yeej siab heev. Kev siv txiav txim siab: ob peb qhov chaw thiab cov lus txib yooj yim nyiam DEGIRO; kev ua ub no ntau lub lag luam tob nyiam IBKR.
DEGIRO puas them tus nqi tsis ua haujlwm?
Txoj cai tsis ua haujlwm tau hloov pauv ntau xyoo dhau los - daim ntawv teev nqi saum toj no qhia txog cov xwm txheej tam sim no, uas peb pab neeg tau hloov kho tshiab. Txoj kev coj ua zoo tseem zoo li qub: xyuas kab "tsis ua haujlwm" ntawm daim ntawv teem sijhawm ua ntej qhib yog tias koj ua lag luam tsis tshua muaj.
Koj Yuav Tsum Tshawb Xyuas Dab Tsi Ua Ntej Qhib Tus Account DEGIRO?
Peb kab ntawm daim ntawv cog lus: lub sijhawm teem sijhawm rau cov lag luam uas koj yuav siv tiag tiag, cov xwm txheej ntawm kev xaiv ETF xoom tus nqi, thiab cov nqi hloov pauv ib qho txiaj. Ntxiv cov ntaub ntawv ntawm kev saib xyuas cov khoom - nws qhov kev hloov pauv tsis ntev los no tau txhawb nqa kev tiv thaiv - thiab qhov muaj ntawm daim ntawv qhia se Fabkis rau koj qhov chaw nyob. Kaum tsib feeb ntawm kev nyeem ntawv uas tiv thaiv kev xav tsis thoob thawj xyoo.
Ib qho lus qhia kawg uas siv tau: Cov ntawv qhia se Fabkis tau tsim tawm rau cov neeg nyob hauv - cov ntawv qhia se tuaj txog hauv lub platform thaum pib lub xyoo, thiab daim ntawv qhia txhua xyoo suav nrog txhua qhov kev lag luam rau koj qhov kev xa rov qab.
DEGIRO puas zoo rau cov neeg pib tshiab?
Yog tias koj lees txais kev ywj pheej: lub platform ua cov xaj yam tsis muaj kev qhia txog kev kawm, thiab kev ncav cuag thoob ntiaj teb xav tias koj nkag siab txog cov txiaj, cov sijhawm ua lag luam thiab se. Tus neeg pib tshiab uas muaj kev qhuab qhia - uas kawm ntawm wiki, xyaum nrog cov xaj me me, yooj yim ntawm Euronext, tom qab ntawd nthuav dav - yuav pom cov nqi tsis muaj kev sib tw; tus neeg pib tshiab uas xav tau kev qhia yuav nyiam lub txhab nyiaj online nrog tus kws pab tswv yim, txawm tias tus nqi siab dua.
Cov kab hauv qab
- xwm: tus neeg ua lag luam thoob ntiaj teb ntawm flatexDEGIRO pawg - BaFin kev cai lij choj, daim ntawv hla tebchaws European.
- lub dag lub zogCov nqi qis tshaj plaws hauv Tebchaws Europe thoob plaws peb caug qhov kev sib pauv, tsis muaj tus nqi saib xyuas.
- kev txwv ntawm Fabkis: tsis muaj PEA — ua ke nrog lub txhab nyiaj online rau lub hauv paus.
- Zoo rau: tus neeg ua lag luam ntau yam uas ua tiav thiab txiav txim siab ib leeg.
- Lwm cov: ib lub txhab nyiaj online rau cov ntawv qhwv Fabkis, ib trading broker rau kev ua ub no ntawm ntau yam khoom muaj nqis.