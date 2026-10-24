Dow Jones (DJIA): Cov Ntawv Qhia, Cov Cheebtsam & Keeb Kwm 2026

Dow Jones (DJIA) Nyob: Tus Nqi thiab Daim Ntawv Qhia Lub Sijhawm Tiag
Tam sim no, Dow Jones Industrial Average tab tom ua lag luam ntawm 52 215,16 cov ntsiab lus, txav ntawm -1,24% ntawm lub rooj sib tham, peb muaj ntim ntawm 348,500,000 feem pauv pauv. Tshaj li kaum ob lub hlis, cov ntsuas tau nyob nruab nrab ntawm $ 45,057.28 thiab $ 54,744.33 cov ntsiab lus. Nws cov cim qhia ib txwm yog DJIA — qee zaum sau ua DJI lossis Dow 30 — thiab nws ua lag luam ntawm NYSE thiab Nasdaq, New York cov kev sib pauv uas lawv cov npe ua thawj coj coj nws los ua ke.
Dow Jones Yog Dab Tsi? Kev Txhais thiab Dab Tsi Ua Rau Nws Tshwj Xeeb
Dow Jones Industrial Average yog qhov ntsuas kev lag luam qub tshaj plaws hauv ntiaj teb uas tseem ua haujlwm: tsim nyob rau hauv 1896 los ntawm Charles Dow, tus kws sau xov xwm txog nyiaj txiag thiab tus koom tsim tsa Wall Street Journal, nws tau taug qab kaum ob lub tuam txhab lag luam Asmeskas ua lag luam - yog li ntawd "kev lag luam" hauv nws lub npe, txawm hais tias cov tswv cuab niaj hnub no muaj ntau yam los ntawm kev siv tshuab mus rau kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj. Ib qho kev txawj ntse ua rau nws sib txawv ntawm txhua lwm cov ntsuas loj: Dow yog raws li tus nqi. Qhov tseeb, tus nqi ntawm cov khoom lag luam siab dua, nws qhov cuam tshuam ntau dua rau qhov ntsuas - cov khoom lag luam $ 500 nqa kwv yees li kaum npaug ntawm cov khoom lag luam $ 50, tsis hais qhov loj me ntawm cov tuam txhab. Txoj kev no, uas tau txais los ntawm xyoo pua 19th thaum nws ua rau kev xam tes yooj yim dua, xav tsis thoob nrog nws qhov yooj yim: S&P 500, los ntawm kev sib piv, qhov hnyav los ntawm kev lag luam peev, uas ua rau nws yog daim duab tseeb dua ntawm kev lag luam hauv Tebchaws Meskas.
Vim li cas Dow tseem yog qhov siv los ntawm xov xwm txawm tias muaj qhov txawv txav no? Nws lub hnub nyoog, nws keeb kwm txuas ntxiv - ntau tshaj ib puas xyoo ntawm cov ntaub ntawv txhua hnub - thiab nws lub npe menyuam yaus ua "barometer ntawm Asmeskas kev lag luam." Thaum cov xov xwm tshaj tawm tias "Wall Street kaw siab dua," Dow feem ntau yog thawj qhov ntsuas uas tau hais.
Cov Tuam Txhab Dow Jones: 30 Lub Cheebtsam, Hloov Kho Tshiab Tsis Siv Neeg
DJIA coj ua ke 30 lub tuam txhab loj hauv Asmeskas, xaiv tsis yog los ntawm cov mis mechanical tab sis los ntawm ib qho pawg neeg saib xyuas cov ntsuas — Pawg Neeg Saib Xyuas S&P Dow Jones Indices — uas ntxiv, tshem tawm lossis hloov cov tswv cuab raws li lub koob npe nrov, kev loj hlob thiab kev nyiam ntawm cov tub ua lag luam. Yog li ntawd, cov qauv hloov pauv los ntawm kev txiav txim siab ib zaug xwb: kev tuaj txog tsis ntev los no ntawm cov npe thev naus laus zis tshiab tau txais tos, thaum qee lub tsev kawm ntawv keeb kwm tau ua txoj hauv kev. Nov yog cov qauv tam sim no, hloov kho tsis siv neeg:
|lub tuam txhab
|cim
|sector
|qhov chaw
|Ntxiv rau DJIA
|3M
|mmm
|Chaw Tsim Tshuaj
|NYSE
|1976-08-09
|Cov tsiaj ntawv (Chav Kawm A)
|GOOGL
|Cov Kev Sib Txuas Lus
|NASDAQ
|2026-06-29
|American Express
|AXP
|Nyiaj txiag
|NYSE
|1982-08-30
|Amgen
|AMGN
|Health Care
|NASDAQ
|2020-08-31
|Amazon
|AMZN
|Tus Neeg Siv Khoom Siv Tawm
|NASDAQ
|2024-02-26
|Apple
|AAPL
|Information Technology
|NASDAQ
|2015-03-19
|Boeing
|BA
|Chaw Tsim Tshuaj
|NYSE
|1987-03-12
|Kab ntsig
|CAT
|Chaw Tsim Tshuaj
|NYSE
|1991-05-06
|Chevron
|CVX
|zog
|NYSE
|2008-02-19
|Cisco
|CSCO
|Information Technology
|NASDAQ
|2009-06-08
|Tso Tsheb Hlau Coca-Cola
|KO
|Neeg Siv Khoom Siv Staples
|NYSE
|1987-03-12
|Disney
|DIS
|Cov Kev Sib Txuas Lus
|NYSE
|1991-05-06
|Goldman Sachs
|GS
|Nyiaj txiag
|NYSE
|2013-09-23
|tsev Depot
|HD
|Tus Neeg Siv Khoom Siv Tawm
|NYSE
|1999-11-01
|Honeywell Technologies
|HON
|Chaw Tsim Tshuaj
|NASDAQ
|2020-08-31
|IBM
|IBM
|Information Technology
|NYSE
|1979-06-29
|Johnson & Johnson
|JNJ
|Health Care
|NYSE
|1997-03-17
|JPMorgan caum
|JPM
|Nyiaj txiag
|NYSE
|1991-05-06
|McDonald tus
|MCD
|Tus Neeg Siv Khoom Siv Tawm
|NYSE
|1985-10-30
|Merck
|MRK
|Health Care
|NYSE
|1979-06-29
|Microsoft
|MSFT
|Information Technology
|NASDAQ
|1999-11-01
|Nike
|NKE
|Tus Neeg Siv Khoom Siv Tawm
|NYSE
|2013-09-23
|Nvidia
|NVDA
|Information Technology
|NASDAQ
|2024-11-08
|Chaw Tsim Tshuaj & Twv Txiaj
|PG
|Neeg Siv Khoom Siv Staples
|NYSE
|1932-05-26
|salesforce
|CRM
|Information Technology
|NYSE
|2020-08-31
|Sherwin-Williams
|SHW
|ntaub ntawv
|NYSE
|2024-11-08
|Travelers
|TRV
|Nyiaj txiag
|NYSE
|2009-06-08
|UnitedHealth Group
|UNH
|Health Care
|NYSE
|2012-09-24
|visa
|V
|Nyiaj txiag
|NYSE
|2013-09-23
|Walmart
|WMT
|Neeg Siv Khoom Siv Staples
|NASDAQ
|1997-03-17
Kev nyeem ze ntawm kab ntawv "Ntxiv rau DJIA" qhia txog zaj dab neeg ntawm kev lag luam Asmeskas: los ntawm cov tswv cuab tsim tsa uas tau muaj txij li xyoo 1970 thiab 1980 mus rau cov tuam txhab thev naus laus zis loj uas tau lees paub hauv kaum xyoo dhau los - hnub no Dow Jones index muaj me ntsis "kev lag luam" tshuav hauv nws cov khoom, tab sis nws tau khaws nws lub luag haujlwm ua lub ntsuas kub rau cov tuam txhab Asmeskas.
Keeb Kwm Dow Jones: 130 Xyoo ntawm Cov Ntaub Ntawv thiab Kev Sib Tsoo
Keeb kwm ntawm Dow yog keeb kwm ntawm kev nyiaj txiag niaj hnub no. Pib los ntawm thawj qhov kaw ntawm kwv yees li 40 cov ntsiab lus hauv xyoo 1896, cov ntsuas tau dhau los ntawm Kev Nyuaj Siab Loj - xyoo 1929 kev poob qis thiab xyoo 1932 pem teb ntawm kwv yees li 41 cov ntsiab lus, rov qab mus rau yuav luag square ib - ua ntej tsim lub sijhawm tom qab ua tsov rog: 1,000 cov ntsiab lus hla thawj zaug hauv 1972, tom qab pib qeeb qeeb thiab tom qab ntawd kev nce qib sai heev. Tom qab ntawd los txog qhov kev poob siab loj niaj hnub no: lub Kaum Hli 1987 kev poob qis (−22% hauv ib zaug xwb, cov ntaub ntawv txhua lub sijhawm), lub npuas dot-com tawg hauv xyoo 2000, 2008-2009 kev kub ntxhov nyiaj txiag uas ua rau cov ntsuas qis dua li ntawm 14,000 cov ntsiab lus mus rau 6,500, thiab tom qab ntawd kaum xyoo ntawm kev nce ntxiv tsis tu ncua tom qab xyoo 2010. 40,000-taw tes Qhov kev txwv no tau hla dhau thawj zaug hauv xyoo 2024, nyob rau hauv ib puag ncig uas cov tuam txhab loj hauv thev naus laus zis nqa - ntau qhov tam sim no nqa qhov hnyav tiag tiag hauv Dow uas tau ua pov thawj tias muaj peev xwm rov tsim kho nws tus kheej.
|Milestone
|Hnub
|theem
|Cov kev tshwm sim
|Thawj qhov kaw
|Tej zaum 1896
|≈ 40 cov qhab nia
|Tsim los ntawm Charles Dow (12 cov khoom lag luam)
|Kev nyuaj siab qis
|Lub Xya hli ntuj 1932
|≈ 41 cov qhab nia
|Rov qab mus rau qhov chaw ib tom qab xyoo 1929
|Kev thaiv 1,000-point
|Kaum ib hlis 1972
|1,000 pts
|Kev hla thawj zaug hauv ib hnub
|Hnub Monday Dub
|Lub kaum hli ntuj 19, 1987
|22.6%
|Kev poob qis tshaj plaws hauv ib hnub hauv keeb kwm
|Ua ntej muaj kev kub ntxhov siab tshaj plaws
|Lub Kaum Hli 2007
|≈ 14,100 cov qhab nia
|Cov ntaub ntawv kawg ua ntej muaj teeb meem nyiaj txiag
|Kev kub ntxhov qis
|Lub peb hlis ntuj 2009
|≈ 6,500 cov qhab nia
|-54% ntawm qhov siab tshaj plaws
|Kev thaiv 40,000-point
|2024
|40,000 pts
|Kev hla thawj zaug hauv keeb kwm
Zaj lus qhia ntawm lub rooj no: ntau tshaj 130 xyoo, txhua qhov kev sib tsoo tau ua raws li cov ntaub ntawv tshiab - tab sis lub sijhawm tos tau txij li ob peb xyoos mus txog ib feem plaub ntawm ib puas xyoo. Cov ntsuas no muab nqi zog rau kev ua siab ntev uas tau sau tseg, tsis yog kev maj nrawm.
Dow Jones Trading Hours rau Cov Tub Ua Lag Luam Thoob Ntiaj Teb
Cov lag luam Dow hauv New York: lub rooj sib tham tseem ceeb khiav ntawm 9:30 sawv ntxov txog 4:00 tsaus ntuj Lub Sijhawm Sab Hnub Tuaj — uas yog 3:30 teev tsaus ntuj txog 10:00 teev tsaus ntuj Lub sijhawm Paris (4:30 teev tsaus ntuj txog 11:00 teev tsaus ntuj thaum lub caij ntuj sov, nyob ntawm daim ntawv qhia hnub ci hauv Tebchaws Meskas). Nyob ib ncig ntawm lub rooj sib tham no: kev ua ntej kev lag luam txij 4:00 teev sawv ntxov New York lub sijhawm (kev txiav txim siab ntau ntxiv, tus nqi qhia hloov kho), thiab kev sib tham tom qab lub sijhawm ua haujlwm txog 8:00 teev tsaus ntuj New York lub sijhawm, qhov twg cov ntim khoom tsawg zuj zus thiab qhov sib txawv dav zuj zus. Rau cov tub ua lag luam European, ob lub qhov rais ua tau zoo: Tebchaws Meskas qhib thaum 3:30 teev tsaus ntuj - lub sijhawm ua haujlwm ntau tshaj plaws ntawm hnub, thaum cov lus txib thaum hmo ntuj thiab Tebchaws Meskas cov nyiaj txiag macroeconomic tso tawm rau hauv kev ua lag luam - thiab teev kawg ua ntej 10:00 teev tsaus ntuj, lub sijhawm ntawm kev hloov kho kaw. Cov hnub so pej xeem hauv Tebchaws Meskas (Thanksgiving, Hnub Ywj Pheej ...) kaw kev ua lag luam: saib peb nplooj ntawv tshwj xeeb ntawm cov sijhawm ua lag luam hauv khw muag khoom rau daim calendar.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Li Nqis Peb Hauv Dow Jones: Plaub Lub Tsheb Loj
Lub Dow Jones ETF, txoj kev rau cov tub ua lag luam. Yuav kom taug qab cov ntsuas yam tsis tau xaiv cov khoom lag luam ib leeg, ETFs rov ua dua DJIA - suav nrog cov qauv tsim nyog rau cov nyiaj hauv Tebchaws Europe, teev nyob rau hauv euros ntawm European pauv. Qhov no yog lub cuab yeej mus sij hawm ntev: cov nqi qis, kev sib txawv thoob plaws 30 lub tuam txhab Asmeskas, thiab tib lub tshuab yuav khoom ib txwm zoo li txhua qhov ntsuas dav dav. Peb ntu ETF cov ntsiab lus ntawm cov trackers muaj, thiab peb phau ntawv qhia rau yuav ua li cas nqis peev hauv kev lag luam hauv khw teeb tsa cov qauv dav dav - tus account, broker, thawj qhov kev txiav txim.
CFDs, yav tom ntej thiab cov kev xaiv — cov cuab yeej siv rau tus tub luam. Dow kuj yog ib qho ntawm cov lag luam uas muaj kev lag luam ntau tshaj plaws hauv ntiaj teb, los ntawm peb tsev neeg ntawm cov twj paj nruag. CFDs cia koj tuav ib txoj haujlwm ntawm cov nqi nce lossis nqis nrog kev siv zog, los ntawm cov neeg ua lag luam tshwj xeeb - nrog rau kev pheej hmoo ntxiv uas los nrog kev siv zog. Them (daim ntawv cog lus e-mini Dow) yog tus qauv ntawm lub koom haum: kev ua lag luam zoo heev, ze li ntawm 24/5 ua haujlwm. Options qhib lub qhov rooj rau cov tswv yim zoo - kev tiv thaiv kev pheej hmoo, kev tsim cov nyiaj tau los, kev lag luam kev coj ua zoo. Cov cuab yeej no xav tau kev cob qhia thiab kev qhuab qhia: lawv ua rau cov ntsuas txav mus los ntau dua, hauv ob qho kev coj ua, thiab feem ntau ntawm cov tub ua lag luam muag khoom uas lag luam lawv poob nyiaj. Pib nrog peb trading rau beginners thiab yav tom ntej cov lus qhia ua ntej yuav pheej hmoo ib euro.
Dab Tsi Tsiv Dow Jones: Cov Tsav Tsheb Tseem Ceeb
Ib yam li lwm cov ntsuas kev sib koom ua lag luam, Dow zom peb tsev neeg ntawm cov ntaub ntawv. Ua ntej, qhov cov nyiaj tau los txhua peb lub hlis ntawm nws 30 tus tswv cuab — nrog rau qhov sib txawv ntawm tus nqi: kev txav mus los hauv cov khoom lag luam kim heev (ib qho ntawm cov npe kim heev ntawm cov ntsuas) tuaj yeem hloov Dow tag nrho los ntawm nws tus kheej, thaum tib feem pua ntawm kev txav mus los hauv cov khoom lag luam pheej yig tsis muaj leej twg pom. Tom qab ntawd, Cov ntaub ntawv macroeconomic ntawm Tebchaws Meskas: cov haujlwm, kev nce nqi, kev txiav txim siab ntawm Fed - tso tawm thaum 2:30 teev tsaus ntuj Paris lub sijhawm, lawv ua rau muaj kev txav mus los ntse tshaj plaws ntawm lub rooj sib tham. Thiab cov geopolitical thiab nyiaj txiag backdrop: Lub voj voog ntawm tus nqi ntawm Federal Reserve, kev kub ntxhov thoob ntiaj teb, kev xaiv tsa hauv Tebchaws Meskas - ua lub ntsuas tsis raug cai ntawm lub ntiaj teb kev lag luam loj tshaj plaws, Dow teb rau txhua yam uas cuam tshuam rau nws.
Dow Jones, S&P 500 lossis Nasdaq: Koj Yuav Tsum Ua Raws Li Qhov Twg?
Peb daim ntawv qhia txog New York qhia txog ntau zaj dab neeg sib txawv. Tshuaj yej Dow (30 cov khoom lag luam, tus nqi sib piv) yog lub cim qhia keeb kwm ntawm cov thawj coj hauv Asmeskas - xaiv, muaj koob muaj npe, thiab tsis zoo li qub. Tshuaj yej S&P 500 (500 cov khoom lag luam, qhov hnyav tshaj plaws) yog tus qauv ntsuas ntawm cov kws tshaj lij: nws sawv cev rau kwv yees li 80% ntawm cov peev txheej lag luam hauv Tebchaws Meskas thiab ua haujlwm ua tus qauv ntsuas rau cov nyiaj thoob ntiaj teb. Tshuaj yej Nasdaq Cov khoom lag luam thev naus laus zis sib sau ua ke: muaj kev hloov pauv ntau dua, muaj kev loj hlob ntau dua, thiab muaj kev cuam tshuam ntau dua rau cov voj voog nqi. Rau cov neeg ua lag luam mus sij hawm ntev, S&P 500 muaj kev sib txawv dav dav; Dow nyiam nws 30 lub npe zoo; Nasdaq nyiam cov neeg ua lag luam uas kam rau kev hloov pauv thev naus laus zis. Peb tus teb ib leeg - piv rau lawv txoj kev hla ib lub lim tiam feem ntau qhia txog kev hloov pauv ntawm cov lag luam.
Kaum Lub Tswv Yim rau Kev Ua Lag Luam Dow Jones nrog Kev Qhuab Qhia
Rau cov ntaub ntawv tub luam - nyeem ua ntej thawj qhov kev txiav txim. 1. Tsuas yog pauv cov nyiaj ntsuab xwb: ob teev thawj zaug tom qab 3:30 teev tsaus ntuj qhib thiab qhov kawg ua ntej 10:00 teev tsaus ntuj 2. Saib daim ntawv qhia hnub ua ntej txhua lub rooj sib tham: thaum 2:30 teev tsaus ntuj cov ntaub ntawv tso tawm tuaj yeem thim rov qab qhov sib txawv hauv feeb. 3. Teem koj qhov nres thiab lub hom phiaj UA NTEJ qhov kev txiav txim, tsis txhob thaum lub sijhawm. 4. Txwv koj qhov kev siv zog: ntawm cov ntsuas tsis ruaj khov, kev siv zog nruab nrab txaus - thiab tseem muaj sia nyob. 5. Ib qho kev twv txiaj ib zaug ib zaug: kev ua kom koj qhov yuam kev sib txawv tsis yog ib lub tswv yim. 6. Khaws ib phau ntawv sau txog kev lag luam - qhov kev nco txog koj qhov yuam kev muaj nqis ntau dua li qhov koj tau txais. 7. Ceev faj txog qhov qhib qhov sib txawv: Dow tuaj yeem qhib deb ntawm qhov kaw yav dhau los, cheb cov nres thiab qhov tseeb ib yam nkaus. 8. Saib VIX — tus ntsuas volatility — uas qhia txog kev sib tham tsis ruaj khov tom ntej. 9. Hnub Friday tav su thiab ua ntej hnub so hauv Tebchaws Meskas yog qhov chaw ntxiab: cov ntim nyias nyias, cov kev txav mus los yuam kev. 10. Yog tias koj yuav tsum rov nyeem cov lus qhia no: lub khw tseem yuav nyob ntawd tag kis - koj lub peev yuav tsuas yog nyob ntawd yog tias koj tiv thaiv nws.
Dow Jones suav li cas? Cov ntsiab lus, cov nyiaj thiab Dow Divisor
Dow tau hais nyob rau hauv cov ntsiab lus — tab sis qhov tseeb yog dab tsi yog ib qho taw tes? Cov lus teb nyob rau hauv "Dow divisor": technically, lub index yog qhov sib npaug ntawm cov nqi ntawm nws 30 cov khoom lag luam, faib los ntawm qhov hloov kho. Tus divisor no, thaum xub thawj sib npaug rau tus lej ntawm cov khoom lag luam, tau raug kho ntau pua zaus dhau los ntawm keeb kwm - ntawm txhua qhov kev faib, hloov pauv lossis rov faib dua - los lav qhov kev sib txuas ntawm cov index: tam sim no hauv qab 1, nws txhais tau tias ib duas las txav hauv ib qho khoom lag luam hloov cov index los ntawm ntau dua ib qho taw tes. Qhov tshwm sim rau cov tub ua lag luam: "Dow tau txais 300 cov ntsiab lus" tsis txhais tau tias yog qhov feem pua nce - ib txwm xyuas qhov kev hloov pauv % (qhia nyob rau sab saum toj ntawm nplooj ntawv no) thaum piv cov kev sib tham. Tus divisor lub mechanics kuj yog qhov uas tso cai rau pawg neeg hloov cov khoom lag luam yam tsis muaj kev cuam tshuam cov index: tus divisor nqus cov kev hloov pauv zoo.
Dow Jones Sectors: Ib Lub Zeem Muag ntawm Tebchaws Meskas Kev Lag Luam
Tsuas muaj 30 tus tswv cuab xwb, Dow tsis sim ua raws li Asmeskas kev lag luam - nws xaiv nws cov thawj coj. Qhov tshwm sim yog kev sib xyaw ua ke tab sis meej meej: nyiaj txiag nqa hnyav - cov tsev txhab nyiaj peev, daim npav them nyiaj, cov neeg pov hwm - qhov kev xav ntawm qhov tob ntawm kev lag luam Asmeskas; technology tau ua lub luag haujlwm uas cov ntsuas kev lag luam thawj zaug yuav tsis tau xav txog; tus kws kho kab ntau lub tuam txhab loj ntawm cov tshuaj thiab cov khoom siv kho mob; kev lag luam — qhov keeb kwm hauv lub npe — tseem sawv cev los ntawm kev tsav dav hlau, khoom siv thiab cov ntaub ntawv; thiab cov khoom siv rau cov neeg siv khoom coj lawv cov cim tseem ceeb: dej haus, khw muag khoom, khoom noj ceev ceev. Rau cov tub ua lag luam, qhov kev sib sau ua ke no muaj qhov zoo dua - peb caug lub tuam txhab raug xaiv rau lawv qhov ruaj khov - thiab qhov txwv: kev poob siab ntawm cov lag luam (kev tswj hwm kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj, kev kho cov thev naus laus zis) ntaus cov ntsuas hnyav dua li S&P 500 dav dua yuav ua rau nws ruaj khov.
Dow Jones Dividends: Qhov Ntshai ntawm Blue Chips
Dow kuj yog lub tshuab faib nyiaj: Asmeskas txoj kev faib nyiaj khiav tob ntawm no, thiab ntau tus ntawm nws cov tswv cuab yog cov "cov neeg nplua nuj faib nyiaj" - cov tuam txhab uas tau nce lawv cov nyiaj them txhua xyoo rau ntau xyoo. Cov txiaj ntsig tag nrho ntawm cov ntsuas tseem me me - Tebchaws Meskas tus nqi txiav txim siab ntau npaum li cas - tab sis qhov sib xws ntawm nws cov kev faib nyiaj ua rau nws yog qhov chaw tau nyiaj zoo rau cov khoom lag luam mus sij hawm ntev. Cov kab lis kev cai no txawm tau tshoov siab rau lub tswv yim nto moo, lub "Cov dev ntawm Dow"yuav kaum lub Dow cov khoom lag luam uas muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws txhua lub Ib Hlis thiab rov kho dua ib xyoos tom qab - ib qho kev qhuab qhia yooj yim uas tau sib cav hauv cov ntaub ntawv nyiaj txiag rau plaub caug xyoo, uas zoo dua li lwm yam piv txwv qhia txog ob qho tib si lub peev xwm thiab qhov txwv ntawm cov tswv yim faib nyiaj. Rau kev ua lag luam Fabkis siv tib lub hauv paus ntsiab lus, peb xaiv ntawm cov nyiaj faib hloov cov logic mus rau Paris kev ua lag luam.
Cov Yuam Kev Feem Ntau Rau Cov Pib Tshiab Hauv Dow Jones
Plaub lub ntxiab rov qab los tsis tu ncua ntawm cov neeg tuaj tshiab. Kev sib xyaw cov ntsiab lus nrog feem pua: 400 cov ntsiab lus poob ntawm qib siab yog tsawg dua 1% - qhov sib txawv ntawm nees nkaum xyoo dhau los; ib txwm muaj laj thawj hauv %. Tsis nco qab qhov sib txawv ntawm lub sijhawm: qhib ib txoj haujlwm thaum 11:30 teev tsaus ntuj, tom qab lub rooj sib tham kaw, txhais tau tias ua lag luam tom qab sijhawm ua haujlwm - kis dav dav, ua kom yooj yim. Tsis quav ntsej txog kev pheej hmoo ntawm cov nyiaj txiagRau ib tus neeg ua lag luam hauv euro, Dow hauv cov nyiaj daus las muab kev pheej hmoo ntawm cov khoom lag luam nrog kev pheej hmoo ntawm EUR / USD - ib qho Dow tiaj tus tuaj yeem khwv tau (lossis raug nqi) feem pua ntawm cov txiaj ib leeg. Kev maj nrawm mus rau hauv kev siv zog: qhov qhib thaum 3:30 teev tsaus ntuj zoo kawg nkaus; kev lag luam lub qhov rais ntawd nrog kev siv nyiaj tshiab txhais tau tias them ntxov rau qhov kev ua yeeb yam. Cov tshuaj tua kab mob los ntawm ib txoj cai: pib nrog ETF tsis muaj leveraged, thiab ntxiv kev lag luam tsuas yog thaum koj tuaj yeem piav qhia txhua qhov yuam kev hauv koj phau ntawv sau.
Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Dow Jones
Qhov txawv ntawm Dow Jones, DJIA thiab Dow 30 yog dab tsi?
Tsis muaj: tag nrho peb yam hais txog tib lub ntsuas - Dow Jones Industrial Average thiab nws cov khoom lag luam 30. "DJI" yog lub cim ticker siv rau ntawm cov platform hais; "Dow 30" hais txog tus naj npawb ntawm cov tswv cuab.
Vim li cas Dow Jones Price-Weighted?
Kev qub txeeg qub teg: xyoo 1896, kev suav tus nqi nruab nrab yog txoj kev yooj yim tshaj plaws. Kev kho kom niaj hnub khaws nws rau qhov kev sib txuas ntxiv - ntawm tus nqi ntawm kev sawv cev tsawg dua li S&P 500 qhov kev ntsuas kev lag luam.
Muaj pes tsawg lub tuam txhab nyob hauv Dow Jones?
Peb caug lub tuam txhab Asmeskas, xaiv los ntawm pawg neeg ntsuas vim lawv lub koob npe nrov thiab lawv qhov kev nyiam rau cov tub ua lag luam. Cov khoom sib xyaw hloov pauv los ntawm kev txiav txim siab ib zaug xwb - lub rooj saum toj no hloov kho tshiab.
Lub sijhawm twg Dow Jones qhib rau cov tub ua lag luam European?
Thaum 3:30 teev tsaus ntuj lub sijhawm Paris (4:30 teev tsaus ntuj thaum lub sijhawm txuag hnub ci hauv Tebchaws Meskas, nyob ntawm qhov hloov pauv), thiab nws kaw thaum 10:00 teev tsaus ntuj - uas yog 9:30 sawv ntxov txog 4:00 teev tsaus ntuj hauv New York. Cov hnub so pej xeem hauv Tebchaws Meskas kaw lub rooj sib tham.
Koj puas tuaj yeem yuav "Dow Jones" ncaj qha?
Tsis yog - ib qho index tsis tuaj yeem pauv tau hauv nws tus kheej. Koj rov ua nws nrog ETFs (txoj kev ntawm tus tub ua lag luam), lossis pauv nws ntawm CFDs, yav tom ntej thiab kev xaiv (txoj kev ntawm tus tub ua lag luam, nrog leverage thiab amplified risk).
Dow Jones lossis S&P 500 rau Kev Nqis Peev Thawj Zaug?
S&P 500, dav dua thiab muaj qhov hnyav tsawg, yog qhov chaw nkag mus rau kev lag luam hauv Asmeskas ntev; Dow, nrog nws 30 lub npe xaiv, ua haujlwm ua qhov sib ntxiv lossis rau nws keeb kwm - ob qho ua ke yam tsis muaj kev tsis sib haum xeeb.