Daim Ntawv Qhia Txog Kev Lag Luam: Cov Xwm Txheej Tseem Ceeb & Yuav Ua Li Cas Lag Luam Lawv

Lub Economic Calendar yog dab tsi?

Daim ntawv qhia hnub kev lag luam muab tag nrho cov kev tshaj tawm txog kev suav lej thiab cov lus tshaj tawm txog kev lag luam loj uas yuav muaj feem cuam tshuam rau ntau yam kev lag luam: cov ntsuas khoom lag luam, cov khoom lag luam, cov ntawv cog lus thiab cov txiaj.

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Cov lus tshaj tawm txog kev lag luam uas cuam tshuam nrog cov ntaub ntawv suav txheeb muaj kev cuam tshuam loj dua rau cov khoom lag luam thiab cov lag luam sib koom ua lag luam. Cov lus tshaj tawm los ntawm cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab ua rau muaj kev hloov pauv hauv cov txiaj - yog li ntawd lub sijhawm forex economic calendar. Tag nrho cov no tau tshaj tawm rau hnub uas paub ua ntej: daim ntawv qhia hnub cia koj tshaj tawm lawv es tsis txhob cia lawv raug kev txom nyem.

Hloov kho tshiab kawg: Lub Kaum Hli 23, 2026

Yuav Nyeem Daim Ntawv Qhia Txog Kev Lag Luam Li Cas

Txhua daim ntawv qhia hnub - txawm tias yog cov neeg ua lag luam muab, cov vev xaib nyiaj txiag lossis cov platform lag luam - tso saib tib kab, thiab kev nyeem lawv kom raug hloov txhua yam:

Lub sijhawm tso tawm : lub sijhawm tseeb uas cov ntaub ntawv tau tshaj tawm rau pej xeem, suav nrog lub sijhawm Paris. Kev hloov pauv yog nyob ib puag ncig lub sijhawm ntawd.

: lub sijhawm tseeb uas cov ntaub ntawv tau tshaj tawm rau pej xeem, suav nrog lub sijhawm Paris. Kev hloov pauv yog nyob ib puag ncig lub sijhawm ntawd. Lub teb chaws los yog cheeb tsam : txhua lub txiaj thiab txhua lub khw teb ua ntej rau cov xov xwm los ntawm nws tus kheej lub teb chaws kev lag luam - Kev ua haujlwm hauv Asmeskas txav cov nyiaj daus las thiab cov ntsuas hauv Asmeskas, kev nce nqi hauv Tebchaws Europe yog qhov ua rau European Central Bank (ECB) ntxhov siab.

: txhua lub txiaj thiab txhua lub khw teb ua ntej rau cov xov xwm los ntawm nws tus kheej lub teb chaws kev lag luam - Kev ua haujlwm hauv Asmeskas txav cov nyiaj daus las thiab cov ntsuas hauv Asmeskas, kev nce nqi hauv Tebchaws Europe yog qhov ua rau European Central Bank (ECB) ntxhov siab. Qhov tseem ceeb ntawm daim ntawv tshaj tawm : feem ntau daim ntawv qhia hnub ua cim nws nrog cov nyuj lossis cov hnub qub. Peb lub cim = kev tso tawm loj, nrog kev hloov pauv siab; ib lub cim = kev suav lej thib ob.

: feem ntau daim ntawv qhia hnub ua cim nws nrog cov nyuj lossis cov hnub qub. Peb lub cim = kev tso tawm loj, nrog kev hloov pauv siab; ib lub cim = kev suav lej thib ob. Tus nqi dhau los, qhov kev pom zoo thiab tus lej tiag tiag: lub khw twb tau teem tus nqi raws li qhov xav tau lawm - nws yog qhov sib txawv ntawm qhov kev pom zoo thiab tus lej tso tawm uas ua rau muaj kev cuam tshuam, tsis yog tus lej nws tus kheej.

Txoj cai kub no tsuas yog hais txog ib kab lus xwb: kev ua lag luam tsis teb rau cov xov xwm, nws teb rau qhov xav tsis thoobKev nce nqi uas tau tshaj tawm ua ntej lawm tsis muaj txiaj ntsig dab tsi; kev nce ob feem kaum saum toj no qhov kev pom zoo tuaj yeem ua rau tus nqi ntsuas nce ntau feem pua ​​hauv ob peb feeb.

Cov Kev Tshaj Tawm Tseem Ceeb Txog Kev Lag Luam Uas Tsiv Kev Lag Luam

Kaum ob qhov xwm txheej uas kav lub xyoo ua lag luam. Kev paub txog lawv txhais tau tias paub thaum twg qhov kev hloov pauv yuav tshwm sim:

nce nqi Tebchaws Asmeskas thiab Tebchaws Europe CPI, tso tawm txhua hli. Qhov no yog cov ntaub ntawv uas tau nce qhov hnyav tshaj plaws txij li xyoo 2021 - nws ncaj qha hloov cov kev txiav txim siab txog tus nqi.

Tebchaws Asmeskas thiab Tebchaws Europe CPI, tso tawm txhua hli. Qhov no yog cov ntaub ntawv uas tau nce qhov hnyav tshaj plaws txij li xyoo 2021 - nws ncaj qha hloov cov kev txiav txim siab txog tus nqi. Kev ua haujlwm hauv Tebchaws Meskas : daim ntawv qhia txog kev ua haujlwm thiab kev poob haujlwm hauv Tebchaws Meskas txhua hli ("Non-Farm Payrolls"), tawm rau hnub Friday thawj zaug ntawm txhua lub hlis - ib qho ntawm cov kev sib tham tsis ruaj khov tshaj plaws ntawm lub xyoo rau lub duas.

: daim ntawv qhia txog kev ua haujlwm thiab kev poob haujlwm hauv Tebchaws Meskas txhua hli ("Non-Farm Payrolls"), tawm rau hnub Friday thawj zaug ntawm txhua lub hlis - ib qho ntawm cov kev sib tham tsis ruaj khov tshaj plaws ntawm lub xyoo rau lub duas. GDP : kev loj hlob txhua peb lub hlis, tso tawm ua peb hom (kwv yees ua ntej, thib ob, zaum kawg) - thawj qhov ua rau xav tsis thoob tshaj plaws.

: kev loj hlob txhua peb lub hlis, tso tawm ua peb hom (kwv yees ua ntej, thib ob, zaum kawg) - thawj qhov ua rau xav tsis thoob tshaj plaws. Central bank txiav txim siab : Fed, ECB thiab Bank of England, txhua rau txog yim lub lis piam, txhua tus ua raws li lub rooj sib tham xov xwm uas feem ntau txav cov lag luam ntau dua li qhov kev txiav txim siab nws tus kheej.

: Fed, ECB thiab Bank of England, txhua rau txog yim lub lis piam, txhua tus ua raws li lub rooj sib tham xov xwm uas feem ntau txav cov lag luam ntau dua li qhov kev txiav txim siab nws tus kheej. Cov PMIs : cov ntsuas kev ua lag luam rau kev tsim khoom thiab kev pabcuam, khiav ob peb lub hlis ua ntej lub voj voog kev lag luam.

: cov ntsuas kev ua lag luam rau kev tsim khoom thiab kev pabcuam, khiav ob peb lub hlis ua ntej lub voj voog kev lag luam. Kev ntseeg siab ntawm cov neeg siv khoom thiab kev siv nyiaj nyob rau hauv Tebchaws Meskas zoo li nyob rau hauv Tebchaws Europe, lawv qhia txog lub zog lossis qhov tsis muaj zog ntawm kev thov yav tom ntej.

nyob rau hauv Tebchaws Meskas zoo li nyob rau hauv Tebchaws Europe, lawv qhia txog lub zog lossis qhov tsis muaj zog ntawm kev thov yav tom ntej. Cov kev thov nyiaj pab tsis muaj haujlwm hauv Asmeskas txhua lub lim tiam: lub barometer siab ntawm Tebchaws Meskas kev lag luam, tawm txhua hnub Thursday.

Ntxiv rau cov no cov kev tshaj tawm txhua peb lub hlis los ntawm cov tuam txhab loj - cov nyiaj tau los thiab cov lus qhia - uas poob rau hauv cov xov xwm ntawm cov tuam txhab es tsis yog daim ntawv qhia hnub macro, tab sis tsom mus rau qhov tsis ruaj khov ntawm cov hnub paub txhua yam.

Cov Xwm Txheej Kev Lag Luam Uas Tsim Lub Xyoo

Dhau li ntawm cov kev tso tawm txhua hli, ob peb lub voj voog teeb tsa lub suab ntawm lub xyoo ua lag luam. Lub caij khwv tau, plaub zaug hauv ib xyoos (Lub Ib Hlis, Plaub Hlis, Xya Hli, Kaum Hli), thaum cov tuam txhab loj tshaj tawm lawv cov nyiaj txhua peb lub hlis - txhua qhov kev tso tawm tus kheej tuaj yeem txav ib qho khoom lag luam los ntawm kaum feem pua. Tshuaj yej Cov rooj sib tham ntawm Fed, yim ib xyoos, qee qhov ntawm lawv nrog rau kev kwv yees kev lag luam thiab "dot plot" nto moo uas qhia txog lub hom phiaj ntawm txhua tus tswv cuab.

Cov kev txiav txim siab ntawm ECB ua raws li tib lub suab, nrog rau lub rooj sib tham xov xwm uas feem ntau muaj kev cuam tshuam ntau dua li cov lus nws tus kheej.

Ob qho kev tshwm sim txhua xyoo ua kom tiav daim duab: qhov Kev sib tham hauv Jackson Hole thaum kawg Lub Yim Hli, qhov twg cov thawj coj ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab tau kos duab lawv txoj cai tswjfwm rau lub caij nplooj zeeg, thiab cov nyiaj txiag thiab cov nqi nyiaj txiag, uas txav cov khoom lag luam uas muaj kev cuam tshuam rau kev them se. Thaum kawg, saib xyuas hnub Thursday thiab Friday thaum kawg ntawm lub hlis: cov kev xaiv tas sij hawm thiab kev rov qab kho dua tshiab ntawm cov nyiaj ntxiv qhov tsis ruaj khov uas tsis nyob hauv daim ntawv qhia hnub macro, tab sis hauv daim ntawv qhia hnub ua lag luam.

Yuav Ua Li Cas Thiaj Li Paub Txog Kev Txiav Txim Siab ntawm Lub Tsev Txhab Nyiaj Hauv Tebchaws

Cov kev txiav txim siab txog tus nqi yeej tsis tau los ntawm lub sijhawm tsis tau npaj tseg: cov lag luam muab qhov tshwm sim rau lawv ua ntej, raws li cov lus hais ntawm cov neeg tsim cai thiab cov ntaub ntawv tshiab kawg. kev lag luam kev cia siab, uas cov neeg muab cov ntaub ntawv luam tawm, yog qhov tseeb tiag - kev nce nqi uas xav tau tag nrho tsis ua rau muaj kev hloov pauv dab tsi; kev tuav cia tsis xav tsis thoob tuaj yeem ua rau muaj kev nce nqi.

Cov kev cai ntawm lub rooj sib tham ntawm Fed nthuav tawm ua peb theem: cov lus tshaj tawm txoj cai, thaum 8 teev tsaus ntuj Paris lub sijhawm; cov kev kwv yees kev lag luam thiab cov phiaj xwm teev, peb caug feeb tom qab; tom qab ntawd tus Thawj Coj lub rooj sib tham xov xwm. Kev paub dhau los qhia tau hais tias cov kev txav loj tshaj plaws feem ntau yug los hauv lub rooj sib tham xov xwm - ib lo lus, ib qho kev hloov pauv hauv lub suab, thiab kev ua lag luam rov qab nws cov ntawv nyeem tag nrho. Rau tus tub ua lag luam, zaj lus qhia yog qhov ua tau tiag tiag: txiav txim siab lub rooj sib tham tsis yog los ntawm nws qhov kev txiav txim siab, tab sis los ntawm qhov sib txawv ntawm qhov kev txiav txim siab ntawd thiab qhov kev ua lag luam xav tau.

Ib qho piv txwv tiag tiag: Ib Hnub Ua Haujlwm hauv Tebchaws Meskas, Ib feeb dhau ib feeb

Yuav kom nkag siab txog cov txheej txheem, cia peb ua raws li hnub Friday thawj zaug ntawm lub hlis (txhua lub sijhawm Paris). 2: 25 pm: cov tub luam txiav lawv txoj haujlwm, qhov sib txawv pib dav dua; cov neeg ceev faj tshaj plaws twb muaj nyiaj ntsuab lawm. 2: 29 pm: cov xaj kawg hauv, lub khw tuav nws cov pa. 2: 30 pm: daim ntawv tshaj tawm poob qis - cov haujlwm tsim, kev poob haujlwm, cov nyiaj hli. Peb tus lej, peb qhov kev nyeem tau: cov lej haujlwm muaj zog nrog cov nyiaj hli nce siab ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev nce nqi thiab tuaj yeem ua rau cov khoom lag luam qis dua thaum cov nqi nce siab.

2: 31 pm: cov tshuaj tiv thaiv nyoos - lub duas thiab cov ntsuas ntsuas ntsia hlau rau hauv ib qho kev txav mus los, cov nres raug ua rau hauv ib qho cascade. 2: 35 pm: thawj zaug tig rov qab, raws li cov algorithms arbitrage cov ntsiab lus ntawm daim ntawv qhia. 3: 00 pm thiab dhau mus: qhov sib txawv ntawm lub rooj sib tham tau txiav txim siab - qee zaum nrog thawj qhov kev txav mus los, qee zaum hauv kev thim rov qab tag nrho. Lub sijhawm no qhia tias vim li cas "kev lag luam xov xwm" yam tsis muaj kev paub dhau los kim heev: lub qhov rais muaj txiaj ntsig tshaj plaws kuj yog qhov raug ntes hnyav tshaj plaws.

Daim Ntawv Teev Ua Ntej Kev Tso Tawm Loj

Yuav ua li cas : qhov kev tso tawm twg, thiab tseem ceeb npaum li cas (ib, ob lossis peb tug nyuj)?

: qhov kev tso tawm twg, thiab tseem ceeb npaum li cas (ib, ob lossis peb tug nyuj)? thaum : lub sijhawm tso tawm tseeb, nyob rau hauv Paris lub sijhawm - tsis yog "qee lub sijhawm thaum sawv ntxov".

: lub sijhawm tso tawm tseeb, nyob rau hauv Paris lub sijhawm - tsis yog "qee lub sijhawm thaum sawv ntxov". Lub khw xav tau dab tsi : qhov kev pom zoo, thiab kev cia siab rau cov lus tshaj tawm ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab.

: qhov kev pom zoo, thiab kev cia siab rau cov lus tshaj tawm ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab. Cov haujlwm twg raug nthuav tawm cov khoom lag luam, cov ntsuas thiab cov txiaj ntsig cuam tshuam - ncaj qha lossis tsis ncaj qha.

cov khoom lag luam, cov ntsuas thiab cov txiaj ntsig cuam tshuam - ncaj qha lossis tsis ncaj qha. Txoj cai tawm mus li cas: qhov loj ntawm txoj haujlwm raug txiav ua ntej, qhov chaw nres dav dua, lossis zaum hauv cov nyiaj ntsuab thaum lub qhov rais tso tawm.

Tsib lo lus nug, ob feeb ntawm kev kuaj xyuas - thiab yuav luag txhua qhov kev xav tsis thoob hnub tso tawm tsis zoo. Tus so yog kev qhuab ntuas.

Kev Ua Lag Luam Daim Ntawv Qhia Txog Kev Lag Luam: Yuav Siv Nws Li Cas

Rau tus tub luam thiab tus neeg nqis peev uas nquag ua haujlwm, daim ntawv qhia hnub ua haujlwm rau peb lub hom phiaj:

Tsis txhob muaj tej yam xav tsis thoob: tsis muaj kev nres-poob tag nrho tiv thaiv qhov sib txawv ntawm kev tso tawm - paub tias muaj kev tshaj tawm tseem ceeb thaum 2:30 teev tsaus ntuj txhais tau tias koj tuaj yeem ntsuas koj cov haujlwm ua ntej, tsis yog tom qab. Kev txheeb xyuas cov qhov rais volatility: cov feeb tom qab kev tso tawm loj tsim tawm ntau yam uas tus so ntawm hnub yeej tsis ncav cuag; qhov ntawd yog qhov uas cov tswv yim lag luam xov xwm ua si, thiab qhov twg cov neeg pib tshiab raug ntes. To taub cov kev txav uas tsis piav qhia: kev thim rov qab sai sai thaum 2:30 teev tsaus ntuj, kev nce siab thaum 8 teev tsaus ntuj - cuaj zaug ntawm kaum, cov lus teb nyob hauv daim ntawv qhia hnub.

Peb qhov kev taw qhia rau trading muab cov xwm txheej kev lag luam no rov qab rau hauv daim duab lag luam dav dua, thiab peb phau ntawv qhia rau CFDs piav qhia vim li cas leverage ua rau kev tswj hwm cov lus tshaj tawm tseem ceeb dua.

Cov Ntawv Tso Tawm Tseem Ceeb: Cov Cuab Yeej Yuav Tsum Paub

Cov kev tso tawm loj loj hloov pauv cov xwm txheej ntawm kev ua lag luam ib ntus, ua plaub txoj hauv kev uas koj yuav tsum paub ua ntej koj ntsib lawv:

Kev nthuav dav dav : qhov sib txawv ntawm tus nqi yuav thiab muag tuaj yeem nce ntxiv tsib lossis kaum nyob ib puag ncig kev tshaj tawm - kev txiav txim tso rau lub sijhawm phem tshaj plaws raug nqi ntau dua li qhov xav tau.

: qhov sib txawv ntawm tus nqi yuav thiab muag tuaj yeem nce ntxiv tsib lossis kaum nyob ib puag ncig kev tshaj tawm - kev txiav txim tso rau lub sijhawm phem tshaj plaws raug nqi ntau dua li qhov xav tau. Slippage : kev ua tiav tshwm sim ntawm tus nqi sib txawv ntawm qhov tau thov; qee zaum nres dhia ntau lub ntsiab lus.

: kev ua tiav tshwm sim ntawm tus nqi sib txawv ntawm qhov tau thov; qee zaum nres dhia ntau lub ntsiab lus. Qhov kev txav pib cuav : thawj qhov kev teb feem ntau raug thim rov qab hauv ob peb feeb tom qab, thaum lub khw zom cov ntsiab lus ntawm qhov kev tso tawm.

: thawj qhov kev teb feem ntau raug thim rov qab hauv ob peb feeb tom qab, thaum lub khw zom cov ntsiab lus ntawm qhov kev tso tawm. Kev ua kua tsis sib xws: hauv vib nas this tom qab tshaj tawm, cov neeg yuav khoom lossis cov neeg muag khoom tuaj yeem ploj mus ib pliag - cov nqi khiav mus rau hauv ib qho kev taw qhia, tom qab ntawd snap rov qab.

Kev tiv thaiv ntawm cov tub ua lag luam muag khoom yog siv ib txoj kev yooj yim xwb: txo qhov loj ntawm cov haujlwm uas raug tso tawm ua ntej muaj kev tso tawm loj, lossis tseem nyob hauv cov nyiaj ntsuab thaum lub sijhawm tso tawm. Cov ntaub ntawv ntawm tus neeg ua lag luam ntawm cov nyiaj muag khoom qhia tau hais tias feem ntau cov kev poob sai tshaj plaws yog nyob ib puag ncig cov xwm txheej no.

Daim Ntawv Qhia Hnub rau Koj Lub Lag Luam

Tsis yog txhua lub khw muag khoom saib cov lus tshaj tawm tib yam:

Forex : kev txiav txim siab txog tus nqi, kev nce nqi, kev ua haujlwm - txhua khub teb rau kev sib cuam tshuam ntawm ob lub teb chaws uas koom nrog; peb nplooj ntawv ntawm kev lag luam euro-dollar qhia txog yuav ua li cas nyeem cov khub lag luam tshaj plaws hauv ntiaj teb los ntawm Asmeskas thiab European cov ntaub ntawv.

: kev txiav txim siab txog tus nqi, kev nce nqi, kev ua haujlwm - txhua khub teb rau kev sib cuam tshuam ntawm ob lub teb chaws uas koom nrog; peb nplooj ntawv ntawm kev lag luam euro-dollar qhia txog yuav ua li cas nyeem cov khub lag luam tshaj plaws hauv ntiaj teb los ntawm Asmeskas thiab European cov ntaub ntawv. Cov Tshuag thiab cov ntsuas cov nyiaj tau los txhua peb lub hlis, kev nce nqi, GDP - cov ntsuas xws li CAC 40 thiab cov khoom lag luam ib tus zuj zus muaj kev cuam tshuam rau ob sab ntawm Atlantic.

cov nyiaj tau los txhua peb lub hlis, kev nce nqi, GDP - cov ntsuas xws li CAC 40 thiab cov khoom lag luam ib tus zuj zus muaj kev cuam tshuam rau ob sab ntawm Atlantic. npas Cov ntaub ntawv txog roj av hauv Asmeskas txhua lub lim tiam (Hnub Wednesday), cov ntaub ntawv ua liaj ua teb, kev txiav txim siab ntawm OPEC+ rau cov roj av.

Cov ntaub ntawv txog roj av hauv Asmeskas txhua lub lim tiam (Hnub Wednesday), cov ntaub ntawv ua liaj ua teb, kev txiav txim siab ntawm OPEC+ rau cov roj av. bonds: kev sib tw muag cov nuj nqis, kev nce nqi, kev txiav txim siab txog tus nqi - kev ua lag luam daim ntawv cog lus yog qhov uas khi ncaj qha rau daim ntawv qhia hnub.

Qhov twg yuav nrhiav tau daim ntawv qhia hnub kev lag luam txhim khu kev qha

Muaj ntau daim ntawv qhia hnub pub dawb — cov neeg ua lag luam online, cov vev xaib nyiaj txiag, thiab cov platform charting. Peb qhov kev ntsuas cais lawv: tiav (txhua thaj tsam, txhua qhov kev tso tawm), qhov tseeb ntawm lub sijhawm (mus rau thaj chaw sijhawm), thiab tus lej tiag tiag tau tshwm sim sai npaum li cas — cov kws tshaj lij tshaj tawm rau millisecond, cov dawb nrog kev ncua sijhawm ob peb vib nas this, uas tseem ceeb hauv kev lag luam xov xwm.

Cov daim ntawv qhia hnub uas tsim rau hauv cov platform kev lag luam muaj ib qho zoo: lawv tso saib qhov cuam tshuam ncaj qha rau ntawm cov ntawv qhia, thiab qee qhov cia koj tsim cov lus ceeb toom ua ntej txhua qhov kev tso tawm loj. Qhov ntawd yog qhov teeb meem nrog cov neeg ua lag luam tseem ceeb uas tau tshwm sim hauv peb kev sib piv ntawm tus neeg ua lag luamrau kev lag luam xov xwm luv luv, tus Vantage lub platform kuj suav nrog daim ntawv qhia hnub kev lag luam hauv nws cov khoom - xyuas cov nqe lus thiab qhov muaj ntawm cov cuab yeej.

Cov Tswv Yim Yooj Yim Nyob Ib Ncigs Daim Ntawv Qhia Hnub

Peb txoj kev qhia ua classic, los ntawm kev nce qib kev koom tes:

Kev ceev faj tsis siv zog : kev nqis peev los ntawm cov nyiaj lossis cov ETF sib txawv - raws li tau nthuav tawm hauv peb cov lus qhia rau kev nqis peev hauv kev lag luam hauv khw muag khoom — thiab tsis quav ntsej daim ntawv qhia hnub, lub qab ntuj ntev ua rau cov xwm txheej du thiab meej. Qhov no yog cov lus teb ntawm feem ntau ntawm cov neeg txuag nyiaj.

: kev nqis peev los ntawm cov nyiaj lossis cov ETF sib txawv - raws li tau nthuav tawm hauv peb cov lus qhia rau kev nqis peev hauv kev lag luam hauv khw muag khoom — thiab tsis quav ntsej daim ntawv qhia hnub, lub qab ntuj ntev ua rau cov xwm txheej du thiab meej. Qhov no yog cov lus teb ntawm feem ntau ntawm cov neeg txuag nyiaj. npaj : nqis peev rau hnub teem tseg tab sis zam kev qhib cov haujlwm leveraged hauv ib teev ua ntej kev tso tawm loj; yooj yim thiab ua tau zoo.

: nqis peev rau hnub teem tseg tab sis zam kev qhib cov haujlwm leveraged hauv ib teev ua ntej kev tso tawm loj; yooj yim thiab ua tau zoo. Xov xwm trading: kev ua ib txoj haujlwm ntawm qhov kev tso tawm xav tsis thoob - ib qho tshwj xeeb ntawm cov tub luam uas muaj kev paub dhau los uas xav tau kev ua tiav sai, cov cai tawm nruj thiab kev paub txog tag nrho cov ntxiab piav qhia saum toj no. Cov ntaub ntawv broker ntawm cov nyiaj muag khoom qhia cov neeg pib tshiab kom tsis txhob ua li no.

Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Daim Ntawv Qhia Txog Kev Lag Luam

Daim ntawv qhia hnub kev lag luam yog dab tsi? Daim ntawv qhia hnub nyoog kev lag luam teev cov ntaub ntawv tshaj tawm txog kev lag luam, raws li hnub thiab sijhawm uas paub ua ntej, txhua qhov kev tshaj tawm txog kev suav lej thiab cov lus tshaj tawm raug cai uas cuam tshuam rau kev ua lag luam: kev nce nqi, kev ua haujlwm, GDP, kev txiav txim siab ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab. Rau txhua qhov kev tshaj tawm nws qhia txog qhov tseem ceeb, kev pom zoo ntawm tus kws tshuaj ntsuam xyuas thiab tus lej uas tau tshaj tawm tiag tiag.

Cov lus tshaj tawm tseem ceeb tshaj plaws hauv daim ntawv qhia hnub yog dab tsi? Kev nce nqi hauv Tebchaws Meskas thiab Tebchaws Europe, daim ntawv qhia txog kev ua haujlwm hauv Tebchaws Meskas rau hnub Friday thawj zaug ntawm lub hlis, kev txiav txim siab txog tus nqi ntawm Fed thiab ECB, GDP thiab PMIs. Cov kev tshaj tawm tseem ceeb ntawm kev lag luam no tsom mus rau feem ntau ntawm qhov kev hloov pauv: kev hloov pauv ntawm ntau feem pua ​​​​​​hauv feeb ntawm cov ntsuas thiab cov txiaj.

Vim li cas qee zaum kev ua lag luam thiaj li teb rau cov xov xwm zoo? Vim tias lub khw twb tau teem tus nqi raws li qhov xav tau lawm. Yog tias cov ntaub ntawv zoo tab sis tsis zoo li qhov kev pom zoo, kev poob siab tuaj yeem thawb tus nqi kom poob qis; ntawm qhov tod tes, cov xov xwm phem uas tau xav tseg tag nrho tuaj yeem los ua kev nplij siab. Qhov kev teb mus rau qhov xav tsis thoob, tsis yog rau tus lej.

Koj puas yuav tsum pauv lag luam thaum lub sijhawm tso tawm loj? Yuav tsum ceev faj, los yog tsis txhob ua li ntawd rau tus neeg pib tshiab. Qhov kis tau dav dua, kev ua tiav poob qis thiab qhov kev txav pib cuav feem ntau tshwm sim. Txoj kev yooj yim tshaj plaws: txo qhov loj ntawm koj txoj haujlwm ua ntej kev tso tawm loj, lossis tos kom qhov kev hloov pauv kom pab txhawb nqa.

Cov ntaub ntawv suav txog Asmeskas yuav tawm thaum twg? Feem ntau cov ntawv tshaj tawm loj hauv Tebchaws Meskas yuav tawm thaum 8:30 sawv ntxov Lub Sijhawm Sab Hnub Tuaj Tebchaws Meskas — uas yog 2:30 tsaus ntuj hauv Paris, 3:30 tsaus ntuj thaum lub sijhawm txuag hnub ci. Cov kev txiav txim siab ntawm Fed yuav tawm thaum 2 teev tsaus ntuj lub sijhawm sab hnub tuaj, piv txwv li 8 teev tsaus ntuj hauv Paris.

Daim ntawv qhia hnub kev lag luam puas muaj txiaj ntsig rau cov tub ua lag luam mus sij hawm ntev? Me ntsis rau kev txiav txim siab, ntau dua rau kev nkag siab. Tus neeg txuag nyiaj uas tuav ntau hom ETFs tuaj yeem tsis quav ntsej txog kev tso tawm txhua hnub; ntawm qhov tod tes, daim ntawv qhia hnub piav qhia txog qhov poob qis hauv lawv cov khoom lag luam thiab pab lawv zam kev ntshai thaum muaj kev tshaj tawm.

Cov Key Takeaways