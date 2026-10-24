Kev Lag Luam Forex: Kev Lag Luam, Cov Khub & Yuav Pib Li Cas (2026)

ForexLub lag luam nyiaj txiag uas yog lub plawv ntawm cov xov xwm nyiaj txiag niaj hnub no yog forex. Nws cov nyiaj pauv pauv forex txhua hnub kwv yees li ntawm $ 7.5 trillion, raws li Bank for International Settlements '2022 triennial survey. Lub platform no muab ntau khub txiaj uas koj tuaj yeem nqis peev rau txhua lub sijhawm. Tshawb nrhiav txhua yam uas yuav tsum paub txog forex ntawm no.
Forex: Nws Yog Dab Tsi?
Kev Txhais - Hauv lus Askiv, forex yog lub npe luv rau Foreign Exchange Market: lub lag luam thoob ntiaj teb uas cov txiaj ntsig thoob ntiaj teb tau pauv ntawm tus nqi paub ua ntej. Tsis tas li ntawd, forex yog lub platform uas muab cov kev pabcuam loj heev rau:
- Cov tib neeg;
- cov lag luam; thiab
- cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab.
Forex siv rau dab tsi? Nws ua rau nws muaj peev xwm hloov cov nyiaj los ntawm ib lub txiaj mus rau lwm lub. Txij li thaum ntxov, forex tau yog ib lub lag luam nyiaj txiag uas teb cov kev xav tau ntawm cov tuam txhab uas tab tom nrhiav cov txiaj txawv teb chaws los ua lawv txoj kev lag luam thoob ntiaj teb. Nws kuj tso cai rau cov tub ua lag luam pauv lawv cov txiaj ua ntej tawm mus ncig.
Forex ntawm kev lag luam nyiaj txiag - Forex EUR/USD kuj tseem hu ua kev ua lag luam txiaj, kev ua lag luam pauv FX lossis txiaj tradingNws yog lub lag luam nyiaj txiag loj tshaj plaws hauv ntiaj teb thiab nws tsis muaj kev tswj hwm. Ntawm forex koj tsis tau cuam tshuam nrog cov kev sib pauv xws li:
- lub khw muag khoom thiab;
- kev ua lag luam index.
Dab Tsi Yog Kev Lag Luam Forex?
Kev lag luam Forex yog ib qho kev lag luam uas tso cai rau koj los ua ib txoj haujlwm ntawm kev hloov pauv thiab kev hloov pauv ntawm cov nqi txiaj.
Nyob rau hauv lub platform tsom xam forex, cov tub luam lub hom phiaj yog kom tau txiaj ntsig los ntawm qhov kev hloov pauv ntawm cov nqi txiaj, txawm tias lawv nce lossis nqis. Txhawm rau kom tau txiaj ntsig, lawv yuav thiab muag cov txiaj sib piv raws li kev tsom xam kev lag luam lossis daim ntawv qhia.
Leej twg ua lag luam Forex?
- Cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab;
- Cov nyiaj tiv thaiv;
- Cov tub ua lag luam uas muaj kev paub dhau los thiab cov neeg ua lag luam muag khoom;
- Cov tsev txhab nyiaj ib txwm muaj;
- Cov neeg ua lag luam;
- Cov nyiaj peev txheej;
- Tsoom fwv.
Cov Nyiaj Txiag hauv Forex Market
Ua ib tug neeg ua lag luam forex lossis tus neeg nqis peev forex, koj yuav tsum paub tias kev ua lag luam hauv kev ua lag luam forex yog raws li kev yuav cov txiaj ntsig thiab tom qab ntawd muag cov txiaj ntsig hais. Qhov no yog vim li cas cov nqi txiaj thiaj li raug hais ua khub tas li. Feem ntau, forex broker cov faib cov txiaj ntsig ua pawg raws li nram no:
- Loj ntau duaCov no puav leej muaj cov nyiaj US dollar, ua lawv cov txiaj tseem ceeb lossis ua lawv cov txiaj hais. Cov khub txiaj no muaj qhov sib kis pheej yig tshaj plaws thiab muaj cov nyiaj pauv ntau tshaj plaws. Piv txwv li, cov khub loj suav nrog: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD thiab USD/CHF.
- Cov nyiaj me meIb txhia hu lawv ua cov nqi sib txawv thiab lwm tus hu ua khub sib txawv. Feem ntau lawv yog ua los ntawm txhua hom txiaj loj tshwj tsis yog US dollar. Pawg no suav nrog cov txiaj hauv qab no: EUR/GBP, EUR/CHF thiab GBP/JPY.
- Exotic txiaj khubCov no muab cov txiaj loj nrog cov txiaj me, lossis nrog cov txiaj ntawm lub teb chaws uas tab tom tsim tshiab. Piv txwv li hauv pawg no suav nrog: USD/PLN, GBP/MXN thiab EUR/CZK.
- Cov khub txiaj hauv cheeb tsamPawg no yog muab faib ua pawg raws li thaj chaw, xws li Scandinavia lossis Oceania. Cov khub ntawm no suav nrog: EUR/NOK, AUD/NZD thiab AUD/SGD.
Cov Nyiaj Txiag Tseem Ceeb: Cov Nqi thiab Cov Lus Qhia
Nov yog cov khub uas cov neeg ua lag luam muag khoom saib xyuas ze tshaj plaws, nrog rau lawv lub npe menyuam yaus hauv kev ua lag luam thiab yam uas tsav lawv tus nqi. Txhua phau ntawv qhia muaj daim ntawv qhia nyob, cov sijhawm ua lag luam nquag tshaj plaws thiab cov yam yuav tsum paub ua ntej koj ua lag luam.
|Khub
|npe menyuam yaus
|Dab tsi ua rau tus nqi txav mus
|Phau Ntawv Qhia
|EUR / USD
|Fiber
|ECB / Fed tus nqi sib txawv, kev nce nqi, kev ua haujlwm hauv Asmeskas
|Tus nqi EUR/USD
|GBP / USD
|Cable
|Lub Tsev Txhab Nyiaj ntawm Askiv, UK kev nce nqi, lub duas
|Kev Lag Luam GBP/USD
|USD / JPY
|gopher
|Fed / Bank of Japan tus nqi sib txawv, kev cuam tshuam ntawm Tokyo
|Kev Lag Luam USD / JPY
|EUR / CHF
|Euro-Swiss
|SNB, kev zam kev pheej hmoo, Swiss franc qhov kev thov rov hais dua kom muaj kev nyab xeeb
|Kev Lag Luam EUR/CHF
|XAU / USD
|kub
|Cov nqi tiag tiag ntawm Asmeskas, duas las, kev yuav khoom ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab
|Tus nqi ntawm XAU/USD (kub)
Cov Nyiaj Txiag Pib thiab Cov Nyiaj Txiag Hais
Hauv ib khub forex, thawj cov txiaj uas tau hais yog cov txiaj pib. Cov txiaj thib ob uas tau hais yog cov txiaj uas tau hais. Nco ntsoov tias hauv ib khub txiaj, txhua cov txiaj yog sawv cev los ntawm 3 tsab ntawv. Ob tsab ntawv thawj zaug qhia txog lub tebchaws lossis thaj chaw, thiab tsab ntawv kawg qhia txog cov txiaj. Piv txwv li, hauv khub GBP/USD, ob tsab ntawv thawj zaug qhia tias GBP sawv cev rau kev yuav British pound, thiab USD yog kev muag US dollar.
Tus PIP
Hauv lus Askiv, lo lus PIP sawv cev rau "point in percentage". Hauv kev ua lag luam forex, PIP yog chav ntsuas siv los qhia qhov kev hloov pauv me tshaj plaws hauv kev hais nqe ntawm ib khub txiaj. Nws hais txog qhov chaw decimal thib plaub, tab sis rau cov khub Japanese yen forex, PIP hais txog qhov chaw decimal thib ob. Hais yooj yim, thaum khub EUR/USD txav ntawm 1.1000 mus rau 1.1001, khub ntawd hais tias tau nce los ntawm 1 PIP.
Lub Lot
Hauv kev lag luam forex, qhov ntau yog qhov ntsuas tus nqi uas siv los ntsuas qhov loj ntawm ib qho kev lag luam. Hauv lwm lo lus, tus nqi ntawm koj cov peev txheej hauv kev lag luam forex loj hlob nrog rau tus lej ntawm cov ntau koj ua lag luam. Hauv forex, ib qho ntau muaj nqis 100,000 units ntawm cov txiaj ntsig tseem ceeb, txawm tias qhov ntawd yog EUR, USD, GBP, thiab lwm yam. Nco ntsoov tias feem ntau muaj peb pawg ntau, uas yog:
- tus qauv ntau;
- lub mini-lot; thiab
- lub micro-lot.
Koj xav tau nyiaj ntau npaum li cas los ua lag luam forex? Qhov loj ntawm cov khoom lag luam uas koj xaiv feem ntau txiav txim siab qhov peev nyiaj uas xav tau. Koj kuj yuav tsum paub tias lub tswv yim ntawm cov khoom lag luam sib txawv nyob ntawm cov cuab yeej hauv qab no:
- Cov txiaj pauv pauv;
- Cov Tshuag Index;
- Cov khoom muag tau pauv; thiab
- Cov shares tau pauv pauv.
Margin thiab Leverage
Cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom (margin), tseem hu ua kev them nqi (cover), yog tus nqi uas tus neeg ua lag luam muab tso rau hauv kev ua lag luam thaum xav qhib thiab tswj hwm txoj haujlwm uas twb qhib lawm hauv kev ua lag luam hauv khw. Cov nyiaj no raug tso tawm thaum qhov kev lag luam kaw.
Leverage, rau nws ib feem, yog ib qho cuab yeej nyiaj txiag uas pab koj tau txais kev cuam tshuam rau cov txiaj ntsig loj yam tsis tau cog lus tag nrho ntawm qhov qhib txoj haujlwm hauv kev ua lag luam forex. Nco ntsoov tias ntawm forex, leverage sib txawv nyob ntawm cov khoom lag luam derivative uas koj txiav txim siab ua lag luam. Hais tias, thaum koj xaiv yuav cov khoom hauv qab no:
- Turbo24s;
- cov khoom thaiv; thiab
- cov kev xaiv vanilla.
Tus nqi pib ntawm koj qhov kev lag luam - hais lwm yam lus, tus nqi ntawm Turbo24 lossis qhov kev xaiv hwm - phim koj qhov kev pheej hmoo siab tshaj plaws.
Kev Ua Lag Luam Forex Li Cas?
Yuav ua li cas txog kev lag luam forex? Kev ua lag luam forex yog tus cwj pwm los ntawm kev yuav ib lub txiaj thiab tom qab ntawd muag lwm lub tam sim ntawd. Lub hom phiaj ntawm tus neeg ua lag luam forex yog kom tau txiaj ntsig los ntawm kev hloov pauv ntawm tus nqi hauv kev ua lag luam, txawm tias nce lossis nqis. Forex yog qhov nyuaj heev. Yuav kom paub txog nws ua haujlwm li cas, koj tuaj yeem xyaum ua si forex simulator.
Feem ntau ntawm cov haujlwm ua tiav ntawm forex yav dhau los raug tswj hwm los ntawm cov neeg ua lag luam. Nrog rau kev tshwm sim ntawm kev lag luam online, koj tam sim no tuaj yeem tswj hwm koj tus kheej cov haujlwm siv cov khoom hauv qab no:
- Turbo24s;
- cov kev xaiv; thiab
- CFDs.
Kev Lag Luam Forex yog dab tsi?
Lub lag luam nyiaj txiag forex yog khiav los ntawm lub network loj thoob ntiaj teb ntawm cov tsev txhab nyiaj. Lub network no tau kis thoob plaws 4 lub chaw lag luam loj uas npog ntau lub sijhawm sib txawv, uas yog:
- London;
- New York;
- Sydney; thiab
- Tokyo.
Tsis zoo li kev lag luam hauv Tshuag thiab khoom muag, uas tshwm sim ntawm ib qho kev sib pauv, kev lag luam forex yog raws li kev lag luam uas tsis tas yuav muaj daim ntawv cog lus thiab ua lag luam 24 teev hauv ib hnub. Hauv lwm lo lus, kev lag luam tau xaus ncaj qha ntawm ob tog. Kev ua lag luam tuaj yeem nkag mus tau los ntawm txhua qhov chaw, mus rau qhov ntawd kev lag luam forex hauv Morocco thiab Forex Tunisia tseem muaj.
Dab tsi cuam tshuam rau Forex Market?
- Central ntug dejKoj yuav tsum paub tias kev muab cov nyiaj ntsuab yog nyob rau hauv kev tswj hwm ntawm cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab. Yog li ntawd, lawv cov kev ntsuas sib txawv tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj heev rau tus nqi forex.
- Cov ntaub ntawv economicNco ntsoov tias cov tsev txhab nyiaj lag luam thiab cov tub ua lag luam feem ntau nyiam cov teb chaws uas tseem tab tom tsim kho tshiab. Yog li ntawd, cov xov xwm zoo lossis phem txog kev lag luam uas ntaus rau txhua qhov chaw ntawm lub ntiaj teb tuaj yeem ua rau kev thov nyiaj nce lossis nqis. Yog li ntawd, cov nyiaj feem ntau nyob ntawm kev noj qab haus huv ntawm txhua cheeb tsam ntawm lub ntiaj teb.
- Kev xav ua lag luamKev xav ntawm kev ua lag luam feem ntau yog hais txog kev teb rau xov xwm thiab tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv tus nqi txiaj. Thaum ib pawg neeg ua lag luam lossis cov tub luam ntseeg tias txiaj yuav txav mus rau hauv ib qho kev taw qhia, lawv qhib ib txoj haujlwm hauv qhov kev taw qhia ntawd; thaum muaj neeg txaus los ua qhov ntawd, nws ua rau lwm tus tub ua lag luam thiab cov tub luam uas tab tom nrhiav kev nqis peev hauv forex koom nrog tib lub zog.
Kev Lag Luam Forex nrog Turbo24
Turbo24 txhais - Lub Turbo24 yog ib qho ntawm cov khoom lag luam nyiaj txiag uas pab koj tso nyiaj rau hauv kev lag luam nyiaj txiag forex nrog kev siv zog, hla ntau yam khoom muaj nqis, xws li:
- Cov lus qhia;
- Cov Tshuag;
- Cov khoom muag;
- thiab lwm yam
Dab tsi cuam tshuam rau nqi ntawm Turbo24? - Nco ntsoov tias tus nqi ntawm ib Turbo24 yog los ntawm tus nqi ntawm cov cuab tam nyiaj txiag hauv qab, xws li:
- Ib qho index ntawm cov khoom lag luam; los yog
- Ib khub txiaj, thiab ua raws li nws qhov volatility.
Turbo24s raug pauv lag luam ntawm Spectrum venue, ib qho chaw pauv lag luam lwm txoj kev uas hu ua MTF lossis Multilateral Trading Facility. Koj tuaj yeem nkag mus rau qhov chaw no los ntawm IG platform.
Mus Ntxiv: Kev Ua Lag Luam Forex hauv Kev Xyaum
Cov ntu hauv qab no yuav saib ze dua ntawm kev coj ua lag luam forex: xaiv tus broker, platforms, kev lag luam tsis siv neeg thiab cov tswv yim - phau ntawv qhia tiav, los ntawm tus pib tshiab mus rau tus tub luam uas muaj kev paub dhau los.
s.
Tus Neeg Ua Lag Luam Forex Zoo Tshaj Plaws rau Cov Neeg Pib Tshiab
Ua tsaug rau nws cov kev xaiv kev lag luam hauv zej zog thiab kev luam theej, uas nyiam txhua tus, Vantage nrov heev - tsis muaj qhov tsis ntseeg vim nws yooj yim thiab yooj yim nkag mus. Lub platform txais tos cov tub ua lag luam tshiab thiab cov kws tshaj lij kev lag luam forex.
Vantage tau tswj kom yooj yim siv rau cov neeg tshiab nrog kev tsim cov yam ntxwv uas cov tub luam paub dhau los xav tau. Ntxiv mus, rau kev nkag mus rau lub xaib sai, nws muaj ob txoj kev xaiv. Nws cov neeg siv tuaj yeem sab laj cov ntaub ntawv uas lawv xav tau los ntawm lawv lub khoos phis tawj nrog rau lawv cov xov tooj ntse.
cov Vantage Lub vev xaib brokerage kuj paub txog kev muab cov kev pabcuam pauv nyiaj tsis muaj nqi. Nws raug tswj hwm los ntawm ntau lub koom haum nyiaj txiag nto moo thiab muaj ntau yam cuab yeej nyiaj txiag thiab cov khoom lag luam (cov khoom lag luam, forex, khoom lag luam ...), uas ua rau nws yog lub platform forex trading zoo tshaj plaws rau txhua tus neeg pib kawm ua lag luam.
Ib qho kev piav qhia txog qee lub platform trading
Forex platforms yog cov vev xaib brokerage uas koj tuaj yeem ua tau qhib ib tus account forex thiab pauv cov txiaj. Lub platform kev lag luam yog ib qho cuab yeej tseem ceeb thaum nws los txog rau kev lag luam ForexLawv txawv ntawm ib lub xaib mus rau lwm qhov, nyob ntawm koj qib kev paub txog kev lag luam, koj lub hom phiaj thiab koj lub peev xwm nyiaj txiag.
Yog vim li ntawd nws thiaj li tseem ceeb kom paub txog cov kev xaiv sib txawv uas muaj thaum nws los txog rau cov platforms. Nrhiav kom paub txog txhua tus ua ntej xaiv qhov uas haum rau koj tshaj plaws.
- MetaTrader – Tsim los ntawm MetaQuotes, ib lub tuam txhab uas tshwj xeeb hauv kev tsim cov platform kev lag luam ntau yam khoom muaj zog thiab ua haujlwm tau zoo. Tam sim no muaj ob hom nrov heev: MetaTrader (MT4) thiab MetaTrader 5 (MT5). Ib qho uas peb txaus siab yog MetaTrader (MT4), vim nws tau tsim los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg ua lag luam forex. Ob lub platform ua haujlwm ntawm PC, ntawm Mac, hauv web browser thiab ntawm mobile.
- TradingView – TradingView raug pom ntau dua li lub platform rau cov ntaub ntawv thiab cov tswv yim ua lag luam tiag tiag dua li lub platform ua lag luam ntshiab. Yooj yim rau cov neeg pib siv thiab muaj zog rau cov neeg ua lag luam paub dhau los, TradingView muaj ntau yam cuab yeej thiab nta. Nws pab koj ua tiav kev tshuaj xyuas kev txawj ntse thoob plaws ntau lub lag luam, suav nrog kev ua lag luam forex. Nws kuj yog ib lub platform kev lag luam hauv zej zog, vim tias cov neeg siv tuaj yeem qhia lawv cov tswv yim kev lag luam lossis kev xav ntawm kev ua lag luam.
Yuav ua li cas xaiv qhov zoo tshaj plaws Forex Trading Platform?
Kev xaiv lub platform ua lag luam zoo tshaj plaws pib nrog kev paub tias koj yog tus neeg ua lag luam hauv pawg twg. Koj puas yog hom neeg ua lag luam uas nyiam kev ywj pheej ntawm kev ua lag luam los ntawm lub app ua lag luam forex? Los yog koj nyiam siv lub platform online? Los yog tej zaum koj nyiam software ua lag luam forex? Yog li ntawd, tej zaum koj yuav tsum xaiv rau txoj kev ua lag luam tsis siv neeg?
Yog vim li ntawd kev xaiv ntawm lub platform kev lag luam yuav tsum yog raws li koj cov kev xav tau, thiab ntawm tus qauv kev lag luam uas koj xav siv. Ua ntej xaiv lub platform kev lag luam, xav txog koj txoj kev lag luam, nrog rau cov cuab yeej uas koj yuav tsum tau ua kom zoo tshaj plaws ntawm nws. Qhov no tuaj yeem nyob ntawm koj qhov chaw nyob, zoo li nrog kev lag luam forex hauv Morocco or Forex Tunisia.
Caw hu ua Trading
- Kev ua lag luam forex tsis siv neeg yog ib qho kev ua haujlwm uas muaj kev tso cov xaj khoom lag luam los ntawm kev siv lub khoos phis tawj ua lag luam. Txawm hais tias nws tsis lav qhov txiaj ntsig ntau dua li kev ua lag luam tes, kev ua lag luam forex tsis siv neeg tseem siv dav.
- Qhov tseeb, feem ntau ntawm cov kev txiav txim nyiaj txiag uas tau ua niaj hnub no ntawm kev ua lag luam yog ua los ntawm cov txheej txheem kev lag luam tsis siv neeg. Cov software kev lag luam tsis siv neeg no, tseem hu ua Tus Kws Pab Tswv Yim lossis EA, yog programmed kom khiav ntawm ib lub platform kev lag luam tshwj xeeb.
- Lub platform MetaTrader yog qhov tseeb lub platform trading nyiam rau kev ua lag luam algorithmic, ob qho tib si rau MT4 EAs thiab MT5 EAs. Qhia meej dua, tus neeg hlau ua lag luam forex sib txuas tau teeb tsa thiab siv rau ntawm MetaTrader 4 forex platform.
Lub Luag Haujlwm ntawm Forex Trading Software
Forex trading software ua cov haujlwm hauv qab no:
- Kev Tshawb Fawb Lag Luam: kev tshuaj xyuas kev siv tshuab thiab/lossis kev tshuaj xyuas tseem ceeb raws li txoj kev lag luam
- Kev qhib kev lag luam tsis siv neeg thaum ua tau raws li cov xwm txheej teev tseg
- Kev kaw cov haujlwm qhib raws li cov xwm txheej teev tseg (tau txiaj ntsig, nres kev poob, thim rov qab…)
- Kev tswj kav: qhov loj ntawm cov haujlwm qhib, tus naj npawb ntawm cov haujlwm qhib tib lub sijhawm.
Cov txiaj ntsig ntawm Kev Ua Lag Luam Forex Tsis Siv Neeg
Kev ua lag luam tsis siv neeg cia koj ua tiav cov kev lag luam ntawm cov lag luam nyiaj txiag tau yam tsis tas siv neeg. Nws muaj ntau yam zoo, xws li:
- Kev lag luam tsis siv neeg
- Kev nkag tau yooj yim yam tsis muaj kev paub dhau los
- Yooj yim uas siv
- Tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev ua yuam kev ntawm tib neeg.
Cov Kev Tsis Zoo ntawm Kev Ua Lag Luam Forex
Ib yam li kev nqis peev, kev ua lag luam forex muaj kev pheej hmoo - tsim nyog ntsuas yog tias koj nug koj tus kheej tas li: kev ua lag luam forex puas muaj txiaj ntsig? Lawv suav nrog tshwj xeeb:
- Kev hloov pauv ntawm tus nqi pauv.
- Qhov kev quav rau qhov kev zoo siab uas kev lag luam muab.
- Ib lub khw muag tshuaj uas tsis tau kev tswj hwm.
Cov yam ntxwv ntawm qhov zoo tshaj plaws Forex Trading Platform
Txawm koj qib kev lag luam forex, koj lub hom phiaj lossis koj lub peev xwm peev txheej li cas los xij, lub platform zoo tshaj plaws yuav tsum muab cov kev pabcuam hauv qab no rau koj:
- Ua tiav cov haujlwm sai.
- Cov duab kos, cov lus hais thiab lwm yam cuab yeej uas txhim khu kev qha uas tuaj yeem pab koj tsim koj txoj kev npaj.
- Kev ruaj ntseg thiab kev tswj hwm los ntawm lub koom haum tswj hwm ruaj khov thiab ntseeg tau.
- Cov nqi thiab cov nyiaj tau los ntawm cov nqi pob tshab, pheej yig.
- Kev sib txawv ntawm kev xaiv peev txheej.
Forex Trading tswv yim
Muaj ntau txoj kev lag luam forex, txhua txoj kev siv los ntawm cov tub ua lag luam sib txawv ua haujlwm hauv kev ua lag luam. Lawv suav nrog:
- ScalpingCov qauv kev lag luam no nrov nrog cov neeg ua lag luam forex uas ua haujlwm nquag heev hauv kev ua lag luam. Lub hom phiaj ntawm txoj kev lag luam no yog yuav thiab muag ib khub txiaj hauv ob peb feeb, txhawm rau kom tau txiaj ntsig sai.
- Nruab hnub kev ua lag luam: qhov no muaj nyob rau hauv kev tuav koj cov haujlwm forex trading rau txhua qhov chaw los ntawm ob peb feeb mus rau ob peb teev hauv tib hnub trading.
- Forex swing trading: tsis tshua muaj kev ua phem npaum li ob txoj kev npaj thawj zaug, nws yog siv los ntawm cov neeg ua lag luam nruab nrab. Nws siv qhov zoo ntawm kev txav mus los loj uas hu ua kev sib hloov.
Forex Market Analysis
Nws yog ib qho tseem ceeb rau ib tus tub luam zoo kom khiav ib qho kev tshuaj xyuas kev lag luam forex ua ntej yuav nqis peev. Qhov no tuaj yeem yog kev tshuaj xyuas kev siv tshuab lossis kev tshuaj xyuas tseem ceeb.
- Kev tshuaj xyuas Forex - Qhov no yog kev kawm txog kev nqis tes ua ntawm cov txiaj. Feem ntau nws txhais tau tias kev tshuaj xyuas daim ntawv qhia ntshiab ua ke nrog kev tshuaj xyuas kev siv tshuab thiab lej siv rau tus nqi. Lub tswv yim tom qab kev tshuaj xyuas kev siv tshuab yog tias kev nqis tes ua ntawm tus nqi twb qhia txog tag nrho cov ntaub ntawv muaj nyob rau txhua lub sijhawm, yog li kev tshuaj xyuas tus nqi ib leeg txaus rau kev lag luam. Tsis tas li ntawd, kev tshuaj xyuas kev siv tshuab xav tias kev txav mus los ntawm tus nqi keeb kwm rov ua dua. Los ntawm kev tshuaj xyuas tus nqi yav dhau los, koj tuaj yeem kwv yees qhov kev txav mus los yav tom ntej ntawm ib khub txiaj.
- Kev tshuaj xyuas Forex tseem ceeb - Tsis zoo li thawj zaug, nws tsis tsom mus rau kev nqis tes ua ntawm tus nqi tab sis yog rau cov yam tseem ceeb ntawm lub teb chaws. Nws yog siv los ntsuam xyuas lub teb chaws txoj kev noj qab haus huv tag nrho, nrog lub hom phiaj ntawm kev kwv yees seb qhov kev thov rau nws cov txiaj yuav nce lossis poob. Txhawm rau ua qhov no, nws tshuaj xyuas txhua qhov kev suav txheeb thiab cov ntawv qhia txog kev lag luam los txiav txim siab txog kev txav mus los ntawm tus nqi txiaj. Cov txheej txheem no feem ntau siv los ntawm cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab, tshwj xeeb tshaj yog los coj lawv cov kev txiav txim siab txog tus nqi paj.
5 Tus Yuam Sij Rau Kev Ua Lag Luam Forex Zoo
- Tsis txhob pheej hmoo ntau tshaj 1% txog 2% ntawm koj cov peev nyiaj rau ib txoj haujlwm - Yog tias koj muaj li ntawm €100, txwv txhua qhov kev nqis peev rau €1 lossis €2 - txoj cai uas cov tub luam txawj ntse ua raws. Lub hom phiaj yog kom muaj peev xwm them taus qhov kev poob yog tias muaj teeb meem tshwm sim.
- Txwv koj cov kev poob hauv kev lag luam forex nrog kev txiav txim nres-poob - Koj tuaj yeem txwv koj qhov kev poob los ntawm kev muab qhov kev txiav txim nres-poob nrog qhov siab tshaj plaws 2% kev raug ntawm koj cov nyiaj lag luam forex.
- Tswj koj txoj kev kam rau siab rau kev pheej hmoo - Koj puas muaj peev xwm daws tau qhov kev poob thaum koj txoj kev npaj forex? Kev kam rau kev pheej hmoo qhia txog koj lub peev xwm los tswj thiab dhau los ntawm lub sijhawm muaj kev kub ntxhov.
- Paub lub sijhawm zoo tshaj plaws los yuav thiab muag hauv forex - Ntawm no koj yuav tsum paub qhov sib txawv ntawm koj tus nqi thiab koj tus broker li. Cov nqi khoom vaj khoom tsev tsis zoo ib yam. Koj tus broker muab yuav lossis muag cov khoom vaj khoom tsev forex ntawm tus nqi uas zoo rau lawv.
- Xam koj cov nyiaj tau los yav tom ntej - Thaum koj tau rho tawm qhov sib kis ntawm koj cov kev lag luam, rho koj lub tshuab xam zauv kev lag luam tawm los xam seb koj tau khwv tau ntau npaum li cas ntawm koj cov haujlwm.
Tsab xov xwm no tsuas yog rau kev kawm xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev ua lag luam nrog leverage muaj kev pheej hmoo siab ntawm kev poob koj cov peev; feem ntau ntawm cov nyiaj lag luam muag khoom poob nyiaj.