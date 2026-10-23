XAU/USD: Tus nqi kub hauv cov nyiaj daus las thiab yuav ua li cas pauv nws

XAU/USD yog lub cim ntawm Tus nqi kub qhia ua nyiaj daus las Asmeskas, rau ib troy ounce. Nws yog ib qho ntawm cov khoom muaj nqis uas cov neeg lag luam muag khoom feem ntau pauv, thib ob tsuas yog EUR / USD, thiab qhov tsis ruaj khov tshaj plaws ntawm cov lag luam loj uas taug qab ntawm Forex platforms. Nplooj ntawv no piav qhia txog yuav ua li cas nyeem tus nqi XAUUSD, dab tsi ua rau nws txav mus los, thaum nws nquag tshaj plaws, thiab yuav ua li cas pauv nws thaum tswj kev pheej hmoo.
Tus nqi pauv nyiaj XAU/USD nyob: Daim ntawv qhia kub hauv cov nyiaj daus las
Daim ntawv qhia hauv qab no qhia txog lub cim OANDA: XAUUSD. Hloov lub sijhawm raws li qhov xav tau: qhov kev saib txhua hnub qhia txog kev txav mus los ntawm kev sib tham, thaum qhov kev saib ib xyoos lossis tsib xyoos tso tus nqi rau hauv nws qhov kev sib txawv mus sij hawm ntev. Tus nqi tshiab tshaj plaws nyob ntawm tus neeg muab cov ntaub ntawv thiab lub sijhawm thauj nplooj ntawv: ib txwm xyuas lub sijhawm ua ntej siv cov lus hais hauv kev xam.
XAU/USD txhais li cas?
Hauv tus qauv ISO 4217, uas muab tus lej rau txhua hom txiaj, XAU txhais tau tias yog ib troy ounce kub: tus "X" yog tseg rau cov chav uas tsis nyob ntawm lub xeev, thiab "AU" los ntawmkub, lub npe Latin rau kub. Lub hauv paus ntsiab lus tib yam muab XAG rau nyiaj thiab XPT rau platinum.
Yog li ntawd, XAU/USD nyeem zoo li ib khub txiaj: kub yog "txiaj tseem ceeb" thiab duas yog "txiaj tseem ceeb hais." Piv txwv li, tus nqi ntawm 4,000 txhais tau tias ib ooj kub muaj nqis $4,000. Thaum tus nqi nce, kub nce nqi piv rau duas; thaum nws poob, qhov sib txawv yog qhov tseeb.
une ib zaug hauv Troy Nws hnyav 31,1035 grams, ntau dua li ib ooj (28,35 g). Yuav kom tau txais tus nqi ntawm ib gram kub hauv cov nyiaj daus las, tsuas yog faib tus nqi pauv XAU/USD los ntawm 31,1035. Yuav kom tau txais tus nqi ntawm ooj hauv euros, faib tus nqi pauv XAU/USD los ntawm tus nqi pauv. EUR / USD : nws yog khub XAU/EUR.
Tus nqi benchmark: LBMA Gold Price
Kev ua lag luam kub ua haujlwm tas li, tab sis muaj tus nqi siv los ua piv txwv: tus LBMA Tus Nqi KubTus nqi ntawm XAU/USD raug teeb tsa ob zaug hauv ib hnub hauv London (10:30 AM thiab 15:00 PM London lub sijhawm) thaum lub sijhawm twv muag khoom hauv hluav taws xob uas ICE Benchmark Administration tswj hwm. Tus nqi no ua lub hauv paus rau ntau daim ntawv cog lus, kev ntsuas tus nqi ntawm cov nyiaj khaws cia hauv tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab, thiab cov nyiaj ntsuas kub. Txawm li cas los xij, tus nqi XAU/USD uas cov neeg ua lag luam tso tawm yog tus nqi "qhov chaw" uas hloov pauv txhua ob.
Dab tsi ua rau tus nqi kub hloov pauv?
Kub tsis them cov nyiaj faib lossis cov paj laum. Yog li ntawd, nws tus nqi nyob ntawm qhov ua tau zoo ntawm lub tuam txhab tsawg dua li ntawm qhov chaw nyiaj txiag thiab kev xav ntawm cov tub ua lag luam. Tsib yam tseem ceeb ua rau muaj kev cuam tshuam.
1. Cov nqi paj laum tiag tiag ntawm Tebchaws Meskas
Qhov no yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau saib xyuas ze tshaj plaws. Cov nqi paj laum tiag tiag yog cov nqi paj laum uas tau kho rau qhov kev nce nqi uas xav tau. Thaum lawv nce, kev tuav kub, uas tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, yuav kim dua vim tias poob cov nyiaj rov qab: kev thov poob qis. Thaum lawv poob qis, kub yuav rov qab zoo dua. Yog li ntawd, cov kev txiav txim siab thiab cov lus hais ntawm US Federal Reserve (Fed) muaj feem cuam tshuam ncaj qha rau tus nqi pauv XAU/USD.
2. Nyiaj daus las
Vim tias kub raug nqi ua nyiaj daus las, ib duas las muaj zog ua rau nws kim dua rau cov neeg yuav khoom txawv teb chaws thiab feem ntau yuav ua rau nws tus nqi poob qis. Ntawm qhov tod tes, ib duas las tsis muaj zog txhawb nqa tus nqi. Qhov kev sib raug zoo no tsis yog ua tau txhua yam: thaum muaj teeb meem, kub thiab duas las tuaj yeem nce siab ua ke, ob qho tib si ua cov khoom muaj nqis muaj kev nyab xeeb.
3. Kev yuav khoom ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab
Txij li xyoo 2022 los, cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab, tshwj xeeb tshaj yog cov ntawm cov teb chaws tshiab xws li Tuam Tshoj, Poland, Qaib ntxhw, thiab Is Nrias teb, tau yuav kub ntawm tus nqi tsis tau muaj dua li hauv ntau xyoo dhau los, tshaj 1,000 tons hauv ib xyoos rau ntau xyoo sib law liag. Qhov kev thov no, uas tsis cuam tshuam rau kev hloov pauv ntawm tus nqi, ib feem piav qhia txog kub lub zog txawm tias tus nqi paj laum siab.
4. Kev pheej hmoo ntawm kev nom kev tswv hauv ntiaj teb thiab kev tshawb nrhiav qhov chaw nyab xeeb
Kev tsis sib haum xeeb, kev lag luam tsis ruaj khov, kev kub ntxhov hauv tuam txhab nyiaj: thaum muaj kev tsis paub tseeb, cov tub ua lag luam tig mus rau kub. Cov kev txav no feem ntau ceev ceev thiab tuaj yeem ua rau muaj kev hloov pauv loj heev hauv ob peb teev xwb.
5. Kev nce nqi thiab kev thov khoom siv
Keeb kwm los, kub tau raug pom tias yog ib qho kev tiv thaiv kev puas tsuaj ntawm cov nyiaj txiag. Ntxiv rau qhov no yog qhov kev thov muaj zog heev rau cov hniav nyiaj hniav kub hauv Is Nrias teb thiab Tuam Tshoj, thiab cov nyiaj pauv pauv (ETFs) uas muaj kub txhawb nqa, uas lawv cov kev yuav khoom thiab kev muag khoom tau tshaj tawm txhua hnub.
XAU/USD Lub Sijhawm Ua Lag Luam
XAU/USD ua lag luam yuav luag 24 teev hauv ib hnub, txij hnub Sunday tsaus ntuj mus txog hnub Friday tsaus ntuj (lub sijhawm Paris), nrog rau kev so luv luv txhua hnub uas lub sijhawm nyob ntawm tus broker. Tsis yog txhua lub sijhawm ua lag luam yog tsim sib npaug:
|kev sib kho
|Lub Sijhawm (Lub Sijhawm Paris)
|Kev ua lag luam kub
|Asia (Tokyo, Shanghai, Singapore)
|kwv yees li 0 teev tsaus ntuj - 9 teev tsaus ntuj
|Kev txav mus los nruab nrab, feem ntau raug txwv
|Londres
|kwv yees li 9 teev tsaus ntuj - 17:30 teev tsaus ntuj
|Kev ua lag luam ntau, kev kho LBMA thaum sawv ntxov
|London - New York Sib Tshuam
|kwv yees li 14 teev tsaus ntuj - 17:30 teev tsaus ntuj
|Lub sijhawm nquag tshaj plaws, cov ntawv tshaj tawm txog kev lag luam hauv Asmeskas
|New York
|kwv yees li 14 teev tsaus ntuj - 22 teev tsaus ntuj
|Kev hloov pauv siab thaum pib ntawm lub rooj sib tham, kev thaj yeeb nyab xeeb thaum kawg ntawm hnub
Cov ntaub ntawv kev lag luam hauv Tebchaws Meskas tau tshaj tawm thaum 14:30 PM (lub sijhawm Paris), xws li daim ntawv qhia txog Non-Farm Payrolls thiab Consumer Price Index (CPI), nrog rau Fed cov kev txiav txim siab txoj cai, tshaj tawm thaum 20 PM, feem ntau ua rau muaj kev txav mus los ntawm kev ua lag luam muaj zog tshaj plaws ntawm lub lim tiam. Saib daim ntawv qhia hnub kev lag luam ua ntej koj txiav txim siab.
Kub volatility: yuav tsum xav li cas?
Kub muaj kev hloov pauv ntau dua li cov txiaj loj. Txawm hais tias EUR/USD feem ntau hloov pauv tsawg dua 0,5% hauv ib hnub, kev hloov pauv ntawm 1% txog 2% hauv XAU/USD tsis yog qhov txawv txav, thiab cov hnub tso tawm cov nyiaj tau los loj tuaj yeem tshaj qhov theem no. Hauv cov lus tseeb, qhov no sawv cev rau ntau kaum daus las ib ooj.
Ib qho txiaj ntsig tiag tiag: qhov kev nres-poob uas tso ze rau tus nqi nkag feem ntau yuav raug cuam tshuam los ntawm kev ua lag luam yooj yim "suab nrov." Ntau tus tub luam kho lawv qhov kev ncua deb nres-poob raws li qhov ...ATR (Qhov Nruab Nrab Tseeb), uas ntsuas qhov nruab nrab ntawm cov kev txav mus los tsis ntev los no, thiab txo qhov loj ntawm lawv txoj haujlwm raws li.
Yuav ua li cas pauv XAU/USD?
Rau ib tus neeg ua lag luam ib leeg, XAU/USD feem ntau yog pauv lag luam hauv daim ntawv ntawm CFD nrog tus neeg ua lag luam Forex. CFDs tso cai rau koj coj txoj haujlwm ntev (yuav) lossis luv (muag) yam tsis muaj kub tiag. Nov yog ob peb lub tswv yim kom nkag siab ua ntej qhib txoj haujlwm:
- Qhov loj ntawm daim ntawv cog lus Feem ntau ntawm cov neeg ua lag luam, ib qho lot txheem sib npaug rau 100 ooj. Yog li ntawd, kev hloov pauv ntawm tus nqi $ 1 sawv cev rau $ 100 qhov nce lossis poob rau ib qho lot. Mini lots (0,1) thiab micro lots (0,01) txo qhov kev pheej hmoo no.
- Kev sib kis : qhov sib txawv ntawm tus nqi yuav thiab muag, dav dua li ntawm EUR / USD thiab uas dav dua thaum lub sijhawm tshaj tawm kev lag luam thiab thaum qhib ntawm kev sib tham Es Xias.
- Qhov kev sib pauv : cov nqi them rau kev pab nyiaj txiag (lossis credit) siv txhua hmo rau ib txoj haujlwm uas tseem qhib.
- Covleverage Nws ua rau ob qho tib si nce thiab poob. Ntawm cov cuab tam uas tsis ruaj khov zoo li kub, kev siv nyiaj ntau tuaj yeem rhuav tshem ib tus account hauv ob peb zaug kev lag luam xwb.
Ua ntej koj pib, xyaum ua lag luam ntawm tus account demo nrog tib qhov loj me ntawm qhov chaw raws li koj npaj yuav ua lag luam nrog cov nyiaj tiag.
Peb txoj kev qhia uas siv ntau
Kev taug qab qhov sib txawv. Kub ua raws li cov qauv mus sij hawm ntev, tsav los ntawm cov nqi paj tiag tiag thiab kev yuav khoom ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab. Cov neeg ua lag luam siv cov qauv nruab nrab (50 thiab 200 lub sijhawm) los yuav tsuas yog saum toj no qhov nruab nrab mus sij hawm ntev thiab tos kom pullbacks nkag mus. Peb phau ntawv qhia rau...kev tsom xam qhia txog cov cuab yeej no.
Qhov tawg ntawm ntau yam. Thaum lub sijhawm Asian, kub feem ntau pauv lag luam hauv qhov ntau thiab tsawg nqaim. Kev tawg tawm ntawm qhov ntau thiab tsawg no ntawm London qhib tuaj yeem ua rau hnub txav mus los. Txoj hauv kev no yuav tsum muaj cov cai meej txog kev tawg cuav.
Cov lus tshaj tawm txog kev lag luam macroeconomic. Qhov sib txawv ntawm cov lej uas tau tshaj tawm thiab qhov kev cia siab ua rau muaj kev hloov pauv ntawm tus nqi. Qhov no yog txoj hauv kev pheej hmoo tshaj plaws: kev sib kis dav dav, kev poob qis ntawm tus nqi thaum ua tiav, thiab kev hloov pauv sai. Nws tsis pom zoo rau cov neeg pib tshiab.
Kev tswj hwm kev pheej hmoo ua ntej thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws
Hauv kub ntau dua li lwm qhov chaw, txoj cai yooj yim yog teem ua ntej qhov kev poob siab tshaj plaws uas lees txais tau rau ib txoj haujlwm, feem ntau yog 1% ntawm cov peev, thiab txiav txim siab qhov loj ntawm txoj haujlwm los ntawm qhov deb ntawm kev nres-poob. Piv txwv li: nrog € 5,000 hauv peev thiab muaj kev pheej hmoo ntawm 1%, koj txaus siab poob € 50; yog tias koj qhov kev nres-poob yog $ 30 ntawm tus nqi nkag, qhov loj ntawm txoj haujlwm yuav tsum yog kwv yees li 0,02 lots (2 ounces × $ 30 = $ 60, lossis kwv yees li € 50), thiab tsis yog tag nrho lot.
Kev lag luam kub lossis kev nqis peev hauv kub: ob txoj hauv kev sib txawv
Kev ua lag luam XAU/USD ntawm CFDs lub hom phiaj yog kom tau txiaj ntsig los ntawm kev hloov pauv ntawm tus nqi hauv lub sijhawm luv luv, txij li ob peb feeb mus rau ob peb lub lis piam. Kev nqis peev hauv kub yog lub tswv yim tswj kev nplua nuj mus sij hawm ntev: kev sib txawv, kev tiv thaiv kev nce nqi thiab kev kub ntxhov. Yog li ntawd, cov tsheb nqis peev txawv:
- l 'lub cev kub (cov hlau nplaum, cov npib zoo li Napoleon lossis Krugerrand), nrog rau cov nqi khaws cia thiab cov se tshwj xeeb;
- les ETFs thiab ETCs txhawb nqa los ntawm kub, teev nyob rau hauv kev sib pauv khoom lag luam thiab nkag tau los ntawm tus account kev ruaj ntseg;
- les cov tuam txhab mining sharesuas tus nqi feem ntau ua rau tus nqi kub nce siab, ob qho tib si nce thiab nqis;
- les cov ntawv cog lus yav tom ntej (yav tom ntej) ntawm kub, tshwj tseg rau cov tub ua lag luam txawj ntse.
Rau cov txheej txheem kev nqis peev, sab laj nrog peb phau ntawv qhia. nqis peev hauv kub thiab peb lub paj ntaub ntawm no raw khoom.
Cov kev sib raug zoo rau kev taug qab XAU / USD
- XAU/USD thiab EUR/USD : kev sib raug zoo feem ntau zoo, ob qho tib si tau txais txiaj ntsig los ntawm cov nyiaj tsis muaj zog.
- XAU/USD thiab dollar index (DXY) : kev sib raug zoo feem ntau tsis zoo.
- XAU/USD thiab 10 xyoo Asmeskas cov paj laum tiag tiag : keeb kwm tsis zoo sib xws, txawm hais tias nws tau qaug zog txij li thaum cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab pib yuav khoom ntau heev.
- Kub thiab nyiaj (XAG/USD) : kev txhim kho zoo sib xws, nrog rau nyiaj tsis ruaj khov vim nws txuas nrog kev thov kev lag luam.
Cov kev sib raug zoo no sib txawv raws sijhawm: xyuas lawv dhau lub sijhawm tsis ntev los no ua ntej muab lawv tso rau hauv txoj kev npaj.
Cov Lus Nug Feem Ntau: XAU/USD
XAU/USD txhais li cas?
XAU/USD yog tus nqi ntawm ib troy ounce kub (31,1035 g) uas yog qhia ua nyiaj daus las Asmeskas. XAU yog tus lej ISO rau kub, USD yog tus lej ISO rau nyiaj daus las.
Yuav ua li cas hloov tus nqi pauv XAU/USD rau hauv tus nqi ib gram?
Faib tus nqi XAU/USD los ntawm 31,1035 kom tau tus nqi ntawm ib gram hauv dollars, tom qab ntawd faib qhov tshwm sim los ntawm tus nqi EUR/USD kom tau txais nws hauv euros.
Lub sijhawm zoo tshaj plaws los pauv XAU/USD yog lub sijhawm twg?
Qhov kev sib tshooj ntawm London thiab New York kev sib tham, ntawm 14 teev tsaus ntuj thiab 17:30 teev tsaus ntuj Paris lub sijhawm, tsom mus rau qhov yooj yim thiab kev txav mus los, tshwj xeeb tshaj yog nyob ib puag ncig cov ntawv tshaj tawm Asmeskas thaum 14:30 teev tsaus ntuj.
Tus nqi ntawm ib lub pip ntawm XAU/USD yog dab tsi?
Lub ntsiab lus txawv nyob ntawm tus broker. Feem ntau, nrog rau ib qho khoom txheem ntawm 100 ooj, qhov hloov pauv ntawm tus nqi $ 0,01 muaj nqis $ 1, thiab qhov hloov pauv ntawm $ 1 muaj nqis $ 100. Saib daim ntawv qhia txog koj tus broker.
Vim li cas kub thiaj nce thaum duas poob?
Vim tias kub raug nqi ua nyiaj daus las: ib duas las tsis muaj zog ua rau kub pheej yig dua rau cov neeg yuav khoom siv lwm cov txiaj, uas txhawb nqa kev thov thiab yog li ntawd tus nqi.
Kev ua lag luam XAU/USD puas muaj kev pheej hmoo?
Yog. Kub tsis ruaj khov thiab CFDs siv leverage: kev poob tuaj yeem sai thiab tshaj qhov koj xav tau. Tsuas yog nqis peev cov nyiaj uas koj them taus kom poob thiab teeb tsa koj qhov kev txiav txim nres-poob ua ntej nkag mus rau hauv txoj haujlwm.
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Yog xav paub txog kev lag luam txawv teb chaws, mus saib peb cov ntaub ntawv. Daim ntawv qhia tiav rau Forex.
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