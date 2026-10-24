Fortuneo Review (2026): Nqi, Platform & Txiav txim

Kev Tshuaj Xyuas Fortuneo 2026: Peb Qhov Kev Txiav Txim Siab Hauv 30 Vib Nas This
Hmoov zoo yog lub tuam txhab nyiaj hauv online thiab brokerage ntawm Crédit Mutuel Arkéa - ib lub tuam txhab Fabkis online broker thiab yog ib lub tuam txhab digital ob peb lub uas muab ib tus account tam sim no, kev txuag nyiaj thiab kev nqis peev hauv khw muag khoom hauv ib lub app, nrog rau kev ua lag luam tiag tiag tom qab lawv. Hauv qhov kev tshuaj xyuas Fortuneo no, peb sim seb qhov kev cog lus ntawd muaj nqis npaum li cas: nws lub zog tseem ceeb yog PEA (Txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis), qhov twg cov nqi sib tw, lub ntiaj teb ETF tob thiab cov kev tshaj tawm rov ua dua ntawm cov xaj ua rau nws yog ib khub tes nyab xeeb rau cov tub ua lag luam mus sij hawm ntev.
Cov kev tshwj tseg kuj meej meej ib yam nkaus: kev muab thoob ntiaj teb yog nqaim dua li tus broker ntshiab, thiab kev sib raug zoo hauv tuam txhab nyiaj tag nrho yog ib feem ntawm pob khoom - koj xaiv Fortuneo ntau npaum li rau nws lub txhab nyiaj thiab rau nws tus brokerage. Peb qhov kev tshuaj xyuas Fortuneo qhov kev txiav txim siab: kev xaiv zoo heev rau PEA ntxiv rau kev lag luam txhua hnub; cov tub ua lag luam ntau lub khw kuj yuav tsum saib tus broker thoob ntiaj teb ua qhov ntxiv.
Fortuneo Yog Leej Twg? Keeb Kwm thiab Kev Tso Chaw
Fortuneo tau tsim tawm thaum ntxov xyoo 2000s, thiab nws tau loj hlob mus rau hauv lub tuam txhab digital ntawm Crédit Mutuel Arkéa, lub hauv paus ntawm Fabkis txoj kev lag luam nyiaj txiag. Qhov kev txhawb nqa ntawd piav qhia txog nws txoj kev mus: es tsis txhob caum kev loj hlob ntawm txhua tus nqi zoo li neobanks ua, Fortuneo tau tsim ib qho kev muab tiav - tus account tam sim no uas muaj paj laum, daim npav, qiv nyiaj, kev pov hwm lub neej, kev nqis peev hauv kev lag luam hauv khw - uas tau tsim los ntawm kev ruaj khov ntawm ib pawg tuam txhab nyiaj txiag Fabkis uas muaj hnub nyoog ib puas xyoo.
Lub hom phiaj ntawm qhov kev tso cai no yog tsom mus rau cov neeg txuag nyiaj uas xav tau kev sib raug zoo hauv online banking, nrog cov kws pab tswv yim uas teb cov lus nug thiab cov ceg hauv cov nroog loj, yam tsis tso tseg cov nqi brokerage sib tw. Qhov kev sib txawv no - lub txhab nyiaj thiab tus broker - yog nws lub zog (txhua yam hauv ib qho chaw) thiab nws qhov kev txwv (qhov kev muab Fortuneo broker yuav tsum tau txiav txim siab ua ib feem ntawm tag nrho).
Puas yog Fortuneo tswj hwm thiab muaj kev nyab xeeb?
Yog lawm, tag nrho: Fortuneo yog ib lub npe ntawm Arkéa pawg, ib lub koom haum qiv nyiaj Fabkis uas saib xyuas los ntawm ACPR, nrog rau nws cov haujlwm brokerage saib xyuas los ntawm AMF - Fabkis tus tswj hwm nyiaj txiag - ob lub koom haum hauv Fabkis.
Qhov tseeb, qhov ntawd txhais tau tias daim ntawv tso cai koj tuaj yeem txheeb xyuas hauv cov ntaub ntawv sau npe raug cai, kev ua tswv cuab ntawm cov kev cai lij choj lav (cov nyiaj tso hauv txhab nyiaj them rau cov qab nthab tswj hwm rau ib tus neeg siv khoom thiab ib lub tsev kawm ntawv), kev sib cais ntawm cov cuab tam peev, thiab kev tswj hwm cov cai se Fabkis - daim ntawv them se ib xyoos ib zaug (IFU), se txiav ntawm cov nyiaj faib thiab cov ntsiab lus ntawm cov peev txheej. Rau tus tub ua lag luam, qhov no yog qhov sib cais tus neeg nruab nrab hauv kev lag luam tseem ceeb ntawm lub platform offshore: ntawm Fortuneo, kev cai lij choj tiv thaiv tus neeg siv khoom es tsis yog lub tsev kawm ntawv.
Cov Nyiaj Brokerage: PEA, Securities Account thiab PEA-PME
Cov khoom no muaj peb hom ntawv qhwv Fabkis. Fortuneo PEA yog lub hauv paus tseem ceeb: kev cai lij choj txwv tsis pub tshaj € 150,000 hauv kev pab nyiaj, tsim nyog rau cov khoom lag luam European thiab ETFs, thiab qhov zoo ntawm kev zam se rau cov nyiaj tau los tom qab tsib xyoos. Tshuaj yej tus account securities ib txwm muaj (tus account ruaj ntseg) qhib kev sib pauv thoob ntiaj teb - suav nrog cov Asmeskas - raws li tus qauv them se. Tshuaj yej PEA-SME ua kom tiav qhov kev thov rau cov khoom lag luam hauv cov tuam txhab me.
Ntxiv rau cov ntawv qhwv no kuj muaj kev pov hwm lub neej thiab PER (Fabkis txoj kev npaj so haujlwm tus kheej), txuas ntxiv cov cuab yeej npaj kev nplua nuj dhau ntawm kev ua lag luam hauv khw - lub ntsiab lus rau tus neeg nqis peev yog kom txhua daim ntawv qhwv se nrog ib tus neeg nruab nrab, nrog rau kev pom sib koom ua ke ntawm lawv cov kev nplua nuj.
Cov Nqi thiab Cov Nyiaj Tau Los ntawm Fortuneo: Nws raug nqi dab tsi?
Daim ntawv teev nqi hla ob lub laj thawj: kev sib tw ua lag luam ntawm Fabkis thiab European kev lag luam - keeb kwm nyob rau qhov kawg qis ntawm thaj chaw online-bank, nrog rau kev txhawb nqa cov kev lag luam dawb - thiab cov nqi ua lag luam ntawm cov chaw nyob deb dua. Lub rooj hauv qab no yog qhov kev nyeem ntawv; cov lej tseeb, kho dua tshiab tsis tu ncua, raug khaws cia kom tshiab los ntawm peb pab neeg cov ntaub ntawv.
|Cov nqi them
|Tus nqi
|Sau ntawv
|Euronext share/ETF brokerage
|-
|Cov kev tshaj tawm tshwj xeeb uas rov tshwm sim tas li
|Kev lag luam txawv teb chaws (Tebchaws Meskas…)
|-
|+ cov nqi hloov pauv nyiaj
|Tus nqi saib xyuas
|-
|-
|Cov nqi them rau kev saib xyuas tus account PEA
|-
|-
|Qhov tso nyiaj tsawg kawg nkaus thaum qhib
|-
|-
Txoj kev sib piv tseem yog ib qho classic: qauv ib xyoos ib txwm - tus lej ntawm cov xaj, kev lag luam siv, cov nyiaj tau nqis peev - thiab tag nrho nws nce mus txog ob lossis peb tus neeg sib tw, raws li peb kev sib piv ntawm cov neeg ua lag luam online puas.
Lub Ecosystem Banking Nyob Ib Ncigs Brokerage
Xaiv Fortuneo rau kev ua lag luam hauv khw kuj txhais tau tias yuav tau txais lub tsev txhab nyiaj uas nyob ib puag ncig nws - uas yog qhov tseeb ntawm tus qauv. Tus account tam sim no los nrog daim npav - cov qib siab tshaj plaws uas tau txwv los ntawm cov nyiaj tau los, raws li cov qauv kev lag luam hauv online - ntxiv rau kev hloov pauv tam sim ntawd thiab lub app kev lag luam uas tau qhuas dav rau nws qhov kev ua haujlwm tau zoo.
Cov nyiaj khaws cia uas raug tswj hwm (phau ntawv me me) thiab kev pov hwm lub neej ua kom tiav daim duab nplua nuj: qhov kawg, txhawb nqa los ntawm Arkéa pawg tsheb thiab cov thawj coj sab nraud loj, ua haujlwm ua lub hauv paus rau kev so haujlwm nrog rau PEA. PER kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj kaw lub voj voog rau kev ua kom zoo dua ntawm se.
Rau tus neeg nqis peev, qhov txiaj ntsig pom tseeb hauv kev xyaum: kev hloov pauv los ntawm tus account tam sim no mus rau PEA hauv ob peb teev, kev nyeem cov khoom muaj nqis, ib qho chaw sib cuag rau kev kho se ntawm txhua daim ntawv qhwv - qhov kev nplij siab ntawm ib qho chaw nres tsheb uas cov neeg ua lag luam tsis muaj.
Lo lus nug tsim nyog tau cov lus teb meej ib yam li rau txhua tus neeg nruab nrab: cov khoom lag luam yuav ntawm Fortuneo tau sau npe rau hauv koj lub npe nrog lub chaw khaws nyiaj hauv nruab nrab - Euroclear Fabkis rau feem ntau cov khoom lag luam teev npe hauv Paris - thiab tuav hauv cov tswv cuab muaj txiaj ntsig; lawv tsis tshwm sim ntawm daim ntawv qhia nyiaj txiag ntawm lub txhab nyiaj thiab rov qab mus rau tus tswv yog tias lub tsev kawm ntawv khiav mus rau hauv qhov teeb meem.
Cov nyiaj ntsuab hauv cov nyiaj brokerage nyob hauv cov nyiaj ntsuab cuam tshuam, sib cais ntawm cov nyiaj ntawm lub tuam txhab; cov nyiaj tso rau hauv txhab nyiaj tau txais txiaj ntsig los ntawm cov nyiaj lav txog rau qhov kev cai lij choj. Cov qauv no, tus qauv ntawm cov tsev kawm ntawv Fabkis uas raug tswj hwm, tau ua pov thawj nws tus kheej los ntawm cov ntu ntawm kev ntxhov siab ntawm kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj: nws yog kev txhais lus tseeb ntawm daim ntawv tso cai ACPR uas tau hais los saum toj no.
Hloov PEA lossis Tus Account Securities mus rau Fortuneo
Fortuneo lees txais cov ntawv qhwv uas twb muaj lawm hauv kev xa nyiaj, nrog rau cov khoom qab zib ib txwm muaj ntawm kev ua lag luam: ib feem ntawm cov nqi hloov pauv uas them raws li cov sijhawm siv, yuav tsum tau thov ua ntej kos npe. Kev hloov pauv khaws cia qhov kev npaj se laus - PEA peb xyoos uas txav mus khaws nws peb xyoos - thiab tshwm sim hauv hom: cov ntawv pov thawj tsiv mus los ntawm qhov chaw khaws cia mus rau qhov chaw khaws cia yam tsis muaj kev muag khoom, yog li ntawd tsis muaj qhov xwm txheej them se.
Hauv kev xyaum: daim ntawv thov hloov pauv los ntawm thaj chaw ntawm tus neeg siv khoom Fortuneo, kev tso cai rau lub tsev kawm ntawv tawm mus, tom qab ntawd kev hloov pauv ntawm cov ntawv pov thawj thiab cov nyiaj ntsuab hauv ob mus rau rau lub lis piam nyob ntawm seb qhov nyuaj ntawm cov khoom lag luam. Ob qho kev ceev faj: tsis txhob tso cov lus txib thaum lub sijhawm hloov pauv, thiab sib phim cov lus qhia txog cov khoom lag luam tau txais thaum tuaj txog, kab los ntawm kab, nrog rau cov lus qhia tawm mus.
Tso ib qho kev txiav txim ntawm Fortuneo: Txoj Kev Mus Los Tseeb
Qhov tseeb, kev yuav ib feem ntawm qhov chaw ua lag luam ua raws li plaub lub vijtsam: tshawb nrhiav kev ruaj ntseg los ntawm lub npe lossis ISIN code, daim ntawv hais nqe nrog tus nqi tiag tiag thiab phau ntawv xaj luv luv, kev nkag mus rau hauv kev txiav txim - ntau npaum li cas lossis ntau npaum li cas, kev ua lag luam lossis hom kev txwv, kev siv tau - tom qab ntawd kev lees paub nrog cov ntsiab lus them nqi ua ntej kos npe hluav taws xob. Kev ua tiav ntawm Euronext yuav luag tam sim ntawd thaum lub sijhawm sib tham; kev lees paub kev lag luam lees paub qhov kev lag luam thiab cov feem tshwm sim hauv cov khoom lag luam hauv ob peb feeb.
Cov xaj teem sijhawm - txhua hli, rau hnub teem tseg - raug teeb tsa ib zaug thiab tom qab ntawd rov ua dua yam tsis muaj kev cuam tshuam, lub hauv paus ntawm kev nqis peev tsis tu ncua. Rau cov pib tshiab, lub cov hom kev txiav txim sib koom cov ntsiab lus ntawm nplooj ntawv txhua hom kev txiav txim; tshuaj yej kev yuav cov khoom lag luam phau ntawv qhia no qhia txog tag nrho cov kev mus yuav khoom thawj zaug.
Fortuneo Trading Platform thiab App: Everyday Ergonomics
Qhov kev paub txog Fortuneo faib ua ob: lub vev xaib tag nrho rau kev npaj cov xaj - kev tshawb fawb txog kev ruaj ntseg, phau ntawv xaj, kev tshuaj xyuas - thiab lub mobile app rau kev saib xyuas thiab kev tso xaj sai. Tag nrho yog txhais los ntawm kev meej dua li lub zog: tsawg dua cov cim qhia siab dua li ntawm tus neeg ua lag luam thoob ntiaj teb, tab sis kev ua haujlwm tam sim ntawd thiab kev ntws tsis meej - qhov chaw sib xws nrog cov neeg siv khoom ntawm cov neeg txuag nyiaj mus sij hawm ntev dua li cov neeg ua lag luam ntau.
Kev ua lag luam thiab kev txwv txiav txim ua tiav yam tsis muaj kev sib txhuam ntawm Euronext; cov kev txiav txim teem sijhawm thiab rov ua dua txhawb nqa kev nqis peev txhua hli. Cov neeg siv uas thov kom muaj qhov tob ntawm daim ntawv qhia yuav ntxiv cov cuab yeej tshwj xeeb, nrog rau lub platform tswj kev ua haujlwm.
Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom thiab Cov Neeg Siv Khoom
Kev pabcuam rau cov neeg siv khoom yog ib qho ntawm Fortuneo cov cim keeb kwm muaj zog: hu tau los ntawm xov tooj thaum lub sijhawm ntev, los ntawm kev xa xov ruaj ntseg thiab los ntawm kev sib tham hauv app, nrog cov kws pab tswv yim nyob hauv Fabkis - qhov kev nplij siab uas cov neeg ua lag luam feem ntau tsis muaj. Kev qhib tus account ua tiav hauv online li kaum tsib feeb, kev lees paub siv sijhawm txij li ob peb teev mus rau ob peb hnub nyob ntawm cov ntaub ntawv txhawb nqa.
Lub sijhawm teb uas tau pom ntawm cov kev thov niaj hnub (kev hloov pauv, kev them se, kev nkag mus rau lub platform) tseem nyob hauv cov qauv zoo ntawm Fabkis txoj kev lag luam hauv online - ib qho kev ntsuas uas hnyav heev thaum muaj teeb meem tshwm sim ntawm cov ntaub ntawv teev cia.
Fortuneo Cov txiaj ntsig thiab qhov tsis zoo
|Muaj zog
|Tsis muaj zog
|Ib qho ntawm cov PEA sib tw tshaj plaws ntawm cov tsev txhab nyiaj online
|Kev muab khoom thoob ntiaj teb nqaim dua li tus broker ntshiab
|Ib lub txhab nyiaj puv ntoob: tus account tam sim no, cov nyiaj khaws cia, cov nyiaj qiv, kev pov hwm
|Daim pib nkag ua ke (kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj + kev lag luam ua ke)
|Fabkis txoj cai AMF/ACPR, Arkéa pawg
|Cov cuab yeej tshuaj xyuas nruab nrab rau cov neeg ua lag luam nquag
|Kev pabcuam rau cov neeg siv khoom hauv Fabkis, ncav cuag tau thiab tau qhab nia zoo
|Cov nqi hloov pauv nyiaj ntawm cov lag luam txawv teb chaws
|Cov kev tshaj tawm tsis tu ncua rau cov xaj
|Cov xwm txheej ntawm kev tshaj tawm uas yuav tsum tau kuaj xyuas txhua zaus koj sau npe
Cov ntaub ntawv twg yog Fortuneo rau cov neeg nqis peev?
Fortuneo yog thawj thiab tseem ceeb rau kev txuag nyiaj mus sij hawm ntev ntawm kev lag luam Fabkis leej twg xav tau PEA sib tw uas tau teeb tsa hauv lub txhab nyiaj online tiag tiag - kev hloov pauv, daim npav, tus kws pab tswv yim - thiab kom lawv cov ntaub ntawv qhwv (PEA, CTO, kev pov hwm lub neej, PER) nyob hauv ib qho chaw. Tshuaj yej kev muaj nyiaj txiag profile tau txais nws cov nyiaj tsim nyog los ntawm tag nrho cov khoom lag luam. Ntawm qhov tod tes, tus tus neeg ua lag luam ntau yam lag luam yuav mus rau tus neeg ua lag luam thoob ntiaj teb kom tau txais qhov dav thiab cov cuab yeej - ob txoj hauv kev tuaj yeem ua ke: Fortuneo rau PEA core, tus neeg ua lag luam mob siab rau kev nthuav dav thoob ntiaj teb thiab active trading.
Fortuneo vs Neobrokers: Kev Sib Tw ntawm Cov Qauv
Kev sib tw tsim cov qauv kev lag luam Fabkis ua rau cov tsev txhab nyiaj online zoo li Fortuneo tawm tsam cov neeg ua lag luam mobile neobrokers - Trade Republic nyob rau pem hauv ntej. Qhov kev sib cav tom kawg yog qhov yooj yim kiag li - cov feem sib koom ua ke, cov nyiaj tso cia raws sijhawm, tsis muaj kev cuam tshuam - zoo meej rau kev ua kom txuag tau nyiaj txhua hli. Fortuneo qhov kev sib cav yog qhov tob - PEA, tus account kev ruaj ntseg, PEA-PME, kev pov hwm lub neej, PER, tus account tam sim no nrog cov kws pab tswv yim, cov nyiaj qiv - thiab kev sib tw brokerage ntawm Euronext uas tuav tau sai li sai tau thaum cov khoom lag luam loj hlob tuaj.
Hauv kev xyaum, ob lub qauv teb rau lub sijhawm sib txawv hauv lub neej ntawm tus neeg ua lag luam: tus neobroker coj thawj € 100 ib hlis; lub txhab nyiaj online tsim cov ntaub ntawv tiav. Ntau tus neeg txuag nyiaj muab ob qho tib si - lub hauv paus tsis siv neeg ntawm ib sab, qhov kev txawj ntse ntawm qhov tod tes - qhov tseem ceeb yog tias txhua daim ntawv them se zaum nrog tus neeg nruab nrab uas tswj hwm nws ntawm tus nqi zoo tshaj plaws.
Koj Yuav Qhib Ib Tus Account Fortuneo Li Cas?
Cov txheej txheem siv sijhawm li kaum tsib feeb hauv online: daim ntawv qhia txog tus kheej thiab qhov xwm txheej, cov ntaub ntawv txhawb nqa digital (ID, pov thawj chaw nyob, cov ntaub ntawv hauv txhab nyiaj), daim ntawv nug txog kev paub txog kev nkag mus rau cov cuab yeej, tom qab ntawd kev lees paub hauv ob peb hnub. Tus account brokerage qhib ua ke nrog tus account hauv txhab nyiaj - qhov tshwj xeeb ntawm tus qauv - thiab thawj qhov kev hloov nyiaj mus rau PEA lossis tus account kev ruaj ntseg.
cov PEA thiab qhib ib lub PEA coj koj mus rau lwm qhov ntawm txoj kev taug kev, thiab peb kev sib piv ntawm tus neeg ua lag luam muab qhov kev thov rov qab rau hauv nws cov ntsiab lus sib tw - suav nrog eToro vs DEGIRO sib tw ua si rau lwm txoj kev xaiv.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Fortuneo
Fortuneo puas yog tus broker zoo?
Yog: ib lub npe ntawm Crédit Mutuel Arkéa pawg, Fortuneo ua haujlwm raws li daim ntawv tso cai Fabkis uas saib xyuas los ntawm ACPR thiab AMF, nrog rau kev lees paub raws li txoj cai - kev tiv thaiv kev tso nyiaj, kev sib cais ntawm cov cuab tam peev, kev tswj hwm se tsis siv neeg. Nws yog ib tus neeg nruab nrab uas tswj hwm, tsis yog lub platform txawv teb chaws.
Puas yog Fortuneo PEA zoo?
Nws yog ib qho ntawm cov ntaub ntawv siv los ntawm cov tuam txhab nyiaj hauv online: kev sib tw ua lag luam ntawm Euronext, cov kev tshaj tawm tsis tu ncua, lub ntiaj teb ETF dav dav thiab cov nqi them rau kev saib xyuas tus account. Rau lub sijhawm ntev PEA uas nyob hauv lub txhab nyiaj tag nrho, nws yog ib qho ntawm cov lus pom zoo zoo tshaj plaws ntawm kev lag luam Fabkis.
Qhov txawv ntawm Fortuneo thiab tus broker online ntshiab yog dab tsi?
Tus qauv: Fortuneo yog ib lub tsev txhab nyiaj online uas muaj kev sib koom ua ke ntawm kev nqis peev hauv kev lag luam hauv Tshuag - tus account tam sim no, cov kws pab tswv yim, cov nyiaj qiv - thaum tus broker ntshiab tsom mus rau kev ua tiav thiab cov nqi tsawg kawg nkaus. Ntawm cov sijhawm them nqi sib npaug ntawm Euronext, qhov kev xaiv los txog rau kev siv: kev tswj hwm nyiaj txiag hauv nruab nrab piv rau qhov dav thoob ntiaj teb thiab cov cuab yeej.
Yog, los ntawm tus account securities ordinary, nrog rau kev nkag mus rau cov chaw tseem ceeb hauv Asmeskas thiab cov nqi hloov pauv txiaj siv rau cov xaj hauv cov txiaj txawv teb chaws. Txawm li cas los xij, qhov dav tseem nyob qis dua li ntawm cov neeg ua lag luam thoob ntiaj teb tshwj xeeb - ua rau muaj feem cuam tshuam rau koj cov khoom lag luam thoob ntiaj teb. Hauv kev xyaum, qhov kev faib feem ntau: European core thiab PEA's ETFs ntawm Fortuneo, cov khoom lag luam tshwj xeeb hauv Asmeskas ntawm tus neeg ua lag luam ntau hom txiaj thaum cov nqi hloov pauv loj heev.
Puas yog Fortuneo muab kev nqis peev uas tswj hwm?
Yog lawm, pawg neeg lub ecosystem muaj cov kev daws teeb meem kev nqis peev uas tswj hwm, tshwj xeeb tshaj yog hauv kev pov hwm lub neej, ua kom tiav kev nqis peev hauv kev lag luam hauv khw muag khoom uas tus kheej tswj hwm. Cov ntsiab lus ntawm cov lus txib thiab lawv cov nqi tau teev tseg hauv cov ntaub ntawv cog lus uas siv tau thaum lub sijhawm sau npe.
Tus nqi tsawg kawg nkaus rau kev qhib ib tus account ntawm Fortuneo yog dab tsi?
Kev qhib tus account hauv txhab nyiaj ua raws li cov cai ntawm qhov kev muab online tam sim no; tus account brokerage tsis tas yuav tsum muaj qhov tso nyiaj tsawg kawg nkaus tshaj li cov lus cog tseg dav dav ntawm lub tsev kawm ntawv. Cov lej tam sim no tshwm sim hauv daim ntawv teev nqi saum toj no, uas peb pab neeg tau hloov kho tshiab.
Puas yog Fortuneo muab kev pabcuam Brokerage yam tsis muaj tus account hauv txhab nyiaj tag nrho?
Tus qauv ntawm Fortuneo tseem nyob ntawm kev sib raug zoo ntawm lub txhab nyiaj tag nrho: tus account brokerage qhib ua ib feem ntawm kev qhib tus account tam sim no. Qhov ntawd yog qhov txawv ntawm tus broker ntshiab, uas qhib tus account ruaj ntseg sawv ntsug. Cov tub ua lag luam uas tsuas xav tau lub khw muag khoom lag luam yam tsis muaj lub txhab nyiaj mus rau cov neeg muab kev pabcuam hauv peb qhov kev sib piv - lossis lees txais lub khw ib zaug xwb los pauv rau nws cov txiaj ntsig sib koom ua ke.
Koj Yuav Tsum Ua Li Cas Yog Tias Koj Muaj Teeb Meem Nrog Koj Tus Account Fortuneo?
Cov txheej txheem ua raws li qhov kev nce qib qub: thawj qhov kev pabcuam rau cov neeg siv khoom los ntawm kev xa xov lossis xov tooj ruaj ntseg, khaws cov ntaub ntawv ntawm txhua qhov kev sib pauv; yog tias raug thaiv, lub chaw haujlwm tsis txaus siab ntawm lub tsev kawm ntawv, uas cov ntsiab lus tshwm sim hauv cov ntaub ntawv cog lus; thiab ua qhov kawg AMF tus neeg sawv cev, pub dawb rau tus neeg siv khoom, yuav tsum tau mus cuag tsuas yog thaum txoj kev sab hauv tas lawm.
Rau cov kev tsis sib haum xeeb uas cuam tshuam nrog cov xaj hauv khw muag khoom, cov ntaub ntawv teev cia xaj - lub sijhawm luam tawm hauv lub platform - yog qhov tseem ceeb ntawm cov ntaub ntawv: nws yog qhov tsim kom muaj dab tsi tau thov, ntawm tus nqi twg, thiab dab tsi tau ua tiav tiag tiag.
Cov Yam Tseem Ceeb Yuav Tsum Nco Ntsoov
- Nws yog dab tsi: ib lub tsev txhab nyiaj online ntawm Crédit Mutuel Arkéa pawg - brokerage, tus account tam sim no, kev txuag nyiaj thiab qiv nyiaj hauv ib lub ru tsev.
- Lub zog zoo kawg nkaus: yog ib qho PEA ntawm cov tsev txhab nyiaj online sib tw tshaj plaws, nrog rau cov kev tshaj tawm tsis tu ncua.
- tswjACPR/AMF, Fab Kis txoj cai lij choj lav, kev tswj se tsis siv neeg (IFU).
- Zoo rau: tus neeg nqis peev mus sij hawm ntev uas xav kom muaj kev tswj hwm nyiaj txiag thiab cov ntawv them se.
- Tsis txhob: kev nthuav tawm thoob ntiaj teb — ntxiv tus neeg ua lag luam tshwj xeeb rau kev lag luam thoob ntiaj teb yog tias xav tau.