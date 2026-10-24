Forvia Tshuag (FRVIA): Kev Tshuaj Xyuas & Outlook 2026

Forvia Tshuag (FRVIA): Tus nqi nyob
Forvia Cov khoom lag luam hauv Euronext Paris nyob rau hauv lub ticker FRVIA (ib qho mnemonic uas tau txais los ntawm Faurecia, lub npe qub ntawm pawg). Cov feem tam sim no hloov tes ntawm €, qhov txav ntawm % ntawm lub rooj sib tham. Tau kaum ob lub hlis dhau los, cov khoom lag luam tau pauv ntawm € thiab €, nrog rau cov ntim txhua hnub hauv thaj tsam ntawm cov khoom lag luam - qhov dej ntawm cov khoom lag luam loj hauv Tebchaws Europe, ua raws li Fabkis thiab thoob ntiaj teb cov tub ua lag luam.
Ib lub tuam txhab Fabkis uas teev npe ua euros hauv Paris, Forvia tsim nyog rau PEA, txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis.
Forvia Saib Ib Zaug: Lub Tuam Txhab Tsim Khoom Siv Tsheb Loj Tshaj Plaws hauv Tebchaws Europe
Forvia tau yug los rau xyoo 2022 los ntawm kev hloov lub npe ntawm Faurecia tom qab kev yuav lub tuam txhab Hella hauv lub teb chaws Yelemees: kev coj ob pawg neeg ua ke tau tsim lub tuam txhab muag tsheb loj tshaj plaws hauv Tebchaws Europe thiab yog ib lub tuam txhab loj tshaj plaws thoob ntiaj teb, ua haujlwm thoob plaws plaub lub lag luam tseem ceeb. Lub rooj zaum (cov rooj zaum, cov qauv, cov txheej txheem), cov haujlwm keeb kwm thiab cov haujlwm tseem ceeb; Hauv nruab nrab (dashboards, qhov rooj vaj huam sib luag, cockpits); huv si (cov tshuab tso pa tawm, catalysis, cov kev daws teeb meem rau cov cav hybrid); thiab, txij li thaum tau txais, Hella txoj kev txawj ntse hauv teeb pom kev zoo hauv tsheb thiab khoom siv hluav taws xob.
Pawg neeg no ntiav cov neeg ua haujlwm coob heev thoob plaws txhua lub teb chaws, nrog rau muaj zog hauv Tebchaws Europe, Tuam Tshoj thiab North America.
Keeb kwm kev lag luam rov qab mus rau xyoo pua 19th lig ntawm sab Peugeot - Faurecia tau tsim nyob rau hauv 1997 los ntawm kev sib koom ua ke cov khoom siv ntawm pawg PSA - thiab kev sib txuas nrog tsev neeg Peugeot tseem yog ib qho ntawm cov khoom lag luam, teev tseg ntxiv hauv qab no. Tus qauv lag luam yog tus neeg muab khoom seem: cov ntawv cog lus ntau xyoo nrog cov tuam txhab tsim tsheb, cov koob lag luam nrog cov nyiaj tau los qis, thiab kev thov tas li rau kev tsim khoom - kev lag luam uas xav tau qhov loj me thiab kev tsim kho tshiab cais cov neeg yeej ntawm lwm tus.
Cov khoom lag luam ntawm tus neeg muag khoom siv tsheb teb ua ntej rau kev tsim tsheb thoob ntiaj teb: cov nyiaj tau los taug qab cov ntim ntawm cov tsheb uas nws cov neeg siv khoom tsim - nrog rau kev nkag siab tshwj xeeb rau Suav thiab European kev lag luam, ob qho ntawm nws cov hauv paus keeb kwm. Tom qab ntawd los paj tau paj: nyob rau hauv kev lag luam uas cov nqi muag khoom raug sib tham txhua xyoo, lub peev xwm los nqus cov nqi - cov khoom siv, lub zog, cov nyiaj hli - txiav txim siab qhov txiaj ntsig tiag tiag, thiab txhua qhov kev tso tawm cov txiaj ntsig ib nrab xyoo raug soj ntsuam los ntawm lub lens no.
Nqi yog tus tsav tsheb thib peb: kev yuav Hella, feem ntau tau txais nyiaj los ntawm kev qiv nyiaj, ua rau pawg neeg muaj cov nuj nqis loj uas cov tub ua lag luam taug qab txhua peb lub hlis - txoj kev txo qis, los ntawm kev pov tseg cov cuab tam thiab kev tsim nyiaj ntsuab, ua rau cov khoom lag luam rov qab ntsuas dua. Thaum kawg, ntxhais — lub tsheb fais fab, hydrogen los ntawm Symbio kev sib koom tes khiav nrog Michelin, lub cockpit digital — pub cov dab neeg rov tsim kho dua tshiab, thaum lub hauv paus kev lag luam tseem yog lub tsheb combustion thiab hybrid rau ntau xyoo tseem.
Kev sib raug zoo nrog Hnub qub, tus neeg siv khoom keeb kwm loj tshaj plaws ntawm pawg neeg, ntxiv ib qho kev nyeem tshwj xeeb: cov ntim thiab kev noj qab haus huv nyiaj txiag ntawm lub tuam txhab tsim tsheb Asmeskas-European pub ncaj qha rau hauv cov xaj rau nws tus neeg muab khoom - kev sib raug zoo uas cov tub ua lag luam taug qab ua qhov hloov pauv hauv nws tus kheej txoj cai.
Keeb Kwm Tshuag Forvia thiab Kev Ua Lag Luam
Cov nqe sib koom ua ke qhia txog zaj dab neeg ntawm lub voj voog ntawm lub sector. Faurecia siv xyoo 2010s uas raug nias ntawm cov npoo uas raug nias thiab kev hloov kho tas li, ua ntej Hella yuav - zoo tab sis kim - kaw ua ntej kev cuam tshuam sib law liag: kev tsis txaus ntawm semiconductor, kev poob siab ntawm tus nqi hluav taws xob, kev qeeb ntawm Tebchaws Europe, kev nyuaj siab ntawm Suav. Kev hloov lub npe mus rau Forvia nrog rau theem rov zoo: kev pov tseg ntawm cov haujlwm, kev txo cov nuj nqis, kev hloov kho dua tshiab rau cov ntsiab lus muaj nqis siab dua - khoom siv hluav taws xob thiab lub cockpit.
Cov khoom lag luam tseem ua lag luam qis dua nws cov theem ua ntej muaj teeb meem, uas ua rau muaj kev sib cav tseem ceeb ntawm lub ntsiab lus: puas yog tus nqi lag luam rov qab zoo li qub, lossis tus neeg muag khoom uas tsis muaj txiaj ntsig zoo li yav dhau los?
Txhawm rau txiav txim siab qhov kev ua tau zoo, qhov kev sib piv tseem ceeb yog nrog lwm cov neeg muag khoom uas teev tseg - Magna nyob rau hauv North America, Valeo thiab Plastic Omnium ntawm cov khoom lag luam tsheb Fabkis, Continental nyob rau hauv lub teb chaws Yelemees - es tsis yog nrog cov tuam txhab tsim tsheb lawv tus kheej: cov lag luam, cov nyiaj tau los thiab cov voj voog sib txawv, thiab cov khoom siv tsheb ua raws li kev tsim khoom thaum cov hom lag luam ua raws li kev muag khoom.
Forvia Dividend: Me me tab sis rov qab kho dua
Cov nyiaj faib yog € ib feem, qhov nyiaj tau los kwv yees li % ntawm tus nqi tam sim no. Thaum lub xyoo muaj nuj nqis ntau, kev them nyiaj tau raug ncua tseg kom txo qis kev siv nyiaj - ib qho kev xaiv qub uas cov neeg qiv nyiaj xav tau thiab cov tswv cuab lees txais tsis txaus siab tab sis nkag siab. Nws txoj kev rov qab los, ntawm qib me me, qhia txog pawg neeg txoj kev nyiaj txiag zoo li qub: qhov tseem ceeb tseem yog kev txo cov nuj nqis thiab kev pab nyiaj tus kheej, nrog rau cov nyiaj faib tom qab.
Rau cov neeg ua lag luam tau nyiaj, Forvia tsis yog cov khoom lag luam coupon: nws yog kev ua si rov qab, qhov twg qhov kev cia siab rov qab los ntawm kev nce nqi ntawm cov khoom lag luam yog tias kev ua tiav lees paub qhov kev mus ncig.
Leej twg yog tus tswv Forvia? Lub Peugeot Footprint
Cov feem ntawm cov tswv cuab muaj lub cim keeb kwm: cov txiaj ntsig uas khi rau tsev neeg Peugeot, los ntawm lub tuam txhab tuav Peugeot Invest, tseem yog tus tswv cuab loj tshaj plaws nrog ib feem tseem ceeb ntawm cov peev thiab feem ntau ntawm cov cai pov npav - Fabkis txoj cai pov npav ob zaug uas tau txwv tsis pub ua rau muaj kev ruaj khov. Stellantis kuj tseem khaws ib feem ntawm cov khoom lag luam uas tau txais los ntawm lub sijhawm PSA. Lub hauv paus ruaj khov no nyob ib puag ncig lub koom haum thoob ntiaj teb uas muaj kev ywj pheej, nrog rau cov nyiaj European tswj hwm cov npe.
Rau cov tswv cuab tsawg, cov qauv no coj kev tswj hwm txuas ntxiv mus uas muaj nqis rau cov khoom lag luam uas hloov pauv tas li - tsev neeg tau dhau los ntawm txhua lub voj voog ntawm kev lag luam tsheb - ntawm tus nqi ntawm kev cuam tshuam tsawg dua rau cov kev daws teeb meem, kev xav ntawm tsev neeg kov yeej cov kev xam pom ntawm cov neeg tawm tsam.
Cov Neeg Sib Tw thiab Toj roob hauv pes: Kev Lag Luam Khoom Siv Tsheb Thoob Ntiaj Teb
Cov kev sib tw ua rau Forvia tawm tsam cov tuam txhab loj hauv ntiaj teb: Tebchaws Europe Valeo, Continental thiab Plastic Omnium hauv kev tsim khoom sab hauv thiab khoom siv hluav taws xob, cov neeg ua si Asmeskas xws li Magna nyob rau hauv cov txheej txheem tiav, cov neeg Nyiv Pooj thiab Kauslim hauv lawv cov khw muag khoom hauv tsev, thiab cov neeg ua si Suav teb sai sai txav mus rau hauv kev lag luam tsheb sib tw tshaj plaws hauv ntiaj teb.
Lub tswv yim European digital cockpit - lub dashboard uas sib xyaw cov ntxaij vab tshaus, cov khoom siv hluav taws xob thiab software - sib tshuam nrog cov neeg ua si thev naus laus zis, thaum kev sib ntaus sib tua hydrogen rau cov nkoj loj ua rau Symbio koom tes ua ke nrog Cua Kua thiab Michelin thoob plaws hauv cov roj huv uas muaj nqis. Kev sib piv cov feem pua ntawm cov tuam txhab - tus nqi rau cov nyiaj tau los, tus nqi lag luam rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm - nrhiav txhua tus neeg ua si qhov luv nqi lossis nqi them raws li nws cov nuj nqis thiab cov nyiaj tau los.
Cov Kev Xav ntawm Cov Kws Tshuaj Xyuas thiab Cov Hom Phiaj Nqe
Cov kws tshuaj ntsuam xyuas kev pab txog Forvia tseem dav: cov tsev txhab nyiaj uas npog cov tsheb European tshaj tawm cov lus pom zoo thiab kaum ob lub hlis cov hom phiaj nqi uas lawv qhov kev faib tawm qhia txog kev sib cav sib ceg ntawm cov khoom lag luam - qhov ceev ntawm kev txo qis cov nuj nqis, cov npoo ntawm cov hom phiaj, qhov hnyav ntawm Tuam Tshoj, lub sijhawm faib nyiaj. Cov kev pom zoo tag nrho yuav tsum tau nyeem nrog cov lus ceeb toom ib txwm muaj: cov hom phiaj raug kho dua tom qab txhua qhov kev tshaj tawm cov txiaj ntsig ib nrab xyoo, thiab lawv ua raws li kev ua tiav ntau dua li lawv xav tau.
Peb hnub tseem ceeb: cov txiaj ntsig tag nrho hauv ib xyoos nrog rau cov peev nyiaj siv thiab cov nuj nqis, cov lej ib nrab xyoo nrog cov nyiaj tau los ntawm thaj tsam, thiab cov lus tshaj tawm ntawm kev muag khoom lossis cov ntawv cog lus tseem ceeb uas hloov pauv pawg neeg cov qauv.
Tus nqi ntawm Forvia feem nyeem los ntawm lub lens ntawm cov khoom lag luam cyclical: qhov kev txav mus los ntawm hnub tseem ceeb tsawg dua li qhov sib txawv nyob ib nrab xyoo cov txiaj ntsig, uas feem ntau ntawm cov ntaub ntawv - cov npoo los ntawm thaj chaw, cov nuj nqis net, cov hom phiaj txhua xyoo tau lees paub lossis kho dua tshiab.
Peb lub cim txaus rau kev taug qab: kev ua tau zoo kaum ob lub hlis, uas tso lub rooj sib tham hauv lub voj voog rov zoo; qhov sib txawv mus rau qhov siab tshaj plaws txhua xyoo, qhov qhia txog kev ntseeg siab ntawm kev ua lag luam hauv kev ua tiav tas mus li; thiab ntim, uas nws cov hnub tshaj tawm chij nce siab - cov txiaj ntsig, kev pov tseg, daim ntawv cog lus loj. Cov sijhawm European tsom mus rau kev ua ub no, nrog rau Paris qhib lub qhov rais tsis ruaj khov tshaj plaws rau cov khoom lag luam khi rau cov ntawv xaj ntawm Fabkis cov tsev kawm ntawv.
Rau cov neeg ua lag luam ntiag tug, qhov kev qhuab qhia uas muaj txiaj ntsig tshaj plaws tseem yog qhov yooj yim tshaj plaws: teeb tsa cov qib nkag ua ntej nrog cov lus txib txwv, thiab cia cov txiaj ntsig tshaj tawm - tsis yog kev sib tham ua lag luam - ua rau muaj kev txiav txim siab.
Forvia thiab Kev Hloov Pauv ntawm Lub Tsheb: Kev Loj Hlob Kev Sib Tw
Pawg neeg tau teeb tsa nws txoj kev tsim kho tshiab nyob ib puag ncig peb qhov chaw ntawm kev loj hlob ntawm cov ntsiab lus. Tshuaj yej lub cockpit digital ruaj khov: cov dashboards sib dua uas sib xyaw cov ntxaij vab tshaus thiab Hella electronics, muag tus nqi ntxiv los ntawm kilo qhov twg tus neeg muag khoom keeb kwm siv los muag cov yas molded.
Kev txav mus los huv sidhau ntawm cov tshuab pa tawm hauv kev poob qis, cov kev daws teeb meem rau cov hybrids - uas txuas ntxiv cov ntsiab lus combustion los ntawm kev hloov pauv - thiab Symbio roj hlwb rau cov nkoj loj, qhov twg Tebchaws Europe pom lub cav tshiab ntawm kev loj hlob ntawm kev lag luam. Kev txo qis ntawm cov cim taw qhia, thaum kawg: cov ntaub ntawv rov ua dua tshiab, cov cockpits nyias dua, cov neeg tsim tsheb cov kev cai ESG - kev sib cav muag khoom uas tau dhau los ua tus qauv kev sib tw.
Cov kev twv txiaj no tseem tsis tau hnyav npaum li lub hauv paus keeb kwm, tab sis lawv tsim cov qauv ntawm kaum xyoo: qhov ntawd yog qhov uas qhov kev ntsuas rov qab ntawm cov khoom lag luam yuav raug txiav txim siab, ntau dua li qhov ntim tag nrho.
Forvia haum rau hauv Portfolio qhov twg?
Yuav tsum tau soj ntsuam Forvia ua ib qho khoom lag luam rov qab los ntawm kev voj voog: tsis yog cov nyiaj faib tawm tiv thaiv lossis kev loj hlob ntawm thev naus laus zis ruaj khov - kev twv rau kev ua tiav ntawm txoj kev npaj hauv ib qho kev lag luam uas xav tau ntau. Kev coj ua faib khoom tsim nyog: ib qho chaw satellite, ua rau hauv cov ntu tom qab kev kho loj dua li ntawm cov ncov voj voog, thiab rov ntsuas dua ntawm txhua qhov npoo thiab kev tso tawm cov nuj nqis.
Cov tub ua lag luam uas xav tau kev pom zoo rau lub sector yam tsis muaj kev twv txiaj tshwj xeeb rau cov khoom lag luam nyiam cov pob khoom sib txawv ntawm cov neeg muab khoom - Magna nyob rau sab Asmeskas, Valeo nyob rau sab Fabkis - uas muab kev pheej hmoo ntawm kev ua tiav rau txhua pawg. Dab tsi uas kev qhuab qhia qhia kom tsis txhob ua: kev ua kom cov khoom lag luam ntau dhau vim tias qhov luv nqi zoo li pom tseeb - qhov luv nqi tuaj yeem raug lees paub ntev, thiab kev ua lag luam khoom siv tsheb tau ua pov thawj ntau dua ib zaug.
Cov Ntaub Ntawv Nyiaj Txiag Forvia
Cov cim qhia hauv qab no qhia txog kev nyeem ntawv tseem ceeb ntawm cov khoom lag luam; cov lej ntxaws ntxaws tau muab los ntawm peb pab neeg cov ntaub ntawv thiab hloov kho tshiab txhua zaus tso tawm cov txiaj ntsig.
|Metric
|Tus nqi
|lub sij hawm
|Nyiaj Khwv Nyiaj
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|Kev khiav haujlwm ntawm npoo
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|Cov nuj nqis nuj nqis
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|Muaj nyiaj pub dawb ntws
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|Kev faib tawm ib feem
|€ (nyob)
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|Kev lag luam cap
|saib tus nqi × cov feem
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Puas yog Forvia yog Kev Nqis Peev Zoo hauv xyoo 2026? Lub Zog thiab Kev Pheej Hmoo
Lub zog ntawm rooj plaub yog nyob rau hauv qhov chaw thiab tus nqi: Tebchaws Europe tus lej ib tus neeg muab khoom hauv cov lag luam uas nyuaj rau tawm txawv teb chaws, cov khoom lag luam nplua nuj los ntawm Hella electronics, kev raug rau cov ntsiab lus ntawm lub tsheb loj hlob (cockpit, kev nyab xeeb, hybrid), thiab kev ntsuas tus nqi uas tseem muaj nqi ntau ntawm kev tsis ntseeg - lub cim ntawm cov khoom lag luam rov qab los.
Cov kev pheej hmoo muaj qhov hnyav tiag tiag nrog rau: cov nuj nqis uas tau txais los ntawm kev yuav khoom, uas txwv tsis pub muaj chaw rau kev txav mus los; kev vam khom rau cov khoom tsim tawm hauv Tebchaws Europe thiab Suav teb; qhov kev nyuaj siab ntawm tus nqi tas li uas cov tuam txhab tsim tsheb tsim; kev sib tw los ntawm cov neeg muab khoom hauv Suav teb, suav nrog kev lag luam xa khoom tawm; thiab kev ua haujlwm ntawm txoj kev npaj hloov pauv uas yuav tsum ua tiav nws cov lus cog tseg txhua xyoo.
Ntawm cov Tshuag no ntau dua li feem ntau, tus neeg nqis peev yuav txoj kev rov zoo dua li qhov xwm txheej ua tiav - nrog rau qhov tsis ruaj khov uas nrog rau hom kev twv txiaj no.
|Muaj zog
|Txaus ntshai
|Cov lag luam European tus lej ib, uas muaj zog heev
|Cov nuj nqis tau txais los ntawm kev yuav Hella
|Cov ntsiab lus loj hlob: khoom siv hluav taws xob, cockpit
|Kev vam khom rau cov tsheb hauv Tebchaws Europe / Tuam Tshoj
|Hydrogen ntawm Symbio (nrog Michelin)
|Kev nyuaj siab txog tus nqi tas li los ntawm cov tuam txhab tsim tsheb
|Kev ntsuas tus nqi rov qab los
|Kev nce ntawm cov neeg muab khoom hauv Suav teb
|Kev tuav feem ruaj khov (Peugeot Invest)
|Kev ua tiav ntawm qhov margin tseem yuav tsum tau ua pov thawj
Ib lub Tshuag Fabkis uas teev nyob rau hauv Euronext Paris, Forvia tuaj yeem yuav tau hauv ib qho PEA — qhov qhwv uas pheej yig tshaj plaws rau tus neeg nyob hauv Fabkis — lossis hauv tus account brokerage tus qauv nrog tus broker muab kev nkag mus rau Paris Stock Exchange; txhua tus broker hauv peb online brokers kev sib piv suav nrog Euronext. Vim tias cov khoom lag luam pauv hauv euros, tsis muaj nqi hloov pauv txiaj.
Nyob rau hauv ib qho cyclical Tshuag nrog ib nrab xyoo-txwm daim ntawv qhia hnub, ib tug txwv kev txiav txim tiv thaiv cov qhov sib txawv nyob ib puag ncig cov txiaj ntsig tso tawm, thiab kev nqis peev hauv cov tranches ua rau qhov nkag mus uas ib txwm nyuaj rau lub sijhawm ntawm kev ua si rov qab. Rau kev lag luam ntau yam khoom muaj nqis tshaj li cov khoom lag luam, cov platform tshwj xeeb tseem tuaj yeem nkag tau los ntawm qhib ib tus account nrog Vantage →Peb phau ntawv qhia rau kev yuav cov khoom lag luam npog tag nrho txoj kev taug kev, thiab qhov profile ntawm nws cov neeg siv khoom tseem ceeb Hnub qub qhia txog kev sib txuas lus ntawm tus neeg tsim khoom tsheb thiab tus neeg muab khoom.
Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Forvia Stock
Qhov txawv ntawm Faurecia thiab Forvia yog dab tsi?
Tsis muaj dab tsi los ntawm lub tuam txhab qhov kev xav: Forvia yog lub npe tshiab uas Faurecia tau siv hauv xyoo 2022 tom qab kev yuav Hella, los cim qhov kev tsim ntawm ib pawg loj dua. Lub cim qhia tau hloov pauv raws li - Faurecia feem tau dhau los ua Forvia feem - tsis muaj kev ua haujlwm peev rau tus tswv cuab ib leeg.
Puas yog Forvia tsim nyog rau PEA?
Yog: ib lub tuam txhab Fabkis uas teev nyob rau hauv Euronext Paris, cov khoom lag luam haum rau hauv PEA zoo li txhua feem ntawm Fabkis, nrog kev zam se rau cov nyiaj tau los tom qab tsib xyoos ntawm kev tuav - qhov zoo siab txais tos ntawm cov khoom lag luam rov qab los, qhov twg cov nyiaj tau los xav tau tsim ntau xyoo es tsis yog peb lub hlis.
Cov Neeg Siv Khoom Tseem Ceeb ntawm Forvia Yog Leej Twg?
Cov tuam txhab tsim tsheb loj hauv ntiaj teb, nrog rau keeb kwm tsom mus rau Stellantis - ib qho keeb kwm ntawm PSA txuas - ua ke los ntawm cov pab pawg German, Fabkis, Suav thiab Asmeskas. Kev sib txawv ntawm cov neeg siv khoom tab tom nce qib nrog Hella electronics, uas hais txog ntau yam platforms.
Dab tsi yog qhov kev pheej hmoo tseem ceeb ntawm Forvia Tshuag?
Kev sib xyaw ua ke ntawm cov nuj nqis thiab cov voj voog: cov nuj nqis tseem ceeb ntsib cov tsheb European thiab Suav tsis paub meej thiab kev nyuaj siab rau tus nqi tas mus li. Txoj kev txo qis ntawm cov nuj nqis yuav qeeb qeeb yog tias kev tsim khoom poob qis - yog li ntawd cov khoom lag luam tsis ruaj khov thaum muaj kev xav tsis zoo hauv kev lag luam.
Forvia qhov txuas nrog Hydrogen yog dab tsi?
Pawg neeg no muaj, nrog rau Michelin, lub koom haum Symbio, uas tsim cov roj cell rau cov tsheb thauj khoom hnyav - tsheb thauj khoom, tsheb van, thiab tsheb npav. Nws yog ib qho kev xaiv loj hlob ntawm kev siv hydrogen, tseem tsis tau muaj txiaj ntsig zoo rau cov nyiaj tau los ntawm pawg neeg, tab sis nws yog qhov tseem ceeb rau nws txoj haujlwm hauv kev siv hluav taws xob huv.
Cov Key Takeaways
- SauEuronext Paris, daim ntawv cim FRVIA, hauv euros — PEA tsim nyog.
- Profile: Lub tuam txhab muab khoom siv tsheb loj tshaj plaws hauv Tebchaws Europe (chaw zaum, sab hauv, kev txav mus los huv si, Hella cov khoom siv hluav taws xob).
- Tus nqi tsav tsheb: kev tsim tsheb thoob ntiaj teb, cov nyiaj tau los, kev txo qis cov nuj nqis tom qab Hella, cov ntsiab lus (cockpit, Symbio hydrogen).
- Faib: txo qis, rov qab los tom qab xyoo tshuav nuj nqis - ib qho profile rov qab los, tsis yog kev ua si nyiaj tau los.
- Tseem ceeb txaus ntshai: cov nuj nqis + kev hloov pauv + kev sib tw ntawm Suav teb - qhov chaw teeb tsa rau qhov xwm txheej qeeb, nrog rau kev rov ntsuam xyuas dua ntawm txhua qhov npoo thiab kev tso tawm cov nuj nqis.
- xyuas: cov txiaj ntsig ib nrab xyoo (cov npoo ntawm thaj tsam), kev muag khoom pov tseg, phau ntawv xaj - peb hnub uas txiav txim siab qhov kev ntsuas dua.