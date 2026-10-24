Yuav Ua Li Cas Yuav Cov Tshuag: Cov Lus Qhia Ib Kauj Ruam Rau Xyoo 2026

Yuav Ua Li Cas Yuav Cov Tshuag: Yam Koj Yuav Tsum Paub Ua Ntej Koj Pib
Kev kawm yuav cov khoom lag luam pib nrog kev paub tias koj muaj dab tsi tiag. Ib feem yog ib feem ntawm kev muaj nyob hauv ib lub tuam txhab uas muaj npe: nws muab cai rau koj kom tau ib feem ntawm cov nyiaj tau los (cov nyiaj faib), kev pov npav ntawm lub rooj sib tham txhua xyoo ntawm cov tswv cuab thiab kev koom tes hauv tus nqi ntawm lub tuam txhab, uas muaj tus nqi txhua hnub ntawm kev ua lag luam khoom lag luam.
Cov khoom lag luam muaj ntau hom - tus neeg tuav lossis sau npe nyob ntawm seb lawv tuav li cas, teev npe lossis tsis teev npe - tab sis feem ntau ntawm cov tub ua lag luam muag khoom tsuas yog yuav cov khoom lag luam teev npe, pauv tau hauv vib nas this ntawm kev ua lag luam tswj hwm. Tsis zoo li kev ntseeg nrov, koj tsis tas yuav nplua nuj kom pib: feem ntau cov neeg ua lag luam online cia koj yuav cov khoom lag luam rau me li ob peb kaum ob euros, lossis tsawg dua nrog cov xaj me me.
Ua ntej koj yuav koj thawj feem, nco ntsoov ib txoj cai tseem ceeb: cov peev nyiaj uas tau nqis peev tsis tau lees paub. Ib feem tuaj yeem nce tus nqi hauv ob peb xyoos, tab sis nws kuj tuaj yeem poob nws, qee zaum tam sim ntawd. Yog vim li cas txhua qhov kev yuav khoom yuav tsum haum rau lub sijhawm ntev - zoo dua tsib xyoos lossis ntau dua - nrog rau cov nyiaj pabcuam thaum muaj xwm txheej ceev uas twb tau teeb tsa tseg rau sab. Txhawm rau nkag siab txog kev ua lag luam ua haujlwm li cas, peb cov lus qhia ntawm Tshuag lag luam piav qhia txog lub luag haujlwm ntawm cov kev sib pauv xws li Euronext Paris.
Vim Li Cas Yuav Cov Tshuag? Cov Nyiaj Rov Qab, Cov Nyiaj Faib thiab Kev Pheej Hmoo
Cov tub ua lag luam muag khoom xaiv yuav cov khoom lag luam rau peb qho laj thawj tseem ceeb. Thawj qhov yog kev ua tau zoo: dhau lub sijhawm ntev, lub khw muag khoom lag luam tau xa cov nyiaj rov qab ntau dua li cov khoom txuag nyiaj nyab xeeb, pauv rau qhov tsis ruaj khov ntau dua. Qhov thib ob yog cov nyiaj tau los: ntau lub tuam txhab them nyiaj faib txhua xyoo, uas tuaj yeem rov nqis peev kom tau txais txiaj ntsig los ntawm kev loj hlob sib xyaw. Qhov thib peb yog kev tiv thaiv kev nce nqi: cov tuam txhab hloov kho lawv cov nqi, thiab lawv cov nyiaj tau los tuaj yeem taug qab tus nqi ntawm kev ua neej nyob uas nce siab.
Cov nyiaj faib yuav tsum tau saib ze dua, vim nws ua rau muaj ntau cov nyiaj rov qab los. Lub tuam txhab uas tsim cov nyiaj tau los tuaj yeem faib ib feem ntawm lawv rau nws cov tswv cuab, feem ntau ib xyoos ib zaug hauv Fabkis thiab txhua peb lub hlis hauv Tebchaws Meskas. Tus nqi, uas tau hais tawm ntawm lub rooj sib tham dav dav, yeej tsis tau lees paub: nws ua raws li kev noj qab haus huv ntawm lub lag luam, thiab qee lub tuam txhab nyiam pab nyiaj rau lawv txoj kev loj hlob es tsis txhob them tawm.
Cov nyiaj faib tawm - cov nyiaj faib txhua xyoo faib los ntawm tus nqi sib koom - ua rau nws muaj peev xwm sib piv cov khoom lag luam nrog ib leeg, thiab kev rov nqis peev cov nyiaj them no yog, dhau sijhawm, qhov muaj zog tshaj plaws ntawm kev ua tau zoo mus sij hawm ntev.
Cov txiaj ntsig no muaj tus nqi. Tus nqi ntawm ib feem ntawm cov khoom lag luam nyob ntawm lub tuam txhab cov txiaj ntsig, nws qhov kev xav thiab lub siab ntawm kev ua lag luam: ib feem tuaj yeem poob 20% hauv ob peb lub lis piam ntawm ib qho kev ceeb toom txog cov nyiaj tau los. Kev sib txawv - faib koj cov peev txheej thoob plaws ntau lub tuam txhab, ntau lub koom haum thiab ntau thaj chaw - tseem yog qhov kev tiv thaiv zoo tshaj plaws tiv thaiv kev pheej hmoo idiosyncratic, hauv lwm lo lus, qhov kev pheej hmoo tshwj xeeb rau ib lub tuam txhab. Kev pheej hmoo txiaj ntsig ntxiv thaum koj yuav cov khoom lag luam uas muaj npe hauv lwm cov txiaj ntsig tsis yog euro.
Yog koj xav yuav cov khoom lag luam hauv Fabkis teb, koj yuav tsum xub qhib ib tus account tshwj xeeb nrog ib tus broker: ib qho Plan d'Épargne en Actions (PEA, txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis uas tau txais txiaj ntsig se) lossis ib tus account securities ordinary (CTO, ib tus account securities standard). Qhov kev xaiv no txiav txim siab koj txoj kev them se thiab koj lub ntiaj teb kev nqis peev, thiab nws tsim nyog xav ob feeb.
PEA: Ib qho txiaj ntsig se rau cov Tshuag European
Lub PEA cia koj yuav cov feem ntawm cov tuam txhab European hauv daim ntawv them se zoo: tom qab tsib xyoos ntawm kev tuav, cov nyiaj tau los ntawm peev raug zam los ntawm se nyiaj tau los (tsuas yog cov nyiaj pab rau zej zog xwb). Cov nyiaj pab raug txwv rau € 150,000, txawm li cas los xij, thiab cov tuam txhab uas tsis yog European raug tsis suav nrog, nrog rau feem ntau ntawm cov khoom lag luam hauv Asmeskas.
Tus account ruaj ntseg txheem tsis muaj kev txwv rau kev koom tes thiab muab kev nkag mus rau txhua lub khw muag khoom hauv ntiaj teb: New York, Tokyo, London, Frankfurt lossis Paris. Hauv kev pauv pauv, cov nyiaj tau los ntawm peev thiab cov nyiaj faib raug them se txhua xyoo, txawm tias ntawm qhov ntsuas se nyiaj tau los nce qib lossis ntawm tus nqi se tiaj tus Fabkis (PFU, 30%).
|Kauj
|PEA
|Tus account sib koom ua tus qauv (CTO)
|Lub ntiaj teb kev nqis peev
|Cov Tshuag European thiab ETFs
|Tag nrho cov kev sib pauv khoom lag luam hauv ntiaj teb
|Qhov siab tshaj plaws ntawm kev pab nyiaj
|€150,000
|tsis muaj leej twg
|Se rau cov nyiaj tau los ntawm peev
|Kev zam se nyiaj tau los tom qab 5 xyoos
|Se Fabkis tiaj tus (PFU) ntawm 30% lossis qib nce qib
|Kev rho tawm ua ntej 5 xyoos
|Tej zaum yuav tsum kaw txoj kev npaj, them se
|Tsis muaj kev txwv lub sijhawm tuav
|Teb Chaws Asmeskas Tshuag
|Tsis tsim nyog ncaj qha
|Yog
Hauv kev xyaum, ntau tus tub ua lag luam muab ob qho ua ke: PEA rau European core, tus account txheem rau cov khoom lag luam thoob ntiaj teb thiab Asmeskas. Paris Tshuag Lag Luam tseem yog qhov chaw nkag mus rau PEA, nrog rau cov chips xiav ntawm CAC 40.
Yuav Ua Li Cas Yuav Cov Tshuag Hauv 4 Kauj Ruam
Kev yuav cov khoom lag luam tau dhau los ua ib qho txheej txheem yooj yim uas koj tuaj yeem ua tiav hauv online: feem ntau cov tub ua lag luam Fabkis tam sim no siv txoj kev no, los ntawm lub khoos phis tawj lossis lub xov tooj ntse. Nov yog yuav ua li cas yuav cov khoom lag luam ntawm kev sib pauv hauv plaub kauj ruam, txij li qhib tus account mus rau kev ua tiav qhov kev txiav txim.
Kauj Ruam 1: Xaiv Ib Tus Neeg Ua Lag Luam Online Uas Tsim Nyog
Tus broker yog tus neeg nruab nrab uas yuav tsum tau ua ntawm koj thiab lub khw: nws yog tus broker uas xa koj cov xaj mus rau lub khw pauv. Yog li ntawd, kev kawm yuav cov khoom lag luam hauv online pib nrog qhov kev xaiv no. Peb qhov kev ntsuas pab koj xaiv qhov chaw zoo tshaj plaws los yuav cov khoom lag luam rau koj qhov profile: cov nqi tiag tiag (cov nqi commission, cov nqi saib xyuas, cov nqi hloov pauv txiaj), kev tswj hwm los ntawm lub koom haum lees paub xws li AMF (Fabkis tus neeg tswj hwm kev lag luam nyiaj txiag), thiab qhov zoo ntawm lub platform siv.
Lo lus nug tsis yog qhov twg yuav cov khoom lag luam lawm - muaj ntau lub platform - tab sis cov neeg ua lag luam twg ua ke kev ruaj ntseg, kev tswj hwm tus nqi thiab cov cuab yeej nkag siab. Tshuaj yej cov neeg ua lag luam piv rau ntawm peb nplooj ntawv tshwj xeeb npog feem ntau ntawm cov kev muab rau cov tub ua lag luam Fabkis. Yog tias koj tab tom nrhiav rau ntau txoj kev tswj hwm, kev lag luam-taw qhia, koj tuaj yeem ua tau qhib ib tug account nrog Vantage →.
Kauj Ruam 2: Qhib thiab Muab Nyiaj Rau Koj Tus Account
Kev qhib ib tus account sib koom ua lag luam lossis PEA ua tiav hauv online li kaum tsib feeb: daim ntawv pov thawj tus kheej, pov thawj chaw nyob, cov ntaub ntawv hauv tuam txhab nyiaj thiab daim ntawv nug txog kev paub feem ntau yog txhua yam uas nws xav tau. Thaum pom zoo, koj them nyiaj rau tus account los ntawm kev hloov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj; feem ntau cov neeg ua lag luam xav tau qhov tso nyiaj thawj zaug ntawm € 100 txog € 500, thaum qee tus tsis xav tau dab tsi li.
Kauj Ruam 3: Xaiv Cov Tshuag Yuav
Tom qab ntawd los txog qhov kev xaiv. Muaj ob txoj hauv kev sib koom ua ke: kev tshuaj xyuas tseem ceeb, uas kawm txog cov nyiaj ntawm lub tuam txhab (kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los, kev ua lag luam tau zoo, cov nuj nqis, txoj cai faib nyiaj), thiab kev tshuaj xyuas kev siv tshuab, uas nyeem cov ntawv qhia nqi.
Muaj peb yam ntsuas txaus rau tus neeg pib tshiab los tshuaj xyuas cov khoom lag luam: P/E ratio (tus nqi faib los ntawm cov nyiaj tau los ib feem), uas piv tus nqi them nrog cov nyiaj tau los; cov nyiaj faib, uas ntsuas cov nyiaj tau los them tawm; thiab cov nuj nqis net piv rau cov peev txheej ntawm cov tswv cuab, uas qhia txog lub zog ntawm cov qauv nyiaj txiag. Lub tuam txhab uas muaj nuj nqis tsawg, muaj txiaj ntsig, thiab nkag siab zoo dua li lub tswv yim zoo tab sis tsis meej.
Rau thawj zaug yuav khoom, cov tuam txhab loj ntawm CAC 40 — cov tuam txhab uas muaj txiaj ntsig, cov tuam txhab uas cov kws tshuaj ntsuam xyuas feem ntau them — muab qhov nkag mus rau qhov chaw ntsiag to dua li cov tuam txhab me me uas tsis ruaj khov. Peb cov nplooj ntawv qhia txog cov khoom lag luam, xws li qhov uas tau mob siab rau LISI Tshuag, ib tus kws tshwj xeeb hauv kev sib dhos tseem ceeb hauv aerospace, qhia seb yuav nyeem cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov khoom lag luam uas teev nyob rau hauv Paris li cas.
Kauj Ruam 4: Tso Koj Daim Ntawv Yuav Khoom
Kauj ruam kawg: los ntawm lub platform ntawm tus broker, koj tshawb nrhiav cov khoom lag luam los ntawm nws lub npe lossis tus lej (mnemonic lossis ticker), sau qhov ntau - cov khoom lag luam tam sim no tuaj yeem yuav los ntawm chav tsev lossis hauv feem ntawm feem ntau cov brokers - xaiv hom kev txiav txim, tom qab ntawd paub meej. Thawj zaug koj yuav cov khoom lag luam ntawm kev sib pauv, npaj tso koj qhov kev txiav txim deb ntawm qhov qhib, hauv kev ua lag luam ntsiag to: koj yuav saib phau ntawv txiav txim los rau lub neej thiab tus nqi ua tiav tshwm sim.
Kev ua tiav yuav luag tam sim ntawd thaum lub sijhawm ua lag luam; cov feem yuav tshwm sim hauv koj daim ntawv teev npe, nrog rau cov lus qhia lees paub kev lag luam.
Tso Ib Qho Kev Txiav Txim Rau Tshuag: Piav Qhia Txog Hom Kev Txiav Txim
Ib daim ntawv xaj yuav khoom tsis yog ib lub tswv yim xwb: hom ntawv xaj uas koj xaiv txiav txim siab tus nqi uas koj yuav raug them, thiab qee zaum seb koj puas yuav raug them. Daim ntawv xaj ua lag luam (lossis daim ntawv xaj txwv tsis pub muaj kev txwv ntawm qee tus neeg ua lag luam) yuav tam sim ntawd ntawm tus nqi zoo tshaj plaws: nws lav qhov kev ua tiav, tsis yog tus nqi. Daim ntawv xaj txwv tsuas yog raug them ntawm tus nqi koj teem, lossis zoo dua: nws lav tus nqi, tsis tau ua tiav.
Ib qho kev txiav txim nres hloov mus ua ib qho kev txiav txim ua lag luam thaum tus nqi mus txog qib pib: nws feem ntau yog siv los tiv thaiv ib txoj haujlwm tiv thaiv kev poob.
Ib qho piv txwv ua rau lub tshuab ua tau zoo. Xav txog ib qho khoom lag luam uas muaj nqe € 50 uas koj xav yuav yam tsis tas them ntau dua: koj tso ib qho kev txiav txim txwv ntawm € 50, siv tau txog thaum raug tshem tawm. Yog tias lub khw lag luam pauv ntawm € 49.80, koj qhov kev txiav txim yuav puv ntawm € 49.80 - tus nqi zoo tshaj plaws muaj nyob rau hauv koj qhov kev txwv. Yog tias qhov feem nce mus txog € 52, koj qhov kev txiav txim tos hauv phau ntawv txiav txim kom txog thaum tus nqi rov qab los, lossis kom txog thaum nws raug tshem tawm.
Yog tias muaj kev txiav txim ua lag luam hauv tib qho xwm txheej, koj yuav raug sau tam sim ntawd, tab sis ntawm € 52. Yog li ntawd, hom kev txiav txim zoo nyob ntawm koj qhov tseem ceeb: kev paub tseeb ntawm kev yuav, lossis kev paub tseeb ntawm tus nqi.
Qhov chaw siv tau zoo tshaj plaws yog: daim ntawv xaj hnub tas sij hawm thaum kaw yog tias tsis tau sau tiav, thaum daim ntawv xaj uas them nyiaj tas sij hawm yuav tseem siv tau kom txog thaum nws raug rho tawm. Lub sijhawm kuj tseem ceeb: thaum qhib, tus nqi tuaj yeem hloov pauv tau vim tias phau ntawv xaj yuav tshuaj xyuas cov xov xwm hmo ntuj. Cov tub ua lag luam uas ua siab ntev feem ntau nyiam tso lawv cov ntawv xaj nruab nrab ntawm lub sijhawm, thaum cov nyiaj ntsuab nyob rau qhov siab tshaj plaws hauv cov peev txheej loj.
Cov Nqi Yuav Tsum Tau Txais Thaum Koj Yuav Cov Tshuag
Cov nqi them feem ntau yog nyob ntawm kev ua tau zoo, tshwj xeeb tshaj yog rau cov khoom me me: kev txheeb xyuas lawv ua ntej xaiv tus broker yog ib qho ntawm cov cwj pwm uas ua rau tus neeg nqis peev uas npaj txhij sib txawv. Plaub pawg tseem ceeb. Cov nqi ua lag luam, uas raug them rau txhua qhov kev txiav txim, suav nrog dawb (cov kev tshaj tawm lossis cov neeg ua lag luam uas tsis muaj nqi ntawm qee qhov kev sib pauv) mus rau ob peb kaum ob euros nyob ntawm tus broker thiab kev ua lag luam. Cov nqi saib xyuas, uas raug them txhua xyoo rau cov khoom koj tuav, feem ntau tau ploj mus ntawm cov neeg ua lag luam online tab sis tseem muaj nyob ntawm qee lub tsev txhab nyiaj ib txwm muaj.
Cov nqi hloov pauv txiaj siv rau cov khoom lag luam hauv cov txiaj txawv teb chaws: lawv tus nqi, feem ntau ntawm 0.1% thiab 0.5% ntawm qhov kev lag luam, yuav tsum tau them rau txhua qhov kev hloov pauv euro-dollar lossis euro-pound. Thaum kawg, se kev lag luam nyiaj txiag Fabkis (FTT) ntawm 0.3% siv rau kev yuav cov khoom lag luam Fabkis loj, txog li qhov txwv ntawm cov se uas yuav tsum tau them rau ib qho kev lag luam.
Txoj cai siv tau: ntxiv cov nyiaj ua haujlwm + txiaj + FTT los kwv yees tus nqi tag nrho ntawm kev yuav khoom, thiab piv rau tag nrho cov nyiaj ntawd nrog cov nyiaj uas tau nqis peev. Peb muaj € 500 kev yuav khoom, € 5 hauv cov nqi twb txhais tau tias 1% ntawm av kom ua tiav ua ntej koj tau txais txiaj ntsig.
Yuav Ua Li Cas Cov Tshuag Thiaj Li Them Se: PFU, Progressive Scale thiab PEA Cov Txiaj Ntsig
Hauv tus account qhia txog feem, cov nyiaj tau los raug them se hauv ib qho ntawm ob txoj kev. Los ntawm lub neej ntawd, tus nqi se tiaj tus (PFU), hu ua Fabkis tus nqi tiaj tus, them se cov nyiaj tau los ntawm peev thiab cov nyiaj faib ntawm 30% - qhov sib npaug ntawm 12.8% se nyiaj tau los thiab 17.2% cov nyiaj pab rau zej zog.
Ua ib qho kev xaiv, koj tuaj yeem xaiv qhov ntsuas se nyiaj tau los nce qib: tsim nyog yog tias koj qhov kev faib nyiaj tsawg, tshwj xeeb tshaj yog vim tias cov nyiaj faib ces tau txais txiaj ntsig los ntawm 40% kev tso cai, siab dua € 50,000 ntawm cov nyiaj tau los rau ib tus neeg nyob ntawm qhov xwm txheej. Qhov kev xaiv tau tshaj tawm rau xyoo tom ntej thiab tuaj yeem hloov kho los ntawm pawg nyiaj tau los.
Lub PEA hloov qhov sib npaug: tom qab tsib xyoos ntawm kev tuav, kev rho nyiaj raug zam los ntawm se nyiaj tau los; tsuas yog 17.2% kev pabcuam hauv zej zog siv rau cov nyiaj tau los. Ua ntej tsib xyoos, kev rho nyiaj ntxiv cov txiaj ntsig rau koj cov nyiaj tau los uas yuav tsum tau them se (lossis rau PFU nyob ntawm lub sijhawm qhib txoj kev npaj), uas ua rau kev tawm sai sai kim heev. Cov nyiaj faib tau txais hauv txoj kev npaj tsis muaj kev them se ntev npaum li lawv tau rov nqis peev dua: qhov ntawd yog lub cav ntawm kev sib xyaw ua ke dhau lub sijhawm ntev.
Yuav Ua Li Cas Yuav Cov Tshuag Rau Cov Neeg Pib Tshiab: Cov Tshuag Twg Yuav Xaiv?
Qhov yuam kev thawj zaug ntawm tus neeg pib tshiab yog kev nrhiav cov khoom lag luam "zoo". Nws tsis muaj nyob: muaj cov tuam txhab uas koj nkag siab txog lawv txoj kev lag luam, uas lawv txoj kev noj qab haus huv nyiaj txiag ruaj khov thiab uas lawv tus nqi yuav khoom tso rau ntawm qhov kev nyab xeeb. Peb tsev neeg ntawm cov khoom lag luam ua rau kev pib yooj yim dua. Cov tuam txhab loj uas teev nyob rau hauv Paris - kua thiab feem ntau them cov nyiaj faib tsis tu ncua - tsim lub hauv paus tseem ceeb.
Cov khoom lag luam tiv thaiv thiab aerospace qhia txog cov lag luam uas muaj kev cuam tshuam loj rau kev nkag mus: cov Dassault Aviation Tshuag nplooj ntawv, piv txwv li, piav qhia txog phau ntawv xaj uas kav ntev ntau xyoo, ib daim ntawv qhia txog cov neeg ua lag luam ntev uas txaus siab rau.
Cov khoom lag luam cyclical, xws li tsheb lossis tshuaj lom neeg, xav tau kev saib xyuas ntau dua: lawv ua rau cov voj voog kev lag luam loj hlob hauv ob qho kev taw qhia - zaj dab neeg ntawm Rheinmetall Tshuag qhia tau tias kev sib koom ua ke ntawm kev tiv thaiv tuaj yeem teb sai npaum li cas rau geopolitics nrog rau kev txiav txim phau ntawv.
Rau cov neeg uas tsis xav xaiv cov khoom lag luam ib leeg, ETFs (cov nyiaj pauv pauv) yuav rov ua cov ntsuas xws li CAC 40 lossis MSCI World rau ob peb feem kaum ntawm ib feem pua ntawm cov nqi txhua xyoo: kev yuav cov khoom lag luam los ntawm ETF txhais tau tias yuav tag nrho lub khw hauv ib qho kev txiav txim. Peb cov nplooj ntawv ntawm cov khoom lag luam thoob ntiaj teb, xws li Ericsson Tshuag or Cov Tshuag Honeywell, kuj qhia txog yuav ua li cas kom muaj ntau yam dhau ntawm ciam teb Fabkis thaum tseem khaws txoj hauv kev tseem ceeb.
Yuav Cov Tshuag Tebchaws Meskas los ntawm Fabkis
Cov chaw pauv lag luam hauv Tebchaws Meskas feem ntau yog cov peev txheej thoob ntiaj teb: yog tsis muaj lawv ces koj lub ntiaj teb kev nqis peev yuav me zuj zus. Yuav kom yuav cov khoom lag luam hauv Tebchaws Meskas, koj xav tau ib tus account share standard (cov khoom lag luam hauv Tebchaws Meskas tsis tsim nyog rau PEA), ib tus broker uas nkag mus rau Nasdaq thiab NYSE, thiab ua tib zoo saib xyuas cov txiaj: cov khoom lag luam raug yuav hauv cov nyiaj daus las, thiab txhua qhov kev hloov pauv muaj tus nqi - ib feem ntawm kev nqis peev hauv cov khoom lag luam sab nraum thaj tsam euro. Feem ntau cov broker muab cov account txiaj los txwv kev hloov pauv rov qab los.
Cov feem sib koom ua ke, muaj nyob rau ntawm cov neeg ua lag luam thoob ntiaj teb xws li Cov Kev Sib Tham Sib Tham, cia koj nqis peev rau tus nqi tsis hloov pauv - piv txwv li € 50 - hauv cov khoom lag luam uas tus nqi ib chav khiav ntau dua ntau pua duas las. Ntawm sab se, cov nyiaj faib hauv Tebchaws Meskas yuav tsum tau them se 15% thaum daim ntawv W-8BEN tau xa mus rau koj tus broker kom raug; tus nqi ntawd ces tuaj yeem suav nrog raws li daim ntawv cog lus se Fabkis-Tebchaws Meskas.
6 Qhov Yuam Kev Uas Yuav Tsum Tsis Txhob Ua Ntej Yuav Koj Cov Tshuag Thawj Zaug
Tus cwj pwm muaj qhov hnyav npaum li kev xaiv cov khoom lag luam. Muaj rau qhov yuam kev uas tshwm sim tsis tu ncua ntawm cov neeg pib tshiab.
- Kev nqis peev nyiaj uas koj yuav tsum tau ua: cov nyiaj uas muab tso rau hauv cov khoom lag luam yuav tsum muaj peev xwm nyob twj ywm rau ntau xyoo; kev yuam tawm hauv kev ua lag luam poob qis hloov pauv qhov kev hloov pauv mus rau qhov poob mus tas li.
- Kev twv txhua yam rau ntawm ib qho Tshuag: kev tsom mus rau qhov siab tshaj plaws ua rau muaj txiaj ntsig ntau tshaj plaws - thiab qhov poob peev xwm; kev sib txawv tseem yog tib qho pluas su dawb hauv kev nyiaj txiag.
- Kev yos hav zoov rau qhov chaw nkag zoo meej: tsis muaj leej twg yuav khoom hauv qab; kev suav tus nqi nruab nrab ntawm ib duas las (tus nqi ruaj khov txhua hli) ua rau koj tus nqi yuav khoom nruab nrab du.
- Ua raws li cov neeg coob coob: cov khoom lag luam uas neeg tham txog ntau tshaj plaws feem ntau yog cov khoom kim tshaj plaws; kev tso nyiaj yog qhov yuav tsum tau ua thaum txhua tus neeg tham txog tib yam khoom lag luam.
- Tsis quav ntsej cov nqi: cov nqi them, kev hloov pauv txiaj thiab cov nqi saib xyuas yog tus nqi uas ntxiv rau txhua qhov kev lag luam.
- Tsis quav ntsej txog se: qhov kev xaiv ntawm PFU thiab qhov ntsuas nce qib, lossis hnub qhib ntawm PEA, tuaj yeem hloov pauv koj cov nyiaj rov qab.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Koj Cov Lus Nug Txog Kev Yuav Cov Tshuag
Yuav ua li cas yuav cov Tshuag hauv online rau cov neeg pib tshiab?
Qhib ib tus account PEA lossis ib tus share nrog ib tus neeg ua lag luam online uas tswj hwm los ntawm AMF, muab nyiaj rau tus account los ntawm kev hloov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj, tom qab ntawd pib nrog ob peb lub liquid caps loj lossis ib qho ETF dav dav. Nqis peev rau cov nyiaj uas koj tuaj yeem tso rau hauv kev ua lag luam rau tsib xyoos, thiab nyiam kev yuav khoom tsis tu ncua ntau dua li ib zaug nyiaj uas tau teem sijhawm kom zoo.
Puas Yog Kev Yuav Cov Tshuag Tsim Nyog?
Nyob rau lub sijhawm ntev, cov khoom lag luam tau ua tau zoo dua li cov khoom txuag nyiaj uas muaj kev nyab xeeb, suav nrog cov nyiaj faib rov qab los nqis peev. Qhov kev ua tau zoo ntawd los pauv rau cov xyoo tsis zoo: cov nyiaj rov qab nyob ntawm koj lub qab ntug, koj qhov kev sib txawv thiab koj txoj kev qhuab qhia - yeej tsis yog nyob ntawm qhov lav.
Cov Tshuag Zoo Tshaj Plaws Yuav Tam Sim No Yog Dab Tsi?
Tsis muaj ib qho Tshuag zoo tshaj plaws thoob ntiaj teb: qhov kev xaiv nyob ntawm koj lub qab ntug, koj qhov kev kam rau siab thiab kev ntsuas tam sim no. Cov nplooj ntawv Tshuag ntawm edubourse tshuaj xyuas cov hauv paus ntawm lub tuam txhab los ntawm lub tuam txhab - kev noj qab haus huv nyiaj txiag, kev faib nyiaj, kev sib tw - los txhawb qhov kev txiav txim siab ntawd.
Kuv Yuav Tsum Nqis Peev € 100 ib Hlis Qhov Twg?
Nrog €100 ib hlis, PEA uas tau txais kev pab los ntawm ETF ntau yam yog qhov kev daws teeb meem yooj yim tshaj plaws: tsis tas yuav xaiv cov khoom lag luam, cov nqi qis thiab qhov zoo ntawm se tom qab tsib xyoos. Cov neeg ua lag luam uas tsis muaj kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus ua rau lub sijhawm no sib xws nrog cov nqi qis, thiab cov khoom lag luam feem ntau cia koj yuav cov khoom lag luam kim hauv cov nyiaj me me.
Koj xav tau ntau npaum li cas los pib yuav cov Tshuag?
Ob peb kaum ob euros twb txaus rau feem ntau cov neeg ua lag luam online lawm, ua tsaug rau cov feem sib koom ua ke thiab cov nqi qis tshaj plaws uas pheej yig heev. Qhov tseem ceeb tsis yog tus nqi pib tab sis yog qhov sib xws: kev pab nyiaj txhua hli uas tsis tas siv neeg thiab tsis tas siv neeg ua rau muaj kev ntseeg siab dua li ib qho nyiaj loj.
Koj puas yuav tsum yuav cov Tshuag hauv xyoo 2026?
Xyoo uas koj yuav tsis tseem ceeb npaum li koj tuav ntev npaum li cas: kev ua lag luam yeej ib txwm hloov pauv theem nce thiab kev kho. Kev yuav cov khoom lag luam hauv xyoo 2026 ua rau muaj kev nkag siab yog tias koj lub qab ntuj ntev, koj cov nyiaj pab thaum muaj xwm txheej ceev thiab koj qhov kev faib nyiaj tau sib txawv thoob plaws cov lag luam thiab thaj chaw.