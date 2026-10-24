Kev Tshuaj Xyuas Interactive Brokers (2026): Cov Nqi, Qhov Zoo & Qhov Tsis Zoo

Tus Nqi Tshuag ntawm Interactive Brokers (IBKR) hauv Lub Sijhawm Tiag

Cov Kev Sib Tham Sib Tham kev lag luam ntawm Nasdaq nyob rau hauv lub ticker IBKR (ISIN US45841N1072). Cov khoom lag luam tam sim no hloov tes ntawm $, txav ntawm % ntawm lub rooj sib tham. Qhov kev tshuaj xyuas Interactive Brokers no taug qab ob sab ntawm zaj dab neeg - cov khoom lag luam teev npe thiab tus broker tom qab nws - yog li ntawm no yog daim duab nyob: dhau kaum ob lub hlis dhau los cov khoom lag luam tau pauv ntawm $ thiab $, nrog rau qhov ntim txhua hnub ntawm kwv yees li ntawm cov khoom lag luam - qhov kev ua lag luam ntawm cov khoom lag luam loj hauv Asmeskas ua raws li cov tsev kawm ntawv.

Ib daim ntawv qhia tseem ceeb rau cov neeg koom nrog European: cov khoom lag luam raug hais ua nyiaj daus las, uas ntxiv kev pheej hmoo ntawm cov txiaj rau txhua qhov kev nyeem ntawm tus nqi sib koom.

Ua lag luam nrog Vantage Ciaj uas muag Tus neeg ua lag luam uas raug tswj hwm · Tus account sim dawb · Kev ua tiav sai CFDs yog cov cuab yeej nyuaj thiab muaj kev pheej hmoo siab ntawm kev poob peev sai. Qhib ib tus account pub dawb →

Ua ib lub tuam txhab lag luam uas teev npe hauv Tebchaws Meskas, Interactive Brokers tsis tsim nyog rau PEA (txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis): nws raug yuav los ntawm tus account brokerage tus qauv, qhov twg nws yog ib qho ntawm cov kev lag luam muag khoom thoob ntiaj teb.

Kev Tshuaj Xyuas Interactive Brokers: Los ntawm Pioneer mus rau Kev Ntsuas Kev Lag Luam

Zaj dab neeg ntawm Interactive Brokers pib xyoo 1978, thaum Thomas Peterffy — ib tug kws tshawb fawb computer yug hauv tebchaws Hungarian uas tau tsiv teb tsaws chaw mus rau Tebchaws Meskas — tau siv tshuab los txiav txim siab txog kev xaiv ua ntej kev lag luam hauv hluav taws xob tau los kav cov lag luam. Los ntawm keeb kwm kev siv tshuab ntawd, pawg neeg tau khaws nws cov DNA: lub platform uas cov tub luam tsim los rau cov tub luam, cov nqi ua tiav qis tshaj plaws hauv ntiaj teb, thiab kev coj noj coj ua ntawm kev tsim kho dua li kev lag luam.

Xyoo 2007 IPO tau qhib lub peev rau pej xeem, nrog rau tsev neeg tsim tsa tseem muaj lub hwj chim tseem ceeb - qhov kev ruaj khov ntawm lub zeem muag uas tsis tshua muaj nyob hauv Asmeskas kev nyiaj txiag.

Niaj hnub no, Interactive Brokers muab kev nkag mus rau ntau dua 150 lub khw hauv kwv yees li 30 hom txiaj: cov khoom lag luam, cov kev xaiv, cov khoom lag luam yav tom ntej, cov ntawv cog lus, cov txiaj, cov hlau - qhov dav dav tshwj xeeb ntawm cov neeg ua lag luam muag khoom. Pawg neeg txoj kev lag luam paradox: nws pabcuam cov kws tshaj lij uas xav tau tshaj plaws (nyiaj txiag, qhia cov neeg ua lag luam, cov neeg ua lag luam algorithmic ntawm nws cov API paub zoo) nrog rau cov tib neeg ua tau zoo uas tau rub los ntawm cov nyiaj tsawg kawg nkaus thiab tsis muaj qhov tso nyiaj tsawg kawg nkaus. Qhov ob yam ntawd piav qhia txog kev loj hlob ruaj khov ntawm cov nyiaj siv, qhov cim tseem ceeb uas lub khw tau taug qab txhua hli.

Vim li cas Interactive Brokers Cov Nqe Sib Koom Tes Thiaj Li Hloov Pauv

Cov Tshuag teb rau peb tsev neeg ntawm cov cim qhia. Ua ntej, qhov cov ntsuas txhua hli: cov nyiaj ntawm cov neeg siv khoom, cov nyiaj tso cia hauv qab, cov nyiaj tshuav ntawm cov nyiaj qiv - kev loj hlob ntawm cov neeg ua lag luam tuaj yeem nyeem tau tas li, zoo li kev sau npe. Tom qab ntawd peb lub hlis twg: cov nqi them rau ib tus neeg siv khoom, cov paj laum ntawm cov nyiaj tshuav, cov nqi hloov kho - vim tias ib feem ntawm cov nyiaj tau los nyob ntawm cov nqi paj laum: cov paj laum them rau cov nyiaj tshuav ntawm tus neeg siv khoom thiab cov nqi paj laum ntawm Interactive Brokers raug sib tham dua raws li cov nqi txoj cai, thiab cov nqi poob qis ua rau muaj kev cuam tshuam rau ntawm kab ntawd.

Thaum kawg, tus lub voj voog ua lag luam: qhov kev hloov pauv sai ua rau cov xaj thiab cov nyiaj tau los ntau ntxiv, kev ua lag luam nce siab nyiam cov nyiaj tshiab - tab sis pawg neeg qhov kev sib txawv ntawm thaj chaw thiab cov nqi qis ua rau cov voj voog zoo dua li feem ntau cov neeg sib tw.

Keeb Kwm Tshuag IBKR thiab Kev Ua Lag Luam

Tau teev npe rau xyoo 2007 - thaum lub sijhawm muaj teeb meem nyiaj txiag yuav rov ua dua tshiab rau kev lag luam thoob ntiaj teb - Interactive Brokers cov khoom lag luam tau xa ib qho ntawm cov kev taw qhia ruaj khov tshaj plaws hauv Asmeskas kev lag luam nyiaj txiag: kev loj hlob uas tsav los ntawm kev nce ntxiv ntawm cov neeg siv khoom, kev nthuav dav tau txais nyiaj los ntawm cov nyiaj ntsuab sab hauv, thiab cov peev nyiaj ntxiv rov qab los ntawm kev yuav rov qab cov khoom lag luam.

Cov khoom lag luam tau dhau los ntawm lub voj voog - kev sib tsoo, lub sijhawm xoom-commission, kev lag luam mobile-trading boom pib los ntawm cov neeg sib tw hluas - tau txais kev lag luam ua tsaug rau tus qauv nqi uas cov neeg sib tw yeej tsis tau tswj hwm kom rov ua dua raws nraim.

Txhawm rau txiav txim siab qhov kev ua tau zoo ntawd, peb qhov kev sib piv hais ntau dua li tus nqi sib koom ib leeg: piv rau lwm cov neeg ua lag luam uas tau teev npe - them ntxiv rau hauv qab - qee qhov tau ua zoo dua ntawm cov ntu tshwj xeeb; piv rau kev lag luam dav dav hauv Asmeskas, uas IBKR tseem yog ib feem thiab kev cuam tshuam ib puag ncig; thiab hauv tag nrho cov nqe lus rov qab, nrog rau cov nyiaj faib txhua peb lub hlis thiab kev yuav rov qab stacking rau saum tus nqi. Tus neeg nqis peev Fabkis ntxiv lub lens thib plaub: kev hloov pauv euro-dollar, uas qee zaum tau ua kom loj dua - lossis txo qis - cov khoom lag luam kev ua tau zoo nyob ntawm cov theem txiaj.

Yuav Nyeem Tus Nqi Sib Koom Tes ntawm Interactive Brokers Li Cas

Tus nqi ntawm IBKR nyeem zoo li tus nqi ntawm txhua lub Tshuag loj hauv Tebchaws Meskas, nrog nws tus kheej cov yam ntxwv. Daim ntawv qhia hnub suav ob npaug: cov ntaub ntawv txhua hli - cov nyiaj, cov nyiaj tso cia - tuaj txog thaum pib ntawm lub hlis thiab txav cov Tshuag ntau npaum li daim ntawv qhia txhua peb lub hlis; Federal Reserve cov nqi ua haujlwm ncaj qha rau ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov paj laum - txhua qhov kev tshaj tawm ntawm lub rooj sib tham FOMC dhau los ua ib qho xwm txheej rau cov Tshuag.

Cov sijhawm ua lag luam: Lub sijhawm Asmeskas ua rau muaj kev sib sau ua ke ntawm cov khoom muag, thiab qhov qhib yog lub qhov rais tsis ruaj khov tshaj plaws rau cov neeg ua lag luam European uas tso cov xaj thaum tav su Fabkis lig. Thiab thaum kawg cov txiaj: tus neeg tuav IBKR hauv Tebchaws Europe nqa ib txoj haujlwm nyiaj daus las tsis qhia - rau hnub uas lawv muag, lawv cov nyiaj rov qab hauv euros nyob ntawm tus nqi pauv nyiaj ntau npaum li tus nqi sib koom.

Peb yam kev coj ua, hais luv luv: txwv kev txiav txim thaum muaj cov ntaub ntawv tso tawm, xav txog lub sijhawm them nqi, thiab nyeem cov nyiaj rov qab hauv koj tus account cov txiaj.

Cov Nyiaj Faib ntawm Interactive Brokers: Me me, Ntxiv los ntawm Kev Yuav Rov Qab

Cov nyiaj faib txhua peb lub hlis yog $ ib feem, qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li % - txhob txwm tsis tseem ceeb, zoo li kev cai rau lub tuam txhab loj hlob nyiaj txiag. Cov nyiaj rov qab los ntawm cov tswv cuab kuj los ntawm kev yuav cov feem rov qab tsis tu ncua, uas txo cov feem thiab ua rau txhua tus tswv cuab cov feem ntawm cov nyiaj tau los yav tom ntej nce ntxiv.

Rau cov neeg Fabkis uas yog cov tub ua lag luam, cov nyiaj faib hauv Tebchaws Meskas no muaj se txiav 15% thaum daim ntawv W-8BEN tau ua tiav lawm, uas tuaj yeem suav nrog se Fabkis - ib qho se uas yuav tsum suav nrog rau hauv kev xam cov nyiaj tau los.

Leej twg yog tus tswv ntawm Interactive Brokers?

Cov qauv kev tswj hwm qhia txog keeb kwm: tsev neeg tsim tsa thiab cov koom haum cuam tshuam khaws feem ntau ntawm cov cai pov npav, nrog rau cov seem faib rau Asmeskas thiab thoob ntiaj teb los ntawm Nasdaq free float. Qhov kev cuam tshuam ntawm tsev neeg txhais tau tias yog tus qauv tswj hwm tsis zoo - kev sib txuas lus nyiaj txiag me ntsis, kev xaiv lag luam mus sij hawm ntev, kev coj noj coj ua ntawm kev txuag nyiaj - thiab kev ruaj khov uas cov tub ua lag luam ua siab ntev txaus siab.

Cov tswv cuab tsawg tau txais pab pawg tswj hwm uas sib haum nrog lub sijhawm ntev; ua pauv, lawv lees txais kev ywj pheej ntawm kev tswj hwm, nrog rau kev txiav txim siab tseem ceeb raws li lub zeem muag ntawm tus tsim tsa es tsis yog kev xav ntawm kev ua lag luam txhua peb lub hlis.

Cov Neeg Sib Tw Interactive Brokers: Lub Ntiaj Teb Brokerage Landscape

Kev lag luam muag khoom thoob ntiaj teb yog sib koom ntawm cov tuam txhab loj sib txawv thiab cov neeg ua si ntshiab. Charles Schwab (SCHW), uas tau nqus TD Ameritrade, tswj hwm kev lag luam loj hauv Asmeskas nrog kev muab kev pabcuam nyiaj txiag sib koom ua ke; Robinhood (HOOD) qhia txog lub cim txawb ntawm xoom cov nyiaj tau los thiab cov haujlwm feem pua; European neobrokers - nthuav tawm hauv peb broker hauv online kev sib piv — ​​nias cov nqi ntawm lawv cov lag luam hauv tsev.

Interactive Brokers tau teeb tsa nws tus kheej sib txawv los ntawm kev dav (150 lub khw sib piv rau ob peb tug rau feem ntau cov neeg sib tw), tus nqi chav tsev thiab cov cuab yeej tshaj lij - qhov chaw tiv thaiv tau, txawm hais tias cov neeg sib tw dawb-commission saib ze. Kev nyeem ntawv sib piv ntawm ntau yam - tus nqi rau cov nyiaj tau los, kev loj hlob ntawm tus account, net margin - qhia txog qhov them nqi rau txhua tus qauv.

Hauv kev lag luam brokerage thiab kev tswj hwm cov cuab tam, koj tuaj yeem ua raws li cov khoom lag luam ntawm Ameriprise Nyiaj Txiag, Cohen & Steers thiab DigitalBridge.

IBKR Pro vs IBKR Lite: Yuav Ua Li Cas Cov Nqi Sib Tham Ua Haujlwm

Interactive Brokers faib nws cov neeg siv khoom muag khoom ua ob txoj kev npaj. IBKR Pro yog tsom rau cov tub ua lag luam nquag: cov nqi them ua lag luam ntau, nkag mus rau tag nrho cov hom kev txiav txim, kev ua tiav zoo tshaj plaws - tus qauv keeb kwm ntawm tus broker. IBKR Lite tsom mus rau tus neeg txuag nyiaj uas tsis tas yuav siv nyiaj ntau: tsis muaj cov nqi ua lag luam rau cov khoom lag luam hauv Asmeskas thiab ETFs, ntawm tus nqi ntawm ob peb qhov kev txwv rau kev txiav txim thiab kev ua lag luam - qhov chaw nkag mus rau hauv txhua qhov kev tshuaj xyuas Interactive Brokers rau cov pib tshiab.

Kev hloov ntawm ob qho no ua tiav hauv qhov chaw teeb tsa tus account: pib ntawm Lite, tom qab ntawd txav mus rau Pro thaum qhov kev txiav txim siab ua rau muaj kev sib txawv. Rau tus neeg ua lag luam Fabkis, qhov kev txiav txim siab arbitrage raug suav rau ib xyoos ib txwm - ob peb qhov kev txiav txim siab hauv ib xyoos ntawm cov khoom lag luam hauv Asmeskas nyiam Lite; kev ua ub no ntau lub khw niaj hnub nyiam Pro - thiab hauv ob qho tib si, kev nkag mus rau 150 lub khw tseem zoo ib yam.

Cov Ntaub Ntawv Nyiaj Txiag ntawm Interactive Brokers

Cov ntsuas hauv qab no qhia txog kev nyeem cov khoom lag luam tseem ceeb; cov lej ntxaws ntxaws tau muab los ntawm peb pab neeg cov ntaub ntawv thiab hloov kho tshiab nrog txhua qhov kev tso tawm.

Metric Tus nqi lub sij hawm Nyiaj Khwv Nyiaj - - Cov nyiaj ntawm cov neeg siv khoom - - Cov paj tau paj - - Cov nyiaj khwv tau los - - Kev faib tawm ib feem $ (nyob) - Kev lag luam peev txheej saib tus nqi ntawm cov feem × cov feem -

Puas Yog Interactive Brokers Zoo? Lub Zog thiab Kev Pheej Hmoo hauv xyoo 2026

Lub zog ntawm rooj plaub no yog nyob rau hauv qhov chaw ua haujlwm: tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev lag luam uas tus nqi yog riam phom txiav txim siab; qhov dav ntawm cov khoom tsis muaj qhov sib piv uas xauv cov neeg siv khoom ntau lub khw; cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tshuav thiab qiv nyiaj, ib feem tsis muaj feem cuam tshuam nrog cov xaj; kev tsim nyiaj ntau uas tus kheej them rov qab thiab cov nyiaj faib; thiab kev tswj hwm ruaj khov ntawm tus tswv cuab tsim.

Cov kev pheej hmoo kuj cuam tshuam rau tib yam: kev nkag siab txog cov nyiaj tau los rau cov nqi txo qis; kev sib tw tsis muaj nqi ua rau tus nqi muag khoom poob qis; Txoj cai lij choj ntawm Tebchaws Meskas ntawm kev qiv nyiaj thiab kev tiv thaiv cov nyiaj tso cia, uas ua rau cov haujlwm margin - cov neeg nyeem nug "Puas yog Interactive Brokers muaj kev nyab xeeb?" yuav pom ntau cov lus teb hauv qhov kev cai lij choj ntawd; thiab kev ntsuas tus nqi uas twb xav tias yuav ua tiav zoo - cov khoom lag luam sai sai rau txhua qhov kev suav txhua hli uas tsis zoo. Ib yam li niaj zaus, tsis muaj zog lav tus nqi sib koom: kev sib txawv tseem yog cov lus teb.

Muaj zog Txaus ntshai Tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev them nqi brokerage Kev nkag siab ntawm cov nyiaj tau los rau cov nqi cai 150+ kev lag luam, 27+ cov txiaj - qhov dav tsis muaj qhov sib piv Kev sib tw tsis muaj nqi them ua haujlwm Cov nyiaj tau los tas li ntawm cov nyiaj tshuav thiab cov nyiaj qiv Kev tswj hwm ntawm cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj tso cia Kev yuav rov qab cov khoom lag luam tsis tu ncua + cov nyiaj faib Kev ntsuas tus nqi xav tau kev ua tiav zoo tshaj plaws

Yuav Ua Li Cas Yuav Cov Tshuag Interactive Brokers los ntawm Fabkis

Ib lub Tshuag Asmeskas uas teev nyob rau ntawm Nasdaq, Interactive Brokers raug yuav los ntawm tus account brokerage tus qauv - PEA tsis lees paub nws - los ntawm tus broker muab kev nkag mus rau Asmeskas kev sib pauv, uas yog qhov teeb meem rau feem ntau ntawm cov neeg ua si uas tau nthuav tawm hauv peb online brokers sib piv.

Peb lub ntsiab lus tseem ceeb: yuav muaj cov nqi hloov pauv txiaj (cov khoom lag luam pauv ua nyiaj daus las) thiab txo qis los ntawm kev sib sau ua ke; cov lus txib ua ntu zus ua rau nws muaj peev xwm nqis peev rau tus nqi ruaj khov txawm tias tus nqi ntawm ib qho khoom twg los xij; thiab daim ntawv W-8BEN, sau ib zaug nrog koj tus broker, txo cov se txiav ntawm cov nyiaj faib rau 15%. Ib qho kev xav tsis thoob uas cov tub ua lag luam txaus siab: kev yuav cov khoom lag luam ntawm tus broker yog ua tiav ... ntawm tus broker, thiab qhov kev tshuaj xyuas IBKR no ua haujlwm rau ob lub hom phiaj.

Rau kev lag luam ntau yam khoom muaj nqis tshaj li cov khoom lag luam, cov platform tshwj xeeb xws li Vantage → ua kom tiav cov cuab yeej siv. Peb phau ntawv qhia rau yuav cov khoom lag luam cov ntsiab lus txhua kauj ruam ntawm kev tso thawj qhov kev txiav txim.

IBKR haum rau hauv Portfolio qhov twg?

IBKR zoo tshaj plaws yog kev tshuaj xyuas ua ib qho khoom lag luam loj hlob nyiaj txiag: nws siv qhov chaw ua lag luam - tus nqi qis tshaj plaws hauv kev lag luam uas cuam tshuam nrog tus nqi - es tsis yog lub voj voog. Hauv cov ntaub ntawv teev cia, nws tuaj yeem ua haujlwm ua qhov kev cuam tshuam rau kev lag luam thoob ntiaj teb thiab, dav dua, rau kev siv nyiaj txiag ntawm kev txuag nyiaj: txhua pawg neeg ua lag luam tshiab thoob ntiaj teb yog cov neeg siv khoom ntawm lub platform.

Ob txoj kev faib nyiaj sib koom ua ke: txoj haujlwm ntev uas tsim los ua ntu zus, ua siab ntev rau qhov tsis ruaj khov nyob ib puag ncig cov ntaub ntawv txhua hli; lossis lub tes tsho "kev tsim kho vaj tse nyiaj txiag" uas pab pawg IBKR nrog cov chaw pauv thiab cov neeg ua lag luam - sib sau ua ke cov kev twv txiaj ntawm cov ntim thoob ntiaj teb. Kev pheej hmoo ntawm cov nyiaj daus las raug coj los ntawm kev paub: rau tus neeg txuag nyiaj European uas cov nuj nqis yog hauv euros, txoj haujlwm IBKR kuj yog, qhov tseeb, txoj haujlwm me me hauv greenback.

Cov Lus Nug Feem Ntau Txog Interactive Brokers Stock

Koj puas tuaj yeem yuav Interactive Brokers hauv PEA?

Tsis yog: vim yog lub tuam txhab Asmeskas uas teev nyob rau hauv Nasdaq, cov khoom lag luam tsis tsim nyog rau PEA. Nws yog yuav los ntawm tus account brokerage tus qauv, nrog rau qhov kev them se ntawm cov ntawv qhwv - 30% flat tax (PFU) lossis qhov ntsuas nce qib - ntxiv rau Tebchaws Meskas nrog cov se tuav ntawm cov nyiaj faib, txo qis rau 15% nrog daim ntawv W-8BEN. Rau kev raug brokerage hauv cov ntawv qhwv se Fabkis, tsis muaj qhov sib npaug ncaj qha: PEA tig mus rau lwm cov kev lag luam, thiab tus account brokerage tus qauv tseem yog txoj hauv kev mus rau cov khoom lag luam Asmeskas.

Vim li cas Interactive Brokers thiaj li nrov?

Vim peb qho laj thawj uas ntsuas tau: cov nyiaj tau los ntawm cov qis tshaj plaws hauv ntiaj teb thoob plaws ntau lub khw; kev nkag mus rau ntau dua 150 qhov kev sib pauv los ntawm ib lub platform; thiab cov cuab yeej tshaj lij - hom kev txiav txim, API, margin - uas pabcuam rau tus neeg nqis peev ib tus neeg xav tau ntau npaum li tus tub luam hauv tsev kawm ntawv.

Cov Interactive Brokers puas them nyiaj faib?

Yog, cov nyiaj faib me me txhua peb lub hlis - qhov txiaj ntsig ntawm kwv yees li % - ua tiav los ntawm kev yuav cov khoom rov qab tsis tu ncua. Txoj cai no tsom mus rau cov nyiaj them rau cov tswv cuab yam tsis tas yuav txo qis kev nqis peev hauv lub platform.

Qhov Kev Pheej Hmoo Tseem Ceeb ntawm IBKR Tshuag yog dab tsi?

Kev nkag siab txog tus nqi paj laum: ib feem ntawm cov nyiaj tau los yog los ntawm cov paj laum ntawm cov nyiaj tshuav ntawm cov neeg siv khoom thiab cov nyiaj qiv margin - Interactive Brokers cov nqi margin txav mus rau qis nrog rau cov nqi txoj cai, ua rau cov kab ntawd me dua txawm tias tus broker txoj kev lag luam zoo li cas los xij.

Yuav Ua Li Cas Ua Raws Li Xov Xwm Interactive Brokers

Los ntawm peb qhov kev teem sijhawm tsis tu ncua: cov ntaub ntawv nyiaj txhua hli thiab cov nyiaj tso cia, luam tawm thaum pib lub hlis; cov txiaj ntsig txhua peb lub hlis nrog lawv cov lus piav qhia txog cov nyiaj tau los; thiab daim ntawv qhia hnub tus nqi ntawm Federal Reserve, uas txav cov kab nyiaj tau los ntawm cov paj laum. Tag nrho cov kev cai ib txwm siv sijhawm ob peb feeb hauv ib hlis - kev qhuab ntuas tseem ceeb dua li kev teb rov qab.

IBKR puas yog Tshuag Loj Hlob lossis Tshuag Nyiaj Tau Los?

Tiam sis yog ib zaj dab neeg txog kev loj hlob ntawm kev nyiaj txiag: qhov nce ntawm cov lej nyiaj thiab cov cuab tam ntawm cov neeg siv khoom ua rau muaj txiaj ntsig, cov nyiaj faib tseem yog lub cim, thiab kev yuav rov qab cov khoom lag luam yog txoj hauv kev faib khoom rov qab rau cov tswv cuab. Qhov sib txawv qhia txog kev faib khoom: cov neeg uas nrhiav kev tau nyiaj tam sim ntawd nrhiav lwm qhov; Cov neeg uas ntseeg tias kev nthuav dav ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb yuav pom qhov kev qhia ncaj qha ntawm no.

Koj puas tuaj yeem yuav Fractional IBKR Shares, thiab nrog rau cov peev nyiaj twg?

Yog: cov neeg ua lag luam thoob ntiaj teb muab cov feem me me, thiab ob peb kaum ob euros txaus rau ib daim - kom raug ntsuas piv rau tus nqi hloov pauv EUR / USD, uas hnyav dua li ntawm cov nyiaj me me. Kev muab cov khoom yuav ua pawg txhua peb lub hlis es tsis yog txhua hli ua rau cov nqi pauv nyiaj tsawg dua.

Qhov txawv ntawm Interactive Brokers thiab Interactive Investors yog dab tsi?

Tsis muaj kev koom tes: txawm tias muaj cov npe zoo sib xws, Interactive Investors yog ib lub tuam txhab British broker sib cais, thaum Interactive Brokers (IBKR) yog pawg neeg Asmeskas uas Thomas Peterffy tau tsim, teev nyob rau hauv Nasdaq thiab nthuav tawm ntawm nplooj ntawv no. Qhov kev tsis meej pem ntau zaus los ntawm cov lus qhia ua ntej sib koom; kev kuaj xyuas lub ticker - IBKR rau pawg neeg uas tau tham txog ntawm no - tshem tawm txhua qhov kev tsis meej pem ua ntej kev nqis peev.

Cov Key Takeaways