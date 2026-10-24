Jérôme Kerviel: Tus Tub Lag Luam Tom Qab Société Générale Loss

Jerome Kerviel: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? yog tus qub tub luam Société Générale uas yog tus nyob hauv plawv ntawm qhov kev poob loj tshaj plaws uas tau sau tseg los ntawm lub tsev txhab nyiaj vim yog ib tus neeg ua haujlwm ua: 4.9 billion euros, uas tau tshawb pom thaum Lub Ib Hlis 2008. Nws txoj kev taug kev, los ntawm Finistère mus rau hauv pem teb lag luam ntawm La Défense, tom qab ntawd los ntawm chav hais plaub mus rau lub neej pej xeem, tau dhau los ua ib qho kev siv thoob ntiaj teb rau kev sib tham txog kev pheej hmoo ua haujlwm, kev tswj hwm sab hauv thiab tus lej ntawm "tus tub luam phem". Phau ntawv keeb kwm no taug qab cov ntaub ntawv tseeb ntawm rooj plaub.
Jérôme Kerviel Yog Leej Twg? Nws Thaum Yau
Jérôme Kerviel yug rau lub Ib Hlis 11, 1977 hauv Pont-l'Abbé, hauv Finistère department ntawm Brittany. Nws niam khiav ib lub salon txiav plaub hau; nws txiv, ib tug kws ntaus hlau uas tau los ua tus kws qhia ntawv ntawm lub chaw cob qhia boilermaking, tau tas sim neej hauv xyoo 2006. Nws tau txais nws daim baccalaureate hauv kev lag luam thiab kev tshawb fawb hauv zej zog hauv xyoo 1995 ntawm Laënnec secondary school, tom qab ntawd yog DEUG hauv kev lag luam ntawm Quimper, qhov chaw uas nws pom tias nyiam lej.
Nws tau mus kawm tiav qib master (qib bachelor) hauv kev lag luam thiab kev nyiaj txiag ntawm University of Nantes, tom qab ntawd tau txais qib master hauv kev tswj hwm kev ua lag luam ntawm Lyon-II University, tau txais xyoo 2000 nrog rau kev qhuas "assez bien", ntawm kev ua haujlwm-kev kawm - suav nrog rau rau lub hlis ntawm BNP Arbitrage. Ib qho ntsiab lus feem ntau tau hais txij li thaum: kev kawm no tau npaj nws ntau dua rau kev lag luam ntawm kev tswj hwm kev ua haujlwm dua li rau tus tub luam.
Jérôme Kerviel, Société Générale Trader (2000-2008)
Société Générale tau ntiav nws thaum Lub Yim Hli 2000, thaum muaj hnub nyoog 23 xyoos, hauv nws lub tuam txhab nyiaj txiag thiab kev nyiaj txiag ntawm La Défense. Nws siv tsib xyoos hauv chaw ua haujlwm nruab nrab, lub chaw haujlwm uas saib xyuas cov tub luam txoj haujlwm: kev sau cov ntaub ntawv, kev taug qab, kev txheeb xyuas qhov txwv. Kev paub txog cov txheej txheem tswj hwm no yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv qhov teeb meem tom ntej.
Xyoo 2005, nws tau tsiv mus rau chaw ua haujlwm pem hauv ntej, ntawm lub rooj txiav txim siab txog cov ntawv cog lus yav tom ntej ntawm cov khoom lag luam — Eurostoxx 50, DAX, FTSE 100Nws lub hom phiaj tsis yog twv rau qhov kev coj ntawm kev ua lag luam, tab sis kom siv qhov sib txawv me me ntawm cov khoom lag luam cuam tshuam, ib qho kev ua ub no uas feem ntau muaj kev pheej hmoo tsawg uas tswj hwm los ntawm kev txwv txoj haujlwm nruj.
Lub Ib Hlis Ntuj xyoo 2008: Kev Tshawb Pom Cov Ntaub Ntawv
Thaum Lub Ib Hlis 18, 2008, kev kuaj xyuas tau cim qhia txog kev lag luam txawv txawv. Khawb tob dua, lub tsev txhab nyiaj pom cov nyiaj loj heev uas tau zais cia rau ntau lub hlis, uas sawv cev rau tag nrho kev cuam tshuam ntawm kwv yees li ntawm 50 txhiab euros — ntau dua li lub tsev txhab nyiaj lub peev. Tus tub luam raug ncua ua kev ceev faj rau lub Ib Hlis 20.
Thaum Lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 24, thaum lub sijhawm tshaj tawm cov txiaj ntsig txhua xyoo, CEO Daniel Bouton tau tshaj tawm qhov teeb meem no rau pej xeem. Lub tsev txhab nyiaj tau hais tias tus tub luam tau tuav txoj haujlwm ntev dhau qhov nws txwv thiab zais lawv los ntawm kev nkag mus kev lag luam cuav rau hauv cov kab ke, uas tshem tawm cov tiag tiag hauv lub qhov muag ntawm cov tswj hwm.
Cov Lus Piav Qhia Txog Jérôme Kerviel: Kev Dag Ntxias Ua Haujlwm Li Cas
Lub tshuab tseem nyob ntawm peb lub levers. Ua ntej, cov lus txib cuav: cov kev lag luam nkag mus ces raug tshem tawm lossis rov qab hnub tim, uas ua rau qhov kev nthuav tawm tiag tiag ploj ntawm cov ntxaij vab tshaus tswj. Tom ntej no, kev paub meej txog cov txheej txheem: tom qab dhau los ntawm chaw ua haujlwm nruab nrab, Kerviel paub thaum twg thiab yuav ua li cas tswj tau tshwm sim, cov ntaub ntawv txhawb nqa twg tau kuaj xyuas thiab yuav teb lawv li cas. Thaum kawg, maj mam normalizationraws li cov ntaub ntawv tshawb nrhiav, kev ua txhaum cai tau pib thaum ntxov li xyoo 2005-2006, me me xwb, ua ntej loj hlob tawm ntawm txhua qhov sib piv.
Muaj ib qho tseem ceeb uas ua rau rooj plaub no txawv ntawm cov kev dag ntxias qub: raws li cov lus hais ntawm lub tsev txhab nyiaj thiab chaw ua haujlwm ntawm Paris tus kws lij choj thaum lub sijhawm ntawd, tsis muaj kev nplua nuj ntawm tus kheej tau tsim tsa. Cov txiaj ntsig thiab cov kev poob yog lub tsev txhab nyiaj li; lub hom phiaj tau hais yog kev lees paub kev tshaj lij thiab cov nyiaj ntxiv uas los nrog nws. Txawm li cas los xij, thaum kawg ntawm xyoo 2007, qhov chaw zais cia tau qhia txog qhov txiaj ntsig zais cia ntawm kwv yees li 1.4 billion euros, uas tsis pom kev tau sau ntau dhau xyoo.
Kev Poob Nyiaj ntawm Jérôme Kerviel: Los ntawm Kev Tau Txais Latent mus rau 4.9 Billion Poob Nyiaj
Tom qab qhov kev tshawb pom, lub tsev txhab nyiaj tau ua kom cov haujlwm sai sai thiab txiav txim siab, txij lub Ib Hlis 21 txog 23, 2008. Hmoov tsis zoo rau nws, cov hnub ntawd tau sib xws nrog lub lim tiam poob qis rau kev lag luam thoob ntiaj teb - thiab Lub Ib Hlis 21 yog Martin Luther King Day, hnub so pej xeem hauv Tebchaws Meskas, thaum cov nyiaj tau los tsawg dua. Kev muag cov ntawv cog lus, kwv yees li 60 billion euros hauv peb hnub, tau tshwm sim hauv cov xwm txheej tsis zoo.
Qhov tshwm sim: kev poob tag nrho ntawm 6.3 billion euros ntawm kev tshem tawm. Tom qab rho tawm qhov nce ntxiv ntawm 1.4 billion uas tau sau tseg hauv xyoo 2007, qhov kev poob nyiaj tau tshaj tawm tau mus txog 4.9 txhiab euros, nyob rau hauv ib xyoo nyiaj txiag xyoo 2007 uas xav tias yuav tsim tau txog li 7 billion hauv cov nyiaj tau los. Lub tsev txhab nyiaj yuav ntsib cov lus nug txog nws tus kheej tswj: yuav ua li cas thiaj li tsis pom qhov kev nthuav tawm zoo li no tau ntau lub hlis?
Kev Txiav Txim thiab Kev Txiav Txim Siab
Société Générale tau foob rau lub Ib Hlis 24, 2008. Kev tshawb nrhiav, uas tau coj los ntawm kev tshuaj xyuas cov kws txiav txim plaub Renaud Van Ruymbeke thiab Françoise Desset, tau ua rau muaj kev sim thawj zaug thaum Lub Rau Hli 2010: Jérôme Kerviel raug txim txhaum kev ua txhaum cai ntawm kev ntseeg siab, kev ua cuav thiab kev siv cov ntawv cuav, thiab kev dag ntxias ntawm cov ntaub ntawv rau hauv lub kaw lus IT, thiab raug txim rau tsib xyoos hauv tsev loj cuj, peb ntawm lawv raug kaw, nrog rau kev lav ris ua ke rau qhov kev poob - kev txiav txim plaub ntug ntawm 4.9 billion euros uas ua rau muaj kev xav tsis thoob thiab kev sib cav sib ceg.
Lub Tsev Hais Plaub Versailles tau txhawb nqa qhov kev txiav txim txhaum cai thaum Lub Rau Hli 2012. Tab sis thaum Lub Peb Hlis 19, 2014, Lub Tsev Hais Plaub ntawm Cassation (Lub tsev hais plaub siab tshaj plaws ntawm Fabkis) tau thim rov qab ib feem ntawm qhov kev txiav txim ntawm sab pej xeem: nws tau tuav tias lub luag haujlwm rau qhov kev poob tau sib koom ntawm tus tub luam thiab nws lub tsev txhab nyiaj, uas nws txoj kev tswj hwm tsis ua tiav, thiab tshem tawm 4.9 billion uas tau thov hauv kev puas tsuaj. Nws yog qhov kev sib cais loj ntawm rooj plaub foob thawj zaug.
Kev Taug Kev Rome-Paris thiab Kev Kaw Neeg
Thaum Lub Ob Hlis 19, 2014, hauv Loos, Jérôme Kerviel tau ntsib Pope Francis thaum kawg ntawm kev sib tham hauv St Peter's Square. Tom qab ntawd nws tau pib taug kev rov qab mus rau Fabkis nrog Txiv Plig Patrice Gourrier. Raug ntes ntawm ciam teb Franco-Italian thaum Lub Tsib Hlis 19, 2014, thiab raug kaw hauv tsev loj cuj Santé hauv Paris.
Tom qab raug kaw li tsib lub hlis, nws txoj kev raug txim tau raug hloov kho rau tso tawm raws li daim ntawv cim hluav taws xob, ces kom ncua lub txim uas tseem tshuav. Yog li ntawd, nws tsis tau ua haujlwm tag nrho ntawm nws txoj kev raug txim hauv tsev loj cuj, lwm qhov xwm txheej uas tau muaj neeg tawm tswv yim ntau.
Qhov Kev Cai Lij Choj Tom Qab: Ib Zaj Dab Neeg Peb-Act
Cov ntaub ntawv tsis tau xaus rau hauv tsev hais plaub txhaum cai. Ua ntej lub rooj sib hais txog kev ua haujlwm hauv Paris (prud'homme) thaum Lub Rau Hli 7, 2016, Société Générale tau pom tias muaj feem cuam tshuam rau kev raug tso tawm yam tsis muaj laj thawj tiag tiag thiab loj heev thiab tau txiav txim kom them nws tus neeg ua haujlwm yav dhau los 455,000 euros - qhov kev txiav txim siab uas Paris Court of Appeal yuav thim rov qab rau lub Kaum Ob Hlis 2018. Thaum lub Cuaj Hlis 23, 2016, Versailles Court of Appeal, rov hais dua cov lus foob pej xeem, tau txiav txim kom Kerviel them 1 lab euros hauv kev puas tsuaj rau lub tsev txhab nyiaj: luv dua li thawj 4.9 billion.
Thaum Lub Ob Hlis 2019, kev tshawb nrhiav txog kev raug mob taub hau - kev yuam kom ua txhaum cai los ntawm cov nom tswv - tau qhib tom qab nws cov lus foob txog cov xwm txheej ntawm nws qhov kev nug xyoo 2008. Thiab thaum Lub Kaum Ob Hlis 2024, tshwm sim ua tus qhua ntawm qhov kev pab cuam "C l'hebdo", nws tshaj tawm tias nws tuav "cov pov thawj tshiab" thiab tab tom kawm txog kev thov rau rov sim duaYog li ntawd, zaj dab neeg txog kev txiav txim plaub ntug tsis tas yuav kaw, kaum xya xyoo tom qab cov xwm txheej.
Ib Rooj Plaub Uas Tau Los Ua Ib Qho Xwm Txheej Txog Xov Xwm Thiab Kab Lis Kev Cai
Txij li thaum Lub Ib Hlis Ntuj xyoo 2008, lub npe Kerviel tau dhau los ua ib lub npe uas neeg tshawb nrhiav ntau tshaj plaws hauv Is Taws Nem hauv Fabkis. Ib qho kev xaiv tsa ntawm Figaro thaum kawg Lub Ib Hlis Ntuj xyoo 2008 tau qhia txog kev xav tsis meej ntawm pej xeem: tsuas yog 13% ntawm cov neeg teb tias nws yog tus ua rau muaj teeb meem, piv rau ib nrab uas liam tias yog cov thawj coj ntawm lub tsev txhab nyiaj. Tus tub luam tau dhau los ua ib tug neeg nrov txawm tias nws tus kheej, raug ntes ntawm kev nyiam xov xwm thiab kev tsis ntseeg nyiaj txiag.
Cov ntaub ntawv no tau tshoov siab rau ntau yam haujlwm. Kerviel tau luam tawm nws cov ntawv sau txog nws tus kheej thaum ntxov xyoo 2010, "L'Engrenage, memoirs of a trader", nrog Flammarion.
Xyoo 2009, muaj ib zaj yeeb yaj kiab uas siv zaj dab neeg no los ua yeeb yam, thiab zaj yeeb yaj kiab hu ua "L'Outsider" los ntawm Olivier Assayas, tau tso tawm xyoo 2016 nrog Arthur Dupont ua tus thawj coj. Thaum lub Kaum Ib Hlis xyoo 2024, cov yeeb yaj kiab documentary "Kerviel, un trader, 50 billion", uas tau tshaj tawm hauv Max, tau coj cov neeg ua yeeb yam tseem ceeb los ua ke, suav nrog Kerviel nws tus kheej thiab Daniel Bouton. Txij li thaum nws raug txim, Jérôme Kerviel tau hloov nws tus kheej ua tus neeg hais lus thiab tus kws sau ntawv hauv lub rooj sib tham, raug caw tuaj tham txog kev pheej hmoo ntawm kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj - ib qho kev cai tsis sib haum xeeb uas yug los ntawm nws tus kheej qhov txhaum.
Qhov Teeb Meem Tau Hloov Pauv Li Cas Rau Cov Tsev Txhab Nyiaj
Dhau ntawm ib tug txiv neej txoj hmoov, rooj plaub Kerviel tau dhau los ua ib qho piv txwv ntawm phau ntawv qhia txog kev pheej hmoo hauj lwmNws qhia tau hais tias ib tug neeg ua haujlwm ib leeg xwb, tsis muaj kev nplua nuj rau tus kheej, tuaj yeem ua rau lub tsev txhab nyiaj loj puas tsuaj los ntawm kev zam kev tswj hwm uas nws paub zoo. Cov txiaj ntsig zoo yog qhov loj: kev sib cais ntawm chaw ua haujlwm pem hauv ntej / chaw ua haujlwm nruab nrab, kev kuaj xyuas cov ntawv xaj, kev ceeb toom tsis siv neeg ntawm cov ntim, kev tshuaj xyuas cov cai nkag mus thiab ntawm lub hauv paus ntsiab lus "paub koj tus neeg ua haujlwm".
Nws kuj tseem ua rau muaj kev sib cav sib ceg ntawm Fabkis txog cov nyiaj ntxiv ntawm cov tub luam thiab kev pheej hmoo ntawm kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj, ob xyoos ua ntej xyoo 2008 kev kub ntxhov nyiaj txiag uas ib feem tau kov yeej nws. Txhawm rau kom nkag siab txog cov haujlwm no thiab lawv cov kev ua ntau dhau, peb cov nplooj ntawv ntawm tus kws tshaj lij ua lag luam thiab nyob rau trading piav qhia txog yuav ua li cas cov plag tsev ua lag luam ua haujlwm tiag tiag, deb ntawm cov lus dab neeg.
Cov Ntaub Ntawv hauv Cov Neeg Tseem Ceeb
|Metric
|nyiaj
|cov ntsiab lus teb
|Kev zais cia
|≈ €50 billion
|Ntau dua li lub peev ntawm lub tsev txhab nyiaj
|Kev So (Lub Ib Hlis 21-23, 2008)
|≈ €60 billion muag tau
|Peb hnub ua lag luam, suav nrog hnub so hauv Tebchaws Meskas rau hnub tim 21
|Kev poob loj heev ntawm kev tshem tawm
|€ 6.3 billion
|Cov xwm txheej ua lag luam tsis zoo heev
|Cov nyiaj tau los ntawm kev tsis pom tseeb tau sau tseg hauv xyoo 2007
|€ 1.4 billion
|Rho tawm ntawm qhov poob tag nrho
|Kev poob nyiaj tau tshaj tawm
|€ 4.9 billion
|Raws li qhov kwv yees tias yuav muaj txiaj ntsig txhua xyoo li ntawm 7 billion
|Kab lus (2010, txhawb nqa 2012)
|5 xyoos, 3 lub sijhawm saib xyuas
|Kev ua txhaum kev ntseeg siab, kev ua cuav, kev dag ntxias IT
|Kev puas tsuaj (2016)
|€ 1 lab
|Tom qab 4.9 billion daim ntawv thov raug tshem tawm
|Lub tsev hais plaub ua haujlwm (2016, raug tshem tawm xyoo 2018)
|€455,000
|Kev tso tawm yam tsis muaj laj thawj tiag tiag thiab loj heev
Vim li cas rooj plaub no tseem ua rau neeg xav tsis thoob? Vim nws ua rau txhua qhov kev ntxhov siab ntawm kev nyiaj txiag niaj hnub no ua rau ib tug txiv neej xwb: ib tug neeg ua haujlwm ib txwm, uas tau kawm los tswj kev pheej hmoo es tsis txhob ua raws li lawv, ib lub tshuab txhab nyiaj uas ntshaw kom tau txiaj ntsig, kev tswj hwm uas ntseeg tias tsis muaj peev xwm hla dhau, thiab qhov tshwm sim uas tus tub luam xaus rau qhov ua txhaum thiab yog ib lub cim. Txhua tiam neeg ntawm cov neeg ua haujlwm hauv txhab nyiaj rov qab nrhiav nws zaj dab neeg ua ib qho lus ceeb toom.
FAQ: Koj Cov Lus Nug Txog Jérôme Kerviel
Jérôme Kerviel puas ua lag luam poob?
Societe Generale tau sau tseg qhov poob ntawm 4.9 billion euros thaum Lub Ib Hlis 2008, tom qab kev yuam kom tshem tawm cov haujlwm zais cia uas sawv cev rau kwv yees li 50 billion euros ntawm kev raug cuam tshuam.
Puas yog Jérôme Kerviel Tus Kheej Ua Nyiaj?
Tsis yog. Lub tsev txhab nyiaj thiab cov kws lij choj tsis tau lees paub tias muaj kev nplua nuj rau tus kheej: cov txiaj ntsig thiab kev poob yog Société Générale. Nws lub hom phiaj yog kev lees paub thiab cov nyiaj ntxiv, tsis yog kev tub sab nyiag kiag li.
Nws tau raug txim li cas?
Raug txim rau tsib xyoos hauv tsev loj cuj, peb xyoos ntawm lawv raug kaw, nws raug kaw hauv tsev loj cuj thaum lub Tsib Hlis 2014 ntawm Santé, tom qab ntawd muab tso rau hauv qab daim ntawv lo hluav taws xob tom qab li tsib lub hlis, ua ntej kev hloov kho kab lus.
Puas yog nws yuav tsum tau them rov qab 4.9 Billion?
Tsis yog. Lub Tsev Hais Plaub Cassation tau tshem tawm qhov kev thov no hauv xyoo 2014, sib koom lub luag haujlwm ntawm nws thiab lub tsev txhab nyiaj. Hauv xyoo 2016, Lub Tsev Hais Plaub Versailles tau txiav txim kom nws them 1 lab euros rau kev puas tsuaj.
Vim li cas lub Tsev Txhab Nyiaj thiaj raug thuam?
Vim tias nws txoj kev tswj hwm sab hauv tsis tau ua tiav rau ntau lub hlis los ntes tau qhov kev pheej hmoo ntau dua li lub peev txheej ntawm lub tsev, thiab vim tias kab lis kev cai txhawb kom muaj kev pheej hmoo. Ib nrab ntawm cov neeg Fabkis uas tau xaiv tsa hauv xyoo 2008 tau suav tias kev tswj hwm yog lub luag haujlwm tseem ceeb.
Tam sim no Jérôme Kerviel nyob qhov twg?
Tam sim no yog ib tug neeg hais lus hauv lub rooj sib tham, tus kws sau ntawv thiab tus kws sau ntawv ua yeeb yaj kiab, nws feem ntau hais lus txog kev pheej hmoo ntawm kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj thiab kev nyiaj txiag. Thaum kawg ntawm xyoo 2024, nws tau hais txog cov pov thawj tshiab thiab qhov ua tau rov mus sib hais dua, kaum xya xyoo tom qab cov xwm txheej ntawm Lub Ib Hlis 2008.
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