MSCI World ETF: Cov Kev Xaiv Zoo Tshaj Plaws & Phau Ntawv Qhia Tag Nrho (2026)

cov MSCI Ntiaj Teb ETF tau dhau los ua qhov kev nqis peev rau cov tub ua lag luam muag khoom uas xav "yuav tag nrho lub ntiaj teb" hauv ib qho kev lag luam: kev raug rau cov tuam txhab loj tshaj plaws hauv cov lag luam tsim kho, cov nqi qis, thiab kev tswj hwm tsis muaj kev cuam tshuam. Tab sis MSCI World index muaj dab tsi, qhov twg yog MSCI World ETF zoo tshaj plaws rau koj cov nyiaj, thiab koj tab tom ua dab tsi txaus ntshai? Phau ntawv qhia no teb cov lus nug no, ib kauj ruam zuj zus.
Hloov kho tshiab kawg: Lub Kaum Hli 23, 2026
MSCI World Index yog dab tsi?
MSCI World yog ib qho kev ntsuas lag luam hauv khw uas suav los ntawm lub tuam txhab Asmeskas MSCI. Nws muab cov khoom lag luam loj thiab nruab nrab ntawm tsim kev lag luammuaj li ntawm 1,400 txog 1,500 lub tuam txhab thoob plaws 23 lub tebchaws - Tebchaws Meskas, Nyiv Pooj, United Kingdom, Fabkis, Lub Tebchaws Yelemees, Canada, Australia, thiab lwm yam.
Nws qhov kev npog dav dav: cov ntsuas no sawv cev rau kwv yees li 85% ntawm cov peev txheej lag luam ntawm cov lag luam tsim kho. Txhua lub tuam txhab raug ntsuas los ntawm nws cov khoom lag luam dawb - lub tuam txhab muaj nqis ntau dua, nws qhov hnyav dua hauv cov ntsuas. Qhov tshwm sim yog lub pob tawb thoob ntiaj teb uas sib npaug, qhov twg cov khoom lag luam nce siab nce siab thiab cov khoom poob qis poob nws, tsis muaj kev txiav txim siab ntawm tib neeg koom nrog.
Ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nkag siab: txawm tias nws lub npe, MSCI World tsis npog tag nrho lub ntiaj tebCov lag luam tshiab — Tuam Tshoj, Is Nrias teb, Brazil — tsis suav nrog. Yog xav tau kev pab them nqi thoob ntiaj teb tag nrho, koj xav tau MSCI ACWI (All Country World Index), uas ntxiv cov lag luam tshiab, lossis kev sib xyaw ua ke ntawm MSCI World ETF nrog MSCI Emerging Markets ETF.
MSCI World Tiag Tiag Tuav Dab Tsi?
Cov qauv ntawm cov ntsuas no piav qhia txog nws qhov kev nyiam thiab nws cov kev pheej hmoo. Tebchaws Meskas suav txog li ob feem peb txog peb feem plaub ntawm nws qhov hnyav - qhov kev sib sau ua ke uas tau ua rau muaj kev ua tau zoo tsis ntev los no, tsav los ntawm cov tuam txhab loj hauv kev siv tshuab, tab sis qhov ntawd ua rau cov ntsuas no raug rau ib lub teb chaws thiab ib lub txiaj.
Nws cov khoom loj tshaj plaws yog cov npe paub zoo: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet… Cov khoom lag luam no tsuas yog suav nrog feem ntau ntawm cov ntsuas. Kev siv tshuab thiab kev sib txuas lus yog cov tseem ceeb, ua ntej ntawm kev nyiaj txiag, kev kho mob lossis kev lag luam.
Tebchaws Europe — suav nrog Fabkis teb — tsuas yog ib feem me me ntawm tag nrho, nrog rau Nyiv Pooj tuav ib feem zoo sib xws. Yog li ntawd, MSCI World feem ntau yog kev twv txiaj rau cov tuam txhab loj hauv Asmeskas, nrog rau kev sib txawv ntawm lwm lub khw tsim khoom - ib qho laj thawj uas kev sib cav "MSCI World ETF vs S&P 500" feem ntau yog qhov teeb meem.
MSCI World Index Los Qhov Twg?
Cov ntsuas no tau pib thaum xyoo 1960s, thaum cov kws tshuaj ntsuam xyuas ntawm Capital International, teb rau cov tub ua lag luam Asmeskas uas tab tom nrhiav kev sib txawv ntawm cov teb chaws Asmeskas, tau tsim cov ntaub ntawv sib koom ntawm cov khoom lag luam teev npe los ntawm cov lag luam loj uas tau tsim kho. Cov ntaub ntawv ntawd tau loj hlob mus ua ib tsev neeg ntawm cov ntsuas, uas Morgan Stanley thiab SGS tau hloov mus ua ib qho kev koom tes hauv xyoo 1980s los tsim MSCI - yog li ntawd lub npe ntsuas no muaj niaj hnub no.
Txij thaum ntawd los, cov ntsuas tau dhau los ua tus qauv thoob ntiaj teb: tshuaj xyuas txhua peb lub hlis, nws ntxiv thiab tshem tawm cov khoom lag luam tawm tsam cov qauv ntawm kev lag luam, kev ua lag luam dawb thiab kev ua lag luam yooj yim. Nws lub neej ntev thiab cov txheej txheem pob tshab piav qhia vim li cas nws txhawb nqa ntau pua billions euros ntawm cov cuab tam ntsuas - thiab vim li cas cov ETFs uas taug qab nws qeb duas ntawm cov kua dej tshaj plaws hauv ntiaj teb.
Yuav ua li cas MSCI World ETF Ua Haujlwm
Ib qho ETF (kev pauv pauv nyiaj) yog ib qho peev nyiaj uas teev nyob rau hauv kev sib pauv khoom lag luam uas rov ua dua qhov kev ua tau zoo ntawm ib qho index. Ib qho MSCI World ETF yuav cov khoom lag luam hauv cov index - lossis ib qho nyiaj txiag sib npaug - thiab yog li xa cov kev ua tau zoo ntawm cov index, cov nqi rho tawm. Peb phau ntawv qhia tag nrho rau ETFs piav qhia txog seb cov khoom no ua haujlwm li cas.
Muaj ob txoj kev sib koom ua ke ntawm kev rov ua dua:
- Kev rov ua dua lub cev: lub koom haum yeej tuav cov khoom lag luam hauv cov ntsuas. Qhov no yog txoj kev siv ntau tshaj plaws ntawm MSCI World ETFs, qee zaum nrog kev kuaj (lub koom haum tuav ib pawg neeg sawv cev kom txo tus nqi).
- Kev rov ua dua tshiab: lub peev nyiaj tau txais qhov kev ua tau zoo ntawm cov ntsuas los ntawm daim ntawv cog lus pauv nrog lub tsev txhab nyiaj. Nws tshem tawm qhov kev pheej hmoo ntawm kev rov ua dua tab sis ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm cov neeg sib tw.
Ob qho qauv faib khoom thiab: tsub zuj zuj ETFs cia li rov ua lag luam cov nyiaj faib (compounding), thaum faib rau Cov ETFs them rau tus neeg tuav. Nyob rau lub sijhawm ntev, kev sib sau ua ke ua rau muaj qhov cuam tshuam loj tshaj plaws; rau cov nyiaj tau los tsis tu ncua, kev faib tawm yeej.
Vim li cas cov tub ua lag luam xaiv MSCI World
Qhov kev nyiam ntawm cov neeg ua lag luam muag khoom tseem nyob ntawm plaub qhov zoo:
- Diversificationntau tshaj ib txhiab lub tuam txhab, 23 lub teb chaws, qee kaum tsib lub lag luam - tsis yooj yim sua kom rov ua dua los ntawm kev yuav cov khoom lag luam ib zaug.
- Tus nqi tsawg: cov ETFs MSCI World ua tus thawj coj them tus nqi txuas ntxiv mus li ntawm 0.12% txog 0.50% ib xyoos, nyob ntawm tus neeg muab kev pabcuam - piv rau 1.5% txog 2% rau cov nyiaj siv ua haujlwm ib txwm muaj. Kev sib piv lawv ntawm lub vev xaib ywj pheej xws li justETF ua ntej yuav khoom tseem yog qhov kev coj ua zoo tshaj plaws.
- simplicity: ib qho kev txiav txim siab hauv khw muag khoom, tsis muaj kev txiav txim siab xaiv, tsis muaj kev rov qab sib npaug los tswj - cov ntsuas yuav saib xyuas nws ntawm nws tus kheej.
- liquidityMSCI World ETFs yog cov lag luam loj tshaj plaws hauv Tebchaws Europe; lawv tuaj yeem yuav thiab muag txhua lub sijhawm thaum lub sijhawm ua lag luam.
MSCI World ETFs thiab PEA: Kev daws teeb meem Fabkis
Nov yog qhov tsis meej pem uas ntau tus tub ua lag luam pom lig dhau lawm: tus qauv MSCI World ETFs yog cov nyiaj hauv Irish lossis Luxembourg, tsis tsim nyog rau PEA — txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis (PEA), uas tsuas yog lees txais cov nyiaj European uas ua tau raws li cov cai meej — hauv kev xyaum, cov nyiaj Fabkis lossis cov nyiaj sib npaug.
Txhawm rau kom tiav qhov sib txawv, cov thawj coj khoom vaj khoom tsev Fabkis tau tsim PEA-ntiaj teb ETFs: cov nyiaj txiag nyob hauv Fabkis, tsim nyog rau PEA, uas rov ua dua MSCI World index los ntawm kev tuav cov khoom lag luam European ua ntej thiab ua tiav kev lag luam thoob ntiaj teb nrog cov ntawv cog lus sib pauv. Cov txiaj ntsig kev lag luam nyob ze rau qhov ntsuas, nrog rau qee qhov kev hloov pauv.
Qhov kev lag luam tawm boils down rau qhov no: nyob rau hauv ib tug txheem brokerage account, lub classic Irish ETF, feem ntau pheej yig dua, nrog rau cov nyiaj faib se zoo ua tsaug rau Irish se treaty ntawm US dividends; nyob rau hauv ib tug PEA, PEA-world ETF, kim dua hauv cov nqi, tab sis zam los ntawm se nyiaj tau los tom qab tsib xyoos - qhov zoo uas ntau dua li them rau nws mus sij hawm ntev.
Cov Nqi Yuav Tsum Paub Ua Ntej Koj Yuav Khoom
Peb tsev neeg ntawm cov nqi sib txawv ntawm qhov kev ua tau zoo tiag tiag ntawm MSCI World ETF:
- Cov nqi them tas mus li (TER): rho tawm tas li ntawm tus nqi khoom muaj nqis - qhov no yog tus lej luam tawm uas koj tuaj yeem piv rau cov chaw muab kev pabcuam.
- Tus nqi hloov pauv: cov uas koj tus broker them rau txhua qhov kev yuav khoom thiab kev muag khoom. Lawv hnyav dua thaum cov nyiaj pab ntau zaus thiab me me; peb kev sib piv ntawm tus neeg ua lag luam qhia txog cov nqi tiag tiag, kev txiav txim los ntawm kev txiav txim.
- Kev hloov pauv txiaj thiab kev taug qab qhov sib txawv: qhov sib txawv ntawm ETF qhov kev ua tau zoo thiab cov ntsuas, uas nyob ntawm qhov zoo ntawm kev rov ua dua, cov nyiaj faib thiab cov nqi.
cov kev taug qab qhov sib txawv — qhov sib txawv txhua xyoo ntawm ETF qhov kev ua tau zoo thiab ntawm nws cov ntsuas — tsim nyog saib tshwj xeeb. Nws yog los ntawm cov nqi, tab sis kuj los ntawm cov se txiav ntawm cov nyiaj faib hauv Asmeskas, qhov zoo ntawm kev rov ua dua thiab kev qiv nyiaj los ntawm cov nyiaj. Ob ETFs ntawm tib lub ntsuas tuaj yeem qhia qhov sib txawv ntev ntawm ob peb feem kaum ntawm ib feem pua ntawm ib xyoos: tshaj nees nkaum xyoo, qhov sib txawv dhau los ua qhov tseem ceeb. Cov cuab yeej ywj pheej tshaj tawm cov qhov sib txawv no, ntsuas los ntawm cov ntsuas.
Tshaj li nees nkaum xyoo, qhov sib txawv ntawm ETF them 0.15% thiab cov nyiaj nquag them 1.75% ntau dua ib feem plaub ntawm koj cov peev txheej kawg - qhov kev kawm tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev tshawb fawb txog cov nyiaj ntsuas.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Haum Tau MSCI World Rau Hauv Portfolio
Tsis muaj ib txoj cai twg uas yuav muab faib rau ib tus neeg xwb, tiam sis muaj ob peb lub ntsiab lus uas pab txiav txim siab tau zoo. Cov neeg txuag nyiaj feem ntau siv MSCI World ua lub hauv paus ntawm lawv txoj kev faib cov khoom muaj nqis - piv txwv li, 70% txog 100% ntawm cov khoom muaj nqis - thiab ua kom tiav raws li lawv txoj kev ntseeg: ib lub hnab nyiaj rau cov lag luam tshiab, ib lub hnab nyiaj rau cov neeg uas muaj teeb meem nyiaj txiag, lossis ib lub hnab nyiaj rau cov neeg uas muaj teeb meem nyiaj txiag.
Txoj cai tseem ceeb tshaj plaws tsis yog qhov sib xyaw ua ke tab sis yog qhov sib xws: txhais qhov kev faib nyiaj, sau cia, thiab ua raws li nws thaum muaj cua daj cua dub - qhov ntawd yog thaum kev sib txawv khwv tau nws qhov khaws cia. Kev rov sib npaug ib xyoos ib zaug, muag qhov tau nce mus yuav rov qab qhov tau poob, coj cov khoom lag luam rov qab mus rau nws lub hom phiaj yam tsis tau kwv yees lub khw.
Thaum kawg, lub qab ntuj khwb tseem ceeb: ib qho ETF thoob ntiaj teb yog tsim los rau tsawg kawg yog tsib txog kaum xyoo. Cov nyiaj koj yuav xav tau hauv ob xyoos - cov nyiaj tso cia tsev, cov nqi kawm ntawv - tsis muaj qhov chaw hauv kev ua lag luam hauv khw, txawm tias qhov zoo ntawm cov ntsuas no zoo li cas los xij.
Cov Kev Pheej Hmoo ntawm MSCI World ETF
Tsis muaj kev sib txawv ntawm kev lag luam tshem tawm qhov kev pheej hmoo ntawm kev ua lag luam - nws nthuav nws. Plaub qhov kev pheej hmoo tseem ceeb tuaj nrog MSCI World ETF:
- Tebchaws Asmeskas kev sib sau ua ke: kwv yees li peb feem plaub ntawm cov ntsuas; kaum xyoo Asmeskas tsis muaj zog yuav hnyav raws li ntawd.
- Kev pheej hmoo nyiaj txiag: cov ntsuas no suav ua nyiaj daus las; rau tus neeg ua lag luam hauv euro, tus nqi daus las nce siab ua rau cov txiaj ntsig ntau ntxiv, tus nqi poob qis ua rau lawv puas tsuaj. Cov ETF "Hedged" tshem tawm qhov kev pheej hmoo no, ntawm tus nqi ntxiv.
- Kev sib sau ua ke ntawm cov lag luam: thev naus laus zis tswj hwm; kev kho kom raug hauv cov khoom lag luam thev naus laus zis yuav ntaus cov ntsuas tag nrho.
- Kev pheej hmoo lag luamXyoo 2008, MSCI World tau poob ib nrab ntawm nws tus nqi ua ntej rov zoo. Kev nqis peev txhua yam ib zaug yuav ua rau koj yuav khoom ua ntej lub caij nplooj zeeg - yog li ntawd, cov nyiaj pab tsis tu ncua.
Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog phau ntawv qhia txog kev ua tau zoo yav tom ntej: kaum xyoo zoo tshaj plaws rau Asmeskas cov khoom lag luam yuav tsis rov ua dua.
MSCI World, ACWI, Tebchaws Europe: Koj Yuav Tsum Xaiv Qhov Index Twg?
|Index
|Kev Pabcuam
|Leej twg yog nws rau?
|MSCI ntiaj teb
|23 lub teb chaws uas tau tsim kho tshiab
|Tus qauv thoob ntiaj teb core holding
|MSCI ACWI
|Cov lag luam tsim kho thiab cov lag luam tshiab
|Kev pab them nqi thoob ntiaj teb tiav hauv ib yam khoom xwb
|MSCI Tebchaws Europe
|Tebchaws Europe uas tau tsim kho
|Qhov kev pabcuam rau kev rov ua kom sib npaug rau Tebchaws Europe
|MSCI Cov Lag Luam Tshiab
|27 Kev lag luam tawm tshiab
|Kev loj hlob ntxiv, yuav tsum tau saib xyuas kom loj me
Muaj ntau tus tub ua lag luam muab MSCI World ETF nrog rau ETF lag luam tshiab ntawm kwv yees li 10%, los tsim dua ib qho kev faib nyiaj ze rau ACWI. Lwm tus nyiam qhov yooj yim ntawm ib qho ACWI ETF. Ob txoj hauv kev muaj txiaj ntsig; qhov tseem ceeb yog kev ua raws li lawv. Peb xaiv ntawm cov ETF zoo tshaj plaws nthuav qhia cov khoom los ntawm cov ntsuas thiab los ntawm cov ntawv qhwv.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Yuav Tau MSCI World ETF
- Xaiv lub qhwv: ib lub PEA nrog PEA-world ETF (kev zam se tom qab tsib xyoos), ib tus account brokerage txheem nrog UCITS MSCI World ETF uas koj xaiv, lossis lub neej kev tuav pov hwm yog tias koj txoj cai muaj cov nyiaj txuas nrog chav tsev.
- Piv cov ETFs ntawm ib lub cuab yeej ywj pheej: cov nqi them tas mus li, txoj kev rov ua dua, kev sib sau ua ke lossis kev faib tawm, qhov loj ntawm cov nyiaj, kev taug qab qhov sib txawv.
- Tshawb xyuas tus lej ISIN: txhua lub peev nyiaj muaj tus cim tshwj xeeb - ob lub "MSCI World" ETFs los ntawm tib tus neeg muab kev pab tuaj yeem sib txawv (faib/sau, EUR/USD, tsim nyog PEA lossis tsis tsim nyog).
- Tso ib qho kev txiav txim txwv thaum lub sijhawm qhib ntawm cov lag luam hauv qab - qhov zoo tshaj plaws yog nruab nrab ntawm 9:30 sawv ntxov thiab 5:30 tsaus ntuj CET, thaum Asmeskas thiab European kev sib pauv sib tshooj.
- Ua kom koj cov kev koom tes sib txawv: kev nqis peev ib qho nyiaj tsis hloov pauv txhua hli ua rau txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev yuav khoom thaum lub sijhawm phem tshaj plaws.
Yuav kom pauv tau ETFs nrog cov nqi sib tw, cov Vantage lub platform muab kev nkag mus rau cov lag luam European; xyuas cov npe ntawm cov cuab yeej tsim nyog thiab cov nqe lus ntawm tus nqi ua ntej qhib txoj haujlwm.
Yuav ua li cas MSCI World ETFs raug them se hauv Fabkis
Hauv tus account brokerage tus qauv, ETF capital gains thiab dividends raug rau Fabkis tus nqi se tiaj tus ntawm 30%, lossis rau qhov ntsuas se nyiaj tau los nce qib nrog rau kev tso cai yog tias koj xaiv rau nws. Hauv PEA, tom qab tsib xyoos ntawm kev muaj, cov nyiaj tau los raug zam los ntawm se nyiaj tau los - tsuas yog cov se kev ruaj ntseg hauv zej zog xwb.
Muaj ib qho me me uas tsim nyog paub: Cov ETFs uas nyob hauv tebchaws Irish tau txais txiaj ntsig los ntawm kev txo se ntawm cov nyiaj faib hauv Tebchaws Meskas (15% es tsis yog 30%) ua tsaug rau daim ntawv cog lus ntawm Ireland thiab Tebchaws Meskas. Nws yog ib qho kev sib cav txog nyiaj txiag rau cov ETFs uas nyob hauv tebchaws Irish hauv tus account brokerage - PEA, rau nws ib feem, tsuas yog pab cov nyiaj tsim nyog, nrog nws cov cai.
Taug qab koj lub MSCI World ETF dhau sijhawm
Thaum koj yuav ib lub MSCI World ETF lawm, koj yuav tsis tas yuav ua dab tsi li - tiam sis tsis tas yuav ua dab tsi li. Ob txoj kev coj ua txaus lawm: xyuas ib xyoos ib zaug seb lub nyiaj puas tseem ua raws li koj xav tau (cov nqi ruaj khov, kev rov ua dua tshiab, qhov loj txaus), thiab rov kho dua yog tias lub tes tsho poob qis dua ob peb lub ntsiab lus ntawm nws lub hom phiaj.
Tsis muaj qab hau, ntawm qhov tod tes, hauv kev saib xyuas tus nqi txhua hnub: kev hloov pauv luv luv yog ib feem ntawm qhov kev pom zoo. Cov tub ua lag luam uas ua tiav nrog kev nqis peev ETF index muaj ib qho cwj pwm - lawv tsis tshua saib, thiab tsis tshua kho. Txhua qhov kev kuaj xyuas tsis tsim nyog yog kev ntxias kom dhau qhov kev ua lag luam, uas yog qhov tseeb uas cov index tau txhais los cawm tus tub ua lag luam.
Cov Lus Nug Feem Ntau Txog MSCI World ETF
MSCI World puas suav nrog txhua lub tebchaws hauv ntiaj teb?
Tsis yog. Txawm hais tias nws lub npe hu ua MSCI World, tsuas yog suav nrog 23 lub tebchaws uas tau tsim kho lawm xwb - Tebchaws Meskas, Nyiv Pooj, Tebchaws Europe Sab Hnub Poob, Canada, Australia... Cov lag luam tshiab xws li Tuam Tshoj, Is Nrias teb lossis Brazil tsis suav nrog. Yog xav tau kev pab them nqi tag nrho, koj yuav tsum tig mus rau MSCI ACWI lossis ntxiv cov lag luam tshiab ETF.
Tebchaws Meskas suav txog li ob feem peb txog peb feem plaub ntawm cov peev txheej lag luam ntawm cov ntsuas. Cov khoom loj tshaj plaws - Apple, Microsoft, Nvidia — nqa hnyav: MSCI World ETF yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau cov tuam txhab loj hauv Asmeskas.
Koj puas tuaj yeem yuav MSCI World ETF hauv PEA?
Cov ETF MSCI World ETFs uas nyob hauv Ireland lossis Luxembourg, tsis tsim nyog rau PEA. PEA-world ETFs, nyob hauv Fabkis, rov ua cov ntsuas thaum tseem tsim nyog - nrog cov nqi siab dua me ntsis, them rov qab los ntawm qhov zoo ntawm se tom qab tsib xyoos.
Qhov txawv ntawm ETF uas tau sau thiab ETF faib tawm yog dab tsi?
Cov ETF uas tau sau ua ke yuav rov muab cov nyiaj faib uas tau txais rov qab los ua lag luam, uas ua rau muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm cov paj laum sib xyaw. Cov ETF them cov nyiaj faib rau tus tswv, feem ntau yog txhua peb lub hlis, uas muab cov nyiaj tau los tab sis cuam tshuam kev sib xyaw ua ke.
Koj puas yuav tsum yuav koj cov MSCI World ETF ib zaug xwb los yog koj yuav ntau zaus?
Kev yuav khoom ib zaug xwb yuav ua rau koj tau txiaj ntsig ntau tshaj plaws (kev ua lag luam nce ntau zaus dua li nws poob) tab sis yuav ua rau koj muaj kev pheej hmoo ntawm kev yuav khoom ua ntej lub caij nplooj zeeg. Kev yuav khoom ib hlis ib zaug yuav txo qhov kev pheej hmoo ntawd, ntawm tus nqi ntawm qhov nruab nrab qis dua me ntsis. Yog tias muaj nyiaj ntau, kev yuav khoom ib zaug yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws.
Kev pheej hmoo ntawm cov txiaj ntsig ntawm MSCI World ETF yog dab tsi?
Cov ntsuas no feem ntau yog cov khoom lag luam hauv Asmeskas uas hais tias yog nyiaj daus las. Rau tus neeg ua lag luam uas siv euro, yog li ntawd, kev ua tau zoo kuj nyob ntawm tus nqi pauv nyiaj daus las/euro: nyiaj daus las muaj zog ua rau cov txiaj ntsig ntau ntxiv, nyiaj daus las tsis muaj zog ua rau lawv txo qis. Cov ETF uas muaj kev tiv thaiv npog qhov kev pheej hmoo no, rau cov nqi ntxiv.
Cov kab hauv qab
- IndexMSCI World = ~1,400-1,500 cov khoom lag luam los ntawm 23 lub teb chaws uas tsim tau, suav nrog qhov hnyav ntawm kev lag luam, ~85% ntawm kev lag luam uas tsim tau.
- Kev raug mob tiag tiagkwv yees li peb feem plaub ntawm cov khoom lag luam hauv Asmeskas - kev twv txiaj rau cov tuam txhab loj hauv Asmeskas.
- nqi0.12% txog 0.50% ib xyoos nyob ntawm tus neeg muab kev pab; piv rau ntawm ib lub cuab yeej ywj pheej.
- PEA: dhau los ntawm PEA-world ETF (Fabkis cov nyiaj); Irish ETF tseem yog qhov kev xaiv rau tus account brokerage txheem.
- Txaus ntshaiKev sib sau ua ke ntawm Asmeskas, tus nqi pauv nyiaj euro/dollar, kev kho kom zoo thoob ntiaj teb - hloov koj cov nyiaj pab.