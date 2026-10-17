Tus Neeg Ua Lag Luam Online: Kev Sib Piv ntawm Cov Neeg Ua Lag Luam Zoo Tshaj Plaws Xyoo 2026

Tus broker online yog dab tsi?

Ib tug neeg ua lag luam online yog ib lub tuam txhab nyiaj txiag uas tso cai rau koj yuav thiab muag cov khoom lag luam - cov khoom lag luam, ETFs, cov ntawv cog lus, thiab qee zaum cov ntawv cog lus thiab cov txiaj - los ntawm lub platform online, yam tsis tas yuav hla lub tsev txhab nyiaj. Nws yog lus Fab Kis sib npaug ntawm tus neeg ua lag luam en ligne: lo lus hloov pauv, tab sis lub luag haujlwm tseem nyob. Tus neeg ua lag luam xa koj cov xaj mus rau kev ua lag luam, tuav koj cov khoom lag luam hauv ib tus account tshwj xeeb (PEA lossis tus account securities), siv cov se Fabkis, thiab them koj cov nqi commission raws li daim ntawv teev nqi luam tawm.

Tau nees nkaum xyoo, nws tau hloov tus kws pab tswv yim hauv tsev txhab nyiaj ib txwm muaj rau ntau lab tus neeg ua lag luam ib tus zuj zus: qhib tus account hauv online, xaj hauv ob peb qhov nias, cov nqi qis dua li cov tsev txhab nyiaj ib txwm muaj.

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Lo lus "tus neeg ua lag luam online" kuj suav nrog lwm cov haujlwm - cov neeg ua lag luam qiv nyiaj, cov neeg ua lag luam pov hwm, cov neeg ua lag luam hluav taws xob - uas sib tham txog cov ntawv cog lus es tsis yog cov khoom lag luam. Nplooj ntawv no hais txog tus neeg ua lag luam hauv online : tus uas qhib kev lag luam nyiaj txiag rau koj. Rau kev lag luam nquag hauv cov txiaj thiab CFDs, muaj kev xaiv tshwj xeeb: tus neeg ua lag luam, piv rau ntawm peb nplooj ntawv tshwj xeeb. trading broker.

Online broker lossis bank: xaiv qhov twg rau kev nqis peev?

Lo lus nug tshwm sim nrog txhua qhov kev yuav khoom thawj zaug. Cov tsev txhab nyiaj ib txwm muaj kev yooj yim ntawm ib qho chaw nres tsheb - tus account tam sim no, daim npav, tus kws pab tswv yim - tab sis lawv cov nqi brokerage tseem siab: cov nyiaj tau los ib qho kev txiav txim feem ntau tsib txog kaum npaug ntau dua li cov neeg ua lag luam online, cov nqi txhua xyoo ntawm cov khoom lag luam, thiab qee zaum kev muab khoom txwv rau cov lag luam tseem ceeb.

Tus neeg ua lag luam online thim rov qab qhov kev sib raug zoo: tus nqi tsawg kawg nkaus ntawm Euronext thiab cov chaw pauv loj thoob ntiaj teb, xoom tus nqi saib xyuas nrog feem ntau, nkag mus rau ETFs thiab kev lag luam fractional - pauv rau kev txhawb nqa tib neeg tsawg, txwv rau FAQs thiab sib tham nyob. Qhov kev pom zoo rau ntau tus tub ua lag luam: khaws lub txhab nyiaj rau kev lag luam txhua hnub, qhib PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj) nrog tus neeg ua lag luam online rau kev nqis peev hauv kev lag luam hauv khw.

Cov tsheb peev txheej uas tau txais txiaj ntsig se - piav qhia meej hauv peb cov ntawv qhia tseeb PEA et kev ruaj ntseg account — tseem zoo ib yam tsis hais tus neeg nruab nrab, thiab kev sib tw kuj ua haujlwm zoo rau cov tsev txhab nyiaj: qee tus tau teeb tsa ib feem ntawm lawv cov nqi brokerage nrog cov neeg ua lag luam tshwj xeeb, kom raug kuaj xyuas qhov kev muab los ntawm kev muab ua ntej txiav txim siab.

Cov nqi raws li koj siv tiag tiag Cov nyiaj tau los ntawm ib qho kev txiav txim ntawm cov lag luam uas koj yuav siv (Euronext ua ntej), cov nqi pauv rau cov ntawv pov thawj txawv teb chaws, thiab txhua yam nqi saib xyuas. Qhov kev sib piv yog ua los ntawm euros txhua xyoo raws li koj qhov kev txiav txim zaus, tsis yog raws li feem pua ​​​​​​uas cais tawm.

Cov nyiaj tau los ntawm ib qho kev txiav txim ntawm cov lag luam uas koj yuav siv (Euronext ua ntej), cov nqi pauv rau cov ntawv pov thawj txawv teb chaws, thiab txhua yam nqi saib xyuas. Qhov kev sib piv yog ua los ntawm euros txhua xyoo raws li koj qhov kev txiav txim zaus, tsis yog raws li feem pua ​​​​​​uas cais tawm. Cov ntawv xa ntawv uas tau npaj tseg : PEA, tus account kev ruaj ntseg, PEA-PME — thiab qhov ua tau ntawm kev hloov pauv ib txoj kev npaj uas twb muaj lawm dawb.

: PEA, tus account kev ruaj ntseg, PEA-PME — thiab qhov ua tau ntawm kev hloov pauv ib txoj kev npaj uas twb muaj lawm dawb. Cov lag luam uas nkag tau yooj yim Kev lag luam hauv Paris npog feem ntau ntawm qhov pib; kev nkag mus rau Asmeskas, German lossis London kev lag luam yog qhov tseem ceeb thaum koj ua ntau yam.

Kev lag luam hauv Paris npog feem ntau ntawm qhov pib; kev nkag mus rau Asmeskas, German lossis London kev lag luam yog qhov tseem ceeb thaum koj ua ntau yam. Kev them se tau siv : tus broker yuav tsum tau tshaj tawm koj cov kev lag luam rau cov tub ceev xwm them se Fabkis (daim ntawv IFU txhua xyoo) - xyuas qhov no ua ntej qhib.

: tus broker yuav tsum tau tshaj tawm koj cov kev lag luam rau cov tub ceev xwm them se Fabkis (daim ntawv IFU txhua xyoo) - xyuas qhov no ua ntej qhib. Kev pom zoo thiab kev tiv thaiv cov khoom muaj nqis Tus neeg nruab nrab uas tswj hwm los ntawm AMF/ACPR lossis cov khoom sib npaug hauv Tebchaws Europe, cov khoom lag luam uas tuav hauv kev siv nrog tus neeg saib xyuas uas tau txheeb xyuas.

Tus neeg nruab nrab uas tswj hwm los ntawm AMF/ACPR lossis cov khoom sib npaug hauv Tebchaws Europe, cov khoom lag luam uas tuav hauv kev siv nrog tus neeg saib xyuas uas tau txheeb xyuas. Lub platform Cov xaj yooj yim rau cov pib tshiab, cov hom xaj tag nrho (txwv, nres) rau cov neeg uas xav mus ntxiv - peb phau ntawv qhia ntawm kev txiav txim siab ua lag luam hauv khw piav qhia txog cov mechanisms no.

Cov xaj yooj yim rau cov pib tshiab, cov hom xaj tag nrho (txwv, nres) rau cov neeg uas xav mus ntxiv - peb phau ntawv qhia ntawm kev txiav txim siab ua lag luam hauv khw piav qhia txog cov mechanisms no. Cov kev pabcuam ntxiv : cov nyiaj ntsuab uas muaj paj laum, cov xaj teem sijhawm, kev txuag nyiaj tsis siv neeg, daim ntawv qhia kev ua tau zoo.

: cov nyiaj ntsuab uas muaj paj laum, cov xaj teem sijhawm, kev txuag nyiaj tsis siv neeg, daim ntawv qhia kev ua tau zoo. Kev pabcuam neeg : ua lus Fab Kis, ncav cuag tau yam tsis tas tos ntev — sim ua ntej thawj qhov teeb meem.

Cov lus sib piv ntawm cov neeg ua lag luam online zoo tshaj plaws hauv xyoo 2026

Peb qhov kev xaiv suav nrog cov qauv nqi tiag tiag, qhov muaj cov tsheb peev txheej uas tau txais txiaj ntsig se, kev nkag mus rau hauv kev ua lag luam, thiab qhov zoo ntawm cov platforms, txhua yam tau sim hauv peb cov ntaub ntawv qhia ntxaws. Txhua tus neeg ua lag luam profile yuav pom lawv tus neeg nruab nrab zoo tagnrho.

pab Broker Highlights Peb qhov kev sim PEA thiab kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj Hmoov zoo PEA sib tw, kev lag luam hauv online uas muaj txhij txhua Kev tshuaj xyuas Fortuneo Cov nqi qis tshaj plaws KEV SIB HLUB Txo cov nqi brokerage, kev sib pauv khoom lag luam thoob ntiaj teb Kev tshuaj xyuas DEGIRO Paris Stock Exchange nyob Bourse Direct Euronext, PEA thiab CTO, cov nqi yuav raug txiav txim siab saib Bourse Direct Accès mondial Cov Kev Sib Tham Sib Tham 150 lub khw, kev txiav txim siab ua ntej, tus nqi qis Daim Ntawv Qhia Txog IBKR Kev txuag nyiaj tsis siv neeg Trade Republic Cov phiaj xwm txhua hli, cov xaj feem ntau saib Trade Republic Kev yooj yim thiab kev sib raug zoo eToro Luam theej kev lag luam, kev sib txuas lus yooj yim saib eToro Cov Tshuag thiab CFDs XTB xStation, cov feem tiag tiag uas tsis muaj nqi zog* saib XTB

*Raws li cov lus cog tseg thiab tej yam kev mob uas tus broker tau tshaj tawm. Yog xav paub ntxiv txog kev lag luam ntau yam khoom muaj nqis, saib peb qhov kev sib piv dav dav ntawm brokers Rau koj thawj kauj ruam nrog cov npe, peb phau ntawv qhia yuav cov stocks Ua kom tiav daim ntawv teev lus no ib kauj ruam zuj zus.

Peb hom kev lag luam online brokers

Cov khoom Fabkis muab faib ua peb hom, txhua tus muaj kab lis kev cai sib txawv. lub txhab nyiaj online nrog cov tuam txhab brokerage (Fortuneo, Boursorama Banque, BNP nrog Hello bank!) muab cov nyiaj tam sim no, cov nyiaj khaws cia thiab Stock Exchange tso rau hauv ib lub ru tsev: kev nplij siab tshaj plaws, cov nqi nruab nrab, cov lus qhia muaj - kev xaiv ntawm cov neeg uas xav tswj txhua yam hauv ib qho chaw.

Le tus neeg ua lag luam ntshiab (DEGIRO, Cov Neeg Ua Lag Luam Sib Tham, Bourse Direct) tsom mus rau kev ua tiav: cov nqi qis tshaj plaws hauv kev ua lag luam, nkag mus rau ntau lub khw muag khoom lag luam, ua haujlwm tau zoo, thiab tsis muaj lus tsis muaj tseeb - qhov kev xaiv ntawm tus neeg nqis peev ywj pheej uas suav lawv cov euros. tus neeg ua lag luam tshiab (Trade Republic, thiab lwm tus) tab tom twv txhua yam ntawm xov tooj ntawm tes: cov xaj feem ntau, cov phiaj xwm peev nyiaj txhua hli, lub interface yooj yim - kev xaiv ntawm kev tso nyiaj thawj zaug thiab kev txuag nyiaj tsis siv neeg, nrog rau kev them nqi lag luam nqaim dua.

Tsis muaj ib tus qauv twg uas kav lwm tus: koj li nyob ntawm lub sijhawm koj xav siv, thiab qhov chaw ntawm Lub Lag Luam Tshuag hauv koj cov cuab tam.

Kev hloov koj tus account PEA lossis cov nyiaj txiag ntawm cov neeg ua lag luam

Kev hloov pauv ntawm tus account yog qhov chaw dig muag hauv ntau qhov kev sib piv - thiab yog qhov kev xaiv tiag tiag. Kev hloov PEA los ntawm ib lub tsev kawm ntawv mus rau lwm lub tsev kawm ntawv tsis kaw nws: qhov kev ua haujlwm se laus (tsib xyoos nto moo) raug khaws cia, thiab cov ntawv pov thawj raug hloov pauv los ntawm tus neeg saib xyuas mus rau tus neeg tuaj.

Feem ntau tus nqi ntawm kev lag luam yog nruab nrab ntawm €50 thiab €150 nyob ntawm tus nqi thiab tus naj npawb ntawm cov haujlwm, thiab qee tus neeg ua lag luam uas tuaj txog yuav them tag nrho lossis ib feem ntawm tus nqi los ua kom lub lag luam ruaj ntseg - ib qho kev coj ua uas yuav tsum tau hais ua ntej kos npe. Raws li lub sijhawm ua tiav, cia ob mus rau rau lub lis piam ntawm daim ntawv thov, kev hloov nyiaj thiab cov ntawv pov thawj, thiab rov qhib tus account.

Ob qho kev ceev faj: tsis txhob tso ib qho kev txiav txim thaum lub sijhawm hloov pauv, thiab xyuas cov lus qhia txog cov khoom lag luam ib kab zuj ib kab thaum tau txais. Rau tus account kev ruaj ntseg ib txwm, cov txheej txheem yog zoo ib yam, tsis suav nrog qib siab.

Cov nqi pauv pauv: tus nqi zais ntawm cov khoom lag luam hauv Asmeskas

Yuav ib lub Tshuag Apple los yog Nvidia los ntawm euros ua rau muaj kev hloov pauv tsis pom tseeb: tus broker pauv koj cov euros rau hauv cov nyiaj ntawm tus nqi pauv tam sim no, them tus nqi pauv txiaj - feem ntau ntawm 0,10% thiab 0,50% ntawm qhov kev txiav txim. Qhov no yuav zoo li me me, tab sis nws tsis yog. Tus neeg ua lag luam uas nqis peev € 200 txhua hli hauv US ETFs them tus nqi no kaum ob zaug hauv ib xyoos: kev sib sau ua ke lawv cov kev yuav khoom txhua peb lub hlis txo tus nqi los ntawm ob feem peb, rau tib tus nqi nqis peev.

Cov tub ua lag luam tsis tu ncua hauv kev lag luam txiaj tab tom txav mus rau qhov tus account txawv teb chaws — muab los ntawm cov neeg ua lag luam thoob ntiaj teb xws li Interactive Brokers — uas khaws cov nyiaj daus las los ntawm kev muag khoom rau kev yuav khoom tom ntej yam tsis rov qab mus rau euros. Peb daim ntawv qhia txog cov ntaub ntawv Cov Kev Sib Tham Sib Tham piav qhia txog qhov no ua haujlwm li cas.

Tus neeg ua lag luam online thiab kev them se: tus neeg ua lag luam ua dab tsi rau koj

Ib tug neeg ua lag luam uas tau tsim tsa hauv Fabkis - lossis ua haujlwm nyob ntawd raws li daim ntawv hla tebchaws European nrog cov luag haujlwm sib xws - txo koj cov se ntau heev. Txhua xyoo, lawv npaj covib daim ntawv luam se (IFU) sau cov ntsiab lus ntawm cov nyiaj faib, cov nyiaj tau los ntawm cov ntawv pov thawj thiab cov nyiaj them se, xa mus rau kev tswj hwm thiab muaj nyob rau hauv koj thaj chaw neeg siv khoom: txhua yam koj yuav tsum ua yog theej cov thawv.

hav zoov cov nyiaj pab rau kev ruaj ntseg hauv zej zog Cov se raug txiav tawm ntawm qhov chaw ntawm cov nyiaj faib; cov se seem raug them rau xyoo tom ntej raws li txoj cai se xaiv - kev them se 30% lossis kev them se nce qib nrog rau kev tso cai faib nyiaj faib. Txij li thaum muaj kev qhia txog kev them se ntawm cov nyiaj tau los ntawm peev, kev them ua ntej tau ua maj mam rau qee qib nyiaj tau los.

Lub ntsiab lus uas yuav tsum tau saib xyuas: cov neeg ua lag luam uas yog neeg txawv teb chaws xwb thiab tsis yog ib feem ntawm lub tshuab pauv nyiaj tsis siv neeg yuav ua rau koj ua qhov kev tshaj tawm koj tus kheej - tus nqi tiag tiag uas qhov kev sib piv tus nqi tsis qhia.

Tus nqi ntawm tus broker online yog dab tsi?

Tus nqi ntawm tus neeg ua lag luam online raug muab faib ua plaub ntu, thiab daim nqi kawg nyob ntawm tus nqi tshaj tawm tsawg dua li koj qhov kev nrawm. cov nyiaj tau los ntawm kev txiav txim Tus nqi pib ntawm xoom (cov kev tshaj tawm tshwj xeeb, qee lub khw) mus txog ob peb euros ntawm Euronext, ntau dua ntawm kev pauv txawv teb chaws - tus neeg ua lag luam uas tso ob daim ntawv xaj hauv ib hlis them tsawg tsawg txawm tias tus nqi yog li cas los xij; tus neeg ua lag luam txhua hli yuav tsum suav txhua xees. cov nqi pauv (0,1% txog 0,5% ib qho kev lag luam) tsuas yog siv rau cov ntawv pov thawj txawv teb chaws xwb.

hav zoov txoj cai saib xyuas tau ploj mus ntawm cov neeg ua lag luam online. cov nqi tsis ua haujlwm Cov nyiaj tsis muaj zog raug cuam tshuam los ntawm qee tus neeg ua lag luam: qee yam yuav tsum xyuas yog tias koj ua lag luam tsis tshua muaj. Piv txwv li: plaub qhov kev txiav txim txhua hli ntawm € 500 ntawm cov khoom lag luam Fabkis raug nqi ntawm € 0 thiab € 60 ib xyoos nrog cov neeg ua lag luam uas tau hais los saum toj no, piv rau ntau pua euros ntawm lub tsev txhab nyiaj ib txwm muaj - qhov sib txawv dhau kaum xyoo nyiaj txiag hnub so.

Tus neeg ua lag luam online dawb: cov lus cog tseg zais dab tsi

"Tus neeg ua lag luam online pub dawb" tshwm sim hauv ntau qhov kev tshawb nrhiav - thiab ntau cov ntawv tshaj tawm. Qhov tseeb yog qhov sib txawv ntxiv: cov nyiaj tau los ntawm ib qho kev txiav txim yuav yog xoom ntawm qee qhov kev sib pauv lossis nyob rau hauv qee qhov xwm txheej (tus nqi tsawg kawg nkaus, thawj qhov kev txiav txim ntawm lub hlis), tab sis tus neeg nruab nrab ua nws cov nyiaj rau lwm qhov - kis dav dua me ntsis ntawm cov ntawv pov thawj txawv teb chaws, cov nqi pauv, cov kev pabcuam them nqi, lossis txawm tias kev them nyiaj los ntawm kev tswj hwm kev ua lag luam ("kev them nyiaj rau kev txiav txim ntws", tswj hwm hauv Tebchaws Europe).

Tus neeg ua lag luam uas tsis muaj nyiaj tau los tsis muaj: lo lus nug zoo tsis yog "Puas pub dawb?" tab sis "Cov nyiaj them nyob qhov twg, thiab nws puas phim kuv cov kev nyiam?" Cov nqi them tag nrho, uas yuav tsum tau tshaj tawm, muab cov lus teb hauv kaum feeb ntawm kev nyeem.

Qhib ib tus account nrog tus broker online: cov kauj ruam

Cov txheej txheem siv tsib kauj ruam thiab ib nrab teev. Sau daim ntawv qhib nrog koj cov ntaub ntawv tiv tauj thiab qhov xwm txheej; xa cov ntaub ntawv txhawb nqa scanned - daim ntawv pov thawj tus kheej, pov thawj chaw nyob, daim ntawv qhia txog nyiaj hauv tuam txhab nyiaj; teb cov lus nug txog kev paub uas txiav txim siab nkag mus rau cov khoom; qhib tus account thiab tso nyiaj los ntawm kev hloov pauv (feem ntau tsawg kawg yog € 100 txog € 500, qee zaum tsis muaj); tso thawj qhov kev txiav txim los ntawm lub platform.

Ob qho kev ceev faj uas yuav tsum tau ua: xyuas kom meej tias tus broker tau lees paub hauv AMF register ua ntej hloov nyiaj, thiab khaws cov ntaub ntawv pauv nyiaj rau txhua qhov kev pauv nyiaj - qhov no yog koj pov thawj ntawm kev muaj. Peb daim ntawv qhia txog trading account piav qhia txog cov kauj ruam no thiab lawv cov teeb meem.

Pib nrog tus broker online: txoj kev pom zoo

Txawm tias tus broker zoo tshaj plaws los yeej tsis tuaj yeem cawm tau qhov pib tsis zoo. Txoj kev los txo qhov yuam kev feem ntau muaj plaub kauj ruam. Ua ntej, tsim cov nyiaj khaws cia ua ntej sab nraum lub khw muag khoom lag luam — tsawg kawg yog peb lub hlis ntawm cov nuj nqis — yog li koj yeej tsis raug yuam kom muag thaum lub sijhawm phem tshaj plaws. Tom qab ntawd, qhib PEA nrog tus broker xaiv thiab tau txais nyiaj los ntawm kev them nyiaj raws sijhawm: kev them tsis tu ncua ntau dua lub sijhawm, thiab keeb kwm them se tsib xyoos pib khiav txij thaum pib.

ces pib nrog cov ntaub ntawv yooj yim — ib qho ETF dav dav uas tsim nyog rau PEA — ua ntej xaiv cov khoom lag luam ib leeg, siv peb phau ntawv qhia yuav cov stocks. Thaum kawg, maj mam nthuav dav Ua ntej, ib daim ntawv qhia txog kev lag luam rau kev nqis peev thoob ntiaj teb, tom qab ntawd kev tswj hwm kev faib nyiaj kom meej dua. Txhua kauj ruam yog nws tus kheej; kauj ruam ua ntej nyiaj txiag rau kauj ruam tom ntej. Kev qhuab qhia ntawm cov txheej txheem no muaj kev cuam tshuam ntau dua rau qhov tshwm sim kawg dua li qhov kev ntaus nqi tseeb ntawm cov neeg ua lag luam.

Kev Ruaj Ntseg: Koj cov ntawv pov thawj thiab koj cov nyiaj nyob qhov twg?

Cov lus nug no ua rau cov neeg pib tshiab ntshai - thiab ua rau lawv ntseeg siab thaum lawv nkag siab txog txoj kev ua lag luam. Nrog tus neeg ua lag luam uas raug tswj hwm, koj cov khoom lag luam tsis yog "ntawm tus neeg ua lag luam": lawv tau sau npe rau hauv koj lub npe nrog chaw khaws ntaub ntawv hauv nruab nrab (Euroclear Fabkis rau feem ntau cov khoom lag luam Parisian), thiab tus broker tsis muaj lawv.

Koj cov tsiaj txhu, txawm li cas los xij, pw tsaug zog rau ntawm ib qho tus account sib cais sib cais ntawm lub tuam txhab cov peev txheej, tuav hauv lub tsev txhab nyiaj saib xyuas: yog tias tus broker tsis ua raws li qhov tau teev tseg, cov nyiaj no tsis siv los them cov neeg qiv nyiaj. Tom qab ntawd los txog kev lav phib xaub txog khoom muaj nqis Nyob rau Fabkis teb, Lub Chaw Khaws Nyiaj Tso Nyiaj thiab Kev daws teeb meem them nyiaj ntsuab txog li € 100,000 rau ib tus neeg siv khoom thiab ib lub tsev kawm ntawv; txawm li cas los xij, cov ntawv pov thawj tseem yog koj cov khoom thiab rov qab mus rau cov khoom muaj nqis yog tias muaj kev ua lag luam poob qis.

Lub tshuab no tau ua haujlwm thaum lub sijhawm ua tsis tiav hauv lub ntiaj teb tiag tiag: kev tiv thaiv kev cai lij choj tsis yog kev xav. Yog li ntawd, ib zaug ntxiv, qhov tseem ceeb ntawm kev tso cai uas tuaj yeem txheeb xyuas tau ua ntej thawj zaug hloov pauv.

Cov Lus Nug Feem Ntau: Koj cov lus nug txog cov neeg ua lag luam online

Tus broker online zoo tshaj plaws yog dab tsi?

Tus broker online zoo tshaj plaws nyob ntawm koj qhov profile: Fortuneo rau PEA (kev npaj txuag nyiaj sib koom ua ke) txuas nrog lub tsev txhab nyiaj online, DEGIRO lossis Interactive Brokers rau cov nqi qis thiab nkag mus thoob ntiaj teb, Bourse Direct rau Paris Stock Exchange, Trade Republic rau kev txuag nyiaj txhua hli tsis siv neeg. Peb lub rooj sib piv saum toj no txuas txhua qhov kev siv rau tus neeg nruab nrab tsim nyog.

Tus broker online yog dab tsi?

Qhov no yog ib lub tuam txhab nyiaj txiag uas tau tso cai uas ua koj cov lus txib yuav thiab muag cov khoom lag luam los ntawm lub platform online, los ntawm PEA (kev npaj txuag nyiaj) lossis tus account khoom lag luam. Nws tuav koj cov khoom lag luam, siv cov se Fabkis, thiab tau txais nyiaj los ntawm cov nyiaj tau tshaj tawm lossis cov nyiaj tau los.

Tus nqi ntawm tus broker online yog dab tsi?

Nruab nrab ntawm xoom thiab ob peb euros rau ib qho kev txiav txim rau cov khoom lag luam Fabkis, ntxiv rau cov nqi pauv nyiaj rau cov ntawv pov thawj uas muaj cov nyiaj txawv teb chaws - feem ntau yog ob peb kaum euros ib xyoos rau kev nqis peev txhua hli nruab nrab. Cov nqi saib xyuas tau ploj mus lawm; tsuas yog cov nyiaj tsis muaj zog xwb thiaj li yuav ua rau muaj cov nqi tsis ua haujlwm nrog qee tus neeg muab kev pabcuam.

Lub platform brokerage online zoo tshaj plaws yog dab tsi?

Lub platform zoo tshaj plaws yog qhov koj nkag siab hauv kaum feeb: kev tso xaj kom meej, kev taug qab cov khoom lag luam yooj yim nyeem, thiab cov lus ceeb toom yooj yim. Thaum cov apps ntawm neo-brokers zoo heev rau cov pib tshiab, nrog kev paub dhau los lawv muab txoj hauv kev rau cov interfaces ntau dua ntawm DEGIRO lossis Interactive Brokers, uas muab ntau hom kev txiav txim.

Puas yog tus broker online muaj kev nyab xeeb?

Yog, yog tias ua tau raws li peb yam kev mob: kev tso cai uas txheeb xyuas tau (AMF/ACPR lossis sib npaug European), kev faib cov nyiaj ntawm cov neeg siv khoom, thiab tus neeg saib xyuas koj cov khoom muaj nqis. Txhua tus neeg ua lag luam hauv peb qhov kev sib piv ua tau raws li cov qauv no; daim ntawv sau npe AMF raug cai tso cai rau koj txheeb xyuas lwm tus neeg ua lag luam hauv ob peb feeb xwb.

Koj puas xav tau tus account PEA lossis tus account securities nrog koj tus broker?

Lub PEA (kev npaj txuag nyiaj hauv kev lag luam) yog rau cov khoom lag luam hauv Tebchaws Europe thiab ETFs—tsis them se tom qab tsib xyoos—thiab tus account securities yog rau kev nqis peev thoob ntiaj teb, tshwj xeeb yog cov khoom lag luam hauv Tebchaws Meskas. Ntau tus tub ua lag luam sib koom ua ke ob qho tib si nrog tib lub tsev kawm ntawv; pib nrog PEA yog txoj hauv kev feem ntau rau tus neeg nyob hauv Fabkis uas nyuam qhuav pib nqis peev.