Yuav Ua Li Cas Qhib PEA + 5 Cov Tshuag Pheej Yig Pib (2026)

Vim li cas ho qhib PEA hauv xyoo 2026?
Xaiv qhib ib qho PEA — txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis — txhais tau tias xaiv qhov kev npaj peev txheej uas pheej yig tshaj plaws hauv Fabkis rau kev nqis peev hauv Tshuag: tom qab tsib xyoos ntawm kev tuav, cov nyiaj tau los uas tau rho tawm raug zam los ntawm se nyiaj tau los, thiab rau tag nrho lub neej ntawm txoj kev npaj, cov nyiaj faib thiab cov nyiaj tau los ntawm peev sib xyaw ua ke yam tsis muaj kev xau se. Nrog rau qhov siab tshaj plaws ntawm kev koom tes ntawm € 150,000 — ob npaug rau ob peb tug — txoj kev npaj no muab thawj € 50 thiab cov khoom lag luam loj.
Cov txheej txheem ntxaws ntxaws, kev kho se txhua xyoo thiab cov xwm txheej tshwj xeeb (kev rho nyiaj, kev txais qub txeeg qub teg, kev hloov chaw) tau them rau hauv peb phau ntawv qhia tiav rau Txoj Kev Npaj Txuag Nyiaj Rau Cov Neeg Muaj Peev Xwm; nplooj ntawv no lo rau qhov tseem ceeb: qhov twg yuav qhib koj tus account PEA - nrog rau kev sib piv ze ntawm cov neeg muab kev pabcuam - thiab cov khoom lag luam qis uas yuav tuav hauv nws txij hnub thawj zaug, nrog rau lawv cov nqi sib koom ua ke.
Qhov Twg Yuav Qhib PEA: Peb Tsev Neeg ntawm Cov Neeg Muab Kev Pabcuam
Cov kev pabcuam muaj peb tsev neeg uas muaj ntau haiv neeg sib txawv. txhab nyiaj hauv online (Fortuneo, Boursorama, Hello bank!) txuas PEA rau ntawm tus account tam sim no thiab daim npav: zoo tagnrho rau kev tswj txhua yam hauv ib qho chaw, nrog tus kws pab tswv yim thiab tus nqi nruab nrab. Tshuaj yej broker hauv online (Bourse Direct, DEGIRO, Interactive Brokers) ua kom zoo dua qhov kev ua tiav thiab cov nqi: qhov kev xaiv pheej yig tshaj plaws rau tus neeg nqis peev tus kheej uas tso lawv cov xaj.
cov neobroker mobile (Trade Republic ua tus thawj coj ntawm pawg) ua kom txuag tau nyiaj tau yooj yim: cov nyiaj pab raws sijhawm, cov xaj feem, qhov interface tsawg kawg nkaus - zoo meej rau cov nyiaj me me txhua hli, nrog rau kev them nqi lag luam nqaim dua. Ntawm txoj kev plaub, kev tswj hwm kev txiav txim siab (Yomoni, lossis cov lus txib los ntawm cov tsev txhab nyiaj), xa cov kev txiav txim siab rau tus thawj tswj hwm cov ntaub ntawv rau tus nqi txhua xyoo. kev sib piv ntawm cov neeg ua lag luam online piav qhia txog cov nqi tiag tiag ntawm txhua tus.
Piv rau cov nqi qhib ntawm PEA: PEA raug nqi ntau npaum li cas?
Kev qhib PEA tsis raug nqi dab tsi: tsis pub them nqi teeb tsa rau ntawm txoj kev npaj raws li txoj cai pub dawb. Cov nqi tuaj txog tom qab, ntawm plaub kab. Tshuaj yej tus nqi brokerage rau ib qho kev txiav txim - ob peb euros ntau tshaj plaws ntawm Euronext ntawm cov neeg ua lag luam online, ntau dua ntawm lub tsev txhab nyiaj ib txwm muaj - yuav tsum tau muab piv rau koj qhov zaus txiav txim. Tshuaj yej tus nqi tu tus account, tam sim no tsis tshua muaj ntawm cov neeg ua si online tab sis tsis yog rau txhua tus ntawm lawv.
cov cov nqi ntawm ETFs uas koj tuav (cov nqi them txhua xyoo, rho tawm hauv cov nyiaj) rau qhov feem ntawm cov ntsuas. Thiab cov cov nqi tswj hwm, rau cov lus txib txiav txim siab xwb. Tshaj kaum xyoo, ib txoj kev npaj uas tau txais nyiaj los ntawm € 200 ib hlis ntawm € 2 brokerage rau ib qho kev txiav txim feem ntau nqa ob peb puas euros hauv tag nrho cov nqi ntawm tus neeg ua lag luam online - piv rau tag nrho ntawd, thiab tsis yog "€ 0 kom qhib", yog qhov sib cais cov kev muab.
Hloov mus rau PEA yam tsis poob koj qhov kev ua se laus
Twb qhib rau lwm qhov lawm? Kev hloov tus account PEA ntawm cov chaw muab kev pabcuam khaws cia nws lub sijhawm laus tag nrho: txoj kev npaj plaub xyoos uas tau hloov pauv khaws cia nws plaub xyoos thiab ncav cuag tsib xyoos yam tsis tau pib dua. Lub tshuab: lub tsev txais nyiaj thov kom hloov pauv, thiab cov khoom lag luam thiab cov nyiaj ntsuab hloov pauv mus rau lwm yam, rau tus nqi feem ntau raug them ntawm € 50 thiab € 150 nyob ntawm tus nqi thiab tus lej ntawm cov kab - tus nqi uas tus neeg muab kev pabcuam tau txais feem ntau them, tag nrho lossis ib feem, kom yeej tus account.
Cia ob mus rau rau lub lis piam, tsis txhob txiav txim thaum lub sijhawm ntawd, thiab xyuas cov ntaub ntawv qhia txog koj cov khoom thaum koj tuaj txog. Yog tias koj txoj kev npaj tam sim no yuav luag txog tsib xyoos thiab nws cov nqi siab, kev hloov pauv yog qhov kev txav mus los uas ua rau qhov zoo tshaj plaws tom ntej.
Yuav Qhib PEA Li Cas: 3 Kauj Ruam
Thaum xaiv tus neeg muab kev pab lawm, tag nrho txoj kev taug kev yuav siv peb kauj ruam, ua tiav online. Xaiv tus neeg muab kev pab: lub txhab nyiaj hauv online, tus neeg ua lag luam hauv online lossis kev tswj hwm kev txiav txim siab, nyob ntawm seb koj puas xav tso cov xaj koj tus kheej lossis tus neeg sawv cev. Qhib tus accountDaim ID, pov thawj chaw nyob thiab daim ntawv nug lus teb siv sijhawm li kaum tsib feeb; kev pom zoo siv sijhawm li ob peb feeb mus txog ob peb hnub. Thawj qhov tso nyiaj thiab thawj qhov kev txiav txim: kev hloov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj yuav ua rau tus account nyiaj ntsuab, thiab thawj qhov kev yuav khoom ua rau muaj kev laus se tsib xyoos - qhov ntxov dua qhov kev pab thawj zaug tuaj txog, qhov ntxov dua qhov kev zam se tuaj txog, txawm tias koj nqis peev qhov nyiaj tshuav tsuas yog maj mam xwb.
Kev Sib Piv: Qhov Twg Yuav Qhib PEA hauv xyoo 2026
Tus neeg muab kev pabcuam zoo nyob ntawm seb koj nqis peev li cas: kev txiav txim ntau zaus, nyiam ETFs lossis cov khoom lag luam ib leeg, kev xav tau kev tswj hwm. Nov yog cov neeg ua lag luam zoo tshaj plaws hauv Fabkis - cov kev muab uas tswj hwm kev sib piv tam sim no, txhua yam tau sim hauv peb cov kev tshuaj xyuas ntxaws ntxaws.
Yuav kom ntsuas tau seb qhov kev xaiv ntawd muaj nqis npaum li cas, ib qho kev txiav txim siab loj txaus lawm: ib txoj kev npaj uas muaj nyiaj pab € 200 ib hlis rau nees nkaum xyoo sawv cev rau € 48,000 hauv kev pab txhawb nqa - thiab nyob ntawm cov nqi them, txij li ob peb puas mus txog ntau dua ob txhiab euros hauv cov nqi sib sau ua ke. Qhov sib txawv ntawm ob qho kev thov tau them ua cov peev txheej kawg: qhov ntawd yog tib kab uas suav, thiab nws tau suav ua ntej qhib.
|Profile
|Tus kws kho mob
|Lub zog ntawm PEA
|Peb qhov kev tshuaj xyuas
|PEA ntawm lub txhab nyiaj online
|Hmoov zoo
|PEA sib tw, kev muab nyiaj txiag tag nrho, kev nqis peev tus kheej lossis kev tswj hwm
|Kev tshuaj xyuas Fortuneo
|Kev lag luam ncaj qha ntawm Paris Bourse
|Bourse Direct
|Kev txiav txim tus nqi pob tshab, PEA thiab tus account sib koom ua lag luam
|Bourse Direct xyuas
|Kev txuag nyiaj txhua hli
|Trade Republic
|Cov phiaj xwm peev txheej tsis siv neeg, cov xaj feem ntau
|Trade Republic xyuas
|Cov Tshuag Thoob Ntiaj Teb thiab ETFs
|XTB
|Cov Tshuag Tiag Tiag ntawm tus nqi txo qis, xStation platform
|XTB xyuas
|Kev yooj yim ntawm xov tooj ntawm tes
|eToro
|Kev sib txuas lus yooj yim, zej zog, luam theej duab
|eToro xyuas
Yuav kom nkag siab tob txog cov qauv xaiv - cov nqi tiag tiag, kev hloov pauv txoj kev npaj, kev tswj hwm kev txiav txim siab - peb kev sib piv ntawm cov neeg ua lag luam online tshuaj xyuas txhua qhov kev muab kab los ntawm kab.
Lub Tswv Yim Twg Rau Thawj PEA?
Cov qauv uas ua kom muaj kev pom zoo rau cov neeg pib tshiab haum rau hauv ib daim duab: lub hauv paus thiab lub satellites. Tshuaj yej cov tub ntxhais — feem ntau ntawm txoj kev npaj — mus rau hauv ib lossis ob qho ETFs uas tsim nyog (European lossis thoob ntiaj teb equities), los ntes kev ua lag luam tsis muaj kev twv txiaj ib leeg. Tshuaj yej satellites — ib feem me me — coj cov khoom lag luam uas tau xaiv, xws li cov khoom lag luam pheej yig uas tau nthuav tawm hauv qab no, qhov twg koj qhov kev tshuaj xyuas tuaj yeem ua qhov sib txawv.
Qhov kev faib no txwv qhov cuam tshuam ntawm ib qho kev xaiv yuam kev rau tag nrho txoj kev npaj, thaum tseem muaj chaw rau kev kawm nrog qhov loj me ntawm qhov chaw rhiab heev. Txoj cai yooj yim: tsis muaj lub satellite loj dua lub hauv paus, thiab kev koom tes tsis tu ncua uas pub lub hauv paus ua ntej.
TOP 5 Cov Tshuag Fabkis Pheej Yig nrog Lub Peev Xwm Muaj Zog rau Koj PEA
"Pheej Yig" hauv cov lus hais txog kev ua lag luam hauv khw txhais tau tias yog daim pib nkag me me: ob peb kaum ob euros txaus los yuav ib feem, uas ua rau kev koom tes tsis tu ncua thiab kev sib txawv maj mam yooj yim dua. Nov yog kev xaiv ntawm cov khoom lag luam pheej yig Fabkis uas teev nyob rau hauv Euronext Paris, txhua tus tsim nyog rau PEA, xaiv rau qhov sib txawv ntawm lawv cov ntaub ntawv - faib nyiaj, tiv thaiv, loj hlob, kev tsim kho vaj tse, thiab kev voj voog. Cov nqi tau tso tawm hauv lub sijhawm tiag tiag; cov ntsiab lus tseem ceeb tag nrho nyob rau hauv txhua nplooj ntawv tshwj xeeb.
TotalEnergies (TTE.PA) — Lub Hauv Paus ntawm Cov Nyiaj Faib
Ntawm €83,45 € ib feem, Fabkis loj muab daim pib nkag tau nrog ib qho ntawm cov nyiaj faib sib xws tshaj plaws ntawm CAC 40, them ua peb ntu txhua xyoo. Cov ntsiab lus tag nrho hauv peb Cov Tshuag Tag Nrho .
BIC (BB.PA) — Tus Neeg Xaiv Tiv Thaiv nrog Daim Pib Txom Nyem
Ntawm €65,90 € ib feem, tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev siv cwj mem thiab cov teeb ci muaj cov ntaub ntawv pov thawj tiv thaiv, cov nyiaj tau los ruaj khov thiab lub peev txheej lag luam tsim nyog - ib qho piv txwv ntawm cov khoom lag luam uas "pheej yig" hauv lub ntsiab lus tseem ceeb, tsis yog tsuas yog nominal xwb. Kev loj hlob yog nruab nrab: nws lub luag haujlwm hauv cov khoom lag luam yog kom ruaj khov, tsis yog kom nrawm dua. Cov ntaub ntawv: BIC Tshuag.
Abivax (ABVX.PA) — lub tuam txhab Biotech loj hlob
Ntawm €78,70 € ib feem, qhov kev lag luam biotech hauv Paris no qhia txog lub peev xwm muaj zog - thiab qhov kev pheej hmoo uas los nrog nws - ntawm cov kav dej kho mob uas tab tom tsim kho, rau qhov kev loj hlob ntawm cov khoom lag luam. Cov ntaub ntawv pheej hmoo tsis muaj dab tsi sib xws nrog cov khoom lag luam tau nyiaj: qhov feem pua ua raws li cov txiaj ntsig kho mob thiab cov ntsiab lus tseem ceeb, nrog rau kev hloov pauv dav hauv ob qho kev coj - yog li ntawd qhov loj me me ntawm txoj haujlwm. Kev Tshuaj Xyuas: Cov tshuaj Abivax.
Getlink (GET.PA) — lub Infrastructure Annuity
Ntawm €19,43 € ib feem, tus neeg ua haujlwm ntawm Channel Tunnel tau nyiaj los ntawm cov khoom siv tsis muaj txiaj ntsig, nrog rau cov nyiaj tau los rov qab los (kev them nqi, kev thauj mus los, kev sib txuas hluav taws xob) thiab txoj cai faib khoom uas nyiam cov tub ua lag luam tau nyiaj. Kev siv nyiaj qiv tseem yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum saib xyuas. Profile: Tau txais cov khoom lag luam.
Rexel (RXL.PA) — lub voj voog hluav taws xob
Ntawm €32,63 € ib feem, tus neeg faib khoom siv hluav taws xob caij cov qauv ntawm kev siv hluav taws xob thiab kev kho dua tshiab ntawm lub zog, nrog rau qhov profile qhib dav: kev thov ua raws li kev lag luam thiab cov voj voog vaj tse, uas khwv tau cov khoom lag luam nws lub sijhawm ntawm kev rub rov qab - nkag mus zoo tshaj plaws txiav txim siab ntawm cov luv nqi ntawd. Kev Tshuaj Xyuas: Rexel Tshuag.
Qhov kev xaiv no phim cov qauv sib txuas - cov nyiaj tau los, kev tiv thaiv, kev loj hlob, kev tsim kho vaj tse, lub voj voog - thiab tsis yog kev cog lus ntawm kev ua tau zoo: txhua lub Tshuag tsim nyog nws tus kheej kev tshuaj xyuas ua ntej yuav, thiab kev sib txawv tseem yog txoj cai. Txhawm rau kom nthuav dav qhov kev lag luam rau cov khw muag khoom nyob ze, peb xaiv ntawm cov khoom lag luam European muaj peev xwm siab nyeem ntxiv.
Yuav ua li cas xaiv ib qho Tshuag PEA Pheej Yig?
Tus nqi ntawm ib feem tsis qhia dab tsi txog nws qhov zoo: ib feem €5 tuaj yeem kim rau cov hauv paus ntsiab lus, ib feem €500 yog qhov pheej yig. Ib qho piv txwv ua rau lub tswv yim no muaj tseeb: ib lub tuam txhab ua lag luam ntawm €10 nrog €4 ntawm cov nyiaj tau los ib feem ua lag luam ntawm 2.5 npaug ntawm nws cov nyiaj tau los - ntau me ntsis; lwm qhov kev lag luam ntawm €2 uas tsis muaj nyiaj tau los tuaj yeem kim dua. Peb qhov kev ntsuas txheeb xyuas qhov teb zoo dua li tus nqi hais.
Valuation: cov nyiaj tau los ntau thiab cov nyiaj faib piv rau lub sector, es tsis yog tus nqi ib chav. liquidity: muaj txaus txhua hnub kom yuav thiab muag yam tsis muaj kev txwv tsis pub muaj kev sib kis - CAC 40 thiab SBF 120 cov khoom lag luam muab kev nplij siab, cov npe me dua los ze rau nws. Tshuaj yej cov ntsiab lus ntawm kev nqis peev: ib qho laj thawj meej meej rau kev yuav khoom, lub sijhawm ua tiav, thiab qhov chaw tawm mus txiav txim siab txias.
Cov nplooj ntawv edubourse siv cov qauv no los ntawm cov khoom lag luam; peb cov yuav ua li cas yuav cov khoom lag luam cov lus qhia txog txhua kauj ruam.
Cov Tshuag Pheej Yig Tshaj Li PEA: Mus Thoob Ntiaj Teb
Lub PEA tsis coj cov khoom lag luam hauv Asmeskas lossis Es Xias ncaj qha: kom ua tiav cov khoom lag luam nrog cov khoom lag luam thoob ntiaj teb ntawm tus nqi qis, tus account lag luam tus qauv tseem yog txoj hauv kev, nrog nws cov cai se ntawm tus kheejCov neeg ua lag luam thoob ntiaj teb muab cov xaj me me nyob ntawd - ob peb kaum ob euros txaus rau ib feem ntawm cov khoom lag luam hauv Asmeskas - ntxiv rau kev nkag mus rau cov platform lag luam loj ntawm ntau yam khoom muaj nqis, piv txwv li los ntawm qhib ib tus account nrog Vantage →.
4 Qhov Yuam Kev Uas Yuav Tsum Tsis Txhob Ua Thaum Koj Qhib PEA
- Xaiv tsuas yog cov nyiaj txais tos xwb: qhov nyiaj ntxiv qhib yuav tas rau ob peb lub hlis, thaum cov nqi brokerage siab hnyav rau kaum xyoo - piv rau daim ntawv teev nqi tag nrho piv rau koj tus kheej siv.
- Ncua qhov tso nyiaj thawj zaugtsib xyoos txij li thawj qhov kev pab nyiaj; qhib yam tsis muaj nyiaj txiag ncua qhov kev zam txim los ntawm ib yam nkaus.
- Tsis quav ntsej cov nqe lus ntawm "zero commission" cov kev pabcuam: cov lag luam uas them, tus nqi tsawg kawg nkaus rau ib qho kev txiav txim, cov nqi hloov pauv txiaj ntawm cov khoom lag luam txawv teb chaws - cov hnub qub ntawm kev tshaj tawm qee zaum zais cov kab no.
- Qhib PEA rau kev lag luam luv luv: qhov txiaj ntsig se tsim tau ntau tshaj tsib xyoos thiab ntau dua; kev siv cov lus txib sai sai ntau yog nyob rau hauv tus account sib koom ua lag luam thiab nrog a trading broker.
PEA thiab Se: Qhov Kev Qhib Hloov Pauv Li Cas Txij Li Xyoo No Mus
Kev qhib thiab muab nyiaj rau PEA tsis ua rau muaj kev them se: tsuav yog tsis muaj dab tsi tawm ntawm txoj kev npaj, tsis muaj kab tshwm sim ntawm koj daim ntawv them se, txawm tias qhov loj ntawm cov nyiaj tau los tsis tau lees paub lossis cov nyiaj faib rov qab los. Se tsuas yog sawv ntawm cov xwm txheej tawm - rho tawm lossis kaw - raws li txoj cai tsib xyoos uas tau piav qhia hauv peb Phau ntawv qhia PEA tiav.
Tus neeg muab kev pabcuam xa cov ntaub ntawv mus rau cov tub ceev xwm them se thiab muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau koj: tsis tas yuav tshaj tawm sai sai, thiab rau feem ntau ntawm cov neeg tuav se, tsis muaj dab tsi sau rau hauv thawj xyoo. Qhov ntawd yog ib feem ntawm qhov zoo ntawm PEA thiab: kev yooj yim ntawm kev tswj hwm los nrog rau qhov zoo ntawm se.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Qhib PEA thiab Yuav Cov Tshuag Pheej Yig
Koj Yuav Tsum Qhib PEA Qhov Twg Hauv Xyoo 2026?
Nrog lub tsev txhab nyiaj online xws li Fortuneo los muab PEA nrog cov kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj, tus broker xws li Bourse Direct rau kev txiav txim siab meej meej, lossis tus neobroker xws li Trade Republic rau kev txuag nyiaj txhua hli. Peb lub rooj sib piv saum toj no phim txhua qhov profile rau qhov kev thov zoo.
Koj xav tau nyiaj ntau npaum li cas los qhib PEA?
Tsis muaj qhov tsawg kawg nkaus raws li txoj cai: qee tus neeg muab kev pabcuam lees txais qhov qhib yam tsis tas yuav tso nyiaj thawj zaug, lwm tus thov kom muaj ob peb puas euros. Vim tias qhov tso nyiaj thawj zaug pib lub moos tsib xyoos ntawm kev zam se, nws tsim nyog ua nws thaum ntxov, txawm tias yog qhov me me xwb los xij.
Koj puas tuaj yeem yuav cov Tshuag Pheej Yig hauv PEA?
Yog: txhua feem uas teev nyob rau hauv Euronext Paris tuaj yeem yuav tau ua ib pawg, suav nrog ob peb kaum ob euros - "pheej yig" nyob ntawm tus nqi feem, thiab feem ntau cov khoom lag luam Fabkis pauv qis dua € 100 ib feem.
Cov Tshuag Pheej Yig Tshaj Plaws Yuav Dab Tsi ntawm PEA ua Tus Pib Tshiab?
Cov khoom lag luam CAC 40 thiab SBF 120 uas muaj cov hauv paus yooj yim nyeem tau - cov nyiaj faib tsis tu ncua, cov nuj nqis tswj tau, thiab kev lag luam uas nkag siab tau - ua rau nws yooj yim nkag mus rau hauv cov lag luam me me uas tsis ruaj khov, nrog rau kev xaiv ntxiv cov peev txheej loj hlob xws li biotechs tom qab.
Ib tug tub hluas puas tuaj yeem qhib PEA?
Yog lawm, los ntawm PEA Jeune uas tseg rau cov hnub nyoog 18-25 xyoo uas tsis them se nyiaj tau los (cov tub ntxhais kawm lossis cov tub kawm ua haujlwm), txwv tsis pub tshaj € 20,000 hauv kev pab nyiaj: ib txoj hauv kev los pib lub moos them se ua ntej koj txoj kev kawm xaus.
Koj yuav ua li cas thiaj xyuas seb puas yog PEA-Eligible?
Ob qho lus qhia sai: lub chaw ua haujlwm loj ntawm lub tuam txhab (European Union, lossis Norway, Iceland, Liechtenstein) thiab nws cov npe teev nyob rau hauv kev lag luam European uas raug tswj hwm. Hauv kev xyaum, nplooj ntawv kev ruaj ntseg ntawm koj lub platform hais txog kev tsim nyog ntawm PEA, thiab qhov kev txiav txim tsuas yog raug tsis lees paub yog tias cov khoom lag luam tsis tsim nyog - koj tsis tuaj yeem yuav rau hauv txoj kev npaj los ntawm kev ua yuam kev.
Ib khub niam txiv puas tuaj yeem qhib ob lub PEAs?
Yog: txhua tus txij nkawm lossis tus khub sib yuav (PACS) uas yog tus neeg them se tuaj yeem tuav lawv tus kheej PEA - € 300,000 hauv kev koom ua ke rau ib tsev neeg - nrog txhua tus tswj hwm lawv txoj kev npaj ywj pheej ntawm tus neeg muab kev pabcuam uas lawv xaiv.
Tsis yog: PEA qhib nws tus kheej, tsis tas yuav tuav lwm tus account. Qhov rov qab los kuj muaj tseeb ib yam - tab sis rau thawj daim ntawv cog lus hauv Fabkis, kev qhib PEA ua ntej yuav ua rau muaj feem ntau ntawm cov txiaj ntsig tiv thaiv los ntawm kev zam.
Koj puas tuaj yeem qhib PEA yam tsis muaj lub tsev txhab nyiaj hauv Fabkis?
Yog: cov neeg ua lag luam online thiab neobrokers uas raug tswj hwm hauv Tebchaws Europe qhib PEA yam tsis tas yuav muaj tus account tam sim no nrog lawv - daim ntawv qhia txog cov ntaub ntawv hauv tuam txhab nyiaj sab nraud (RIB) txaus rau kev hloov pauv. Qhov rov qab kuj muaj: qee lub tsev txhab nyiaj tsuas yog qhib PEA rau lawv cov neeg siv khoom, qhov kev txwv tsim nyog kuaj xyuas ua ntej koj pib daim ntawv.
Kev Qhib Siv Sijhawm Ntev Npaum Li Cas?
Kwv yees li kaum tsib feeb rau daim ntawv online thiab cov ntaub ntawv txhawb nqa, tom qab ntawd kev pom zoo los ntawm ob peb feeb mus rau ob peb hnub nyob ntawm tus neeg muab kev pabcuam. Kev hloov pauv thawj zaug tuaj yeem ua raws li tam sim ntawd tom qab kev pom zoo, thiab thawj daim ntawv xaj yuav nrog nws.