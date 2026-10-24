PEA: Phau Ntawv Qhia Txog Txoj Kev Npaj Txuag Nyiaj Fab Kis (2026)

PEA: Kev Txhais Lus thiab Yuav Ua Li Cas Txoj Kev Npaj Txuag Nyiaj Fabkis Ua Haujlwm
cov Equity Savings Plan (PEA) — txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis — yog daim ntawv them se Fabkis uas cia koj nqis peev rau hauv cov khoom lag luam European thaum txiav se ntawm koj cov nyiaj tau los. Hauv kev xyaum, PEA yog tus account kev ruaj ntseg ua ke nrog tus account nyiaj ntsuab: koj them nyiaj rau hauv, yuav cov khoom lag luam tsim nyog, thiab cov nyiaj tau los — cov nyiaj tau los ntawm peev thiab cov nyiaj faib — sib xyaw hauv txoj kev npaj tsis muaj se tsuav yog tsis muaj dab tsi raug rho tawm. Nws yog qhov kev sib xyaw tsis muaj se no uas ua rau txoj kev npaj muaj zog heev rau lub sijhawm ntev.
Ib tug neeg nyob hauv Fabkis uas them se tsuas yog tuav tau ib qho PEA rau ib tus neeg xwb (ob rau ib khub niam txiv), tsis hais seb cov phiaj xwm tau qhib nrog pes tsawg lub tsev kawm ntawv.
Tsim los ntawm xyoo 1992 los coj cov nyiaj khaws cia hauv tsev neeg Fabkis mus rau hauv cov khoom lag luam, PEA tau raug kho kom zoo tas li txij li thaum ntawd los: qhov siab tshaj plaws tau nce los ntawm € 132,000 mus rau € 150,000 hauv xyoo 2014, daim ntawv teev cov khoom lag luam tsim nyog tau nthuav dav, thiab cov cai rho tawm ntawm PEA tau yooj yim dua hauv xyoo 2024. Lub sijhawm ntev ntawm txoj cai lij choj no - ntau tshaj peb caug xyoo uas kav txhua tsoomfwv - piav qhia txog cov neeg txuag kev ntseeg siab thiab cov kws tshaj lij muab tso rau hauv nws: qhov zoo ntawm se tau dhau los ntawm txhua qhov kev hloov pauv thiab tau loj hlob tuaj nrog lub sijhawm.
PEA tsis yog ib yam khoom lossis kev nqis peev rau nws tus kheej: nws yog ib lub thawv. Qhov uas PEA khwv tau los nyob ntawm seb koj muab dab tsi rau hauv nws - cov khoom lag luam ib leeg, ETFs tsim nyog lossis cov khoom lag luam xaiv tau. Txhawm rau xaiv cov khoom lag luam zoo rau cov ntawv qhwv no, peb phau ntawv qhia rau kev yuav cov khoom lag luam piav qhia txog kev tso xaj thiab kev xaiv khoom ua haujlwm li cas.
Yuav ua li cas PEA ua haujlwm hauv kev xyaum
Nws los txog rau peb theem. deposits: koj them nyiaj rau tus account nyiaj ntsuab los ntawm kev hloov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj, tsis muaj qhov tsawg kawg nkaus raws li txoj cai thiab tsis muaj lub sijhawm teem tseg - nws txhua yam nyob ntawm tus neeg muab kev pabcuam. Investing: los ntawm tus account nyiaj ntsuab, koj yuav cov feem thiab ETFs uas tsim nyog; cov ntawv pov hwm tau tuav hauv txoj kev npaj, thiab cov nyiaj faib thiab cov nyiaj tau los ntawm peev yuav ntws rov qab rau hauv tus account nyiaj ntsuab lossis rov ua lag luam dua.
rhokoj tuaj yeem rho nyiaj tawm txhua lub sijhawm, tab sis PEA cov cai rho nyiaj hloov pauv ntau heev nyob ntawm seb txoj kev npaj puas muaj hnub nyoog ntau dua lossis tsawg dua tsib xyoos - qhov ntawd yog lub ntsiab lus ntawm ntu se hauv qab no.
Muaj ib qho uas feem ntau neeg nkag siab yuam kev: txoj cai "tsib xyoos" uas nto moo pib txij hnub tim ntawm thawj tso nyiaj, tsis yog los ntawm kev qhib kev tswj hwm ntawm txoj kev npaj. Txhua qhov kev rho nyiaj ua ntej hnub tseem ceeb tsib xyoos ntawm qhov tso nyiaj ntawd yuav ua rau muaj se ntawm cov nyiaj tau los thiab, tsuas yog ob peb qhov kev zam xwb, kaw txoj kev npaj. Tom qab tsib xyoos, kev rho nyiaj tsis raug them se nyiaj tau los lawm thiab txoj kev npaj tuaj yeem qhib tau - qhov kev txwv keeb kwm ntawm kev tso nyiaj tom qab kev rho nyiaj tau raug tshem tawm hauv xyoo 2024.
Ob hom kev tswj hwm sib koom ua ke hauv PEA. Nrog kev nqis peev tus kheej (kev tswj hwm dawb), koj xaiv txhua qhov kev ruaj ntseg thiab tso txhua qhov kev txiav txim: cov kev xaiv - thiab lub luag haujlwm - yog koj li, thiab cov nqi tsuas yog txwv rau kev ua lag luam. Nrog kev tswj hwm kev txiav txim siab (kev tswj hwm kev tswj hwm), tus thawj tswj hwm kev tshaj lij faib cov phiaj xwm raws li koj qhov kev pheej hmoo, rau cov nqi txhua xyoo feem ntau yog txij li ob peb feem kaum ntawm ib feem pua mus rau ntau dua ib feem pua.
Kev tswj hwm tus kheej tsim nyog rau cov neeg uas nyiam muab faib rau lwm tus; kev nqis peev tus kheej tsim nyog rau cov neeg uas xav tau kev tswj hwm tus nqi ze tshaj plaws - ob leeg nyob hauv tib daim ntawv them se.
PEA qhov siab tshaj plaws: € 150,000 hauv cov nyiaj tso cia - thiab yuav ua li cas mus dhau nws txoj kev ntse
Lub qab nthab siv rau tso nyiaj, yeej tsis mus rau tus nqi ntawm txoj kev npaj: € 150,000 yog qhov siab tshaj plaws uas koj tuaj yeem them rau hauv tus qauv PEA. Yog tias koj cov peev txheej muaj nqis ob npaug, € 300,000 uas loj hlob hauv nws tseem nyob hauv qhov kev tiv thaiv se.
Muaj ob txoj kev mus ntxiv: ib khub niam txiv tuaj yeem muab ob lub PEAs ua ke - € 300,000 hauv cov nyiaj tso rau hauv tsev neeg - thiab PEA-SME, mob siab rau cov tuam txhab me thiab nruab nrab, ntxiv nws tus kheej lub qab nthab € 225,000 - nrog rau cov nyiaj tso rau hauv ob qho kev npaj txwv ntawm € 225,000 rau ib tus neeg tuav.
Kev ua txhaum lub qab nthab tsis yog kev puas tsuaj: cov nyiaj tso ntau dhau raug kho raws li tuav sab nraum PEA, them se zoo li tus account kev ruaj ntseg, thiab cov txheej txheem kho kom raug muaj nyob ntawm tus tswv ntawm txoj kev ntseeg siab.
Cov ntawv pov thawj twg thiaj li nkag mus rau hauv PEA? Cov cai tsim nyog
Kev tsim nyog yog lub ntsiab lus tseem ceeb: tsis yog txhua yam tuaj yeem nkag mus. Cov neeg raug tso cai yog cov khoom lag luam hauv cov tuam txhab uas muaj lawv lub chaw haujlwm hauv European Economic Area (lossis lub hauv paus chaw ua haujlwm sab nraum EU tab sis teev nyob rau hauv ib lub tebchaws uas yog ib tug tswv cuab ntawm EU, raws li cov xwm txheej), cov ETF tsim nyog uas taug qab cov kev lag luam ntawd - feem ntau ntawm cov khoom lag luam European - thiab, txij li qee qhov kev hloov pauv, cov ntawv pov thawj nuj nqis thiab.
Tsis suav nrog ncaj qha: Tebchaws Meskas, Nyiv Pooj thiab cov khoom lag luam Askiv tom qab Brexit - cov no raug yuav hauv tus account kev ruaj ntseg ib txwm muaj, raws li tau piav qhia hauv peb qhov kev sib piv ntawm PEA piv rau tus account kev ruaj ntseg.
Cov ETFs uas taug qab cov ntsuas thoob ntiaj teb - S&P 500, MSCI World - tsa ib lo lus nug txog kev txawj ntse: tau ntev tsuas yog cov qauv European "kev rov ua dua" xwb thiaj tsim nyog, thiab cov ETFs tsim tau ua rau muaj kev sib cav txog kev cai lij choj tsis ntev los no. Peb qhov kev txheeb xyuas ntawm ETFs pab koj pom tseeb tias cov pawg twg tuaj yeem tuav tau hauv PEA thiab lawv cov txheej txheem rov ua dua txawv li cas.
Cov txiaj ntsig se ntawm PEA: qhov txiaj ntsig tseem ceeb piav qhia
Ntawm sab kev tswj hwm, lub tsev khaws nyiaj tsim cov ntaub ntawv txhua xyoo ntawm cov kev lag luam txhua xyoo, thiab se ntawm kev rho nyiaj raug suav los ntawm cov tub ceev xwm them se los ntawm cov ntaub ntawv xa mus - tus tswv tsis tas yuav tsum xa cov ntaub ntawv tshwj xeeb raws li tus qauv.
Kev them se ntawm PEA yog ob txoj cai, sib cais los ntawm xyoo thib tsib ntawm txoj kev npaj. Ua ntej tsib xyoos: txhua qhov kev rho nyiaj ua rau cov nyiaj tau los raug them se ntawm qhov ntsuas se nyiaj tau los nce qib lossis, ntawm koj xaiv, ntawm tus nqi them tiaj tus, nrog rau 17.2% cov nyiaj pab rau zej zog uas yuav tsum tau them rau txhua kis - thiab qhov kev rho nyiaj kaw qhov kev npaj. Tom qab tsib xyooscov nyiaj rho tawm raug zam los ntawm se nyiaj tau los; tsuas yog 17.2% cov nyiaj pab rau zej zog tseem tshuav rau cov nyiaj tau los, sau thaum koj rho tawm.
Hauv txoj kev npaj no, tsis muaj se li: cov nyiaj faib thiab cov nyiaj tau los ntawm peev sib xyaw ua ke hauv kev ywj pheej them se tag nrho, uas ua rau muaj kev sib xyaw ua ke ntau dua li tus account kev ruaj ntseg, qhov twg txhua qhov nyiaj faib raug them se txhua xyoo.
Kev rho nyiaj, kev kaw thiab kev txais qub txeeg qub teg: cov xwm txheej tshwj xeeb
Peb qhov xwm txheej tsim nyog nyeem kom zoo. kev rho tawm tom qab tsib xyoos tso txoj kev npaj qhib thiab ua haujlwm: koj tseem tswj hwm cov ntawv pov thawj uas tseem tshuav; tsuas yog lub peev xwm ntxiv nyiaj tshiab ploj mus. MUAJ kev kaw tsis them nqi ua raws li kev them se tib yam li kev rho tawm tag nrho uas ua rau nws tshwm sim.
Hauv qhov xwm txheej ntawm kev tuag ntawm tus tswv, txoj kev npaj tau kaw lawm: cov nyiaj tau los ntawm cov khoom siv tau zam se yog tias txoj kev npaj muaj ntau tshaj tsib xyoos, thiab tus nqi nkag mus rau hauv lub cuab tam - tus txij nkawm uas tseem muaj sia nyob tau txais txiaj ntsig los ntawm cov cai hloov pauv zoo ntawm txoj cai lij choj ntawm kev sib yuav. Thaum kawg, hloov pauv PEA ntawm cov tsev kawm ntawv khaws nws cov se laus: tsib xyoos uas twb nce lawm tsis rov pib dua rau xoom, thiab lub tsev kawm ntawv tau txais feem ntau them ib feem ntawm cov nqi hloov pauv.
PEA qhov zoo thiab qhov tsis zoo: lub rooj ncaj ncees
|zoo
|drawbacks
|Cov nyiaj tau los zam se tom qab 5 xyoos
|Yog koj rho tawm ua ntej 5 xyoos ces yuav tau them se tag nrho
|Cov nyiaj faib ua pawg tsis them se
|Lub ntiaj teb ncaj qha txwv rau cov lag luam European
|Qhov siab tshaj plaws ntawm kev tso nyiaj (€150,000)
|Tsuas yog ib qho PEA rau ib tus neeg xwb
|Ua haujlwm nrog cov ETFs tsim nyog, thoob ntiaj teb sib txawv
|Cov nqi brokerage feem ntau siab dua li ntawm tus account securities
|Yuav hloov tau yam tsis poob se laus
|Yuav tsum muaj kev qhuab ntuas: kev txo se yuav ua rau muaj hwj chim nyob ruaj khov
Nyeem daim ntawv no zoo li daim ntawv cog lus: kab ntawv sab laug them rau sab xis. Lub teb chaws zam "rau" kev qhuab qhia ntawm tsib xyoos thawj zaug; lub ntiaj teb European "them rau" kev kho mob se zoo; lub qab nthab "them rau" cov nyiaj faib rov qab tsis them se. Ntawm qhov tod tes, txhua qhov tsis zoo muaj nws cov lus teb - cov nyiaj pov hwm rau kev cuam tshuam thoob ntiaj teb, qhov tso nyiaj thawj zaug rau txoj cai tsib xyoos, kev sib tham txog tus nqi rau kev ua lag luam.
PEA puas muaj txiaj ntsig, thiab koj tuaj yeem cia siab tias "rov qab" dab tsi?
Ib tug PEA tsis muaj tus nqi paj laum: nws tsis yog ib tug account txuag nyiaj. Nws cov kev ua tau zoo yog cov khoom lag luam uas nws tuav. Ib tug PEA uas tau nqis peev rau hauv ib lub European lossis thoob ntiaj teb Equity ETF tau taug qab qhov kev nce siab ntawm cov lag luam hauv khw muag khoom ntev - suav nrog cov xyoo tsis zoo.
Ob yam ua rau qhov nyiaj rov qab tag nrho ntawd ua qhov tseeb: kev sib xyaw ua ke tsis them se, uas feem ntau ntxiv ob peb feem kaum ntawm ib feem pua ntawm ib xyoos dhau nees nkaum xyoo piv rau tib daim ntawv teev npe hauv tus account kev ruaj ntseg, thiab cov nqi, uas siv ntau npaum li cas yog tias xaiv ua tib zoo. Yog li cov lus teb ncaj ncees rau "PEA xa rov qab li cas?" yog: txawm koj cov nyiaj pub dawb khwv tau dab tsi, txhawb nqa los ntawm kev kho se thiab txiav los ntawm cov nqi.
PEA-PME thiab PEA Jeune: cov kev hloov pauv uas tsim nyog paub
cov PEA-PME-ETI — txoj kev npaj rau cov tuam txhab me thiab nruab nrab (Plan d'Épargne en Actions PME-ETI) — yuav cov feem ntawm European SMEs thiab mid-caps, nrog nws tus kheej € 225,000 qab nthab — suav ua ke nrog tus qauv PEA hauv € 225,000-ib tus neeg ua ke txwv. Nws muab kev nkag mus rau cov tuam txhab loj hlob ntawm qhov loj me me, pauv rau qhov kev hloov pauv ntau dua thiab cov kua dej nyias dua.
cov Youth AEP, tshwj tseg rau cov neeg hnub nyoog 18-25 xyoo uas tsis them se (cov tub ntxhais kawm thiab cov tub kawm ua haujlwm), txwv cov nyiaj tso cia ntawm € 20,000 thiab muab kev nkag mus rau hauv qhov qhwv thaum ntxov. Cov kev hloov pauv no ua raws li cov txheej txheem them se tsib xyoos ib yam li tus qauv PEA.
Cov nqi PEA: yuav tsum piv dab tsi ua ntej koj qhib PEA
Cov nqi them maj mam txo qis qhov kev sib sau ua ke: cov nqi ua lag luam, cov nqi tuav nyiaj, cov nqi hloov pauv txiaj ntawm cov ntawv pov thawj txawv teb chaws, cov nqi tswj hwm kev txiav txim siab. Ob qho kev coj ua txaus kom tswj tau lawv: piv rau daim ntawv teev nqi broker tawm tsam koj qhov kev ua lag luam tiag tiag, thiab nyiam cov ETFs uas tsis tas yuav them nqi ntau rau lub hauv paus ntawm txoj kev npaj.
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5 qhov yuam kev kim heev uas yuav tsum zam nrog PEA
- Rho tawm ua ntej lub cim tsib xyoos: ob peb lub lis piam ntawm kev tsis muaj siab ntev hloov qhov kev zam mus rau hauv kev them se tag nrho - xyuas hnub tseem ceeb ntawm thawj qhov tso nyiaj ua ntej tawm mus.
- Kev tsis meej pem ntawm qhov siab tshaj plaws ntawm cov nyiaj tso cia nrog tus nqi ntawm txoj kev npaj: cov nyiaj khwv tau tsis suav nrog rau € 150,000.
- Nres cov khoom lag luam tsis tsim nyog rau hauv nws: kev yuav ncaj qha ntawm cov khoom lag luam uas tsis yog European raug tsis lees paub lossis tsis tu ncua; tus account kev ruaj ntseg yog lub thawv zoo rau kev nthuav dav thoob ntiaj teb.
- Tsis quav ntsej txog cov nqi tshaj kaum xyoo1% ntawm cov nqi txhua xyoo ua rau kev sib sau ua ke puas tsuaj mus ntev - ntau dua li feem ntau qhov sib txawv ntawm kev ua tau zoo ntawm ETFs zoo sib xws.
- Qhib ib lub PEA thiab tso nws ua nyiaj ntsuab: tus account nyiaj ntsuab ntawm PEA khwv tau ze li ntawm tsis muaj dab tsi; qhov txiaj ntsig se tsuas yog ua haujlwm rau cov ntawv pov thawj uas tau tuav tiag tiag.
PEA vs securities account: koj yuav tsum qhib qhov twg ua ntej?
Rau ib tug neeg Fabkis uas pib ua lag luam, qhov kev txiav txim yuav luag zoo ib yam: PEA ua ntej. Nws siv cov khoom lag luam European thiab ETFs - qhov yooj yim tshaj plaws los ua kom muaj ntau yam - nrog rau kev them se zoo tshaj plaws hauv kev ua lag luam Fabkis. Tus account securities ces khaws lub baton rau kev nthuav dav thoob ntiaj teb: Cov khoom lag luam Asmeskas thiab Esxias, lossis cov ETFs thoob ntiaj teb uas tsis tsim nyog. Ob lub wrappers tsis yog cov neeg sib tw: lawv sib sau ua ke, txhua tus khaws nws cov cai. Lub rooj sau cov ntsiab lus tseem ceeb.
|Kauj
|PEA
|Tus account securities ib txwm muaj
|Lub ntiaj teb
|Cov khoom lag luam European thiab ETFs
|Tag nrho cov kev sib pauv khoom lag luam hauv ntiaj teb
|Se rau cov nyiaj tau los
|Zam tsis them se tom qab 5 xyoos
|30% se tiaj tus (PFU) lossis qhov nce qib, txhua xyoo
|Qhov siab tshaj plaws ntawm cov nyiaj tso cia
|€150,000
|tsis muaj leej twg
|Dividendends
|Cov khoom sib xyaw tsis them se
|Them se raws li lawv tau txais
|Qhov zoo tshaj plaws rau
|Lub hauv paus ntev ntawm Fabkis / European
|Kev nthuav tawm thoob ntiaj teb thiab kev ywj pheej
Kev nyeem ntawv ntxaws ntxaws ntawm ob qho kev noj haus tuaj yeem pom hauv peb qhov kev sib piv ntawm Qhov sib txawv ntawm tus account securities thiab PEAthiab cov haujlwm ntawm qhov kawg hauv peb phau ntawv qhia rau tus account securities ib txwm muaj.
Koj yuav tsum tau them nyiaj rau koj tus PEA sai npaum li cas?
Yog koj pib nrog ib pob nyiaj, ob lub tsev kawm ntawv ntawm kev xav sib tsoo. ib qho tso nyiaj tau nqis peev tam sim ntawd: raws li kev suav lej, txoj kev npaj no zoo dua li kev nthuav dav qhov nkag mus hauv kwv yees li ob ntawm peb qhov xwm txheej, vim tias kev ua lag luam nce ntau zaus dua li lawv poob - ntawm tus nqi ntawm kev khuv xim yog tias qhov nkag los ua ntej kev poob qis. Cov nyiaj tso ua ntej teem sijhawm nthuav dav qhov nkag mus rau lub sijhawm: lawv tso tseg qhov kev ua tau zoo tshaj plaws nruab nrab pauv rau qhov kev xav tsis tu ncua, thiab hloov qhov poob qis ib ntus mus ua lub sijhawm los yuav khoom ntawm tus nqi luv nqi.
Rau feem ntau cov neeg txuag nyiaj uas tau nyiaj hli, lo lus nug tsis tshwm sim: qhov tso nyiaj txhua hli uas phim cov nyiaj tau los tseem yog qhov kev daws teeb meem ib txwm muaj, thiab qhov tso nyiaj thawj zaug - qhov uas pib lub moos tsib xyoos - yuav tsum tau ua sai li sai tau thaum qhib txoj kev npaj, txawm tias loj npaum li cas los xij.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Cov Lus Nug Feem Ntau Txog PEA
Lub ntsiab lus ntawm kev muaj PEA yog dab tsi?
Qhov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis yog se: tom qab tsib xyoos, cov nyiaj tau los uas tau rho tawm yuav zam tsis them se, thiab thoob plaws lub neej ntawm txoj kev npaj, cov nyiaj faib thiab cov nyiaj tau los ntawm peev yuav tsis them se. Nws yog qhov zoo tshaj plaws rau kev nqis peev hauv cov khoom lag luam European rau lub sijhawm ntev.
Cov teeb meem ntawm PEA yog dab tsi?
Lub ntiaj teb no tsuas yog siv rau cov ntawv pov thawj European uas yuav ncaj qha xwb, kev rho nyiaj ua ntej tsib xyoos yuav poob qhov zoo ntawm se thiab kaw txoj kev npaj, thiab tsuas yog tso cai rau ib qho PEA rau ib tus neeg xwb. Cov nqi brokerage kuj tseem tuaj yeem siab dua me ntsis dua li ntawm tus account ntawv pov thawj nrog tib tus neeg muab kev pabcuam.
PEA puas muaj txiaj ntsig?
Ib qho PEA muaj txiaj ntsig zoo li cov ntawv pov thawj uas nws tuav: nws tsis yog kev nqis peev uas tau lees paub. Keeb kwm, ntau yam European lossis thoob ntiaj teb cov khoom lag luam tau loj hlob mus rau lub sijhawm ntev, nrog rau kev poob qis uas qee zaum hnyav - kev kho se zoo muab nqi zog rau cov neeg uas tseem nqis peev.
PEA them tus nqi paj laum li cas?
Tsis muaj: lub teb chaws PEA tsis muaj paj laum. Cov nyiaj rov qab los ntawm cov nyiaj faib thiab los ntawm kev loj hlob ntawm cov feem lossis ETFs tuav. Tsuas yog cov nyiaj ntsuab tsis tau nqis peev thiaj li tau txais txiaj ntsig me me, nyob ntawm tus neeg muab kev pabcuam.
Koj xav tau nyiaj ntau npaum li cas los qhib PEA?
Tsis muaj qhov tsawg kawg nkaus raws li txoj cai: qee cov neeg muab kev pabcuam qhib txoj kev npaj yam tsis tas yuav tso nyiaj thawj zaug, lwm tus thov kom muaj ob peb puas euros. Txij li hnub uas tso nyiaj thawj zaug ua rau muaj txoj cai tsib xyoos, kev qhib thiab them nyiaj rau txoj kev npaj ua ntej - txawm tias me me xwb - ua rau qhov txiaj ntsig se khiav sai dua.
Yuav ua li cas rau PEA uas tsis muaj nyiaj tso cia lossis daim ntawv xaj?
Txoj kev npaj tseem qhib thiab nws cov se laus tseem khiav mus: tsis tas yuav tso nyiaj lossis kev lag luam kom PEA tseem muaj sia nyob. Cov ntawv pov hwm uas twb muaj lawm txuas ntxiv lawv lub neej ua lag luam, cov nyiaj faib tau los rau hauv tus account nyiaj ntsuab, thiab kev zam tsib xyoos tau txais yooj yim nrog lub sijhawm - qhov tseeb, qhov ntawd yog lub tswv yim qhib thaum ntxov: tso nyiaj me me, cia nws khiav, ntxiv rau tom qab.
Puas yog lub peev nyiaj hauv PEA lav?
Tsis yog: PEA uas tau nqis peev rau hauv cov feem yuav poob nqi, qee zaum poob qis heev thaum muaj teeb meem. Tsuas yog daim ntawv them se nws tus kheej thiaj li "lav" los ntawm txoj cai - qhov kev zam tom qab tsib xyoos - thiab cov ntawv pov hwm tseem yog cov khoom ntawm tus tswv, khaws cia rau hauv kev saib xyuas los ntawm tus neeg saib xyuas. Cov nyiaj ntsuab uas tsis tau nqis peev tsis raug them los ntawm txoj kev lav nyiaj tso cia hauv txhab nyiaj dhau ntawm cov kev txwv ib txwm muaj, nyob ntawm lawv daim ntawv.
Koj puas muaj peev xwm muaj ntau tshaj ib qho PEA?
Tsis yog: tsuas yog ib tus qauv PEA rau ib tus neeg laus Fabkis uas yog neeg them se, txawm tias muaj pes tsawg lub txhab nyiaj los xij. Ib khub niam txiv tuaj yeem tuav ob, thiab PEA-PME tsim ib daim ntawv qhwv thib ob, sib cais, hauv qhov txwv tso nyiaj ua ke € 225,000.