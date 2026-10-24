Yuav Tsum Tau Ua PER (PERO): Txoj Kev Npaj Nyiaj Laus Haujlwm ntawm Lub Tuam Txhab Fabkis

Lub ntiaj teb ua haujlwm hloov pauv sai heev. Cov neeg ua haujlwm tsis nrhiav nyiaj hli zoo xwb lawm: tam sim no lawv muab qhov tseem ceeb rau cov txiaj ntsig ntawm cov neeg ua haujlwm, lub neej zoo ntawm kev ua haujlwm thiab kev ruaj ntseg nyiaj txiag mus sij hawm ntev. Hauv qhov no, PER Obligatoire (PERO) sawv tawm ua ib qho ntawm cov phiaj xwm zoo tshaj plaws rau cov tuam txhab uas xav txhawb lawv qhov kev thov thaum pab lawv cov pab pawg npaj rau kev so haujlwm.
Thaum cov kev hloov pauv nyiaj laus tseem niaj hnub tshwm sim thiab kev tsis ntseeg txog qib nyiaj laus yav tom ntej ntawm lub xeev loj hlob tuaj, ntau tus tswv ntiav haujlwm xaiv los teeb tsa txoj kev npaj txuag nyiaj laus rau lub tuam txhab. Txoj kev npaj no cia cov neeg ua haujlwm maj mam tsim cov nyiaj khaws cia rau lawv lub sijhawm so haujlwm, nrog kev txhawb nqa nyiaj txiag los ntawm lawv lub tuam txhab.
Tab sis dhau ntawm nws lub luag haujlwm ua lub tsheb txuag nyiaj laus, PER Obligatoire tau dhau los ua lub cuab yeej tswj hwm tib neeg tiag tiag, lub zog txhawb nqa kev khaws cia txuj ci thiab ib txoj hauv kev los txhawb kom cov tswv ntiav ua haujlwm muaj npe nrov.
Yuav tsum muaj PER li cas?
Txoj Kev Npaj Txuag Nyiaj Rau Cov Neeg Laus, feem ntau hu ua PERO, yog ib txoj kev npaj txuag nyiaj laus ua ke uas ib lub tuam txhab tau teeb tsa los pab cov neeg ua haujlwm lossis cov neeg ua haujlwm ib pawg.
Tsim los ntawm txoj cai PACTE, nws hloov cov ntawv cog lus "Tshooj 83" qub thaum muab kev ywj pheej ntau dua thiab ntau txoj kev xaiv tswj hwm.
Nws qhov tshwj xeeb yog tias nws yog qhov yuav tsum tau ua: thaum ib tus neeg ua haujlwm koom nrog pawg uas tau them los ntawm txoj kev npaj, kev koom nrog yog qhov yuav tsum tau ua. Qhov kev cai no lav qhov kev pab cuam sib xws thiab txhawb kom muaj kev txuag nyiaj laus mus sij hawm ntev.
Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm PER Obligatoire yog muab rau cov neeg tau txais txiaj ntsig, thaum lawv so haujlwm, ib qho chaw tau nyiaj ntxiv rau saum cov nyiaj laus uas lub xeev them.
Vim li cas kev npaj so haujlwm thiaj li yog qhov tseem ceeb
Tau ntev los lawm, kev so haujlwm tau pom tias yog ib qho tseem ceeb heev. Cov neeg ua haujlwm coob tus xav tias cov kev cai lij choj ntawm lub xeev yuav txaus kom lawv nyob tau zoo.
Niaj hnub no, qhov kev xav ntawd hloov pauv sai heev.
Lub neej ntev dua, cov pej xeem laus zuj zus thiab kev hloov kho tsis tu ncua rau lub tshuab nyiaj laus ua rau ntau tus neeg hauv Fabkis nug txog lawv cov nyiaj tau los yav tom ntej.
Cov kev tshawb fawb qhia tau tias muaj coob tus neeg ua haujlwm ntshai tias lawv txoj kev ua neej yuav poob qis thaum lawv so haujlwm. Qhov kev txhawj xeeb no piav qhia txog kev txaus siab rau cov phiaj xwm txuag nyiaj so haujlwm, txawm tias yog ib tus neeg lossis ua ke.
Tus PER Obligatoire teb tau qhov teeb meem no los ntawm kev tso cai rau cov peev txheej kom nce zuj zus thoob plaws hauv kev ua haujlwm.
PER Obligatoire ua haujlwm li cas hauv Fabkis?
Tus PER Obligatoire ua haujlwm los ntawm kev them nyiaj tsis tu ncua rau hauv ib tus account uas tau qhib rau lub npe ntawm txhua tus neeg ua haujlwm tsim nyog.
Cov nyiaj pabcuam no tuaj yeem muab faib ua pawg:
- los ntawm lub tuam txhab ib leeg xwb;
- ua ke los ntawm lub tuam txhab thiab tus neeg ua haujlwm;
- ntxiv los ntawm kev them nyiaj pub dawb los ntawm tus neeg ua haujlwm.
Nyob ntawm cov cai ntawm txoj kev npaj, lwm cov nyiaj kuj tseem tuaj yeem them tau rau hauv:
- kev hloov pauv los ntawm cov phiaj xwm so haujlwm yav dhau los;
- cov cai los ntawm kev sib koom ua lag luam thiab cov phiaj xwm txuag nyiaj rau cov neeg ua haujlwm;
- cov nyiaj them ib zaug xwb uas tus neeg ua haujlwm tau ua.
Tag nrho cov nyiaj no ces raug nqis peev rau hauv cov tsheb nyiaj txiag los tsim kev loj hlob mus sij hawm ntev.
Cov txoj kev sib txawv ntawm kev tswj hwm cov nyiaj khaws cia
Ib qho ntawm cov txiaj ntsig zoo ntawm PER Obligatoire yog nyob rau hauv ntau yam kev daws teeb meem kev tswj hwm uas muaj.
Kev nqis peev tswj hwm: qhov kev xaiv nrov tshaj plaws
Kev nqis peev uas tswj hwm tam sim no yog qhov nyiam los ntawm cov neeg txuag nyiaj.
Lub hauv paus ntsiab lus yooj yim: kev faib cov cuab tam hloov pauv raws li tus neeg ua haujlwm lub hnub nyoog.
Txawm hais tias kev so haujlwm tseem nyob deb heev, cov nyiaj khaws cia tau nqis peev ntau dua rau hauv cov tsheb uas muaj zog uas yuav muab cov nyiaj rov qab ntau dua rau lub sijhawm ntev.
Tau ntau xyoo los no, kev nqis peev maj mam hloov mus rau cov tsheb muaj kev nyab xeeb dua los tiv thaiv cov peev txheej uas tau tsim los.
Txoj kev no cia cov neeg txuag tau txiaj ntsig los ntawm lub peev xwm ntawm kev lag luam nyiaj txiag thaum txo qis kev pheej hmoo.
Kev tswj hwm dawb: kev ywj pheej ntau dua
Kev tswj hwm dawb tso cai rau cov neeg ua haujlwm xaiv lawv cov tsheb peev txheej.
Yog li ntawd, lawv tuaj yeem hloov kho lawv txoj kev npaj raws li:
- lawv txoj kev kam rau siab;
- lawv lub hom phiaj nplua nuj;
- lawv cov peev txheej;
- lawv txoj kev paub txog kev lag luam nyiaj txiag.
Qhov kev xaiv no muab kev ywj pheej ntau dua tab sis kuj txhais tau tias muaj lub luag haujlwm ntau dua hauv kev txiav txim siab peev.
Ib qho txiaj ntsig zoo rau cov neeg ua haujlwm
Thaum lub sijhawm uas cov tuam txhab lag luam tab tom sib ntaus sib tua kom tau cov ntaub ntawv zoo tshaj plaws, PER Obligatoire yog qhov txiaj ntsig sib txawv.
Rau tus neeg ua haujlwm, nws yog ib hom kev txuag nyiaj uas ib feem los ntawm tus tswv haujlwm. Qhov kev pab no feem ntau pom tias yog ib hom kev them nyiaj tsis ncaj qha.
Cov txiaj ntsig tseem ceeb rau cov neeg ua haujlwm suav nrog:
- kev tsim cov nyiaj khaws cia rau hnub nyoog so haujlwm tsis siv neeg;
- kev siv zog nyiaj txiag sib koom nrog lub tuam txhab;
- lub peev xwm los them nyiaj ntxiv;
- nkag mus rau cov tsheb nyiaj txiag uas tswj hwm los ntawm cov kws tshaj lij;
- kev npaj zoo dua rau yav tom ntej.
Qhov kev tiv thaiv mus sij hawm ntev no ua rau tus tswv ntiav haujlwm pom zoo.
Tus PER Yuav Tsum Tau Ua Ib Lub Cuab Yeej Khaws Cov Neeg Muaj Peev Xwm
Kev ua tsov rog rau cov neeg muaj peev xwm tam sim no cuam tshuam rau ntau lub lag luam.
Kev nrhiav neeg ua haujlwm tau dhau los ua ib qho nyuaj heev. Kev khaws cov neeg ua haujlwm zoo tshaj plaws feem ntau nyuaj dua.
Hauv cov ntsiab lus no, cov tuam txhab yuav tsum muab ntau dua li cov nyiaj hli sib tw.
Lub PER Obligatoire pab txhawb nqa kev khaws cov neeg ua haujlwm rau ntau yam laj thawj.
Ua ntej, nws qhia txog kev cog lus ntawm tus tswv ntiav haujlwm rau yav tom ntej ntawm nws cov neeg.
Qhov thib ob, nws tsim kom muaj kev sib raug zoo mus sij hawm ntev ntawm lub tuam txhab thiab tus neeg ua haujlwm. Lub sijhawm ua haujlwm ntev npaum li cas hauv lub koom haum, qhov nyiaj khaws cia rau thaum so haujlwm yuav loj hlob ntau npaum li ntawd.
Thaum kawg, nws ua kom muaj zog rau qhov kev xav ntawm kev koom ua ke los ntawm kev qhia tias lub tuam txhab mob siab txog yav tom ntej ntawm nws cov pab pawg.
Ib qho cuab yeej muaj zog los txhawb kom cov tswv haujlwm muaj npe nrov
Kev tsim hom lag luam ntawm cov tswv haujlwm tau dhau los ua qhov teeb meem tseem ceeb.
Cov neeg sib tw niaj hnub no xyuas cov social media, cov kev tshuaj xyuas los ntawm cov neeg ua haujlwm yav dhau los thiab cov txiaj ntsig uas muaj ua ntej lawv thov.
Yog li ntawd, txoj cai tswjfwm hauv zej zog uas muaj lub hom phiaj loj yog qhov zoo dua rau kev sib tw.
Kev teeb tsa PER Yuav Tsum Ua rau nws muaj peev xwm sib txuas lus ntau yam txiaj ntsig zoo:
- lub luag haujlwm rau zej zog;
- kev pom kev mus sij hawm ntev;
- kev cog lus rau cov neeg ua haujlwm;
- lub siab xav tiv thaiv cov neeg ua haujlwm tiag tiag.
Cov ntsiab lus no txhim kho lub tuam txhab lub koob npe tag nrho, ob qho tib si nrog cov neeg sib tw thiab cov neeg ua haujlwm uas twb muaj lawm.
Cov txiaj ntsig se ntawm PER Yuav Tsum Tau Ua
Qhov kev vam meej ntawm PER Obligatoire kuj yog piav qhia los ntawm nws cov qauv se tshwj xeeb.
Rau lub tuam txhab, cov nyiaj pab feem ntau tau txais kev kho mob zoo dua li kev nce nyiaj hli ib txwm muaj.
Qhov kev kho kom zoo dua no txhim kho qhov piv ntawm tus nqi / txiaj ntsig ntawm cov cai them nyiaj.
Rau cov neeg ua haujlwm, qee qhov kev them nyiaj tuaj yeem tsim nyog rau cov txiaj ntsig se hauv cov kev txwv uas tau teev tseg los ntawm cov cai - ib hom kev nqis peev rau hnub nyoog laus hauv Fabkis uas muab nqi zog rau ob tog.
Qhov kev kho kom zoo ob npaug no piav qhia vim li cas PER Obligatoire feem ntau pom tias yog ib qho cuab yeej yeej-yeej.
Cov txiaj ntsig tiv thaiv uas tau teeb tsa ua ntej
PER Obligatoire tsis yog tsuas yog tsim cov nyiaj khaws cia rau thaum so haujlwm xwb.
Ntau daim ntawv cog lus kuj suav nrog cov txiaj ntsig kev tiv thaiv.
Cov kev tiv thaiv no suav nrog:
- nyiaj pab rau kev tuag;
- muaj peev txheej tsawg kawg nkaus lav;
- cov kev xaiv nyiaj laus rau cov neeg muaj sia nyob;
- kev npaj tiv thaiv cov neeg tau txais txiaj ntsig.
Cov kev lav phib xaub no coj kev ruaj ntseg ntxiv rau cov neeg ua haujlwm thiab lawv tsev neeg.
Yuav ua li cas rau cov nyiaj khaws cia thaum so haujlwm?
Thaum cov neeg ua haujlwm txog hnub nyoog so haujlwm, muaj ntau txoj kev xaiv tawm.
Nyob ntawm seb qhov keeb kwm ntawm cov nyiaj them thiab cov cai siv tau, lawv tuaj yeem xaiv:
Kev xaiv nyiaj laus tas mus li
Txoj kev daws teeb meem no lav tias yuav muaj nyiaj tau los tas li kom txog thaum tus neeg tau txais txiaj ntsig tuag.
Nws muab kev ruaj ntseg nyiaj txiag ntev thiab ua rau kev npaj nyiaj laus yooj yim dua.
Kev xaiv rho nyiaj tawm
Tus neeg tau txais txiaj ntsig tau txais tag nrho lossis ib feem ntawm lawv cov nyiaj khaws cia ua ib pob nyiaj.
Hom ntawv no yog qhov nrov tshwj xeeb rau kev pab nyiaj rau ib qho project loj lossis ua kom tiav cov khoom muaj nqis uas twb muaj lawm.
Cov tshuaj sib xyaw ua ke
Qee qhov xwm txheej tso cai rau kev them nqi txhua xyoo thiab peev txheej kom sib xyaw ua ke rau kev ywj pheej ntxiv.
Vim li cas PER Obligatoire yuav tsum loj hlob ntxiv
Muaj ntau yam kev hloov pauv mus sij hawm ntev uas txhawb nqa kev loj hlob ntawm PER Obligatoire.
Thawj qhov yog cov pej xeem thiab qhov tsis paub meej txog cov nyiaj laus yav tom ntej.
Qhov thib ob yog qhov kev nce ntawm HR cov cai uas tsom mus rau kev paub ntawm cov neeg ua haujlwm.
Thaum kawg, qhov thib peb yog kev tshawb nrhiav tas li rau cov cuab yeej zoo los nyiam thiab khaws cov neeg muaj peev xwm.
Ntsib nrog cov teeb meem no, cov Yuav tsum muaj ib tus neeg ua haujlwm sawv tawm ua ib qho kev daws teeb meem tshwj xeeb - ib txoj kev npaj txuag nyiaj laus Fabkis tiag tiag rau cov pab pawg tuam txhab.
Nyeem ntxiv: Tus Account Lag Luam Zoo Tshaj Plaws thiab Qhia Tus Account
Xaus lus: kev nqis peev zoo rau lub tuam txhab thiab cov neeg ua haujlwm ib yam nkaus
PER Obligatoire niaj hnub no sawv cev rau ib qho ntawm cov phiaj xwm txuag nyiaj laus ua ke tiav tshaj plaws.
Rau cov neeg ua haujlwm, nws muab ib txoj hauv kev zoo los npaj rau yav tom ntej, ntxiv cov nyiaj laus uas yuav tsum tau them thiab tau txais txiaj ntsig los ntawm kev txhawb nqa nyiaj txiag mus sij hawm ntev.
Rau cov tuam txhab, nws yog ib qho cuab yeej muaj zog ntawm kev nyiam, kev khaws cia thiab tus nqi ntawm tus tswv ntiav haujlwm.
Thaum cov lus nug txog kev so haujlwm thiab kev tiv thaiv kev sib raug zoo tseem ceeb dua li yav dhau los, PER Obligatoire zoo li kev nqis peev zoo uas tuaj yeem ua tau raws li qhov kev cia siab ntawm cov tswv ntiav haujlwm thiab cov neeg ua haujlwm.