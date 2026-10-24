A kev qiv nyiaj ntawm tus kheej yog cov nyiaj uas lub tsev txhab nyiaj lossis tus neeg qiv nyiaj tshwj xeeb qiv, uas tus neeg qiv nyiaj pom zoo them rov qab rau hauv lub sijhawm pom zoo, them paj. Cov nyiaj qiv tus kheej hauv Fabkis raug tswj hwm nruj los ntawm txoj cai, txawm tias koj tab tom them nqi rau lub tsheb, kev txhim kho tsev lossis kev yuav tsev.
Phau ntawv qhia no piav qhia txog ntau hom kev qiv nyiaj thiab seb cov nyiaj qiv tus kheej ua haujlwm li cas, yuav nyeem tus nqi tiag tiag ntawm kev qiv nyiaj li cas, kev tiv thaiv uas koj muaj cai tau txais thiab cov cai tshiab uas siv tau txij li lub Kaum Ib Hlis 20, 2026. Nws kuj piav qhia txog cov cwj pwm uas yuav tsum tau ua kom qiv nyiaj yam tsis muaj teeb meem.
Qiv Nyiaj Rau Tus Kheej Yog Dab Tsi? Kev Txhais
Raws li txoj cai lij choj, qhov qiv nyiaj rau tus kheej yog daim ntawv cog lus uas ib tus neeg tus qiv ua rau muaj nyiaj ntau rau ib tus neeg tus qiv, tus uas xa rov qab raws sijhawm teem tseg. Tus nqi ntawm cov kev pabcuam no yog paj, uas yuav muaj ntau yam nqi ntxiv rau: cov nqi ua haujlwm, kev pov hwm, kev lav phib xaub. Feem ntau them rov qab rau hauv cov nyiaj them txhua hli uas suav nrog ib feem ntawm peev thiab ib feem ntawm cov paj laum.
Muaj ob pawg loj uas siv tau rau cov tib neeg:
- Tus neeg siv khoom qiv nyiaj, uas pab nyiaj txiag rau cov khoom thiab cov kev pabcuam uas tsis yog khoom vaj khoom tsev: lub tsheb, khoom siv, kev txhim kho tsev, kev mus ncig, kev kawm.
- Kev qiv nyiaj yuav tsev, uas them nyiaj rau kev yuav, kev tsim kho lossis kev kho dua tshiab ntawm lub tsev, rau lub sijhawm ntev dua.
Txhua lub tuam txhab ua raws li nws cov cai tshwj xeeb raws li Txoj Cai Lij Choj Txog Kev Siv Khoom Fab Kis. Cov lag luam, rau lawv ib feem, muaj cov kev xaiv nyiaj txiag tshwj xeeb (cov nyiaj qiv ua lag luam, kev xauj tsev, kev siv nyiaj ntau dhau ntawm cov tuam txhab) uas tsis poob rau hauv cov kev tiv thaiv no.
Kev Them Rov Qab Cov Nyiaj Qiv thiab Cov Qiv Nyiaj Rov Qab
An kev them rov qab cov nyiaj qiv teem ib qho nqi, ib lub sijhawm thiab cov nyiaj them txhua hli uas tau teem tseg txij thaum pib: txhua qhov kev them nyiaj txo cov peev txheej tseem tshuav kom txog xoom. HAS qhov chaw qiv nyiaj rov qab muab kev nkag mus rau koj cov nyiaj khaws cia uas rov qab los thaum koj them rov qab. Nws yooj ywm dua, tab sis kuj kim dua thiab muaj kev pheej hmoo ntau dua, vim nws tuaj yeem tuav cov nuj nqis tau ntev.
Cov Hom Phiaj Tseem Ceeb ntawm Cov Neeg Siv Khoom Qiv Nyiaj hauv Fabkis
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam thiab Nyiaj Txiag ntawm Fabkis teev ntau hom kev qiv nyiaj rau cov neeg siv khoom. Raws li cov cai tam sim no, lawv them rau cov nqi ntawm € 200 thiab € 75,000.
|Hom qiv nyiaj
|Kev siv nyiaj txiag
|Rate
|Ntsiab nta
|Cov nyiaj qiv tau muab faib
|Tsuas yog qhov kev yuav khoom tau teev tseg hauv daim ntawv cog lus xwb
|taag
|Txuas nrog kev muag khoom: yog tias qhov kev yuav khoom raug tshem tawm, qhov nyiaj qiv kuj raug tshem tawm thiab
|Kev qiv nyiaj ntawm tus kheej
|Siv tau dawb, tsis tas yuav muaj pov thawj ntawm kev yuav khoom
|taag
|Cov nyiaj them txhua hli thiab lub sijhawm paub ua ntej
|Cov nyiaj qiv rov qab
|Ib qho nyiaj khaws cia uas siv tau dua
|Variable, siab dua
|Lub sijhawm them rov qab raug txwv los ntawm txoj cai
|Kev ntiav yuav khoom nrog kev xaiv yuav (LOA)
|Siv cov khoom muaj nqis los pauv rau cov nyiaj them txhua hli
|Muaj nyob rau hauv cov nyiaj them
|Kev xaiv yuav thaum kawg ntawm daim ntawv cog lus, feem ntau rau lub tsheb
|Cov nyiaj qiv rau tus kheej me me
|Qhov project txog kev koom ua ke hauv zej zog (kev ua haujlwm, kev txav mus los, kev noj qab haus huv)
|Tsawg
|Kev txhawb nqa los ntawm ib lub koom haum tsis muaj txiaj ntsig lossis lub chaw ua haujlwm hauv nroog (CCAS)
|Cov nyiaj qiv kawm ntawv uas lub xeev lav
|Kev them nyiaj rau koj txoj kev kawm
|Teem los ntawm lub tsev txhab nyiaj
|Rau cov neeg hnub nyoog qis dua 28 xyoo, kev them rov qab tuaj yeem ncua sijhawm
Cov Nyiaj Qiv Tau Muab Faib (Credit Point-of-Sale)
Feem ntau muab thaum lub sijhawm muag khoom, ib qho nyiaj qiv uas tau muab faib rau ib yam khoom lossis kev pabcuam tshwj xeeb, uas tau hais hauv qhov kev thov. Nws qhov zoo yog qhov txuas raws cai nrog kev yuav khoom: yog tias cov khoom tsis raug xa tuaj, qhov credit yuav raug tshem tawm, thiab kev them rov qab tsuas yog pib thaum xa khoom.
Qhov Nyiaj Qiv Tus Kheej
Qhov no yog hom qiv nyiaj uas neeg siv khoom siv feem ntau. Koj siv cov nyiaj raws li koj xav tau, tsis tas yuav piav qhia txog kev yuav khoom. Tus nqi yog qhov ruaj khov thiab cov nyiaj them txhua hli paub txij thaum koj kos npe, uas ua rau kev npaj nyiaj txiag yooj yim dua.
Qiv Nyiaj Rov Qab: Qiv Nyiaj Tus Kheej piv rau Qiv Nyiaj Daim Npav Qiv Nyiaj
Feem ntau txuas nrog daim npav khw muag khoom, qhov chaw uas nws ua haujlwm zoo li kab qiv nyiaj credit card, revolving credit, tseem hu ua "revolving", tau ntev los ua qhov ua rau muaj kev tshuav nuj nqis ntau dhau. Yog li ntawd, txoj cai tau txwv nws nruj heev. Tshaj € 1,000, tus neeg qiv nyiaj yuav tsum muab koj qiv nyiaj amortizing nrog rau nws. Lub sijhawm them rov qab raug txwv ntawm 36 lub hlis rau cov nyiaj txog li € 3,000 thiab 60 lub hlis ntau dua li ntawd. Nws tus nqi yog variable thiab feem ntau siab dua li ntawm qhov qiv nyiaj tus kheej.
Kev Ntiav Yuav Khoom (LOA) thiab Kev Xauj Khoom Mus Ntev
Kev xauj tsheb nrog kev xaiv yuav cia koj siv cov khoom muaj nqis, feem ntau yog lub tsheb, pauv rau kev them nyiaj txhua hli, nrog rau kev xaiv yuav nws thaum kawg ntawm daim ntawv cog lus. Kev xauj tsheb ntev (LLD), uas tsis muaj kev xaiv yuav, tsis yog daim ntawv cog lus qiv nyiaj raws li txoj cai. Hauv ob qho tib si, piv tag nrho cov nqi ntawm cov nyiaj them nrog rau kev yuav khoom uas tau txais nyiaj los ntawm kev qiv nyiaj ib txwm muaj.
Cov Nyiaj Qiv Tsev hauv Fabkis: Lawv Ua Haujlwm Li Cas thiab Cov Cai
Cov nyiaj qiv tsev yog siv los pab them nqi rau kev yuav tsev, kev tsim kho lossis kev kho dua tshiab loj. Nws muaj ntau yam thiab siv sijhawm ntev, feem ntau yog li ntawm 15 txog 25 xyoos. Yuav luag txhua zaus nws muaj ib qho guarantee (kev qiv nyiaj yuav tsev, txoj cai ntawm tus neeg qiv nyiaj lossis kev lav phib xaub los ntawm lub koom haum tshwj xeeb) thiab kev pov hwm rau cov neeg qiv nyiaj, uas cov tsev txhab nyiaj xav tau hauv kev xyaum.
Cov Qauv Qiv Nyiaj uas HCSF Teem Tseg
Txij li xyoo 2022, tus qauv uas tau teeb tsa los ntawm Pawg Sab Laj Siab rau Kev Ruaj Ntseg Nyiaj Txiag (Pawg Sab Laj Siab Fab Kis rau Kev Ruaj Ntseg Nyiaj Txiag) tau siv rau cov tsev txhab nyiaj. Tshuaj yej tus nqi tiv-rau-cov nyiaj tau los piv — qhov feem ntawm cov nyiaj tau los uas siv los them rov qab tag nrho cov qhab nia, suav nrog kev pov hwm — yuav tsum tsis pub tshaj 35%. Tshuaj yej lub sij hawm feem ntau, lub sijhawm qiv nyiaj yuav kav ntev txog li 25 xyoos, thiab qee zaum yuav kav ntev txog li 27 xyoos. Cov tsev txhab nyiaj muaj cai txwv tsis pub qiv nyiaj, tshwj tseg rau cov tsev loj thiab cov neeg yuav tsev thawj zaug.
Kev xam koj lub peev xwm qiv nyiaj yuav suav nrog cov nyiaj tau los ruaj khov thiab cov lus cog tseg uas twb muaj lawm thiab, rau tus neeg ua lag luam, ib feem ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev xauj tsev uas xav tau. Peb yuav tham txog qhov no hauv peb tsab xov xwm txog yuav suav cov nyiaj tau los ntawm kev xauj tsev li cas rau hauv koj lub peev xwm qiv nyiaj.
Kev Tiv Thaiv Tshwj Xeeb Rau Cov Nyiaj Qiv Tsev
- Daim ntawv qiv nyiaj raug xa ua ntawv sau thiab tseem siv tau tsawg kawg 30 hnub.
- Tus neeg qiv nyiaj muaj ib qho Lub sijhawm txias 10 hnub: daim ntawv thov tsis tuaj yeem lees txais ua ntej hnub kaum ib tom qab tau txais.
- Yog tias qhov nyiaj qiv tsis tau txais, qhov kev yuav khoom vaj khoom tsev raug tso tseg ua tsaug rau mob siab ntawm kev tau txais cov nyiaj qiv sau rau hauv daim ntawv cog lus muag khoom ua ntej.
- Txij li thaum txoj cai lij choj Lemoine xyoo 2022, kev pov hwm tus neeg qiv nyiaj tuaj yeem ua tau tshem tawm txhua lub sijhawm thiab hloov nrog daim ntawv pov hwm sib npaug. Daim ntawv nug txog kev noj qab haus huv raug tshem tawm rau cov nyiaj qiv uas tus nqi pov hwm tsis tshaj € 200,000 ib tus neeg thiab qhov ntawd xaus ua ntej tus neeg qiv nyiaj muaj hnub nyoog 60 xyoo.
Cov Nqi Qiv Nyiaj: APR, Tag Nrho Tus Nqi thiab Usury Cap
APR: Daim Duab Sib Piv
cov tus nqi them txhua xyoo feem pua (APR, hu ua TAEG hauv Fabkis) muab tus nqi paj laum thiab txhua tus nqi yuav tsum tau ua: cov nqi ua haujlwm, kev pov hwm qhov twg xav tau, thiab cov nqi lav. Nws yog tib qho cim qhia uas cia koj piv ob qhov kev thov ncaj ncees. Nws yuav tsum tshwm sim ntawm txhua tus lej tshaj tawm thiab ntawm qhov kev thov qiv nyiaj. Ob qhov nyiaj qiv ntawm tib tus nqi nominal tuaj yeem qhia APRs sib txawv heev nyob ntawm lawv cov nqi ntxiv.
Tus Nqi Tag Nrho ntawm Qhov Nyiaj Qiv
Tus nqi tag nrho yog tus nqi ntawm txhua yam koj yuav them ntxiv rau qhov peev nyiaj qiv. Nws nyob ntawm tus nqi thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub sij hawmKev ncua sij hawm them rov qab yuav ua rau tus nqi them txhua hli tsawg dua, tab sis ua rau tus nqi paj laum tag nrho nce siab heev. Ib txwm muab tag nrho tus nqi uas yuav tsum tau them piv rau, tsis yog tus nqi them txhua hli xwb.
Ib qho piv txwv yooj yim qhia txog qhov cuam tshuam ntawm lub sijhawm. Rau tib qhov qiv nyiaj ntawm tib tus nqi, kev hloov pauv ntawm peb mus rau tsib xyoos ntawm kev them rov qab txiav cov nyiaj them txhua hli los ntawm kwv yees li ib feem peb. Tab sis cov paj laum them tag nrho nce ntau dua ib nrab. Yog li ntawd, kev them nyiaj tsawg txhua hli los ntawm tus nqi.
Lub Cap Usury: Lub Qab nthab raug cai
Tsis pub qiv nyiaj ntawm APR siab dua lub kaus mom usury (tus nqi hnav). Qhov siab tshaj plaws no yog xam thiab tshaj tawm txhua peb lub hlis los ntawm Banque de France, los ntawm pawg qiv nyiaj thiab tus nqi. Nws tiv thaiv cov neeg qiv nyiaj ntawm cov nqi tsis zoo. Txhawm rau txheeb xyuas cov qib uas siv tau, sab laj nrog Banque de France cov ntawv tshaj tawm txhua peb lub hlis es tsis yog tus lej qub.
Koj Cov Kev Tiv Thaiv Ua Tus Neeg Qiv Nyiaj
Txoj Cai Lij Choj Txog Kev Siv Khoom Fab Kis muab ntau txoj kev tiv thaiv rau txhua daim ntawv cog lus qiv nyiaj rau cov neeg siv khoom:
- Cov ntaub ntawv ua ntej daim ntawv cog lusua ntej kos npe rau ib qho twg, tus neeg qiv nyiaj yuav tsum muab ib daim ntawv qhia txog cov ntaub ntawv qhia txog qhov qiv nyiaj, nws cov yam ntxwv thiab nws tus nqi.
- Ib qho kev thov qhib rau 15 hnub: cov lus cog tseg tseem siv tau rau lub sijhawm no, muab sijhawm rau koj los sib piv.
- Ib daim ntawv kuaj xyuas koj qhov credit worthinessTus neeg qiv nyiaj yuav tsum ntsuam xyuas koj lub peev xwm them rov qab thiab sab laj nrog Banque de France cov ntaub ntawv them rov qab (FICP).
- Txoj cai rho tawm 14 hnub tom qab kev lees txais, siv daim foos txuas nrog daim ntawv cog lus. Cov nyiaj tsis tuaj yeem raug tso tawm thaum xya hnub thawj zaug.
- Kev them rov qab thaum ntxovkoj tuaj yeem them rov qab tag nrho lossis ib feem ntawm cov nyiaj qiv ua ntej lub sijhawm xaus. Tej zaum yuav muaj kev them nyiaj tsawg nyob ntawm tus nqi thiab hom qiv nyiaj.
Tsis muaj qhab nia credit zoo li Asmeskas hauv Fabkis
Muaj ntau cov ntsiab lus txhais los ntawm lus Askiv hais txog "qhab nia credit" lossis "daim ntawv qhia credit" uas koj tuaj yeem tshawb xyuas thiab txhim kho. Tsis muaj lub kaw lus zoo li no hauv Fabkis. Txhua lub tsev txhab nyiaj siv nws tus kheej kev tshuaj xyuas: cov nyiaj tau los, kev ruaj khov ntawm txoj haujlwm, cov lus cog tseg uas twb muaj lawm, kev txuag nyiaj, yuav ua li cas tswj hwm tus account. Cov ntaub ntawv sib koom tsuas yog FICP, uas teev cov xwm txheej them rov qab uas tau lees paub thiab cov txheej txheem them nqi ntau dhau. Daim ntawv teev npe FICP ua rau kev nkag mus rau cov qhab nia tshiab nyuaj heev rau ntev li ntev tau.
Dab Tsi Hloov Pauv Txij Lub Kaum Ib Hlis 20, 2026
Ib tsab cai lij choj (tsoomfwv Fab Kis txoj cai) ntawm lub Cuaj Hlis 3, 2025 hloov pauv cov lus qhia tshiab ntawm European txog kev qiv nyiaj rau cov neeg siv khoom. Cov cai tshiab no siv rau cov ntawv cog lus uas tau kos npe txij li lub Kaum Ib Hlis 20, 2026. Raws li Ministry of Economics thiab Finance, cov kev hloov pauv tseem ceeb yog raws li nram no:
- Ib qho dav duaCov nyiaj qiv me me, kev them nyiaj faib (yuav tam sim no, them tom qab), cov qhab nia tsawg dua peb lub hlis thiab cov qhab nia txog li € 100,000 txhua tus nkag mus rau hauv txoj cai tiv thaiv ntawm cov neeg siv khoom qiv nyiaj.
- Cov luag haujlwm tshaj tawm muaj zog dua kom ua rau cov kev thov pom tseeb dua.
- Yuav tsum tau ua raws li cov kev ntsuas tshwj xeebua ntej muaj kev foob, cov neeg qiv nyiaj yuav tsum tau tawm tswv yim rau cov neeg qiv nyiaj uas muaj teeb meem.
Cov ntawv cog lus qiv nyiaj uas twb muaj lawm tsis raug cuam tshuam, tsuas yog cov uas qhib rau txhua tus xws li qee cov credit uas tig rov qab los yog overdrafts, uas ib feem ntawm cov cai tshiab siv tau rau. Cov phiaj xwm them nyiaj sib cais, feem ntau yog kev pabcuam them nyiaj yooj yim, yog li ntawd yuav raug tswj hwm zoo dua.
Yuav Ua Li Cas Thiaj Tau Txais Qiv Nyiaj Tus Kheej Hauv Fabkis: Ib Txoj Kev 6 Kauj Ruam
- Txhais qhov xav tau tiag tiag: tus nqi tseeb, lub sijhawm tsim nyog, thiab xyuas seb puas yog kev xaiv nyiaj txiag los ntawm kev txuag nyiaj.
- Xam koj lub peev xwm them rov qab: qhov kev them nyiaj txhua hli yuav tsum them taus txawm tias muaj qhov xwm txheej tsis tau xav txog tshwm sim, suav nrog tag nrho cov qhab nia uas twb muaj lawm.
- Xaiv hom credit uas yog: qiv nyiaj rau tus kheej lossis qiv nyiaj faib rau lwm tus es tsis yog qiv nyiaj rov qab rau kev yuav khoom ib zaug xwb.
- Piv cov APRs thiab tag nrho cov nqi ntawm ntau qhov kev muab, los ntawm koj lub tsev txhab nyiaj thiab los ntawm cov neeg qiv nyiaj tshwj xeeb.
- Tshawb xyuas kev pov hwm ntawm tus neeg qiv nyiaj: nws tsis yog ib txwm yuav tsum tau ua rau cov neeg siv khoom qiv nyiaj, thiab rau kev qiv nyiaj yuav tsev koj tuaj yeem xaiv lwm lub tuam txhab pov hwm.
- Nyeem tag nrho cov lus qhia no thiab siv lub sijhawm rho tawm yog tias muaj kev xaiv zoo dua los txog.
Qhov qiv nyiaj "dawb", uas qee tus neeg muag khoom muab, cia koj them ua ntu zus yam tsis muaj paj laum. Tsuas yog xyuas kom meej tias tag nrho cov nqi them sib npaug rau tus nqi tshaj tawm thiab tsis muaj cov nqi ntxiv.
Kev Qiv Nyiaj, Kev Txuag Nyiaj thiab Kev Nqis Peb: Ua Kev Sib Hloov Zoo
Kev qiv nyiaj tsis yog qhov zoo thiab qhov phem: txhua yam nyob ntawm seb nws pab nyiaj li cas. Kev qiv nyiaj los yuav koj lub tsev loj lossis lub tsev xauj tuaj yeem pab koj tsim kev nplua nuj. Kev qiv nyiaj los them rau kev siv nyiaj txhua hnub, ntawm qhov tod tes, ua rau koj them paj laum rau kev siv khoom uas tsis tau txais dab tsi.
Ua ntej koj yuav muaj nuj nqis rau kev yuav khoom ntawm tus neeg siv khoom, nws yog qhov zoo dua los nug seb cov nyiaj khaws cia tshwj xeeb puas tuaj yeem cia koj tos ob peb lub hlis. Feem ntau nws tsis yog qhov tsim nyog los tuav cov nyiaj khaws cia qis thaum them rau cov nyiaj qiv kim heev. Rau qhov kev npaj dav dav, peb txoj kev rau kev tsim kom muaj kev nplua nuj ib kauj ruam zuj zus piav qhia txog yuav ua li cas los sib koom ua ke kev tswj nyiaj txiag, nyiaj pab thaum muaj xwm txheej ceev, them rov qab cov nuj nqis kim thiab kev nqis peev.
Muaj cov neeg siv khoom siv lawv cov kev pabcuam kev tuav pov hwm lub neej ua lwm txoj hauv kev: kev them ua ntej ntawm daim ntawv pov hwm muab nyiaj ntsuab yam tsis tau kaw qhov kev nqis peev, lossis daim ntawv pov hwm tuaj yeem ua haujlwm ua cov khoom lav rau kev qiv nyiaj. Cov kev daws teeb meem no muaj tus nqi thiab cov xwm txheej tshwj xeeb, uas yuav tsum tau piv rau qhov qiv nyiaj ib txwm muaj.
Yuav Ua Li Cas Yog Tias Koj Muaj Teeb Meem Them Rov Qab
Ua haujlwm thaum ntxov yog qhov tseem ceeb. Thaum xub thawj pom tias muaj teeb meem, hu rau koj tus neeg qiv nyiaj: nws tuaj yeem muab ib qho kev ncua sij hawm them nyiaj, lub sijhawm ntev dua, kev ncua ib ntus lossis kev sib tham dua. Yog tias muaj kev tsis them nyiaj, nws yuav tsum qhia rau koj txog cov kev pheej hmoo uas koj ntsib ua ntej pib cov txheej txheem.
- Kev pov hwm rau tus neeg qiv nyiaj tuaj yeem them tag nrho lossis ib feem ntawm cov nqi them yog tias koj daim ntawv pov hwm them rau qhov ua rau koj muaj teeb meem, xws li kev tsis taus lossis, nyob ntawm cov kev lav phib xaub uas tau yuav, poob haujlwm.
- Lub sijhawm pub dawbtus kws txiav txim plaub ntug hauv zos tuaj yeem ncua lossis ncua koj cov nyiaj them rov qab txog li ob xyoos, yam tsis muaj kev nplua.
- Kev sib sau ua ke ntawm cov nyiaj qiv muab ntau qhov nyiaj qiv ua ke ua ib qho, nrog rau kev them nyiaj txhua hli qis dua tab sis feem ntau yog lub sijhawm ntev dua thiab tus nqi tag nrho siab dua. Nws tsuas yog ua rau muaj kev nkag siab tom qab kev xam kom meej.
- Cov txheej txheem ntawm kev them nqi ntau dhauYog tias koj cov nuj nqis ntau tshaj koj lub peev xwm them rov qab, koj tuaj yeem thov dawb rau Banque de France's over-indebtness commission.
Ceev faj txog cov kev qiv nyiaj uas "tsis muaj lus nug" lossis cov neeg nruab nrab uas xav tau tus nqi ua ntej cov nyiaj raug tso tawm: cov no yog cov cim qhia txog kev dag ntxias. Xyuas kom tus neeg qiv nyiaj tau tso cai hauv REGAFI register, lossis hauv ORIAS register rau cov neeg nruab nrab.
Cov Nyiaj Qiv Ntawm Cov Neeg
Kev qiv nyiaj ntawm ib tug txheeb ze yog raug cai, yog tias koj tuaj yeem ua pov thawj tias nws yog qhov qiv nyiaj thiab tsis yog khoom plig. kev lees paub txog kev qiv nyiaj (kev lees paub cov nuj nqis) yog qhov pom zoo heev. Tshaj € 5,000, qhov nyiaj qiv yuav tsum tau tshaj tawm rau cov tub ceev xwm them se. Txhua qhov paj laum them suav tias yog cov nyiaj tau los uas yuav tsum tau them se rau tus neeg qiv nyiaj. Hom nyiaj qiv no zam cov nqi tsev txhab nyiaj, tab sis nws tuaj yeem ua rau muaj kev sib raug zoo hauv tsev neeg yog tias kev them rov qab lig.
Kev Qiv Nyiaj Yuam Kev Uas Yuav Tsum Tsis Txhob Ua
- Tsuas yog saib ntawm qhov them nyiaj txhua hli xwb, tsis nco qab lub sijhawm thiab tag nrho cov nqi.
- Kev sib sau ua ke ntawm ntau cov qhab nia rau cov neeg siv khoom, tshwj xeeb tshaj yog cov uas tig rov qab, kom txog rau thaum koj tsis nco qab koj cov nuj nqis.
- Txais yuav thawj qhov kev thov tsis muaj kev sib piv APRs.
- Siv cov nyiaj faib rau kev siv nyiaj txhua hnub, uas suav tias yog nyob ntawm kev qiv nyiaj.
- Kev qiv nyiaj los nqis peev hauv kev lag luam hauv khw muag khoom lossis crypto-assetskev lag luam poob qis ua rau cov nuj nqis tseem nyob ruaj khov thaum lub peev txheej poob nqi.
- tos ntev heev ua ntej qhia txog cov teeb meem rau koj tus neeg qiv nyiaj.
Cov Lus Nug Feem Ntau: Koj Cov Lus Nug Txog Cov Nyiaj Qiv Tus Kheej thiab Kev Qiv Nyiaj
Qhov txawv ntawm Credit thiab Loan yog dab tsi?
Hauv cov lus siv niaj hnub, ob lo lus no zoo ib yam. Raws li txoj cai, credit yog lub tswv yim dav dua uas suav nrog qhov qiv nyiaj, cov nyiaj overdraft uas tau tso cai, cov nyiaj khaws cia rov qab thiab kev xauj tsev nrog kev xaiv yuav.
Koj Muaj Sijhawm Ntev Npaum Li Cas Thiaj Li Rho Tawm Ntawm Daim Ntawv Cog Lus Qiv Nyiaj Rau Cov Neeg Siv Khoom?
Koj muaj 14 hnub txij li hnub lees txais qhov kev thov, los ntawm kev xa daim ntawv rho nyiaj rov qab uas tau teev tseg hauv daim ntawv cog lus. Rau qhov qiv nyiaj uas tau muab faib rau qhov twg xav tau kev xa khoom tam sim ntawd, lub sijhawm no tuaj yeem luv dua, tab sis tsis pub tsawg dua peb hnub.
Puas yog APR thiab Cov Nqi Qiv Nyiaj Puas Yog Tib Yam?
Tsis yog. Tus nqi paj laum tsuas yog suav nrog cov paj laum xwb. Tus nqi APR ntxiv tag nrho cov nqi yuav tsum tau ua, xws li cov nqi ua haujlwm lossis kev pov hwm uas yuav tsum tau ua. Nws yog tus nqi APR uas koj yuav tsum piv rau ntawm ob qhov kev muab.
Koj Qiv Tau Ntau Npaum Li Cas Rau Kev Yuav Khoom Vaj Tse?
Nws nyob ntawm koj cov nyiaj tau los, koj cov lus cog tseg thiab lub sijhawm ntawm qhov qiv nyiaj. Cov tsev txhab nyiaj siv txoj cai HCSF: qhov sib piv ntawm cov nuj nqis rau cov nyiaj tau los siab tshaj plaws ntawm 35% ntawm cov nyiaj tau los, suav nrog kev pov hwm, rau lub sijhawm tsis pub tshaj 25 xyoo, tshwj tsis yog muaj kev zam tsawg.
Koj puas them rov qab tau qhov qiv nyiaj ntiag tug thaum ntxov?
Yog, txhua lub sijhawm, tag nrho lossis ib feem. Tej zaum yuav muaj kev them nyiaj rov qab ua ntej, raws li cov kev txwv uas txoj cai teev tseg nyob ntawm hom qiv nyiaj.
Koj Yuav Tsum Ua Li Cas Yog Tias Koj Tsis Muaj Peev Xwm Them Rov Qab Tau Ntxiv?
Hu rau koj tus neeg qiv nyiaj tam sim ntawd kom sib tham txog kev hloov kho. Koj tuaj yeem thov tus kws txiav txim plaub kom muaj lub sijhawm zam txim lossis, yog tias koj tshuav nqi ntau dhau, xa daim ntawv thov dawb nrog Banque de France.
Cov Chaw: Ministry of Economics and Finance, "Txhua yam koj yuav tsum paub txog kev qiv nyiaj rau cov neeg siv khoom" (daim ntawv qhia txog cov cai siv tau txij li lub Kaum Ib Hlis 20, 2026); French Consumer Code; High Financial Stability Council; Bank of France. Tsab xov xwm no tsuas yog rau kev kawm xwb thiab tsis yog cov lus qhia rau tus kheej. Kev qiv nyiaj cog lus rau koj thiab yuav tsum tau them rov qab: xyuas koj lub peev xwm them rov qab ua ntej koj cog lus.