Cov Npib Tsis Tshua Muaj: Cov Nqi & Yuav Ua Li Cas Pom Lawv (2026)

Cov Npib Tsis Tshua Muaj: Cov neeg sau nyiaj paub zoo, qee cov npib uas siv tsis tshua muaj vim lawv qhia qhov yuam kev lossis vim muaj tsawg tus qauv. Lub npib tsawg dua, nws tus nqi nce ntxiv: cov neeg nrhiav npib tsawg dua, nws tus nqi nce sai dua. Tshawb nrhiav cov npib muaj nqis uas yuav tsum nrhiav - cov npib tsawg uas muaj tus nqi siab tshaj plaws hauv kev ua lag luam.
Yuav ua li cas thiaj paub yog tias lub npib muaj nqis?
- Numismatics: qhov no yog kev tshawb fawb txog cov npib, mob siab rau kev kawm txhua daim kom meej. Kev tshawb fawb no npog tus nqi ntawm cov npib, nws hloov pauv li cas raws sijhawm thiab ntau lwm yam ntawm cov npib. Nrog kev cob qhia hauv daim teb, koj tuaj yeem pom tus nqi ntawm cov npib tsis tshua muaj. Yog tias tsis yog, koj tuaj yeem tig mus rau tus kws tshaj lij Kub & Nyiaj.
- Cov tswv yim kom paub txog lub npib tsis tshua muaj: cov npib tsis tshua muaj raug ntaus me me xwb. Yog xav paub ntxiv txog lawv, koj tuaj yeem sab laj cov ntaub ntawv raug cai muaj nyob hauv online. Tsis tas li ntawd, nco ntsoov tias cov npib tsis tshua muaj tshwm sim hauv kev ncig thiab feem ntau nyob rau hauv zoo mob. Lawv feem ntau los ntawm cov teb chaws me me xws li Vatican City, San Marino, Luxembourg thiab Monaco.
- Lwm txoj hauv kev los txheeb xyuas cov npib tsis tshua muaj: qhov hnyav ntawm lub npib, nws tus nqi, nws qhov loj me, nws cov cim tshwj xeeb thiab cov hlau uas nws ua los ntawm. Thaum kawg, qee cov npib tsis tshua muaj nqi siab vim tias lawv yog cov khoom plig nco txog.
Yuav thiab Muag Cov Npib Tsis Tshua Muaj Qhov Twg, thiab Rau Tus Nqi Npaum Li Cas?
- Yuav lossis muag cov npib tsis tshua muaj: yog xav yuav cov npib tsis tshua muaj, koj tuaj yeem mus ntsib tus kws tshaj lij numismatist xws li Godot & Fils, tus kws tshaj lij Fabkis hauv kev muag thiab yuav cov hlau muaj nqis thiab numismatics. Nco ntsoov tias Kub & Nyiaj cov kws tshaj lij uas ua qhov kev ntsuam xyuas yuav rov qab cov npib tsis tshua muaj thiab them cov nqi ua haujlwm txog li 30%.
- Tus nqi ntawm cov nyiaj npib franc tsawg tsawg: ib lub npib 1 franc muaj nqis tshaj plaws € 15 yog tias nws tau raug tsim ua ntej xyoo 1912. Rau cov npib tsawg uas raug tsim ntawm xyoo 1913 thiab 1920, tus nqi yog € 2 rau ib lub npib. Qee cov npib tsawg kuj raug muag los ntawm qhov hnyav vim lawv qhov xwm txheej nruab nrab.
- Lub npib kim tshaj plaws: nws yog kaum tus uas tsis tshua muaj golden louis muag xyoo 2014. Txog niaj hnub no, lub npib tsawg tsawg ntawd tseem yog lub npib kim tshaj plaws, nrog tus nqi € 298,750. Kev muag tau tshwm sim ntawm kev sib tw muag khoom.
Cov Nyiaj Euro Tsis Tshua Muaj Thiab Lawv Tus Nqi Tam Sim No Yog Dab Tsi?
- 2 euro Grace Kelly: lub npib €2 no yog suav tias yog kim tshaj plaws ntawm npib kub nyob rau hauv kev ncig. Qhov tseeb, xyoo 2007 yog hnub ua kev zoo siab 25 xyoos ntawm kev tuag ntawm Ntxhais fuabtais Grace Kelly. Txhawm rau qhuas nws, Principality ntawm Monaco tau ntaus 20,000 € 2 npib uas muaj nws daim duab. Niaj hnub no, lub npib tsis tshua muaj no muaj nqis tsawg kawg € 600 thiab txog li € 1,200 ntawm kev ua lag luam.
- Lub npib 2 euro uas tsis tshua muaj nyob hauv San Marino: vim tias cov npib tsis tshua muaj nyob hauv lub koom pheej ntawm San Marino, lub tebchaws nyiam ntau tus neeg nyiam nyiaj. Nws cov npib tsis tshua muaj yog 2 euro npib uas tau muab tawm xyoo 2004. Nws yog ib lub npib tsis tshua muaj rau tus kws tshawb fawb Italian thiab tus kws sau keeb kwm Bartolomeo Borghesi. Nws kuj yog thawj lub npib tsis tshua muaj uas San Marino tau muab tawm. Nws tus nqi yog txij li € 200 txog € 300 nyob ntawm nws qhov xwm txheej.
- 1 Euro MonacoFeem ntau, cov npib 1 euro ntawm Monaco muaj nqis heev. Txawm li cas los xij, ob ntawm lawv yog cov uas neeg nrhiav tau tshwj xeeb: cov npib uas tau muab tawm xyoo 2006 thiab ib qho los ntawm xyoo 2011. Niaj hnub no, cov npib no muaj nqis ntau dua € 100. Yog xav kom meej, cov npib xyoo 2006 muaj nqis € 115 thiab cov npib xyoo 2011 muaj nqis € 120.
Cov Nyiaj Npib Centim Tsis Tshua Muaj Thiab Lawv Tus Nqi Tam Sim No Yog Dab Tsi?
- 2 xees ntawm VaticanCov nyiaj npib 2 xees tuaj yeem ua rau koj lub hnab nyiaj tsis xis nyob, tab sis lawv tsim nyog saib ze. Qhov tseeb, 2 xees yog lub npib thib ob uas tsis tshua muaj uas nws tus nqi tuaj yeem nce txhua lub sijhawm. Thaum kawg, nco ntsoov tias lub npib ob xees no tau raug ntaus ntawm Vatican xyoo 2002. Nws tus nqi yog € 100.
- 1 xees Monaco: tsis pub dhau ob peb xyoos, lub npib ib xees yuav ploj ntawm kev ncig. Qhov ntawd yuav cuam tshuam rau nws tus nqi hauv xyoo tom ntej. Tam sim no, paub tias lub npib 1 xees tau raug ntaus hauv Monaco ntawm xyoo 2001 thiab 2002. Nws tus nqi tam sim no yog € 100.
- Ob sab nyiaj 20 xees uas tsis tshua muaj: nrog nws ob lub ntsej muag sib txawv, lub npib 20 xees no tsis tshua muaj. Tsis tas li ntawd xwb, nco ntsoov tias koj yuav tsis pom nws hauv kev ncig, vim ntau lub koom haum tsim nws tshuaj xyuas. Lub npib 20 xees tsis tshua muaj nqi € 695.
- Lub hybrid 2 xeesQhov no yog ib lub npib tsis tshua muaj uas muaj nqis vim nws tsis zoo tag nrho. Qhov tseeb, lub npib 2 xentime uas tau tsim xyoo 2011 muaj tus qauv rov qab ntawm lub npib 10 xentime ntawm nws sab tails. Qhov ntawd piav qhia vim li cas nws tus nqi siab dua lwm cov npib tsis tshua muaj: tus nqi yog € 1,200.
Cov Npib Tsis Tshua Muaj: Vim Li Cas Muaj Ntau Cov Npib Euro Tsis Tshua Muaj?
- Kev tsis txaus ntawm kev ncig: qee cov npib uas siv thoob plaws yog tsawg thiab nyuaj nrhiav, txawm tias ob peb lub tau tsim tawm tsis ntev los no. Qhov tsis txaus ntawd ncaj qha cuam tshuam tus nqi ntawm cov npib tsis tshua muaj, txawm tias nws yog euro, franc lossis lwm yam npib. Piv txwv li, muaj cov npib tsis tshua muaj 50 xee Cov npib euro tau ntaus tawm hauv xyoo 2007. Koj kuj muaj cov npib 2 euro uas tsis tshua muaj thiab, qhov tseem ceeb tshaj plaws, cov npib Finnish € 2 uas nco txog tau ntaus tawm hauv xyoo 2004.
- Lub mintage ntawm cov nyiaj npib tsawg tsawg: qee cov npib uas ncig tsis tshua muaj vim lawv raug ntaus me me thiab, qhov tseem ceeb tshaj plaws, yog rau npib tus neeg sauNtawm cov npib tsis tshua muaj no, nco ntsoov tias qee cov tau poob dhau qhov muag ntawm cov neeg nyiam numismatists. Yog tias koj muaj ib qho ntawm cov npib tsis tshua muaj no, ces paub tias nws muaj nqis heev.
- Cov nyiaj euro tsis tshua muajCov npib euro uas tsis tshua muaj feem ntau yog cov npib uas tsis muaj nqi siab. Lawv suav nrog cov npib 1 xentime, 2 xentime, 5 xentime thiab 10 xentime - xws li 10 Francs npib - nrog rau 20 xees thiab npib 50 xees uas tsis tshua muajTxawm hais tias lawv tus nqi tsis tshua muaj, qhov tsis tshua muaj ntawm cov npib no ua rau lawv muaj nqis tiag tiag rau cov neeg nyiam npib. Cov neeg tom kawg saib xyuas kom zoo rau qhov yuam kev thiab qhov tsis zoo uas tuaj yeem ua rau tus nqi ntawm lub npib nce siab.
Lub npib 2 Euro twg muaj nqis € 600?
- Lub npib German 2 euro: qhov no tsis tshua muaj npib qub tau muab tawm xyoo 2008 nrog ntau dua 30,000 daim. Lub npib German 2 euro kwv yees li ntawm € 3,000, tus nqi piav qhia los ntawm cov ciam teb ntawm European Union uas ploj lawm.
- Lub npib 2 euro ntawm Spain: lub npib no tau muab tawm xyoo 2012 los ua kev zoo siab rau hnub tseem ceeb 10 xyoo ntawm euro. Muaj 8 lab daim luam nyob rau hauv kev ncig. Txawm li cas los xij, tsawg kawg 70,000 units qhia txog qhov tsis zoo ntawm qhov loj ntawm cov hnub qub. Cov npib 2 euro tsawg no muaj nqis € 2,000.
Yuav Qhia Li Cas Yog Koj Lub Npib 2 Euro Muaj Nqis Ib Qho Fortune
- Mus ntsib ib tus kws tshaj lij numismatist: qhov no yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws, vim nws muab tus nqi tseeb ntawm lub npib tsis tshua muaj rau koj. Nrog rau Kub & Nyiaj kws tshaj lij, yuav thiab muag koj cov npib tsis tshua muaj nyob rau hauv kev nyab xeeb tag nrho. Godot & Fils yog ib tus kws tshaj lij zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem nrhiav tau hauv online, nrog ntau tshaj 30 xyoo ntawm kev paub dhau los.
- Tshawb nrhiav cov rooj sib tham tshwj xeebUa ntej tshaj plaws, nco ntsoov tias cov neeg nyiam nyiaj npib feem ntau zais cia. Txawm li ntawd los, qhov ntawd tsis txwv koj los ntawm kev nrhiav cov rooj sib tham uas hais txog cov ncauj lus. Feem ntau, koj yuav pom cov ntu tshwj xeeb uas pab koj txiav txim siab tus nqi ntawm cov npib tsawg.
- Siv cov tshuab tshawb nrhiav: niaj hnub no, cov ntaub ntawv koj tab tom nrhiav tuaj yeem pom hauv online. Yog li ntawd, nws muaj peev xwm txiav txim siab tus nqi ntawm cov npib tsis tshua muaj siv lub tshuab tshawb nrhiav xws li Google. Yuav ua li ntawd, koj yuav xav tau cov ntawv sau uas nyeem tau ntawm obverse thiab rov qab ntawm cov npib tsis tshua muaj.
Cov Nyiaj Npib Fabkis Zoo Tshaj Plaws Uas Tsim Nyog Sau
- cov 100 franc npib
- cov Louis d'Or
- Qhov tsawg tsawg 20 Xees npib
- Cov kub 20 franc
- cov 10 franc npib
- Cov nyiaj 5 franc npib
- Qhov tsawg tsawg 50 Xees npib
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Cov Nyiaj Npib Fabkis Tsis Tshua Muaj: Lub Nyiaj Npib Franc Muaj Nqis Li Cas?
- Tus nqi hlau ntawm cov nyiaj npib franc tsawg: qhov no yog tus nqi tiag tiag ntawm cov npib tsis tshua muaj. Txhawm rau txiav txim siab tus nqi ntawm cov npib kub thiab tus nqi ntawm lwm cov npib, koj tuaj yeem cais cov npib ua ntau pawg. Ntawm lawv yog cov npib tsis tshua muaj ntaus hauv cov hlau ib txwm thiab cov uas muaj cov hlau xws li nyiaj lossis kub npib.
- Cov nyiaj npib kub franc Fabkis tsis tshua muaj nrog tus nqi tiag tiagCov nyiaj npib kub uas muaj nqi 5 franc, cov nyiaj npib kub uas muaj nqi 10 franc thiab cov nyiaj npib uas tsis tshua muaj 20 Kub FrancCov npib no kuj hu ua Napoleon npib. Ntxiv rau cov no yog cov npib kub franc tsawg tsawg ntawm 40, 50 thiab 100 franc npib.
- Cov nyiaj npib tsis tshua muaj nrog tus nqi tiag tiagCov nyiaj npib tsawg tsawg suav nrog 20 xees npib ntawm xyoo 1889, 25 xees npib ntawm xyoo 1803 txog 1848, 50 xees npib ntawm xyoo 1920 thiab cov nyiaj npib 5 Francs ntawm xyoo 1795 txog 1889.
- Cov nyiaj npib kub FabkisFeem ntau, cov npib Fabkis muaj 90% kub ntshiab. Piv txwv li, cov npib kub 20 franc tsawg tsawg ntawm xyoo 1899 thiab 1914 muaj li ntawm 6 grams kub. Lawv hnyav tsawg kawg yog 6.45 grams. Yog li ntawd, tus nqi ntawm cov npib tsis tshua muaj no yog 6 grams kub.
Tsab xov xwm no tsuas yog rau kev kawm xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Tus nqi ntawm cov npib tsis tshua muaj pauv hloov thiab lawv cov nyiaj siv tau tsawg.