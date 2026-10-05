Pierre Louette Nws tau ua haujlwm ntawm txoj kev sib tshuam ntawm cov tub ceev xwm laus, xov xwm, thiab kev sib txuas lus: tus kws txiav txim plaub ntug ntawm Lub Tsev Hais Plaub ntawm Cov Neeg Tshuaj Xyuas, CEO ntawm Agence France-Presse, tus lwm thawj coj ntawm ...Txiv kab ntxwv, uas yog CEO ntawm Les Échos-Le Parisien pawg, ib lub tuam txhab me ntawm LVMH, txij xyoo 2018 txog Lub Ib Hlis 2026. Nplooj ntawv no rov qab qhia txog nws txoj haujlwm thiab piav qhia txog kev them nyiaj rau cov thawj coj ntawm lub tuam txhab uas Lub Xeev yog tus tswv cuab, xws li Orange, lossis ntawm lub koom haum pej xeem xws li AFP, raug tswj hwm li cas.
Kev cob qhia thiab kev pib
Yug rau lub Kaum Ob Hlis 31, 1962, hauv Paris, tus tub ntawm tus xibfwb qhia ntawv, Pierre Louette kawm tiav ntawm Sciences Po Paris (1984) thiab ENA (Liberté-Égalité-Fraternité chav kawm xyoo 1989). Nws tau koom nrog Lub Tsev Hais Plaub Tshuaj Xyuas ua tus kws txiav txim plaub ntug, tom qab ntawd txij xyoo 1993 txog 1995 nws tau koom nrog pawg thawj coj ntawm Prime Minister Édouard Balladur ua tus kws pab tswv yim rau cov teeb meem audiovisual.
Kev Sib Txuas Lus, Internet thiab AFP
Tom qab ntawd nws ua haujlwm ntawm Havas Advertising txij xyoo 1996 txog 2000, tsim lub koom haum sib txuas lus ConnectWorld, tom qab ntawd koom nrog Europ@web, Bernard Arnault lub peev nyiaj hauv Is Taws Nem, thaum lub sijhawm muaj npuas hauv Is Taws Nem.
Thaum Lub Kaum Ib Hlis 2003, nws tau los ua tus thawj coj saib xyuas kev tswj hwm ntawmAgence France-Presse, ces tus thawj coj thiab CEO txij lub Kaum Ob Hlis 2005 txog lub Plaub Hlis 2010, hloov Bertrand Eveno. Raws li Le MondeNws tau kho dua lub koom haum cov nyiaj txiag thiab pab txhawb rau nws txoj kev ua kom niaj hnub, txawm tias muaj kev sib raug zoo tsis zoo nrog qee tus neeg ua haujlwm thaum kawg ntawm nws lub sijhawm. Emmanuel Hoog tau hloov nws lub luag haujlwm thaum Lub Plaub Hlis 2010.
Txiv kab ntxwv: Tus Tuav Ntaub Ntawv thiab Tus Lwm Thawj Coj Haujlwm
Xyoo 2010, Stéphane Richard hu rau nws ntawm Txiv kab ntxwv los pab nws. Nws tau los ua tus lwm thawj coj thiab tus tuav ntaub ntawv dav dav ntawm pawg, ib tug tswv cuab ntawm pawg thawj coj, thiab tom qab ntawd tau saib xyuas kev ua haujlwm hauv Fabkis. Nws kuj tau ua haujlwm hauv National Digital Council txij lub Plaub Hlis 2011.
Txhawm rau tshuaj xyuas tus neeg teb xov tooj hnub no, sab laj peb cov ntaub ntawv ntawmTxiv kab ntxwv Tshuag.
Les Échos-Le Parisien: tswj pawg xov xwm
Xyoo 2018, Pierre Louette tau los ua tus Thawj Coj thiab CEO ntawm pawg Les Échos-Le Parisien, uas yog LVMH li. Nyob ntawd, nws ua tus thawj coj hauv kev hloov pauv digital ntawm cov ntawv tshaj tawm thiab, xyoo 2020, tau ua tus thawj coj ntawm Alliance of General Information Press hauv kev sib tham nrog Google txog cov cai nyob ze. Nws tau luam tawm xyoo 2021 Cov Neeg Loj thiab Cov Txiv Neej, ib tsab ntawv sau txog kev cuam tshuam ntawm cov platform digital loj. Thaum Lub Ib Hlis 22, 2026, Michèle Benbunan tau hloov nws ua CEO ntawm pawg.
Cov nyiaj hli ntawm cov thawj coj uas muaj feem cuam tshuam raug tswj hwm li cas?
Txoj kev ua haujlwm ntawm Pierre Louette coj nws hla cov qauv uas raug rau cov cai sib txawv heev:
|qauv
|raws li txoj cai
|Cov txheej txheem them nyiaj
|AFP
|Ib lub koom haum uas muaj txoj cai tshwj xeeb, ib feem tau txais nyiaj los ntawm Lub Xeev
|Cov nyiaj hli ntawm CEO uas pawg thawj coj saib xyuas tau teeb tsa, nyob rau hauv kev saib xyuas ntawm lub xeev, ntawm qib nruab nrab.
|Txiv kab ntxwv
|Ib lub tuam txhab uas muaj npe nyob hauv, uas Lub Xeev yog ib tug tswv cuab tseem ceeb, tab sis tsis yog feem ntau ntawm cov tswv cuab.
|Cov nyiaj hli ntawm cov thawj coj ntawm lub tuam txhab raug pov npav los ntawm lub rooj sib tham dav dav; lub xeev, ua tus tswv cuab, muaj kev cuam tshuam loj rau cov pov npav.
|Les Échos-Le Parisien
|LVMH lub tuam txhab me me uas tsis tau teev npe
|Teem los ntawm pawg neeg, tsis tas yuav tsum tshaj tawm cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws
Ntawm Orange, cov nyiaj hli ntawm cov thawj coj ntawm lub tuam txhab tau muab luam tawm txhua xyoo hauv Daim Ntawv Sau Npe Thoob Ntiaj Teb. Thaum nws yog Tus Lwm Thawj Coj, Pierre Louette cov nyiaj hli tau suav nrog hauv cov ntaub ntawv no, nrog rau nws cov khoom ruaj khov thiab hloov pauv. Ib daim ntawv qhia txog tus nqi uas tau luam tawm los ntawm Observatory of Journalism (OJIM) kuj suav nrog tus nqi no. Rau cov ntsiab lus tseeb, txhua xyoo, qhov kev siv yog daim ntawv siv rau xyoo nyiaj txiag sib xws, uas peb xav kom sab laj nrog Orange es tsis txhob cia siab rau cov lej siv lawm.
Txij li thaum muaj kev qhia txog txoj cai "hais txog kev them nyiaj" nrog rau txoj cai Sapin 2 xyoo 2016, cov tswv cuab ntawm Orange pov npav txhua xyoo rau txoj cai them nyiaj thiab cov nyiaj them.
Nws txoj kev taug kev qhia dab tsi rau tus neeg nqis peev
- Lub Xeev ua tus tswv cuab cuam tshuam rau kev tswj hwm thiab kev them nyiaj rau cov thawj coj ntawm cov tuam txhab uas nws tuav feem tseem ceeb, xws li Orange.
- Cov xov xwm vam khom ntau ntxiv rau kev sib raug zoo nrog cov platform digital loj, raws li cov ntaub ntawv cai nyob sib ze tau qhia.
- Kev Sib Txuas Lus yog ib qho kev lag luam hauv kev tsim kho vaj tse, siv nyiaj ntau heev, qhov twg kev cai lij choj thiab kev sib tw hnyav rau cov nyiaj tau los.
Yog xav taug qab cov khoom lag luam hauv telecom thiab media, thov saib peb daim ntawv qhia txog qhov tseeb ntawm...LWM share, tus tswv ntawm pawg Les Échos-Le Parisien. Txhawm rau kom tau txais cov haujlwm luv luv ntawm cov khoom lag luam no, qee tus tub ua lag luam siv CFDs; peb tshuaj xyuas ntawm Vantage Tsab xov xwm no muaj ib tus broker uas muab lawv. CFDs yog cov khoom lag luam leveraged uas muaj kev pheej hmoo siab ntawm kev poob. Tsab xov xwm no tsuas yog rau kev qhia xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Cov xov xwm piv rau cov platforms: qhov teeb meem ntawm cov cai nyob sib ze
Xyoo 2019, Fabkis tau los ua thawj lub tebchaws uas tau hloov cov lus qhia ntawm European uas tsim kom muaj "txoj cai nyob ze" rau cov tshaj tawm xov xwm, uas tso cai rau lawv kom tau txais nyiaj rau kev siv lawv cov ntsiab lus los ntawm cov platform digital. Google thaum xub thawj tsis kam them, ua ntej raug yuam los ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Sib Tw kom qhib kev sib tham zoo, thiab tom qab ntawd raug nplua € 500 lab hauv xyoo 2021 vim tsis ua li ntawd. Cov lus pom zoo tau raug pom zoo tom qab ntawd nrog Alliance de la presse d'information générale (Alliance for General Information Press), uas Pierre Louette ua tus thawj coj. Cov ntaub ntawv no qhia txog kev vam khom ntawm cov chaw tshaj tawm xov xwm rau ntawm cov platform loj, uas tau txais feem ntau ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev tshaj tawm hauv online, thiab lub luag haujlwm ntawm kev tswj hwm hauv kev faib tus nqi. Rau cov tub ua lag luam, nws qhia tau tias cov kev txiav txim siab ntawm kev tswj hwm tuaj yeem hloov pauv cov qauv lag luam ntawm cov pab pawg xov xwm thiab cov thev naus laus zis.
Pierre Louette nyob rau hauv cov hnub tseem ceeb
1962: Yug hauv Paris. 1989: Kawm tiav ntawm ENA (National School of Administration), koom nrog Lub Tsev Hais Plaub ntawm Cov Neeg Tshuaj Xyuas. 1993-1995: Tus Kws Pab Tswv Yim rau Tus Thawj Fwm Tsav Tebchaws. 2005-2010: CEO ntawm AFP (Agence France-Presse). 2010: Tus Lwm Thawj Coj ntawm Orange. 2018: CEO ntawm Les Échos-Le Parisien pawg. Lub Ib Hlis 2026: Michèle Benbunan hloov nws.
FAQ
Pierre Louette tau ua dab tsi ntawm Orange?
Nws yog tus lwm thawj coj thiab tus tuav ntaub ntawv dav dav ntawm pawg, ib tug tswv cuab ntawm pawg thawj coj, txij li xyoo 2010, ua ntej koom nrog pawg Les Échos-Le Parisien hauv xyoo 2018.
Pierre Louette tau ua tus thawj coj ntawm AFP thaum twg?
Txij lub Kaum Ob Hlis Ntuj xyoo 2005 mus txog rau lub Plaub Hlis Ntuj xyoo 2010, ua tus thawj tswj hwm thiab CEO.
Kuv yuav nrhiav tau cov nyiaj them rau cov thawj coj ntawm Orange qhov twg?
Hauv daim ntawv sau npe thoob ntiaj teb uas Orange luam tawm txhua xyoo, nyob rau hauv lub npe "Kev them nyiaj rau cov thawj coj hauv tuam txhab".