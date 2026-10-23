Bruno Lafont cov nyiaj hli yog ib qho ntawm cov ntaub ntawv zoo tshaj plaws hauv SBF 120 index rau xyoo 2010, vim nws muaj kev sib cav heev: € 2,9 lab tau txais hauv xyoo 2012, nce 81% txhua xyoo, thaum lub sijhawm Lafarge tab tom txo nws cov nuj nqis thiab cov neeg ua haujlwm. Cia peb saib cov lej pov thawj thiab cov ntsiab lus nyob ib puag ncig cov nyiaj hli CEO no.
2,9 lab euros hauv xyoo 2012: tus lej ntsuas
Xyoo 2012, xyoo ntawm kev koom ua ke ntawm Orascom Cement thiab kev muag khoom vaj khoom tsev los txo cov nuj nqis ntawm pawg neeg, Bruno Lafont pom tias Tag nrho cov nyiaj them rov qab yog 2,9 lab euros, nce ntxiv ntawm 81,1% piv rau xyoo 2011. Qib no tso nws rau ntawm Qhov thib 11 hauv kev them nyiaj rau cov thawj coj rau SBF 120 cov tuam txhab, raws li qhov kev ntsuas uas tau tsim los ntawm Journal du Net thaum lub sijhawm ntawd. Tus lej no - cov ntsiab lus ruaj khov, hloov pauv thiab kev ua tau zoo - tseem yog cov ntaub ntawv pej xeem hais txog nws cov nyiaj hli CEO feem ntau.
Lub ntsiab lus: tus CEO tau txais txiaj ntsig rau kev tswj hwm cov nuj nqis
Qhov kev nce no yog vim muaj qhov sib txawv ntawm cov hom phiaj kev ua tau zoo: tom qab kev yuav Orascom uas muaj nuj nqis ntau (€ 8,8 billion thaum kawg ntawm xyoo 2007), pawg neeg qhov tseem ceeb yog kev txo cov nuj nqis thiab kev faib tawm (tshwj xeeb tshaj yog lub Roofing division). Tus CEO cov nyiaj hli hloov pauv tau raug ntsuas rau cov hom phiaj nyiaj txiag no - ib qho txheej txheem txheem, tab sis ib qho uas pom tseeb ntawm CAC 40 cov tuam txhab thaum lub sijhawm muaj kev txom nyem. Cov ntsiab lus rau txhua xyoo nyiaj txiag muaj nyob rau hauv Lafarge cov ntawv qhia txog nyiaj txiag txhua xyoo, luam tawm rau lub sijhawm 2006-2014.
Lub sijhawm LafargeHolcim (2015-2017)
Bruno Lafont, tus thawj coj ntawm pawg LafargeHolcim uas tau koom ua ke hauv xyoo 2015, tau tawm haujlwm ua tus thawj coj thaum lub Plaub Hlis 2017 ua ib feem ntawm kev hloov kho cov tswv cuab tom qab kev koom ua ke. Nws cov nyiaj hli rau cov sijhawm no suav nrog hauv cov ntawv qhia txog kev them nyiaj ntawm pawg Swiss, luam tawm raws li cov qauv Swiss (kev them nyiaj tag nrho, tsis muaj qib kev faib tawm ib tus zuj zus zoo li hauv Fabkis). Yog tsis muaj cov lej txheeb xyuas los ntawm peb cov peev txheej, peb tsis suav nrog tus nqi rau lub sijhawm no.
Cov nqi tuaj koom: EDF thiab ArcelorMittal tus tswv cuab ntawm pawg thawj coj
Txog thaum nws raug ncua nws txoj haujlwm, Bruno Lafont tau zaum hauv pawg thawj coj ntawmEDF thiab d 'ArcelorMittal, ob lub tuam txhab uas tshaj tawm cov nyiaj hli ntawm lawv cov thawj coj (cov nqi tuaj koom thiab cov nyiaj pab pawg neeg) hauv lawv cov ntaub ntawv sau npe thoob ntiaj teb. Cov thawj coj ywj pheej no yog qib thib ob ntawm cov nyiaj hli rau cov thawj coj Fabkis sab saum toj - ib txoj hauv kev kuj tau piav qhia hauv Frédéric Oudéa cov nyiaj hli txij li thaum Sanofi ua tus thawj tswj hwm.
Tom qab lub Plaub Hlis 2026: qhov xwm txheej tsis tau muaj dua li
Qhov kev txiav txim rau lub Plaub Hlis 13, 2026—rau xyoo hauv tsev loj cuj, nplua €225,000, nrog rau kev txiav txim tam sim ntawd, tos kev thov rov hais dua—thiab qhov kev kaw tom qab ntawd hloov pauv txhua qhov kev cia siab ntawm cov nyiaj tau los yav tom ntej: kev ncua cov lus txib, kev puas tsuaj rau lub koob npe nrov. Nws txoj kev taug kev tag nrho tau piav qhia hauv peb Bruno Lafont biography, los ntawm HEC mus rau lub taub hau ntawm tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv kev tsim kho cov ntaub ntawv.
Hauv kev xaus
Xyoo 2012 Kev Them Nyiaj: € 2,9 lab (+ 81,1% piv rau xyoo 2011), thib 11 hauv SBF 120 · Sau npe ua tus thawj coj txij li xyoo 2006 txog 2017 (Lafarge ces LafargeHolcim) · Cov haujlwm hauv pawg thawj coj ntawm EDF thiab ArcelorMittal · Cov txheej txheem kev cai lij choj tos txog kev thov rov hais dua txij li lub Plaub Hlis 2026. Yog xav paub ntxiv txog kev them nyiaj rau CAC 40 CEO, saib cov nyiaj hli ntawm Xavier Huillard (Vinci) los yog peb ntu nyiaj hli.
Qhov chaw
Wikipedia “Bruno Lafont” (mus txog 23/10/2026), referencing: Journal du Net, “Cov nyiaj hli ntawm SBF 120 tus thawj coj” (25/06/2013); Lafarge thiab LafargeHolcim cov ntaub ntawv txhua xyoo; Le Monde (2025-2026) rau kev cai lij choj.
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