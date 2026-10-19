Frédéric Oudéa cov nyiaj them: Société Générale thiab Sanofi, cov duab thiab cov peev txheej

Nws khwv tau nyiaj ntau npaum li cas? Frederic Oudea: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? Ua tus thawj coj ntawm Société Générale? Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag yav dhau los tau coj lub tsev txhab nyiaj txij xyoo 2009 txog 2023, lub sijhawm uas suav txij li kev lag luam poob qis mus txog rau cov nqi paj laum nce siab. Cov lej hauv qab no yog coj los ntawm Société Générale cov kev sib txuas lus tom qab lub rooj sib tham thiab cov ntawv qhia txog kev sib tham ntawm cov tswv cuab, ntxiv rau cov lej tsis ntev los no los ntawm Sanofi daim ntawv daws teeb meem.
Frédéric Oudéa yog leej twg?
Yug rau lub Xya Hli 3, 1963 hauv Paris, Frédéric Oudéa yog ib tug kawm tiav qib siab hauv ...Tecole polytechnique et de l 'ENANws tau koom nrog General Inspectorate of Finance txij xyoo 1987 txog 1995 ua ntej koom nrog Société Générale xyoo 1995.
Nws tau los ua tus thawj coj nyiaj txiag nyob ntawd, ces tus thawj coj hauv xyoo 2008, ua ntej muaj teeb meem. Thaum lub Tsib Hlis 2009, nws tau raug tsa los ua tus thawj tswj hwm thiab CEOThaum lub Tsib Hlis 2015, lub luag haujlwm ntawm tus thawj tswj hwm thiab CEO tau sib cais: nws tseem yog CEO, thaum tus thawj tswj hwm uas tsis yog tus thawj coj tau raug xaiv tsa.
Nws tawm hauv lub tsev txhab nyiaj rau hnub 23 Maiv 2023Thaum kawg ntawm nws lub sijhawm, Slawomir Krupa tau hloov nws. Nws yog hnub no tus thawj coj ntawm pawg thawj coj ntawm Sanofi.
Frédéric Oudéa cov nyiaj them ntawm Société Générale: cov duab
|ib ce muaj zog
|Khoom
|Cov nqi
|Tau qhov twg los
|2011
|Kev them nyiaj txhua xyoo uas hloov pauv tau
|€682,770 (-43% piv rau xyoo 2010)
|Daim ntawv siv los ua piv txwv, xa mus rau AMF
|2012
|Kev them nyiaj txhua xyoo uas hloov pauv tau
|≈ €1,400,000 (+75%)
|Daim ntawv siv tau hloov kho tshiab, Tsib Hlis 2013
|2013
|Kev them nyiaj txhua xyoo uas hloov pauv tau
|≈ €1,400,000 (+18%)
|Daim ntawv siv los ua piv txwv, Lub Peb Hlis Ntuj xyoo 2014
|2023
|Cov nyiaj them txhua xyoo uas hloov pauv tau (pro rata txij lub Ib Hlis 1st txog lub Tsib Hlis 23rd)
|542 088 €
|Cov Lus Sib Txuas Lus Tom Qab Lub Rooj Sib Tham ntawm Lub Ob Hlis 7, 2024
Cov nyiaj hli ruaj khov: € 1,300,000, tsis hloov pauv txij li xyoo 2011 txog 2023
Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm Frédéric Oudéa cov nyiaj hli yog qhov ruaj khov ntawm nws cov nyiaj hli ruaj khov. Nws yog €1,300,000 tag nrho ib xyoos, tus nqi txiav txim siab los ntawm pawg thawj coj saib xyuas thaum Lub Tsib Hlis 19, 2015 thiab tau pom zoo los ntawm lub rooj sib tham dav dav thaum Lub Tsib Hlis 18, 2016, tab sis qhov tseeb yog txij li xyoo 2011 los tseem tsis tau hloov pauv.
Pawg thawj coj ntawm pawg thawj coj thaum Lub Peb Hlis 8, 2023 tau txiav txim siab meej meej kom tswj nws ntawm qib no rau xyoo 2023, hais txog peb qhov kev sib cav: qib ntawm cov nyiaj hli nruab nrab ntawm tus thawj coj 1 ntawm CAC 40 (€ 2,5 lab rau cov tsev txhab nyiaj European sib piv hauv xyoo 2022), qhov nruab nrab ntawm kev ua lag luam, thiab cov lus pom zoo ntawm AFEP-MEDEF code raws li qhov kho yuav tsum tau tshuaj xyuas tsuas yog ntawm lub sijhawm ntev.
Qhov hloov pauv: capped thiab hnyav rau kev ua tau zoo
Kev them nyiaj txhua xyoo yog raws li 60% ntawm cov qauv yog cov lej. et 40% ntawm cov qauv yog cov qauv zoo.Cov ntsuas nyiaj txiag yog cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm tag nrho, cov nyiaj tau los ib feem thiab tus nqi-rau-cov nyiaj tau los, hauv cov feem sib npaug.
Ntawm 1er Txij li lub Cuaj Hli 2014, nws cov nyiaj raug txwv rau 135% ntawm cov nyiaj hli ruaj khov rau tus CEO. Cov nyiaj them rau lub sijhawm ntev kuj tau raug txo kom txog 100% ntawm cov nyiaj hli tas mus li. Lub hom phiaj them nyiaj hloov pauv tau teem rau ntawm 120% ntawm cov nyiaj hli tas mus li rau xyoo nyiaj txiag 2023.
Ua ib qho piv txwv, thaum muaj teeb meem, Frédéric Oudéa tau zam nws cov nyiaj them rov qab rau xyoo 2008 thiab 2009.
Cov xwm txheej tawm mus: tsis muaj nyiaj them ua ntej, tsis muaj nyiaj laus ntxiv
Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau tus tswv cuab. Daim ntawv tshaj tawm los ntawm pawg thawj coj saib xyuas rau lub rooj sib tham dav dav thaum Lub Tsib Hlis 22, 2024, yog qhov tseeb: Qhov kawg ntawm Frédéric Oudéa lub sijhawm ua tus thawj coj tsis tau ua rau muaj kev them nyiaj thaum kawg ntawm lub sijhawm.thiab nws tsis tau txais txiaj ntsig los ntawm cov cai nyiaj laus ntxiv los ntawm Société Générale.
Tsuas yog qhov nyiaj them rov qab xwb: raws li nws cov lus cog tseg tsis sib tw, nws tau txais nws cov nyiaj hli txhua hli rau lub sijhawm ntawm nws daim ntawv thov, piv txwv li. rau lub hlisNws cov feem nyiaj pab txhawb nqa mus sij hawm ntev uas tseem tsis tau muab rau lwm tus tau muab faib raws li lub sijhawm dhau los ntawm qhov nyiaj pab thiab lub Tsib Hlis 23, 2023, raws li kev tswj hwm ntawm lwm yam kev ua tau zoo.
Tom qab kev lag luam hauv tuam txhab nyiaj: tus thawj tswj hwm ntawm Sanofi
Frédéric Oudéa yog Tus Thawj Coj ntawm Pawg Thawj Coj ntawm Sanofi. Raws li daim ntawv daws teeb meem rau Lub Rooj Sib Tham Txhua Xyoo 2026, nws cov nyiaj them rau xyoo 2025 tau teem rau ntawm €880,000 cov nyiaj hli tas nrho, uas tau ntxiv ib qho txiaj ntsig zoo li 4 836 € (lub tsheb tuam txhab nrog tus tsav tsheb), piv txwv li a tag nrho ntawm €884,836Nws tsis tau txais nyiaj them rov qab uas hloov pauv tau, tsis muaj nyiaj them raws li cov khoom lag luam, tsis muaj nyiaj them rau kev so haujlwm, thiab tsis muaj cai tau nyiaj laus ntxiv.
Dab tsi tus tswv cuab tuaj yeem tau txais los ntawm qhov no
Lub tsheb kauj vab uas tsis hloov pauv tsis yog ib qho cim qhia tias tsis muaj zog. Kev tswj hwm € 1,3 lab rau kaum ob xyoos qhia txog kev tswj hwm kev coj noj coj ua, tsis yog kev lag luam.
Tus nqi tiag tiag ntawm kev tawm mus tuaj yeem pom nyob rau hauv cov ntawv ntxiv. Qhov tsis muaj nyiaj them thiab cov nyiaj laus ntxiv hais ntau yam dua li tus nqi nyiaj hli ruaj khov.
Ceev faj thaum piv xyoo. Cov nyiaj xyoo 2023 raug faib ua feem rau lub sijhawm ua haujlwm tsawg dua tsib lub hlis: piv rau ib xyoos puv ntoob tsis muaj lub ntsiab lus.
FAQ
Frédéric Oudéa cov nyiaj hli ntawm Société Générale yog dab tsi?
Nws cov nyiaj hli txhua xyoo yog € 1,300,000 tag nrho, tsis hloov pauv txij li xyoo 2011 txog 2023, ntxiv rau qhov feem pua ntawm kev hloov pauv. Qhov feem pua ntawm kev hloov pauv tau muab rau xyoo 2023, proportional txog rau lub Tsib Hlis 23, yog € 542,088.
Frédéric Oudéa puas tau txais nyiaj them ua ntej?
Tsis yog. Lub rooj sib tham dav dav thaum lub Tsib Hlis 2024 tau lees paub tias qhov kawg ntawm nws lub sijhawm tsis tau muab kev them nyiaj thiab nws tsis tau txais txiaj ntsig los ntawm cov cai nyiaj laus ntxiv.
Frédéric Oudéa ua dab tsi hnub no?
Nws yog tus thawj coj ntawm pawg thawj coj ntawm Sanofi, txoj haujlwm uas nws tuav nrog cov nyiaj hli ruaj khov ntawm € 880,000 hauv xyoo 2025 thiab tsis muaj feem cuam tshuam.
[bouton_vantage subtitle="Forex, indices, commodities thiab cryptos hauv CFDs"]