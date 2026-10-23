Tus thawj coj ntawm lub tuam txhab tsim dav hlau loj tshaj plaws hauv ntiaj teb khwv tau nyiaj ntau npaum li cas? Cov nyiaj hli ntawm Guillaume Faury, tus thawj coj ntawm Airbus txij li lub Plaub Hlis 2019, tau muab luam tawm txhua xyoo hauv daim ntawv qhia txog kev them nyiaj rau cov thawj coj ntawm pawg neeg - tab sis nws tsis tshua muaj neeg tshaj tawm txog cov ntsiab lus hauv cov chaw qhib. Nplooj ntawv no piav qhia txog cov txheej txheem tseeb ntawm nws cov nyiaj hli, qhov twg yuav nrhiav tau cov lej raug cai, thiab cov ntsiab lus ntawm nws txoj haujlwm.
Ib tug thawj coj ntawm ib lub tuam txhab Dutch
Airbus SE yog ib lub tuam txhab uas tau tsim los raws li txoj cai Dutch: nws tus CEO tsis yog tus neeg ua haujlwm tab sis tus sawv cev (tus thawj coj raws li txoj cai). Hauv kev xyaum, lawv cov nyiaj hli yog teem los ntawm pawg thawj coj ntawm cov thawj coj raws li cov lus pom zoo ntawm pawg neeg saib xyuas kev them nyiaj hli, nyob rau hauv lub moj khaum ntawm txoj cai them nyiaj hli uas tau pom zoo los ntawm lub rooj sib tham dav dav ntawm cov tswv cuab - lub npe nrov "hais txog kev them nyiaj," raws li kev pov npav ntawm cov tswv cuab. Cov qauv no yog ib txwm muaj rau cov pab pawg loj hauv Tebchaws Europe, raws li tau piav qhia hauv cov nyiaj hli ntawm Xavier Huillard (Vinci).
Cov qauv: ruaj khov, hloov pauv txhua xyoo, phiaj xwm mus sij hawm ntev
Guillaume Faury cov nyiaj hli yog raws li peb theem qub: ib qho cov nyiaj hli ruaj khov ib nyiaj ntxiv txhua xyoo uas hloov pauv tau tau teev tseg rau pawg neeg lub hom phiaj nyiaj txiag thiab lwm yam nyiaj txiag (kev xa khoom, kev ua lag luam tau txiaj ntsig, kev txo cov pa roj carbon dioxide); thiab cov phiaj xwm txhawb siab mus sij hawm ntev ua cov feem, raws li kev ua tau zoo dhau ntau xyoo nyiaj txiag. Cov ntawv qhia txhua xyoo ntawm pawg neeg qhia txog qhov hnyav ntawm txhua feem thiab cov qauv siv rau txhua xyoo nyiaj txiag.
Qhov twg yuav nrhiav tau cov nqi raug cai
Cov nqi tseeb, txhua xyoo, tau qhia nyob rau hauv daim ntawv qhia txog kev them nyiaj rau cov neeg sawv cev Luam tawm txhua xyoo hauv daim ntawv qhia txhua xyoo ntawm pawg, muaj nyob rau hauv ntu cov tub ua lag luam ntawm lub vev xaib Airbus (airbus.com), thiab xa mus rau kev pov npav ntawm lub rooj sib tham dav dav, qhov no yog qhov chaw tseeb: es tsis txhob rov ua dua ib tus lej los ntawm kev nco qab - ntawm qhov kev pheej hmoo ntawm kev ua yuam kev lossis xyoo yuam kev - peb xa tus nyeem ntawv mus rau daim ntawv raug cai no, uas qhia txog cov nyiaj them ruaj khov thiab hloov pauv, cov khoom lag luam tau muab, thiab cov xwm txheej kev ua tau zoo rau txhua tus thawj coj ntawm pawg.
Txoj kev ua ntej Airbus: Eurocopter thiab PSA
Ua ntej los ua CEO ntawm pawg, Guillaume Faury tau coj Airbus Helicopters (2013-2018) - tom qab plaub xyoos ntawm pawg thawj coj ntawm PSA Peugeot Citroën ua tus thawj coj R&D - thiab ua tus thawj coj ntawm Airbus Commercial Aircraft. Nws cov nyiaj hli rau cov sijhawm no tau luam tawm hauv cov ntaub ntawv cuam tshuam (EADS / Airbus Group thiab Groupe PSA cov ntawv qhia txhua xyoo). Nws txoj haujlwm tag nrho, los ntawm EPNER mus rau tus thawj coj ntawm pawg, tau hais txog hauv peb Guillaume Faury biography.
AXA txoj cai thiab kev ua haujlwm ntawm lub koom haum
Ua ib tug tswv cuab ntawm pawg thawj coj ntawm AXA, Guillaume Faury tau txais cov nqi tuaj koom uas pawg neeg pov hwm tau teev tseg, raws li tau tshaj tawm hauv nws daim ntawv sau npe thoob ntiaj teb. Nws txoj haujlwm ua tus thawj coj ntawm cov koom haum tshaj lij - GIFAS txij li xyoo 2021 thiab ASD txij li xyoo 2023 - raug suav hais tias yog cov lus txib sawv cev rau kev lag luam. Kev ua tus thawj coj yog ib daim ntawv them nyiaj ntxiv rau tus thawj coj CAC 40, zoo li nws yog rau Pierre-André de Chalendar ntawm Saint-Gobain.
Hauv kev xaus
Lub Txheej Txheem: Tus thawj coj Airbus SE, cov nyiaj them ruaj khov + hloov pauv + LTI tau pov npav rau ntawm AGM, luam tawm txhua xyoo hauv Daim Ntawv Qhia Txog Kev Them Nyiaj rau Cov Thawj Coj (qhov chaw raug cai: airbus.com/investors) · Cov Thawj Coj: Tus tswv cuab ntawm pawg thawj coj ntawm AXA · Txoj Haujlwm: Airbus Helicopters, PSA. Rau kev tshuaj xyuas cov khoom lag luam uas nws coj, saib peb daim ntawv qhia tseeb Airbus Tshuag (AIR.PA) et la ntu nyiaj hli.
Qhov chaw
Wikipedia "Guillaume Faury" (nkag mus rau 23/10/2026); Airbus SE, tsab xov xwm tshaj tawm hnub tim 8 Lub Kaum Hli 2018 thiab cov ntawv qhia txhua xyoo (ntu ntawm cov nyiaj hli ntawm cov thawj coj); AXA, pawg thawj coj. Tsis muaj tus nqi txhua xyoo raug muab luam tawm ntawm no yam tsis muaj qhov chaw tseem ceeb uas tau txheeb xyuas.
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