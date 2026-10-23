Jean-Michel Aulas khwv tau nyiaj ntau npaum li cas thaum nws ua tus thawj coj ntawm Olympique Lyonnais thiab OL Groupe tau 36 xyoo? Txawm hais tias nws cov nyiaj hli txhua xyoo yeej tsis tau tshaj tawm tag nrho hauv xov xwm, peb yam uas ntsuas tau thiab txheeb xyuas tau tsim nws cov nyiaj hli: cov nyiaj hli CEO ntawm lub tuam txhab lag luam pej xeem, nws cov nyiaj them poob haujlwm xyoo 2023, thiab cov nyiaj tau los ntawm kev muag nws cov feem. Peb piav qhia txog cov ntsiab lus no, nrog rau lawv cov peev txheej.
Ib tug CEO ntawm ib lub tuam txhab uas muaj npe: cov nyiaj hli tau tshaj tawm thiab pov npav ntawm lub rooj sib tham dav dav
Txij xyoo 1999 txog rau lub Tsib Hlis 2023, Jean-Michel Aulas yog tus thawj coj thiab CEO ntawmPawg OLOL Groupe, ib lub tuam txhab tuav nyiaj uas teev npe thiab tswj hwm Olympique Lyonnais, tau tshaj tawm nws cov nyiaj hli—khoov, hloov pauv, thiab txhua yam nyiaj ntxiv—hauv daim ntawv sau npe thoob ntiaj teb ntawm pawg thiab raws li kev pov npav ntawm cov tswv cuab ntawm Lub Rooj Sib Tham Txhua Xyoo, zoo li cov thawj coj ntawm ib lub tuam txhab teev npe. Cov ntaub ntawv raug cai no, muaj nyob rau ntawm lub vev xaib OL Groupe kev sib raug zoo nrog cov tub ua lag luam, yog qhov chaw tseem ceeb rau kev tsim kho nws cov nyiaj hli txhua xyoo, uas peb tsis muab luam tawm ntawm no los ntawm tus lej vim tsis paub meej rau txhua xyoo nyiaj txiag.
2023: kev them nyiaj severance ntawm 10 lab euros
Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm nws cov nyiaj hli yog nws txoj kev tawm mus. Jean-Michel Aulas raug tshem tawm thaum Lub Tsib Hlis 8, 2023 los ntawm cov tswv cuab tshiab ntawm Eagle Football, tau tawm haujlwm ua tus thawj tswj hwm nrog ib qho nyiaj them rov qab ntawm 10 lab euros, nrog rau txoj haujlwm ua tus thawj tswj hwm hwm. Cov nyiaj hli no, uas tau tshaj tawm los ntawm cov xov xwm lag luam thaum lub sijhawm tawm mus sai sai peb xyoos ua ntej hnub kawg uas tau teem tseg thaum lub sijhawm ntawm kev txeeb chaw, ua rau muaj kev tsis sib haum xeeb txog "cov nyiaj ntxiv tawm" ntawm cov thawj coj saum toj kawg nkaus - txawm tias sab kis las ntawm lub club tau dhau los ntawm lub sijhawm nyuaj.
Kev muag nws cov feem: 14,5 lab euros ntawm tus nqi ntawm 3 euros
Qhov thib ob uas ntsuas tau: kev yuav rov qab cov feem ntawm nws tsev neeg lub tuam txhab tuav. Tom qab nws tawm mus, Jean-Michel Aulas tau thov rau Lyon Commercial Court kom txwv tsis pub 14,5 lab euros ntawm OL tus account — tus nqi sib raug rau qhov kev yuav rov qab ntawm 4,826,540 feem ntawm € 3 ib feemIb daim ntawv cog lus tau pom zoo rau lub Kaum Ob Hlis 11, 2023, ua kom tiav qhov kev yuav khoom no ua ntej Lub Ib Hlis 16, 2024, los pauv rau kev tso tseg kev cai lij choj ntawm ob tog. Qhov kev faib tawm ntawm lub tuam txhab no xaus tshooj kev lag luam hauv nws txoj haujlwm ua tus thawj tswj hwm thiab tus tswv, uas peb tau hais txog hauv peb Jean-Michel Aulas cov ntawv sau txog nws lub neej.
Kwv yees li ntawm 450 lab euros muaj nqis
Daim duab uas qhia tau ntau tshaj plaws txog nws txoj kev nplua nuj tseem yog qhov kev sib tw 2025 qeb duas: 450 lab euros, tus neeg nplua nuj thib 309 hauv Fabkis. Feem ntau ntawm nws cov khoom muaj nqis los ntawm kev muag Cegid rau Groupama pawg hauv xyoo 2007—lub tuam txhab software uas nws tau tsim tsa hauv xyoo 1983—ntxiv los ntawm cov nyiaj tau los ntawm nws cov feem OL maj mam. Yog xav piv rau lwm tus thawj coj CAC 40 uas teev nyob rau hauv kev sib pauv khoom lag luam, saib Frédéric Oudéa cov nyiaj hli los yog ntawm Xavier Huillard ntawm Vinci, pawg neeg uas tau tsim OL's Groupama Stadium.
Nws lub luag haujlwm tam sim no: Fab Kis Football Federation thiab Women's League
Txij li thaum Lub Kaum Ob Hlis 2023, Jean-Michel Aulas tau tuav txoj haujlwm ua Tus Lwm Thawj Coj ntawm Fab Kis Football Federation thiab, txij li Lub Xya Hli 2024, Thawj Tswj Hwm ntawm Professional Women's Football League. Nws txoj haujlwm hauv tsoomfwv, suav nrog cov nyiaj hli uas yuav tau txais, tsis tau tshaj tawm rau pej xeem tam sim no. Thaum muaj hnub nyoog 77 xyoo, nws cov haujlwm nom tswv hauv zos (Tus Lwm Thawj Coj Thawj Coj ntawm Lyon Metropolitan Area txij li Lub Peb Hlis 2026) poob rau hauv qeb ntawm cov haujlwm xaiv tsa, thiab nws cov nyiaj hli yog cov neeg ua haujlwm xaiv tsa hauv nroog, raws li cov cai tau teev tseg.
Hauv kev xaus
Cov nyiaj hli txhua xyoo rau CEO tau muab luam tawm hauv cov ntaub ntawv ntawm OL Groupe (1999-2023) · Pob nyiaj them rov qab € 10 lab (2023) · Kev yuav rov qab nws cov feem 4,826,540 rau € 14,5 lab ntawm € 3 / feem (Daim ntawv cog lus thaum Lub Kaum Ob Hlis 2023) · Kwv yees li ntawm € 450 lab (Kev Sib Tw 2025). Rau cov tub ua lag luam uas ua raws li lub club, saib nplooj ntawv Pawg OL (Pawg Ncaws Pob Eagle) qhia txog qhov xwm txheej tam sim no ntawm cov khoom lag luam.
Qhov chaw
Wikipedia nkag mus rau Jean-Michel Aulas (nkag mus rau 23/10/2026) thiab cov ntaub ntawv tseem ceeb: Challenges magazine (2025 fortunes), OL Groupe cov xov xwm tshaj tawm thaum Lub Tsib Hlis 8 thiab Lub Kaum Ob Hlis 11, 2023, kev lag luam xovxwm (Le Monde, Les Échos, Le Progrès). Cov ntaub ntawv txhua xyoo raug cai muaj nyob rau hauv OL Groupe cov ntaub ntawv sau npe thoob ntiaj teb.
Forex, indices, commodities thiab cryptos ntawm CFDsQhib ib tus account nrog Vantage →