Nws khwv tau nyiaj ntau npaum li cas? Pierre-André de Chalendar Nyob rau ntawm lub helm ntawm Saint-Gobain? Tsis zoo li ntau tus CAC 40 CEOs, cov lus teb yog meej heev: tom qab kev sib cais ntawm lub luag haujlwm ntawm tus thawj tswj hwm thiab CEO hauv xyoo 2021, nws cov nyiaj hli tau los ua kho tshwj xeeb, tsis muaj ib qho khoom sib txawv. Cov lej hauv qab no yog coj los ntawm kev txiav txim siab ntawm pawg thawj coj ntawm Saint-Gobain thiab cov ntaub ntawv ntawm lub rooj sib tham dav dav.
Leej twg yog Pierre-André de Chalendar?
Yug rau lub Plaub Hlis 12, 1958 hauv Vichy, Pierre-André de Chalendar yog ib tug kawm tiav ntawmESSEC et de l 'ENA, tus neeg tshuaj xyuas nyiaj txiag yav dhau los.
Nws tau koom nrog Lub Tuam Txhab ntawm Saint-Gobain xyoo 1989, tau los ua tus lwm thawj coj hauv xyoo 2005, tus thawj coj hauv xyoo 2006, tom qab ntawd tus thawj coj dav dav thaum Lub Rau Hli 2007Nws muaj npe hu ua Thawj Tswj Hwm thiab CEO rau lub Rau Hli 3, 2010ua tiav Jean-Louis Beffa.
le 1er Thaum Lub Xya Hli 2021, nws tau muab txoj haujlwm tswj hwm rau nws tus lwm thawj coj. Benoit Bazin: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? thiab ua tus thawj tswj hwm uas tsis yog tus thawj cojNws yuav tawm hauv pawg thawj coj thaum kawg ntawm lub rooj sib tham dav dav rau lub Rau Hli 6, 2024, tom qab siv nws cov cai so haujlwm.
Nws kuj yog tus thawj tswj hwm ntawmLub Koom Haum ntawm Kev Lag Luam Nws tau ua tus thawj coj ntawm BNP Paribas txij li xyoo 2023. Thaum Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2025, nws tau koom nrog pawg Altice France ua tus thawj coj tsis yog tus thawj coj.
Pierre-André de Chalendar cov nyiaj hli ntawm Saint-Gobain
Cov nyiaj hauv qab no yog los ntawm cov kev txiav txim siab ntawm pawg thawj coj ntawm lub Ob Hlis 29, 2024 (xyoo nyiaj txiag 2023) thiab Lub Ob Hlis 27, 2025 (xyoo nyiaj txiag 2024), luam tawm los ntawm Saint-Gobain.
|ib ce muaj zog
|muaj nuj nqi
|Cov nyiaj them tas mus li
|nce mus nce los
|Cov txiaj ntsig zoo
|2022
|Thawj Tswj Hwm ntawm pawg thawj coj
|450 000 €
|Aucune
|€3,301 (tsheb)
|2023
|Thawj Tswj Hwm ntawm pawg thawj coj
|450 000 €
|Aucune
|€3,301 (tsheb)
|2024
|Tus Thawj Coj ntawm pawg sab laj (Lub Ib Hlis 1 - Lub Rau Hli 6)
|€194,262 (raws li tus nqi)
|Aucune
|Lub tsheb tuam txhab
Cov lus ntawm pawg sab laj qhov kev txiav txim siab yog qhov tseeb: "Mr. Pierre-André de Chalendar cov nyiaj hli yog tsim los tsuas yog ib feem ruaj khov uas muaj nqis € 450,000 xwb thiab tsis tau txais txiaj ntsig los ntawmtsis muaj nyiaj them txhua xyoo uas hloov pauv tau ".
Kev so haujlwm thiab yam koj yuav tsum nkag siab txog nws
Pierre-André de Chalendar tau thov nws cov txiaj ntsig so haujlwm raws li "SGPM" txhais cov txiaj ntsig ntxiv rau cov nyiaj laus, uas nws tau txais txiaj ntsig los ntawm nws lub luag haujlwm ua Tus Thawj Coj thiab CEO. ntawm 1er Lub Xya Hli 2021.
Saint-Gobain hais tias nws cov kev pabcuam Cov nyiaj laus txhua xyoo yog kwv yees li € 417,942. rau xyoo nyiaj txiag xyoo 2023, thiab rau 188 308 € rau lub sijhawm txij li 1er Lub Ib Hlis Ntuj txog Lub Rau Hli 6, 2024 (pro rata temporis).
Txoj kev npaj no, feem ntau hu ua "nyiaj laus ntxiv," tau raug kev cai nruj txij li thaum txoj cai tswjfwm AFEP-MEDEF: nws tsuas yog muaj rau cov thawj coj tam sim no thiab tsis tuaj yeem txhim kho tom qab lawv tawm mus. Nws kuj tau kaw rau cov thawj coj tshiab txij li xyoo 2019.
Kev sib cais tus thawj tswj hwm thiab CEO: rooj plaub Saint-Gobain
Xyoo 2021, Saint-Gobain tau faib cov luag haujlwm "txhawm rau kom ntseeg tau tias muaj kev hloov pauv zoo thiab ua tiav hauv cov txheej txheem kev hloov pauv" ntawm Pierre-André de Chalendar los ntawm Benoît Bazin. Qhov no yog ib qho piv txwv ntawm kev tswj hwm zoo: tus thawj coj tawm haujlwm tseem nyob hauv qhov chaw ua tus thawj tswj hwm tsis yog tus thawj coj thaum nws tus neeg hloov pauv nyob hauv.
Ua ib qho kev ceeb toom, Benoît Bazin cov nyiaj hli ua tus thawj coj yog €1,000,000 cov nyiaj hli ruaj khov thiab €1,700,000 cov nyiaj hli hloov pauv (piv txwv li, € 2,700,000 ua nyiaj ntsuab) dhau xyoo 2022 thiab 2023, ua ntej hloov mus rau €1,300,000 kho tas lawm pib siv txij li Lub Rau Hli 7, 2024, hnub uas nws yuav tuav lub luag haujlwm ob yam ntawm Tus Thawj Coj thiab CEO.
Dab tsi tus tswv cuab tuaj yeem tau txais los ntawm qhov no
Ib tug thawj tswj hwm uas tsis yog tus thawj coj tau them nyiaj hli tas li. Nws tsis tswj hwm kev ua haujlwm lawm: tsis muaj laj thawj los muab nws ib qho hloov pauv txuas nrog kev ua haujlwm tau zoo.
Qhov teeb meem tiag tiag yog tus nqi ntawm kev tawm mus. Ib txoj kev npaj nyiaj laus ntxiv uas kwv yees li € 400,000 ib xyoos yog kev cog lus mus sij hawm ntev rau lub tuam txhab. Qhov no yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau saib xyuas hauv daim ntawv qhia txog kev tswj hwm lub tuam txhab.
Kev sib cais ntawm lub hwj chim txo qhov kev tsis sib haum xeeb. Nov yog zaj lus qhia tseem ceeb ntawm kev hloov pauv ntawm Saint-Gobain 2021.
FAQ
Pierre-André de Chalendar cov nyiaj hli ntawm Saint-Gobain yog dab tsi?
Ua tus thawj coj ntawm pawg thawj coj, nws tau txais cov nyiaj hli ruaj khov ntawm € 450,000 ib xyoos, tsis muaj kev them nyiaj hloov pauv, ntxiv los ntawm cov txiaj ntsig tsheb ntawm lub tuam txhab kwv yees li € 3,300.
Puas yog Pierre-André de Chalendar muaj lub kaus mom kub?
Yog. Nws tau thov nws txoj cai rau txoj kev npaj SGPM rau hnub 1er Lub Xya Hli 2021; Saint-Gobain qhia txog cov nyiaj laus txhua xyoo ntawm kwv yees li € 417,942 rau xyoo nyiaj txiag 2023.
Leej twg hloov Pierre-André de Chalendar ntawm Saint-Gobain?
Benoît Bazin, CEO txij li Lub Rau Hli 2021, tau los ua tus thawj coj ntawm CEO rau hnub 1er Lub Xya Hli 2021 thiab tom qab ntawd ua haujlwm ntawm tus thawj tswj hwm thiab tus thawj coj ua haujlwm txij li Lub Rau Hli 7, 2024.
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