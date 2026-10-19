Xavier Huillard cov nyiaj them rau Vinci: cov lej los ntawm xyoo thiab txoj kev npaj sib koom nyiaj tau los

Nws khwv tau nyiaj ntau npaum li cas? Xavier Huillard Ua tus thawj coj ntawm Vinci? Lo lus nug no feem ntau tshwm sim, vim tias tus thawj coj ntawm pawg neeg tsim kho, txoj kev loj, thiab tshav dav hlau tau tsim cov peev txheej Fabkis nees nkaum xyoo. Cov lej hauv qab no yog los ntawm cov ntaub ntawv Vinci: kev sib txuas lus tom qab lub rooj sib tham, nplooj ntawv tswj hwm ntawm pawg, thiab cov lus tshaj tawm ntawm cov tswv cuab. Lawv tau muab nrog lawv lub xyoo thiab qhov chaw, raws li kev coj ua rau hom ntaub ntawv no.
Xavier Huillard yog leej twg?
Yug los rau xyoo 1954, Xavier Huillard yog ib tug engineer kawm tiav qib siab los ntawmTecole polytechnique et de l 'Tsev Kawm Ntawv Qib Siab ntawm Choj thiab Txoj KevNws pib nws txoj haujlwm ntawm Sogea xyoo 1996, los ua tus thawj coj ntawm nws xyoo 1998, thiab tom qab ntawd ua tus thawj coj ntawm VINCI Construction txij xyoo 2000 txog 2002.
Nws koom nrog pawg thawj coj ntawm VINCI thiab dhau los ua tus thawj coj ntawm pawg neeg hauv xyoo 2006ces Thawj Tswj Hwm thiab CEO hauv xyoo 2010Thaum lub sijhawm nws ua haujlwm, VINCI tau ua ntau yam haujlwm rau kev lag luam loj thiab tshav dav hlau, lub zog thiab cov kev pabcuam, thiab pom qhov feem pua ntawm nws cov nyiaj tau los hauv Fabkis poob qis los ntawm 66% mus rau kwv yees li 42%.
Thaum Lub Plaub Hlis 17, 2025, VINCI lub rooj sib tham dav dav tau pom zoo rau Kev sib cais ntawm lub luag haujlwm ntawm tus thawj tswj hwm thiab tus thawj coj ua haujlwm, siv tau txij li lub Tsib Hlis 1, 2025 Xavier Huillard tau los ua tus thawj coj ntawm pawg thawj coj, thaum Pierre Anjolras, tus thawj coj ua haujlwm txij li lub Tsib Hlis 2024, los ua tus thawj coj ua haujlwm rau plaub xyoos.
Xavier Huillard cov nyiaj hli: cov lej los ntawm xyoo
Lub rooj hauv qab no qhia txog cov nyiaj uas VINCI tau tshaj tawm. Nws qhia txog qhov sib txawv ntawm cov nyiaj hli them tau muab faib rau kev ua si (Kev txiav txim siab ntawm Pawg Thawj Coj) txog kev them nyiaj hli tau them nyiaj tiag tiag thaum lub xyoouas tsis yog tib yam.
|ib ce muaj zog
|muaj nuj nqi
|Cov nyiaj them rau kev tawm dag zog
|Tau qhov twg los
|2023
|Thawj Tswj Hwm thiab CEO
|3 303
|VINCI, kev tswj hwm
|2024
|Thawj Tswj Hwm thiab CEO
|3 302
|VINCI, kev tswj hwm
|2024
|Txoj kev npaj txhawb siab mus sij hawm ntev (Lub Plaub Hlis 9, 2024)
|3 379
|VINCI, kev tswj hwm
|2024
|Tag nrho suav nrog kev sib koom ua lag luam
|6 682
|VINCI, kev tswj hwm
|2023
|Tag nrho suav nrog kev sib koom ua lag luam
|6 683
|VINCI, kev tswj hwm
La cov nyiaj hli tas nrho txhua xyoo nqi rau 1 300 rau xyoo 2024, tus nqi uas pawg thawj coj tau teem tseg rau lub Ob Hlis 3, 2022 rau lub sijhawm ua haujlwm uas pib thaum Lub Plaub Hlis 2022. Nws tseem zoo li qub hauv xyoo 2023 thiab 2024.
Cov nyiaj hli ntawm Xavier Huillard suav nrog - thiab tsis suav nrog
Daim ntawv qhia txog cov ntaub ntawv uas VINCI luam tawm qhia meej tias Xavier Huillard tsis tshaj tawm tsis yog daim ntawv cog lus ua haujlwm nrog pawg neeg, uas nws tau txais txiaj ntsig los ntawm, txawm li cas los xij, ib qho kev npaj nyiaj laus ntxiv thiab nws tsis paub tias tsis yog nyiaj them rau kev raug rho tawm haujlwm lossis nyiaj them rau kev sib tw.
Nws txoj kev npaj nyiaj laus uas tau txhais tseg, uas tau siv rau lub Peb Hlis 2010 rau cov thawj coj, raug rau qhov txwv tsis pub koom nrog sib npaug rau yim npaug ntawm qhov siab tshaj plaws ntawm kev ruaj ntseg hauv zej zog txhua xyoo : qhov no yog lus Fab Kis txhais lus ntawm cov kev txwv uas tau muab rau cov kaus mom kub.
Thaum kawg ntawm nws lub sijhawm ua CEO xyoo 2025, nws yuav tsis tau txais tsis muaj kev them nyiaj hloov pauv mus sij hawm ntev rau xyoo 2025.
Kev tawm haujlwm ntawm cov thawj coj dav dav, Plaub Hlis-Tsib Hlis 2025
Pawg thawj coj, ntawm nws lub rooj sib tham ntawm lub Plaub Hlis 17, 2025, tau txiav txim siab cais ob lub luag haujlwm txij li lub Tsib Hlis 1, 2025. VINCI hais tias qhov kev txiav txim siab yog "qhov tshwm sim ntawm kev hloov pauv zoo." Pierre Anjolras, 59 xyoo thaum lub sijhawm ntawd, kawm tiav ntawm École Polytechnique thiab École des Ponts et Chaussées, twb tau ua tus thawj coj ntawm VINCI Construction thiab tau raug xaiv los ua Tus Thawj Coj Ua Haujlwm thaum lub Tsib Hlis 2024 rau lub sijhawm hloov pauv nrog Xavier Huillard.
Lub rooj sib tham dav dav tau pom zoo rau nws txoj kev raug xaiv los ua tus thawj coj ntawm pawg thawj coj nrog 99,35% ntawm cov pov npav. Xavier Huillard yuav tseem yog tus thawj coj ntawm pawg, tsawg kawg yog txog thaum lub rooj sib tham dav dav xyoo 2026.
Hauv cov lus qhia txog cov khoom lag luam uas cov thawj coj tuav, VINCI kuj qhia tias Xavier Huillard tau muag 41,999 feem ntawm VINCI dhau lub sijhawm uas tau hais txog.
Yuav ua li cas txhais cov nyiaj hli ntawm tus thawj coj thaum koj yog tus tswv cuab
Peb qhov kev xav rov qab siv tau rau VINCI ib yam li lwm pawg loj uas teev tseg.
Cais qhov ruaj khov ntawm qhov hloov pauv. Ntawm no, cov nyiaj hli ruaj khov ntawm € 1,3 lab yog qhov tsis hnyav hauv kev sib piv rau ib pawg ntawm qhov loj me no; nws yog qhov sib txawv thiab tshwj xeeb tshaj yog qhov kev txhawb siab mus sij hawm ntev uas coj tag nrho saum toj no € 6,6 lab.
Ib txwm saib tag nrho tshaj ob xyoos. Cov phiaj xwm txhawb siab tau nthuav dav rau peb txog tsib xyoos: ib xyoos tuaj yeem ua yuam kev, nyob rau sab saud lossis hauv qab.
Piv nrog rau cov qoob loo. Kev them nyiaj tsuas yog muaj txiaj ntsig thaum xav txog qhov txiaj ntsig uas tau tsim rau tus tswv cuab hauv tib lub sijhawm. Qhov ntawd yog qhov tseeb, tsis yog tus nqi tag nrho.
FAQ
Xavier Huillard cov nyiaj hli ntawm Vinci yog dab tsi?
Nws cov nyiaj hli txhua xyoo yog €1,300,000. Qhov no tau ntxiv los ntawm ib feem sib txawv thiab kev txhawb siab mus sij hawm ntev: cov nyiaj hli rau xyoo 2024 yog €3,302,605, thiab rau €6,682,599 suav nrog tus nqi ntawm cov feem uas tau muab faib raws li txoj kev npaj txhawb siab.
Xavier Huillard puas tseem yog CEO ntawm Vinci?
Tsis yog. Txij li thaum lub Tsib Hlis 1, 2025, nws tau ua tus thawj coj ntawm pawg thawj coj thiab Pierre Anjolras yog tus CEO ntawm pawg.
Xavier Huillard puas tau txais nyiaj them ua ntej?
Cov ntaub ntawv luam tawm los ntawm VINCI qhia tias nws tsis tau txais nyiaj them poob haujlwm lossis nyiaj them tsis yog kev sib tw.
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