Rheinmetall Tshuag (RHM): Kev Tshuaj Xyuas & Outlook 2026

Tus nqi ntawm Rheinmetall Tshuag (RHM) hauv lub sijhawm tiag tiag
cov Rheinmetall Tshuag kev lag luam ntawm Frankfurt Stock Exchange (XETRA) nyob rau hauv lub ticker RHM (code RHM.F, ISIN DE0007030009). Tus nqi sib koom tam sim no sawv ntawm €, nrog rau kev txav ntawm % ntawm lub rooj sib tham. Tshaj li kaum ob lub hlis, tus nqi sib koom Rheinmetall tau nyob nruab nrab ntawm € thiab € - qhov ntau uas nws qhov dav qhia zaj dab neeg ntawm cov khoom lag luam hloov pauv los ntawm kev lag luam cyclical mus rau hauv Tebchaws Europe tus yeej tiv thaiv.
Cov ntim ntawm cov khoom lag luam ib puag ncig txhua hnub qhia txog kev txaus siab los ntawm cov tub ua lag luam hauv tsev thiab cov tub ua lag luam muag khoom.
Ib lub tuam txhab German uas hais hauv euros, Rheinmetall tsim nyog rau PEA - txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis, uas lees txais cov khoom ntawm cov tuam txhab European Union - ua rau nws yog ib txoj hauv kev them se zoo tshaj plaws rau kev tiv thaiv European.
Rheinmetall luv luv: los ntawm lub chaw tsim khoom Rhineland mus rau tus yeej tiv thaiv teb chaws Europe
Rheinmetall tau tsim tsa xyoo 1889 hauv Düsseldorf, thiab nws tau ua neej nyob dhau ib puas xyoo ntawm keeb kwm kev lag luam German - riam phom, tsheb, tshuab - ua ntej txiav txim siab rov tsom mus rau kev tiv thaiv. Pawg tam sim no tau teeb tsa ib puag ncig ob lub hauv paus: tiv thaiv, uas yog tus nqi tseem ceeb ntawm nws cov nqi - cov tsheb armored (Lynx, Panther), artillery thiab mos txwv ntawm txhua lub caliber, kev tiv thaiv huab cua, cov khoom siv hluav taws xob tub rog, kev simulation - thiab keeb kwm tsheb ua lag luam (lub cav thiab cov khoom sib kis), tam sim no tsuas yog cov nyiaj tau los tom qab kev muag khoom tsis ntev los no.
Qhov kev hloov pauv mus rau kev tiv thaiv no tsis yog kev hloov pauv kom zoo nkauj: nws ua raws li qhov xav tau, vim tias cov peev nyiaj tub rog European tau nkag mus rau hauv lub voj voog ntev ntawm kev nce txij li thaum kev ntxeem tau ntawm Ukraine hauv xyoo 2022.
Rheinmetall qhov sib txawv ntawm nws qhov tob hauv kev lag luam: pawg neeg tsim nws cov mos txwv thiab tsheb, khiav lub peev xwm tsim khoom hauv lub teb chaws Yelemees, Ltalis, Spain thiab Eastern Europe, thiab vam khom kev koom tes thiab daim ntawv cog lus tso cai kom nkag mus rau hauv cov lag luam koom tes. Kev koom ua ke ntsug no piav qhia ob qho tib si qhov npoo thiab phau ntawv xaj - thiab tseem yog qhov kev nkag siab ntawm cov khoom lag luam rau kev tshaj tawm nom tswv, txij li txhua txoj kev npaj rov ua dua tshiab hauv tebchaws tuaj yeem txhais ua cov ntawv cog lus.
Peb lub cav tsav lub tsheb. Thawj lub yog kev nom kev tswv thiab kev nyiaj txiagcov kev txiav txim siab los ntawm tsoomfwv European thiab NATO - Tebchaws Europe cov nyiaj tiv thaiv tshwj xeeb, cov phiaj xwm khoom siv hauv tebchaws, kev txiav txim siab ntau xyoo ntawm cov mos txwv - taw qhia rau qhov pom kev tsim khoom uas nthuav dav thoob plaws kaum xyoo.
Qhov thib ob yog coj mus muag: txhua qhov kev txiav txim loj uas tau tshaj tawm rau pej xeem - cov phom loj los tsim kho cov khoom khaws cia, cov tsheb sib ntaus sib tua rau cov tub rog European, kev koom tes hauv cov kev pab cuam tseem ceeb nrog rau cov neeg koom tes hauv kev lag luam - pub ncaj qha rau hauv phau ntawv txiav txim thiab tus nqi sib koom. Qhov thib peb yog muaj: nce cov chaw tsim cov mos txwv, kev ntiav neeg, lub sijhawm xa khoom thiab cov nyiaj tau los ntawm cov tranches tsis ntev los no - vim tias phau ntawv xaj tsuas yog muaj nqis qhov uas tuaj yeem ua tiav ntawm qhov txiaj ntsig.
Ntxiv rau cov cav no muaj tus nqi siab heev: tom qab qhov kev hloov kho loj heev ntawm cov khoom lag luam, ib feem ntawm qhov kev cia siab twb tau raug nqi lawm, ua rau tus nqi sib koom ua rau muaj kev poob siab - daim ntawv cog lus qeeb, cov nqi qis dua qhov kev taw qhia, kev poob qis ntawm thaj chaw tsis tau xav txog. Kev nyeem cov ntawv qhia ib nrab xyoo - phau ntawv xaj, cov ntaub ntawv rov qab, cov nqi ua haujlwm los ntawm kev faib - tseem yog cov tshuaj zoo tshaj plaws rau kev hloov pauv ntawm kev xav, hauv ob qho tib si.
Rheinmetall txoj kev taug kev hauv kev lag luam tau nyeem hauv ob lub sijhawm. Ua ntej xyoo 2022, qhov sib koom tau hloov mus rau lub suab ntawm cov tsheb kauj vab - kev lag luam keeb kwm tseem nqa qhov hnyav tiag tiag - thiab ntawm cov lus txib tiv thaiv uas tsis tu ncua tab sis tsis zoo kawg nkaus: ib qho khoom lag luam German ntawm ntau, nrog rau kev hloov pauv qeeb thiab muaj kev ua lag luam zoo li qub.
Kev ntxeem tau ntawm Ukraine tau qhib lub caij nyoog thib ob: cov lus cog tseg nyiaj txiag ntawm German thiab European, cov nyiaj tiv thaiv tshwj xeeb, cov lus txib kom rov tsim cov khoom khaws cia - txhua qhov kev tshaj tawm tau rov ntsuas phau ntawv xaj thiab qhov sib koom, hloov kev hloov pauv ntawm tsheb mus rau hauv kev pom kev tiv thaiv ntau xyoo.
Yuav txiav txim siab qhov kev ua tau zoo ntawd, ob qho kev coj ua tseem ceeb: xav txog qhov rov qab tag nrho - cov nyiaj faib, txawm tias nws me me, ntxiv rau tus nqi sib koom - thiab piv rau tib lub sijhawm nrog European kev tiv thaiv kev lag luam es tsis yog nrog DAX lossis CAC 40 nkaus xwb. Tus neeg muab riam phom tsis muaj nqis zoo li lub tsev txhab nyiaj lossis lub tuam txhab thev naus laus zis loj: kev ua lag luam them rau phau ntawv xaj thiab lub peev xwm hloov nws mus rau hauv cov npoo, uas piav qhia txog cov lej siab dua niaj hnub no - thiab qhov kev thov xa khoom uas tuaj nrog lawv.
Yuav nyeem cov lus hais txog Rheinmetall li cas
Tus nqi uas tau ntws tas li ntawm XETRA qhia txog kev lag luam kawg: peb lub cim txaus los muab tso rau hauv cov ntsiab lus. Kev txav mus los ntawm hnub, muaj txiaj ntsig zoo rau cov tub luam; kev ua tau zoo kaum ob lub hlis, uas teeb tsa lub rooj sib tham tawm tsam qhov sib txawv ntawm kev rov ua dua tshiab; thiab qhov sib txawv mus rau qhov siab tshaj plaws txhua xyoo - qhov ntsuas ntawm kev yuav lossis muag siab uas qhia tshwj xeeb rau cov khoom lag luam uas nyuam qhuav dhau los ntawm kev rov ntsuas dua tshiab.
Lub sijhawm tseem ceeb: qhov qhib ntawm Frankfurt ua rau cov xov xwm thaum hmo ntuj nkag siab, thiab qhov sib tshooj tav su nrog Wall Street coj cov dej ntws hauv Asmeskas - ob lub qhov rais ntawm qhov hloov pauv siab tshaj plaws uas qhov kev txiav txim txwv tiv thaiv kev sib kis. Thaum kawg, kev tso tawm phau ntawv txiav txim thiab kev tshaj tawm daim ntawv cog lus tuaj yeem txav cov khoom lag luam ntau feem pua hauv ib zaug: qhov ntawd yog lub ntsiab lus peev txheej ua si hauv lub sijhawm tiag tiag.
Txoj cai tsib xyoos ntawm PEA ntxiv ib txheej tshwj xeeb rau cov tub ua lag luam Fabkis: txhua qhov nyiaj faib tau txais hauv daim ntawv qhwv tau rov nqis peev yam tsis muaj kev sib txhuam se - kev sib xyaw ua ke uas ua haujlwm tau zoo dua ntawm cov khoom lag luam tiv thaiv kev loj hlob thaum lub voj voog txuas ntxiv mus.
Rheinmetall cov nyiaj faib: me me tab sis nce siab
Cov nyiaj faib txhua xyoo yog € ib feem, qhov nyiaj tau los ntawm kwv yees li % ntawm tus nqi tam sim no - qib me me rau cov khoom lag luam, qhia txog qhov tseem ceeb uas muab rau kev nqis peev tsim khoom ntau dua li kev them nyiaj. Lub laj thawj yog sib xws nrog lub voj voog: txhua euro nqis peev rau hauv lub peev xwm tsim khoom lub hom phiaj yog kom tau ntau dua ib euro ntawm cov xaj yav tom ntej.
Rau cov tub ua lag luam uas tau nyiaj los, ces, Rheinmetall tsis yog qhov kev ua si faib nyiaj: nws yog cov khoom lag luam tiv thaiv kev loj hlob, qhov twg qhov kev ua tau zoo xav tau los ntawm cov nyiaj tau los thiab kev loj hlob ntawm phau ntawv xaj, tsis yog los ntawm daim coupon.
Tsis zoo li Dassault Aviation lossis lwm cov neeg ua si tiv thaiv uas tsev neeg tswj hwm, Rheinmetall cov feem ntawm cov tuam txhab muaj ntau yam sib txawv: tsis muaj tus tswv cuab tseem ceeb tswj hwm lub tuam txhab, thiab cov neeg koom nrog dawb sawv cev rau yuav luag tag nrho cov peev. Cov nyiaj txiag ntawm German thiab thoob ntiaj teb tswj hwm cov npe, nrog rau lub hauv paus khw muag khoom German uas muaj keeb kwm ncaj ncees rau cov khoom lag luam.
Cov qauv no muaj ob qho txiaj ntsig zoo: kev tswj hwm ua raws li cov qauv ntawm lub tuam txhab loj hauv German uas muaj npe - pawg thawj coj saib xyuas, pawg thawj coj saib xyuas kev ua haujlwm, cov khoom siv txhua xyoo uas muaj cov qauv - thiab cov khoom lag luam teb tag nrho rau cov zog ua lag luam, tsis muaj tus tswv cuab ruaj khov los tiv thaiv kev hloov pauv.
Cov neeg sib tw ntawm Rheinmetall: cov khoom lag luam tiv thaiv European
Kev rov tsim kho dua tshiab ntawm cov riam phom hauv Tebchaws Europe tab tom faib cov khoom lag luam ntawm cov pab pawg loj. Thales tswj hwm cov khoom siv hluav taws xob tiv thaiv thiab cov kab ke tseem ceeb - ib qho profile sib txuas es tsis yog tus sib tw; cov neeg loj hauv Asmeskas xws li Lockheed Martin ntes feem ntau ntawm cov peev nyiaj thoob ntiaj teb; hauv cov mos txwv thiab tsheb, cov neeg sib tw ncaj qha European suav nrog BAE Systems hauv UK, Leonardo hauv Ltalis thiab Saab hauv Sweden. Ntawm sab tsheb - Rheinmetall cov haujlwm keeb kwm - cov neeg muag khoom teev npe xws li Magna qhia txog cov qauv ntawm lub sector.
Kev sib piv cov lej sib txawv - cov nyiaj tau los, tus nqi lag luam, phau ntawv xaj piv rau cov nyiaj tau los - nrhiav txhua tus neeg ua si qhov kev loj hlob ntxiv.
Cov kev xav ntawm cov kws tshuaj ntsuam thiab cov hom phiaj nqi ntawm Rheinmetall Tshuag
Kev them nqi ntawm cov khoom lag luam tau tuab zuj zus nrog qhov kev rov ntsuas dua: cov tsev txhab nyiaj loj hauv German thiab thoob ntiaj teb tshaj tawm cov lus pom zoo thiab kaum ob lub hlis tus nqi uas lawv qhov kev faib tawm tseem dav - ib qho cim qhia tias qhov kev sib cav tiag tiag yog hais txog lub sijhawm ntawm lub voj voog rearmament thiab cov npoo ntev, tsis yog hais txog kev noj qab haus huv tam sim no ntawm phau ntawv xaj.
Cov kev pom zoo sib xyaw cov qhab nia no ua ke rau hauv qhov nruab nrab uas tsim nyog tau ceev faj ib txwm muaj: cov hom phiaj ua raws li tus nqi ntau dua li lawv xav tias nws, thiab raug kho dua ntawm txhua qhov kev tshaj tawm tseem ceeb. Rau cov tub ua lag luam, peb phau ntawv tshaj tawm teeb tsa lub xyoo: cov txiaj ntsig txhua xyoo thaum lub caij nplooj ntoo hlav nrog phau ntawv xaj sib sau ua ke, daim ntawv qhia ib nrab xyoo lub caij ntuj sov, thiab cov xov xwm tshaj tawm txog cov xaj tseem ceeb uas nthuav dav thoob plaws hauv xyoo nyiaj txiag.
Puas yog Rheinmetall cov khoom lag luam yuav zoo hauv xyoo 2026? Lub zog thiab kev pheej hmoo
Lub zog ntawm rooj plaub no yog qhov tshwj xeeb hauv lawv qhov pom tseeb: phau ntawv xaj khoom uas muaj ntau xyoo ntawm kev tsim khoom; Cov peev nyiaj European tau cog lus siab dua rau kaum xyoo; kev koom ua ke hauv kev lag luam uas nyuaj rau rov ua dua sai; lub peev xwm tsim khoom nce ntxiv; thiab qhov chaw muag khoom ze li yuav tsum muaj rau cov mos txwv European.
Cov kev pheej hmoo muaj qhov hnyav sib txawv: qhov kev ntsuas tus nqi twb muaj tus nqi hauv kev loj hlob tas mus li, tsis muaj qhov yuam kev me ntsis; kev ua haujlwm hauv kev lag luam - lub sijhawm ua haujlwm, cov nqi nce siab - tseem yog qhov kev sib tw tiag tiag; kev vam khom nom tswv ua rau cov khoom lag luam raug kev txo qis hauv ntiaj teb; thiab kev tsom mus rau kev tiv thaiv ua rau nws yog cov khoom lag luam uas tsis ruaj khov. Tsis muaj ib qho ntawm cov zog no lav tus nqi tag kis: qhov loj me thiab kev sib txawv tseem yog cov lus teb ntawm cov khoom lag luam.
|Muaj zog
|Txaus ntshai
|Phau ntawv xaj khoom zoo heev ntau xyoo
|Kev ntsuam xyuas uas nyuaj heev, tsis muaj chaw rau qhov yuam kev
|Ib lub voj voog rov ua dua tshiab ntawm European
|Kev nkag siab rau txhua qhov kev txo qis ntawm geopolitical
|Kev sib koom ua ke ntsug: cov mos txwv thiab cov tsheb
|Cov teeb meem ntawm kev ua kom nce qib
|PEA-tsim nyog rau cov neeg nyob hauv Fabkis
|Kev hloov pauv siab, lub cim lag luam tig mus ua lag luam
Cov ntaub ntawv nyiaj txiag ntawm Rheinmetall
Cov cim qhia hauv qab no yog cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm rooj plaub; cov lej qhia ntxaws tau muab sau los ntawm peb pab neeg khaws cov ntaub ntawv thiab hloov kho tom qab txhua qhov kev tso tawm.
|Qhov taw qhia
|Tus nqi
|lub sij hawm
|Nyiaj Khwv Nyiaj
|-
|-
|Backlog / order book
|-
|-
|Kev khiav haujlwm ntawm npoo
|-
|-
|Cov nyiaj khwv tau los
|-
|-
|Kev faib tawm ib feem
|€ (nyob)
|-
|Kev lag luam peev
|saib tus nqi × cov feem
|-
Ib qho khoom lag luam German uas tau hais hauv Frankfurt, Rheinmetall tuaj yeem yuav los ntawm Fabkis los ntawm tus neeg ua lag luam uas nkag mus rau kev sib pauv German - feem ntau cov neeg ua lag luam online Fabkis thiab European them XETRA. Ob daim ntawv qhwv ua haujlwm: tus PEA, txij li thaum lub tuam txhab nyob hauv European Union, nrog kev zam se tom qab tsib xyoos; lossis tus account ruaj ntseg yooj yim rau cov neeg uas muab lawv cov haujlwm thoob ntiaj teb, txawm hais tias cov nqi pauv nyiaj raug txwv ntawm no txij li thaum cov khoom lag luam pauv hauv euros.
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Qhov chaw twg rau Rheinmetall hauv cov ntaub ntawv sau txog tus kheej?
Cov lus nug txog kev faib tawm los ua ntej qhov kev tshuaj xyuas. Rheinmetall poob rau hauv qeb ntawm cov khoom lag luam tiv thaiv hauv kev nkag siab ntawm lub sectoral - paradoxically ntau dua volatile ntawm lub khw muag khoom lag luam dua li lawv lub npe qhia. Ob txoj hauv kev sib koom ua ke: txoj haujlwm satellite, ob peb feem pua ntawm cov khoom lag luam, raug rau lub voj voog rearmament yam tsis tau vam khom nws; lossis lub hnab tshos tiv thaiv European ntau haiv neeg - Rheinmetall nrog rau Thales, Leonardo lossis BAE - uas sib sau ua ke qhov kev pheej hmoo ua tiav tshwj xeeb rau txhua qhov kev pab cuam.
Cov lus qhia zoo tshaj plaws ceeb toom txog qhov no: ua kom nws yog ib qho chaw tseem ceeb uas yuav tom qab muaj kev nce siab - lub sijhawm uas lub ntsiab lus pom tseeb tshaj plaws, thiab yog li ntawd tsis muaj txiaj ntsig ntau yog tias txhua yam ua tiav raws li tau npaj tseg. Qhov loj ntawm txoj haujlwm raug txiav txim siab ua ntej yuav khoom, nrog lub taub hau txias; lub sijhawm ua lag luam raug hloov los ntawm kev nqis peev tsis tu ncua, teem sijhawm.
Cov lus nug nquag nug txog Rheinmetall Tshuag
Koj puas tuaj yeem yuav Rheinmetall cov khoom lag luam hauv PEA?
Yog: ib lub tuam txhab German uas teev nyob rau hauv European Union, Rheinmetall yog tsim nyog rau PEA. Cov nyiaj tau los zam se tom qab tsib xyoos ntawm kev tuav - ua rau nws yog qhov qhwv se zoo tshaj plaws rau kev ntxiv cov khoom lag luam no rau hauv cov khoom lag luam Fabkis. Raws li cov khoom lag luam pauv hauv euros ntawm XETRA, kev yuav los ntawm Fabkis PEA kuj tsis suav nrog cov nqi pauv pauv, tsis zoo li cov khoom lag luam tiv thaiv Asmeskas hauv tib lub lag luam.
Vim li cas Rheinmetall cov khoom lag luam thiaj li nce siab heev?
Qhov kev ntsuas dua tshiab qhia txog kev hloov pauv ntawm cov peev nyiaj tiv thaiv teb chaws Europe tom qab xyoo 2022 thiab pawg neeg txoj haujlwm hauv cov mos txwv thiab tsheb, uas pom tseeb los ntawm phau ntawv xaj ntau xyoo. Kev ua lag luam tau hloov kho tus nqi ntawm kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los ruaj khov uas xav tau - uas kuj txhais tau tias ib feem ntawm qhov kev cia siab ntawd tam sim no nyob rau hauv tus nqi.
Puas yog Rheinmetall them nyiaj faib?
Yog lawm, cov nyiaj faib txhua xyoo me me piv rau tus nqi sib koom - qhov txiaj ntsig tam sim no sawv ntawm kwv yees li % - nrog rau pawg neeg qhov tseem ceeb mus rau kev nqis peev hauv lub peev xwm tsim khoom es tsis yog rau kev them nyiaj.
Qhov kev pheej hmoo tseem ceeb ntawm Rheinmetall cov khoom lag luam yog dab tsi?
Qhov kev ntsuas tus nqi: nws twb muaj tus nqi hauv kev txuas ntxiv ntawm lub voj voog rov ua dua tshiab. Txhua qhov kev txiav txim qeeb, txhua qhov kev poob siab lossis txhua qhov kev poob qis hauv geopolitical tuaj yeem ua rau muaj kev kho kom zoo hauv cov khoom lag luam uas tau dhau los ua lub cim lag luam ntawm kev tiv thaiv European.
Koj yuav ua raws li xov xwm Rheinmetall li cas?
Los ntawm cov chaw tseem ceeb: cov ntawv xov xwm pab pawg txog cov xaj tseem ceeb, cov ntawv tshaj tawm ib nrab xyoo ntawm phau ntawv xaj thiab cov npoo, thiab cov koom haum tshaj tawm txog cov peev nyiaj tiv thaiv European. Cov xov xwm rov ua dua ntxiv suab nrov; cov ntaub ntawv qub ntxiv teeb liab.
Yog: ntau lub ETFs European uas mob siab rau kev tiv thaiv thiab kev tsav dav hlau rov ua dua ib lub pob tawb ntawm lub sector, feem ntau ntawm lawv yog PEA-tsim nyog. Lawv txo qhov kev pheej hmoo tshwj xeeb ntawm lub tuam txhab ntawm tus nqi ntawm kev ua tau zoo piv rau qhov zoo tshaj plaws ntawm lub sector - qhov kev pauv pauv classic ntawm kev tsom mus rau ib tus yeej thiab kev sib txawv thoob plaws hauv lub pob tawb.
Rheinmetall teev nyob qhov twg?
Hauv Frankfurt Stock Exchange, ntawm XETRA segment, nyob rau hauv lub ticker RHM. Cov feem pauv lag luam hauv euros, uas zam tus tub ua lag luam Fabkis txhua tus nqi txiaj - tsis zoo li cov khoom lag luam Asmeskas hauv lub sector.
Puas yog Rheinmetall yog tib lub tuam txhab li Rheinmetall Italia lossis lwm lub tuam txhab me?
Yog thiab tsis yog: Rheinmetall AG yog lub tuam txhab niam txiv uas teev nyob rau hauv Frankfurt, thiab cov koom haum hauv tebchaws - Rheinmetall Italia, Rheinmetall Electronics, cov chaw tsim khoom siv phom Spanish lossis German - yog nws cov tuam txhab ua haujlwm. Thaum koj yuav RHM feem, koj muaj ib feem ntawm tag nrho pawg, phau ntawv xaj khoom sib koom ua ke thiab cov nuj nqis suav nrog: yog li qhov kev tshuaj xyuas yog raws li cov nyiaj hauv pawg uas tau tshaj tawm hauv Frankfurt, tsis yog cov nyiaj ntawm ib lub tuam txhab me me.
Lub koom haum ntau lub tebchaws no kuj ua haujlwm rau pawg neeg lub tswv yim, txhua lub tuam txhab me me nkag mus rau kev lag luam tiv thaiv lub tebchaws nrog lub cim hauv zos.
Tus yuam sij takeaways
- Sau: Frankfurt (XETRA), ticker RHM, hauv euros — PEA-eligible.
- ProfileTus yeej tiv thaiv teb chaws Europe (mos txwv, tsheb, khoom siv hluav taws xob), phau ntawv xaj ntau xyoo uas txhawb nqa los ntawm kev siv riam phom rov qab.
- Cov tsav tsheb sib koom nqiCov peev nyiaj hauv Tebchaws Europe, cov xaj xa tawm, kev ua tiav hauv kev lag luam thiab cov nyiaj tau los.
- Faib: txo hwj chim - qhov tseem ceeb mus rau kev nqis peev tsim khoom.
- Tseem ceeb txaus ntshai: tus nqi uas twb muaj ntau cov xov xwm zoo lawm - ntsuas koj qhov chaw raws li qhov tsim nyog.