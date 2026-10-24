S&P 500: Cov Lus Qhia Txog Kev Ntsuas & Yuav Ua Li Cas Thiaj Nqis Peev (2026)

cov S&P 500 Cov ntsuas yog tus qauv ntawm kev ua lag luam hauv Tebchaws Meskas. Nws coj ua ke kwv yees li 500 lub tuam txhab loj tshaj plaws uas teev nyob rau ntawm Wall Street thiab ua haujlwm ua lub ntsuas rau tag nrho kev lag luam Asmeskas - thiab feem ntau rau kev ua lag luam thoob ntiaj teb. Tus nqi nyob, nws ua haujlwm li cas, cov khoom sib xyaw, keeb kwm, cov sijhawm ua lag luam los ntawm Fabkis thiab ntau txoj hauv kev los nqis peev rau hauv nws: ntawm no yog txhua yam koj xav paub txog cov ntsuas no.

S&P 500 Tus Nqi Nyob: Daim Ntawv Qhia thiab Cov Ntaub Ntawv Tam Sim No

Daim ntawv qhia thiab cov ntaub ntawv hauv qab no tau hloov kho tshiab los ntawm cov lus hais hauv khw. Yog li ntawd, cov lej uas koj nyeem qhia txog tus nqi tshiab tshaj plaws, tsis yog tus nqi khov thaum lub sijhawm sau ntawv.

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Tus nqi kawg: 7 623,68 cov ntsiab lus

cov ntsiab lus Kev hloov pauv ntawm hnub: -0,52%

-0,52% Qhov siab tshaj plaws ntawm 52 lub lis piam: 7 844,52 $

7 844,52 $ Qis tshaj plaws 52 lub lim tiam: 6 316,91 $

Cov ntsuas no raug suav tas li thoob plaws hauv kev lag luam hauv Tebchaws Meskas. Sab nraum lub sijhawm qhib, nws qhia tus nqi kaw ntawm kev sib tham dhau los. S&P 500 yav tom ntej, los ntawm qhov sib piv, ua lag luam yuav luag 24 teev hauv ib hnub thiab muab qhov qhia ntxov ntawm qhov sib txawv ua ntej lub tswb qhib.

S&P 500 yog dab tsi?

Lub S&P 500, luv rau Standard & Poor's 500, yog ib qho ntsuas uas ntsuas kev ua tau zoo ntawm ib ncig ntawm 500 lub tuam txhab loj hauv Asmeskas, feem ntau teev nyob rau hauv New York Stock Exchange thiab Nasdaq. Nws npog ib feem loj ntawm tag nrho cov peev txheej lag luam ntawm Tebchaws Meskas. Yog vim li ntawd cov kws tshaj lij suav tias nws yog qhov kev xav tseeb tshaj plaws ntawm kev lag luam hauv Tebchaws Meskas - ntau dua li Dow Jones thiab nws cov neeg koom nrog 30.

Niaj hnub no cov ntsuas tau suav thiab tswj hwm los ntawm S&P Dow Jones Indices, ib lub tuam txhab me ntawm S&P Global group. Nws ua haujlwm ua tus qauv siv - lossis tus qauv ntsuas - rau ib feem loj ntawm kev tswj hwm cov cuab tam thoob ntiaj teb: kev ua tau zoo ntawm ntau lub peev nyiaj hauv Asmeskas raug txiav txim siab tawm tsam nws. Muaj ntau txhiab daus las tau nqis peev rau hauv cov nyiaj ntsuas thiab ETFs uas zoo ib yam li nws.

Ib qho uas ua rau neeg tsis meej pem ntau zaus: S&P 500 muaj ntau tshaj 500 kab teev tseg. Qee lub tuam txhab, xws li Alphabet, tshwm sim hauv nws nrog ntau chav kawm sib koom. Txawm li cas los xij, tib neeg tseem hais txog 500 lub tuam txhab vim tias tus lej ntawm cov tuam txhab sawv cev tseem nyob ruaj khov ntawm 500.

S&P 500 suav li cas?

Kev Ntsuas Los Ntawm Kev Lag Luam Dawb-Float

S&P 500 yog ib qho kev lag luam muaj nqis ntawm kev lag luam dawb-float cov ntsuas. Txhua lub tuam txhab qhov hnyav nyob ntawm tus nqi ntawm nws cov feem uas muaj rau kev lag luam, tsis suav nrog cov blocks uas tuav ntev los ntawm cov neeg tsim, tsoomfwv lossis lwm lub koom haum. Qhov siab dua ntawm lub tuam txhab tus nqi, qhov hnyav ntau dua nws nqa hauv cov ntsuas - thiab qhov ntau dua nws cov nqi txav cuam tshuam rau theem tag nrho.

Qhov no yog qhov sib txawv loj heev ntawm qhov Dow Jones, uas yog qhov hnyav los ntawm tus nqi sib koom. Hauv Dow, cov khoom lag luam $ 400 muaj qhov hnyav dua li cov khoom lag luam $ 100, txawm tias lub tuam txhab loj npaum li cas los xij. Qhov sib piv, S&P 500 qhia txog qhov hnyav tiag tiag ntawm txhua lub tuam txhab hauv kev ua lag luam.

Tus Faib

Cov qib ntsuas tau txais los ntawm kev faib tag nrho cov peev txheej lag luam dawb ntawm nws cov tswv cuab los ntawm ib qho faib covTus lej faib no raug kho txhua zaus muaj qhov xwm txheej tshwm sim uas tsis sib haum rau kev txav mus los ntawm kev ua lag luam: lub tuam txhab koom nrog lossis tawm hauv cov ntsuas, qhov teeb meem sib koom, kev yuav rov qab sib koom, kev ua lag luam tshwj xeeb. Yog li ntawd, qib ntsuas tsuas yog hloov pauv raws li kev txav mus los ntawm tus nqi, tsis yog vim muaj kev hloov pauv ntawm nws cov khoom.

Tus Nqi Index piv rau Tag Nrho Cov Nyiaj Rov Qab Index

Tus S&P 500 uas koj pom hais yog ib qho tus nqi ntsuas: nws tsis suav nrog cov nyiaj faib uas tau them lawm. Muaj ib qho version Total Return, uas rov muab lawv tso rau hauv kev lag luam, thiab ib qho version Net Total Return, uas rov muab lawv tso rau hauv kev lag luam tom qab them se nrog kev tuav. Nyob rau lub sijhawm ntev, qhov sib txawv yog qhov loj heev, vim tias cov nyiaj faib tau suav nrog ib feem loj ntawm cov kev ua tau zoo keeb kwm ntawm cov khoom lag luam hauv Asmeskas. Kev sib piv ib lub peev nyiaj nrog rau tus nqi ntsuas ib leeg yog li ntawd muab nws qhov tsis ncaj ncees.

S&P 500 Cov Tuam Txhab: Cov Qauv Tsim Nyog thiab Cov Cheeb Tsam

Leej twg txiav txim siab seb Cov Tuam Txhab twg koom nrog Index?

Tsis zoo li qee cov ntsuas uas tsim los ntawm cov cai siv tshuab xwb, cov qauv ntawm S&P 500 yog txiav txim siab los ntawm pawg neeg saib xyuas cov ntsuas ntawm S&P Dow Jones Indices. Pawg neeg saib xyuas siv cov qauv rau pej xeem tab sis khaws qee qib kev txiav txim siab, tshwj xeeb tshaj yog kom muaj kev sawv cev sib npaug ntawm cov kev lag luam hauv kev lag luam.

Yuav kom tsim nyog, ib lub tuam txhab yuav tsum tshwj xeeb:

be nyob hauv Tebchaws Meskas thiab teev nyob rau hauv kev pauv pauv hauv Tebchaws Meskas uas tsim nyog;

thiab teev nyob rau hauv kev pauv pauv hauv Tebchaws Meskas uas tsim nyog; ntsib ib tug kev lag luam tsawg kawg nkaus qhov txwv, tshuaj xyuas tsis tu ncua kom ua raws li kev ua lag luam;

qhov txwv, tshuaj xyuas tsis tu ncua kom ua raws li kev ua lag luam; qhia txaus liquidity thiab ib qho kev sib koom ua lag luam dawb ntawm tsawg kawg 10% ntawm nws cov feem;

thiab ib qho kev sib koom ua lag luam dawb ntawm tsawg kawg 10% ntawm nws cov feem; be muaj txiaj ntsim: qhov sib npaug ntawm nws cov nyiaj tau los dhau plaub lub quarter tsis ntev los no, nrog rau qhov tshwm sim ntawm lub quarter tsis ntev los no, yuav tsum yog qhov zoo raws li cov qauv kev suav nyiaj hauv Tebchaws Meskas.

Cov qauv kawg no piav qhia vim li cas qee lub tuam txhab muaj nqis heev tab sis tseem poob nyiaj ib zaug yuav tsum tau tos ntau xyoo kom nkag mus rau hauv cov ntsuas. Qhov hnyav raug rov sib npaug txhua peb lub hlis, rau hnub Friday thib peb ntawm lub Peb Hlis, Lub Rau Hli, Lub Cuaj Hli thiab Lub Kaum Ob Hlis. Txawm li cas los xij, kev ntxiv thiab kev rho tawm tuaj yeem tshwm sim txhua lub sijhawm, tom qab kev sib koom ua ke, kev yuav khoom lossis kev lag luam poob qis. Cov lus tshaj tawm ntawm kev suav nrog cov ntsuas feem ntau xa cov khoom lag luam txhawj xeeb siab dua, vim tias cov nyiaj ntsuas yuav tsum yuav nws rau hnub pib siv.

11 Lub S&P 500 Sectors

Cov tuam txhab raug faib ua pawg raws li GICS sector framework, uas suav nrog kaum ib lub lag luam:

Kev Lag Luam GICS Piv txwv Kev Ua Si Information Technology Software, semiconductors, kho vajtse computer Cov Kev Sib Txuas Lus Cov cav tshawb nrhiav, kev sib raug zoo hauv zej zog, xov xwm, kev sib txuas lus hauv xov tooj Tus Neeg Siv Khoom Siv Tawm Kev muag khoom hauv online, tsheb, kev faib khoom muag, kev lom zem Neeg Siv Khoom Siv Staples Khoom noj, dej haus, khoom siv hauv tsev, khw muag khoom noj Health Care Tshuaj, biotechnology, khoom siv kho mob, kev pov hwm kev noj qab haus huv Nyiaj txiag Cov tsev txhab nyiaj, cov tuam txhab pov hwm, kev tswj hwm cov cuab tam, cov txheej txheem them nyiaj Chaw Tsim Tshuaj Aerospace, kev tiv thaiv, kev thauj mus los, tshuab zog Cov kev pabcuam roj, roj av, thiab cov kev pabcuam hauv thaj chaw roj av ntaub ntawv Cov tshuaj lom neeg, kev khawb av, kev ntim khoom Utilities Hluav taws xob, roj av, dej Av Cov tuam txhab vaj tse uas teev npe (REITs)

Cov Tuam Txhab S&P 500 Loj Tshaj Plaws

Tau kaum tsib xyoos dhau los no, cov lag luam loj tshaj plaws tau raug tswj hwm los ntawm cov tuam txhab loj hauv kev siv tshuab thiab kev pabcuam digital: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta thiab ob peb lwm tus. Lawv qhov kev qeb duas thiab qhov hnyav hloov pauv tas li nrog cov nqi sib koom. Cov tswv cuab ntawm cov ntsuas kuj suav nrog cov npe tseem ceeb los ntawm lwm cov lag luam, xws li lub khw muag khoom Costco, cov tsev txhab nyiaj, cov tuam txhab tshuaj thiab cov pab pawg lag luam.

Qhov kev tswj hwm no ua rau muaj kev concentration qhov cuam tshuam: kaum lub tuam txhab loj tshaj plaws suav nrog feem pua ​​​​​​ntawm cov ntsuas. Yog li ntawd, kev yuav S&P 500 txhais tau tias, niaj hnub no, kev twv ib feem ntawm ob peb lub tuam txhab loj hauv kev siv tshuab. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov thaum koj ua kom koj cov khoom lag luam muaj ntau yam.

Keeb Kwm ntawm S&P 500: Txij xyoo 1860 txog niaj hnub no

Zaj dab neeg ntawm cov ntsuas pib nrog cov neeg tsim nws. Xyoo 1860, tus kws tshuaj ntsuam xyuas Henry Varnum Poor tau luam tawm ib zaj keeb kwm nyiaj txiag ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab cov kwj dej hauv Asmeskas, sau rau cov tub ua lag luam. Nws lub tuam txhab, uas tau los ua Poor's Publishing, tshwj xeeb hauv cov ntaub ntawv nyiaj txiag. Nyob rau tib lub sijhawm, lub Lub Tuam Txhab Txheeb Xyuas Txheem, tau tsim muaj xyoo 1906, tau tshaj tawm cov ntaub ntawv ntawm lub tuam txhab thiab tau tsim nws cov khoom lag luam thawj zaug hauv xyoo 1920s.

Ob lub tsev tau sib koom ua ke hauv xyoo 1941 los tsim Tus Qauv & Cov Neeg Txom NyemThaum Lub Peb Hlis 4, 1957, lub tuam txhab tau tshaj tawm S&P 500 index hauv nws daim ntawv tam sim no, nrog 500 cov khoom sib koom ua ke. Ua tsaug rau thawj lub khoos phis tawj, nws tuaj yeem suav tau tas li thoob plaws hauv lub rooj sib tham. Nws sai sai tau los ua tus qauv rau cov thawj coj nyiaj txiag.

Xyoo 1976, Vanguard tau tsim thawj lub peev nyiaj index uas cov tub ua lag luam ib leeg tuaj yeem nkag mus tau, ua raws li S&P 500. Xyoo 1993 los txog thawj US ETF, SPDR S&P 500, tseem yog cov peev nyiaj loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Ob qho kev tsim kho tshiab no ua rau S&P 500 yog cov index uas tau nqis peev ntau tshaj plaws hauv ntiaj teb.

S&P 500 Keeb Kwm Rov Qab Los: Kev Kub Ntxhov Loj thiab Kev Rov Qab Zoo

Cov kev tshwm sim lub sij hawm Ntsiab Tauj Tawm Kev sib tsoo thaum Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 1987 (Hnub Monday Dub) Lub kaum hli ntuj 19, 1987 Qhov poob qis tshaj plaws hauv ib hnub hauv keeb kwm ntawm cov ntsuas, kwv yees li -20% Kev tawg ntawm lub npuas dot-com 2000-2002 Kev poob yuav luag ib nrab ntawm nws tus nqi, tsav los ntawm kev poob ntawm cov khoom lag luam thev naus laus zis Kev kub ntxhov nyiaj txiag thoob ntiaj teb (subprime) Xyoo 2007 lig - Lub Peb Hlis Ntuj xyoo 2009 Kev poob qis ntau dua 50% ntawm qhov siab tshaj plaws mus rau qhov qis tshaj plaws, thaum muaj teeb meem nyiaj txiag thoob ntiaj teb Kev sib tsoo ntawm COVID-19 Lub Ob Hlis - Peb Hlis 2020 Kev poob qis li ib feem peb hauv ob peb lub lis piam, ua raws li ib qho ntawm kev rov zoo sai tshaj plaws hauv keeb kwm Xyoo 2022 kev ua lag luam dais 2022 Kev poob qis ntawm kwv yees li ib feem peb ntawm lub xyoo piv rau qhov teeb meem ntawm kev nce nqi thiab cov nqi nce siab

Txhua qhov teeb meem no tau ua raws li, sai dua lossis sai dua, los ntawm kev rov zoo thiab cov ntaub ntawv siab tshiab. Qhov kev ywj pheej no yog qhov tseeb uas S&P 500 keeb kwm rov qab tau qhia dhau lub sijhawm ntev, thiab nws piav qhia txog qhov nrov ntawm kev nqis peev mus sij hawm ntev hauv cov ntsuas. Tab sis nws lav tsis muaj dab tsi rau yav tom ntej, thiab qee zaum nws siv sijhawm ntau xyoo los rov qab mus rau qhov siab tshaj plaws: ntau tshaj kaum xyoo tom qab lub npuas dot-com, thaum kev nce nqi raug suav nrog.

S&P 500 Lub Sijhawm Ua Lag Luam los ntawm Fabkis

Cov khoom lag luam S&P 500 pauv lag luam thaum lub sijhawm Wall Street, txij li 9:30 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj Lub sijhawm New York, hnub Monday txog hnub Friday, tsis suav cov hnub so pej xeem hauv Tebchaws Meskas. Rau tus neeg nqis peev hauv Fabkis, qhov no feem ntau sib xws rau 3:30 tsaus ntuj - 10 teev tsaus ntuj Lub sijhawm Paris.

Ceev faj txog qhov tsis sib xws thaum lub moos hloov: Tebchaws Meskas hloov mus rau lub sijhawm txuag hnub ua ntej (Hnub Sunday thib ob ntawm lub Peb Hlis) thiab rov qab mus rau lub sijhawm tus qauv tom qab (Hnub Sunday thawj zaug ntawm lub Kaum Ib Hlis) dua li Tebchaws Europe. Thaum ob peb lub lis piam ntawd, lub rooj sib tham khiav los ntawm 2:30 teev tsaus ntuj txog 9 teev tsaus ntuj Lub sijhawm Paris. Cov kev sib tham ua ntej kev ua lag luam thiab tom qab lub sijhawm ua haujlwm kuj muaj nyob rau ntawm qee tus neeg ua lag luam, nrog cov nyiaj tsawg dua.

Yuav Ua Li Cas Thiaj Tau Nqis Peev Hauv S&P 500 Los Ntawm Fabkis Teb

Koj tsis tuaj yeem yuav cov ntsuas ncaj qha: nws yog lub pob tawb uas tau xam los ntawm kev xam. Muaj ntau txoj kev daws teeb meem kom tau txais kev pom zoo, los ntawm kev nqis peev mus sij hawm ntev mus rau cov khoom lag luam speculative.

S&P 500 ETFs: Qhov Kev Xaiv Yooj Yim Tshaj Plaws

An ETF, lossis tus neeg taug qab, yog ib lub peev nyiaj teev npe uas rov ua qhov kev ua tau zoo ntawm cov ntsuas, feem ntau nrog cov nqi tswj hwm qis heev. Nws yog txoj hauv kev yooj yim tshaj plaws thiab pheej yig tshaj plaws los yuav tag nrho S&P 500 hauv ib qho kev lag luam. Txhua lub tuam txhab loj (Amundi, BNP Paribas, iShares, Vanguard, SPDR, Xtrackers…) muab ib qho. Ua ntej yuav, piv txwv li:

lub cov nqi them txhua xyoo , tau hais nyob rau hauv daim ntawv qhia tseem ceeb;

, tau hais nyob rau hauv daim ntawv qhia tseem ceeb; lub txoj kev rov ua dua : lub cev, nrog rau cov feem uas tau yuav tiag tiag, lossis tsim, los ntawm daim ntawv cog lus sib pauv;

: lub cev, nrog rau cov feem uas tau yuav tiag tiag, lossis tsim, los ntawm daim ntawv cog lus sib pauv; lub txoj cai faib nyiaj : sib sau ua ke (cov nyiaj faib rov qab nqis peev) lossis faib tawm;

: sib sau ua ke (cov nyiaj faib rov qab nqis peev) lossis faib tawm; lub txiaj hedging ib qho qauv txheem uas raug cuam tshuam los ntawm duas las, lossis ib qho qauv uas tau tiv thaiv kev pheej hmoo ntawm euro/dollar;

ib qho qauv txheem uas raug cuam tshuam los ntawm duas las, lossis ib qho qauv uas tau tiv thaiv kev pheej hmoo ntawm euro/dollar; lub nyiaj txiag qhov loj thiab kev ua kua, nrog rau qhov sib txawv ntawm cov nqi yuav thiab muag.

Koj Yuav Tsum Siv Tus Account Twg Rau Kev Nqis Peev?

PEA : txawm hais tias S&P 500 yog tsim los ntawm cov khoom lag luam hauv Asmeskas, ETFs uas tau rov ua dua tshiab tsim nyog rau PEA, txoj kev npaj peev txheej tus kheej Fabkis. Lawv tso cai rau cov tub ua lag luam kom tau txais txiaj ntsig los ntawm txoj kev npaj them se tom qab tsib xyoos.

: txawm hais tias S&P 500 yog tsim los ntawm cov khoom lag luam hauv Asmeskas, ETFs uas tau rov ua dua tshiab tsim nyog rau PEA, txoj kev npaj peev txheej tus kheej Fabkis. Lawv tso cai rau cov tub ua lag luam kom tau txais txiaj ntsig los ntawm txoj kev npaj them se tom qab tsib xyoos. Tus account ruaj ntseg txheem : nkag mus rau txhua ETF, suav nrog cov uas rov ua dua tshiab, tab sis kev them se ntawm cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj faib.

: nkag mus rau txhua ETF, suav nrog cov uas rov ua dua tshiab, tab sis kev them se ntawm cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj faib. Kev pov hwm lub neej : ntau daim ntawv cog lus muab S&P 500 ETFs ua kev nqis peev txuas nrog chav tsev, sib txuas ua ke rau qhov ntsuas nrog rau kev pov hwm lub neej.

: ntau daim ntawv cog lus muab S&P 500 ETFs ua kev nqis peev txuas nrog chav tsev, sib txuas ua ke rau qhov ntsuas nrog rau kev pov hwm lub neej. PER: qee cov phiaj xwm txuag nyiaj laus Fabkis kuj muab cov peev txheej uas tau teev rau hauv cov ntsuas.

Cov Khoom Siv Derivatives: Rau Cov Neeg Ua Lag Luam Paub Dhau Los Xwb

Cov ntawv cog lus yav tom ntej (suav nrog cov ntawv cog lus me me thiab me me), cov kev xaiv thiab CFDs ua rau nws muaj peev xwm kwv yees rau ntawm cov ntsuas hauv ob qho kev taw qhia, feem ntau nrog leverage. Lawv kuj tseem siv los tiv thaiv ib qho portfolio. Cov khoom no nyuaj heev: leverage ua rau kev poob ntau npaum li qhov nce, thiab feem ntau ntawm cov nyiaj muag khoom poob nyiaj ntawm CFDs. Peb phau ntawv qhia rau Kev lag luam yav tom ntej ntawm S&P 500 piav qhia meej txog lawv ua haujlwm li cas thiab cov kev pheej hmoo uas muaj.

Yuav Cov Tshuag Ib Leeg

Thaum kawg, koj tuaj yeem yuav cov feem ntawm cov khoom lag luam ntawm cov ntsuas ncaj qha los ntawm tus account kev ruaj ntseg - piv txwv li, Amazon Tshuag. Tom qab ntawd koj tsis rov ua cov ntsuas ntxiv lawm tab sis xaiv koj tus kheej kev ntseeg siab, nrog rau kev pheej hmoo siab dua.

Dab tsi tsav S&P 500?

Cov nyiaj tau los ntawm tuam txhab : txhua lub caij tshaj tawm txhua peb lub hlis, cov txiaj ntsig - thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov kev cia siab - ntawm cov tuam txhab loj tshaj plaws yog tus tswj hwm cov ntsuas.

: txhua lub caij tshaj tawm txhua peb lub hlis, cov txiaj ntsig - thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov kev cia siab - ntawm cov tuam txhab loj tshaj plaws yog tus tswj hwm cov ntsuas. Txoj cai nyiaj txiag ntawm Federal Reserve : kev txiav txim siab txog tus nqi thiab cov lus tawm tswv yim ntawm Fed cuam tshuam rau tus nqi ntawm cov peev thiab kev ntsuas tus nqi ntawm cov khoom lag luam, tshwj xeeb tshaj yog cov khoom lag luam thev naus laus zis.

: kev txiav txim siab txog tus nqi thiab cov lus tawm tswv yim ntawm Fed cuam tshuam rau tus nqi ntawm cov peev thiab kev ntsuas tus nqi ntawm cov khoom lag luam, tshwj xeeb tshaj yog cov khoom lag luam thev naus laus zis. Kev nce nqi thiab kev ua haujlwm : cov ntaub ntawv tshaj tawm txhua hli, xws li Consumer Price Index lossis daim ntawv qhia txog kev ua haujlwm, feem ntau ua rau muaj kev hloov pauv sai heev.

: cov ntaub ntawv tshaj tawm txhua hli, xws li Consumer Price Index lossis daim ntawv qhia txog kev ua haujlwm, feem ntau ua rau muaj kev hloov pauv sai heev. Cov qoob loo : cov nyiaj tau los ntawm tsoomfwv Meskas nce siab ua rau cov khoom lag luam tsis tshua nyiam.

: cov nyiaj tau los ntawm tsoomfwv Meskas nce siab ua rau cov khoom lag luam tsis tshua nyiam. Kev nom kev tswv hauv ntiaj teb thiab txoj cai lag luam kev tsis sib haum xeeb, kev rau txim, cov nqi se thiab kev xaiv tsa ua rau cov tub ua lag luam xav li cas.

kev tsis sib haum xeeb, kev rau txim, cov nqi se thiab kev xaiv tsa ua rau cov tub ua lag luam xav li cas. Valuation: tus nqi P/E siab — tus nqi sib npaug rau cov nyiaj tau los — ua rau cov ntsuas no muaj kev poob siab ntau dua. Shiller P/E (CAPE) feem ntau yog hais txog kev txiav txim siab seb kev ua lag luam hauv Tebchaws Meskas kim npaum li cas.

S&P 500 vs. Dow Jones, Nasdaq thiab CAC 40: Qhov Txawv Yog Dab Tsi?

Index Tus naj npawb ntawm cov Cheebtsam Qhov hnyav Distinctive Feature S&P 500 Txog 500 Kev lag luam muaj nqis ntawm cov neeg ua lag luam dawb Kev ntsuas ntawm kev ua lag luam hauv Tebchaws Meskas, txhua qhov chaw Dow Jones (DJIA) 30 Qhia nqe Qhov qub tshaj plaws, tshaj tawm ntau, tsis tshua sawv cev Nasdaq 100 100 Kev hloov kho cov ntawv loj Tsis muaj nyiaj txiag, tsom mus rau thev naus laus zis ntau CAC 40 40 Cov peev txheej loj uas tau teev tseg rau hauv cov lag luam pub dawb Kev ntsuas ntawm Paris Stock Exchange

cov Nasdaq muaj ntau yam thev naus laus zis thiab yog li ntawd nws thiaj li hloov pauv ntau dua. Dow Jones tseem yog ib qho cim qhia, tab sis nws cov khoom 30 thiab kev ntsuas tus nqi ua rau nws tsis sawv cev. Tshuaj yej CAC 40, thaum kawg, tuav ntau cov khoom lag luam, nyiaj txiag thiab khoom kim heev, nrog rau cov nyiaj faib loj dua. Yog li ntawd, ob lub ntsuas no sib pab ua ke hauv cov khoom lag luam sib txawv.

Cov Kev Pheej Hmoo ntawm Kev Nqis Peb hauv S&P 500

Kev pheej hmoo lag luam : tus ntsuas tuaj yeem poob ib feem tseem ceeb ntawm nws tus nqi thaum muaj teeb meem, raws li xyoo 2000-2002 thiab 2008-2009 tau qhia.

: tus ntsuas tuaj yeem poob ib feem tseem ceeb ntawm nws tus nqi thaum muaj teeb meem, raws li xyoo 2000-2002 thiab 2008-2009 tau qhia. Kev pheej hmoo nyiaj txiag : rau tus neeg txuag nyiaj raws li euro, tus nqi poob qis txo cov nyiaj rov qab txawm tias thaum cov ntsuas nce siab. Hedged ETFs tshem tawm qhov kev pheej hmoo no, ntawm tus nqi.

: rau tus neeg txuag nyiaj raws li euro, tus nqi poob qis txo cov nyiaj rov qab txawm tias thaum cov ntsuas nce siab. Hedged ETFs tshem tawm qhov kev pheej hmoo no, ntawm tus nqi. Kev pheej hmoo ntawm kev sib sau ua ke : ob peb lub tuam txhab loj hauv kev siv tshuab muaj qhov hnyav loj heev. Cov qauv sib npaug ntawm cov ntsuas, uas txhua lub tuam txhab muaj qhov hnyav tib yam, muaj los ua kom qhov cuam tshuam no tsis zoo.

: ob peb lub tuam txhab loj hauv kev siv tshuab muaj qhov hnyav loj heev. Cov qauv sib npaug ntawm cov ntsuas, uas txhua lub tuam txhab muaj qhov hnyav tib yam, muaj los ua kom qhov cuam tshuam no tsis zoo. Tus nqi pheej hmoo Kev yuav thaum lub khw kim heev tuaj yeem ua rau muaj kev ua tau zoo tsis zoo ntau xyoo. Kev nqis peev maj mam, los ntawm kev pab nyiaj tsis tu ncua, txo qhov kev pheej hmoo ntawm qhov nkag tsis zoo.

Kev yuav thaum lub khw kim heev tuaj yeem ua rau muaj kev ua tau zoo tsis zoo ntau xyoo. Kev nqis peev maj mam, los ntawm kev pab nyiaj tsis tu ncua, txo qhov kev pheej hmoo ntawm qhov nkag tsis zoo. Kev pheej hmoo ntawm thaj chaw: S&P 500 tsuas yog muaj rau cov tuam txhab Asmeskas xwb, txawm tias ntau lub tuam txhab tau txais feem ntau ntawm lawv cov nyiaj tau los thoob ntiaj teb. Lub ntiaj teb ETF lossis kev faib nyiaj European ua tiav qhov kev nthuav tawm.

Cov Lus Nug Feem Ntau: Koj Cov Lus Nug Txog S&P 500

Lub S&P 500 txhais li cas?

S&P sawv cev rau Standard & Poor's, uas muab lub npe raws li lub tuam txhab uas tau tsim cov ntsuas hauv xyoo 1957, uas yog los ntawm kev sib koom ua ke ntawm Standard Statistics thiab Poor's Publishing. Tus lej 500 sib raug rau tus lej ntawm cov tuam txhab uas nws muaj.

Koj puas tuaj yeem yuav S&P 500 hauv PEA?

Yog, los ntawm cov ETFs uas tau tsim los ntawm kev siv cov khoom siv uas tsim nyog rau PEA. Lawv ua raws li qhov kev ua tau zoo ntawm cov ntsuas thaum ua raws li cov cai tsim nyog ntawm txoj kev npaj.

Lub sijhawm twg S&P 500 qhib hauv Fabkis?

Feem ntau thaum 3:30 teev tsaus ntuj Paris lub sijhawm, nrog rau qhov kaw thaum 10 teev tsaus ntuj Thaum ob peb lub lis piam hauv lub Peb Hlis thiab thaum kawg ntawm lub Kaum Hli thaum cov kev hloov pauv ntawm lub hnub ci tsis sib xws, lub rooj sib tham khiav ntawm 2:30 teev tsaus ntuj txog 9 teev tsaus ntuj

Qhov txawv ntawm S&P 500 thiab Dow Jones yog dab tsi?

S&P 500 muaj li ntawm 500 lub tuam txhab uas raug suav los ntawm cov peev txheej lag luam dawb, thaum Dow Jones tsuas muaj 30 lub xwb, raug suav los ntawm tus nqi sib koom. S&P 500 sawv cev rau kev lag luam hauv Tebchaws Meskas ntau dua.

Puas yog S&P 500 suav nrog cov nyiaj faib?

Tsis yog, cov ntsuas uas tau hais yog cov ntsuas tus nqi. Cov qauv rov qab los ntawm tag nrho cov nyiaj faib rov qab los nqis peev, thiab cov ETF uas tau sau los rov nqis peev rau hauv cov peev nyiaj.

Koj Yuav Tsum Tau Txais Nyiaj Ntau Npaum Li Cas Los Nqis Peb Hauv S&P 500?

Tus nqi ntawm ib qho S&P 500 ETF yog txij li ob peb euros mus txog ob peb puas euros nyob ntawm seb lub peev nyiaj yog dab tsi. Qee tus neeg ua lag luam kuj muab cov feem me me thiab cov phiaj xwm nqis peev tsis tu ncua pib ntawm cov nyiaj me me.

Cov nqi uas tau tso tawm los ntawm cov ntaub ntawv lag luam uas tau hloov kho tshiab tas li. Tsab xov xwm no tsuas yog rau kev kawm xwb thiab tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev. Kev nqis peev hauv kev lag luam hauv khw muag khoom muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob peev.