Spirit Airlines Stock (SAVE): Kev Lag Luam Poob Nyiaj & Outlook

Tus nqi Tshuag ntawm Spirit Airlines (SAVE) hauv Lub Sijhawm Tiag
Ntsuj Plig Airlines Cov khoom lag luam tau raug tshem tawm ntawm cov kev sib pauv tus qauv thaum kawg ntawm nws qhov kev hloov kho dua tshiab: lub cim SAVE keeb kwm tsis pub cov kwj deg ntawm cov ntaub ntawv ib txwm muaj, thiab nyob ntawm theem ntawm kev hloov kho dua tshiab, cov khoom lag luam pauv pauv hla lub txee lossis nyob rau hauv tus kheej tshiab - nrog rau qhov sib kis dav thiab tsis muaj nyiaj uas txhais cov hom ntawv ntawd.
Ua ntej tso ib qho kev txiav txim, xyuas nrog koj tus broker: seb cov khoom lag luam puas muaj tiag, qhov twg pauv nws cov lus hais, thiab cov lus hais SAVE nyob. Qhov tsis muaj daim ntawv teev npe tus qauv no tsis yog cov ntsiab lus kev txawj ntse: nws yog ib qho tsos mob ntawm cov ntaub ntawv nws tus kheej, ib qho kev ceeb toom tias ntawm no cov kev pheej hmoo mus dhau qhov tsuas yog nyeem tus nqi.
Kev Saib Ib Muag ntawm Spirit Airlines: Ib qho qauv pheej yig heev uas nyob hauv kev nyuaj siab
Spirit Airlines tau tsim nws lub koob npe nrov ntawm tus qauv hloov pauv: lub tus neeg thauj khoom pheej yig heev — tus nqi qis tshaj plaws, cov kev pabcuam raug them cais (hnab, xaiv lub rooj zaum, nce dav hlau), cov dav hlau Airbus A320 sib xws los tswj cov nqi khiav lag luam, thiab kev teeb tsa tus nqi rau cov kev loj hauv Tebchaws Meskas thiab mus rau Latin America. Tau kaum xyoo tus qauv no ua haujlwm: lub dav hlau tau txais feem ntawm kev ua lag luam, puv nws cov dav hlau thiab zam cov voj voog uas tau rhuav tshem cov neeg sib tw qub.
Tom qab ntawd tus qauv tau raug ntes - tus nqi nce siab tom qab Covid, cov nqi tsheb hauv tsev tsis muaj zog, tsis muaj peev xwm xa cov nqi mus rau cov neeg caij tsheb, thiab ntau qhov kev poob siab sab nraud tau hloov kev loj hlob mus ua kev poob nyiaj.
Tshooj uas mob tshaj plaws tseem yog kev sib koom ua ke nrog JetBlue raug tshem tawm: tshaj tawm tias yog ib txoj hauv kev tawm ntawm nws qhov teeb meem, raug thaiv los ntawm cov tsev hais plaub hauv Tebchaws Meskas hauv lub npe ntawm kev sib tw, nws tau tso Spirit nyob ib leeg los ntsib nws qhov kev poob - ua ntej lub dav hlau nkag mus rau hauv Tshooj 11 kev hloov kho dua tshiab, lub tshuab hauv Tebchaws Meskas uas tso cai rau lub tuam txhab rov sib tham txog nws cov nuj nqis thiab cov ntawv cog lus raws li kev tiv thaiv los ntawm nws cov neeg qiv nyiaj. Tawm ntawm nws me dua tab sis muaj sia nyob yog qhov kev twv txiaj; ua kom muaj txiaj ntsig dua yog lwm qhov, tseem qhib.
Vim li cas tus nqi Tshuag ntawm Spirit Airlines thiaj li txav mus
Cov Tshuag teb rau peb tsev neeg ntawm cov cim qhia, txhua tus tsis ruaj khov dua li qhov kawg. Ua ntej, tus cov lus tshaj tawm ua haujlwm: peev xwm, qhov hnyav thauj khoom, cov nyiaj tau los ib lub rooj zaum - txhua lub hlis ntawm cov ntaub ntawv tsheb khiav hauv huab cua hauv Asmeskas txav ib qho khoom lag luam uas pauv lag luam ntawm kev ciaj sia. Tom qab ntawd, tus cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev hloov kho dua tshiab: rov sib tham dua txog cov ntawv cog lus ntawm cov nkoj thiab cov nuj nqis, rov qab tau cov neeg qiv nyiaj, cov teeb meem tshiab los rov qab them rov qab rau lub tuam txhab - cov haujlwm uas ua rau cov tswv cuab uas twb muaj lawm tsis muaj zog ntau ntawm txhua qhov kev sib tw.
Thiab thaum kawg, tus keeb kwm yav dhau los ntawm kev lag luam: roj, kev thov hauv tebchaws, kev nyuaj siab ntawm cov neeg sib tw - tag nrho cov lag luam uas Spirit yog qhov sib txawv tsis ruaj khov tshaj plaws, thiab yog li ntawd muaj kev cuam tshuam ntau tshaj plaws. Ntawm Spirit Airlines cov khoom lag luam, ib qho xov xwm zoo tuaj yeem ua rau tus nqi ob npaug hauv ib zaug xwb; ib qho kev poob siab tuaj yeem ua rau nws poob ib nrab yooj yim ib yam nkaus.
Kev Poob Nyiaj ntawm Spirit Airlines: Los ntawm Kev Loj Hlob Pheej Yig mus rau Kev Hloov Kho Dua Tshiab
Keeb kwm ntawm kev ua lag luam hauv Spirit muaj peb ntu. Lub hnub nyoog kub uas pheej yig heev: kaum xyoo ntawm kev loj hlob zoo, IPO uas tau txais tos zoo, tus qauv lag luam uas tau kawm hauv cov tsev kawm ntawv lag luam. Qhov poob qis: kev poob ntawm cov qauv thaum lub sijhawm tom qab Covid rov qab los, cov tsev hais plaub hauv Tebchaws Meskas tsis lees txais JetBlue kev sib koom ua ke, cov phiaj xwm cawm neeg ua tiav - kev txo cov dav hlau, kev muag dav hlau, kev pov tseg qhov chaw - thiab kev nkag mus rau hauv kev hloov kho dua tshiab uas tsev hais plaub saib xyuas.
Thiab thaum kawg, qhov rov qab yug dua ib nrab: kev tawm ntawm Tshooj 11 nrog cov nuj nqis rov sib tham, lub hauv paus peev rov tsim dua ... thiab cov khoom lag luam uas tau diluted radically uas cov tswv cuab qub txeeg qub teg tsis tshua khaws cia ib qho cim. Zaj lus qhia rau cov tub ua lag luam yog timeless: hauv kev hloov kho dua tshiab, tus nqi ntawm lub tuam txhab uas tseem muaj sia nyob thiab tus nqi ntawm cov khoom lag luam qub yog ob lo lus nug sib txawv - qhov thib ob feem ntau muaj nqis xoom thaum thawj zaug raug tsim dua.
Puas yog Spirit Airlines them nyiaj faib?
Tsis yog - thiab lo lus nug tsis muaj qab hau: lub tuam txhab tau ncua tag nrho cov kev faib nyiaj ua ntej nws muaj teeb meem kev cai lij choj, thiab txhua duas las muaj nyiaj los pab tsim kho cov peev txheej thiab kev pabcuam ntawm cov nuj nqis rov sib tham. Hauv cov ntaub ntawv no, cov nyiaj faib tsis yog qhov kev xaiv: nws yog ib qho tsos mob uas tsis muaj lawm.
Cov tub ua lag luam uas tab tom nrhiav kom tau txiaj ntsig hauv kev thauj mus los hauv huab cua saib cov tuam txhab thauj khoom uas tau tsim tsa thiab muaj txiaj ntsig; ntawm Spirit, qhov xwm txheej peev tsuas yog rov qab tau txiaj ntsig tag nrho - kev twv txiaj binary, tsis yog kev ua si nyiaj tau los.
Leej twg yog tus tswv ntawm Spirit Airlines tom qab kev hloov kho dua tshiab?
Tshooj 11 rov qab suav cov feem ntawm cov tswv cuab: cov neeg qiv nyiaj yav dhau los tau los ua cov tswv cuab feem ntau tshiab - lub tshuab qub ntawm kev hloov kho dua tshiab hauv Tebchaws Meskas, qhov twg cov nuj nqis hloov mus ua equity so cov nuj nqis thiab hloov cov tswv - thaum cov tswv cuab yav dhau los tau tso tseg, qhov zoo tshaj plaws, ib feem seem ntawm cov peev. Cov nyiaj pub dawb uas tshwm sim tseem yog cov nyiaj tshwj xeeb hauv cov xwm txheej nyuaj siab thiab los ntawm cov nyiaj muag khoom pheej yig, rub rau qhov kev hloov pauv dav dav ntawm cov khoom lag luam.
Cov qauv no muaj qhov tshwm sim tiag tiag: kev txiav txim siab ua raws li cov kev xav ntawm cov tswv tshiab - rov qab kho tus nqi ntawm lub tuam txhab, tej zaum muag lossis sib koom ua ke - tsis yog kev tiv thaiv cov neeg tuav qub txeeg qub teg. Tus tub ua lag luam uas yuav hnub no yuav lub tuam txhab uas tau hloov kho dua tshiab, nrog nws cov neeg qiv nyiaj hloov pauv ua tus thawj coj.
Kev Sib Tw: Kev Sim Pheej Yig hauv Asmeskas
Kev lag luam hauv Tebchaws Meskas faib ua ob pawg: cov tuam txhab loj hauv network - Delta, United, American - thiab cov neeg ua si pheej yig: Southwest, tus qauv keeb kwm ntawm tus qauv yooj yim; JetBlue, muab tso ua ib qho hybrid; Frontier, tus neeg sib tw ncaj qha ntawm Spirit hauv tus nqi qis heev; thiab Allegiant ntawm cov kev mus ncig ua si.
Kev ua tsov rog tom qab Covid tau rhuav tshem txhua tus neeg cov txiaj ntsig, tab sis nws tau qhia txog cov qauv ntawm cov qauv: cov tuam txhab thauj khoom zoo tshaj plaws tau cia siab rau lawv cov nyiaj tau los ntxiv thiab cov chaw thoob ntiaj teb, thaum cov tuam txhab thauj khoom pheej yig heev tau txiav rau hauv lawv cov nqi raws li kev nyuaj siab ntawm cov nqi uas tsis them lawv cov nuj nqis lawm.
Rau Spirit, qhov kev teb zoo tshaj plaws yog kev hloov pauv tus qauv nws tus kheej - tso tseg ib feem ntawm cov zaub mov txawv txawv kom yeej cov neeg taug kev ua lag luam thiab tsev neeg - kev hloov pauv uas kev vam meej yuav txiav txim siab qhov kev vam meej ntawm pawg neeg.
Cov Ntaub Ntawv Nyiaj Txiag ntawm Spirit Airlines
Cov cim qhia hauv qab no yog lub hauv paus ntawm kev nyeem cov ntaub ntawv; cov lej ntxaws ntxaws tau muab los ntawm peb pab neeg khaws cov ntaub ntawv thiab hloov kho tshiab nrog txhua qhov kev tso tawm.
|Qhov taw qhia
|Tus nqi
|lub sij hawm
|Nyiaj Khwv Nyiaj
|-
|-
|Cov nyiaj khwv tau los
|-
|-
|Nyiaj ntsuab txoj haujlwm
|-
|-
|Cov nuj nqis tom qab kev hloov kho dua tshiab
|-
|-
|Kev faib tawm ib feem
|0 (raug ncua)
|-
|Kev lag luam cap
|saib tus nqi ntawm cov feem × cov feem
|-
Puas Yog Spirit Airlines Tshuag Tsim Nyog Yuav Hauv Xyoo 2026?
Cov lus teb ncaj ncees haum rau ib kab lus: qhov no yog kev twv txiaj rau kev nyuaj siab, tsis yog kev nqis peev rau kev ntseeg siab. Cov teeb meem loj tiag tiag muaj tseeb - lub tuam txhab tau hloov kho dua tshiab, tshem tawm nws cov nuj nqis, pom tus qauv muaj txiaj ntsig ntawm kev ua lag luam hauv tsev huv si, thiab cov khoom lag luam rov qab tau ntau yam kev ua haujlwm.
Raws li kev suav lej, qhov teeb meem ntawm kev poob qis yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau hom ntaub ntawv no: cov tuam txhab dav hlau uas rov qab los tom qab Tshooj 11 xaus rau hauv nws, kev txo qis sib law liag ua rau qhov zoo dua txawm tias muaj kev vam meej, thiab kev sib tw ntawm cov tuam txhab dav hlau pheej yig hauv Asmeskas tsis zam txim rau qhov yuam kev ua tiav. Kev ntsuas qhov loj ntawm txoj haujlwm hais txhua yam: ntawm cov khoom lag luam uas tuaj yeem poob feem ntau ntawm nws tus nqi ntawm ib qho kev tshaj tawm, txoj haujlwm yuav tsum me txaus rau qhov poob tag nrho kom tseem yog qhov khawb ntawm cov khoom lag luam.
Leej twg uas tsis kam lees txais kab lus ntawd yuav tsum tsis txhob muaj cov Tshuag no - cov khoom lag luam loj ruaj khov, lossis ETF thauj mus los yooj yim, pab tau kev lag luam dav hlau zoo dua.
|Upside (tawv nqaij nyuj)
|Kev Pheej Hmoo (qhov xwm txheej tseem ceeb)
|Cov nuj nqis rov sib tham dua, cov qauv sib dua
|Cov tub ntxhais kawm tiav Tshooj 11 tuaj yeem rov qab mus kawm dua
|Muaj peev xwm rov qab tau txiaj ntsig ntawm kev ua lag luam huv dua
|Kev dilutions tom qab uas ua rau puas tsuaj rau txhua qhov upside
|Tus nqi sib koom ua lag luam qis - kev teb sai rau cov xov xwm zoo
|Tag nrho cov kev poob peev xwm ua tau los ntawm ib qho kev tshaj tawm xwb
|Tus nqi rov qab uas yuav muaj rau tus neeg yuav khoom
|Ib qho qauv uas tsis tshua muaj nqi thiab tsis yooj yim rau kev teeb tsa
Spirit yog ib qho khoom lag luam hauv Tebchaws Meskas, yuav los ntawm tus account brokerage tus qauv nrog tus broker muab kev nkag mus rau hauv kev sib pauv hauv Tebchaws Meskas - saib peb qhov kev sib piv ntawm online brokersOb qho kev ceev faj tshwj xeeb rau cov ntaub ntawv no: kev txiav txim ib feem thiab kev txwv yog qhov yuav tsum muaj rau cov khoom lag luam pheej yig, qhov twg kev sib kis ntawm kev twv-nug noj rau hauv cov nyiaj rov qab los ntawm cov feem pua ntawm tag nrho; thiab qhov loj ntawm txoj haujlwm yuav tsum ua raws li txoj cai tau hais los saum toj no - me txaus kom nqus tau tag nrho qhov poob.
Peb lub paj ntawm kev txiav txim siab ua lag luam hauv khw piav qhia txog cov txheej txheem no, thiab phau ntawv qhia rau kev yuav cov khoom lag luam npog tag nrho cov txheej txheem. Rau ntau yam khoom muaj nqis ua lag luam dhau ntawm cov khoom lag luam, cov platform tshwj xeeb tseem nkag tau los ntawm qhib ib tus account nrog Vantage →.
Nkag Siab Txog Tshooj 11: Qhov Kev Hloov Kho Dua Tshiab Tau Hloov Li Cas
Tshooj 11 ntawm Tebchaws Meskas txoj cai lij choj kev lag luam poob qis tsis yog kev ua kom poob qis - nws yog kev tiv thaiv ntawm lub tsev hais plaub uas tso cai rau lub tuam txhab kom ua haujlwm tau thaum nws rov sib tham txog nws cov nuj nqis, nws cov ntawv cog lus xauj dav hlau thiab nws cov luag num cog lus.
Rau Spirit, cov txheej txheem tau tsim peb qhov kev hloov pauv loj: cov nuj nqis tau raug txiav thiab rov teem sijhawm dua, txo cov nqi uas ua rau cov nyiaj ntsuab tsis txaus; cov neeg qiv nyiaj tau them rov qab ib feem hauv cov khoom tshiab, ua rau lawv yog cov tswv tshiab; thiab cov nkoj thiab lub network tau hloov kho qhov loj me kom phim cov khoom siv nrog cov kev thov tau txiaj ntsig.
Qhov uas cov txheej txheem tsis tau hloov pauv: kev sib tw ntawm kev lag luam hauv Tebchaws Meskas thiab qhov xav tau nrhiav tus qauv uas ua rau tau nyiaj - kev hloov kho dua tshiab ntxuav daim ntawv qhia nyiaj txiag, nws tsis tsim kom muaj txiaj ntsig. Qhov sib txawv ntawd yog qhov tseem ceeb rau kev nyeem cov khoom lag luam no: daim ntawv qhia nyiaj txiag huv dua muab nyiaj rau lub sijhawm thib ob, nws tsis lav nws.
Cov Cim Tseem Ceeb Uas Yuav Txiav Txim Siab Txog Cov Tshuag
Rau txhua tus neeg uas taug qab cov ntaub ntawv, plaub qhov cim qhia qhov tseeb txog cov khoom lag luam no. Tshuaj yej cov nyiaj tau los ntawm ib chav tsev, luam tawm txhua hli hauv cov ntaub ntawv tsheb khiav - cov nyiaj tau los ib lub rooj zaum muaj, uas ntsuas qhov muaj peev xwm muag tau ntawm tus nqi siab; nws txoj kev txhim kho yog qhov tawm ntawm tus qauv kev ua tsov rog nqi. Tshuaj yej muaj peev xwm xa tawm, uas qhia txog lub tuam txhab txoj kev ntseeg siab rau qhov xav tau. Tshuaj yej tus nqi roj uas tau tiv thaiv — feem ntawm cov roj raug tiv thaiv, uas tiv thaiv cov npoo ntawm kev hloov pauv.
Thiab cov cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev nyiaj txiag: cov nyiaj ntsuab muaj, cov nuj nqis uas yuav tsum tau them rov qab, txhua qhov kev nce nyiaj tshiab - txhua qhov kev nqis peev ua rau cov khoom lag luam poob ntxiv. Nruab nrab ntawm cov cim no, tus nqi sib koom yuav nyob ntawm cov lus xaiv thiab kev hloov pauv kev kwv yees; kev nqis peev loj heev raug txiav txim siab ntawm txoj kev ntawm plaub kab no, peb lub hlis tom qab peb lub hlis.
Keeb Kwm ntawm Cov Chaw Ua Lag Luam Rov Tsim Kho Dua Tshiab Qhia Dab Tsi
Kev lag luam dav hlau khaws cov ntaub ntawv ntev tshaj plaws ntawm kev hloov pauv lag luam rau pej xeem ntawm txhua qhov kev lag luam - thiab nws cov ntaub ntawv tsis zoo.
Cov tuam txhab thauj khoom hauv Tebchaws Meskas uas tau dhau los ntawm Tshooj 11 dhau nees nkaum xyoo dhau los tau poob rau hauv peb txoj hmoo: ib feem tsawg tau rov qab tau txiaj ntsig ruaj khov thiab rov ntsuas lawv cov khoom lag luam dua ib lub voj voog tag nrho; feem ntau tau dim ua lag luam thaum tseem yog cov khoom lag luam nruab nrab - lub dav hlau ya, tus nqi sib koom ua luam dej los ntawm kev txo qis sib law liag; lwm tus tau rov qab mus rau hauv nws, kev hloov kho dua tshiab tau kho daim ntawv qhia nyiaj txiag tab sis tsis yog tus qauv.
Zaj lus qhia txog kev sib txuas lus: Tshooj 11 uas tawm los kho qhov yav dhau los - cov nuj nqis, cov ntawv cog lus, cov nqi - tab sis yav tom ntej nyob ntawm lub peev xwm los khwv tau nyiaj hauv kev ua lag luam sib tw, ib yam dab tsi uas tsis muaj tsev hais plaub tuaj yeem txiav txim siab. Rau tus tswv cuab ntawm Spirit, qhov kev suav lej no teeb tsa kev cia siab: qhov xwm txheej zoo muaj nyob, nws yog ib qho tsawg, thiab nws xav tau pov thawj - ob peb xyoos ntawm cov nyiaj tau zoo - ua ntej nws tsim nyog tau lub npe ntawm kev hloov pauv.
Spirit Airlines Tshuag: Cov Lus Nug Feem Ntau
Puas yog Spirit Airlines yuav tawm haujlwm?
Qhov ntawd tsis yog qhov xwm txheej tseem ceeb: kev hloov kho dua tshiab tau txo cov nuj nqis thiab coj nyiaj txiag los ua haujlwm. Tab sis keeb kwm kev lag luam qhia tau tias lo lus nug no tseem rov qab los ntev npaum li qhov ua tau zoo ntawm kev ua haujlwm tsis tau rov qab los ntev - thiab kev ciaj sia ntawm lub hom lag luam tsis lav qhov nqi ntawm cov khoom lag luam tam sim no.
Vim li cas Spirit Airlines Tshuag thiaj poob ntau heev?
Qhov kev sib xyaw ua ke ntawm tus qauv tsis muaj zog los ntawm kev ua tsov rog hauv tebchaws, kev sib koom ua ke nrog JetBlue raug thaiv los ntawm lub tsev hais plaub, tom qab ntawd kev hloov kho dua tshiab uas tau saib xyuas los ntawm lub tsev hais plaub uas hloov cov nuj nqis mus rau hauv cov khoom lag luam tshiab - txhua kauj ruam tau rhuav tshem tus nqi rau cov tswv cuab uas twb muaj lawm.
Hauv kev hloov kho dua tshiab, cov nuj nqis tau hloov mus ua equity rau cov neeg qiv nyiaj; cov tswv cuab yav dhau los tsuas yog khaws ib feem seem xwb, tej zaum yuav txo tau ntxiv los ntawm kev nce nyiaj tom qab. Cov khoom lag luam niaj hnub no qhia txog lub tuam txhab uas tau hloov kho dua tshiab, tsis yog lub peev txheej lag luam qub.
Tsis yog: ua ib lub tuam txhab Asmeskas, cov khoom lag luam tsis tsim nyog rau txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis (PEA) thiab yuav tsum tau pauv lag luam hauv tus account brokerage tus qauv hauv cov nyiaj daus las, nrog rau cov nqi hloov pauv txiaj thiab kev them se ntawm cov khoom lag luam Asmeskas.
Cov Tshuag ntawm Spirit Airlines puas yuav rov zoo?
Keeb kwm ntawm kev thauj mus los hauv huab cua teb nrog kev ceev faj: ob peb lub dav hlau tau tswj hwm nws tom qab kev hloov kho dua tshiab, ntau tus rov qab mus rau Tshooj 11. Nws yuav tsum muaj tus qauv uas muaj txiaj ntsig zoo, kev tswj hwm lub peev xwm uas lub khw muag khoom tag nrho tswj hwm, thiab tsis muaj kev poob siab tshiab los ntawm sab nraud. Txog thaum qhov pov thawj ntawd tau sib sau ua ke ntau xyoo, cov ntaub ntawv tseem raug cais ua pawg ntawm cov kev twv txiaj uas muaj kev nyuaj siab.
Koj yuav tsum muab nyiaj ntau npaum li cas rau hauv cov Tshuag no?
Ib feem me me ntawm cov khoom lag luam, uas loj me kom tag nrho qhov kev poob tseem tuaj yeem them taus - txoj cai rau kev twv txiaj kev nyuaj siab, uas siv rau Spirit raws li kev lag luam rov tsim kho ntawm ob peb duas las.
Tam sim no lawv tswj hwm kev tswj hwm thiab coj txoj kev npaj los kho kom rov qab muaj nqis - kev ua lag luam tau zoo, kev pov tseg tau, thiab kev sib koom ua ke. Lawv lub qab ntuj khwb tseem ceeb: cov nyiaj pab thaum muaj kev nyuaj siab nrhiav kev tawm hauv ob peb xyoos, uas nyiam kev txiav txim siab sai thiab qee zaum mob siab dua li kev kho dua tshiab mus sij hawm ntev.
Ib lo lus kawg txog roj: tus nqi roj dav hlau txiav txim siab qhov nyiaj tau los ntawm cov dav hlau pheej yig dua li lwm yam - kev poob siab roj ua rau cov phiaj xwm rov zoo tsis zoo, kev ntsiag to ua rau lawv nrawm dua. Yog li ntawd, kev taug qab tus nqi roj av yog ib feem ntawm cov ntaub ntawv, tib yam li cov ntaub ntawv tsheb khiav.
Tus Ntsuj Plig puas yog Lub Hom Phiaj rau Kev Sib Tw?
Qhov xwm txheej rov tshwm sim dua txhua theem ntawm qhov tsis muaj zog: tus neeg yuav khoom lag luam tuaj yeem ntsuas tus nqi ntawm qhov chaw, cov dav hlau thiab cov neeg ua haujlwm zoo dua li kev ua lag luam niaj hnub no. Tsis muaj kev sib tham rau pej xeem lees paub qhov kev xav ntawd, thiab cov tub ceev xwm sib tw hauv Tebchaws Meskas tau qhia, los ntawm kev thaiv JetBlue kev sib koom ua ke, lawv txoj kev tsis kam koom ua ke tus nqi qis. Qhov ua tau muaj - nws yog ib qho ntawm cov tsav tsheb ntawm tus nqi - tab sis nws tsis yog lub tswv yim peev hauv nws tus kheej.
Cov kab hauv qab
- SauTXUAG COV Tshuag, hauv cov nyiaj daus las — cov nyiaj brokerage tus qauv xwb, kev ua lag luam speculative.
- Profilekev twv txiaj rau lub tuam txhab thauj khoom pheej yig heev hauv Asmeskas uas nyuam qhuav rov tsim kho dua tshiab - tsis yog kev nqis peev uas raug txim.
- Tus nqi tsav tsheb: kev khiav tsheb txhua hli, cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev rov ua lag luam, kev txo qis sib law liag.
- Faib: tsis muaj — raug ncua ntev, tsis muaj feem cuam tshuam rau cov ntaub ntawv no.
- Txoj cai kub: ib txoj haujlwm loj rau qhov poob tag nrho - txwv tsis pub, tau txais kev tshaj tawm dav hlau los ntawm cov npe tsim.