Kev Lag Luam Tshuag Poob: Ua Rau, Cov Teeb Meem & Yuav Npaj Li Cas (2026)

A Tshuag lag luam poob yog lub rooj sib tham thaum txhua tus neeg xav muag thiab tsis muaj leej twg xav yuav: tus nqi poob qis hauv ob peb teev, cov ntaub ntawv lag luam yaj, thiab cov xov xwm tshaj tawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb. Txij li Hnub Thursday Dub xyoo 1929 mus txog rau qhov kev sib kis thoob ntiaj teb xyoo 2020, cov ntu no ua rau keeb kwm kev ua lag luam - thiab lawv yuav rov qab los. Kev nkag siab txog lawv cov txheej txheem, lawv cov ua rau thiab lawv cov txiaj ntsig yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws kom tsis txhob raug qhov muag tsis pom los ntawm qhov tom ntej.
Phau ntawv qhia no muab rau koj lub ntsiab lus ntawm kev poob qis hauv kev lag luam hauv khw, qhia txog cov kev poob qis loj hauv keeb kwm, piav qhia txog yam ua rau lawv tshwm sim, thiab piav qhia txog cov cwj pwm uas tiv thaiv koj - lossis ua rau koj puas tsuaj.
Hloov kho tshiab kawg: Lub Kaum Hli 23, 2026
Kev Lag Luam Tshuag Yog Dab Tsi?
Kev poob qis ntawm kev lag luam hauv khw muag khoom yog ib qho poob sai sai, loj heev thiab phem heev hauv cov nqi lag luam: kaum feem pua ntawm cov khoom raug tshem tawm hauv ob peb teev lossis ob peb hnub, hauv nthwv dej ntawm kev ntshai dav dav. Lo lus no los ntawm German "Krach" - lub suab nrov - lub suab ntawm ib yam dab tsi tawg, lossis ntawm cov nrig ntaus rau ntawm lub qhov rooj ntawm cov tsev txhab nyiaj uas tsis ua haujlwm.
Tsis yog txhua qhov kev poob qis yog kev poob qis. Cov lus no muaj peb kab lus:
- Kev kho kom raug: poob li ntawm 10%, nquag thiab noj qab haus huv, uas txo cov khoom ntau dhau yam tsis muaj kev sib hloov.
- Ib lub lag luam dais: kev poob qis ntau dua 20%, feem ntau kis tau rau ntau lub hlis.
- Kev sib tsoo: tus npawg ntawm kev ua lag luam dais - kev poob qis ntsug, kev ntshai uas kav ntev li ob peb zaug xwb.
Yog li ntawd, qhov txhais ntawm kev sib tsoo tsis yog tsuas yog nws qhov loj xwb tab sis nws ceev thiab nws pom tseeb tsis muaj laj thawj: cov nqi tsis qhia txog kev tshuaj xyuas ntawm cov tuam txhab hauv qab - tsuas yog ib tus tub ua lag luam ntshai noj tus tom ntej.
Kev Tshawb Fawb Txog Kev Lag Luam Tshuag, Kauj Ruam Yog Kauj Ruam
Yuav luag txhua qhov kev sib tsoo ua raws li tib qho kev sib law liag, txawm tias yog lub sijhawm twg los xij:
- Qhov kev khiav mus: tus nqi tau nce siab rau ntau lub hlis lossis ntau xyoo; kev zoo siab pib tuav, thiab txhua tus neeg qiv nyiaj los yuav ntau dua.
- Lub ntsiab lus tawg: xov xwm tshwm sim - kev lag luam poob qis, kev sib kis thoob ntiaj teb, kev nce nqi, kev ua tsov ua rog - ua rau muaj kev tsis ntseeg txog kev ntsuas tus nqi.
- Yuam kom muag khoom: cov tub ua lag luam uas muaj leveraged yuav tsum muag kom them rov qab lawv cov nyiaj qiv; cov nyiaj tab tom ntsib kev txhiv rov qab; cov lus txib nres-poob ua rau muaj kev muag ntau dua.
- Kev ntshai poob siab: txhua lub caij nplooj zeeg pub rau lub caij tom ntej; cov nyiaj ntsuab ploj mus, cov ntawv xaj khoom khoob, thiab cov nqi sib txawv poob qis.
- Hauv qab: cov neeg muag khoom qaug zog thiab nqis rov qab; cov neeg yuav khoom mus sij hawm ntev rov qab los; kev rov zoo pib - qeeb qeeb lossis ua phem.
Cov kav dej niaj hnub no tau ntxiv cov khoom siv ceev nrooj: kev muag khoom algorithmic, siv cov khoom siv los ua kom sib cais, thiab qhov ceev uas cov ntaub ntawv - thiab kev ntshai - mus ncig. Rau cov ntsiab lus zoo dua ntawm kev ua lag luam ua haujlwm li cas, peb kev taw qhia rau kev lag luam hauv khw tso lub hauv paus.
Lub Lag Luam Tshuag Loj Crashes hauv Keeb Kwm
Tsib ntu uas ua rau lub khw nco txog - thiab txhua ntu qhia ib zaj lus qhia sib txawv.
Xyoo 1929 Kev Lag Luam Tshuag Poob: Qhov Twg Nws Pib Tag Nrho
Tom qab kaum xyoo ntawm kev zoo siab los ntawm kev yuav cov khoom lag luam ntawm credit, Wall Street tau vau rau lub Kaum Hli 1929: rau lub Kaum Hli 28 thiab tom qab ntawd Lub Kaum Hli 29, cov ntsuas tau poob kwv yees li 23% hauv ob lub sijhawm - Hnub Monday Dub thiab Hnub Tuesday Dub. Kev kwv yees ntawm cov nqi tau hloov qhov kev poob qis mus rau hauv cov saw hlau ntawm kev lag luam poob qis, thiab kev lag luam poob qis mus rau Kev Nyuaj Siab Loj. Cov tub ua lag luam tseem nug tias dab tsi ua rau kev lag luam hauv khw muag khoom poob qis xyoo 1929 - cov lus teb luv luv yog cov nuj nqis: thaum cov neeg yuav khoom siv leveraged txhua tus yuav tsum muag, tsis muaj leej twg tshuav yuav. Qhov kev poob qis no tau yug los rau kev tswj hwm kev lag luam niaj hnub no: kev tsim ntawm American SEC hauv xyoo 1934, kev sib cais ntawm cov haujlwm hauv tuam txhab nyiaj, thiab kev txwv ntawm credit siv rau kev kwv yees.
1987: Hnub Monday Dub
Thaum Lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 19, xyoo 1987, Dow Jones poob 22.6% hauv ib zaug xwb - qhov poob qis tshaj plaws hauv ib hnub hauv keeb kwm niaj hnub no, tsis muaj kev lag luam poob qis tom qab nws. Qhov ua rau muaj kev lag luam poob qis yog qhov cuam tshuam ua ke ntawm kev lag luam hauv computer thiab kev pov hwm portfolio, uas muag tau ntau dua thaum lub khw poob qis. Zaj lus qhia tau kawm: Circuit Court tej fais fab, uas nres kev lag luam thaum poob qis qhov kev ua txhaum cai teeb tsa cov qib - ib txoj hauv kev tseem siv tau niaj hnub no.
Xyoo 2000-2002: Cov Dot-Com Bubble tawg
Lub npuas thev naus laus zis — peb tsab xov xwm txog kev xav txog npuas piav qhia txog nws cov txheej txheem - poob qis dua ob xyoos thiab ib nrab: cov ntsuas tau poob kwv yees li ib nrab ntawm lawv tus nqi, thiab cov lag luam pib ua lag luam tau txiaj ntsig rov qab mus rau xoom. Zaj lus qhia: thaum kev ntsuas tus nqi nyob ntawm cov lus cog tseg, kev caij tsheb poob qis qeeb thiab mob - tab sis cov neeg muaj sia nyob tiag tiag (cov tuam txhab loj niaj hnub no ntawm lub vev xaib) tau mus ua hmoov zoo.
Kev Lag Luam Tshuag Poob Xyoo 2008: Kev Kub Ntxhov Nyiaj Txiag Thoob Ntiaj Teb
Qhov kev lag luam poob nyiaj ntawm Lehman Brothers thaum lub Cuaj Hli 2008 tau ua rau qhov teeb meem subprime hloov mus ua kev lag luam poob qis thoob ntiaj teb: cov ntsuas kev lag luam poob txog ib nrab ntawm lawv tus nqi hauv kaum yim lub hlis. Lub sijhawm no qhov kev siv zog nyob hauv cov tsev txhab nyiaj, tsis yog hauv cov khoom lag luam hauv tsev neeg - thiab cov lus teb yog kev tswj hwm (Basel III, kev ntsuam xyuas kev ntxhov siab, kev pab nyiaj). Rau cov neeg txuag nyiaj, tsoomfwv kev lag luam poob qis xyoo 2008 tau ua pov thawj qhov tseem ceeb ntawm kev sib txawv: cov ntawv cog lus thiab kub tau pab txhawb kev poob qis hauv cov khoom lag luam.
Xyoo 2020: Kev Sib Kis Kab Mob Sib Kis
Tsuas yog ib hlis xwb thaum pib xyoo 2020, tus kab mob sib kis tau rhuav tshem cov ntsuas ntawm kwv yees li ib feem peb ntawm lawv tus nqi - ib qho ntawm kev poob qis tshaj plaws hauv keeb kwm, ua raws li ib qho ntawm kev rov zoo sai tshaj plaws, tsav los ntawm cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab thiab kev txhawb nqa nyiaj txiag. Zaj lus qhia: qhov ceev ntawm kev poob qis niaj hnub no, ua kom loj dua los ntawm cov algorithms, tsis hais dab tsi txog kev rov zoo siv sijhawm ntev npaum li cas.
Kev Lag Luam Tshuag Tsis Paub Zoo - thiab Lawv Cov Lus Qhia
Cov keeb kwm raug cai nco txog tsib lub npe loj, tab sis qhov kev sib tsoo thib ob qhia ntau yam zoo ib yam. Tshuaj yej Xyoo 1974 kev poob rojTom qab thawj qhov kev poob siab txog roj, cov lag luam sab hnub poob tau poob ib nrab ntawm lawv tus nqi thoob plaws ob xyoos sib law liag - qhov kev poob qis qeeb, hom uas ua rau koj qaug zog es tsis yog tsoo koj.
cov Xyoo 2011 daim ntawv qhia: qhov teeb meem ntawm cov nuj nqis hauv Tebchaws Europe tau ua rau CAC 40 poob txog li 20% hauv ob peb lub lis piam, ua ntej kaum xyoo ntawm kev nce. Tshuaj yej Xyoo 2015 Suav teb sib tsoo: lub npuas dej qiv nyiaj muag khoom tau ua rau Tuam Tshoj cov khw muag khoom poob ntau dua 40% hauv peb lub hlis - qhov kev ceeb toom tias kev lag luam tshiab poob ntau zaus thiab hauv zos.
Cov ntu no muaj ib zaj lus qhia: cov duab sib txawv - phem heev, qeeb, hauv zos - tab sis lub hauv paus ntsiab lus tseem ceeb: kev siv zog ntau dhau yeej ib txwm ploj mus thaum kawg. Rau tus neeg nqis peev thoob ntiaj teb uas muaj ntau haiv neeg, txhua qhov kev poob qis no tsuas yog kev co ntawm txoj kev nce mus ntev; rau tus neeg nqis peev uas tsom mus rau kev ua lag luam cuam tshuam, kaum xyoo poob.
Muag Khoom Poob Thaum Muaj Kev Sib Tsoo: Lub Rooj Sib Tham Txog Se Fabkis
Ib qho tsis tshua muaj neeg tham txog: hauv Fabkis teb, kev poob nyiaj uas tau pom hauv tus account brokerage tus qauv (compte-titres) tsis ploj mus - lawv tuaj yeem nqa mus tom ntej thiab them rov qab rau cov nyiaj tau los ntawm peev rau kaum xyoo tom ntej (daim ntawv qhia des tsawg-nqi mechanism). Yog li ntawd, kev muag khoom ntawm kev poob thaum muaj kev sib tsoo tsis yog ib txwm tsis muaj txiaj ntsig se, yog tias koj paub txog kev nce qib lwm qhov tib lub sijhawm: kev lag luam, hu ua kev them rov qab poob, ua rau cov se ntawm cov nyiaj tau los sib xws.
Ob lo lus ceeb toom: kev lag luam yuav tsum khaws cov khoom lag luam (hloov cov khoom muaj nqis poob qis rau lwm qhov zoo sib xws - hloov ntawm ib qho ETF mus rau lwm qhov ntawm tib lub ntsuas, piv txwv li), thiab cov tub ceev xwm them se saib xyuas cov phiaj xwm cuav. Hauv PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj txiag uas tiv thaiv se) lossis kev lees paub-vie (kev qhwv pov hwm lub neej), qhov laj thawj txawv: cov qhwv tiv thaiv cov txiaj ntsig, thiab kev hloov pauv sab hauv tsis muaj qhov cuam tshuam se tam sim ntawd - ib qho laj thawj ntxiv kom khaws lub hauv paus ntawm koj cov khoom lag luam hauv cov hnab ntawv no.
Lub Luag Haujlwm ntawm Cov Tsev Txhab Nyiaj Hauv Tebchaws Thaum Lub Caij Lag Luam Tshuag
Txij li xyoo 1987 los, txhua qhov kev poob qis loj tau ua rau muaj kev cuam tshuam ntawm lub tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab: kev txiav cov nqi cai, kev txhaj tshuaj kom yooj yim, cov kev pab cuam yuav khoom muaj nqis. Xyoo 2008 thiab dua xyoo 2020, cov lus teb ntawd tau loj heev - thiab qhov ceev ntawm kev rov qab los ntawm kev ua lag luam nyob ntawm lawv ncaj qha.
Rau cov neeg txuag nyiaj, qhov kev nyab xeeb no muaj ob lub ntsej muag. Nws tau ua kom luv luv ntawm kev rov zoo thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev nyuaj siab zoo li xyoo 1929. Tab sis nws kuj tau pub kev ntseeg siab tias "cov tsev txhab nyiaj hauv nruab nrab yuav ib txwm cawm cov lag luam" - kev ntseeg siab uas ua rau muaj kev nce nqi siab uas ua rau muaj kev sib tsoo. Kev tiv thaiv zoo ib yam hauv ob lub ntiaj teb: kev faib nyiaj ntau yam thiab lub qab ntuj ntev, raws li tau piav qhia hauv peb phau ntawv qhia rau Dow Jones rau kev nyeem cov ntawv qhia tseem ceeb.
Cov Ua Rau Muaj Kev Sib Tw Lag Luam Hauv Tshuag
Tsis muaj kev sib tsoo zoo li qhov dhau los, tab sis yuav luag txhua zaus koj pom tib yam khoom xyaw:
- Ib lub npuas ua ntej: kev ntsuas tus nqi cais tawm ntawm cov nyiaj tau los, ua pov thawj los ntawm "lub sijhawm no txawv" - kab lus kim tshaj plaws hauv kev nyiaj txiag.
- leverage: cov nuj nqis ntawm cov tub ua lag luam hloov cov kev poob mus ua kev yuam muag, uas ua rau cov kev poob loj zuj zus.
- Kev poob siab ua rau muaj kev cuam tshuam: qhov ua tsis tiav ntawm tus neeg ua si uas muaj kev tswj hwm, kev poob siab ntawm roj, kev sib kis thoob ntiaj teb, kev lag luam daim ntawv cog lus poob qis, kev ua tsov rog.
- Kev nruj ntawm cov nyiaj txiag: cov nqi nce siab heev ua rau txhua yam khoom muaj kev pheej hmoo poob qis.
- Kev ntshai ua rau tus kheej txaus siab: qhov kev ntshai ntawm qhov poob ua rau qhov poob - tsuas yog cov khoom xyaw uas muaj nyob hauv txhua qhov kev sib tsoo.
Cov Teeb Meem ntawm Kev Sib Tw Lag Luam Hauv Tshuag
Cov teebmeem ua si ntawm peb theem. Rau qhov tus sau: kev poob nyiaj ntawv, thiab qee zaum qhov tseeb rau cov neeg uas muag khoom thaum lub sijhawm phem tshaj plaws lossis muaj nuj nqis. Rau kev khwv nyiaj txiag: qhov cuam tshuam ntawm kev nplua nuj poob qis, kev qiv nyiaj nruj, cov tuam txhab ncua kev nqis peev - kev poob qis ntawm kev ua lag luam hauv khw muag khoom qee zaum tshaj tawm tias muaj kev lag luam poob qis, tab sis tsis yog ib txwm ua rau muaj kev lag luam poob qis. Rau kev caiTxhua qhov kev sib tsoo loj tau tsim nws cov kev hloov pauv, los ntawm SEC mus rau cov neeg ua haujlwm hluav taws xob, los ntawm Basel III mus rau kev lag luam nres.
Muaj ib qho teeb meem uas tsis zoo li qhov peb xav tau: yav tom ntej, kev ua lag luam yeej ib txwm ua ntej lawv poob qis. Ib tug neeg ua lag luam uas muaj ntau yam kev txawj ntse thiab tsis tau ua dab tsi txog xyoo 2008 tau rov qab tau nyiaj thiab tau txiaj ntsig; tus neeg uas muag txhua yam hauv qab tau hloov qhov poob ntawm daim ntawv mus ua qhov poob mus tas li.
Koj puas yuav tsum muag, tos, lossis yuav thaum lub sijhawm Tshuag Lag Luam Poob?
Cov lus teb nyob ntawm qee yam koj yuav tsum paub ua ntej kev sib tsoo: koj lub sijhawm thiab koj qhov kev faib tawm.
- Lub sijhawm luv luv (tsis pub dhau tsib xyoos): tias cov nyiaj yeej tsis yog nyob hauv kev ua lag luam hauv khw; zaj lus qhia no muaj rau yav tom ntej.
- Lub qab ntuj ntev, kev faib khoom tsim nyog: tsis ua dab tsi yog qhov kev teb zoo tshaj plaws raws li kev suav lej - kev muag khoom hauv qab yog qhov yuam kev sau tseg zoo tshaj plaws hauv kev nyiaj txiag tus cwj pwm.
- Nyiaj ntsuab thiab kev ruaj khov: kev poob nyiaj yog lub sijhawm uas koj cov nyiaj thaum muaj xwm txheej ceev pov thawj tias nws muaj nqis - nws ua rau koj tsis muag cov khoom lag luam los them cov nqi.
- Kev yuav khoom thaum muaj kev sib tsoo: qee qhov kev muaj hmoo zoo tshaj plaws tau tsim ib feem li no, tab sis tsis muaj leej twg tuaj yeem taw qhia qhov hauv qab; cov nyiaj pab staggered hloov qhov kev twv txiaj ntawm lub sijhawm zoo meej.
Ib txoj cai yooj yim piav qhia txog txhua yam: koj npaj rau qhov kev sib tsoo thaum tsis muaj kev sib tsoo — los ntawm kev sib txawv ntawm cov chav kawm khoom muaj nqis, ETFs thoob ntiaj teb xws li MSCI ntiaj teb, daim ntawv cog lus lossis lub hnab nyiaj ntsuab, thiab lub sijhawm ncaj ncees.
Yuav Ua Li Cas Tiv Thaiv Koj Tus Kheej Ua Ntej Kev Lag Luam Tshuag Tom Ntej
- Diversifythoob plaws thaj chaw, cov lag luam thiab cov chav kawm khoom muaj nqis. Kev poob qis tsis tshua muaj kev cuam tshuam rau txhua yam sib npaug.
- Sib phim koj qhov kev faib nyiaj rau koj lub qab ntuj khwb: lub hom phiaj ze dua, qhov tsawg dua koj cov feem ntawm cov khoom lag luam yuav tsum yog - nyiam cov ntawv cog lus lossis nyiaj ntsuab.
- Khaws cia ib qho chaw ciarau lub hlis ntawm cov nuj nqis hauv kev txuag nyiaj thaum muaj xwm txheej ceev txaus kom tsis txhob raug yuam kom muag khoom.
- Tsis txhob siv zog ua kom muaj zog: cov nyiaj qiv thiab cov khoom siv leveraged hloov cov kev kho kom raug rau hauv kev lag luam tus kheej.
- Automate: cov nyiaj pab raws sijhawm thiab kev rov ua kom sib npaug txhua xyoo tshem tawm kev xav ntawm kev txiav txim siab.
Cov ntawv qhwv uas tau txais txiaj ntsig se - cov PEA (Fabkis txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm cov khoom muaj nqis) thiab kev pov hwm lub neej - ua rau kev ua siab ntev yooj yim dua: txo qhov kev sib txhuam se thaum yuav khoom ib yam li thaum muag raws sijhawm.
Kev puas siab puas ntsws poob qis: Vim li cas koj thiaj li ib txwm muag khoom thaum lub sijhawm phem tshaj plaws
Kev nyiaj txiag ntawm tus cwj pwm tau sau tseg qhov kev tsis sib xws loj heev: qhov mob ntawm kev poob zoo li ob npaug ntawm qhov kev zoo siab ntawm qhov tau txais sib npaug. Thaum muaj kev sib tsoo, qhov kev tsis sib xws ntawd tswj hwm - kev ntxub ntxaug kev poob qw nrov dua li txoj kev npaj faib nyiaj sau rau lub sijhawm nyob ntsiag to.
Muaj peb qhov kev ntxub ntxaug uas tau txheeb xyuas zoo. Kev coj cwj pwm ntawm pab tsiaj: muag vim tias txhua tus neeg muag khoom zoo li tsis muaj kev pheej hmoo ntau dua li sawv ib leeg. Kev tsis ncaj nceespeb zaug ntawm kev poob qis kwv yees tias yuav poob qis mus tas li, ib yam li peb xyoos ntawm kev nce qib ib zaug kwv yees tias yuav nce siab mus tas li. Thiab kev dag ntxias ntawm kev tswj hwm: kev ntseeg tias kev ua yeeb yam - txhua yam kev ua - zoo dua li zaum ua dhau nws.
Cov tshuaj tua kab mob yog qhov paub thiab yooj yim: sau koj txoj kev npaj ua ntej cua daj cua dub, xyuas koj cov ntaub ntawv tsis tshua muaj sijhawm, ua kom koj cov nyiaj pab ua haujlwm tau yooj yim. Tus neeg nqis peev uas muag thaum kawg hauv xyoo 2008 lossis 2020 tsis yog tus ntse dua li lwm tus - tsuas yog tsis tau npaj ntau.
Cov Lus Nug Txog Kev Sib Tw Hauv Kev Lag Luam Hauv Tshuag: Cov Lus Nug Feem Ntau
Qhov txawv ntawm kev sib tsoo, kev kho kom raug thiab kev ua lag luam dais yog dab tsi?
Kev kho yog qhov poob qis li ntawm 10%, feem ntau thiab zoo. Kev ua lag luam poob qis tshaj 20% poob qis, feem ntau yog ob peb lub hlis. Kev poob qis hauv kev ua lag luam yog qhov phem heev: kev poob qis loj heev thiab tam sim ntawd, hauv ob peb teev lossis ob peb hnub, hauv nthwv dej ntawm kev ntshai dav dav.
Dab tsi yog qhov kev poob qis loj tshaj plaws hauv keeb kwm ntawm kev lag luam hauv khw?
Hauv ib zaug kev sib tham, Hnub Monday Dub rau lub Kaum Hli 19, 1987 tseem tsis tau muaj leej twg piv tau: -22.6% ntawm Dow Jones. Hauv qhov tob thiab ntev, kev poob qis hauv kev lag luam hauv xyoo 1929 yeej txhua yam: tom qab kev poob qis hauv lub Kaum Hli 1929 (-23% hauv ob zaug kev sib tham), kev ua lag luam poob yuav luag 90% los ntawm xyoo 1932.
Puas yog lub khw muag khoom lag luam yuav poob, thiab puas muaj leej twg tuaj yeem kwv yees tau?
Tsis muaj leej twg kwv yees tau qhov no zoo. Cov cim ceeb toom ib txwm muaj - tus nqi siab, cov nuj nqis ntau, kev zoo siab - qhia txog kev pheej hmoo siab, tab sis lawv qhov muaj tsis qhia dab tsi txog thaum twg, lossis txawm tias qhov kev puas tsuaj yuav los txog. Kev tiv thaiv los ntawm kev faib nyiaj, tsis yog kev kwv yees.
Koj yuav tsum ua li cas nrog koj cov khoom lag luam thaum lub khw poob qis?
Yog tias koj lub qab ntug ntev thiab koj qhov kev faib nyiaj tsim nyog, tsis ua dab tsi yog qhov kev teb zoo tshaj plaws raws li kev suav lej: kev muag khoom thaum qis tshaj plaws hloov qhov poob ntawv mus rau qhov poob mus tas li. Kev poob qis yog lub sijhawm los xyuas koj cov nyiaj khaws cia rau thaum muaj xwm txheej ceev - tsis yog kwv yees qhov qis tshaj plaws.
Kev rov zoo yuav siv sijhawm ntev npaum li cas tom qab kev lag luam poob qis?
Muaj ntau yam sib txawv: ob peb lub hlis tom qab xyoo 2020 poob qis, ob peb xyoos tom qab xyoo 2000 lossis 2008. Nyob rau lub sijhawm ntev, cov ntsuas tseem ceeb yeej ib txwm tshaj qhov ua ntej poob qis - qhov kev sib cav tseem ceeb rau kev nqis peev hauv cov ntsuas nrog lub qab ntuj ntev.
Puas yog kev poob qis ntawm kev lag luam hauv khw muag khoom qhia txog kev lag luam poob qis?
Tsis yog txhua lub sijhawm. Qhov kev lag luam poob qis xyoo 1987 tsis tau muaj kev lag luam poob qis hauv Tebchaws Meskas tom qab. Tab sis kev lag luam poob qis feem ntau qhia txog kev poob siab loj heev lossis kev poob siab nyiaj txiag: nws nrog kev lag luam poob qis ntau dua li nws ua rau nws.
Cov Key Takeaways
- Lus txhais: ib qho kev poob qis sai sai, loj heev (kaum tawm feem pua) hauv ob peb zaug, tsav los ntawm kev ntshai.
- mechanics: npuas + leverage + poob siab + yuam muag = cascade.
- Keeb kwm: 1929 (kev cai lij choj), 1987 (circuit breakers), 2000 (tech bubble), 2008 (bank leverage), 2020 (speed).
- Lo lus teb: npaj ua ntej — kev sib txawv, lub sijhawm teem tseg, kev txuag nyiaj thaum muaj xwm txheej ceev, tsis muaj kev siv zog.
- Ntev ntev: kev ua lag luam yeej ib txwm dhau lawv qib ua ntej kev sib tsoo - kev ua siab ntev them nyiaj.