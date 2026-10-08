Ib lub tuam txhab brokerage yog tus cwj pwm los ntawm nws lub luag haujlwm ua tus neeg nruab nrab, ua haujlwm ntawm cov neeg yuav khoom thiab cov neeg muag khoom hauv kev lag luam nyiaj txiag. Nws txoj haujlwm raug cai yog nyob ntawm kev tau txais kev tso cai los ntawm Prudential Control and Resolution Authority. Hauv Fabkis, lub hwj chim no yog sawv cev los ntawm French Financial Markets Association (AMF). Hauv tsab xov xwm no, peb qhia koj txhua yam koj xav paub txog cov tuam txhab brokerage.
Txhais thiab yam ntxwv ntawm lub tuam txhab Stockbroking
Peb tsis tuaj yeem tham txog lub tuam txhab stockbroking yam tsis tau hais txog kev lag luam Tshuag nws tus kheej. Cov phau ntawv txhais lus Larousse txhais cov khoom sib pauv raws li qhov chaw, lub tsev pej xeem uas cov tub lag luam, cov neeg ua lag luam, cov neeg ua lag luam ntawm cov tuam txhab brokerage ntsib los pauv lawv cov lag luam. Cov neeg no koom nrog kev lag luam lossis kev lag luam nyiaj txiag. Hauv kev xav txog kev lag luam thiab nyiaj txiag, kev lag luam Tshuag yog ib lub koom haum pej xeem lossis ntiag tug, uas ua rau nws muaj peev xwm nrhiav tau thiab nthuav tawm cov nqi ntawm cov khoom muaj nqis.
Nws tseem ua rau nws muaj peev xwm los pab txhawb kev sib pauv hauv cov xwm txheej ntawm kev nyab xeeb txaus siab rau tus neeg yuav khoom thiab tus muag khoom. Lub tuam txhab stockbroking yog li ntawd xaiv lub tuam txhab tso cai los ua lag luam nyiaj txiag sawv cev ntawm nws cov neeg siv khoom. Cov haujlwm no yog ua los ntawm kev sib kis ntawm kev txiav txim. Nws tseem tuaj yeem muab cov kev pabcuam muaj nqis ntxiv.
Lub hom phiaj ntawm ib tug stockbroker yog dab tsi?
La scholarship Ib lub lag luam nyiaj txiag yog ib lub lag luam uas txuas cov neeg xav tau kev pab nyiaj txiag nrog cov neeg uas muaj peev xwm muab tau. Kev muab nyiaj txiag los ntawm cov tuam txhab lossis tsoomfwv uas xav tau. Yuav ua li ntawd, lawv tshaj tawm cov ntawv pov hwm nyiaj txiag uas cov tub ua lag luam yuav. Qhov kev thov, ntawm qhov tod tes, los ntawm cov neeg uas muaj peev xwm nyiaj txiag uas xav nqis peev. Cov tib neeg no tuaj yeem yog cov pej xeem ntiag tug, cov tuam txhab, lossis tsoomfwv. Feem ntau hais lus, cov neeg uas muaj hwj chim nqis peev loj tshaj plaws hauv kev lag luam nyiaj txiag yog cov tub ua lag luam. Hauv lwm lo lus, cov tsev txhab nyiaj, cov tuam txhab pov hwm, thiab lwm lub koom haum nyiaj txiag. Peev Nyiaj, cov nyiaj laus.
Cov dej num tau ua los nqis peev koj lub tuam txhab rau ntawm Tshuag Txauv
Kev pom zoo los ntawm lub tuam txhab muaj peev xwm tso cai rau cov tuam txhab sib pauv lag luam ua cov haujlwm hauv qab no:
- Tau txais thiab xa cov lus txiav txim sawv cev ntawm peb tog;
- Kev ua tiav ntawm kev txiav txim sawv cev ntawm peb tog;
- Kev lag luam ntawm tus kheej tus account;
- Kev tswj hwm kev lag luam sawv cev ntawm peb tog;
- Cov lus qhia txog kev nqis peev;
- tuav ruaj;
- Kev nqis peev uas tsis tau lav;
- Muab pov thawj;
- Kev tswj nyiaj txiag ntawm kev lag luam multilateral.
Cov Kev Ua Kom Paub Tseeb Ua Ntej Kev Pom Zoo Hauv Fabkis
Ua ntej tshaj tawm qhov kev pom zoo no, lub prudential saib xyuas thiab kev daws teeb meem ua haujlwm hauv qab no rau kev txheeb xyuas:
- Xyuas kom meej tias lub hauv paus chaw ua haujlwm thiab kev tswj hwm ntawm lub tuam txhab brokerage hauv nqe lus nug yog nyob hauv thaj chaw;
- Tshawb xyuas tias qhov peev txheej pib mus tas li yog qhov txaus thiab tias cov peev txheej nyiaj txiag tau hloov mus rau cov haujlwm tau npaj tseg;
- Paub meej tias tus kheej thiab cov xwm txheej ntawm cov tswv lag luam ncaj qha thiab tsis ncaj, nrog rau qhov nyiaj ntawm lawv txoj kev koom tes;
- Txheeb xyuas tias kev tswj hwm kev ua haujlwm tau zoo los ntawm tsawg kawg ob tus neeg. Lawv txoj kev paub, kev paub thiab kev txawj ntse yuav tsum raug tsim los ntawm tus kheej thiab sib sau ua ke nrog rau lawv qhov muaj. Tsis tas li ntawd, nws ua kom ntseeg tau tias cov neeg no muaj lub koob npe tsim nyog rau lawv txoj haujlwm;
- Tshawb xyuas seb cov neeg ua haujlwm tseem ceeb puas ua tau raws li cov kev xav tau ntawm lub npe zoo, kev paub, kev paub thiab kev txawj ntse;
Lub tsev kawm ntawv no tseem yuav suav nrog cov haujlwm ntawm Insurance thiab Mutual Insurance Control Authority lossis ACAM.
Vim li cas thiaj muab Koj Lub Tuam Txhab lossis Lub Tuam Txhab Tshiab rau hauv Tshuag Txauv?
Lub hom phiaj ntawm lub tuam txhab stockbroking yog los tsim cov nyiaj tau los ntau tshaj plaws los ntawm peev, siv lub tswv yim ntawm kev siv zog tsawg thiab kev pheej hmoo qis tshaj. Tag nrho cov no thaum diversifying koj portfolio. Txhawm rau ua qhov no, cov txheej txheem koom nrog tau teeb tsa. Nws yog daim ntawv qhia hnub npaj rau cov tub ua lag luam uas qhia txog tag nrho cov ntsiab lus xav tau ntawm cov tuam txhab teev npe ntawm kev sib pauv khoom lag luam. Hauv lwm lo lus, nws yog hais txog kev ua kom ntseeg tau tias cov tub ua lag luam raug ceeb toom ntawm kev txav ntawm cov tuam txhab nkag mus rau hauv Tshuag lag luam.
Lub Tuam Txhab Ua Li Cas Rau Pej Xeem?
une Thawj Piav Txog Kev Zej Zog Kev lag luam hauv khw muag khoom yog kev lag luam nyiaj txiag uas muaj kev muag cov khoom lag luam ntawm lub tuam txhab hauv kev sib pauv khoom lag luam. Kev ruaj ntseg nyiaj txiag yog txhais tias yog kev ruaj ntseg uas tuaj yeem pauv tau ntawm kev lag luam nyiaj txiag. Nws muab txoj cai rau nws tus tswv kom tau txais cov nyiaj ntsuab yav tom ntej. Nws tuaj yeem yog kev ruaj ntseg nuj nqis, xws li kev qiv nyiaj lossis kev thov txuas nrog cov paj laum ntawm cov khoom lag luam, xws li daim ntawv cog lus lossis ib feem.
Ib feem ntawm nws feem yog kev ruaj ntseg nyiaj txiag uas sawv cev rau ib feem ntawm cov peev ruaj khov ntawm lub tuam txhab uas tau muab nws. Thaum koj yuav nws, koj dhau los ua tus tswv cuab thiab yog li tus tswv ntawm lub tuam txhab mus txog tus lej ntawm cov khoom tau txais. Ib daim ntawv cog lus yog ib feem ntawm cov nyiaj txais los ntawm ib lub tuam txhab, lub tuam txhab pej xeem lossis los ntawm Lub Xeev. Los ntawm kev nqis peev hauv daim ntawv cog lus, tus neeg yuav khoom tau qiv nyiaj rau lub tuam txhab thiab tom qab ntawd dhau los ua tus qiv nyiaj rau nws. Hauv kev sib pauv rau cov nyiaj qiv no, tus neeg yuav khoom tau txais cov paj laum li niaj zaus, kuj hu ua "coupon".
Cov kev cai rau kev hwm rau lub tuam txhab nkag mus rau hauv Tshuag Txauv
Cov tuam txhab uas xav mus rau pej xeem kom them nyiaj rau lawv txoj kev loj hlob yuav tsum ua raws li cov cai nruj. Cov no suav nrog:
- Qhia lawv cov lus qhia txog nyiaj txiag txhua xyoo kom pom tseeb;
- Muab qhov tsawg kawg nkaus quota ntawm kev nyab xeeb rau txhua tus neeg ua lag luam;
- Muab cov peev txheej rau tus kheej (tsis yog tus kws tshaj lij) cov tub ua lag luam txog li 10%. Thiab dua, qhov feem pua ntawm no txawv nyob ntawm lub hom phiaj kev lag luam;
- Teem koj thawj tus nqi qis dua ib feem ntawm tus nqi yuav khoom tsawg kawg nkaus.
Ua raws li cov cai no, lwm tus raug ntxiv nyob ntawm cov khoom lag luam hauv nqe lus nug. Qhov no yog:
- Eurolist: lub lag luam tseem ceeb hauv Tebchaws Europe;
- Euronext Kev Loj Hlob: tsim nyog rau cov lag luam me thiab nruab nrab loj hlob sai;
- Euronext Access: nyiam Tshuag lag luam rau cov tuam txhab hluas uas muaj peev xwm.
Qee cov txheej txheem IPO
Thaum kawg ntawm kev txheeb xyuas kev ua raws li tag nrho cov kev cai muab los ntawm Fab Kis kev lag luam kev lag luam koom haum, daim ntawv tso cai IPO rau cov tuam txhab thov raug muab tso tawm. Tom qab ntawd, nws yog ib tus neeg nruab nrab hu ua npe tus neeg txhawb nqa uas tswj hwm IPO rau lub tuam txhab thiab leej twg txhais nws tus nqi raws li ntau cov txheej txheem ua tau. Qee lub tuam txhab loj suav nrog cov lus tsis sib tw hauv lawv cov neeg ua haujlwm cov ntawv cog lus los tiv thaiv lawv yav tom ntej.
Tus nqi qhib (OPO)
Cov txheej txheem no yog feem ntau siv. Ntawm no, lub tuam txhab xav mus rau pej xeem xav tau ib tus neeg nruab nrab. Qhov no yog ib lub koom haum nyiaj txiag uas tsim nws tus kheej "banking union". Txhua tus tswvcuab ntawm tus kheej lav qhov kev tso kawm ntawm qee qhov sib koom nrog cov chaw tsim khoom. Lawv khaws cov nyiaj khaws cia los tso rau hauv kev lag luam nyiaj txiag. Cov chaw lag luam no hu ua tuam txhab lag luam. Tus nqi teev ntawm no nyob ntawm qhov xav tau. Cov txheej txheem IPO no feem ntau ua ke nrog lub npe hu ua "ua pov thawj peev" kev thov.
Tus nqi ruaj khov (OPF)
Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm cov txheej txheem no, nws yog lub koom haum nyiaj txiag uas teev, nyob rau hauv kev pom zoo nrog lub tuam txhab, tus nqi ntawm cov shares ua ntej nws IPO. Txhua qhov kev txiav txim ntawm no muaj tus nqi tib yam. Thiab qhov ntau ntawm cov khoom yuav tsum tau muab yog nyob ntawm qhov khoom thiab qhov xav tau. Qhov ntawd yog hais tias, qhov ntau ntawm cov xaj tau txais los ntawm ob hom tub ua lag luam: cov tib neeg thiab cov tuam txhab lag luam.
Qhov tsawg kawg nkaus tus nqi muab (OPM)
Cov txheej txheem IPO no zoo ib yam li kev sib tw. Ntawm no, tsuas yog ib qeb kev txiav txim raug lees txais rau tus nqi txwv thiab tus nqi qis kawg nkaus. Thiab nws cov nqi sib txawv nyob ntawm tus naj npawb ntawm cov xaj tau txais.
Hais ncaj qha
Cov txheej txheem no tsis tshua muaj siv, vim tias nws yuav tsum tau teeb tsa ntau qhov kev nyab xeeb thiab tus nqi tsawg kawg nkaus ua ntej.
Cov xwm txheej tshwj xeeb rau kev nkag mus rau hauv Tshuag pauv nyob ntawm lub hom phiaj kev lag luam
- Cov tuam txhab nkag mus rau hauv Tshuag lag luam yuav tsum ua raws li cov cai hnyav. Txawm li cas los xij, qhov no yuav txawv nyob ntawm lub hom phiaj kev lag luam.
- Rau cov tuam txhab tsom mus rau Eurolist, lawv yuav tsum tau tsim cov nyiaj sib koom ua ke. Qhov no nrog cov ntawv pov thawj los ntawm tus kws tshuaj xyuas rau lub sijhawm tsawg kawg ntawm 3 xyoos ua ntej qhov kev thov.
- Cov tuam txhab uas xav sau npe ntawm Euronext Kev Loj Hlob yuav tsum ua raws li kev lav phib xaub uas tau teev tseg los ntawm Pawg Sib Tham Txiaj Ntsig (COB). Ntxiv rau, lawv yuav tsum tsis suav nrog cov lus pom zoo hauv lawv txoj haujlwm.
- Rau cov tuam txhab uas xav tau teev nyob rau hauv Euronext Access, lawv yuav tsum tuav cov peev txheej ntawm tsawg kawg yog 1,5 lab euros. Tsis tas li ntawd, lawv yuav tsum tau tshaj tawm tsawg kawg yog 10.000 shares uas sawv cev rau tus nqi tsawg kawg nkaus ntawm 20% ntawm cov peev lossis 5 lab euros rau kev nce peev tsawg kawg yog 50%. Tsis tas li ntawd, cov xwm txheej no tsom xyuas kev ruaj ntseg ntawm cov tub ua lag luam nyob rau hauv lub ntsej muag ntawm cov tuam txhab hluas.
- Nws yuav tsum raug sau tseg tias nws yog lub hom phiaj kev lag luam uas txiav txim siab lees txais lub tuam txhab daim ntawv thov IPO. Pom tseeb tom qab kev tswj hwm thiab kev tso cai ntawm Fab Kis Kev Lag Luam Kev Lag Luam Association. Qhov no txhais tau hais tias kev tswj hwm thiab kev tso cai ntawm AMF tsis muab rau lub tuam txhab thov kev tso cai tsis siv neeg nkag mus rau hauv khw muag khoom.
Vim li cas Sau Ib Lub Tuam Txhab hauv Tshuag Txauv?
- Rau lub tuam txhab, IPO ua rau nws muaj peev xwm ua kom nws cov qauv kev lag luam los ntawm kev zam kev qiv nyiaj uas yuav ua tau ntau yam. Nws tseem yog ib txoj hauv kev nrhiav nyiaj txiag thiab tau txais nyiaj ntsuab nyob rau lub hauv paus tsis tu ncua los ntawm ntau qhov chaw. Cov peev txheej ntawm cov nyiaj tau los ntawm tus neeg ntawm cov tub ua lag luam tsis tsuas yog tso cai rau kev loj hlob ntawm lub tuam txhab, tab sis kuj tseem ua rau kev qhib cov chaw ua haujlwm tshiab.
- Cov peev txheej ntawm cov nyiaj tau los no tseem tso cai rau lub tuam txhab nyiaj txiag nws txoj kev txhim kho thiab ntsib nws cov teeb meem. Tsis tas li ntawd, ib lub tuam txhab teev nyob rau hauv kev sib pauv khoom lag luam muaj kev ntseeg siab ntau dua piv rau kev sib tw tsis tau teev npe. Txawm li cas los xij, cov npe ntawm cov khw muag khoom lag luam tsis yog tsis muaj kev pheej hmoo thiab tseem nyob ntawm qee qhov kev hloov pauv ntawm tus nqi tsis tuaj yeem.
Yuav koom nrog IPO thiab Yuav Shares li cas?
Kev xa khoom thiab kev xav tau sib ntsib hauv kev lag luam Tshuag. Nws yog qhov chaw uas cov tub ua lag luam yuav thiab muag cov lag luam lag luam thiab cov ntawv cog lus. Kev nyab xeeb muaj qhov ntsuas uas txhais tau tias lawv tus nqi muag thiab tus nqi yuav khoom. Yog li, kev yuav lossis muag cov khoom lag luam thiab cov ntawv cog lus ntawm lub khw lag luam xav tau ob tus neeg ua lag luam thiab tus muag khoom kom muab kev txiav txim.
Cov tom kawg muaj cov ntaub ntawv xws li qhov xwm txheej ntawm kev lag luam (muag lossis kev yuav khoom), qhov ntau ntawm cov shares lossis daim ntawv cog lus cuam tshuam los ntawm kev sib pauv nrog rau lub sijhawm kawg uas yuav tsum tau ua. Thaum ib qho kev ruaj ntseg nyiaj txiag nkag mus rau hauv lub lag luam Tshuag, nws tau muab tus nqi lag luam. Tus nqi no yog teem raws li kev sib raug zoo ntawm cov khoom siv thiab kev thov. Qhov no txhais tau hais tias nyob rau lub sijhawm tshwj xeeb, nws yuav sib npaug rau tus nqi uas tus lej loj tshaj plaws tuaj yeem pauv tau.
Lub luag hauj lwm ntawm cov npe sponsor thiab cov npe zaum kawg
Tus neeg nruab nrab no yog hu ua "sponsor npe", uas yog hais tias tus muab kev pabcuam peev. Ntau qhov tseeb, cov npe txhawb nqa yog lub luag haujlwm rau muab cov khoom muag thiab kho cov ntawv cog lus nrog kev pab los ntawm cov kws lij choj tshwj xeeb. Txhawm rau txhawb nqa cov kws tshaj lij nyiaj txiag lub luag haujlwm los ua kom muaj kev ua raws li cov cai (sib sau nyiaj, ntawv pov thawj, thiab lwm yam). Cov kauj ruam kawg yuav yog xaiv cov txheej txheem IPO. Muaj ntau yam txheej txheem: qhib tus nqi, muab kev ruaj ntseg, tus nqi qis kawg nkaus thiab hais ncaj qha.
Tus nqi cuam tshuam txog Kev Taw Qhia ntawm Lub Tuam Txhab mus rau pej xeem
- Tus nqi ntawm IPO txawv nyob ntawm ntau yam. Ntawm cov qauv no, peb muaj: cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm, kev ua lag luam uas lub tuam txhab xav tau nkag mus, tus naj npawb ntawm cov neeg nruab nrab koom nrog kev taw qhia (cov koom haum nyiaj txiag, cov nqi sau nyiaj, cov neeg soj ntsuam, cov kws lij choj, cov kws pab tswv yim nyiaj txiag ...).
- Nco ntsoov cov nyiaj ua haujlwm ntsig txog IPO uas yuav tsum tsis txhob muab pov tseg. Ntxiv nrog rau cov nyiaj tau los ntawm cov neeg nruab nrab, ntau qhov kev txiav txim siab yuav tsum raug coj mus rau hauv tus account: cov nyiaj tau los ntawm Kev Pabcuam Kev Lag Luam (PSI) yog 1.5 txog 3% ntawm kev ua haujlwm. Qhov "sau npe tus neeg pab txhawb nqa" commission uas sawv cev kwv yees li 2% ntawm cov nyiaj tau tsa, ntxiv rau kev tso npe ntawm ntau kaum tawm txhiab daus las hauv ib xyoos.
- Lwm cov nqi IPO yuav tsum raug coj mus rau hauv tus account los ntawm lub tuam txhab, tshwj xeeb tshaj yog: kev hloov pauv hauv kev cai lij choj xws li kev hloov kho cov ntawv cog lus, kev hloov ntawm cov xwm txheej yog tias tsim nyog, kev tshuaj xyuas raug cai (nruab nrab ntawm 50.000 thiab 200.000 euros), tus nqi rau AMF (tsawg dua. 5.000 euros). Kuj tseem muaj kev sib txuas lus ntawm cov ntsiab lus nyiaj txiag ntawm lub tuam txhab (lub ntsiab lus ntawm kev pom tseeb) tus nqi uas tuaj yeem nyob ntawm 50.000 txog 150.000 euros.
Nyeem kuj: Keeb Kwm ntawm Kev Tshawb Fawb
xaus
Thaum kawg, lub tuam txhab stockbroking yog lub tuam txhab peev nrog AMF kev pom zoo los faib ntau yam kev pabcuam nyiaj txiag. Lub IPO ntawm lub tuam txhab no yog kev lag luam nyiaj txiag, vim tias nws muaj kev muag khoom ntawm nws cov peev nyiaj lag luam lossis cov khoom lag luam hauv khw. Tom qab ntawd peb hais txog cov khoom lag luam hais tawm. Qhov no yog lub hom phiaj los ntaus nqi kev lag luam rau kev ruaj ntseg uas muab los ntawm lub tuam txhab. Txhawm rau ua tiav qhov no, lub tuam txhab tshaj tawm yuav tsum ua tiav qee yam kev lav phib xaub thiab muab cov ntaub ntawv sau nyiaj ntsig txog nws txoj kev lag luam.
Tau teev nyob rau hauv Tshuag pauv tso cai rau lub tuam txhab nkag mus rau nws tus kheej lub lag luam peev los nce nyiaj thiab yog li nyiaj txiag nws txoj kev loj hlob. Txhawm rau mus rau pej xeem, ib lub tuam txhab yuav tsum txiav txim siab nws cov kev xav tau thiab txiav txim siab ntau npaum li cas nws xav kom nce nyiaj hauv kev lag luam nyiaj txiag. Qhov kev qhib peev rau pej xeem thiab rau ntau tus neeg muaj peev xwm ua lag luam (cov neeg ua haujlwm, cov tib neeg, cov koom haum) yog qhov tshwj xeeb ntev thiab nyuaj ua haujlwm. Yog li ntawd, tsuas yog cov tuam txhab tsim khoom lag luam txaus txaus tuaj yeem thov nws.
Yuav ua li cas los nqis peev hauv lub lag luam Tshuag?
Kev nqis peev hauv lub khw lag luam txhais tau tias yuav lossis muag cov khoom lag luam hauv khw. Feem ntau cov no yuav yog cov tuam txhab shares, piv txwv li cov koom haum ntawm cov tuam txhab teev npe hauv Tshuag pauv. Cov kev nyab xeeb no tau txais los ntawm kev lag luam thawj lossis hauv kev lag luam thib ob.
Lub tuam txhab kev lag luam pej xeem yog dab tsi?
Nws yog ib lub tuam txhab uas muab nws tus kheej tso rau ntawm lub khw muag khoom kom muag nws cov kev nyab xeeb. Cov no yuav muab tus nqi ua lag luam. Tus nqi no kho raws li cov cai ntawm kev muab khoom thiab kev thov yuav tsum tau hloov zuj zus.
Lub tuam txhab puas tuaj yeem nqis peev hauv kev lag luam Tshuag?
Txhua tus tuaj yeem nqis peev hauv kev lag luam Tshuag. Txawm tias ib lub tuam txhab tuaj yeem nqis peev hauv kev lag luam Tshuag. Txhawm rau ua qhov no, nws siv cov khoom nruab nrab.