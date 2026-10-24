Thierry Breton: Biography & Kev Ua Haujlwm Lub Sijhawm

Thierry Breton tau ua neej nyob ntau lub neej: tus sau ntawm cov ntawv sau txog kev kwv yees, tus thawj coj ntawm Futuroscope, tus thawj coj ntawm cov tuam txhab uas muaj teeb meem (Bull, Thomson, France Telecom), tus thawj coj saib xyuas kev lag luam ntawm Fabkis, CEO ntawm Atos tau kaum xyoo, tom qab ntawd yog European Commissioner rau Internal Market thiab digital affairs. Yug rau lub Ib Hlis 15, 1955 hauv Paris, nws tau nyob hauv nruab nrab ntawm ntau zaj dab neeg loj tshaj plaws ntawm Fabkis thiab European industrial thiab digital ntawm peb caug xyoo dhau los. Nov yog nws txoj haujlwm, nws cov kev txiav txim siab tseem ceeb thiab lawv qhia dab tsi rau cov tub ua lag luam.
Thierry Breton txoj haujlwm ua neej: kev kawm, cov dab neeg thiab Futuroscope
Tus tub ntawm tus thawj coj ntawm Commissariat à l'énergie atomique (Fabkis Atomic Energy Commission), Thierry Breton tau kawm ntawm École alsacienne thiab tom qab ntawd Lycée Louis-le-Grand, ua ntej koom nrog École supérieure d'électricité (Supélec), uas nws kawm tiav los ntawm kev ua ib tug engineer hauv xyoo 1979. Nws ua tiav nws txoj haujlwm hauv tebchaws ua ib tug xib fwb qhia txog computer science thiab lej ntawm Lycée Français de New York. Xyoo 1981, nws tau tsim Cov Txheej Txheem Forma, ib lub tuam txhab tsim kho computer.
Nrog rau qhov no, nws tau luam tawm cov kev ua yeeb yam txog kev siv tshuab, suav nrog Cov software (1984), sau ua ke nrog Denis Beneich, uas xav txog kev ua tsov rog hauv cyber. Tom qab ntsib René Monory, nws tau khiav Txawj Cawv Yaj qhov project hauv Poitiers thiab nws lub tiaj ua si thev naus laus zis txij xyoo 1986 txog 1990. Txij xyoo 1990 txog 1993, nws yog tus thawj coj ntawm Compagnie Générale de l'immobilier, ua ntej raug xaiv tsa hauv xyoo 1993 rau lub luag haujlwm ntawm kev ua haujlwm hauv xov tooj.
Cov xyoo thaum ntxov no tau tsim txoj kev uas yuav rov tshwm sim txhua qhov chaw tom qab: pom ib qho thev naus laus zis thaum lub sijhawm zoo, qhwv nws hauv ib zaj dab neeg meej, thiab yaum cov peev txheej pej xeem thiab ntiag tug kom ua raws. Nws yog cov khoom siv raw ntawm kev hloov pauv uas yuav los tom ntej - thiab yog ib qho piv txwv rau txhua tus neeg uas nqis peev hauv cov khoom lag luam hloov pauv digital.
Tus "txiv neej tig rov qab": Bull, Thomson thiab France Telecom
Nyuj (1993-1997)
Xyoo 1993, nws tau koom nrog lub tuam txhab tsim khoom siv computer Bull uas tab tom muaj teeb meem ua tus thawj coj ntawm lub tswv yim, ua ntej nws los ua tus lwm thawj coj thiab tus lwm thawj coj ntawm pawg thawj coj. Nws tau tsim kev sib koom ua ke ntawm nws lub tuam txhab me me Zenith Data Systems nrog rau American Packard Bell, nrog kev txhawb nqa los ntawm Nyiv Pooj NEC. Rau cov tub ua lag luam, qhov xwm txheej no qhia txog qhov txwv ntawm kev hloov kho dua tshiab: hauv kev lag luam kho vajtse uas muag khoom, txawm tias kev sib koom tes zoo tsuas yog ncua qhov tsis zam - tus nqi twb hloov mus rau cov kev pabcuam thiab software.
Thomson (1997-2002)
Thaum Lub Peb Hlis Ntuj xyoo 1997, tsoomfwv tau tsa nws ua tus thawj coj ntawm Thomson, tom qab ntawd nws tau suav tias yog ib franc uas yog ib feem ntawm qhov project privatization uas tau raug tso tseg. Tom qab lub xeev Fabkis tau rov qab muab peev nyiaj dua, nws tau hloov pawg neeg mus rau kev siv thev naus laus zis thiab qhib qhov txiaj ntsig ntawm nws cov ntawv pov thawj patent. Hauv qab nws txoj kev coj noj coj ua, Thomson tus nqi tau nce siab thiab lub xeev maj mam muag nws cov feem. Xyoo 2001, nws tau raug xaiv tsa ua "Tus Kws Tshaj Lij ntawm Lub Xyoo" los ntawm Lub gallery.
Txawm li cas los xij, Thomson tau ntsib teeb meem loj tom qab nws tawm mus. Rau cov tub ua lag luam, qhov teeb meem qhia tau hais tias kev rov ntsuas dua ib qho khoom muaj nqis los ntawm kev rov tsom mus rau nws cov cuab yeej cuab tam kev txawj ntse tuaj yeem tsim nqi yam tsis tau lees paub qhov ruaj khov ntawm qhov zoo dua. Qhov zoo dua ntawd yuav tsum tau rov ntsuas dua txhua lub sijhawm ntawm lub voj voog thev naus laus zis.
Thierry Breton, Fabkis Telecom (2002-2005)
Thaum Lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 2, xyoo 2002, nws tau los ua tus thawj coj ntawm France Telecom, uas yog ib lub tuam txhab uas muaj nuj nqis tshaj plaws hauv ntiaj teb thaum ntawd, nrog rau kwv yees li € 70 billion ntawm cov nuj nqis tom qab lub npuas dot-com. Nws txoj kev npaj "Ambition FT 2005" ua ke kev txhawb nqa cov peev txheej, kev rov qiv nyiaj dua thiab kev txo nqi. Nws yuav cov tswv cuab tsawg ntawm Orange thiab Wanadoo, thiab pib lub Lub thawv nyob xyoo 2004 thiab coj cov nuj nqis rov qab los qis dua € 40 billion hauv qab peb xyoos.
Tus nqi sib koom, qis dua € 7 thaum nws tuaj txog, tau mus txog li € 23 thaum nws tawm mus rau lub Ob Hlis 2005. Kev ua lag luam ntiag tug ntawm lub tuam txhab tau ua tiav rau lub Cuaj Hli 2004. Txoj kev npaj txo nqi, uas nws cov cuab tam tau nthuav dav, tseem raug thuam txog nws cov teebmeem rau cov xwm txheej ua haujlwm. Txhawm rau ua raws li tus neeg teb xov tooj hnub no, saib peb qhov kev tshuaj xyuas ntawm Cov khoom lag luam txiv kab ntxwv.
Rau cov tub ua lag luam, France Telecom qhia txog kev hloov pauv uas tsav los ntawm kev txo cov nuj nqis thiab kev loj hlob ntawm kev lag luam. Kev sib piv cov nqi nkag thiab tawm ntawm cov khoom lag luam yog qhov qhia tau zoo, tab sis nws tsis txaus los hais tias tag nrho kev nce nqi yog vim kev txiav txim siab ntawm CEO ib leeg xwb.
Tus Thawj Fwm Tsav Tebchaws Fabkis ntawm Kev Lag Luam (2005-2007)
Thaum Lub Ob Hlis Ntuj xyoo 2005, Thierry Breton tau los ua Tus Thawj Fwm Tsav Tebchaws ntawm Kev Lag Luam, Nyiaj Txiag thiab Kev Lag Luam hauv tsoomfwv Raffarin, tom qab ntawd hauv tsoomfwv Villepin. Nws tau ua kom txo cov nuj nqis pej xeem yog qhov tseem ceeb, tshaj tawm tias Fabkis "nyob dhau nws cov peev xwm", thiab tsim tsa pawg neeg saib xyuas cov nuj nqis pej xeem uas Michel Pébereau ua tus thawj coj. Qhov nyiaj tsis txaus pej xeem tau poob rov qab mus rau 2.9% ntawm GDP hauv xyoo 2005, tom qab ntawd mus rau 2.5% hauv xyoo 2006.
Nws lub sijhawm nyob hauv Bercy kuj tau cim los ntawm kev ua lag luam ntiag tug ntawm cov tuam txhab kev loj hauv Fabkis. Nws tau muab qhov kev paub ntawd hloov mus ua ib phau ntawv, Tshuaj tua kab mob (2007). Txawm li cas los xij, qhov kev txo qis ntawm cov nyiaj tsis txaus no tsis tuaj yeem piav qhia los ntawm ib txoj cai xwb: kev pov tseg cov cuab tam thiab lub voj voog kev lag luam kuj yog ib feem. Txhawm rau nyeem cov ntaub ntawv no, koj yuav tsum paub qhov txawv ntawm kev txhim kho ib zaug xwb hauv cov nyiaj thiab kev tuav cov nuj nqis mus tas li.
Atos (2008-2019): txij li € 5 billion txog € 12 billion hauv cov nyiaj tau los
Thaum Lub Kaum Ib Hlis 2008, nws tau ua tus thawj coj ntawm pawg thawj coj ntawm Atos Origin, tom qab ntawd los ua CEO thaum Lub Ob Hlis 2009. Tau ntau tshaj kaum xyoo, nws tau hloov pauv lub tuam txhab kev pabcuam IT los ntawm ntau qhov kev yuav khoom:
|xyoo
|deal
|2011
|Kev Yuav Khoom ntawm Siemens IT Solutions thiab Services; Siemens yuav cov feem ntawm nws cov khoom lag luam
|2014
|Kev muab rau Bull, uas ua rau Atos ua tus neeg ua si hauv supercomputing
|2015
|Kev yuav khoom ntawm Xerox lub lag luam IT outsourcing
|2017
|Atos koom nrog CAC 40 index
|2019
|Kev faib ib feem ntawm Worldline cov peev rau cov tswv cuab
Ob qhov kev twv txiaj hauv thev naus laus zis: kev koom tes thiab kev suav lej quantum
Ntxiv rau qhov kev yuav khoom, Breton nrhiav kev sib txawv ntawm Atos los ntawm cov haujlwm sab hauv. Xyoo 2011, nws tshaj tawm "Zero-Email", ib txoj kev npaj los txo cov email sab hauv kom siv cov cuab yeej sib koom tes. Xyoo 2016, Atos Quantum qhov kev pab cuam tau tshawb nrhiav cov thev naus laus zis suav nrog quantum nrog pawg neeg tshawb fawb. Cov kev pib no tsis ua pov thawj tias yav tom ntej yuav muaj txiaj ntsig li cas: cov tub ua lag luam yuav tsum nug seb lawv txhais li cas rau hauv cov ntawv cog lus, cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj ntws.
Cov ntaub ntawv no qhia txog qhov sib txawv ntawm zaj dab neeg kev lag luam zoo thiab kev tsim nqi uas ntsuas tau. Ib lub tuam txhab tuaj yeem tsim cov thev naus laus zis muaj txiaj ntsig thiab tseem ntsib teeb meem nyiaj txiag yog tias nws cov lag luam qub poob qis lossis yog tias nws cov kev yuav khoom nqus cov peev txheej ntau dhau. Kev nyeem cov nyiaj tau los ntawm txhua kab lag luam sib cais, nrog rau cov nuj nqis sib koom ua ke, yog li ntawd tseem ceeb heev.
Nruab nrab ntawm nws txoj kev raug xaiv tsa hauv xyoo 2009 thiab nws tawm haujlwm thaum kawg Lub Kaum Hli 2019, Atos cov nyiaj tau los tau nce los ntawm kwv yees li € 5.1 billion mus rau € 11.6 billion, thiab nws cov nqi sib koom los ntawm € 14 mus rau € 72. Tshuaj yej Harvard ua lag ua luam Review tau muab nws suav tias yog cov CEOs ua tau zoo tshaj plaws hauv ntiaj teb.
Tiamsis cov ntaub ntawv tau raug rov ntsuam xyuas dua txij li thaum nws tawm mus. Txij li xyoo 2021 los, Atos tau tshaj tawm ntau cov lus ceeb toom txog kev khwv tau nyiaj thiab kev puas tsuaj. Xyoo 2024, pawg neeg tau pib hloov kho dua tshiab nyiaj txiag, nrog rau cov nuj nqis hloov mus ua cov peev txheej thiab kev txo qis ntawm cov tswv cuab. Cov kws tshuaj ntsuam xyuas tau thuam tshwj xeeb tshaj yog qhov hnyav ntawm kev lag luam outsourcing uas poob qis thiab tus nqi ntawm kev yuav khoom yav dhau los.
Yuav ua raws li qhov xwm txheej ntawm lub tuam txhab, saib peb cov ntaub ntawv ntawm Cov feem ntawm Atosrau qhov teeb meem nyiaj txiag, peb tsab xov xwm Atos nyob ntawm ntugCov ntaub ntawv qhia txog vim li cas kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev yuav khoom yuav tsum tau ntsuas nrog cov nyiaj tau los ntawm cov kab lag luam, cov nuj nqis thiab cov nyiaj rov qab los ntawm cov peev txheej siv, es tsis txhob ua kev zoo siab cais tawm. Peb phau ntawv qhia txog kev tshuaj xyuas tseem ceeb piav qhia yuav ua li cas nyeem cov cim qhia no.
Thierry Breton, Tus Thawj Coj ntawm EU (2019-2024)
Tom qab Sylvie Goulard txoj kev sib tw raug tsis lees paub, Emmanuel Macron tau muab Thierry Breton rau European Commission. Tau txais kev pom zoo los ntawm European Parliament thaum Lub Kaum Ib Hlis 14, 2019, nws tau txais lub luag haujlwm rau kev ua lag luam sab hauv, txoj cai kev lag luam, kev ua haujlwm digital, kev tiv thaiv thiab qhov chaw.
Nws tau ua peb txoj cai tseem ceeb: Digital Services Act (DSA), uas tswj hwm cov luag haujlwm ntawm cov platforms ntawm cov ntsiab lus tsis raug cai; tshuaj yej Digital Markets Act (DMA), uas teeb tsa cov cai sib tw rau cov platform hu ua "gatekeeper"; thiab AI Act, lub moj khaum kev cai lij choj European rau kev txawj ntse cuav.
Nws kuj tau koom nrog kev tsim tshuaj tiv thaiv kab mob thaum muaj kev sib kis thiab kev nthuav dav peev xwm tsim cov mos txwv hauv Tebchaws Europe tom qab kev ntxeem tau ntawm Ukraine. Thaum Lub Cuaj Hlis 16, 2024, nws tau tawm haujlwm thaum muaj kev tsis pom zoo nrog Ursula von der Leyen. Thaum Lub Kaum Ob Hlis 2025, cov tub ceev xwm Asmeskas tau txwv tsis pub nws nkag mus rau hauv lawv thaj chaw, qhov kev txiav txim siab txuas nrog nws lub luag haujlwm hauv kev tswj hwm digital European. Rau cov tub ua lag luam, DSA thiab DMA tsim nyog saib: lawv rov kho dua qhov chaw sib tw ntawm cov platforms thiab lawv cov neeg koom tes European.
Nws txoj hauj lwm qhia dab tsi rau cov tub ua lag luam
Dhau li ntawm cov dab neeg, txoj kev taug kev muab plaub zaj lus qhia uas hloov tau. Ib qho: cais ib lub tuam txhab khov kho tawm ntawm nws daim ntawv qhia nyiaj txiag uas tsis khov kho — ntawm Fabkis Telecom, kev txo cov nuj nqis tau pab txhawb rau kev rov zoo ntawm tus nqi sib koom, tsis yog kev lees paub ntawm cov nyiaj rov qab. Ob: tsis txhob xav tias kev loj hlob sab nraud yog kev tsim txiaj ntsig — qhov kev nce ntxiv ntawm Atos cov nyiaj tau los tsis tau tiv thaiv qhov kev puas tsuaj tom qab ntawm nws cov lag luam thiab daim ntawv qhia nyiaj tshuav.
Peb: tshuaj xyuas lub voj voog thev naus laus zis — qhov teeb meem ntawm Bull thiab Thomson qhia tau tias CEO tsis tuaj yeem, ib leeg, ua kom muaj txiaj ntsig ntev thaum kev hloov pauv ntawm kev ua lag luam hem nws. Plaub: ua raws li kev cai — Txoj Cai DSA, DMA thiab AI tab tom hloov pauv qhov chaw sib tw ntawm cov platforms thiab lawv cov neeg koom tes. Txhawm rau piv rau lwm cov haujlwm ua thawj coj, peb Tshooj Lus Txog Keeb Kwm muaj xws li Jean-Cyril Spinetta, tus thawj coj yav dhau los ntawm Air France-KLM.
Tus nqi ntawm cov feem ntawm Fabkis Telecom tau nce siab thaum lub sijhawm Breton ua haujlwm, thaum Atos tau poob qis tom qab nws tawm haujlwm. Txawm li cas los xij, tsis muaj kev soj ntsuam txaus los hais tias tag nrho kev nce lossis poob rau ib tus thawj coj: tus nqi paj laum, huab cua kev lag luam, kev xaiv ntawm cov neeg ua tiav thiab kev hloov pauv ntawm kev ua lag luam kuj tau hnyav. Kev sib piv tus nqi ntawm cov feem ntawm ob hnub yam tsis pub muaj cov nyiaj faib, cov teeb meem ntawm cov feem thiab kev hloov pauv hauv pawg neeg qhov chaw tuaj yeem ua rau cov tub ua lag luam yuam kev.
Txoj kev ua kom zoo dua yog ntsib cov lus tshaj tawm zoo nrog cov nyiaj: cov nuj nqis net, cov nyiaj ntsuab muaj, cov nyiaj tau los ntawm cov kab lag luam thiab cov nyiaj rov qab los ntawm cov peev txheej. Hauv lub tuam txhab uas pheej yuav khoom, koj yuav tsum paub qhov txawv ntawm kev loj hlob uas tau yuav los ntawm kev loj hlob organic thiab xyuas seb muaj pes tsawg cov nyiaj ntsuab tshuav tom qab kev koom ua ke. Phau ntawv keeb kwm Thierry Breton no muab cov ntaub ntawv tshawb fawb muaj txiaj ntsig; nws tsis yog kev pom zoo kom yuav Orange lossis Atos cov khoom lag luam, thiab tsis yog ib qho kev piav qhia txog lawv cov kev ua lag luam hauv khw.
Cov tub ua lag luam kuj tseem tuaj yeem tshawb xyuas lub sijhawm ntawm kev txiav txim siab: kev yuav khoom uas tau tshaj tawm hnub no qhia txog nws cov nqi koom ua ke tsuas yog hauv xyoo nyiaj txiag tom qab. Kev txo qis cov nuj nqis yuav tsum tau teeb tsa tawm tsam cov nyiaj ntsuab, kev pov tseg cov cuab tam thiab kev nce peev uas ua rau nws ua tau. Thaum kawg, tus nqi sib koom ua raws li kev cia siab ntawm kev ua lag luam, tsis yog tsuas yog rau cov txiaj ntsig tau tshaj tawm. Cov kev kuaj xyuas no muab kev nyeem ntawv sib npaug ntawm kev hloov pauv thiab tiv thaiv tus CEO phau ntawv keeb kwm los ntawm kev hloov mus rau hauv txoj kev xaiv khoom lag luam thoob ntiaj teb.
Cov lus nug nquag nug txog Thierry Breton
Thierry Breton yog leej twg hauv kev luv luv?
Ib tug kws ua haujlwm uas tau kawm tiav qib siab los ntawm Supélec uas tau los ntawm kev ua lag luam (Forma Systems) thiab Futuroscope, nws tau tig los ua tus thawj coj ntawm Bull, Thomson thiab France Telecom, tau ua haujlwm ua tus thawj coj saib xyuas kev lag luam ntawm Fabkis txij xyoo 2005 txog 2007, yog CEO ntawm Atos txij xyoo 2009 txog 2019, tom qab ntawd yog European Commissioner for the Internal Market txog xyoo 2024.
Thierry Breton qhov kev ua tiav zoo tshaj plaws yog dab tsi?
Kev hloov pauv ntawm Fabkis Telecom: cov nuj nqis raug txo los ntawm kwv yees li € 70 billion mus rau qis dua € 40 billion hauv peb xyoos, tus nqi sib koom nce los ntawm kwv yees li € 7 mus rau € 23, kev ua lag luam ntiag tug tiav - qhov xwm txheej ntawm kev qhib tus nqi tsis ua haujlwm los ntawm nws daim ntawv qhia nyiaj txiag.
Vim li cas Atos thiaj li vau tom qab nws tawm mus?
Kev loj hlob los ntawm kev yuav khoom tau npog qhov kev puas tsuaj ntawm cov npoo hauv cov lag luam outsourcing qub; cov nuj nqis uas tau khaws cia tau dhau los ua tsis ruaj khov txij li xyoo 2021 mus, ua rau muaj kev hloov kho dua tshiab xyoo 2024 thiab kev txo qis ntawm cov tswv cuab.
Txoj cai lij choj twg uas Thierry Breton tau txhawb nqa ntawm European Commission?
Txoj Cai Digital Services Act, Txoj Cai Digital Markets Act thiab Txoj Cai AI - peb lub hauv paus ntawm European digital kev cai lij choj, ua tiav los ntawm nws txoj kev tsav tsheb hauv kev lag luam ntawm cov tshuaj tiv thaiv thiab tom qab ntawd cov mos txwv.
Thierry Breton cov phau ntawv: nws sau cov twg?
Cov ntawv tshiab txog thev naus laus zis xyoo 1980 (suav nrog Softwar, 1984, sau ua ke nrog Denis Beneich), thiab Antidette (2007), uas tau los ntawm nws qhov kev paub dhau los ntawm Bercy.
Cov neeg nqis peev yuav tsum tau txais dab tsi?
Peb qhov kev xav: nyiam cov tuam txhab uas muaj nuj nqis tab sis zoo dua li cov dab neeg uas tsis muaj daim ntawv qhia txog kev nyiaj txiag; xyuas seb qhov rov qab los ntawm peev ntawm kev loj hlob uas coj los ntawm kev yuav khoom; thiab suav nrog European txoj cai digital rau hauv kev tshuaj xyuas cov khoom lag luam thev naus laus zis.
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