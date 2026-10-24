TotalEnergies Tshuag (TTE): Kev Faib Nyiaj & Kev Pom Zoo Xyoo 2026

Txij li cov chaw tsim roj av hauv hiav txwv mus rau cov chaw ua liaj ua teb cua hauv hiav txwv, thiab los ntawm LNG mus rau cov chaw pabcuam: TotalEnergies cov khoom lag luam yog txoj hauv kev tiav tshaj plaws los ua si hauv Fabkis lub zog - thiab yog ib qho ntawm cov khoom lag luam zog uas tau sib cav tshaj plaws hauv CAC 40, ntes tau ntawm qhov muaj txiaj ntsig zoo thiab kev vam khom rau cov hydrocarbons. Nov yog phau ntawv qhia tag nrho los txiav txim siab seb TotalEnergies cov khoom lag luam puas tsim nyog muaj qhov chaw hauv koj daim ntawv teev npe.
Hloov kho tshiab kawg: Lub Kaum Hli 22, 2026
Tus Nqi Tshuag ntawm TotalEnergies: Cov Ntaub Ntawv Nyob (TTE.PA)
Tam sim no, cov khoom lag luam pauv ntawm €, qhov kev txav ntawm % txij li thaum qhib. Txog niaj hnub no, cov khoom lag luam TotalEnergies tau pauv ntawm € thiab €, tom qab qhib ntawm €.
Tau 52 lub lis piam dhau los, cov khoom lag luam TotalEnergies tau pauv lag luam ntawm € thiab €. Cov feem tau teev nyob rau ntawm Euronext Paris thiab hauv New York, qhov chaw nws pauv lag luam nyob rau hauv lub ticker TTE; nws yog ib qho ntawm cov kab kua ntau tshaj plaws hauv Paris kev ua lag luam, nrog rau qhov ntim txhua hnub hauv thaj tsam ntawm cov feem.
Cov Ntaub Ntawv Nyiaj Txiag — TotalEnergies SE
|ISIN
|FR0000120271
|Sau
|Paris - daim ntawv qhia TTE.PA
|Sector
|Zog — Roj thiab Roj Av Sib Koom Ua Ke
|Lub tsev hauv paus
|Fabkis — official lub website
|Kev lag luam cap
|≈ €179.36bn (txij li thaum Lub Kaum Hli 23, 2026)
|P/E (TTM)
|≈ 11.9 (txij li thaum Lub Kaum Hli 23, 2026)
|Faib
|€3.60 ib feem — cov nyiaj tau los ≈ 4.4%
Cov Txiaj Ntsig Txhua Xyoo Tsis Ntev Los No
|xyoo
|Nyiaj Khwv Nyiaj
|Cov nyiaj khwv tau los
|2025
|€182.34bn
|€13.13bn
|2024
|€195.61bn
|€15.76bn
|2023
|€218.94bn
|€21.38bn
|Ex-Sib Faib Hnub
|Faib
|Sep 30, 2026
|€0.90
|Jun 30, 2026
|€0.85
|Ti 31, 2026
|€0.85
|Dec 31, 2025
|€0.85
|Oct 1, 2025
|€0.85
Cov Qhov Chaw: Yahoo Finance — tus nqi, tus nqi ua lag luam, P/E, cov nyiaj txhua xyoo thiab keeb kwm faib nyiaj, cov ntaub ntawv txij li Lub Kaum Hli 23, 2026. Cov lej yog qhia thiab hais hauv cov txiaj uas teev tseg; qhov no tsis yog cov lus qhia txog kev nqis peev.
Kev Sib Txuas Lus Tag Nrho: Kev Sib Koom Tes Thaum Kawg
TotalEnergies piav txog nws tus kheej ua "lub tuam txhab muaj ntau lub zog" - tom qab lo lus ntawd yog ib txoj saw hlau muaj txiaj ntsig sib koom ua ke: kev tshawb nrhiav roj thiab roj av thiab kev tsim khoom (kev lag luam sab saud, tus neeg pab nyiaj tau los loj tshaj plaws), LNG sib koom ua ke (cov roj av ua kua, los ntawm kev khawb mus rau kev xa khoom mus rau kev muag khoom), lub zog qis carbon (cov khoom siv rov ua dua tshiab, kev khaws cia, cov phiaj xwm - lub caj npab loj hlob sai), thiab cov tshuaj refining.
Qhov kev koom ua ke no yog qhov tseem ceeb rau kev nyeem cov khoom lag luam: thaum tus nqi roj nce siab, cov khoom lag luam sab saud ua tau zoo dua; thaum lawv poob qis, kev ua kom huv thiab LNG tiv thaiv kev cuam tshuam. Lub zog tab tom tsim ib ceg thib peb uas tsim los tswj hwm yav tom ntej - lub plawv ntawm pawg neeg txoj kev hloov pauv.
Pawg neeg no ntiav ntau tshaj 100,000 tus neeg thoob ntiaj teb thiab ua haujlwm hauv txhua lub teb chaws. Nws cov ntaub ntawv txawv ntawm nws cov neeg Italian: peb phau ntawv qhia rau kev yuav khoom ntawm ENI npog ib tus neeg sib tw uas tsom mus rau Africa thiab Mediterranean roj.
Cov Txiaj Ntsig Xyoo 2026: Qhov Cuam Tshuam ntawm Kev Tsov Rog Middle East
Xyoo 2026 qhia tau tias pawg neeg no muaj kev nkag siab txog tus nqi zog npaum li cas. Thaum Lub Xya Hli 23, 2026, TotalEnergies tau tshaj tawm cov nyiaj tau los ntawm € 4.7 billion rau lub quarter thib ob, piv rau € 2.36 billion ib xyoos dhau los, uas tau txhawb nqa los ntawm kev nce siab ntawm cov nqi hydrocarbon uas khi rau kev tsov rog hauv Middle East.
Rau thawj ib nrab ntawm tag nrho, cov nyiaj tau los tag nrho yog $ 11.2 billion, nce 73% xyoo-rau-xyoo, tom qab thawj peb lub hlis uas twb siab dua. "Hauv ib puag ncig tus nqi siab txuas nrog kev tsov rog Middle East, TotalEnergies tab tom siv nws tus qauv sib xyaw thiab nws qhov kev sib txawv los tshaj tawm cov nyiaj tau los kho tshiab ntawm $ 6 billion rau lub quarter thib ob," Tus Thawj Coj thiab CEO Patrick Pouyanné tau hais luv luv.
|Metric
|Tus nqi
|lub sij hawm
|Cov nyiaj khwv tau los
|€4.7bn (piv rau €2.36bn ib xyoos dhau los)
|Q2 2026
|Hloov nyiaj khwv tau los
|$ 6bn
|Q2 2026
|Cov nyiaj khwv tau los
|$11.2bn (+73%)
|H1 2026
Tau los: tsab ntawv xov xwm hnub tim 23 Lub Xya Hli, 2026, raws li tau tshaj tawm los ntawm cov xov xwm lag luam. Cov lej no qhia txog txoj cai tseem ceeb ntawm phau ntawv qhia no: Cov nyiaj tau los ntawm TotalEnergies taug qab cov nqi roj thiab roj av. Ib lub quarter tshwj xeeb tsis rov ua dua nws tus kheej - thiab tib yam muaj tseeb rau cov quarter tsis muaj zog.
Yuav Nyeem Ib Lub Quarter TotalEnergies Li Cas
Cov nyiaj tau los tag nrho uas tau kho lawm yog cov ntsuas uas cov kws tshuaj ntsuam xyuas ua raws li: nws tshem tawm cov khoom ib zaug xwb, kev hloov kho tus nqi khoom muaj nqis thiab cov teebmeem ntawm kev suav nyiaj. Tom ntej no yog cov nyiaj ntsuab khiav lag luam, uas pab nyiaj rau cov nyiaj faib thiab cov nyiaj yuav rov qab, thiab cov nyiaj them rov qab, qhov piv ntawm cov nuj nqis tag nrho ntawm pawg.
Nyeem qhov kev faib tawm los ntawm ntu: thaum cov txiaj ntsig los ntawm sab saud nqa cov txiaj ntsig, qhov txiaj ntsig nyob ntawm lub thoob; thaum lub zog sib xyaw thiab LNG loj hlob, qhov feem ntawm tus qauv rov ua dua ntxiv. Nws yog qhov sib txawv thib ob no uas, dhau sijhawm, tuaj yeem ua pov thawj qhov kev ntsuas siab dua.
Tus ntsuas hauv qab no qhia tus nqi tam sim no hauv 52 lub lis piam:
5 lub sijhawm ua lag luam kawg:
Feem ntau cov khoom lag luam pauv ntawm tus nqi luv rau cov npe loj tshaj plaws hauv kev ua lag luam: qhov no yog cov roj loj "luv nqi", uas them rau cov tub ua lag luam rau kev pheej hmoo ntawm kev hloov pauv thiab kev tsis ntseeg txog kev thov roj mus sij hawm ntev. Qhov luv nqi ntawd tau sib cav txog ntau xyoo: nws yuav yog lub sijhawm yuav khoom, lossis lub cim ntawm ib qho kev lag luam hauv kev poob qis.
Cov Nyiaj Faib ntawm TotalEnergies: Lub Cim ntawm Pawg Neeg
Qhov no yog qhov uas feem ntau cov tswv cuab ntawm no xav tau: ib qho ntawm cov nyiaj faib zoo tshaj plaws hauv CAC 40, them txhua peb lub hlis - kev nplij siab ntawm cov nyiaj ntsuab uas cov neeg so haujlwm thiab cov tub ua lag luam tau nyiaj txaus siab.
Rau xyoo nyiaj txiag xyoo 2025, cov nyiaj faib tau mus txog € 3.40 ib feem, nce 5.6%, them ua plaub ntu ntawm € 0.85. Rau xyoo nyiaj txiag 2026, ob ntu thawj zaug tau teeb tsa ntawm € 0.90 ib feem, nce 5.9% piv rau xyoo 2025: thawj zaug tau mus tsis faib nyiaj rau lub Cuaj Hlis 30, 2026, thiab daim ntawv cog lus thib ob rau lub Kaum Ob Hlis 31, 2026 (daim ntawv qhia hnub faib nyiaj faib tawm).
Lub rooj hauv qab no qhia cov ntaub ntawv tshiab kawg (tus nqi ib feem, cov txiaj ntsig, qhov nruab nrab tsib xyoos) - piv rau koj tus kheej cov txiaj ntsig xav tau ua ntej yuav.
Pawg neeg no ua kom tiav qhov nyiaj faib los ntawm kev yuav cov feem rov qab tsis tu ncua, uas qhov ntsuas sib txawv raws li tus nqi roj thiab kev tsim nyiaj ntsuab. Txhua zaus yuav rov qab, txo cov feem uas muaj thiab ua rau cov feem ntawm cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj faib rau txhua tus tswv cuab uas tseem tshuav ntau dua.
Txij li xyoo 2022, txoj cai no tau txhawb nqa cov khoom lag luam: cov nyiaj faib nce txhua xyoo thiab kev tshem tawm cov khoom lag luam ua rau TotalEnergies yog ib lub tuam txhab CAC 40 uas muab rov qab rau nws cov tswv cuab ntau tshaj plaws. Txhawm rau piv rau lwm cov nyiaj tau los, saib peb qhov kev xaiv ntawm cov nyiaj faib zoo tshaj plaws.
Kev Them Se Rau Cov Nyiaj Faib Rau Ib Tus Neeg Nyob Hauv Fabkis
Ib qho uas feem ntau tsis quav ntsej: tsis zoo li cov tuam txhab roj txawv teb chaws, TotalEnergies yog ib lub tuam txhab Fabkis. Yog li ntawd, tsis muaj se txiav tawm txawv teb chaws uas tsis cuam tshuam rau cov nyiaj faib, tsis zoo li ENI lossis cov tuam txhab loj hauv Asmeskas.
Hauv tus account brokerage tus qauv, cov nyiaj faib yuav raug rau Fabkis 30% flat tax (tus se ruaj khov ib zaug), lossis rau qhov ntsuas se nyiaj tau los nrog 40% nyiaj pub dawb yog tias koj xaiv rau nws. Hauv ib PEA, txoj kev npaj txuag nyiaj ntawm Fabkis, lawv zam se tom qab tsib xyoos ntawm kev tuav - qhov txiaj ntsig zoo rau kev faib nyiaj txhua peb lub hlis rov ua dua.
LNG thiab Fais Fab: Ob Ceg Lwm Yam
Cov roj av uas tau ua kua dej tau dhau los ua lub hauv paus thib ob ntawm pawg. Lub hauv paus ntsiab lus: txias cov roj kom txog -160 ° C kom nws tuaj yeem xa los ntawm LNG carrier, tsis tas yuav muaj cov kav dej. TotalEnergies yog ib tus neeg ua si hauv ntiaj teb hauv kev lag luam, uas muaj nyob thoob plaws tag nrho cov saw hlau - kev tsim khoom, kev ua kua dej, kev thauj mus los, kev muag khoom.
Kev ua tsov rog hauv Ukraine tau hloov pauv lub khw no: Tebchaws Europe yuav tsum tau hloov cov roj Lavxias nrog Asmeskas thiab Qatari LNG, thiab cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam tau nce siab ua ntej rov qab zoo li qub. Rau tus tswv cuab, LNG muab kev cuam tshuam rau cov roj thoob ntiaj teb, tsis tshua muaj kev hloov pauv ntau dua li roj rau cov ntim tau cog lus rau lub sijhawm ntev.
Lub zog uas tsis muaj carbon ntau yog qhov thib peb, tseem tab tom tsim kho: cov chaw ua liaj ua teb hnub ci, cua ntsawj ntawm ntug dej hiav txwv, chaw khaws roj teeb thiab cov phiaj xwm hluav taws xob. Lub tswv yim no tsom mus rau cov khoom siv hluav taws xob uas tsis muaj carbon ntau uas tsim los tsim kom muaj cov nyiaj tau los rov qab los, tsis txhob vam khom lub zog hluav taws xob ntau. Qhov txiaj ntsig ntawm lub zog no tseem qis dua li cov zog hluav taws xob sab saud, txawm li cas los xij: nws yog kev nqis peev rau yav tom ntej ntawm cov nyiaj tau los, tsis yog lub cav tau nyiaj tam sim ntawd.
- Cov nqi roj av Brent: tus tsav tsheb loj tshaj plaws. Cov roj ntws los ntawm sab saud tseem yog qhov ua rau muaj nyiaj ntau tshaj plaws; txhua qhov kev txav mus los tas mus li hauv lub thoob dej pub rau cov nyiaj tau los uas xav tau.
- Cov nqi roj thiab LNG: pawg neeg yog ib lub tuam txhab LNG ua lag luam hauv ntiaj teb; Cov nqi hauv Es Xias thiab European muaj feem cuam tshuam ncaj qha rau kev faib tawm.
- Lub duas: roj raug them ua nyiaj daus las thaum ib feem ntawm cov nqi yog nyiaj euros. Ib duas las muaj zog txhawb nqa cov nyiaj tau los hloov pauv.
- Geopolitics: kev tsov rog hauv Middle East tau ua rau xyoo 2026 muaj kev cuam tshuam loj heev, tab sis nws kuj qhia txog kev pheej hmoo ntawm kev ua haujlwm hauv thaj chaw rhiab heev.
- Cov paj laumzoo li txhua cov khoom lag luam tau nyiaj, qhov feem ntawm cov khoom lag luam raug kev txom nyem thaum cov nqi siab, vim tias cov ntawv cog lus sib tw ntau dua.
Thaum kawg, cov cai tswjfwm kev suav nyiaj tau los ua si: kev puas tsuaj ntawm cov cuab tam - cov chaw ua roj, cov teb - tuaj yeem cuam tshuam rau cov nyiaj tau los tag nrho uas tau tshaj tawm yam tsis muaj kev cuam tshuam zoo sib xws rau cov nyiaj ntsuab, zoo li hauv kev poob qis ntawm tus nqi roj. Ntxiv rau cov voj voog kev saib xyuas lub chaw ua roj, cov teb tshiab uas yuav los txog thiab kev txiav txim siab txog kev nqis peev hauv hwj chim: dhau ib xyoos, qhov sib txawv ntawm qhov siab thiab qis ntawm cov khoom lag luam feem ntau tshaj 25%.
Keeb Kwm: Los ntawm CFP mus rau TotalEnergies
Lub tuam txhab tau yug los rau xyoo 1924 los ntawm kev tsim lub Compagnie française des petroleums, uas tau tsim los lav Fabkis txoj kev nkag mus rau roj tom qab Tsov Rog Thoob Ntiaj Teb Zaum Ib. Txij li xyoo 1996 los, nws tau raug tswj hwm los ntawm lub npe Total, thiab tau koom ua ke nrog Belgium's Petrofina, tom qab ntawd nrog Elf Aquitaine, lub tuam txhab Fabkis yav dhau los, los ua TotalFinaElf, thiab tom qab ntawd Total.
Xyoo 2021, pawg neeg tau hloov nws lub npe mus rau TotalEnergies, ua kom nws lub hom phiaj mus rau lub tuam txhab muaj ntau lub zog: kev nqis peev loj heev hauv lub hnub ci, cua ntug dej hiav txwv thiab cov phiaj xwm hluav taws xob, thaum khaws cov hydrocarbons ua lub cav nyiaj txiag ntawm kev hloov pauv.
Rau tus tswv cuab, keeb kwm no tseem ceeb: nws piav qhia txog cov hauv paus ntawm Fabkis, nws qhov muaj nyob ntev hauv Africa thiab Middle East, thiab kev sib cav tas mus li txog qhov sib xws ntawm nws txoj kev npaj huab cua - txhua xyoo, pawg neeg yuav tsum teb rau lub rooj sib tham dav dav uas feem ntau muaj cua daj cua dub ntawm cov ncauj lus.
Cov Hom Phiaj thiab Kev Pom Zoo ntawm Cov Kws Tshuaj Xyuas
Qhov kev pom zoo saum toj no piav qhia txog cov lus pom zoo thiab cov hom phiaj nqi ntawm kev ua lag luam. Ib qho tshwj xeeb ntawm lub sector: kev kwv yees nyob ntawm cov kev xav txog tus nqi roj thiab roj av uas txhua lub tuam txhab tsim - yog li ob tus kws tshuaj ntsuam xyuas tuaj yeem piav qhia cov hom phiaj deb nrog kev xav uas sib xws ntawm ob sab.
Cov Neeg Sib Tw: Lub Koom Haum Majors
TotalEnergies ua haujlwm hauv ib lub koom haum me me ntawm cov tuam txhab sib koom ua ke, "cov loj tshaj plaws", qhov twg kev sib tw yog hais txog kev nkag mus rau cov peev txheej raws li nws yog hais txog kev ua lag luam:
- Plhaub (United Kingdom): tus thawj coj European, hnyav rau LNG.
- BP (United Kingdom): rov tsom mus rau hydrocarbons tom qab txo nws cov kev xav tau rov ua dua tshiab.
- eni (Ltalis): tswj hwm los ntawm lub xeev Italian, muaj zog hauv Africa thiab Mediterranean - peb ENI Tshuag Phau ntawv qhia txog kev sib piv.
- ExxonMobil thiab Chevron (Tebchaws Meskas): ob lub tuam txhab loj hauv Asmeskas, uas lawv cov nqi lag luam ntau dua li cov neeg ua si European.
Piv rau cov npe hauv Tebchaws Meskas, TotalEnergies qhia txog kev txo nqi pheej yig, ib feem yog them los ntawm cov nyiaj tau los zoo dua. Qhov kev pauv pauv ntawd - cov nyiaj tau los piv rau kev loj hlob thiab kev ntsuas nqi - yog qhov uas tus tub ua lag luam daws thaum yuav cov khoom lag luam.
Cov neeg European kuj muaj tib qho tseeb: ntsib tib tus nqi roj av, lawv vam khom cov txiaj ntsig kom lawv cov tswv cuab muaj siab ncaj, thaum cov neeg Asmeskas nyiam kev tswj hwm peev thiab kev yuav rov qab loj heev.
Puas Yog TotalEnergies Ib Qho Kev Faib Nyiaj Zoo? Lub Zog thiab Kev Pheej Hmoo
Cov lus sib cav ntawm cov nyuj:
- Cov nyiaj tau los siab thiab cov nyiaj faib txhua peb lub hlis, txhawb nqa los ntawm kev tsim nyiaj ntsuab zoo;
- Kev ntsuas tus nqi tsis tseem ceeb hauv keeb kwm piv rau cov nyiaj tau los (qhov "luv nqi" nto moo ntawm lub zog);
- Kev sib txawv ntawm LNG + lub zog uas maj mam txo qhov kev vam khom rau lub thoob roj ib leeg.
Cov kev pheej hmoo uas cov neeg yuav khoom lees txais:
- Kev hloov pauv ntawm tus nqi roj thiab roj av, uas ncaj qha ua rau cov nyiaj tau los;
- Kev pheej hmoo hloov pauv: cov cai tswjfwm huab cua, se tsis tau txiaj ntsig, kev poob qis mus sij hawm ntev ntawm kev thov roj;
- Kev cuam tshuam loj heev ntawm thaj chaw nom tswv - pawg neeg ua haujlwm hauv txhua lub teb chaws, suav nrog thaj chaw rhiab heev.
Cov ntaub ntawv qhia txog cov tswv cuab feem ntau: ib tus neeg ua lag luam uas muaj nyiaj tau los, ua siab ntev rau qhov tsis ruaj khov, uas rov nqis peev dua txhua peb lub hlis thiab lees txais tias tus nqi ntawm lawv cov peev txheej txav mus nrog lub thoob. Cov khoom lag luam tsis haum rau txhua tus neeg uas tab tom nrhiav kev loj hlob ntawm cov nyiaj tau los ruaj khov lossis tsis kam lees txhua yam khoom muaj nqis los ntawm roj av. Kev ua tau zoo yav dhau los tsis yog phau ntawv qhia txog kev ua tau zoo yav tom ntej.
- Txheeb xyuas qhov kev ruaj ntseg: TotalEnergies SE, ticker TTE, ISIN FR0000120271, Euronext Paris (thiab NYSE rau kab Asmeskas).
- Xaiv lub qhwvua ib lub tuam txhab Fabkis, cov khoom lag luam tsim nyog rau qhov PEA — tshwj xeeb tshaj yog qhov tseem ceeb rau cov nyiaj faib txhua peb lub hlis rov ua lag luam yam tsis muaj kev sib txhuam se tom qab tsib xyoos.
- Tshawb xyuas cov nqi ntawm koj tus brokerplaub qhov them ib xyoos, ntxiv rau txhua qhov kev nqis peev rov qab, nce tus lej ntawm cov xaj.
- Tso ib qho kev txiav txim txwv los tswj koj tus nqi ua tiav.
- Nco ntsoov daim ntawv qhia hnub: hnub uas tsis tau faib nyiaj faib thaum kawg lub Cuaj Hli, kawg lub Kaum Ob Hlis, kawg lub Peb Hlis thiab kawg lub Rau Hli.
Kauj ruam kawg: xaiv tus neeg nruab nrab - peb kev sib piv ntawm tus neeg ua lag luam ua rau nws yooj yim los ntawm kev piav qhia txog cov nqi lag luam tiag tiag, kev txiav txim los ntawm kev txiav txim.
Rau kev tsiv mus rau lub sijhawm luv luv, cov Vantage lub platform muab CFDs ntawm cov khoom lag luam European - cov khoom lag luam pheej hmoo uas tsis them cov nyiaj faib hauv tib daim ntawv thiab tsis tuaj yeem tuav hauv PEA.
Cov Tshuag TotalEnergies: Cov Lus Nug Feem Ntau
Vim li cas TotalEnergies thiaj them nws cov nyiaj faib txhua peb lub hlis?
Nws yog ib txoj cai ntawm cov tswv cuab uas tau xaiv los ua kom cov tub ua lag luam tau nyiaj yooj yim: es tsis yog them ib zaug xwb txhua xyoo, pawg neeg faib nws cov nyiaj faib ua plaub ntu. Rau cov nyiaj tau los, qhov no ua kom cov nyiaj ntsuab ntws thoob plaws hauv ib xyoos.
Cov nyiaj faib ntawm TotalEnergies hauv xyoo 2026 yog dab tsi?
Rau xyoo nyiaj txiag 2026, ob qhov kev them nyiaj thawj zaug tau teem rau € 0.90 ib feem, nce 5.9% piv rau xyoo 2025. Thawj qhov tau mus tsis faib nyiaj rau lub Cuaj Hlis 30, 2026, thiab qhov thib ob yuav rau lub Kaum Ob Hlis 31, 2026. Cov nyiaj faib xyoo 2025 tag nrho yog € 3.40 ib feem.
Puas yog TotalEnergies cov khoom lag luam sib haum nrog ESG txoj kev npaj?
Nws nyob ntawm koj daim ntawv nyeem: pawg neeg nqis peev ntau rau hauv cov khoom siv rov ua dua tshiab thiab txo qhov muaj zog ntawm cov pa roj carbon ntawm nws cov khoom tsim tawm, tab sis feem ntau ntawm nws cov nyiaj tau los tseem khi rau cov hydrocarbons. Qee cov nyiaj ESG tsis suav nrog nws, lwm tus suav nrog nws ua "kev hloov pauv". Qhov twg koj kos kab yog nyob ntawm koj.
Koj puas tuaj yeem tuav TotalEnergies cov Tshuag hauv PEA?
Yog. TotalEnergies yog ib lub tuam txhab Fabkis uas teev nyob rau hauv Euronext Paris: cov khoom lag luam no tsim nyog rau PEA. Tom qab tsib xyoos ntawm kev tuav, cov nyiaj faib thiab cov nyiaj tau los ntawm peev tsis tas them se - qhov zoo dua rau cov nyiaj faib txhua peb lub hlis.
Qhov txawv ntawm cov npe Paris thiab New York yog dab tsi?
Cov khoom lag luam pauv lag luam ntawm Euronext Paris (TTE) thiab ntawm NYSE (TTE). Nws yog tib feem, tab sis kab Asmeskas pauv lag luam hauv cov nyiaj daus las. Rau tus neeg nyob hauv Fabkis, kab Paris hauv euros yog qhov yooj yim tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws rau PEA.
Vim li cas cov nyiaj tau los thiaj li nce ob npaug hauv peb lub hlis thib ob ntawm xyoo 2026?
Kev tsov rog hauv Middle East ua rau cov nqi roj thiab roj av nce siab, ua rau pawg lag luam sab saud zoo dua. Cov nyiaj tau los tag nrho tau txog € 4.7 billion hauv peb lub hlis thib ob ntawm xyoo 2026, piv rau € 2.36 billion ib xyoos dhau los. Hom kev sib txawv no tsis rov ua dua.
Cov kab hauv qab
- SauEuronext Paris (TTE) thiab NYSE — tsim nyog rau PEA, tsis muaj se txawv teb chaws.
- Profile: ib qho kev koom ua ke loj - upstream, LNG, lub zog qis-carbon, refining-chemicals.
- Faib:txhua peb lub hlis; 2026 qhov them nqi ntawm € 0.90 (+ 5.9%), tom qab € 3.40 rau xyoo 2025.
- Nyiaj tauH1 2026 nce siab dua ($ 11.2bn ntawm cov nyiaj tau los tag nrho) vim yog cov nqi nce siab.
- Txaus ntshai: lub voj voog roj-nqi, kev hloov pauv zog, geopolitics.